Dijital dönüşümle ilgili olarak, uygulama geliştirme oyunun kaçınılmaz bir parçasıdır. Kodsuz platformların gelmesinden önce, geliştiriciler web sitesi programının kodlarını yazmak için çok zaman harcadılar, bu çok fazla konsantrasyon gerektiren akıllara durgunluk veren bir egzersizdi. Ancak kod içermeyen araçların kullanılabilirliği ile web sitesi programlama süreçleri önemli ölçüde değişti. Bu hızlı değişiklikler nedeniyle, geliştiriciler, kodsuz yazılım geliştirme araçlarına bağımlı hale geldiler, çünkü kodsuz çözümler, görevlerini fazla güçlük çekmeden yürütmelerine ve süreçlerde çok fazla zaman harcamalarına izin veriyor.

İnsanlar genellikle yazılım geliştirmenin her zaman zahmetli, zaman alıcı, yorucu olduğunu ve kodsuz platformlar gelene kadar deneyimli bir geliştiricinin becerilerine ihtiyaç duyduğunu düşünür. Kuşkusuz, kodsuz çözümler, bir web sitesi oluşturucunun yazılım geliştirme yapmak için zahmetli süreçlerini basitleştirme ve hızlandırma vaadidir. Kodsuz geliştirme süreçleri stratejisi, kodsuz yaklaşımdan yararlanmak için gerekli araçları ve araç setini sunar. Aşağıdaki kodsuz ve düşük kodlu uygulama geliştirme süreçleriyle ilgili bazı gerçekleri görün.

Düşük Kodlu Kodsuz Yazılım Geliştirmenin Geleceği mi?

Düşük kodlu, kodsuz platformlar, web sitesi yazılım geliştirme veya uygulama geliştirme süreçlerinin geleceği olabilir. Elbette, bir web sitesi oluşturucu veya kod içermeyen araçların yardımıyla bir grup uygulama geliştiricisi, önümüzdeki zamanlarda daha fazla uygulama geliştirecektir. Ancak işlemler sırasında herkesin deneyimli yazılım geliştiricilerin becerilerine sahip olması gerekmiyor ve kodsuz araçların gelmesiyle senaryo değişti. Bu nedenle, bir oluşturucu tarafından düşük kodlu ve kodsuz web sitesi uygulama geliştirme süreçlerini benimsemek gelecekte daha fazla olacaktır. Ayrıca, düşük kodlu ve kodsuz web sitesi/uygulama süreçlerine olan talep de büyük ölçüde artacaktır.





Web sitesi uygulamasının kodsuz ve düşük kodlu geliştirmesi, değerli zamanınızı tüketmeden kullanımı, anlaşılması ve uyarlanması kolaydır. Kodsuz platformlar ve düşük kodlu teknikler, uygulama geliştiricilerinin/web sitesi oluşturucularının zaman kaybetmeden ve yazılım geliştirmede fazla uzmanlığa ihtiyaç duymadan uygulamalar tasarlamasına yardımcı olur. Kodsuz çözümler, web sitesi oluşturucu kodlama geliştirmenizi çok kolay hale getirmek ve sizi yeni bir düşük kodlu/kodsuz deneyim alanına götürmek için teknoloji ve uygulama tasarımının el ele gittiği bir şeydir. Dünya, kodsuz çağın eşiğinde, yeni bir başlangıç ve kısa bir süre sonra, bir web sitesi oluşturucusunun kodlama geliştirmeyi geçmişte bırakacağı bir aşamaya ulaşacağız.

Düşük kodlu kodsuz araçların kullanılabilirliği ile uygulama geliştirme inanılmaz bir deneyim haline geldi. Yazılım geliştirme için düşük kodlu kodsuz uygulama geliştirmenin benimsenmesinin birkaç nedeni vardır ve bunlar aşağıdaki gibidir:

Bulut Teknolojisi Her Şeyi Erişilebilir Hale Getirdi

AppMaster, SeaTable, Mendix, OutSystems vb.'den kodsuz araçlar gelene kadar yalnızca büyük işletmelerin donanım satın alarak uygulama geliştirebildiği günler vardı. O zamanlar, küçük işletmeler kaynak yetersizliğinden ciddi şekilde zarar gördü. Ancak, arama yapılabilir, Mendix, OutSystems gibi bulut teknolojisinde yazılım geliştirme,

AppMaster vb., her tür işletme için işleri kolaylaştırdı. Kodsuz/düşük kodlu platform yazılım geliştirme hizmetlerini kullanarak altyapı veya maliyet endişesi duymadan bir uygulama oluşturmak için tek ihtiyacınız olan bir internet bağlantısı. AppMaster, SeaTable, Mendix, OutSystems vb. gibi kodsuz geliştirme araçlarının akışı, kodsuz aracı kullanarak uygulama geliştirme çabalarını daha da kolaylaştırdı.

Şirket Uygulamalarına Yönelik Artan Talebi Karşılamak

Kuşkusuz, kodsuz uygulama geliştirme talebi, BT kapasitesinden 5 kat daha hızlı artıyor. Mendix, OutSystems, SeaTable ve AppMaster'a eşdeğer kodsuz uygulama geliştirme sistemleri kullanılarak, hızla artan uygulama geliştirme ihtiyaçları karşılanabilir. Kodsuz veya düşük kodlu platformlar, geliştiricilerin diğer kritik sorunlara odaklanmak için çalışma baskılarını serbest bırakmalarına yardımcı olur.





Azaltılmış BT Bağımlılığı

Kod içermeyen araçların ortaya çıkmasından önce, geleneksel uygulama geliştirme modelleri, iş parametreleriyle eşleşen bir uygulama geliştirmek için her adımda kodlamaya ihtiyaç duyuyordu. Şimdi, çeşitli düşük kodlu kodsuz ve bulut programlama araçlarının mevcudiyeti, modeli değiştirdi ve BT programlama profesyonellerinin katılımını azalttı. Bu kod gerektirmeyen geliştirme araçları, BT yazılımı profesyonellerinin fırsatlarını kısıtlamayacaktır. Yine de, kodsuz araçlar, programlama profesyonellerinin süreçleri hızlandırmasına ve projeleri hızlı bir şekilde yürütmesine yardımcı olacaktır. Sadece bu da değil, kod içermeyen düşük kod araçlarının yardımıyla herkes geliştirici olabilir. Düşük kodlu kodsuz araçların güzelliği budur.

Çeviklik Getirir

Kodsuz yazılım, işletmelerin sürekli değişen müşteri ihtiyaçları ve iş koşulları karşısında çevik olması için zamana ihtiyaç duyuyor. No code low code araçları, iş kullanıcılarının kodlama/programlama bilgisi olmadan kolay ve hızlı bir şekilde uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Kodsuz programlama bilgisi stratejisi, uygulamaları zahmetsizce yeniden tasarlamak ve güncellemek için basit bir sürükle ve bırak işlemine ihtiyaç duyar. Kodsuz araçların sağlam özellikleri, herhangi bir uygulama, geliştirici veya girişimci için çok destekleyicidir.

Maliyetleri Düşürmek

Günümüzde, kodsuz programlama araçlarının gelişiyle, uygulamalarda değişiklik yapmak için uzun süre beklemeye veya projeyi kodlamak için önemli miktarda para harcamaya gerek yok. Kodsuz, düşük kodlu uygulama programlama bilgisi, yazılım geliştirme döngüsü süresini kısaltabilir, pahalı yazılım geliştiricileri işe alma ihtiyacını azaltabilir ve uygulama için düşük bakım maliyetlerini üstlenebilir.

Geliştirme Platformları için Düşük Kodlu ve Kodsuz Kılavuz nedir?

Düşük kodlu, kodsuz uygulama araçları, projeleri için hızlı bir şekilde yazılım almak isteyen yeni başlayanlar için idealdir. Kodsuz yazılım, işletmelerin canlı bir ürün başlatmak için fikri en kısa sürede hızla benimsemelerine olanak tanır. Kodsuz düşük kodlu yazılım ayrıca bir geliştiricinin geliştiriciler ve tasarımcılardan oluşan bir ekip oluşturmak için ucuz bir alternatif elde etmesine yardımcı olur.

AppMaster, SeaTable şablonlarına benzer şekilde, kodlama becerisi olmadan benzersiz bir uygulama ekosistemi oluşturmanıza olanak tanıyan popüler kodsuz araçlardan biridir. Kodsuz platformlar, kullanıcıların temel ölçeklenebilirlik gereksinimlerinin veya işletim sistemlerinin dereceleri hakkında endişelenmeden kodsuz uygulama geliştirmeyi kolay ve hızlı bir şekilde tasarlamalarına, oluşturmalarına ve başlatmalarına yardımcı olmak için programlanmıştır. Kodsuz çözümlere bakıldığında, düşük kodlu/kodsuz özelliğin kapsamı, AppMaster bloglarında titizlikle tanımlanmıştır. Kodsuz AppMaster geliştirme araçlarının öne çıkan özellikleri aşağıdaki gibidir:

Kaynak kodu dahildir: Kodsuz uygulama, gelişmiş AI özelliklerini kullanır ve oluşturucuya kaynak kodu sunar; bu nedenle, kullanıcıların teknik becerilere sahip olmaları gerekmez. Kaynak kodlama, herhangi bir programın/web sitesinin/uygulamanın temelidir ve programın nasıl yapılandırıldığını gösterir. Kodsuz bir uygulamada, kaynak kod okunabilir olacak ve programcıların anlaması için düz metin olarak geliştirilecektir. Kodsuz AppMaster, uygulama oluşturucuya kaynak kodu sağlayarak işleri kolaylaştırır, böylece geliştiricilerin projeyi kodlamak için beyinlerini rafa kaldırmaları gerekmez.



Kodsuz uygulama, gelişmiş AI özelliklerini kullanır ve oluşturucuya kaynak kodu sunar; bu nedenle, kullanıcıların teknik becerilere sahip olmaları gerekmez. Kaynak kodlama, herhangi bir programın/web sitesinin/uygulamanın temelidir ve programın nasıl yapılandırıldığını gösterir. Kodsuz bir uygulamada, kaynak kod okunabilir olacak ve programcıların anlaması için düz metin olarak geliştirilecektir. Kodsuz AppMaster, uygulama oluşturucuya kaynak kodu sağlayarak işleri kolaylaştırır, böylece geliştiricilerin projeyi kodlamak için beyinlerini rafa kaldırmaları gerekmez. Gerçek AI tarafından oluşturulan arka uç: Kodsuz , düşük kodlu web sitesi oluşturucu, insanların katılımı olmadan en iyi uygulamaları kullanarak saf bir kodlama nesli gerçekleştirir. Kodsuz uygulama, kodsuz AppMaster platformunu rahatça kullanmanız için program desteğini artırmak için en son AI teknolojisi kullanılarak geliştirilmiştir.



, düşük kodlu web sitesi oluşturucu, insanların katılımı olmadan en iyi uygulamaları kullanarak saf bir kodlama nesli gerçekleştirir. Kodsuz uygulama, kodsuz AppMaster platformunu rahatça kullanmanız için program desteğini artırmak için en son AI teknolojisi kullanılarak geliştirilmiştir. Geliştirici iş ortağı programı: AppMaster'ın kodsuz uygulama oluşturucusu, bir web sitesi oluşturucunun müşterileriniz için uygulamalar oluşturarak ödüller kazanmasını bile sağlar. Kod gerektirmeyen araçlar, profesyonel gelişiminizi geliştirmek için müşteri dostu, geliştirici dostu ve gerçek zamanlı ortaklardır.



AppMaster'ın kodsuz uygulama oluşturucusu, bir web sitesi oluşturucunun müşterileriniz için uygulamalar oluşturarak ödüller kazanmasını bile sağlar. Kod gerektirmeyen araçlar, profesyonel gelişiminizi geliştirmek için müşteri dostu, geliştirici dostu ve gerçek zamanlı ortaklardır. Yalnızca görsel düzenleme araçları: Kodsuz uygulama oluşturucu, görsel düzenleme araçları içerir ve web sitesi/uygulama gereksinimleriyle eşleşen gerekli değişikliklerle projeniz için hiçbir risk, güçlük ve kullanım olmadan her şeye bakabilir. Kodsuz araçların çoğu, gezinmesi kolay sürükle ve bırak özellikleriyle birlikte gelir ve uygulama geliştirmeyi kolay bir iş haline getirir.

Kodsuz Geliştiricilerin Yerini Alacak mı?





İlk olarak, veritabanı tabanlı kodsuz, tüm geçmişlere sahip kişilerin chatbot özellikleri olan veya olmayan web sitesi uygulamaları veya yazılım çözümleri oluşturması için tasarlandığını unutmayın. AppMaster veritabanı tabanlı kodsuz web geliştirme araçları, önceden oluşturulmuş sürükle ve bırak öğeleri sunar. Proje gereksinimine göre ölçek, kullanım, yeniden kullanım ve değişiklik için önceden kodlanmış benzerlerini SeaTable'da bulabilirsiniz. Chatbot özelliklerine sahip veritabanı tabanlı kodsuz platformlar, programcılara bile yardımcı olabilir. Acemi bir inşaatçı, SeaTable Mendix, OutSystems ve diğer yazılımlarınkine eşit bir kolaylıkla istediği her şeyi geliştirebilir.

Ancak, biraz daha karmaşık bir web uygulaması olacak olan projede bir chatbot oluşturmaya gelince, kodlama için programcılara veya geliştiricilere ihtiyacınız olacak. Ancak, özellikle Amerikan pazar lideri AppMaster'dan veri tabanı tabanlı kodsuz platformlar ve şablonlar kullanmak, projeye bir sohbet robotu eklemek için tasarım tablosunu lehinize çevirir.

Kodsuz geliştirme platformlarına sahip bir sohbet robotu özelliğine sahip bir proje, bir web oluşturucunun SeaTable şablonlarıyla eşleşen uygulamaları kodlamadan geliştirmesine olanak tanır. Bir sohbet robotu eklemek isteyen web geliştiricileri, kodsuz çözümler mükemmel olmasa da SeaTable şablonlarına benzer şekilde harika ürünleri daha hızlı sunmak için düşük kodlu kodsuz yazılım çözümlerine güvenebilir. Yine de, manuel kodlama gerektiren web uygulaması oluşturucu çözümleri geliştirmiyorsanız, kodsuz büyük ölçüde kabul edilebilir.

Chatbot özelliklerine sahip kodsuz web uygulamaları, geliştiricilerin yerini almak için değil, herhangi bir geçmişe sahip kişilerin çeşitli kolay uygulamalar yapmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Chatbot özellikli kodsuz web yazılım çözümleri, geliştiricilerin chatbot özelliği ile web projeleri için kod programlama yazma çabasını kolaylaştırır. SeaTable şablonu gibi kod gerektirmeyen yazılım çözümleri, uygulama geliştirmeyi kolaylaştırır. Kodsuz, sıradan bir inşaatçının bile web veya mobil SeaTable entegrasyon özelliğiyle eşleşen bir uygulama geliştirmesine yardımcı olur.

AppMaster, SeaTable, Mendix, OutSystems vb. gibi kodsuz web platformları, iş kurucularının programlama yapmadan bir sohbet robotuyla uygulamalar oluşturması için harikadır. Elbette web geliştiricileri, düşük kodlu veya kodsuz programlama ile chatbot projelerini daha hızlı bitirmek için AppMaster, SeaTable, Mendix, OutSystems vb. gibi kodsuz uygulama oluşturucuları kullanabilir. Ayrıca, daha üst düzey görevler üstlenmek için zamanlarını boşaltmalarına yardımcı olacaktır.

Kodlama Bilmeden Uygulama Oluşturabilir miyim?

Projeleri için kod gerektirmeyen uygulama oluşturucu çözümlerini kullanarak teknik olarak ilgilenen çalışanlar için de uygulama fikirlerini gerçeğe dönüştürmek herkes için oldukça kolaydır. Çeşitli kodsuz uygulama araçları mevcut olduğundan, yeni bir kurucu olarak, uygulama çözümlerini gerçekleştirme hayalinizi gerçekleştirmek için önceden herhangi bir programlama bilgisine veya programlama bilgisine ihtiyacınız yoktur.

Kodsuz araçlar, programlama için tek bir kodlama satırı yazmadan olağanüstü mobil uygulamalar oluşturmak için güçlü görsel düzenleme özellikleri sağlar. Kodsuz araçlar, yerleşik, okunabilir önceden yazılmış kodlarla birlikte gelir. Kodsuz, düşük kodlu programlama çözümlerinin heyecan verici yanı, teknik olarak ilgilenmeseler bile acemi bir inşaatçı için yapılmış olmalarıdır. Bu nedenle, teknik olarak ilgilenmeyen kişilerin, proje için uygun anahtarları bulmak için tekerleği yeniden icat etmek için zaman ayırmasına gerek yoktur. Yine de AppMaster, kurumsal çözümlere uygun daha sağlam bir platform olduğu için teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için biraz zorlayıcı olabilir.

Kodsuz uygulama programlama araçları, iş mantığı, veri yapıları, web, arka uç, mobil uygulamalar ve API gibi projenizin her bölümüyle dikkatli bir şekilde ilgilenebilir. Ayrıca, kendi kendine barındırılan kodsuz araçlar, teknik olarak ilgilenen çalışanların ve bir oluşturucunun projeyi otomatik olarak AWS, Azure, özel bulut, AppMaster bulutu, SeaTable bulutu veya GCS'de yayınlamasına olanak tanır. Bunun dışında, kendi kendine barındırılan bu kodsuz platformlar, iş akışınızı AppMaster bulutu, SeaTable bulutları ve uygulamaları gibi yüzlerce favori hizmetinize bağlamanıza veya programlı olarak API ile içeriğinize erişmenize olanak tanır.

En popüler kodsuz/düşük kodlu platformların işlevselliğinin karşılaştırma tablosu

AppMaster Vs. Mendix, OutSystems, Adalo, BettyBlocks, Bubble ve FlutterFlow





Son düşünceler:

Bir girişimci olarak, önceden geliştiricileri ve daha sonra iş kullanıcılarını hedeflediğinden, kodsuz ve düşük kodlu arasındaki farkları anlamalısınız. Kodsuz ve düşük kodlu arasındaki özellik farklarının iyi anlaşılması, iyi bir kodlayıcının platformların teknik bilgilerini kavramasına ve projeler üzerinde hızla çalışmasına yardımcı olur.

Düşük kodlu/kodsuz programlama yazılımı geliştirme platformları, her büyüklükteki işletme için harika fırsatlar ve anahtarlar sunar. Bununla birlikte, uygulamalar oluşturmak, yalnızca doğru kodsuz platformlar ve işinizi doğru bir şekilde yapabilen kodsuz AppMaster araçlarıyla kolayca mümkündür. Bu nedenle, kodsuz, düşük kodlu platformların Amerikan pazar lideri AppMaster'ın desteğiyle uygulamanızı hemen geliştirmeye ve işinizi bir sonraki seviyeye taşımaya hazır olun. Her şeyden önce, uygulama fikrinizi kodsuz, düşük kodlu platformda mükemmel bir tasarımla uyarlayabilir, bu da paradan ve zamandan daha fazla tasarruf sağlar. AppMaster kodsuz çözümler geleceğe bir bakış atarak konuyu ve girişimcilere nasıl yardımcı olduğunu tam olarak anlamamıza izin verin.