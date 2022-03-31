Uç noktalar, genel olarak iş süreçlerinin ve uygulama geliştirmenin önemli bir parçasıdır. Bu yazıda uç noktaların ne olduğunu, neden onlara ihtiyaç duyduğumuzu ve AppMaster.io platformunda nasıl oluşturulacağını tanımlıyoruz.

uç nokta nedir?

Uç nokta, uygulamanın sunucu işlemlerini harici bir arabirime bağlayan bir ağ geçididir. Başka bir deyişle, isteklerin gönderildiği adres budur.

Uç noktaların ne olduğunu anlamak için API'nin nasıl çalıştığını belirtmek önemlidir. API, bir uygulama programlama arabiriminin kısaltmasıdır. Uygulamalar, üçüncü taraf hizmetler ve kullanıcılarıyla etkileşim kurmak için API'leri kullanır.

API'ye bağlanmak için bir istek göndermeniz gerekir. İsteğin doğru işlenmesi için istemcinin bir evrensel kaynak işaretçisi (URL), bir HTTP yöntemi sağlaması ve yönteme bağlı olarak başlıklar, gövde ve istek parametreleri eklemesi gerekir. Başlıklar, istek hakkında meta veriler sağlarken, gövde, veritabanındaki yeni satırlar için alanlar gibi verileri içerir.

API, isteği işleyecek ve sunucudan alınan yanıtı gönderecektir. Yanıt, istemciyi istek sonucu hakkında bilgilendiren HTTP yanıt mesajının bir parçası olan bir durum kodunu içerecektir. Örneğin, işlem başarıyla tamamlandıysa 200 kodu, dahili bir sunucu hatası oluştuysa 500 kodu kullanılır.

Uç noktalar, API yöntemleriyle birlikte çalışır. Bunlar, uygulamanın üçüncü taraf hizmetleri ve kullanıcılarıyla iletişim kurmak için kullandığı belirli URL'lerdir. URL, farklı istek yöntemlerini işleyebilen bir yoldur. Her istek türü ayrı bir uç noktadır. Beş ana tip vardır:

GET — sunucudan bilgi alır; bir istek gövdesi gerektirmez;

POST — veritabanında yeni bir nesne oluşturur, bu nesnenin alanlarıyla birlikte bir istek gövdesi gerektirir;

PUT — veritabanındaki belirli bir nesneyi tamamen sıfırlar;

PATCH — PUT'a benzer şekilde, veritabanındaki belirli bir nesneyi sıfırlar, ancak yalnızca istek gövdesinde belirtilen alanları günceller;

DELETE — nesneyi veritabanından siler.

Belirli bir istek oluştururken, ona çeşitli parametreler eklenebilir. Bu parametrelerin ve URL'nin birleşimi bir URI — Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcıyı temsil eder. Kaynağın nerede ve nasıl bulunacağını gösterir.

AppMaster.io platformunda uç noktaları nasıl yapılandırabilirsiniz?

AppMaster.io platformunun Uç Noktalar bölümünde, otomatik olarak oluşturulan tüm uç noktaları ve projenizin uç noktalarını görebilirsiniz. Projenizdeki ekranlar ve sayfalar otomatik oluşturma etkinleştirilirse, oluşturulan herhangi bir veri modeli için ilgili uç noktalar otomatik olarak oluşturulur. Ayrıca, örneğin Yetkilendirme (Auth), Ülkeler ve şehirler ve diğerleri gibi bazı modüller kurulurken uç noktalar otomatik olarak oluşturulabilir.

AppMaster.io, çeşitli uç nokta API'leriyle çalışmanıza olanak tanır:

İstemci ve üçüncü taraf sistemlerden arka uca erişim için API;

üçüncü taraf sistemlerden bildirim almak için web kancaları;

WebSockets, sunucudan yanıt istemeden bir tarayıcı ile sunucu arasında iki yönlü etkileşimli bir iletişim oturumu açmak için.

Tüm uç noktalar gruplandırılmıştır. Her grupta, ilgili tüm uç noktaları, istek türlerini, URL'leri ve bağlı oldukları iş süreçlerini bulacaksınız. Tüm uç noktalar sizin tarafınızdan silinebilir ve düzenlenebilir.

Bir uç nokta oluştururken veya düzenlerken, yapılandırma penceresinde aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

İstek yöntemi. AL, YAYINLA, KOY, SİL veya YAMA. URL'yi isteyin. Tüm uygulama uç noktaları için aynı olduğundan, sunucuya giden yolu içeren ilk kısım belirtilmemiştir. Sonu ayarlamak yeterlidir, örneğin /users. URL parametresi de burada belirtilir. Uç noktanın belirli bir kullanıcı hakkında bilgi almak için tasarlandığını varsayalım. Bu durumda ID'si ":" (/users/:id)'den sonra yazılmalı ve parametre olarak iletilmelidir. Uç nokta grupları. Bu parametre, işi uç noktalarla organize etmeyi ve yapılandırmayı amaçlar. Tüm uç noktalar gruplara (klasörlere) ayrılabilir. İş süreci. Uç noktanın ne yapacağını belirleyen en kritik parametrelerden biri. Aynı zamanda, uç noktanın kendisi değişmeden kalabilir. Aynı istekleri eski adrese alacak ve iş süreci değiştirilirse farklı bir işlev gerçekleştirecektir. Temel veritabanı işlemleri için iş süreçleri otomatik olarak oluşturulur. Bunları düzenleyemezsiniz, ancak gerekirse bunları özel BP'lerle değiştirebilirsiniz.

Ayrıca, ara katman yazılımı da kurabilirsiniz. Ara yazılım, uygulama isteklerini işlerken filtre görevi gören aracı yazılımdır. Ara yazılım, bir isteği yürütmeden önce herhangi bir koşulu kontrol etmek için kullanılır. Örneğin, kullanıcı kimlik doğrulamasını kontrol etmek için ara katman yazılımı oluşturursanız, kullanıcı oturum açmamışsa, ara katman yazılımı kullanıcıyı oturum açma sayfasına yönlendirecektir. Oturum açmışsa, ara katman yazılımı istek işlemeye müdahale etmeyecek ve kullanıcıya iletecektir. müşteri.

AppMaster.io'da bir uç nokta oluşturma

Uç noktaların konfigürasyonunu pratikte ele alalım ve bunu Aviato projesi örneği üzerinden analiz edelim. Bu projeyi oluşturma sürecinin tamamını AppMaster.io kursunda bulabilirsiniz.

Proje kapsamında iki iş süreci oluşturduk:

Uçuşları doğrulama ve oluşturma — Uçuş oluşturma iş sürecinin yerini almak için kullanılacak süreç;

Yolcu kaydı — belirli bir uçuş için bir yolcu kaydetmek için.

Artık bu süreçleri projede uç noktalar oluşturmak için kullanabiliriz.

Doğrulama ve uçuşlar oluşturma iş süreciyle başlayalım. Uçuş grubu, bir uçuş oluşturmak için zaten bir POST/uçuş uç noktasına sahiptir. Şimdi ekli iş sürecini yenisiyle değiştirmemiz gerekiyor. Bunu yapmak için uç noktayı düzenlememiz gerekiyor.

Yapılandırma penceresinde istediğiniz iş sürecini seçin. Bizim durumumuzda, bu bir Validate ve BP uçuşları oluşturun. Bundan sonra, gerekli tüm girdi değişkenlerini seçmemiz ve değişiklikleri kaydetmemiz gerekiyor.

Artık yolcu kaydı iş süreci için bir sonraki uç noktayı kurabiliriz.

Amacımız, belirli bir uçuşu ve onunla ilişkili yolcuları görüntülemek için bir bölüm oluşturmak ve yeni yolcuların kaydedilmesi için bir süreç oluşturmaktır.

Uçuşlar uç nokta grubunda, yeni bir uç nokta oluşturmamız gerekiyor: /flights/:id/register, burada id, bir iş sürecinde girdi olarak kullanabileceğimiz belirli bir uçuşu ifade eder.

Artı simgesine tıklayarak yeni bir uç nokta ekleyebiliriz. Yeni bir nesne oluşturduğumuz için istek yöntemi POST olacaktır. BP'miz için yolcu kaydı işlemini seçiyoruz ve yapılan tüm değişiklikleri kaydediyoruz.

AppMaster.io platformunda uç noktalar oluşturmak işte bu kadar kolay. Tam video eğitimi:

Çözüm

Uç noktalar, projelerin genişletilmesi ve hizmetlerin ve uygulamaların uygun entegrasyonu için gerekli olan API'nin çalışmasında hayati bir rol oynar. Kodsuz platform AppMaster.io, uç noktaları oluşturmayı ve yapılandırmayı kolaylaştırır. Her zaman platforma kaydolabilir ve tüm işlevleri kontrol edebilirsiniz.