Düşük kodlu ve kodsuz, teknik bilgi ve arka plan olmadan web siteleri ve mobil uygulamalar geliştirmenin yeni bir yoludur. Bu kodsuz platformlarda çalışmak için programlama becerilerine veya geçmişe sahip olmanız gerekmez. Zamandan ve paradan tasarruf etmeye yardımcı olur ve kodlayıcı olmayanlara kolaylık sağlar. Profesyonel kapsama alanı istiyorsanız, bu platformlar için kodsuz bir geliştirici kiralayabilirsiniz. Fırsatlar çok büyük, ancak teknik becerilere sahip kodsuz bir geliştiriciyi işe almadan önce nasıl seçileceğini ve neyin sorgulanacağını bilmek zor.

Yerleşik bir ajans ve yeni başlayanlar, zamandan ve paradan tasarruf etmek için kodlama deneyimi ve çeşitli beceriler gerektirmeyen uygulamalar sağlamayı umarak kodsuz site ve uygulama geliştirmeye odaklanıyor. Ancak, şirketiniz için en iyi kodsuz geliştiriciyi bulmak için, adayları işe almadan önce onlarla nasıl röportaj yapacağınızı bilmelisiniz.

Kodsuz geliştiricilerle görüşme sürecine dalmadan önce, adaylarda neleri sorgulayacağınızı ve nasıl bulacağınızı öğrenin. Bu makale net noktaları açıklıyor: Bu kodsuz geliştiricilerle kiralık olarak görüşmeden önce adayları tanımanız ve sorgulamanız gerekir.

Web Geliştiricilerinin Kodlama Mülakatları Var mı?

Evet, web geliştiricileri, herhangi bir ajans onları tam zamanlı veya kodsuz geliştiriciler olarak işe almadan önce kodlama görüşmeleri yapar. Bu görüşmede, işe alım birimi, geliştiricilerin sosyal becerileri, teknik bilgileri ve iletişim becerilerini değerlendirme yeteneklerini sorgular. Genellikle, teknik kısım için test, pratik bir test veya geliştiricinin önceki çalışmasına bakmayı içerir. Görüşmenin geri kalanı genellikle sözlüdür ve şirketin uygunluk kriterlerine göre erişilecektir.

Bir Programlama Mülakatına Nasıl Yaklaşırsınız?

Bir programlama görüşmesi iki bölüme ayrılır; biri teknik becerileri, diğeri ise yumuşak becerileri içerir.

Yumuşak beceriler için görüşme, iletişim becerilerinin, davranışların, yaratıcılığın vb. değerlendirileceği ve analiz edileceği sözlüdür.

Teknik deneyim, geliştiricinin yetkinliğini analiz etmek için küçük bir testin yanı sıra analiz edilir.

Mülakatçılar Kodlama Mülakatında Neler Arar?

Gereksinimlerinizi veya ilgili noktaları not ettikten sonra sıra görüşme yapmaktır. Bu nedenle, kodsuz geliştiriciler arasından birkaç aday seçin. Ve anlaşmayı imzalamadan önce adaylarla röportaj yaptığınızdan emin olun. Bu sayede onların niteliklerini anlayabileceksiniz. Ayrıca, projenizin başarısı için hayati önem taşıyan kişilerle yüz yüze görüşmeye de olanak tanır.

İyi organize edilmiş bir röportaj, özellikle kodsuz site ve uygulama geliştirme aşamasında geliştiricinin hünerini anlamanıza yardımcı olur. Ek olarak, özgün ve vasat adayları ayırt edebileceksiniz. Bu, görüşme sırasında çeşitli projelere katılımlarını nasıl tanımladıklarını dinleyeceğiniz için mümkündür. En iyi adaylar soruları profesyonelce ve sakince cevaplayacaklardır.

Kodlama görüşmecisi, ajans için rol gereksinimlerini karşılayan ve görev tanımlarını yerine getirebilecek adayları dört gözle bekliyor. Görüşmecilerin çoğu, geliştiricileri belirli şeyler için sorgular.

Aşağıda, birinden kodlama röportajı istediklerinde en iyi ajansın genel kriterleri verilmiştir. Yine de ajanstan ajansa farklılık gösterebilir, ancak en genel olarak şunları arar:

Teknik beceriler

İletişim yetenekleri

Problem çözme yetenekleri

Geçmiş deneyim ve projeler

Geliştiriciler için Mülakat Soruları Nelerdir?

Özellikle dijital bir marka oluşturuyorsanız, şirketiniz için bir geliştirici kiralamak çok önemlidir. Ajans, bu pozisyon için işe alımı başlatırken hem yumuşak beceriler hem de teknik beceriler arıyor.

Bir geliştirici, işletme sahipleri, analistler, grafik tasarımcılar vb. ile çalışacakları için çok disiplinli bir yaklaşıma, çeşitli problem çözme becerilerine ve mükemmel iletişim becerilerine sahip olmalıdır.

Geliştiricileri şirkette işe alırken, özellikle kodsuz geliştiriciler için bazı temel mülakat soruları şunlardır:

Projenizi Nasıl Düzenlersiniz?

Başlamadan önce, projeyi nasıl parçalara ayırdıkları konusunda adaylarla görüşmeye başlayın. Örneğin, sorunları nasıl çözdüklerini, incelemelere nasıl yanıt verdiklerini, kalite güvencesini nasıl sağladıklarını ve ekip ortamında nasıl çalıştıklarını.

Neden Kodsuz Bir Geliştirici Olmayı Seçtiniz?

Artan kodsuz popülaritesiyle, artık web geliştirme ve uygulama geliştirme projeleri için sıfırdan lansmana kadar tanınan bir yaklaşıma sahiptir. Bu nedenle, adayınıza neden kodlayıcı olmayı seçtiğini ve hangi becerilere sahip olduğunu sorun.

Hangi Kodsuz Platformlarda Çalıştınız?

Birkaç kodlamasız platform ortaya çıktı. Bir adaya kaç platformda çalıştığını ve bu platformlar hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğunu sorun.

Hangi Kodsuz / Düşük Kodlu Platform En İyisidir?

En iyi Kodsuz ve düşük kodlu platformlardan biri AppMaster'dır. Adayların size en sevdikleri kodsuz platformları ve nedenlerini anlatmasına izin verin.

Bana Geçmiş İş Deneyimlerinizi Detaylı Anlatın

Kodların ortadan kaldırılmasına rağmen, görüşülen adaylarınız işlevsel bir uygulama oluşturmak için çeşitli araçlarla çalışma konusunda usta olmalıdır. Kodsuz geliştiricilerin binlerce aracı kullanması gerektiğini ima etmiyorum. Ancak, bir avuçtan fazlasını ele aldıklarını iyi sonuçlarla göstermelidirler. Araç ustalığının yanı sıra, geleneksel kodlamada çeşitli becerilere sahip kodsuz bir geliştirici kiralamanız gerekecek. Kodsuz platformla herhangi bir web sitesi veya uygulama kurmak daha kolay olsa da, düşük düzeyli işlevlerin özelleştirilmesi gerektiğinde size yardımcı olabilecek kodsuz bir geliştiriciye sahip olmak önemlidir.

Adayın son projesinin yapısı nedir? Son web sitelerinin veya uygulamalarının durumunu ve yapısını bilmek, daha sonra bir kapaktan ziyade yetenekleri hakkında net bir fikir verir. Ne tür işçiler olduklarını belirlemek için onları bir sohbete dahil edin. Bu, personelin geri kalanıyla işbirliği yapmak için doğru adayı bulmanıza yardımcı olur.

Bilgisi Olmayan Bir Müşteriye Projeyi Nasıl Açıklarsınız?

İşe alınan geliştirici, satış gibi şirketteki teknoloji dışı departmanlarla etkili bir şekilde etkileşime girebilmelidir. Herhangi bir teknik bilgiye sahip olmayan biriyle basit bir dilde iletişim kurma yeteneklerini ve becerilerini test edin.

Şimdiye Kadar Aldığınız En Kötü Geribildirim Neydi?

Geliştiriciler, cesaret kırıcı olabilecek olumsuz incelemeler ve geri bildirimlerle başa çıkabilmelidir. Pozisyon için ideal adayın, bu geri bildirimi nasıl olumlu alacağını ve bununla nasıl gelişeceğini bilmesi gerekir. Nasıl başa çıkacaklarını ve bir çözüme ulaşacaklarını sorun.

Baskı Altında Çalışabilir ve Son Teslim Tarihlerini Karşılayabilir misiniz? Durumu açıklamak

Baskı altında çalışabilme, toplantı zamanı ve bütçe bir geliştirici için olmazsa olmazdır. Onlara son teslim tarihlerinde stresi nasıl aldıklarını, zaman çizelgesini ve hangi iş etiğini izlediklerini sorun. Bu çeşitli beceriler, adayın harika bir dijital deneyim sunmak için harika teknik ve kişilerarası becerilerle tanışmasına yardımcı olur.

Kişisel Olarak Kodsuz Bir Geliştirme Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Adaya kodsuz geliştirme hakkındaki görüşlerini ve bunun nasıl farklı olduğunu düşündüklerini ve kodlama tabanlı web sitesi ve uygulama geliştirmeye göre artıları ve eksileri hakkında sorular sorun.

Web Geliştirme ve Uygulama Geliştirmenin Geleceğinin Ne Olacağını Düşünüyorsunuz?

Adayın kodlamanın geleceği ile ilgili bilgi ve görüşlerini mülakatta sormalısınız ve kodlama geliştirme yok. Örneğin, yapay zeka (AI), metaverse vb. Bu, gelecek için kendilerini nasıl yükseltmeyi planladıklarını ve uzun vadeli beklentiler belirlediklerini size bildirir.

SQL Deneyiminiz Var mı?

Lütfen adayın veritabanı yönetimine yaklaşımını sorgulayın ve çok ilgili ve ona yaklaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya istekli olanları göz önünde bulundurun. Aday, SQL ve NoSQL veritabanları arasındaki farkı anlamalıdır.

Görüşme sürecinde veritabanı yönetimine yaklaşımlarıyla ilgili temel sorular da dahil olmak üzere, veritabanı yönetimi oluşturmayı ve onu işlevsel ve güncel tutmayı bilen birini işe almak istersiniz.

Ekip Çalışmasını Nasıl Açıklarsınız ve Neden Önemlidir?

Keyifli ve üretken bir insan elde etmek için kişilerarası deneyimleri, ekip çalışması ve teknik bilgileri için röportaj yapmak istiyorsunuz.

Birçok kişi genellikle kontrol referanslarını gözden kaçırır. Ancak bu bariz bir adımdır. Son müşterilerin yanıtları, adayla işbirliği yapmanın ne kadar kolay olduğu konusunda size net bir fikir verir. Ayrıca verimlilikleri, yanıtları ve değişiklik talepleri, modifikasyonları ve revizyonları ile ne kadar mükemmel oldukları hakkında bilgi verir. Ayrıca, göz önünde bulundurmanız gereken diğer özellikleri arasında takım çalışması, açık fikirlilik, ego eksikliği ve çeşitli aktiviteleri gerçekleştirmenin yeni yollarına alışma isteği yer alır.

İletişim Becerileri Önemli mi? Ve neden?

Başarılı bir site oluşturmak, paydaşlarla daha fazla koordinasyon gerektirir. Proje durumunu veya karşılaşabilecekleri herhangi bir engelin durumunu iletebilecek biriyle röportaj yaptığınızdan emin olun. İletişimle ilgili bu sorunlardan kaçınmak için adayınızı ve vücut dilini inceleyin ve anlaşılması kolay terimler kullanmasını sağlayın. İnşaat yaklaşımlarını dile getirebiliyorlar ve süreci net bir şekilde açıklayabiliyorlar mı?

Başka Ek Hizmetler Sunuyor musunuz?

Geliştiricinizin size uzun vadeli etkileşimi ve yüksek yatırım getirisini artıran eksiksiz bir paket sağlayacak bazı ek hizmetler sunup sunmadığını sorun. Mevsimlik girişimciler, sorunların hızlı çözülmesi, yeni özellik güncellemeleri ve tutarlı pazar araştırması dahil olmak üzere çeşitli takiplerin önemli olduğunu belirtti. Bu nedenle görüşmeden önce kodsuz geliştiricilerin mi yoksa serbest çalışanların mı ek hizmetler sunacağını belirlemeniz gerekir. Eğer yaparlarsa, bu bir artı puan olur.

Deneyimledikleri Başka Araçlar Var mı?

Bazı ek hizmetler projenizin büyümesine katkıda bulunabilir. Ek hizmetler sunmak için çeşitli araçlara sahip bir geliştiriciyi işe almak.

Öğrenmeye İstekliler mi?

Bir geliştiricinin şu anda öğrendiği veya üzerinde çalıştığı projeler hakkında bilgi alın. Projeler şunları içerebilir:

Bir kodlama diline atlamak.

Yakın zamanda geliştirilen yeni deneyim araçlarıyla oynamak.

Kişisel bir projeyi yürütmek.

Yeni geliştirilen araçlarla deneyimli bir adayla görüşmeniz önerilir. Kodsuz endüstri sürekli olarak gelişmektedir. Bu nedenle, güncel kalmanız gerekir. Bu nedenle, yeni deneyim araçlarına, fikirlere ve yaklaşım veritabanına açık birini işe almak önemlidir.

Son teknolojide kalmaya istekli ve uygulamanızı veya web sitenizi güncel tutabilecek bir geliştiriciyle çalışmak istersiniz. "Bu araçta deneyimli değilim, ancak onunla oynamak isterdim" ifadesi, adayların sitenizi büyütmek için yeni deneyim araçları ve fikirleri kullanmaya istekli olduklarını gösterir.

Problem Çözmede Etkili mi?

Kodsuz geliştiriciler veya serbest çalışanlar genellikle sorun çözücü olarak işlev görür. Karmaşık sorunları çözebilecek ve onları eyleme dönüştürülebilir parçalara dönüştürebilecek birine sahip olsaydınız yardımcı olurdu. Bu nedenle, yeteneklerini kontrol edin. Mümkünse, yaklaşımlarını gösterirken sorunları belirleme ve çözme yeteneklerini belirlemek için bir örnek olay incelemesi yapın. Karmaşık bir elektronik tablodan bilgi edinme gibi ilgili faaliyetleri gerçekleştirmelerini de isteyebilirsiniz.

UX ve UI Hakkında Hangi Bilgilere Sahipler?

Mükemmel bir yazılım ürünü işlevsel olmalı ve işlevselliği erişilebilir, sezgisel ve kolay bir şekilde sunmalıdır. Kod kullanmayan geliştiricilerin veya serbest çalışanların uzman tasarımcılar olmasını beklemesek de, iyi tasarımın ne anlama geldiğini ve onu nihai yazılım ürününe nasıl dahil edeceklerini anlamaları gerekir.

Adayların tasarım anlayışını test etmek için onlara varsayımsal ürünler sağlayın ve bu ürünlerin arayüzünü çizmelerine izin verin. Ayrıca birbirleri hakkında neleri sevdiklerini ve neleri sevmediklerini de bilmeniz gerekebilir. Bu uygulama, geliştiricilerin temel tasarım karakteristiğine ilişkin anlayışı hakkında size net bir fikir verir.

Teknik özelliklerin yanı sıra, kodsuz geliştiriciler veya serbest çalışanlar erişilebilir olmalıdır. Projeler bazen basılabilir ve geliştiricinizden yanıt almanız uzun sürmemelidir.

Bir projenin uzun sürebileceği göz önüne alındığında, kodsuz bir geliştirici yürütürken rahat olmalısınız. Bu da proaktif ve hassas geliştiricilerle çalışmak anlamına gelir.

İletişim karşılıklı bir tavizdir. Gereksinimler üzerinde çalışmak tek başına yeterli değildir. Kodsuz geliştiricileriniz veya serbest çalışanlarınız, gerektiğinde önerilerde bulunmak için biraz çaba göstermelidir. Örneğin, projeleri daha verimli hale getirmek için yollar sağlamalı ve çeşitli engelleri aşmaya yardımcı olmalıdırlar.

Dijital Portföyleri Var mı?

Herhangi bir potansiyel kodsuz geliştirici, çalışmalarını web sitelerinde sergileyecektir. Çoğu geliştirici, yakın zamanda oluşturdukları uygulamalar veya sitelerle ilgili bilgileri paylaşır.

Potansiyel kodsuz geliştiricileriniz, son çalışmalarından birçok özellik toplayabilir. Karmaşık bir geliştirmeyi tamamlamak, adayların yeteneklerini ve sektör bilgilerini gösterir. Ayrıca, belirli bir kodsuz geliştiriciyi işe alırsanız gelecekteki uygulamanızın veya web sitenizin nasıl görüneceğine dair net bir fikir verir.

Kodsuz geliştirmenin ana özelliklerinden biri, bir şablon ve eklenti koleksiyonudur. Modülleri kullanan gelişmiş bir ekip, verimliliği ve esnekliği ön planda tutar. Geliştiricinin sektörünüzde bu tür uygulamalar veya siteler oluşturup oluşturamayacağını öğrenmek iyi bir fikirdir. Benzer uygulamalar veya siteler kurma deneyimi, sektörünüzü destekleyebilir. Potansiyel geliştiriciniz, süreci hızlandırmak için benzer şablonları ve diğer deneyim araçlarını kullanmaya karar verebilir.

Alt çizgi

Yakında kodsuz bir gelecek olacak ve kodlama bir noktada isteksiz olacak. Bu gerçek gibi görünse de, kodlama hala gerekli olabilir ve düşük kodlu çözümlerle tamamlanacaktır. Yine de, AppMaster gibi kodsuz platformların popülaritesi göz ardı edilemez. Kolay bir hayır arıyorsanız, kodlama web geliştirme çözümü platformu AppMaster bir numaralı çözümünüz olacaktır. Kodsuz bir geliştirici tutarsanız veya bunu kendiniz yaparsanız, AppMaster uygulama geliştirme için en kolay platformdur. sorularınız mı var? Bizimle iletişime geçin, uzman ekibimiz size bu konularda rehberlik etsin.

Kodsuz geliştiriciler için görüşme sürecine başlamadan önce bilmeniz gereken her şey bu kadar. Yukarıdaki noktalar iyi araştırılmıştır ve doğru kodsuz geliştiriciyi işe almanıza yardımcı olacaktır. Doğru kodsuz geliştiriciyi seçmek, AppMaster tarafından mükemmel bir kodsuz uygulama oluşturmanın ilk adımıdır. AppMaster gibi üstün platformlarla şunları oluşturabilirsiniz: