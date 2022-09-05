Büyük ölçekli organizasyonlar ve işletmelerin uyması gereken çok sayıda katı teslim tarihi ve uyması gereken düzenlemeler vardır. Düzenli olarak çok çeşitli görevlerle uğraşmak zorundalar. Sonuç olarak, zaman ve finansal giderleri en aza indirmek için iş operasyonlarını düzene koymak önemlidir.

İşletmeleri optimize etmenin en iyi yollarından biri, kurumsal mobil uygulama geliştirme prosedürlerini modern teknolojinin yardımıyla entegre etmektir. Kurumsal düzeydeki işletmelerin önemli bir çoğunluğu, hem çalışanların hem de müşterilerin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için mobil kurumsal uygulamalara güveniyor.

Ancak, kurumsal bir uygulamanın günlük hayatımızda kullandığımız ve gördüğümüz geleneksel uygulamalardan farklı olduğunu aklınızda tutmanız yardımcı olacaktır. Büyük ölçekli işletmeler için geliştirilen uygulamaların çoğu, belirli bir şirketin belirli bir sorununu çözmeyi amaçlar. Kurumsal uygulama geliştirme prosedürlerinin sayısız nüansları ve tuzakları vardır. Bu nedenle, bu makale kurumsal mobil uygulama geliştirmenin çeşitli yönlerini ayrıntılı olarak tartışmayı amaçlamaktadır.

Kurumsal mobil uygulama geliştirme nedir?

Kurumsal mobil uygulama geliştirme, işletmelerin iş operasyonlarını düzene koymalarını ve üretkenliği artırmalarını kolaylaştırmak için ölçeklenebilir mobil uygulamalar geliştirme ve dağıtma sürecidir. Mobil kurumsal uygulamaları kullanmanın amacı, verimliliği artırmak ve maliyeti düşürmek dışında, müşteri ve çalışanlarla en iyi şekilde etkileşime geçmek için kullanıcı odaklı yazılımlar sağlamaktır.

Bir kurumsal mobil uygulamanın belirli avantajları ve özellikleri, durumdan duruma büyük ölçüde değişir. Hem iç hem de dış amaçlar için oluşturulabilir. Benzer şekilde, bu tür uygulamalar piyasada bulunan sayısız uygulamaya benzer olabilir veya bir kuruluşun belirli gereksinimlerini karşılamak için tamamen benzersiz yazılım çözümleri olabilir.

Mobil kurumsal uygulama örnekleri

Mobil kurumsal uygulamanızın başarılı olmasını ve Google Play Store ve iOS Store gibi mobil oyun mağazalarında listelerde üst sıralara tırmanmasını istiyorsanız, bazı popüler kurumsal uygulama örneklerine bakmalısınız.

Verimli geliştirme, kapsamlı testler ve güvenilir pazarlama stratejilerinin uygulanması, bir kurumsal uygulamayı rekabette öne çıkaran ve işletmenizi kükreyen bir başarıya dönüştüren en önemli faktörlerden bazılarıdır. Aşağıda, piyasada faaliyet gösteren popüler kurumsal mobil uygulamalardan bazıları verilmiştir.

yakınlaştır

Zoom, insanların dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir zamanda iletişim kurmasını sağlayan en popüler ücretsiz seçeneklerden biridir. İndirebilir ve Android, Windows ve Mac gibi birden fazla cihaza yükleyebilirsiniz. Birçok başarılı firma Zoom'u toplantılar, web seminerleri vb. iletişim amaçlı kullanıyor.

Aşağıdaki grafik, Zoom'un dört yıllık gelirini göstermektedir. 2020'nin ikinci çeyreğindeki büyük artış, dünyanın her yerinden insanların video konferans için Zoom'u kullanmaya başladığı koronavirüs pandemisinden kaynaklanıyor.

MailChimp

Büyük olasılıkla, MailChimp'e aşinasınız. Teknik bilgisi olmayan kişilerin e-posta oluşturması için ilk ve en basit yöntemlerden biriydi. MailChimp, kullanıcı arayüzünü düzenli olarak güncelleyerek mükemmel hizmet sunmaya devam ediyor. MailChimp, pazarlama ve markalaşma amaçlarıyla en başarılı kurumsal platformlardan biri olmayı başarmıştır.

Telgraf

Şu anda, bu oyun dışı yazılım dünya çapında en çok indirilen yazılımdır. Telegram adlı bulut tabanlı bir mesajlaşma uygulamasının zaten milyonlarca kullanıcısı var. Telegram'ı diğer sohbet uygulamalarından ayıran nedir? Hem hızlılık hem de güvenlik, kurumsal bir uygulamayı etkileyen faktörler dikkatlice düşünülerek tasarlandığını gösterir.

CAD Sistemleri için AppMaster

Autodesk sipariş yönetim sisteminin otomasyonu, kodsuz yardımla oluşturuldu. Autodesk sistemlerinde distribütörlere sipariş verme, lisans abonelikleri alma, müşteri adaylarına erişme ve daha fazlasını sağlar.

Kurumsal mobil uygulama geliştirmenin önemi nedir?

Mobil kurumsal uygulamaların önemi, Allied Market Research'ün araştırmasının küresel kurumsal uygulama pazarının 2020'de 238,36 milyar dolar olduğunu ve 2030'a kadar 527,40 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini göstermesiyle değerlendirilebilir .

Birkaç farklı faktör, mobil kurumsal mobil uygulamaların popülaritesinde büyük bir artışa neden oluyor. Dijital devrimin avantajlarından yararlanmak isteyen tüm modern işletmeler ve yönetici liderler için vazgeçilmez hale geliyor.

Modern dijital araçları, teknolojiyi ve stratejiyi uygulamak, şirketlerin süreçlerini dijitalleştirmelerine ve hızlandırmalarına, üretkenliği ve müşteri büyümesini artırmalarına olanak tanır. Kurumsal mobil uygulama geliştirmenin diğer bazı faydaları bu makale boyunca tartışılacaktır.

Kurumsal uygulama geliştirme, işletmenizin büyümesini nasıl hızlandırabilir?

İşletmelerin verimli ve güvenilir kurumsal uygulama geliştirme prosedürlerine yatırım yapması gerektiğinden birçok farklı faktör vardır. İyi geliştirilmiş bir kurumsal mobil uygulama, işinizi çeşitli şekillerde geliştirerek işinizin büyümesini hızlandırabilir.

Kurumsal mobil uygulama geliştirme sadece çalışan verimliliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda şirket giderlerini de büyük ölçüde azaltır. Büyük verileri depolamanıza ve düzenlemenize ve daha iyi iş kararları vermek için analiz etmenize olanak tanır. İşletmenizi büyütmenize yardımcı olan kurumsal uygulama geliştirmenin farklı avantajlarına göz atmak için okumaya devam edin.

Çalışan verimliliğini artırın

Mobil iş uygulamalarının yardımıyla, çalışanlar ve şirketler tüm önemli verileri istedikleri zaman yükleyebilir ve depolanan bilgilere herhangi bir yerden erişmelerini sağlayabilir. Ayrıca, verilere gerçek zamanlı bir ortamda kolayca erişilebildiğinden, veri işleme ve düzenlemede zaman tasarrufu sağlanır, çalışan verimliliği artar. Ayrıca çalışanları düzenli olarak veri tutmaktan kurtararak verimlilik seviyelerini manuel olarak artırır.

Güncellenen kayıtlar

Nerede olurlarsa olsunlar, büyük ölçüde sürücülere, teknisyenlere veya teslimatçılara bağlı olan işletmeler her zaman bağlantılı olmalıdır. Bir hizmet firması nasıl büyütülür sorusunun cevabı mobil kurumsal uygulamalardadır. Bu uygulamalar, çalışanları ve işletmeyi birbirine bağlarken tüketicileri de bilgilendirir.

Karlılığı artırın

Sorunsuz bir kullanıcı deneyimi ve basit gezinme sağlamak için işletme, uygulamanın geliştirilmesinin yanı sıra tasarıma daha fazla para yatırıyor. Büyük ve başarılı bir iş kurmak için tatmin edici bir kullanıcı deneyimi sağlamaları gerektiğinden, büyük ölçekli şirketler için daha da kritik hale geliyor. Daha az bakım masrafı, sık yükseltmeler ve kurumsal uygulamalarla yüksek kullanıcı katılımı, şirketinizin yatırım getirisini artırmanın bazı inanılmaz unsurlarıdır.

Hızlı ve kolay görev yönetimi

Tüm bilgiler parmaklarınızın ucundayken görevleri kolayca organize etme ve atama yeteneği mümkün olur.

Ayrıca, yönetim, personelin, toplantıların ve şirket operasyonlarının izlenmesi için seçeneklere sahip olarak, birkaçından bahsetmek suretiyle, insanların görüşlerinin onları etkilemesine izin vermek yerine bilinçli kararlar verebilir. Sonuç olarak, sıradan yönetim görevlerini kolaylaştırmak, mobil kurumsal uygulamaların önemli bir avantajıdır.

İş akışı otomasyonu

Temel uygulama işlevlerini kullanıcı dostu bir arayüzde birleştiren kurumsal uygulama entegrasyonu (EAI), şirket operasyonlarının optimize edilmesine yardımcı olur. Ayrıca, süreç açıklığını ve departmanlar arasında işbirliğini geliştirir. Uygulamaya özel arayüzler oluşturmadan ve bunları noktadan noktaya bağlamadan, süreçlerin EAI ile otomasyonu, gruplar ve ekipler arasındaki işbirliğini geliştirir.

Üretkenliği artırın

Bir kurumsal uygulama, çalışanları toplantılara, iptallere, duyurulara ve diğer önemli olaylara karşı uyarabilir. Benzer bir yazılım, doğum günü tebriklerini veya etkinlikle ilgili bilgileri iletmek için kullanılır. Tüm bu faaliyetler yalnızca şirket verimliliğini daha hızlı artırmakla kalmaz, aynı zamanda olumlu bir kurum kültürünü de besler.

Veri içgörülerini analiz edin

İşletmeler, en yeni teknolojileri dahil ederek daha iyi karar verme için yeni bilgiler elde edebilir. Kurumsal uygulamalar, hizmet tabanlı bir organizasyonu büyütmenin anahtarıdır. Hizmet kuruluşlarının elde ettiği veriler, çalışmak için kullandıkları şeydir ve uygulamaların yardımıyla bu veriler, büyüme miktarını, risk yönetimi taktiklerini ve çok daha fazlasını belirlemek için kullanılabilir.

Müşteri memnuniyetini artırın

Az önce okuduğunuz tüm avantajların ve aşılmaz güvenlik, veri şifreleme, birlikte çalışabilirlik ve gerçek zamanlı veri erişimi gibi önemli unsurların birleşimi, şirketlerin gerçek bir müşteri deneyimi sunmasını sağlar. Kullanıcı dostu ve güvenli bir kurumsal mobil uygulama, daha fazla potansiyel müşteriye ulaşıp onları sadık müşterilere dönüştürebileceğiniz anlamına gelir.

Mobil kurumsal uygulamamı nasıl daha hızlı hale getiririm?

Mobil kurumsal uygulamalar geliştirmenin gerçek hızlı sürecine geçmeden önce, bazı kritik faktörleri göz önünde bulundurmak çok önemlidir.

Kurumsal mobil uygulama geliştirmeden önce dikkate alınması gereken faktörler

İşletmeler için kurumsal mobil uygulama geliştirme sürecine başlamadan önce göz önünde bulundurmanız gereken başlıca faktörler şunlardır:

Kullanıcı deneyimi (UX) ve kullanıcı arayüzü (UI)

UI'niz ve UX'iniz iç içe geçmiştir ve UX'iniz markanızı müşterilere ve potansiyel müşterilere temsil eder. Dokunmatik yüzey, insanların dijital cihazları kullanma şeklini temelden değiştirdi. Akıllı telefonların artan popülaritesi sayesinde, mobil uygulama geliştiricileri sadece birkaç tıklamayla harika kullanıcı etkileşimi ve deneyimi sunabildiler. Sonuç olarak, UI/UX artık hem işletmeler hem de geliştiriciler için bir nimettir.

Bir uygulamanın, özellikle kurumsal bir mobil uygulamanın, kullanıcı dostu bir arayüze ve tatmin edici bir kullanıcı deneyimine sahip olmadığını varsayalım. Bu durumda, kuruluşun itibarına zarar verebilir ve kullanıcının uygulamanızı kullanmayı bırakmasına neden olabilir.

Hedef kitleyi analiz edin

İşletme sahiplerinin kurumsal uygulamalarını oluşturup geliştirmeden önce dikkate almaları gereken en önemli faktörlerden biri müşteri tabanını anlamaktır.

Uygulamayı kullanacak kullanıcılar, yaş aralığı ve hedeflemek istediğiniz ülke, kurumsal uygulamalar oluştururken ve dağıtırken önemli hususlardır.

İş hedefleri

Öncelikle, ele alacakları sorunlar ve işinize sağlayacağı faydalar dahil olmak üzere geliştirme hedeflerinizi belirlemeniz çok önemlidir. Örneğin, müşterileriniz için bir mobil kurumsal uygulama oluşturmayı düşünüyorsanız, çözülmesi gereken tüm sorunların bir listesini yapmanız gerekir. Çalışanlarınızın bir mobil iş uygulamasına yönelik beklenti ve ihtiyaçlarını onlara yönelik bir çözüm geliştirirken göz önünde bulundurun.

Platform seçin

Diğer kurumsal uygulama özellikleri, seçtiğiniz platformdan etkilenir. Bir uygulama oluşturmaya karar verdiğinizi varsayalım. Bu durumda, mümkün olan en geniş kitleye sahip olmaya çalışın. Şu anda en yaygın kullanılan iki platform Apple'ın iOS'u ve Google'ın Android'idir.

Entegrasyon

Mobil kurumsal uygulamalar oluşturmanın birincil amacı daha iyi iş yönetimi sağlamak olduğundan, gelecekte ne tür entegrasyonlara ihtiyacınız olacağını düşünmeniz çok önemlidir. Örneğin, uygulamayı PayPal gibi popüler ödeme ağ geçitleriyle entegre etmek, çevrimiçi ürün ve hizmetler sağlayan çoğu şirket için genellikle gereklidir.

Büyük olasılıkla, düzenli şirket operasyonları için zaten bir kurumsal sistem kullanıyorsunuz. Yeni kurumsal mobil uygulamanız, önemli kesintileri önlemek için kuruluşun altyapısına uyum sağlamalıdır. Bu nedenle, üçüncü tarafların mevcut işletim prosedürlerinizle entegrasyonunu kolaylaştıran uyarlanabilir API'lere sahip olmak çok önemlidir.

Güvenlik

Bir mobil kurumsal uygulama oluşturmaya karar verdikten sonra, şirket verilerinin kullanımı, iletimi ve depolanması dahil olmak üzere önemli konuları göz önünde bulundurmalısınız. Çalışanların kişisel ve iş verileri, mobil şirket uygulamalarını yüklemek için aynı akıllı telefona kaydedilir. Bunun için her senaryoyu öngörmeli ve aşılmaz bir sistem oluşturmalısınız. Şirketin finansal istikrarını ve güvenliğini tehlikeye atabileceğinden basit şifrelere izin verilmez.

Veri analizi

Analiz aracı, uygulamanızın özelliklerini ve yeteneklerini belirlemenize yardımcı olur. Kullanıcıların belirli olaylarla etkileşimi gibi önemli faktörleri etkiler ve kullanıcının elde tutulmasına yardımcı olur. Markalar, bir bütün olarak büyük ölçekli uygulamanın performansını artırmak için analitiği kullanabilir. Titiz araştırmalarla kullanıcıların özel işlevsellik gereksinimlerini ve tercihlerini belirlemek mümkündür. Uygulamanızın performansını ve etkinliğini artırmak için verileri kaydetmek ve akıllıca kullanmak için mobil analitiği kullanabilirsiniz.

Çevik geliştirme

Bu süreç, artımlı ve metodik yazılım geliştirme anlamına gelir. Çevik metodoloji , tüm yazılım yaşam döngüsü boyunca tasarım, geliştirme ve test teknikleri sistemlerini belirlediğinden, kurumsal mobil uygulama geliştirme için idealdir.

Bu geliştirme tekniği, projeyi inşa etmeye devam ederken kişinin geriye dönüp değişiklik yapmasını sağlar. Bu nedenle, bir mobil iş uygulaması geliştirirken Çevik tekniği kullanmak tercih edilebilir. Ek olarak, bu tekniği kullanarak uygulamanın ilk MVP sürümünü test edebileceksiniz.

Hızlı bir şekilde kurumsal mobil uygulama yapma

Geleneksel uygulama geliştirme prosedürü, önemli miktarda zaman, enerji ve para gerektirdiğinden büyük ölçüde verimsiz hale geldi. Günümüzde, AppMaster gibi çok çeşitli kodsuz platformlar, ölçeklenebilir, güvenli, karmaşık ve kullanıcı dostu kurumsal mobil uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır.

Kapsamlı ancak hızlı, kurumsal mobil uygulama geliştirmede yer alan ilk beş adım şunlardır:

Adım 1 – Gereksinimleri ve özellikleri analiz edin

Bir fikir, her türlü mobil uygulamanın temelidir. Kurumsal mobil uygulama geliştirme sürecini verimli bir şekilde tamamlamak için gereksinimlerinizi iyice analiz etmeli ve ayrıntılı bir uygulama özellikleri belgesi oluşturmalısınız. Hedefleri ve ön koşulları tam olarak belirlediğinizden emin olun. Hedef kitlenizin beklentilerini araştırarak onları mutlu edecek ve tatmin edecek bir mobil kurumsal uygulama geliştirdiğinizden emin olun.

Adım 2 – Platform seçimi

İşiniz için platformu seçmeniz gerektiğinden, her mobil geliştirme sürecinde standart bir adımdır.

Kurumsal uygulamaların oluşturulması bir istisna değildir. Ancak bu durumda iOS ve Android'e aynı anda karar vermelisiniz. Neden? Niye? Çalışanlarınızın tüm akıllı telefonlarının iOS veya Android tabanlı olduğu şüpheli. Onlar için bir mobil uygulama geliştirmeden önce bu konuyu düşünmelisiniz.

Adım 3 – Tel kafes / prototip oluşturun

Mobil uygulamanın prototipi, uygulamanın özelliklerini ve potansiyel kullanımlarını gösteren bir modeldir. Bu aşama, kurumsal mobil uygulamaların gelecekte nasıl görünebileceğini önizlemenize olanak tanıdığı için önemlidir. Geliştirme aşaması boyunca her zaman bir değişiklik yapılabilir. İşlevsel bir modeli test ettikten sonra geliştirme için zamandan ve paradan tasarruf edebilirsiniz. Prototip oluşturma, hemen hemen tüm diğer uygulamalar için önemlidir, ancak en iyi sonuçları elde etmek için kurumsal mobil uygulama geliştirmede kritik öneme sahiptir. Büyük ölçekli bir şirketin bir prototip oluşturması ve bir mobil kurumsal uygulamanın tam olarak geliştirilmesi ve devreye alınmasına geçmeden önce geri bildirim almak için hedef kitleden bazı kişilerle test etmesi muhtemeldir.

Mobil uygulamanın prototipi, uygulamanın özelliklerini ve potansiyel kullanımlarını gösteren bir modeldir. Bu aşama, kurumsal mobil uygulamaların gelecekte nasıl görünebileceğini önizlemenize olanak tanıdığı için önemlidir. Geliştirme aşaması boyunca her zaman bir değişiklik yapılabilir. İşlevsel bir modeli test ettikten sonra geliştirme için zamandan ve paradan tasarruf edebilirsiniz. Prototip oluşturma, hemen hemen tüm diğer uygulamalar için önemlidir, ancak en iyi sonuçları elde etmek için kurumsal mobil uygulama geliştirmede kritik öneme sahiptir. Büyük ölçekli bir şirketin bir prototip oluşturması ve bir mobil kurumsal uygulamanın tam olarak geliştirilmesi ve devreye alınmasına geçmeden önce geri bildirim almak için hedef kitleden bazı kişilerle test etmesi muhtemeldir. Adım 4 – Kullanıcı dostu bir arayüz oluşturun

Tüketiciler yeni uygulamanın ne sunacağını umuyor? Öncelikle kullanımı kolay ve net bir tasarıma sahip olmak isterler. Bu iki parça olmadan yüksek dereceli çalışma bile mümkün olmayacaktır. Tasarım ekibiniz kurumsal uygulamada aşırı bilgi içermemelidir. Basit olanı giysen iyi olur. Bu yazılım yalnızca profesyonel kullanım içindir; zevk için değildir. Aklınızda bulundurun. İşin iyi yanı, verimli bir kurumsal mobil uygulama tasarlamak, AppMaster gibi sürükle ve bırak uygulama oluşturucularla artık daha kolay. Gelişmiş bir uygulama geliştirebileceğiniz çok çeşitli görsel kodlama araçları ve işlevleri sağlar.

Tüketiciler yeni uygulamanın ne sunacağını umuyor? Öncelikle kullanımı kolay ve net bir tasarıma sahip olmak isterler. Bu iki parça olmadan yüksek dereceli çalışma bile mümkün olmayacaktır. Tasarım ekibiniz kurumsal uygulamada aşırı bilgi içermemelidir. Basit olanı giysen iyi olur. Bu yazılım yalnızca profesyonel kullanım içindir; zevk için değildir. Aklınızda bulundurun. İşin iyi yanı, verimli bir kurumsal mobil uygulama tasarlamak, AppMaster gibi sürükle ve bırak uygulama oluşturucularla artık daha kolay. Gelişmiş bir uygulama geliştirebileceğiniz çok çeşitli görsel kodlama araçları ve işlevleri sağlar. Adım 5 – Test Etme

Bu aşamada, personelinize uygulamayı test ettirebilirsiniz. En iyi beta test kullanıcıları, son kullanıcı oldukları için personelinizdir. Uygulama oluşturan işletmelerde genellikle bir KG departmanı bulunur. Kalite güvence mühendisleri, tüm sorunları tespit etmek ve düzeltmek için mobil uygulamayı test eder. Ancak çalışanlar, beta testi sırasında kendilerini yeni çalışma araçlarına tamamen kaptırabilirler. Sadece başlamak için bir şeye ihtiyacınız var. İşlemin maliyeti ve süresi ihtiyaçlarınıza göre değişiklik gösterebilir.

Kurumsal uygulamaların geleceği nedir?

Giderek daha fazla kuruluş ve işletme modern teknolojinin gücünü fark ettikçe, mobil kurumsal uygulamaların popülaritesinin ve işlevselliğinin artmaya devam etmesi bekleniyor.

Kurumsal uygulamalarda popüler hale gelmesi beklenen en önemli teknolojilerden bazıları şunlardır:

Yapay zeka (AI)

Bir şirketin AI kullanımı, tüketici deneyimini geliştirmenin ötesine geçer. Teknoloji, İK, Pazarlama, Operasyonlar ve Finans dahil olmak üzere bir şirketin neredeyse her yönünü etkileme potansiyeline sahiptir. Yapay zeka araçlarının ve teknolojisinin evrimi, birçok işletmeyi yapay zeka tabanlı kurumsal uygulamaların geliştirilmesini geliştirmeye teşvik ediyor.

Artırılmış ve sanal gerçeklik

Birkaç yıl öncesinden bu yana, AR/VR teknolojisi sayesinde karmaşık iş süreçleri etkileşimli hale geldi ve çalışanların işlerinin nüanslarını görsel olarak keşfetmelerini sağladı. Teknolojik kombinasyon, çalışma modeliyle eğitim ve gelişim alanında ezber bozan bir oyun olduğunu gösteriyor.

Geliştiriciler, mevcut en büyük kurumsal uygulama geliştirme teknolojilerini kullandığında, gelecekteki iş uygulamaları, herhangi bir şirketin beyni ve kalbi olarak işlev görecektir. Teknoloji ilerledikçe, uygulamaların bir şirketin operasyonlarının her yönünü nihayetinde yönetmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Kurumsal mobilite hızla gelişiyor.

Bulut bilişim

Bulut bilişim, kullanıcılarının değişen talep ve beklentilerini karşılamak için hızla gelişmeye devam edecek. Böylece çeşitli sektörlerdeki işlevsellikler geliştirilecektir. Buluta geçiş, firmalar için dijital dönüşümü benimserken çok önemli ve en pratik veri analizi yöntemi haline geliyor. Ancak, bu aktarımların getirdiği değişen beklentiler nedeniyle, gelişmiş bulut teknolojisinin yanı sıra daha sağlam güvenlik önlemleri gerekiyor.

Büyük veri analitiği

Büyük ölçekli, karmaşık veri madenciliği genellikle zaten sahip olduğumuz araçlar ve veritabanları kullanılarak yapılır ve bu, müşteri davranışlarını gözlemleyerek gerçekleştirilebilecek oldukça ucuz ama çok faydalı bir süreçtir. İş sektörü, çeşitli biçimlerde ve uzantılarda büyük miktarda yapılandırılmamış verinin değerlendirilmesinde bir artış görmeye devam edecek. Basitçe söylemek gerekirse, daha hızlı yanıt vermenizi sağlayarak size ödeme yapar, çevrimiçi satışları artırır ve müşteri taleplerini daha iyi karşılar.

Kodsuz platformlar

Mobil kurumsal uygulamaları hızlı ve verimli hale getirmek için kodsuz platformlar kullanma eğiliminin giderek daha popüler hale gelmesi bekleniyor. Her tür şirketin kısa sürede verimli ve kullanıcı dostu uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

Çözüm

Kullanıcı dostu kurumsal uygulamalar geliştirmenin ve dağıtmanın sayısız faydası vardır. Aradığınız işiniz için büyük destek olabilir. Bu nedenle işletmenizin modern teknolojiden ve dijital çağdan faydalanabilmesi için mutlaka bir mobil kurumsal uygulama geliştirmeyi düşünmelisiniz.

Ayrıca gelişmiş bir kurumsal uygulama oluşturmak istiyorsanız, gereksinimlerinizi karşılaması için AppMaster'a güvenebilirsiniz. AI tarafından oluşturulan güçlü bir arka uç ile web ve mobil uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır. Tek yapmanız gereken, AppMaster'ın sürükle ve bırak özelliklerini kullanarak herhangi bir kod yazmadan gereksinimlerinize göre bir uygulama oluşturmak.