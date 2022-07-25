Sürükle ve bırak arayüzlerinin rolünün genişlemesi nedeniyle, popülerlikleri de büyük ölçüde arttı. Artık daha fazla insan, geliştirmeyi öğrenmek ve kodlamayı öğrenmeden özel yazılımlar oluşturmakla ilgileniyor, bu nedenle son birkaç yılda bir dizi güvenilir sürükle ve bırak arayüzü ortaya çıktı.

Yine de, sürükle ve bırak arayüzleri ve bunların verimli özel yazılımlar oluşturmadaki güvenilirlikleri ile ilgili pek çok ortak endişe vardır. Bu makalede, sürükle ve bırak platformları ve web siteleri, web uygulamaları, mobil uygulamalar ve veritabanlarını içeren çok çeşitli özel yazılımlar oluşturmanıza nasıl yardımcı olabilecekleri hakkında her şeyi öğreneceksiniz.

Bu yaygın sorulara geçmeden önce, sürükle ve bırak işleminin temellerini inceleyelim.

Sürükle ve Bırak nedir?

Grafik kullanıcı arabirimi (GUI), sürükle ve bırak kullanan bir arabirim biçimidir. Görsel-işitsel ipuçları, kullanıcı-bilgisayar etkileşimini kolaylaştırmak için GUI'lerde sıklıkla kullanılır. Bir GUI'ye örnek olarak, masaüstünüzdeki yazılım programları için simgeler, telefonunuzdaki widget'ları yeniden düzenleme yeteneği ve iki dosyayı birbirine bağlama yeteneği dahildir. Bu görsel ipuçları, tek bir metin kelimesi girmek zorunda kalmadan hedeflerinizi gerçekleştirmek için bilgisayarla etkileşim kurmanıza olanak tanır.

Sürükle ve bırak, kullanıcıların görsel nesnelerle karakterize edilen nesneler arasında ilişkiler kurabildiği GUI'lerin bir uzantısı olarak düşünebiliriz. Modern sürükle ve bırak araçlarının amacı, kodlayıcı olmayanlar da dahil olmak üzere her tür kullanıcının kullanıcı dostu bir arayüz aracılığıyla özel yazılımlar oluşturmasına izin vermektir.

Sürükle ve bırak araçlarının önemi, yazılım pazarının muazzam büyümesiyle değerlendirilebilir. 2019'da Sürükle ve Bırak Uygulama Oluşturucu Yazılım Pazarı Raporu, sürükle ve bırak araçlarına yönelik yazılım pazarının 790,39 milyon dolar olduğunu ve 2027 yılına kadar 1.128,82 milyon dolara ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Sürükle ve bırak kodlamanın yerini alacak mı?

Kodlama becerilerine sahip olmayan kullanıcılar ve işletmeler, özel yazılımlar oluşturmak için sürükle ve bırak uygulama oluşturucularını kullanma konusunda alternatif bir seçeneğe sahiptir. Ayrıca, sürükle ve bırak araçları, sıfırdan manuel olarak bir web sitesi oluşturmak yerine hızlı bir şekilde uygulamalar ve web siteleri oluşturmanıza da olanak tanır.

Modern sürükle ve bırak web sitesi oluşturucuları ayrıca bir web sitesinin herhangi bir kodlamasını ve manuel tasarımını gerektirmez. Webflow ve Wix gibi platformlar, sürükle ve bırak yoluyla karmaşık bir web sitesinin bile hızlı bir şekilde geliştirilmesini desteklemek için çok çeşitli eklentilere sahiptir. Sonuç olarak, kodlayıcı olmayanlar bile profesyonel ve kişisel nedenlerle web siteleri oluşturabiliyor ve bu da sürükle ve bırak uygulama oluşturucularının popülaritesini artırıyor.

Ancak, sürükle ve bırak araçları mutlaka kodlamanın yerini almaz. Sürükle ve bırak web sitesi oluşturucuları, benzersiz bir erişilebilirlik sağlar, ancak esneklik, bağımsızlık ve web sitelerinin tasarımında belirli bir düzeyde karmaşıklık pahasına. Bu araçları kullanan şirketler, web sitelerini sıfırdan kodlamadıkları ve oluşturmadıkları için web geliştiricilerinin sunduğu kadar karmaşık tasarımlar oluşturamazlar.

Bu web sitesi kurucularının sınırları dahilinde çevrimiçi varlıklarını genişletmek ve hizmetlerini sunmak için hobiler ve küçük şirket sahipleri bu genel web sitelerini kullanabilir. Bu web siteleri, satış, trafik ve işlevsellik açısından nitelikli web geliştiricileri tarafından oluşturulan tam olarak çalışan web siteleriyle rekabet edemeyeceklerdir.

Aralarından seçim yapabileceğiniz ve düzenleyebileceğiniz yalnızca birkaç şablon olduğundan, sürükle ve bırak oluşturucular kullanılarak oluşturulan bir web sitesinin kendi türündeki diğerlerinden öne çıkması için pek fazla seçenek yoktur. Oysa bir web sitesi bir web tasarımcısı veya geliştiricisi tarafından yapıldığında, bir şirketin hayal ettiği her şey, ne kadar iddialı olursa olsun, bir web sitesi formatına dönüştürülebilir.

Bu nedenle, önümüzdeki birkaç yıla kadar, sürükle ve bırak web sitesi oluşturucuları, web geliştiricileri ve web tasarımcıları için gerekliliği tamamen ortadan kaldırmayacaktır. Sürükle ve bırak web sitesi oluşturucuları, web sitesi geliştirme erişilebilirliğinin öncüleri olsalar da, yetenekli bir web geliştiricisinin emeğinin yerini alamazlar.

Bir meslek olarak web geliştirme uzun süredir var. Bununla birlikte, bu web sitesi oluşturucuları ilerledikçe, bir gün insan web oluşturma ile rekabet edebilecek işlevler ve karmaşıklık sağlayabileceklerdir.

Yukarıdakilerin tümü, AppMaster hariç çoğu platform için geçerlidir. AppMaster, bir geliştirici ekibini taklit eden en güçlü sürükle bırak platformlarından biridir. AppMaster'da projenizi oluştururken, geliştiricilerin size sunduğuyla tam olarak aynı kalite ve işlevsellik kapsamına güvenebilirsiniz. Siteniz için tüm gereksinimlerinizi karşılayacak bir yönetim paneli oluşturabilirsiniz.

En iyi sürükle ve bırak uygulama oluşturucuları nelerdir?

Piyasada bulunan uzun bir sürükle ve bırak uygulama oluşturucu listesi vardır. Bu platformların kendi artıları ve eksileri vardır. Verimli ve güvenli özel yazılımlar oluşturmak için kullanabileceğiniz en iyi 7 sürükle ve bırak uygulama oluşturucuyu tartışalım.

AppyPie

Tanınmış uygulama yapımcısı Appy Pie'nin yardımıyla yeni başlayanlar, profesyonel veya kişisel hedeflerine ulaşmak için uygulamalar oluşturabilir. Kullanıcılar siteyle hiçbir şey yapmadan etkileşim kurabilirler. Kullanıcılar, geliştirme sürecinden haberdar olduktan sonra ihtiyaçlarına uygun herhangi bir üyelik planını seçebilirler.

Ayrıca, bu uygulama oluşturucu, kullanıcılara uygulama içi özellikler oluşturma konusunda yardımcı olacak dersler sunar. Ayrıca, uygulamanızı oluştururken karşılaşabileceğiniz sorunları gidermek için canlı sohbet özelliğine erişiminiz vardır.

AppyPie, temel plan (uygulama başına 36 ABD doları), altın plan (uygulama başına 72 ABD doları) ve platin planı (uygulama başına 120 ABD doları) içeren üç farklı aylık abonelik seçeneğine sahiptir.

Mobincube

Kullanıcılar, önceden kodlama deneyimi gerektirmeyen ücretsiz bir platform olan Mobincube'u kullanarak uygulamalar oluşturabilir. Mobincube, değer sağlayan en iyi uygulama oluşturucudur; ücretsiz uygulama oluşturucuların çoğu yüksek kaliteli uygulamalar sağlamaz. Bu uygulama oluşturucu, kullanıcıların oyundan işe, evde eğitime ve çok daha fazlasına kadar çeşitli uygulamalar oluşturmasını sağlayan sezgisel bir kullanıcı arabirimi sunar. Uygulama oluşturucuyu kullanarak bir uygulama oluşturabilir ve hiçbir şey yapmadan başlatabilirsiniz.

BuildFire

BuildFire, özel yazılım ve uygulamalar oluşturmak için en güvenilir sürükle ve bırak araçlarından biridir. Saygın uygulama oluşturma platformumuzu kullanarak kullanıcılarınıza erişim sağlamak için uygulamanızı yayınlayabilirsiniz. BuildFire, kullanıcı dostu arayüzü, hızlı uygulama oluşturma ve kapsamlı özelleştirme olanakları nedeniyle son yıllarda popülaritesinde muazzam bir büyüme gördü.

Swiftik

Swiftic, hem büyük hem de küçük işletmelerin faaliyetlerini dijital alana taşımasını sağlayan çevrimiçi bir araçtır. Bu platformda oluşturulan uygulamaların sayısı, bir uygulama oluşturucunun meşruiyetini değerlendirmek için kullanılabilir. Swiftic, hem büyük hem de küçük işletmelere odaklanarak akıllıca bir karar verdi. Swiftic, yeni gelenlerin platformlarını kullanarak bir uygulama oluşturmayı öğrenmelerine yardımcı olmak için ekran yardımı sunar ve müşterilerin editörlerinde rehberli bir tura çıkmalarına olanak tanır. Yeni başlayanlar bile, ticari amaçlar için uygulama geliştirme platformunun kullanıcı dostu kullanıcı arayüzünü kullanarak bir uygulama oluşturabilir.

Uygulama Yöneticisi

AppMaster, verimli uygulamalar ve güçlü arka uçlar aracılığıyla işletmelerin küçükten büyüğe genişlemesini destekleyen, kod gerektirmeyen bir uygulama oluşturucudur. Bu uygulama oluşturucu, kaynak kodu üreterek onu kodsuz bir platformdan daha fazlasını yapar. Bu nedenle kullanıcılar, tıpkı geleneksel geliştirme durumunda olduğu gibi, ancak çok daha hızlı, ucuz ve bakımı kolay kaynak kodunu dışa aktarma seçeneği ile tamamen işlevsel bir yerel uygulamaya sahip olur.

Bu nedenle AppMaster, kod gerektirmeyen ve geleneksel geliştirmenin faydalarını birleştirir. Platform, öğrenme eğrisini büyük ölçüde hızlandıran kapsamlı teknik belgeler sağlar. Özel yazılım oluşturma esnekliği, ücretsiz deneme, sınırsız ölçeklenebilirlik ve kullanıcı dostu sürükle ve bırak düzenleme araçları, AppMaster kullanmanın birçok avantajından bazılarıdır.

Uygulama Enstitüsü

Ücretsiz uygulama oluşturucu AppInstitute, sürükle ve bırak özelliklerinin yardımıyla, küçük şirket sahiplerinin hizmetlerinin çevrimiçi reklamını yapmalarını sağlar. Basit kullanıcı arayüzü ile bu kodsuz uygulama oluşturucu, şirketlerin bir programlama personeli kiralamak zorunda kalmadan uygulamalar oluşturmasına yardımcı olur. Ayrıca, bu uygulama geliştirme platformu, 20 farklı şirket kategorisi için ücretsiz uygulama şablonları sağlar.

görünüşte

Appery, sürükle ve bırak yöntemiyle uygulama oluşturma yetenekleri sağlayan, kod gerektirmeyen esnek bir uygulama oluşturucudur. Bu bulut tabanlı uygulama oluşturucu, Windows Phone, iOS ve hatta Android için uygulamaların oluşturulmasını kolaylaştırır. Bulut tabanlı olduğu için bu platformun kullanıcılarının herhangi bir şey indirmelerine veya yüklemelerine gerek yoktur. Böylece hızla uygulama oluşturmaya başlayabilirsiniz. Uygulama oluşturulduktan sonra müşterilere ve şirket sahiplerine anında dağıtabilirsiniz. Kullanıcı arayüzü sürükle ve bırak seçenekleri kullanılarak tasarlandığından, yeni başlayanlar bu kodsuz platformu bile kullanabilir. Ek olarak, bu platform yeni başlayanlara basit bir uygulamanın nasıl oluşturulacağı konusunda eğitim ve talimatlar verir.

Tıkla ve sürükleyi kim icat etti?

1970'lerde Apple için ilk Macintosh Projesini kavramsallaştırması ve başlatmasıyla tanınan Jef Raskin, sürükle ve bırak yönteminin mucididir. Sürükle ve bırak paradigması, o zamandan beri ilk olarak "tıkla ve sürükle" paradigması olarak adlandırdığı şeyin yerini aldı. Paradigmayı kurdu, ancak bir protégé olan Bill Atkinson, teknolojiyi Macintosh yazılımına entegre etmekten çoğunlukla sorumludur. Jef'in, Xerox PARC'daki Yıldız Bilgi Sisteminin "tıkla-hareket ettir-tıkla" tekniğini nasıl kullandığını gördükten sonra bir sürükle ve bırak geliştirmek için ilham aldığı söylenir.

Bir uygulama oluşturmak zor mu?

Programlama dillerini geleneksel yöntemlerle kullanarak bir uygulama oluşturmak ve veritabanları oluşturmak, çeşitli teknolojileri anlamak için önemli miktarda zaman, sabır, enerji ve analitik beceriler gerektirdiğinden kesinlikle zordur.

Bununla birlikte, sürükle ve bırak uygulama oluşturucuları, kodlama becerisi olmayan kullanıcıların yeni bir araç ve teknoloji öğrenmeyle ilgili öğrenme eğrisini önemli ölçüde azaltmasını çok daha kolay hale getirir. Herkes, maksimum doğrulukla ve gerekli tasarıma göre özel yazılımlar oluşturmak ve uygulamak için sürükle ve bırak araçlarını kullanabilir. Bu nedenle, bir uygulama oluşturmak, sürükle ve bırak arayüzleri ile oldukça kolay hale geldi.

Kendi Uygulamamı nasıl yaparım?

AppMaster gibi yukarıda tartışılan bir sürükle ve bırak uygulama oluşturucunun yardımıyla kendi uygulamanızı oluşturabilirsiniz. Bu sürükle ve bırak araçlarıyla bir uygulama oluşturmaya ilişkin genel adımlar şunlardır:

Fikrini al

Bir uygulama geliştiricisi tutmadan veya bir sürükle ve bırak uygulama oluşturucu kullanmadan önce uygulamanız hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip olmak çok önemlidir. Bu uygulamadan ne elde etmeyi umuyorsunuz? Hangi gruba hitap etmek istiyorsunuz? Net bir uygulama konsepti geliştirmek için zaman ayırırsanız, gerekli tüm özelliklere sahip eksiksiz bir uygulama oluşturmak daha kolay olacaktır.

Uygun Bir Şablon Seçin

Artık bir uygulama konseptine sahip olduktan sonra şirket gereksinimlerinize en uygun uygulama şablonunu seçmeye hazırsınız. Örneğin, bir restoranınız varsa, müşterileriniz için görsel olarak çekici bir uygulama yapmak için bir restoran uygulama şablonu seçmelisiniz.

Veya tasarımcıdaki blokları ve öğeleri kullanarak kendinizinkini oluşturabilirsiniz.

Özelleştirme

Bir uygulama şablonu seçtikten sonra, düzen, renk şeması, kişisel logonuz ve içerik ekleyerek nihai çıktıyı daha da özelleştirebilirsiniz. Uygulamanın genel görünümünün ve hissinin, marka bilinci oluşturma ve pazarlamada da kritik bir rol oynadığını unutmayın. Bu nedenle, uygulamanın stiline, tutarlılığına ve tasarımına özel olarak odaklanmalısınız.

Test Et ve Yayınla

Uygulamanızı herkese açık hale getirmeden önce test etmek ve kullanıcı geri bildirimi almak harika bir fikirdir. Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için test ettikten sonra gerekli ayarlamaları yapabileceksiniz. Kapsamlı bir testten sonra, gerekli ayarlamaları tamamladıktan sonra yazılımı Google Play'de veya App Store'da yayınlamanın zamanı geldi.

Çözüm

Yazılım ekonominin her sektörüne nüfuz etmeye devam ettikçe geliştiriciler giderek daha fazla talep görüyor. Yazılım ihtiyacı, geliştiriciler üretebileceğimizden daha hızlı büyüyor ve dijital becerilerin arz ve talebi arasında giderek artan bir uyumsuzluk var.

AppMaster gibi basit, öğrenmesi hızlı sürükle ve bırak platformları (genellikle "kodsuz platformlar" olarak anılır) kullanarak, uzman olmayan iş adamları artık hem kişisel hem de profesyonel için kendileri için özel yazılımlar ve süreçler oluşturabilir. sebepler. Sürükle ve bırak aracının erişilebilir özellikleri aracılığıyla tam olarak nasıl uygulama oluşturulacağını öğrenebilirler. Ek olarak, ayarlamalar yapıldığında bile, bunu kolayca koruyabilirler. Bu nedenle, özel bir yazılım oluşturmak istiyorsanız, kodsuz bir platform kullanmaktan çekinmemelisiniz.