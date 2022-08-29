Yazılım bakımı pahalıdır. Dönem. Hangi tür yazılım çalıştırıyor olursanız olun, işletmeniz büyüdükçe ve yazılıma yeni özellikler eklendikçe bakım maliyetleri artacaktır. O halde, ister yazılım sürümüne yükseltme, ister yeni bir sürüm kullanma olsun, her işletmenin yazılım bakım maliyetini düşürmenin yollarını araması şaşırtıcı değildir. İyi haber şu ki, herhangi bir kod yazmadan yazılım bakım maliyetini düşürmenin birçok yolu var. Bu blog gönderisinde, programlarınızı güvenli ve aynı zamanda endüstri standartlarıyla uyumlu tutarken bakım maliyetini azaltmak için bazı stratejiler keşfedeceğiz.

Kodsuz/düşük kodlu yazılım nedir?

Kodsuz/düşük kodlu yazılım, kullanıcıların veya geliştiricilerin kendi uygulamalarını veya yazılımlarını küçük bir kodlamayla (low-code) veya herhangi bir kodlama yapmadan (kodsuz) oluşturmalarını sağlayan bir platformdur. Platform, geliştirme, test etme ve dağıtım için bir sürükle ve bırak arabirimi ve yerleşik araçlar sağlar. Bu tür bir yazılım, mobil uygulamalar veya web uygulamaları oluşturmak için mükemmeldir.

Bu tür yazılımların popülaritesi, basitliğinden ve her seviyedeki geliştiriciler tarafından iş ihtiyaçları için herhangi bir uygulama oluşturmak için kullanılabilmesinden kaynaklanmaktadır. Ek olarak, platformlar, kullanıcı kimlik doğrulaması ve veri depolama desteği de dahil olmak üzere çok çeşitli özellikler sunar.

Düşük kodlu ve kodsuz yazılımın faydaları

Düşük kodlu ve kodsuz yazılımlar, geliştirme dünyasında giderek daha popüler hale geliyor. Aşağıdakiler dahil bir dizi avantaj sunarlar:

Daha düşük geliştirme maliyetleri

Düşük kodlu ve kodsuz yazılımların geliştirilmesi genellikle geleneksel yazılım uygulamalarından çok daha ucuzdur.

Pazara sunma süresinin kısaltılması

Düşük kodlu ve kodsuz yazılımlar hızlı bir şekilde geliştirilebilir, bu da ürününüzü daha hızlı pazarlamanıza ve daha geniş bir kitleye ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Artan esneklik ve özelleştirme

Düşük kodlu ve kodsuz yazılımlar çok esnek olduğundan, sıfırdan kodlamaya gerek kalmadan tam olarak ihtiyacınız olan uygulama çözümünü oluşturmak için bunları daha kolay özelleştirebilirsiniz. Bu, orijinal vizyonunuzu tamamen terk etmek zorunda kalmadan farklı kitleler veya platformlar için uygulamanızın sürümlerini hızla oluşturabileceğiniz anlamına gelir.

Düşük kodlu ve kodsuz yazılım, daha akıcı bir süreç sağlar ve yalnızca daha küçük projeler için değil, daha uygun maliyetli olabilir.

Yazılım bakım maliyeti ne kadardır?

Bakım maliyetleri genellikle yazılımınız için gereken tam zamanlı geliştiricilerin sayısıyla hesaplanır. Bunu hesaplamanın standart yolu, geliştirici saati başına maliyetini incelemektir. Ancak, bazı şirketlerin geliştirme ekiplerinde fazla kapasite var ve diğerleri geçici sözleşmeler üzerinde çalışıyor.

Örnek olarak, 5 geliştiriciden oluşan bir ekip, saatlik ücreti 25 ABD Doları olan 3 aylık bir proje için bakım ve destek sağlıyorsa, 3 ay için yaklaşık 20.000 ABD Dolarına mal olacaktır.

Düşük kodun maliyeti nedir?

Düşük kodlu yazılım platformları, sınırsız uygulama geliştirme ile ayda 5 ABD Doları ile 1000 ABD Doları arasında herhangi bir yere mal olabilir. Düşük kodlu veya kodsuz bir platformun maliyeti, genellikle dahil edilen belirli özelliklere ve yeteneklere bağlı olarak değişir. Genel olarak konuşursak, düşük kodlu veya kodsuz bir platform, en yüksek katmana sahip olsa bile, geleneksel yazılım geliştirme yöntemlerinden çok daha ucuzdur.

Yazılımın bakım maliyetini hangi faktörler etkiler?

Yazılım bakımı iki ana nedenden dolayı maliyetli olabilir: Yazılımınızın mevcut sürümünü güncel tutmak çok fazla zaman ve çaba gerektirir ve her şey otomatik bir süreçle yürütüldüğünde neyin paraya mal olduğunu bulmak genellikle zordur. . Artan sayıda kullanıcınız varsa, sürekli olarak yeni özellikler ekliyorsanız veya piyasaya sürülmeden önce her kod satırının kapsamlı bir şekilde denetlenmesi gereken bankacılık gibi yüksek düzeyde düzenlemeye tabi bir sektörde faaliyet gösteriyorsanız, yazılım sistemlerinizi koruma önceliği, sizinkinden daha pahalıya mal olacaktır. daha az kurala sahip daha az karmaşık bir sektörde faaliyet gösteriyorlardı.

Geçmişte, yazılımın sürümü genellikle artan bakım maliyetleriyle ilişkilendirildi. Bununla birlikte, bu varsayım artık her zaman doğru değildir: bir kuruluş kodsuz veya düşük kodlu yaklaşımları seçerse, yazılım yükseltmeleri ve bakım maliyetleri için gereken manuel çalışmayı azaltır. Özetle, aşağıdaki faktörler yazılım bakım maliyetini etkiler:

İşletmenizin büyüklüğü

Çalıştırdığınız yazılım veya sürüm türü

Sahip olduğu özelliklerin sayısı ve türleri (uygulama işlevselliği)

Kullanıcıların programı ne sıklıkla kullandığı (trafik)

Bu özelliğin geliştirilmesi ve kullanıma sunulması ne kadar zaman alır.

Yazılım bakım maliyetlerini nasıl kontrol edersiniz?

Yazılım bakım maliyetlerini azaltmanın ilk adımı, yazılımı günlük olarak sürdürmek için gereken belirli görevleri belirlemektir. Bu genellikle üç kategoriye ayrılır:

Verilerinizi temiz tutmak ve sistemlerinizin güncel olmasını sağlamak

Yeni bir sürüme yükseltilirse yazılımın düzgün çalıştığından emin olun

Ortaya çıkan veya değişiklik yapılmasını gerektiren sorunların takibi

Kodsuz veya düşük kodlu yazılım, geliştiricilerin kod yazmadan projeler oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan bir geliştirme çözümüdür. Bu projeleri geliştirmek için gereken süreyi azaltmaya yardımcı olabilecek şablonlar kullanılarak süreç hızlandırılabilir.

Kod yazmak için zaman harcamadan, ekibiniz uygulama işlevselliğine odaklanırken ekibinizin her ay saatlerinden tasarruf edebilirsiniz. Kodsuz veya düşük kodlu yazılımlar, yazılımın bakım maliyetini de düşürür, çünkü kodu sizin için yazması için başka birine ödeme yapmanız gerekmez. Ayrıca, düzenleyici standartlardaki en son değişikliklerle sistemlerinizin güncel kalmasına yardımcı olur. Kodsuz, düşük kodlu yazılım kullandığınızda, yazılımınızın bakımıyla ilişkili toplam maliyeti düşürürken endüstri standartlarına uyumu sürdürebilirsiniz.

Neden kurallara dayalı bir yönetim sistemine ihtiyacınız var?

Herhangi bir işletme için yazılım bakım maliyetlerini yönetmek için kurallar gereklidir, çünkü bunlar olmadan farklı kuruluşların yazılımlarını veya uygulamalarını nasıl sürdürdükleri konusunda yüksek derecede tutarsızlık olurdu. Bu, farklı kuruluşların yazılımlarını aynı şekilde sürdürmek için birden fazla kişiyi istihdam etmesi gerekeceğinden maliyetlerin artmasına neden olacaktır.

Ek olarak, bazı kuruluşlar, bununla ilişkili maliyet nedeniyle uygulama işlevlerini hiç korumamayı seçebilir. Kural tabanlı yönetimi kullanmak, yazılımın nasıl kullanılması ve sürdürülmesi gerektiğini yöneten bir dizi özel talimat (kural) kullandığı sürece işletmenize yardımcı olur. Bu talimatlar genellikle manuel veya elektronik biçimde saklanır ve sistem yöneticileri veya diğer uzmanlar tarafından değişiklik veya onarım yapmaları gerektiğinde kullanılır. Yöneticiler bu kurallara uyarak güncelleme ve onarımların doğru yapılmasını sağlayabilir ve uzun vadede zamandan ve paradan tasarruf edebilirler.

Düşük kodlu/kodsuz yazılıma nasıl başlanır

Düşük kodlu veya kodsuz olarak başlamak istiyorsanız, ne tür bir uygulama çalıştırdığınıza ve kaç kullanıcısı olduğuna karar verin. Ayrıca, projenize devam etmeden önce uygulamanızın ihtiyaç duyabileceği tüm özellikleri göz önünde bulundurun. Düşük kodlu veya kodsuz platformlar kullanarak yazılım bakım maliyetini azaltmanın birçok yolu vardır. Örneğin, AppMaster gibi kod içermeyen bir yazılım platformu kullanıyorsanız, uygulamanızın bakımını yapmak için çok az zamana ve çabaya ihtiyacınız olacaktır.

Bu kodsuz platform, tüm platformlar arasında en güçlü arka uca sahiptir. Bu nedenle, ister web uygulamaları, ister mobil uygulamalar geliştirmek istiyorsanız, AppMaster ile başlamanız daha iyi olur, bu da uzun vadede geliştirmeden büyük ölçüde tasarruf edebilecek, uygulamanızın düzgün bir şekilde bakımını yapabilecek veya uygulama işlevselliğinizin birinci sınıf olmasını sağlayabileceksiniz demektir. hiçbir aksaklık olmadan ve sonuç olarak bakım maliyetlerini azaltır.