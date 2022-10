É comum para a maioria de nós que algumas grandes ideias para um aplicativo móvel passem pela nossa cabeça, mas acabamos ignorando-as devido ao tempo, dinheiro e energia necessários para codificar um aplicativo.

E se houvesse uma maneira de transformar sua ideia em realidade e se tornar a próxima grande novidade na indústria de aplicativos?

Os construtores de aplicativos sem código são a solução perfeita nessas situações. Eles permitem que você crie e implante qualquer tipo de aplicativo e comece a deixar sua marca no mundo.

Este artigo lhe dirá tudo o que você precisa saber sobre ferramentas de desenvolvimento sem código , então continue lendo!

O que é um construtor de aplicativos sem código?

Como o nome sugere, um construtor de aplicativos sem código é uma plataforma por meio da qual desenvolvedores, designers, criativos e qualquer pessoa interessada em criar um aplicativo podem criar um sem qualquer codificação e programação.

As plataformas sem código eram originalmente limitadas a membros da equipe de um projeto que não tinham experiência em desenvolvimento. Hoje em dia, no entanto, recursos abrangentes de construtores de aplicativos sem código os tornaram bastante populares entre os desenvolvedores profissionais também.

A facilidade de uso e acessibilidade dos construtores de aplicativos sem código permitem que qualquer pessoa crie aplicativos funcionais por meio de recursos de arrastar e soltar sem ter nenhum conhecimento de codificação. Essas plataformas possuem elementos pré-codificados para criar uma ampla variedade de botões e caixas de texto e adicionar outras funcionalidades que são necessárias no desenvolvimento de aplicativos.

Com o tempo, os criadores de aplicativos sem código tornaram-se capazes de lidar até com os requisitos de aplicativos mais sofisticados e criar aplicativos corporativos. Os construtores de aplicativos modernos de arrastar e soltar são úteis na criação de interfaces amigáveis, juntamente com back-ends poderosos para dar suporte a vários processos de negócios.

Como funciona o desenvolvimento sem código?

Desenvolver aplicativos móveis por meio do desenvolvimento sem código é tão fácil quanto desenhar o design de um aplicativo no papel. A maioria dos construtores de aplicativos sem código tem interfaces amigáveis por meio das quais você pode desenvolver diferentes tipos de aplicativos, mesmo que não tenha experiência em codificação.

O funcionamento específico dos procedimentos de desenvolvimento sem código pode variar com base no construtor de aplicativos sem código que você está usando. No entanto, o funcionamento básico de todas essas ferramentas de desenvolvimento sem código segue certos princípios gerais. Estes são:

Idéia

O primeiro passo é ter uma ideia de aplicativo que você deseja transformar em realidade. Ter uma ideia única ajudará você a conquistar seu lugar no mercado de aplicativos altamente competitivo. Mesmo que você não queira lançar seu aplicativo para o público em geral nas lojas de aplicativos, é possível que você esteja procurando por um determinado tipo de aplicativo para seu uso pessoal.

Depois de ter uma ideia para um aplicativo móvel ou baseado na Web, você deve começar a planejar a fase de desenvolvimento e como usará uma estratégia de desenvolvimento sem código para atingir seus objetivos.

Planejamento e preparação de dados

Analisar seus requisitos com antecedência é fundamental para garantir um desenvolvimento tranquilo. Além disso, ajudaria se você reunisse todos os detalhes e dados relevantes antes de começar a projetar e construir seu aplicativo.

O processo de coleta de dados inclui análise competitiva para escolher o melhor tipo de UI e UX para seu aplicativo. Além disso, se você está construindo um aplicativo para ser lançado nas lojas de aplicativos , você definitivamente deve verificar seus concorrentes para garantir que seu aplicativo tenha melhor design e funcionalidades.

Design do aplicativo

Os criadores de aplicativos fornecem vários modelos pré-criados para ajudá-lo a começar. No entanto, se você deseja opções completas de personalização, também pode optar por criar um aplicativo do zero usando diferentes elementos, botões e imagens.

Desenvolvimento de aplicativos sem código

Depois de finalizar o design do aplicativo, você pode começar a desenvolvê-lo usando os recursos de arrastar e soltar do construtor de aplicativos sem código. Adicione vários elementos para implementar as funcionalidades necessárias, como notificações push em seu aplicativo.

Teste e implantação

O estágio final do desenvolvimento de aplicativos sem código é o teste e a implantação. É importante testar completamente o aplicativo para garantir que não haja bugs, erros ou falhas técnicas.

Um benefício significativo de usar um construtor de aplicativos confiável sem código para criar aplicativos móveis é que, mesmo se você detectar alguns bugs após a implantação, poderá corrigi-los rapidamente usando ferramentas de edição visual.

Benefícios de usar um construtor de aplicativos sem código

O benefício mais importante de usar ferramentas de desenvolvimento sem código é explicado em seu nome. Qualquer indivíduo pode criar aplicativos personalizados usando criadores de aplicativos sem código sem ter nenhuma habilidade de codificação ou conhecimento de codificação. Mesmo aplicativos complexos como Facebook e Airbnb podem ser construídos usando uma abordagem de desenvolvimento sem código. O desenvolvimento sem código tem uma barreira de entrada muito baixa, o que significa que qualquer pessoa interessada em desenvolvimento pode usar essas ferramentas e desenvolver aplicativos de grande sucesso sem escrever uma única linha de código.

A seguir estão os principais benefícios de usar um construtor de aplicativos sem código como o AppMaster:

Desenvolvimento rápido

As abordagens de desenvolvimento tradicionais levam muito tempo para criar aplicativos móveis. Se você está procurando uma maneira mais rápida e fácil de desenvolver aplicativos para atingir suas metas de negócios, use os criadores de aplicativos sem código.

Esse tipo de inovação de desenvolvimento rápido é fundamental para competir com outras empresas criando, implantando e atualizando aplicativos móveis rapidamente.

Minimizar custo

Contratar um desenvolvedor de aplicativos ou uma empresa de desenvolvimento é demorado e caro, porque as técnicas tradicionais de desenvolvimento de aplicativos móveis custam uma quantia significativa de dinheiro. Por outro lado, você pode contar com técnicas de desenvolvimento sem código para reduzir significativamente o custo .

Alguns dos estudos mostram que uma abordagem de desenvolvimento sem código pode reduzir o custo e o tempo de desenvolvimento na faixa de 50% a 90%. Economizar essa quantidade de tempo e dinheiro pode ser um grande impulsionador para as empresas, especialmente as pequenas.

Melhor colaboração

A colaboração é parte integrante do desenvolvimento de aplicativos. Muitas pessoas assumem erroneamente que os criadores de aplicativos sem código não fornecem recursos de colaboração. Nos procedimentos tradicionais de desenvolvimento, é preciso dividir as equipes de acordo com os aspectos técnicos e não técnicos do projeto.

No entanto, as ferramentas de desenvolvimento sem código não apresentam esses problemas. Qualquer pessoa pode usá-los para um desenvolvimento eficiente e desfrutar de recursos de colaboração maiores e melhores.

Recursos modernos

A importância da implementação de ferramentas e tecnologias de última geração não pode ser subestimada. A tecnologia moderna facilita as empresas em trazer inovação e agilidade. Além disso, os criadores de aplicativos sem código garantem que os aplicativos possam ser desenvolvidos e implementados rapidamente.

O crescimento e a inovação contínuos das ferramentas de desenvolvimento sem código estão permitindo que empresas de todos os setores obtenham o benefício da tecnologia moderna na forma de um aplicativo móvel sem passar pelo processo tradicional e demorado de codificação.

Maiores lucros

Não seria errado dizer que ganhar mais dinheiro é o objetivo de todo tipo de negócio. As empresas podem garantir maiores lucros fornecendo construtores de aplicativos de arrastar e soltar para indivíduos e transformando-os em desenvolvedores cidadãos.

Em última análise, criar aplicativos com máxima eficiência, precisão e colaboração é útil para impactar o setor de aplicativos e atrair mais pessoas.

Fluxos de trabalho aprimorados

Como as ferramentas de desenvolvimento sem código visam melhorar a qualidade dos fluxos de trabalho de desenvolvimento, é compreensível que essas ferramentas reduzam o tempo e o custo de desenvolvimento. Mesmo que uma empresa tenha uma equipe de desenvolvimento separada, ela ainda pode usar ferramentas sem código para expandir e melhorar os recursos de desenvolvimento.

De fato, pesquisas indicam que cerca de 80% das organizações que contam com desenvolvedores cidadãos são capazes de melhorar significativamente seus procedimentos de desenvolvimento, pois os desenvolvedores de aplicativos tradicionais obtêm mais tempo e energia para se concentrar em outras atividades comerciais principais.

Algumas das empresas também optam por usar construtores de aplicativos sem código e com pouco código para se beneficiar de recursos de codificação limitados. Uma ferramenta de desenvolvimento de baixo código também é útil para melhorar o fluxo de trabalho de desenvolvimento se você tiver alguma experiência com codificação.

Acessibilidade

O tipo de acessibilidade oferecido por ferramentas sem código não é possível nas abordagens tradicionais de desenvolvimento. As organizações podem criar aplicativos empresariais altamente sofisticados com ferramentas sem código , mesmo com conhecimento técnico limitado ou inexistente.

Além disso, se alguém tiver uma ótima ideia de aplicativo, poderá transformá-la em realidade com a ajuda de uma abordagem de desenvolvimento sem código. Transformar um conceito de aplicativo em um aplicativo móvel real, aplicativo da web ou aplicativo nativo nunca foi tão fácil, mas agora é possível devido à acessibilidade das ferramentas sem código.

Flexibilidade

As abordagens de desenvolvimento tradicionais são muito rígidas devido às regras e restrições relacionadas a diferentes linguagens e frameworks de programação. Às vezes, até mesmo atualizações simples podem levar muito tempo e esforço no desenvolvimento de software tradicional.

Por outro lado, as ferramentas sem código fornecem flexibilidade máxima aos desenvolvedores na criação e atualização de aplicativos móveis. Você pode implementar e implantar as modificações rapidamente para se adaptar aos requisitos de negócios em evolução.

Que tipos de aplicativos o software sem código pode criar?

Não há grande limite quando se trata da cobertura de ferramentas modernas de desenvolvimento de aplicativos sem código, como o AppMaster. De fato, essas plataformas estão sendo aprimoradas regularmente para aprimorar ainda mais seus procedimentos de trabalho.

Você pode usar plataformas sem código para criar software em vários setores e setores. Alguns dos principais tipos de aplicativos que você pode criar com software sem código são:

Aplicativos móveis sem código

Construir um aplicativo móvel atraente, fácil de usar e seguro é muito mais importante do que nunca, porque as pessoas hoje em dia adoram lidar com todas as suas tarefas por meio de aplicativos móveis. As plataformas sem código mais populares ajudam você a criar aplicativos móveis para atender aos diversos requisitos dos clientes.

Portanto, se você deseja criar um aplicativo móvel, pode confiar em plataformas de desenvolvimento sem código, mesmo que não tenha nenhuma habilidade técnica de codificação . As ferramentas modernas sem código são úteis na criação de aplicativos nativos, bem como aplicativos híbridos.

Aplicativos da web sem código

Os aplicativos da Web são muito populares entre todos os tipos de empresas e organizações. Não seria errado dizer que quase todo tipo de empresa hoje em dia deveria ter um web app para atrair mais usuários.

Alguns dos exemplos mais populares de aplicativos da web são Netflix , Trello, Microsoft Office 365 e Basecamp. O fato de que indivíduos não técnicos agora podem criar aplicativos da Web sem ter nenhuma experiência em codificação é altamente útil para criar uma ampla variedade de páginas de destino e vários outros tipos de aplicativos da Web.

Aplicativos corporativos sem código

A capacidade de criar aplicativos personalizados com ferramentas sem código é uma das principais razões pelas quais a abordagem de desenvolvimento sem código se tornou tão popular na criação de aplicativos móveis e aplicativos da web. A criação de aplicativos personalizados significa que você pode confiar em uma abordagem de desenvolvimento sem código para criar aplicativos empresariais poderosos.

Portanto, você pode usar ferramentas de desenvolvimento sem código para criar aplicativos corporativos para sua organização para diferentes procedimentos, como gerenciamento de dados, suporte técnico, marketing e muitos outros processos de negócios.

O desenvolvimento sem código permite que qualquer pessoa seja um criador

Um grande equívoco sobre a abordagem de desenvolvimento sem código é que ela se destina a substituir completamente os procedimentos de codificação e programação. No entanto, é importante notar que a indústria de desenvolvimento de software é bastante vasta para suportar diferentes tipos de abordagens de desenvolvimento.

Na verdade, combinar o poder das abordagens de desenvolvimento sem código, low-code e tradicional pode ajudar a empresa de software a desenvolver coletivamente soluções sofisticadas.

No entanto, as ferramentas de desenvolvimento sem código nivelaram o campo de atuação no setor de desenvolvimento de aplicativos móveis. Os construtores de aplicativos de arrastar e soltar são úteis para indivíduos não técnicos criarem um aplicativo móvel ou web de sua escolha sem escrever uma única linha de código.

Portanto, não há dúvida sobre o fato de que o desenvolvimento sem código permite que qualquer pessoa se torne um criador de aplicativos, pois essas plataformas abriram o caminho para não programadores desenvolverem aplicativos.

As pessoas que usam ferramentas de desenvolvimento sem código para criar aplicativos móveis ou aplicativos da Web são chamadas de desenvolvedores cidadãos. Com a ajuda de ferramentas sem código, esses indivíduos se tornam capazes de construir e integrar software de complexidade variável para adicionar recursos comuns e sofisticados. O melhor é que tudo isso é possível sem a necessidade de escrever código.

Inovações em ferramentas e algoritmos de inteligência artificial ( IA ) também desempenharam um papel fundamental na crescente popularidade das ferramentas de desenvolvimento sem código. A IA não está mais limitada a empresas de tecnologia de grande escala. Na verdade, as grandes empresas de tecnologia também garantiram que as ferramentas baseadas em IA e tecnologias relevantes, como ferramentas sem código, sejam muito mais acessíveis às pessoas para garantir mais inovação.

Uma grande coleção de plataformas de desenvolvimento sem código está disponível no mercado hoje. Portanto, mais e mais pessoas estão interessadas em se tornar desenvolvedores profissionais e criadores de aplicativos usando ferramentas de desenvolvimento sem código.

Como o AppMaster está ajudando as pequenas empresas a terem sucesso com o COVID-19?

A pandemia do COVID-19 certamente acelerou a revolução digital, pois mais organizações foram obrigadas a adotar soluções digitais durante esses tempos sem precedentes. Isso causou um crescimento acentuado na demanda por programadores. No entanto, a demanda por software de construção é muito maior do que a oferta atual de desenvolvedores de aplicativos móveis tradicionais.

Além disso, as pequenas e médias empresas não podem arcar com o dinheiro e o tempo envolvidos nos procedimentos tradicionais de desenvolvimento de aplicativos. À medida que as empresas se tornam mais experientes em tecnologia, elas precisam confiar em soluções acessíveis e confiáveis para criar aplicativos móveis e aplicativos da web.

AppMaster, um dos melhores criadores de aplicativos sem código, está ajudando todos os tipos de empresas, incluindo as pequenas, a abraçar o imenso poder da tecnologia moderna e criar aplicativos personalizados poderosos para atender aos seus requisitos exclusivos.

Poderosas ferramentas de edição visual do AppMaster na forma de um construtor de aplicativos nativo, construtor de aplicativos da Web e designer de modelo de dados são alguns dos muitos recursos que tornaram o AppMaster um nome líder no setor de desenvolvimento sem código.

AppMaster tem um grande número de usuários registrados que inclui indivíduos e empresas. Os amplos planos de preços do AppMaster o tornam uma escolha popular para as pequenas e médias empresas criarem aplicativos personalizados e economizarem uma quantia significativa de dinheiro.

Muitas empresas ainda estão se recuperando do impacto da pandemia do COVID-19 na economia global. Essas empresas podem usar os recursos de arrastar e soltar do AppMaster para criar um aplicativo móvel ou aplicativo da web de acordo com seus requisitos sem gastar muito dinheiro.

As ferramentas de desenvolvimento sem código, especificamente o AppMaster, garantem que todos os tipos de empresas e indivíduos possam aproveitar os benefícios de ter um aplicativo móvel ou aplicativo da web sem passar por procedimentos tradicionais de desenvolvimento caros e demorados.

Com o AppMaster, você pode desenvolver rapidamente um aplicativo e atualizá-lo continuamente para aumentar o reconhecimento da marca e utilizar todos os canais de marketing disponíveis. Todos esses benefícios do desenvolvimento de aplicativos móveis sem código acabarão por ajudá-lo a construir uma fidelidade mais forte do cliente e combater a crise econômica causada pela pandemia.

Como funciona o construtor AppMaster?

O AppMaster se concentra em procedimentos de desenvolvimento fáceis de usar, eficientes e seguros. Vamos analisar o funcionamento do AppMaster em termos de seus aspectos importantes:

Criação do banco de dados PostgreSQL

O processo de desenvolvimento de aplicativos sem código com o AppMaster começa com a criação de um banco de dados PostgreSQL real. Ele é criado de acordo com o esquema montado pelo designer do banco de dados. Na fase inicial, tudo é bastante simples e fácil de entender. Sua estrutura pode mudar com outras publicações. Você precisa salvar os dados em si para que os dados sejam migrados.

Ir idioma

Todos os processos de negócios são montados em código real na linguagem Go. Como resultado, um aplicativo móvel completo é escrito automaticamente como se tivesse sido escrito por desenvolvedores. AppMaster é capaz de escrever na velocidade de 22.000 linhas de código por segundo.

Sempre que atualizações são feitas no futuro, tudo é reescrito do zero para garantir segurança e eficiência. Portanto, os aplicativos móveis feitos com o AppMaster estão sempre atualizados e não há problemas técnicos. O produto final - aplicativos móveis ou aplicativos da web - não depende do AppMaster de forma alguma. Eles podem ser usados em qualquer lugar em qualquer servidor.

Documentação do Swagger

A documentação do Swagger é gerada automaticamente quando você cria aplicativos com o AppMaster. Está imediatamente disponível online. A documentação completa permite verificar todos os endpoints do aplicativo, testá-los na prática, acessar o banco de dados etc.

Características adicionais

AppMaster tem vários recursos adicionais. Você pode criar aplicativos da web com o Vue3. Geralmente, os painéis administrativos são criados com o Vue3 , mas é possível criar qualquer tipo de aplicativo com ele. A interface do usuário orientada a servidor pode ser usada para lidar com o back-end de aplicativos móveis e aplicativos da web. Depois que o aplicativo for completamente testado, você poderá publicá-lo nas lojas de aplicativos.

Tecnologias nas quais o construtor de aplicativos AppMaster funciona

A seguir estão as principais tecnologias usadas pelo AppMaster:

Aplicativos móveis

O AppMaster usa uma estrutura exclusiva para aplicativos móveis com uma abordagem de interface do usuário orientada a servidor. A interface do usuário orientada a servidor é uma abordagem que permite fornecer dinamicamente a lógica da tela do aplicativo e até mesmo chaves de IP de um back-end gerado para o próprio aplicativo. Isso permite que você altere o design da tela dos aplicativos móveis rapidamente e execute quase tudo dentro do aplicativo. É útil para criar aplicativos híbridos e nativos.

iOS

A estrutura SwiftUI é usada para criar aplicativos nativos para o sistema operacional iOS. Este é o framework mais novo, mais recente e mais poderoso com uma abordagem declarativa que foi lançado pela Apple há apenas alguns anos.

Ele permite que você desenhe telas muito rapidamente, obtenha uma renderização de interface de alto desempenho e altere as telas em tempo real. A linguagem de programação básica que é usada com sua própria estrutura, juntamente com o framework SwiftUI, é Swift - uma linguagem compilada e rápida.

Android

O Jetpack Compose Framework é usado para criar aplicativos nativos para o sistema operacional Android. O funcionamento do Jetpack Compose é semelhante ao framework SwiftUI. É útil na renderização dinâmica de telas em aplicativos móveis. A principal linguagem de programação usada no desenvolvimento de aplicativos móveis é Kotlin.

Golang

AppMaster usa Golang para fazer aplicativos de backend porque é uma linguagem compilada e é muito rápida. Ele escala muito facilmente e não ocupa muita memória RAM quando está em execução. Esta é uma das linguagens de programação mais modernas e poderosas que existem hoje. É uma linguagem simples, pois não envolve conceitos complicados de programação orientada a objetos. Portanto, gerar código em Golang é uma tarefa simples.

Vue

A estrutura Vue.js , JavaScript e Typescript são usados para criar aplicativos da web. A estrutura Vue moderna é útil na criação de aplicativos da Web muito rápidos que são compatíveis com a maioria dos navegadores. Outra razão para escolher o framework Vue.js é que ele suporta o modo SSR (server-side rendering) em muitas situações. Portanto, permite maximizar a compatibilidade com robôs de pesquisa e melhorar significativamente a qualidade da otimização do mecanismo de pesquisa para qualquer aplicativo da web.

Conclusão

A indústria de smartphones é uma das maiores indústrias do mundo, devido à qual você pode encontrar milhões de aplicativos móveis nas lojas de aplicativos. O uso da tecnologia de desenvolvimento sem código traz benefícios para indivíduos, pequenas empresas e até empresas multinacionais. É um desses avanços tecnológicos que está revolucionando a maneira como muitas empresas trabalham.

Desenvolvimento mais rápido, menos tempo de colocação no mercado e menor custo são razões pelas quais as pessoas preferem ferramentas de desenvolvimento de aplicativos sem código em vez de desenvolvimento de software tradicional. Este é o momento perfeito para organizações e indivíduos começarem a adotar processos de desenvolvimento sem código para atender aos requisitos digitais em evolução.

Em última análise, uma melhor satisfação do cliente por meio de aplicativos móveis eficientes e seguros facilitará a expansão de sua base de clientes. Mesmo que você não tenha um negócio, você pode usar um construtor de aplicativos sem código fácil de usar, como o AppMaster, para criar aplicativos móveis e aplicativos da Web com back-ends gerados por IA para atender aos seus requisitos.