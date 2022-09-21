Bir mobil uygulama veya bir web uygulaması, teknolojideki ticaret çipidir. Bu nedenle en iyi uygulama geliştirme şirketleri, yazılım geliştirme için yeni ve yenilikçi fikirlere sahip yeni uygulama geliştiricileri işe almaya devam ediyor. Mobil uygulama geliştirme şirketleri, uygulama geliştirmeden yararlanmazlarsa, başka bir geliştirme şirketinin kesinlikle yapacağını bilir. Uygulama geliştiricileri bir düzine kuruştur, ancak uygulama geliştiricisine uygulama mağazalarını vuracak tek bir uygulama fikri bulmak nadirdir. Bu nedenle, önde gelen mobil uygulama geliştirme şirketleri, uygulama geliştiricilerini araştırmak için çeşitli projeler başlatır. Bu uygulama geliştiricileri, yazılım çözümleri sunmak veya IOS ve Android uygulama mağazalarına yüklemek için mobil uygulamalar geliştirir. Bazı mobil uygulamalar (IOS ve Android), kullanıcı için geliştirme sürecini basitleştirerek uygulama geliştirme hizmetlerinde ve belirli yazılım geliştirme hizmetlerinde bile yardımcı olur.

Bir mobil uygulamanın geliştirilmesi her zaman zordur. Uygulama geliştirme, uygulama geliştiricisinin kalıpların dışında düşünmesini gerektirir. Bazı uygulamalar özel yazılım geliştirme bile gerektirir. Özel yazılım geliştirme, yalnızca uygulama için özel yazılımların oluşturulmasıdır. Hiçbir amatör uygulama geliştiricisi veya ortalama bir mobil uygulama geliştirme şirketi bunu yapamaz. Yalnızca eğitimli uygulama geliştiricilerinin sahip olduğu belirli bir hassasiyet düzeyi gerektirir.

Birçok uygulama geliştiricisi, yalnızca uygulama geliştirmenin yeterli olduğuna inanır. Ancak bu doğru değil. Kullanıcılar kıyafetlerine önem verdikleri kadar mobil uygulamalarına da önem verirler. Genel kullanıcı deneyimi önemlidir. Deneyimli uygulama geliştiricileri ve herhangi bir iyi mobil uygulama geliştirme şirketi, mobil uygulamalar için UI/ UX tasarımının kusursuz olması gerektiğini bilir. Basit Android Uygulaması geliştirme veya platformlar arası uygulama geliştirme olması farketmez. Kullanıcı deneyiminin elde tutulması önemlidir. Uygulamalarını satmak isteyen herhangi bir mobil uygulama geliştirme şirketi bunu çok iyi bilir. Bu nedenle uygulama geliştiricileri, bir sonraki büyük uygulama projesini yayınlamak için hiç bitmeyen bir yarış içindeler.

ABD'deki en iyi mobil uygulama geliştirme şirketleri

Bugün, uygulama geliştirme dağınık bir süreç haline geldi ve dünyanın her yerinde en iyi uygulama geliştiricileri mevcut. Onları ABD'deki San Francisco, CA'dan Asya veya Avrupa'ya kiralayabilirsiniz. En iyi geliştirme şirketlerinin tümü faaliyetlerine birden fazla yerde başlamıştır. Bir uygulama geliştirme şirketinin satış ve pazarlamasına ABD'de ve geliştirme operasyonlarına Asya veya Avrupa'da başlayabileceğini varsayalım. Her şeyden önce, profesyonel bir geliştirici tutmadan daha ucuz uygulama çözümleri sağlamak için AppMaster gibi kod uygulama geliştirme şirketleri yoktur. Bu kodsuz geliştirme platformu, kısıtlı bir bütçeyle işletmelere daha hızlı geliştirme çözümleri sunar.

ABD'de uygulama geliştirme için en iyi uygulama geliştirme şirketini arıyor olabilirsiniz. Bir iOS veya Android uygulaması oluşturmak için bir uygulama geliştirme şirketi seçme konusunda net olmayabilirsiniz. Daha fazla endişelenmene gerek yok. Bu konuda size yardımcı olmak için buradayız. Uygulama geliştirmeniz için doğru mobil uygulama geliştirme şirketini seçmek çok önemlidir. ABD'de birkaç uygulama geliştirme şirketi var ve işte en iyilerini seçtik.

Uygulama Yöneticisi

AppMaster Inc., San Francisco merkezli en iyi uygulama geliştirme şirketidir. AppMaster, görsel programlama kullanarak teknik bir geçmişleri olmasa bile işletme sahiplerinin uygulamalar oluşturmasına yardımcı olan, ABD merkezli, kodsuz bir uygulama geliştirme şirketidir. Bu uygulama geliştirme platformunu kullanmanın güzelliği, kaynak kodu sağlaması ve geliştiricinin ekibini taklit etmesidir.

Geliştirme ekibine bir görev atayarak aynı sonucu alacaksınız, ancak bu kodsuz platform onu daha hızlı, daha iyi ve daha ucuza çıkaracak. Bunun nedeni, bu uygulama geliştirme platformunun Go dilinde saniyede 22.000 satır hızında kaynak kodu oluşturması ve teknik belgeleri otomatik olarak yazmasıdır. AppMaster, üçü bir arada bir geliştirme platformudur; web uygulamaları, mobil uygulamalar ve bir arka uç oluşturabilirsiniz. AppMaster'ın arka ucu, bu platformu bugün mevcut olan ancak kod içermeyen tüm platformların en güçlüsü yapar.

EmizenTech

Dünya çapında uygulama çeşitliliği konusunda uzmanlaşmış bir mobil uygulama geliştirme şirketidir. ABD merkezli önde gelen bir yazılım geliştirme şirketi olan Emzentech, 2013 yılında faaliyetlerine başladı. Bu uygulama geliştirme şirketi, işletmelere kaliteli uygulama geliştirme çözümleri sunarak dünya çapında büyük ilgi gördü.

Bu şirket, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler için uygulama geliştirmeye yardımcı olur. Şirket, işletme sahiplerinin özel uygulama geliştirme yoluyla işlerini büyütmelerine yardımcı olan profesyonel uygulama geliştiricilerinden oluşan bir ekibe sahiptir.

EvaKodları

ABD merkezli önde gelen bir şirket olan EvaCodes, hem mobil uygulama geliştirmeye hem de web geliştirmeye öncelik veren bir yazılım ve web geliştirme şirketidir. EvaCodes, dünyanın önde gelen işletmelerinin tercihi olan en iyi uygulama geliştirme şirketidir. Şirket, kaliteli uygulama geliştirme yoluyla iş grafiğini yükseltmeye devam ediyor. İOS veya Android kullanıcıları için profesyonel bir uygulama oluşturmak istiyorsanız bu uygulama geliştirme şirketinden hizmet alabilirsiniz.

Intuz

Intuz, işletmeleri teknolojik dönüşümle güçlendiren ABD merkezli en iyi uygulama geliştirme şirketidir. Şimdiye kadar şirket, birçok girişimin özel uygulama geliştirme zorluklarının üstesinden gelmesine yardımcı oldu. Ayrıca Intuz, web, mobil ve bulut uygulamalarıyla yeni başlayanlara hizmet verme konusunda on yıllık bir deneyime sahiptir.

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Owebest, bir projeyi farklı ülkelerdeki BT uzmanlarına dış kaynak sağlayabilen bir BT çözümleri şirketidir.

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Groovy Web, birçok parlak uygulama geliştirici zihnine ev sahipliği yapan yeni ve yenilikçi bir web geliştirme şirketidir. Genç uygulama geliştiricilerinin vizyonlarını gerçekleştirmelerine ve işe alınmalarına yardımcı olurlar.

Mobil uygulama geliştirme maliyeti

Herhangi bir uygulama geliştiricisinin sahip olduğu en yaygın soru, "Bu ne kadara mal olacak?". Uygulama geliştirme süresi, uygulama geliştirme maliyetini ölçmek için hayati bir rol oynar. Bir mobil uygulama geliştirme projesi 500 saatten fazla sürebilir. Herhangi bir mobil uygulama geliştirmeden önce bir uygulama şirketi ve bunun için geliştirici seçmeniz gerekir. Her mobil uygulama geliştirme projesinin en temel ve yine de önemli kısmı maliyet tahminidir.

İlk olarak, en iyi uygulama geliştirme şirketinden bir geliştiriciyi işe alırken bir mobil uygulama geliştirmek için gereken maliyeti tahmin etmeniz gerekir. Geliştirme maliyetlerinden tasarruf etmek için AppMaster gibi kodsuz bir uygulama geliştirme platformunu denemenizi öneririz. Ancak karmaşık bir iş uygulaması geliştiriyorsanız, bir uygulama geliştiricisi işe almak en iyi fikirdir. Bir geliştiriciyi işe almanın maliyeti, büyük ölçüde uygulama geliştirme şirketine bağlıdır. Verimli maliyet tahmini için her iki faktörü de (geliştirici ve geliştirme şirketi) incelemeniz gerekir.

Uygulama geliştirme, yeni başlayanlar için eyleme geçirilebilir bir mobil uygulama geliştirmeye yönelik çeşitli adımları içerir. İşletmelerin değişen doğası nedeniyle, uygulama projeleri Makine Öğrenimi (ML), Blockchain, Yapay Zeka (AI) ve Nesnelerin İnterneti (IoT) dahil olmak üzere ileri teknolojiyi içerir. Bu karmaşıklıkların üstesinden gelmek için geliştirme şirketleri, çalışanlarını birden fazla uygulama geliştirme projesi için eğitmek üzere özel kurslar tasarlar. Profesyonel geliştiricilerle çalışmak, bütçenize yük oluşturabilecek hatalar yapmanıza yardımcı olacaktır. Uygulama geliştirme maliyetini aşağıdaki yollarla azaltabilirsiniz:

AppMaster gibi kodsuz bir platformun yardımıyla kendiniz oluşturmayı seçerseniz.

En iyi uygulama geliştirme şirketlerinden öne çıkan uygulama geliştiricileri işe alırsanız.

Bütçe oluşturan faktörler

Neyse ki, uygulama geliştirme giderlerini belirlemede size yardımcı olabilecek, uygulama geliştirme için bütçe oluşturan birkaç faktör vardır. Aşağıdaki faktörlerin yardımıyla uygulama geliştirme maliyetini tahmin edebilirsiniz:

Desteklenen platformlar

Uygulamalar oluştururken göz önünde bulundurulması gereken ilk şey, onları başlatmayı planladığınız platformdur. Desteklenen mobil cihazlar ve platformlar, bir uygulamanın yalnızca iOS için mi yoksa Android sürümüne mi sahip olduğunu belirler. Hem IOS hem de Android'in uygulamalar için gereksinimleri vardır. Bu gereksinimler maliyeti doğrudan etkilemez. Ancak, mobil uygulama geliştirme hizmetleri platformlar arasında farklılık gösterir. Bu, platform uzmanlığına sahip geliştiricilerin saatlik oranını etkiler. Objective C, Xcode IDE, Swift, Cocoa ve UIKIT gibi çerçevelerde uzmanlığa sahip IOS geliştiricileri, saatlik 45-75 dolar ücret alabilir. Java, Android Studio IDE ve Corona gibi çerçevelerde uzmanlığa sahip Android Geliştiricileri, saatlik 25-85 ABD Doları ücret alabilir.

Geliştirici ücreti

İkincisi, mobil uygulama geliştiricileri genellikle, biriktirdikleri deneyim miktarına göre değişen saatlik ücretlerle çalışırlar. Yüksek öncelikli uygulama projeleri, oldukça deneyimli ve acemi geliştiricilerin iyi bir karışımını gerektirir. Pek çok üst düzey uygulama geliştirme şirketi, maliyet giderlerini kırmamak için karışık bir geliştirici çantası bulundurur. Acemi veya yeni başlayan geliştiriciler, saatte 30-45 $ arasında ücret alabilirler. Bu geliştiriciler, bakım veya hata ayıklama gibi önemsiz görevlerde yardımcı olabilir.

Deneyimli bir uygulama geliştiricisi, uygulama geliştirme için saatte 60-75 dolar talep edebilir. Bu geliştiricilerin belirli bir uzmanlık düzeyi vardır. Uygulama geliştirme projesi için temel görevlerin üstlenilmesi gerekmektedir. Ayrıca, acemi geliştiricilere barikatlarıyla rehberlik edebilirler.

Uzman mobil uygulama geliştiricileri, uygulama geliştirme konusunda deneyimli kişilerdir. Genellikle uygulama geliştirme projesinin başındaki ekip liderleridir. Uzman geliştiriciler, ekiplerini uygulama geliştirme için gerekli görevlere yönlendirir. Bunu, en yüksek öncelikli görevleri kendileri üstlenirken yaparlar. Uzman uygulama geliştiricileri, saatte 120 dolardan fazla ücret alabilir.

Uygulama türü ve amacı

Mobil uygulama geliştirme proje maliyetleriniz de geliştirdiğiniz uygulamanın türüne ve amacına göre değişir. Bu seçim bir ön seçimdir. Ancak, genel proje maliyeti üzerinde gözle görülür bir etkisi vardır. Burada bazı uygulama formatlarından bahsediyoruz. Hadi başlayalım:

Bir web uygulaması mutlaka bir uygulama değil, mobil cihazlarda kullanılan kullanıcı dostu bir web sitesidir. Uygulama geliştirme şirketleri için en ucuz uygulama geliştirme seçeneğidir. İlgi çekici tasarımları, geliştiricilerin zamanla olumlu iyileştirmeler yapmalarına yardımcı olan kullanıcı içgörüleri kazanmalarına yardımcı olur.

Yerel uygulamalar , uygulamayı yayınlamak istediğimiz platforma özgü dil ile geliştirdiğimiz uygulamalardır. Yerel uygulamaların çok sayıda artısı vardır. Genel olarak geliştirilmiş uygulamalara kıyasla daha iyi performans sunarlar. Örneğin, Android için JavaScript'te oluşturulan yerel bir uygulama, Android için Swift dilinde geliştirilen bir uygulamadan platformda daha iyi çalışır. Bu uygulamaların en büyük dezavantajı, bir geliştirici uygulamayı birden fazla platformda yayınlamak isterse, uygulamayı her işletim sistemi için yeniden tasarlaması gerektiğidir, bu da maliyeti önemli ölçüde artırır.

Hibrit uygulamalara teknoloji dünyasında tavizler de denir. Bunlar, uygulama geliştirme projelerinde üretkenlik ve performansı dengelemek isteyen geliştiriciler için mükemmel bir orta yoldur. Karma uygulamalar zamandan tasarruf sağlar çünkü geliştiriciler bunları belirli bir dilde yazmak yerine JavaScript, CSS veya HTML gibi genel bir dilde geliştirir. Bunu Cordova ve Ionic gibi çerçevelerin yardımıyla yaparlar. Bu uygulamalar, yalnızca web görünümü aracılığıyla mobil uygulamaların içine yerleştirilmiş web siteleridir.

Çerçeve

Bazı geliştirme çerçeveleri , geliştiricilerin birden çok platformda çalışan tek kaynaklı kodlar yazmasına olanak tanır. Bunu, yerel işletim sistemleri oluşturmak için gerektiğinde kodu derleyerek yaparlar. Bu şekilde geliştirdiğimiz uygulamalara platformlar arası uygulamalar denir. Bu sistemin bir dezavantajı, bu uygulamaların yerel olarak geliştirilmiş uygulamalar kadar iyi çalışmamasıdır.

Neredeyse doğal bir görünüme sahip yeni bir uygulama türü, bugünlerde yeni "o". Bu uygulamaları, bileşen odaklı JavaScript çerçevelerinde geliştiriyoruz. Hibrit ve platformlar arası uygulamaların artılarını birleştirirler. Ancak geliştiriciler bu uygulamaları JavaScript çerçevelerinde geliştirdikleri için bir web görünümü gerektirmezler. Bu uygulamalar, yerel uygulamalar gibi performansı daha düşük bir maliyetle sunar.

Gelişmiş özelliklerin kullanımı

Bir uygulama GPS navigasyonunu ve diğer AI ile ilgili teknolojileri kullanırsa, geliştirme maliyeti kademeli olarak artacaktır.

Desteklenen donanım

iPhone 13, iPhone 12 Mini, Samsung Galaxy S10 Plus ve diğerleri gibi hangi belirli donanım ürünlerini destekleyecek?

Gelecekteki bakım için plan yapın

Uygulama geliştirme görevi tamamlandıktan sonra, geliştiricinin muhtemelen sorunları düzelten güncellemeler yapması gerekecektir. Ayrıca, uygulamanın, içeriğinin kaynağı olarak hizmet edecek diğer uygulamalarla entegre edileceğini netleştirmeniz gerekir. Ayrıca, bir uygulamada kullanılan görsel öğelerin karmaşıklığı, fiyat üzerinde büyük bir etkiye sahip olacaktır.

Standart bir uygulama projesinin maliyeti

Çeşitli uygulama kategorilerine uygulama geliştirme proje maliyetleri için bazı standart veya ortalama ölçütler uygulayabilirsiniz. Uygulama geliştirme maliyetleriyle ilgili çok sayıda işletmenin verilerinden projenizin maliyetini tahmin edebilirsiniz. Üretilmesi 500 saat süren standart bir uygulama projesi için maliyet 25.000 ABD Dolarına kadar çıkabilir. Elbette mobil uygulama geliştirme maliyetlerini hesaplarken göz önünde bulundurulması gereken birçok faktör var.

Özetlemek gerekirse, uygulama geliştirmenin genel maliyetleri ucuz değildir. Tüm ücretleri birleştirdikten sonra, bir platform için genel bir uygulama yaklaşık 25.000-50.000 ABD Doları tutarındadır . Bir platform için orta düzeyde karmaşıklığa sahip bir uygulama, 50.000 ila 100.000 ABD Dolarına mal olabilir. Ve bir platform için karmaşık bir uygulama 100.000 $'a kadar mal olabilir. Bunlar, ABD'deki en iyi uygulama geliştirme şirketleri tarafından uygulama geliştirme projeleri için alınan maliyetlerdir. Elbette bir mobil uygulama geliştirme şirketi yerine freelance geliştiricilerle çalışıyorsanız bazı fiyatlar değişebilir.

Bir uygulama geliştiriciyi işe almadan önce iyi olup olmadığını nasıl anlarım?

Artık geliştirmek istediğiniz platform veya mobil uygulama türüne karar verdiniz. Bir sonraki soru, iş için bir geliştiriciyi işe almakla ilgili. İyi bir geliştirici, liste başı bir uygulama ile zaman, para ve kaynak kaybı arasındaki fark anlamına gelebilir. Karmaşık projeler için profesyonel bir uygulama geliştiricisi tutmanız gerekir. Bu amaçla, uygulama geliştiricilerinin güvenilirliğini, diğer projelerde ne kadar iyi çalıştıklarını görmek için onları gerçekten işe almadan önce geçmiş çalışma geçmişlerine ve portföylerine göre değerlendirebilirsiniz. İş geçmişlerini basitçe analiz ederek onlar hakkında çok şey öğrenebilirsiniz. Bu nedenle, iyi bir mobil uygulama geliştiricisi seçmek son derece önemlidir. Hiç kimse, bir süre sonra yanlış karar verdiğini öğrenmek için birisine belirli miktarda kaynak harcamak istemez. Profesyonel bir uygulama geliştiricisi tutarken önemli adımlar konusunda endişeli olabilirsiniz. Evet ise, başka yere bakmayın! Projeniz için bir uygulama geliştiricisi işe alırken göz önünde bulundurulması gereken en önemli hususları açıklıyoruz. Daha derin bir dalış yapalım:

Teknik uzmanlık ve etkileyici portföy

Bir uygulama geliştirmek zorlu bir iştir. Bir geliştirici seçerken, önceki deneyimlerinize ve teknik uzmanlığınıza odaklanmanız gerekir. Uygulama geliştirme, fikir oluşturma, tasarım, geliştirme, test etme ve dağıtım dahil olmak üzere son kullanıcıya teslim edilmeden önce birçok aşamadan geçer. Projeniz için bir geliştirici seçmeden önce, geliştiricinin uygulama geliştirmedeki yeni teknoloji trendlerinden haberdar olduğundan emin olun. Ayrıca geliştirici, daha fazla bilgi ve pratik beceri eklemek için bazı atölye çalışmalarına katıldı ve sertifikalar aldı.

Uygulama tasarlama becerisi

Yeni başlayanlar, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlayan bir iş uygulaması arıyor. Bu nedenle, sorunsuz bir kullanıcı deneyimi ile sezgisel uygulamalar oluşturmak için mükemmel uygulama tasarlama becerilerine sahip bir geliştirici kiralamanız gerekir. Ayrıca, uygulama geliştiricinizin olağanüstü tasarım tutkusuna sahip olması gerekir. Mükemmel tasarım becerilerine sahip bir geliştirici, kusursuz uygulamalar sunacaktır.

Proje maliyetini belirtin

Bir geliştiriciyi işe alırken, proje maliyeti ne kadar iyi pazarlık yaptığınıza bağlı olacaktır. Uygulamanız için profesyonel bir geliştirici tutmadan önce, mobil uygulama geliştirme projeniz için bütçe sınırınızı netleştirmek için bir bütçe sınırı belirlemeniz gerekir. Proje maliyetinizi belirtmek, önceden belirlenmiş maliyette yetenekli bir geliştirici bulmanıza yardımcı olacaktır. Bu nedenle, doğru planlama ve bütçe tahmini ile mobil uygulamanız için profesyonel bir uygulama geliştiricisi tutabilirsiniz. Uygulama geliştirme konusunda ciddi olmalısınız ve mobil uygulama geliştiricileri işe almayı planlamalısınız. Bunun için aklınızda bir bütçe olduğundan emin olmalısınız. Bu bütçe, geliştirme sürecindeki temel taşınız olacaktır. Bu aralık size bağlıdır. Yalnızca geliştirme maliyetleri açısından düşünebilirsiniz. Ancak, uygulama geliştirmeyle bağlantılı, insanların genellikle gözden kaçırdığı birçok başka maliyet vardır. Örneğin, uygulamaya talep olup olmadığını kontrol etmek için geliştirme sürecinden önce pazar testi yapıyoruz. Paraya mal olur. Prototip testi gibi temel görevler bile geliştirme maliyetlerinden ayrı olarak para gerektirir. Uygulamayı geliştirdikten sonra yayınlarsınız ve bir uygulamanın geliştirilmesinden sonra bakımının yapılması paraya mal olur. Bu maliyetlerin dışında, bu uygulamalar için pazarlama yapmak paraya mal olur. Bu nedenle bütçenize uygun bir geliştirici seçmelisiniz.

Proje zaman çizelgesi

Profesyonel bir geliştiriciyi işe almak söz konusu olduğunda bir proje zaman çizelgesi çok önemlidir. Bazı girişimlerin proje tamamlama için katı bir zaman çizelgesi vardır. Uygulama projeniz için bir geliştiriciyi işe alırken, başlamadan önce projenin zamanlamasını tartışmanız gerekir. Geliştiriciye uygulamayı tamamlamak için gereken süreyi sorun. Bir geliştirici son teslim tarihinize uymayı kabul ederse, bu, işbirliğinize başlamak için en iyi zamandır.

Test yapmak

Kullanıcı geri bildirimi almak için uygulamayı başlatmadan önce test etmelisiniz. Uygulama testi , kullanıcıların beklentilerini karşılamak için en iyi yaklaşımdır. Bu nedenle, bir uygulama geliştiricisini işe alırken, geliştiricinin uygulama testi ve (varsa) hata düzeltmesi yapma becerisine sahip olduğundan emin olun.

serbest bırakma

Tüm adımları tamamladıktan sonra uygulamayı Apple uygulama mağazasında ve Google Play'de yayınlamanın zamanı geldi. Bir uygulamayı serbest bırakmak çok önemli bir aşamadır, bu nedenle bu yayınlama platformlarının prosedürü ve kısıtlamaları hakkında tamamen bilgili bir uygulama geliştiricisi aramalısınız.

Bir uygulama geliştiricisi işe alma adımları

Projeniz için en iyi mobil uygulama geliştiricisini işe almak için bu adımları takip edebilirsiniz. Hadi başlayalım:

Adım 1. Bir iş ilanı yayınlayın

Uygulama geliştiricileri için listenizi yayınladıktan sonra, büyük olasılıkla birkaç uygulama alacaksınız. Geliştiriciler titizdir. Size büyük olasılıkla özgeçmişleriyle birlikte portföylerini göndereceklerdir. Ancak portföyler yanıltıcı olabilir. Bir uygulama geliştiricisi seçmenin en iyi yolu, becerilerini ilk elden test etmektir. Bu testler, başvuru havuzundan bazı iyi adayları seçmenize yardımcı olabilir.

Adım 2. Bazı adayları kısa listeye alın

Başvuran havuzunuzdan bazı iyi adayları seçtikten sonra, her biriyle bire bir görüşme yapmak daha iyidir. İnsanların farklı kişiliklere sahip olması çok doğaldır. Birkaç kişi birbiriyle çalışır ve bazıları çalışmaz. Ancak, sizinle ve ekibinizle iyi çalışacağına inandığınız en iyi mobil uygulama geliştiricilerini seçersiniz. Bu karar çalışma ortamını etkiler. Aynı zamanda projenin ilerlemesini de etkiler.

3. Adım. Bir geliştirici işe alın

Geliştirme projeleri genellikle zamana duyarlıdır. Teknolojide fikir hırsızlığı nadir değildir. Herhangi bir uygulama geliştirme şirketi, daha prototipinizi patentleme şansınızı bile bulamadan uygulamanızı veya projenizi çalabilir. Bu nedenle, son teslim tarihlerine saygı duyan bir uygulama geliştiricisi seçmelisiniz. Uygulama geliştiricilerinizi zaman çizelgelerine bağlılıkları konusunda sorguladığınızdan emin olun. Önceki projelerine ilişkin zaman çizelgelerinin ayrıntılı raporlarını görüntülemelerini isteyin. Çalışmalarını, kendisine ayrılan zamana göre değerlendirin. Rahat bir zaman çizelgesinin onlar için nasıl göründüğüne dair fikirlerini sorun. Görüşleriniz hizalanırsa, ilerleyebilirsiniz. Bir uygulamayı serbest bırakmak işin sadece yarısıdır. Uygulamayı geliştirdikten sonra sürekli bakım gerektirir. Proje tamamlandıktan sonra bile uygulamayı sürdürmek isteyen bir mobil uygulama geliştiricisi tuttuğunuzdan emin olun.

Bir uygulama yapmak ne kadar sürer?

Bir uygulama geliştiricisi tuttuktan veya bir mobil uygulama geliştirme şirketi seçtikten sonra, sıradaki soru "Bu ne kadar sürecek?". Bu soruyu soruyorsan, yalnız değilsin. Birçok geliştirici, uygulamalarının zaman çizelgesini düşünür ve yapmalıdırlar. Zaman çizelgeniz bütçenizi ve uygulama geliştirme projenizin genel maliyetini etkiler. İhtiyacınız olan geliştiricilerin sayısından ve çalışması için ihtiyaç duyduğunuz saatlerden bahsetmiyorum bile. Seni koruduk. Uygulama geliştirme sırasında farklı süreçler için gereken süreyi ortaya koyuyoruz. Hadi başlayalım:

Uygulama kapsamını belirtin

İlk adım, uygulama kapsamını belirlemek ve gereksinimleri belirlemektir. Küçük boyutlu uygulamalar için 1-2 hafta sürer. Orta (orta boy) uygulamalar için gereksinimlerin ve kapsamın belirlenmesi 2-3 hafta, daha karmaşık uygulamalar için ise 3-4 hafta sürer.

UI/UX tasarımını geliştirin

Bir sonraki adım, UI /UX tasarımını geliştirmektir. Buna renk düzeni , yazı tipleri , tema vb. dahildir. Birkaç UI/UX geliştiricisine sahip küçük boyutlu uygulamalar için bu 3-4 hafta sürer. Birkaç UI/UX geliştiricisine sahip orta (orta ölçekli) uygulamalar için bu, 6-7 hafta sürer. Birkaç UI/UX geliştiricisine sahip karmaşık uygulamalar için 9-10 hafta sürer.

Uygulama geliştirmeyi başlat

Uygulamayı geliştirdikten sonra, bir yazılım geliştirme şirketi uygulamanın arka ucunu yönetir. Bu süreç, geliştirme süreci ile eş zamanlı olarak yapılır. Bu, geliştirme projesine paralel olarak gerçekleşmezse, bu, proje zaman çizelgesini önemli ölçüde etkileyebilir. Küçük boyutlu uygulamalar için bu süreç 6-7 hafta sürer. Orta (orta boy) uygulamalar için bu işlem 14-15 hafta sürer. Karmaşık uygulamalar için bu işlem 20-22 hafta sürer.

Beta testi

Uygulamanın tamamen geliştirilmesinden sonra, en iyi mobil uygulama geliştirme şirketleri onu beta testi için gönderir. Beta testi, bir grup seçilmiş kişinin uygulamayı deneyip test etmesi ve geri bildirimde bulunmasıdır. Uygulamanın sorunsuz çalıştığından ve tüketicilere hitap ettiğinden emin olmak için Beta testi yapıyoruz. Beta test grupları herhangi bir soruna veya tutarsızlığa işaret ederse, geliştiriciler uygulamayı yeniden işler ve geliştirir. Uygulamayı seçilen platformda yayınlamadan önce bu önemlidir. Küçük boyutlu uygulamalar için 5-10 test kullanıcısı ve 7-8 gün sürer. Orta (orta boy) uygulamalar için beta testi 14-15 gün sürer. Ayrıca 25-40 test cihazı alır. Ancak karmaşık uygulamalarda beta testi aşamalar halinde gerçekleşir ve diğer uygulamalardan biraz daha uzun sürer. Karmaşık uygulamaların beta testi, 100'den fazla beta test kullanıcısı ile 1-2 ay sürebilir. Bu, uygulamanın yayınlandıktan sonra başarılı olmasını sağlamak için önemlidir. Ve uygulama geliştiricileri, uygulamayı seçilen platforma yüklemeden önce herhangi bir sorunu veya tutarsızlığı kaldırabilir ve düzeltebilir. Zamandan ve paradan tasarruf sağlar.

Genel olarak, küçük boyutlu bir uygulama yapmak için gereken toplam süre neredeyse 2-2,5 aydır. Orta (orta ölçekli) bir uygulama geliştirmek için gereken süre yaklaşık 3-4 aydır. Karmaşık bir uygulama oluşturmak için gereken toplam süre neredeyse 5-6 aydır.

Kodsuz platforma neden dikkat etmelisiniz?

İçinde bulunduğumuz çağda, biz huygulama geliştirmeyle ilgili kodsuz platform hizmetlerinin heyecanını yaşıyor. Bir yazılım geliştirme şirketi, uygulama ile ilgili müşteri dostu geliştirir ve projelerini kolayca üzerlerine taşır. Bu kodsuz platform, kullanıcıların hayatını kolay ve uygun maliyetli hale getirir. Bir ankete göre, yazılım geliştirme şirketlerinin %65'i 2024'te kodsuz bir platform olacak. 2017'de, uygulama geliştirme şirketleri, model odaklı kodsuz bir karşılaştırmayı karşılaştıran erken bir üretkenlik kıyaslama testine katıldı. Geleneksel geliştirmeye sahip en iyi yazılım geliştirme şirketi JavaScript kullanır. Kod olmamasıyla ilgili etkileyici istatistikler vardı: Kodsuz uygulama geliştirme ile üretkenlik elde edildi. 2020'de uzmanlar tarafından yapılan bir anket, mobil uygulama geliştiricilerinin 4,7 kat üretkenlik elde ettiğini gösterdi.

Kodsuz platform: parçalanmış bir pazar

Kodsuz geliştirme pazarı, farklı platformların, yazılım çözümlerinin ve alt pazarların penetrasyonu ile çeşitlilik gösterir. Örneğin, çoklu nişler büyük, orta ölçekli ve küçük işletmelere hitap eder. AppMaster, yüksek performanslı ve güvenli uygulamalar sağlayan popüler bir kodsuz uygulama geliştirme platformudur. En iyi mobil uygulama geliştirme hizmetlerini sunarlar. Bu kurumsal kodsuz platform için Magic Quadrant aşağıda gösterilmektedir:

En iyi kodsuz geliştirme platformu nedir?

Bugün, AppMaster, Adalo ve Bubble gibi kodsuz geliştirme için çeşitli bir pazar mevcuttur. Her şeyden önce, AppMaster diğer kodsuz geliştirme platformlarına göre rekabet avantajlarına sahip en iyi kodsuz araçtır . Bu kodsuz platform, işletmelerin profesyonel bir geliştirici tutmadan mobil ve web uygulamalarıyla görünürlüklerini artırmalarına olanak tanır. Burada, AppMaster'ın diğer kodsuz platformlara göre rekabet avantajlarını açıklıyoruz. Hadi başlayalım:

Kaynak kodu

AppMaster ile uygulama geliştirmenin güzelliği, bir uygulama için kaynak kodu sağlamasıdır. Kaynak kodun mevcudiyeti ile, artık bu platformu kullanmasanız bile yazılım çözümlerini değiştirebilirsiniz.

Hız

AppMaster ile uygulama geliştirme, benzer platformlardan daha hızlıdır. Bu platformu kullanarak iş uygulamanızı günler veya haftalar yerine saatler içinde uygulama mağazalarında kullanıma sunabilirsiniz.

Herhangi bir platformda uygulama barındırma

AppMaster, uygulamaların herhangi bir bulut platformunda barındırılmasına olanak tanır. AppMaster ile bir uygulama oluşturduktan sonra, uygulamanızı AppMaster bulutunda, herhangi bir özel, ticari bulutta ve hatta çevrimdışı olarak barındırabilirsiniz.

çok yönlülük

AppMaster, işletme sahiplerinin iş akışlarını çok yönlülükle otomatikleştirmelerine olanak tanır. Böylece, bu kodsuz platformla karmaşık arka uç oluşturabilir ve bunu birden fazla uygulama geliştirme projesi için kullanabilirsiniz.

Son düşünceler

Uygulama geliştirme kolay görünüyor, ancak yalnızca mobil uygulama geliştiricileri veya mobil uygulama geliştirme şirketleri sürecin ne kadar yorucu olabileceğini biliyor. En iyi uygulama, zamandan ve paradan tasarruf etmek için AppMaster gibi kodsuz bir uygulama geliştirme platformuyla bir mobil veya web uygulaması geliştirmektir. Bu kodsuz uygulama geliştirme platformları, küçük veya orta ölçekli girişimlere ekonomik uygulama çözümleri sundukları için uygulama geliştiricilerinin yerini almıştır. Ancak bir kuruluş karmaşık bir uygulama projesi oluşturmak istiyorsa, en iyi uygulama geliştirme şirketinden bir uygulama geliştiricisi işe almak en iyi fikir olacaktır. Karmaşık bir uygulama projesi, GPS gibi gelişmiş özellikler ve kodlama becerileri gerektirir. Profesyonel bir uygulama geliştiricisi işe almak için, uygun maliyetli ve kaliteli uygulama çözümleri sunan en iyi uygulama geliştirme satıcılarını aramanız önerilir.

ABD merkezli en iyi mobil uygulama geliştirme şirketlerinde bilgili olduğunuzu umuyoruz. Uygulama geliştirme projenizi tamamlamak için herhangi bir geliştirme şirketinden profesyonel geliştiriciler kiralayabilirsiniz. Her şeyden önce projenizi daha ucuz ve hızlı bir şekilde tamamlamak için AppMaster'ı denemenizi öneririz. Bu çapraz platform size zaman ve para kazandıracak. Uygulama geliştirme projenizde iyi şanslar!