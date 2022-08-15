Swift, öğrenmeniz gereken en iyi programlama dilidir ve hayalinizdeki uygulamayı kolayca yapabilirsiniz. Swift programlama, Apple tarafından oluşturulmuş güçlü ancak öğrenmesi kolay bir kodlama dilidir. iOS ve macOS uygulamalarının yanı sıra tvOS ve watchOS uygulamaları geliştirmek için sıklıkla kullanılır. Apple uygulamaları oluşturmak için diğer dilleri kullanabilirsiniz, ancak Swift tercih edilen dildir ve kodu tasarım için güvenli olduğu ve ışık hızında yazılım ürettiği için önerilir. Swift, daha kolay okunabilirlik sözdizimi, kodlama hatalarını önleyen güvenlik ve hata toleransını artıran modern özelliklerle geliştiricilerin eğlenceli ve etkileşimli bir şekilde yazmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Swift Programlama Nedir?

Swift'in C dilinin mevcut özelliklerini geliştirmesi ve ilerletmesi yıllar aldı; derleyici, hata ayıklayıcı ve çerçeve altyapısını geliştirir. Mevcut Kakao çerçevesine erişim ve ayrıca Objective C kodunun kombinasyonunu sunar. Swift birçok yeni özellik sunar ve dilin nesne yönelimli ve prosedürel kısımlarını birleştirir. Swift kodlamanın temel amacı, mobil uygulamaları, masaüstlerini, sistem programlamayı ve bulut hizmetlerini kullanmak için en iyi dil olmaktır. Swift programlama, geliştirici için yazma düzeltmesini kolaylaştırmak için geliştirildi.

Hızlı Özellik

Swift'deki bazı harika özellikler onu önceki programlama dillerinden daha iyi hale getiriyor. Zaman zaman geliştirerek daha verimli ve yeni güncellenen bir programlama dili haline getirir.

Güvenli

Güvenlik kaygılarına gelince, yazılım üretimde ilerlemeden önce iOS geliştiricisinin hatalarını vurgulamak önemlidir. Swift, doğru formda olana kadar programdan hatalı veri veya değişken geçirmeye izin vermez. Bir kullanıcı hızlı güvenlik ölçümlerinden geçmekte zorlanabilir, ancak gelecekte çok zaman kazandırır. Güvenli olmayan kodu kabul etmemesi nedeniyle bellekten de tasarruf sağlar; hafızayı öldüren bir önbellek olmayacak.

Hızlı

Swift, C tabanlı dillerin yerini alacak şekilde oluşturuldu; performansı çoğu görevde C diline paraleldir. Ancak tüm iOS fonksiyonlarını ve sistemlerini hızlı bir şekilde çalıştırır. Kod yazmayı hızlı ve verimli hale getiren LLVM derleyici teknolojisine sahiptir. Kodun performansı, örneğin TV uygulamaları, Saatler veya mobil uygulamalar gibi gadget'ın işlevselliğini hızlandırır.

etkileyici

Swift, tam olarak iOS geliştiricilerinin istediği basit ve sezgisel sözdizimi sunar. Geliştiriciler Swift sözdizimini kullanarak daha anlamlı kodları kolayca yazabilirler. Swift, hızlı kodu daha temiz hale getiren ve daha güvenli programlamayı çok kolay hale getiren genel ve boş yetenek gibi Objective-C özellikleriyle geliştirildi.

Açık kaynak

Swift, kaynak kodu, hata izleyici, posta listesi ve düzenli geliştirme listesi içeren açık kaynaklı bir yapı olan swift.org'da oluşturulur. Dilin iyileştirilmesi ve sürekli güncellenmesi için toplulukla birlikte çalışan bir grup geliştirici tarafından halledilir. Swift, tüm Apple platformlarını destekler; programlamayı basit, daha hızlı ve daha güvenli hale getirir. Swift'e olan yüksek talep nedeniyle, geliştiricileri onu diğer platformlarda başlatmak için çok çalışıyor.

Neden Swift Öğrenmeye Başlamalıyım?

Swift programlamaya başlamadan önce, neden öğrenmeniz gerektiğini bilmek önemlidir. Swift programlama dili, öğrenmesi kolay ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Apple bu dili yeni kodlama ile geliştirdi. İster öğrenci olun, ister yeni bir kariyer yolu için araştırma yapın veya kodlamayı öğrenmek isteyin, Swift, öğrenmesi basit ve sezgisel olan ilk programlama dilidir. Kodlama konusunda yeniyseniz, Swift iPad uygulaması (Playgrounds), hızlı programlamayı öğrenmeyi kolaylaştırır. Onlarla öğrenip kazanabileceğiniz bazı Swift konularını listeledim:

Mobil uygulama geliştirme

Veritabanı Programlama

3D sistem geliştirme

Yazılım Mühendisliği

kütüphane mühendisliği

Makine öğrenme

Ses mühendisliği

Yazılım test kullanıcıları

Swift Dilinin Artıları ve Eksileri

Hızlı dil öğrenmenin gerekip gerekmediğine karar vermek için hızlı dilin artılarına ve eksilerine biraz ışık tutalım.

Artıları Eksileri Öğrenmesi kolay Code Swift'i öğrenmesi ve kullanması kolaydır ve Xcode uygulamaları oluşturma kursları oluşturmayı öğrenme erişimi vardır. Zayıf platformlar arası destek Code Swift, tüm Apple platformlarını destekler; yerel iOS geliştirme için en iyi sonucu verir. Modern Code Swift'in okunması ve bakımı kolaydır, anlaşılır ve hatasızdır. Sık güncellemeler Swift, sık sık güncellenen en son dildir. Belirli görevlerde yardımcı olacak doğru araçları bulmak zor olabilir. Büyük topluluk Swift, açık kaynak topluluklarına ve dili öğrenmenizde size rehberlik edecek birçok kaynağa sahiptir.

Çapraz platform Swift, tüm Apple platformlarını, Windows, Linux ve Ubuntu'yu destekler.

Hızlı Gelecek Swift zamanla popülerlik kazanıyor ve hayranlardan diğer programlama dillerinden daha fazla ilgi görüyor.



Gördüğümüz gibi, eksilerinden çok daha fazla artıları var ve tüm bu eksiler yakın gelecekte ortadan kalkacak gibi görünüyor. Swift kodlamayı öğrendikten sonra, potansiyel işverenler için kazanan bir aday olacaksınız. Code Swift programlama geliştiricileri yoğun talep görüyor ve ABD'deki bir iOS geliştiricisi için oldukça iyi bir maaş alıyor Swift kodlamayı öğrendikten sonra seçebileceğiniz birçok seçenek var; ilgi alanlarınızdan birini seçebilir ve kariyerinizde başarılı olabilirsiniz. Apple, Linkedin, Uber, Whatsapp, Slack, Facebook, Accenture, Microsoft ve Firefox gibi bazı tanınmış şirketler, geliştirmeleri için Swift kodunu kullanır.

Swift Programlamayı Öğrenmeye Nasıl Başlarım?

Hızlı konuları öğrenmek ve başlamak istiyorsanız resmi web sitesini takip ederek online olarak yapabilirsiniz. Bu web sitesinde, bu dille ilgili uygun dosyalar ve rehberlik bulunmaktadır. Ayrıca, popülaritesi arttıkça, Youtube'da olduğu gibi farklı bloglarda da birçok veri mevcuttur. Web sitelerinde bulunan hızlı konuları başlatın ve ardından uzmanlığınıza göre yolunuzu takip edin.

Swift, programlama dillerinin geleceğidir; C Objective, python ve kodlama gerektiren diğer birçok programlama dilinin üstesinden geliyor. Swift programlamayı öğrenmenin birçok yolu var mı? Ve cevap evet, kesinlikle! İşte bazı örnekler:

Resmi Apple Web Sitesi

Çevrimiçi Ücretsiz Kurslar

Çevrimiçi Ücretli Kurslar

Youtube videoları

öğreticiler

Blog Yazıları

Dijital ses dosyası

Kitabın

belgeler

İpucu: Yeni başlayan biri olarak öğrenme videoları izlemelisiniz çünkü izleyerek daha iyi anlayabilir ve ardından kendiniz yapabilirsiniz.

Swift Yeni Başlayanlar İçin Öğrenmesi Kolay mı?

Evet, Swift programlama dilini başlatmak için temel bilgileri öğrenmek kolaydır, ancak ilerlerken gelişmiş iOS geliştirme özelliklerini anlamak kolay değildir. Ama umudunuzu kaybetmeyin; gelişmiş özellikler olmadan ilk basit uygulamanızı oluşturabilirsiniz. İlk projenizi tamamladığınızda, yeni özellikleri hızlı bir şekilde anlayacaksınız ve ileri düzey iOS uygulamaları geliştirebileceksiniz. Yeni başlayanlar, öğrenmeye doğru miktarda ilgi ve zaman ayırırlarsa konuları hızlı bir şekilde öğrenebilirler.

iOS Geliştiricileri, Swift'in yeni başlayanlar için bir programlama dili başlatmanın kolay yolu olduğuna inanıyor. Apple, web sitesinde bulunan bilgiler açısından zengin, öğrenme için Swift kodlaması üzerine eğitimlere sahiptir. Bir programlama veya kodlama arka planı olmadan Swift kodlamasını sıfırdan öğrenebilirsiniz. Swift konuları, kodlamayı öğrenmeye başlamanın en iyi yoludur. Temel bilgileri öğrendikten sonra Swift kodunu anlamakta zorluk çekmeyeceksiniz. Swift çok güvenlidir ve çalışma zamanı hatalarını ayıklamak için çok fazla zaman harcamanıza gerek olmadığı için daha az zaman alır.

Swift'i Kendi Başınıza Öğrenebilir misiniz?

Evet, yapımcılar bunu o kadar kolaylaştırdı ki, yeni bir dil öğreniyormuşsunuz gibi görünüyor. iOS geliştirmeyi öğrenmede roket bilimi yoktur; öğrenmeye iyi zaman ayırmalısınız. Ne kadar çok zaman harcarsanız, programlama yoluyla kazanç şeklinde gelecekte o kadar fazla kar elde edersiniz. İlk olarak, bu dil çok basittir. İkincisi, çevrimiçi kurslar o kadar kolay ki dili kolaylaştırdılar. Size adım adım rehberlik edecek birine ihtiyacınız yok; Öğrenmeyi bağımsız olarak yapabilir, bilginizi geliştirebilir ve geleceğinizi bu programlama dilinde yapabilirsiniz.

Başlangıç ​​​​noktası olarak, videoları izleyerek kendiniz deneyin. Uygulamalı deneyim denemeden öğrenemezsiniz. Swift, yeni özelliklere katkıda bulunmanıza izin veren bir açık kaynaktır; hataları düzeltebilir ve mevcut projelerinizi iyileştirebilirsiniz. Daha az kodlama gerektirdiği için kendi başınıza hızlıca öğrenebilir ve her türlü sorunu profesyonelce çözebilirsiniz.

Swift Programlamayı Ne Kadar Hızlı Öğrenebilirsiniz?

Eğer bir programlama dili geçmişiniz varsa, hızlı bir şekilde hızlı ve gelişmiş özelliklerini 3-4 gün içinde öğrenebilirsiniz. Ancak programlama dünyasında yeniyseniz, hızlı temelleri ve bazı gelişmiş özelliklerini öğrenmek için 3-4 haftaya ihtiyacınız olacak. Swift yeni bir dil olduğu için sürekli güncellemeler, yeni özellikler ve eski sürümlerde olmayan her şeyi gerektirir. Zamanla geliştikçe ve güncellendikçe öğrenmelisiniz. Bu nedenle, iOS geliştirme Swift kodunu öğrenmek için yüzlerce saat harcamak için zihninizi hazırlayın. Hadi basit kelimelerle anlayalım, %5'ini Swift öğrenme eğitimlerini izlemeye ve blogları okumaya ve %95'ini kendi kendinize kodlama ve kod yazma pratiğine ayıralım. Hızlı programlamaya eğitimleri izleyerek başladıysanız sadece 3 saatte kursu tamamlayabilirsiniz. Ana şey, iOS geliştirme kodlamasını uygulamaktır. Örnekleri ne kadar çok yaparsanız ve o kadar çabuk öğreneceksiniz.

iOS Swift dilini hızlı ve etkili bir şekilde öğrenmek için bazı yararlı ipuçlarını paylaşmama izin verin.

Temel bilgilerle başlayın ve onlarla rahat olun. Onlarda uzmanlaşana kadar ilerlemeyin.

Birer birer yeni özellikler öğrenmeye başlayın ve kodlarını mevcut olanlara ekleyin. Bu yöntemle yeni özellikleri etkili bir şekilde öğrenecek ve yeni özelliklerin işlevlerini daha iyi anlayacaksınız.

Sabırlı olun ve uygulamanızı geliştirin veya yavaş yavaş Swift kodunu öğrenin. iOS uygulamanızı bir kerede oluşturmaya çalışmayın. Bu sayede hataları hızlı bir şekilde yakalayabilir ve başınızı ağrıtmadan onlardan kurtulabilirsiniz.

Pratik kodlamanızı güvende tutun. Öğreticilerden kodlar yazmaya çalışın ve yavaş yavaş kodlarınızı yapın. Yaptığınız hiçbir şeyi silmeyin. Bu sayede hatalarınızdan ders çıkaracaksınız.

Devam et; Öğrenmek için diğerlerinden daha fazla zaman ayırırsanız, moralinizi bozmayın. Unutmayın, herkes benzersizdir ve herkes farklı senaryolarla uğraşır. Tutarlılık hedefi kazanabilir ve kararlı bir iOS geliştiricisi olacaksınız.

Swift Kodlamak Kolay mı?

Programlama dili yaparken karmaşık kodlamalar yazmalı ve karmaşık özelliklerle uğraşmalısınız. Yorum satırlarını korumak zorlaşıyor. Swift, diğer dillere göre %15 daha az kodlama alıştırması gerektiren yeni özellikler sunduğu için onu verimli ve basit hale getirdi. Teknolojisine şaşıracaksınız; iOS'tan macOS'a görüntüleri, çizimleri ve verileri kopyalayıp yapıştırmanıza olanak tanır.

Kodu ihtiyacınıza göre düzenlemenizi sağlayacak birçok hazır şablon mevcuttur. Sıfırdan kod yazmaya gerek yok; bir şablon kullanabilir ve uygulamanızı kısa sürede yapabilirsiniz. Sıfırdan bir uygulama oluşturmak maliyetli ve zaman alıcı olabilir, oysa Xcode uygulama şablonunu kullanmak, önceden yazılmış kodları tasarlamanıza ve yeni uygulamanızı uygun bir fiyata oluşturmanıza olanak tanır. Bu şablonlar menüler, görseller ve düzenler gibi tüm özelliklere sahiptir. Talimatları okuyarak, gereksinimlerinize göre özellikleri kolayca düzenleyebilirsiniz. Bu şablonlar duyarlı ve arkadaş canlısıdır. Çok sayıda şablon çevrimiçi olarak mevcuttur; bazıları ücretsiz, bazıları ücretli. Her ikisini de kullanabilirsiniz; ücretli daha fazla fizibilite ve özelliklere sahiptir. Aynı zamanda ücretsiz bir şablonla başlayabilir ve iyi işleyen bir uygulama tasarlayabilirsiniz.

Alt çizgi

Uygulama geliştirmenin popülaritesi arttıkça, bir iOS uygulamasının temel parçaları Swift'de başarıyla kodlanıyor. Bir iOS geliştiricisi olarak Swift'de nasıl kod yazılacağını biliyorsanız ve Swift deneyimine sahipseniz kalabalığın arasından sıyrılabilirsiniz. Bazı kusurlar var, ancak Apple bunları düzeltmek için günlük olarak güncelliyor. Ancak, Swift'in önümüzdeki yıllarda listelerden yükseleceğini varsayarsak, küçük eksilerden daha fazla artıları var, ki bu gelecekte bile olmayacak.

Swift gibi geleneksel programlama dillerinin yanı sıra düşük kodlu veya kodsuz programlama gibi alternatif geliştirme yolları da bulunuyor. Bu yaklaşımlar düşük giriş kavramına bağlıdır. Bu, bu geliştirme yaklaşımlarını öğrenmek için çok daha az zaman ve çaba harcamanız gerektiği anlamına gelir. Bu kadar hızlı gelişme, programcıların kariyerlerine başlamalarına ve profesyonel olarak büyümelerine yardımcı olur. Giriş kolaylığına rağmen kodsuz platformlarda sadece basit MVP'ler ve pet projeler oluşturulabileceğini düşünmemelisiniz. Hiç de bile. Diyelim ki AppMaster gibi bir platformdan bahsediyoruz. Şu anda piyasadaki en güçlü kodsuz araçtır, üçü bir arada bir araçtır. Web uygulamaları, mobil uygulamalar ve bir arka uç oluşturabilirsiniz. Kaynak koduna ek olarak, platform sizin için teknik belgeler de yazacaktır. Artık rutin görevlere ve belgelere zaman harcamak yerine kendinizi tamamen ilginç çalışmalara adamak ve uygulama mimarisini düşünmek harika değil mi?