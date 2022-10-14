对于我们大多数人来说，我们经常会想到一些关于移动应用程序的好主意，但由于编写应用程序所需的时间、金钱和精力，我们最终忽略了它们。

如果有办法将您的想法变为现实并成为应用程序行业的下一个大事件怎么办？

在这种情况下，无代码应用程序构建器是完美的解决方案。它们允许您创建和部署任何类型的应用程序，并开始在世界上留下您的印记。

本文将告诉您有关无代码开发工具的所有信息，请继续阅读！

什么是无代码应用程序构建器？

顾名思义，无代码应用程序构建器是一个平台，开发人员、设计师、创意人员和任何对构建应用程序感兴趣的人都可以通过该平台创建一个无需任何编码和编程的应用程序。

无代码平台最初仅限于没有任何开发经验的项目团队成员。然而，如今，无代码应用程序构建器的广泛功能使其在专业开发人员中也很受欢迎。

无代码应用程序构建器的用户友好性和可访问性允许任何人通过拖放功能创建功能性应用程序，而无需任何编码知识。这些平台具有预编码元素，可创建各种按钮和文本框，并添加应用程序开发所需的其他此类功能。

随着时间的推移，无代码应用程序构建器已经能够处理最复杂的应用程序需求并构建企业应用程序。 现代拖放式应用程序构建器可用于创建用户友好的界面，以及支持各种业务流程的强大后端。

无代码开发如何工作？

通过无代码开发开发移动应用程序就像在纸上绘制应用程序设计一样简单。大多数无代码应用程序构建器都具有用户友好的界面，即使您没有任何编码经验，您也可以通过这些界面开发不同类型的应用程序。

无代码开发过程的具体工作可能因您使用的无代码应用程序构建器而异。然而，所有这些无代码开发工具的基本工作都遵循某些一般原则。这些是：

主意

第一步是想出一个你想变成现实的应用程序创意。拥有一个独特的想法将帮助您在竞争激烈的应用市场中占据一席之地。即使您不想在应用商店向公众发布您的应用，您也可能正在寻找某种类型的应用供您个人使用。

一旦您对移动或基于 Web 的应用程序有了想法，您就应该开始规划开发阶段以及如何使用无代码开发策略来实现您的目标。

规划和数据准备

提前分析您的需求对于确保顺利开发至关重要。此外，如果您在开始设计和构建应用程序之前收集了所有相关的详细信息和数据，将会有所帮助。

数据收集过程包括竞争分析，以便为您的应用选择最佳的 UI 和UX类型。此外，如果您正在构建要在应用商店发布的应用，您绝对应该检查您的竞争对手，以确保您的应用具有更好的设计和功能。

应用程序设计

应用程序构建器提供各种预制模板来帮助您入门。但是，如果您想要完整的自定义选项，您也可以选择使用不同的元素、按钮和图像从头开始构建应用程序。

无代码应用程序开发

完成应用程序的设计后，您可以使用无代码应用程序构建器的拖放功能开始开发它。添加各种元素以实现所需的功能，例如应用程序中的推送通知。

测试和部署

无代码应用程序开发的最后阶段是测试和部署。彻底测试应用程序以确保没有错误、错误或技术故障非常重要。

使用可靠的无代码应用程序构建器创建移动应用程序的一个显着好处是，即使您在部署后检测到一些错误，您也可以使用可视化编辑工具快速修复它们。

使用无代码应用程序构建器的好处

使用无代码开发工具的最重要的好处在它们的名称中得到了解释。任何人都可以使用无代码应用程序构建器创建自定义应用程序，而无需任何编码技能或编码知识。甚至像 Facebook 和 Airbnb 这样的复杂应用程序也可以使用无代码开发方法构建。无代码开发的进入门槛非常低，这意味着任何对开发感兴趣的人都可以使用此类工具并开发非常成功的应用程序，而无需编写任何代码。

以下是使用像 AppMaster 这样的无代码应用程序构建器的主要好处是：

快速发展

传统的开发方法需要花费大量时间来创建移动应用程序。如果您正在寻找一种更快、更简单的应用程序开发方式来实现您的业务目标，则应该使用无代码应用程序构建器。

这种快速开发创新对于通过快速构建、部署和更新移动应用程序与其他公司竞争至关重要。

最小化成本

聘请应用程序开发人员或开发公司既费时又昂贵，因为传统的移动应用程序开发技术需要大量资金。另一方面，您可以依靠无代码开发技术来显着降低成本。

一些研究表明，无代码开发方法可以将开发成本和时间减少 50% 到 90%。节省大量时间和金钱对于企业，尤其是小型企业来说是一个巨大的推动力。

更好的协作

协作是应用程序开发不可或缺的一部分。很多人错误地认为无代码应用程序构建器不提供协作功能。在传统的开发过程中，您必须根据项目的技术和非技术方面来划分团队。

但是，无代码开发工具不存在这样的问题。任何人都可以使用它们进行高效开发并享受更大更好的协作功能。

现代特色

实施最先进的工具和技术的重要性不可低估。现代技术有助于公司带来创新和敏捷性。此外，无代码应用程序构建器确保可以快速开发和实施应用程序。

无代码开发工具的持续增长和创新使各行各业的企业能够以移动应用程序的形式从现代技术中受益，而无需经历传统的冗长编码过程。

更大的利润

说赚更多的钱是每种业务的目标并没有错。企业可以通过向个人提供拖放式应用程序构建器并将他们转变为公民开发人员来确保更大的利润。

最终，以最高效率、准确性和协作性构建应用程序有助于影响应用程序行业并吸引更多人。

增强的工作流程

由于无代码开发工具都是为了提高开发工作流程的质量，因此这些工具减少了开发时间和成本是可以理解的。即使一个公司有一个单独的开发团队，它仍然可以使用无代码工具来扩展和提高开发能力。

事实上，研究表明，大约 80% 依赖公民开发人员的组织能够显着改进他们的开发程序，因为传统应用程序开发人员有更多时间和精力专注于其他核心业务活动。

一些公司还选择使用无代码和低代码应用程序构建器来从有限的编码能力中受益。如果您有一些编码经验，那么低代码开发工具对于改进开发工作流程也很有用。

可访问性

无代码工具提供的那种可访问性在传统的开发方法中是不可能的。即使技术知识有限或没有技术知识，组织也可以使用无代码工具创建高度复杂的企业应用程序。

此外，如果有人有一个很棒的应用程序创意，他们可以借助无代码开发方法将其变为现实。将应用程序概念转变为实际的移动应用程序、Web 应用程序或本机应用程序从未如此简单，但由于无代码工具的可访问性，现在成为可能。

灵活性

由于与不同的编程语言和框架相关的规则和限制，传统的开发方法非常死板。有时，即使是简单的更新也会在传统软件开发中花费大量时间和精力。

另一方面，无代码工具为开发人员创建和更新移动应用程序提供了最大的灵活性。您可以快速实施和部署修改以适应不断变化的业务需求。

无代码软件可以构建哪些类型的应用程序？

对于像 AppMaster 这样的现代无代码应用程序开发工具的覆盖范围，没有重大限制。事实上，这些平台正在定期改进，以进一步改进其工作程序。

您可以使用无代码平台来构建跨各个行业和部门的软件。您可以使用无代码软件创建的一些主要类型的应用程序是：

无代码移动应用

构建一个有吸引力、用户友好且安全的移动应用程序比以往任何时候都重要得多，因为现在人们喜欢通过移动应用程序处理他们的所有任务。最流行的无代码平台可帮助您创建移动应用程序以满足不同的客户需求。

因此，如果您想构建一个移动应用程序，即使您没有任何技术编码技能，也可以依赖无代码开发平台。现代无代码工具在创建本机应用程序和混合应用程序时非常有用。

无代码网络应用

Web 应用程序在所有类型的企业和组织中都非常流行。说现在几乎每种类型的公司都应该有一个网络应用程序来吸引更多用户，这并没有错。

一些最流行的网络应用示例是Netflix 、Trello、Microsoft Office 365 和 Basecamp。非技术人员现在可以在没有任何编码经验的情况下构建 Web 应用程序这一事实对于创建范围广泛的登录页面和许多其他类型的 Web 应用程序非常有用。

无代码企业应用

使用无代码工具构建自定义应用程序的能力是无代码开发方法在构建移动应用程序和 Web 应用程序中如此流行的主要原因之一。构建自定义应用程序意味着您可以依靠无代码开发方法来创建功能强大的企业应用程序。

因此，您可以使用无代码开发工具为您的组织构建企业应用程序，用于数据管理、技术支持、营销和许多其他业务流程等不同过程。

无代码开发让任何人都可以成为创造者

关于无代码开发方法的一个主要误解是它旨在完全取代编码和编程过程。然而，重要的是要注意软件开发行业的规模足以支持不同类型的开发方法。

事实上，结合无代码、低代码和传统开发方法的力量可以帮助软件公司共同开发复杂的解决方案。

尽管如此，无代码开发工具已经为移动应用程序开发行业提供了公平的竞争环境。拖放式应用程序构建器对于非技术人员来说非常有用，他们可以制作自己选择的移动或 Web 应用程序，而无需自己编写任何代码。

因此，毫无疑问，无代码开发允许任何人成为应用程序创建者，因为这些平台为非程序员开发应用程序开辟了道路。

使用无代码开发工具构建移动应用程序或 Web 应用程序的人称为公民开发人员。在无代码工具的帮助下，这些人能够构建和集成不同复杂性的软件，以添加通用和复杂的功能。最好的事情是，这一切都是可能的，无需编写代码。

人工智能 ( AI ) 工具和算法的创新在无代码开发工具的日益普及中也发挥了不可或缺的作用。人工智能不再局限于大型科技公司。事实上，大型科技企业也确保基于人工智能的工具和相关技术，如无代码工具，更容易被人们使用，以确保更多的创新。

当今市场上有大量无代码开发平台可供使用。因此，越来越多的人有兴趣成为使用无代码开发工具的专业开发人员和应用程序创建者。

AppMaster 如何帮助小型企业通过 COVID-19 取得成功？

随着越来越多的组织在前所未有的时期被迫采用数字解决方案，COVID-19 大流行无疑加速了数字革命。它导致对程序员的需求急剧增长。然而，构建软件的需求远大于当前传统移动应用程序开发人员的供应量。

此外，中小型企业无法承担传统应用程序开发过程所涉及的金钱和时间。随着企业越来越精通技术，他们必须依靠价格合理且可靠的解决方案来构建移动应用程序和 Web 应用程序。

AppMaster 是最好的无代码应用程序构建器之一，正在帮助包括小型企业在内的所有类型的企业拥抱现代技术的巨大力量，并创建强大的自定义应用程序来满足他们的独特需求。

AppMaster 以原生应用程序构建器、Web 应用程序构建器和数据模型设计器的形式提供的强大可视化编辑工具是使 AppMaster 成为无代码开发行业领先品牌的众多功能中的一部分。

AppMaster拥有大量注册用户，包括个人和企业。 AppMaster 广泛的定价计划使其成为中小型企业构建自定义应用程序并节省大量资金的热门选择。

许多企业仍在从 COVID-19 大流行对全球经济的影响中恢复过来。这样的企业可以使用AppMaster的拖放功能，根据自己的需求创建移动应用程序或Web应用程序，而无需花费太多资金。

无代码开发工具，特别是 AppMaster，确保所有类型的企业和个人都可以享受拥有移动应用程序或 Web 应用程序的好处，而无需经历昂贵且耗时的传统开发程序。

使用 AppMaster，您可以快速开发应用程序并不断更新，以建立更好的品牌知名度并利用所有可用的营销渠道。无代码移动应用程序开发的所有这些好处最终将帮助您建立更强大的客户忠诚度并对抗由大流行引起的经济危机。

AppMaster builder是如何工作的？

AppMaster 专注于用户友好、高效和安全的开发过程。让我们从重要方面分析 AppMaster 的工作：

创建 PostgreSQL 数据库

使用 AppMaster 的无代码应用程序开发过程从创建一个真正的 PostgreSQL 数据库开始。它是根据数据库设计者组装的方案创建的。在初始阶段，一切都非常简单易懂。它的结构可以随着进一步的出版物而改变。您需要保存数据本身，以便迁移数据。

围棋语言

所有的业务流程都用 Go 语言组装成真实的代码。因此，一个成熟的移动应用程序会自动编写，就好像它是由开发人员编写的一样。 AppMaster 能够以每秒 22,000 行代码的速度编写代码。

每当将来进行更新时，一切都会从头开始重写，以确保安全性和效率。因此，使用 AppMaster 制作的移动应用程序始终是最新的，不存在技术问题。最终产品 - 移动应用程序或Web 应用程序- 不以任何方式依赖于 AppMaster。它们可以在任何服务器上的任何地方使用。

招摇文档

当您使用 AppMaster 创建应用程序时，会自动生成 Swagger 文档。它可以立即在线获得。完整的文档允许您检查所有应用程序端点，在实践中对其进行测试，访问数据库等。

附加的功能

AppMaster 有几个附加功能。您可以使用 Vue3 创建 Web 应用程序。通常，管理面板是使用Vue3创建的，但可以使用它创建任何类型的应用程序。 Server Driven UI 可用于处理移动应用程序和 Web 应用程序的后端。应用程序经过彻底测试后，您可以将其发布到应用程序商店。

AppMaster 应用程序构建器所使用的技术

以下是 AppMaster 使用的关键技术：

移动应用

AppMaster 使用独特的移动应用程序框架和服务器驱动的 UI 方法。服务器驱动的 UI 是一种允许您将应用程序屏幕逻辑甚至 IP 密钥从生成的后端动态传递到应用程序本身的方法。这使您可以快速更改移动应用程序的屏幕设计并在应用程序内执行几乎所有操作。它对于构建混合和原生应用程序都很有用。

iOS

SwiftUI 框架用于为 iOS 操作系统创建原生应用程序。这是 Apple 几年前发布的采用声明式方法的最新、最新、最强大的框架。

它使您可以非常快速地绘制屏幕，实现高性能的界面渲染，并动态更改屏幕。与 SwiftUI 框架一起使用的基本编程语言是Swift - 一种编译的快速语言。

安卓

Jetpack Compose Framework 用于为 Android 操作系统构建原生应用程序。 Jetpack Compose 的工作方式类似于 SwiftUI 框架。它在移动应用程序中动态呈现屏幕时很有用。移动应用程序开发中使用的主要编程语言是 Kotlin。

戈朗

AppMaster 使用 Golang 来制作后端应用程序，因为它是一种编译语言并且速度非常快。它非常容易扩展，并且在运行时不会占用太多 RAM。这是当今存在的最现代和最强大的编程语言之一。它是一种简单的语言，因为它不涉及复杂的面向对象编程概念。因此，在 Golang 中生成代码是一项简单的任务。

Vue

Vue.js框架、JavaScript 和 Typescript 用于创建 Web 应用程序。现代 Vue 框架有助于创建与大多数浏览器兼容的非常快速的 Web 应用程序。选择 Vue.js 框架的另一个原因是它在很多情况下都支持 SSR（服务器端渲染）模式。因此，它可以让您最大限度地与搜索机器人兼容，并显着提高任何网络应用程序的搜索引擎优化质量。

结论

智能手机行业是世界上最大的行业之一，因此您可以在应用商店中找到数以百万计的移动应用。使用无代码开发技术对个人、小型企业甚至跨国企业都有好处。这是正在彻底改变许多企业工作方式的技术进步之一。

更快的开发、更短的上市时间和更低的成本是人们更喜欢无代码应用程序开发工具而不是传统软件开发的原因。这是组织和个人开始采用无代码开发流程来满足不断变化的数字需求的最佳时机。

最终，通过高效和安全的移动应用程序提高客户满意度将有助于您扩大客户群。即使您没有业务，您也可以使用像 AppMaster 这样的用户友好的无代码应用程序构建器来创建具有 AI 生成的后端的移动应用程序和 Web 应用程序，以满足您的要求。