Web uygulamaları giderek daha popüler hale geldikçe ve hayatımızda daha önemli hale geldikçe, programlama ve geliştirme de kolaylaşıyor.

Uzmanlar, "kodlama ve teknolojinin demokratikleşmesi"nden bahsediyorlar, bu da birkaç yıl öncesine kadar kodlama ve programlamanın yalnızca konu hakkında güçlü ve uzun bir eğitime sahip birkaç kişi tarafından erişilebilir olduğu anlamına gelirken, bugün giderek daha fazla insan - daha düşük özel bilgi - yazılım oluşturma yeteneğine sahiptir.

Bu mümkündür çünkü yazılım geliştirme oldukça kolay hale gelmektedir: Bugün geliştiricilerin emrinde, hem yeni başlayanlar hem de uzmanlar için işleri kolaylaştıran birçok araç bulunmaktadır. Arka uç web çerçeveleri, geliştiricilerin bugün güvenebilecekleri en önemli programlama araçları arasındadır. Bu yazıda sadece arka uç web çerçevesinin ne olduğunu ve programlama sürecini nasıl kolaylaştırıp hızlandırabileceğini değil, aynı zamanda 2022'de en iyi 10 arka uç web çerçevesinin neler olduğunu da inceleyeceğiz.

Arka uç web çerçevesi nedir?

Arka uç web çerçevesi, web geliştirme sürecinin bazı yönlerini otomatikleştirebilen, daha kolay ve daha hızlı hale getiren bir yazılım aracıdır. Daha doğrusu, arka uç web çerçevesi, geliştiricinin web sitesinin, web uygulamasının, mobil uygulamasının veya yazılımının mimarisini oluşturmasına yardımcı olabilecek bir model ve araçlar kitaplığıdır.

Açıklığa kavuşturmak için bir örnek yapabiliriz: bir grafik tasarım projesi için şablon gibi bir arka uç web çerçevesi düşünün. Çerçeve olmadan, her parçayı oluşturmanız, her öğeyi manuel olarak tasarlamanız, herhangi bir renk ve konum seçmeniz ve her şeyin birlikte çalışabileceğinden emin olmanız gereken beyaz bir tuvaliniz olur. Bir şablonla (veya bir çerçeveyle), işin yarısını zaten yapmış olursunuz: istediğiniz gibi özelleştirebileceğiniz belirli bir yapınız var ve ayrıca kullanabileceğiniz ve bunları bir araya getirmek yerine bütünleştirebileceğiniz önceden oluşturulmuş öğeleriniz var. birer birer ve sonra onları entegre etmek.

Bir arka uç web çerçevesiyle, geliştiricinin işi aynı şekilde daha kolaydır: geliştirici, her satırı farklı programlama dillerinde kodlamak yerine, uygulamalarını oluşturmak için belirli bir yapıdan ve verilen araçlardan ve modüllerden yararlanabilir.

Arka uç web çerçevesi kullanmanın faydaları

Bir arka uç web çerçevesi kullanmanın faydaları, programlama sürecinin kolaylığı ve hızının ötesine geçer. Evet, bir çerçeve kullanmak zaman kazandırır ve evet, hem uzman hem de yeni başlayan geliştiriciler için işleri kolaylaştırır, ancak bir arka uç web çerçevesi ayrıca şunları sağlar:

Güvenlik : bir çerçeve birçok açıdan güvenlik sağlar. Dış saldırılara ve sorunlara, çökmelere, yavaşlığa ve diğer olumsuz yönlere karşı güvenlik, oluşturduğunuz uygulamanın kalitesini düşürebilir.

: bir çerçeve birçok açıdan güvenlik sağlar. Dış saldırılara ve sorunlara, çökmelere, yavaşlığa ve diğer olumsuz yönlere karşı güvenlik, oluşturduğunuz uygulamanın kalitesini düşürebilir. Ölçeklenebilirlik : çerçeveler çok esnektir. Projeniz için doğru arka uç çerçevesini seçtikten sonra - ve bu makalede, seçiminizde size yardımcı oluyoruz - çok basit bir yazılım aracından en karmaşığa kadar web uygulamanızı oluştururken aynı çerçeveyi kullanabilirsiniz. web platformu.

: çerçeveler çok esnektir. Projeniz için doğru arka uç çerçevesini seçtikten sonra - ve bu makalede, seçiminizde size yardımcı oluyoruz - çok basit bir yazılım aracından en karmaşığa kadar web uygulamanızı oluştururken aynı çerçeveyi kullanabilirsiniz. web platformu. Entegrasyonlar : çerçeveler, bu yönü de ele almak için önceden oluşturulmuş araçlar sağladıkları için entegrasyonları da kolaylaştırır.

Arka uç web çerçevelerinin türleri

İki ana arka uç web çerçevesi türü vardır:

İstemci tarafı web çerçevesi

Bunlar, kullanıcı arayüzüne daha sıkı odaklanan çerçevelerdir. Bildiğiniz gibi, istemci tarafı, kullanıcının gördüğü, görselleştirdiği ve uygulamayla nasıl etkileşime girebileceği ile bağlantılı tüm yönleri içerir.

Sunucu tarafı web çerçevesi

Bunun yerine sunucu tarafı çerçevesi arka uç işlevleri için kullanılır: veritabanı işleme, veri yönetimi, web sunucusu yönetimi vb. Web çerçevelerini sınıflandırmanın başka yolları da vardır: farklı türleri tanımlamanın bir yolu, örneğin temel aldıkları programlama dillerini dikkate almaktır: Python, Javascript, PHO ve .NET en popüler olanlardır, ancak ayrıca başka bir alternatif: kodsuz yaklaşımla verilir. AppMaster gibi platformlar, mobil veya web uygulamanız için kodsuz bir çerçeve sağlayabilir. Neyle ilgili?

Kodsuz çerçeveler: bunlar nedir?

AppMaster gibi kodsuz platformlar çok sağlam ve esnek bir çerçeve sağlar: sağlam çünkü güvenlik sağlar ve çok karmaşık olabilen önceden oluşturulmuş öğeleri kullanmanıza ve entegre etmenize olanak tanır; esnektir çünkü AppMaster en yüksek düzeyde özgürlük ve özelleştirme sağlar.

Ancak bir adım geriye gidelim: Web uygulamanızı AppMaster ile nasıl geliştirebilirsiniz?

AppMaster ile, görsel bir arayüz kullanarak entegre edebileceğiniz ve kullanabileceğiniz mimari ve önceden oluşturulmuş öğeler sağlanır. Bu nedenle, tek bir kod satırı yazmadan bir uygulama oluşturabilirsiniz. Programlama dillerini bilmenize veya öğrenmenize gerek yok ve buna da gerek yok. Programlama süreci daha hızlı ve daha kolaydır.

Ayrıca, AppMaster arka uç kodunu otomatik olarak oluşturur. Ayrıca, dışa aktarabilmeniz, kaydedebilmeniz, düzenleyebilmeniz veya onunla istediğiniz her şeyi yapabilmeniz için kaynak koduna erişmenizi sağlar. Kodun kendisine göre hareket ederek, oluşturduğunuz yazılım üzerinde tam kontrole sahip olabilirsiniz.

2022'deki en iyi arka uç web çerçeveleri

Artık bir arka uç web çerçevesinin ne olduğunu, bir geliştirici olarak işinizi nasıl kolaylaştırabileceğini ve farklı çerçeve türlerinin neler olduğunu bildiğinize göre, en iyi 10 web arka uç çerçevesini önermeye geçebiliriz.

Django

Bir web sitesi oluşturmanız gerekiyorsa, özellikle de özellikle karmaşıksa, Django'yu tercih edebilirsiniz. Veritabanına dayalı ve karmaşık web siteleri oluşturmaya odaklanan Python tabanlı bir web çerçevesidir. Yüksek performanslı bir web sitesine sahip olmak sizin için bir öncelikse, o zaman Django'yu tercih etmelisiniz.

Django kullanmanın avantajları

Django, çok ölçeklenebilir olmasıyla bilinir. Özellikle, kod yeniden kullanılabilirlik özelliği, geliştiricilerin web sitesinde artan trafiğe uyum sağlamasını kolaylaştırır.

Django, SEO odaklıdır, yani buna dayalı web sitelerinin optimize edilmesi ve SEO dostu hale getirilmesi daha kolaydır. Bunun ana nedenlerinden biri, Django tabanlı uygulamaları sunucularda IP adresleri yerine URL'ler aracılığıyla tutabilmenizdir.

Çok popüler bir arka uç çerçevesi olan Django, aracı kullanan herkese destek sağlamaya hazır büyük bir topluluğa güvenebilir.

Kodsuz yönelimli: Django kodsuz bir çerçeve DEĞİLDİR, ancak bazı kodsuz özelliklere sahiptir; geliştiricinin herhangi bir kod kullanmadan kullanabileceği paketler vardır.

Çok yönlülük: Belirtildiği gibi, Django özellikle veri tabanına dayalı web siteleri için uygundur, ancak çok yönlüdür. Her türlü web sitesi oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Django en çok ne için uygundur?

Veritabanına dayalı bir web sitesi oluşturuyorsanız , Django bu amaç için en iyi web geliştirme çerçevelerinden biridir.

Uygulama Yöneticisi

Kodsuz bir web geliştirme çerçevesi örneği olarak AppMaster'dan daha önce bahsetmiştik. Aslında, kodsuz ve düşük kod söz konusu olduğunda, AppMaster birçok geliştirici için gerçek bir referans noktasıdır.

AppMaster, projeleriniz için, isterseniz kod ve programlama dillerini kullanmaktan tamamen kaçınmanıza izin veren bir çerçeve mimarisi sağlar. Görsel bir arayüzle web uygulamanızı veya mobil uygulamanızı oluşturabilir, işlevler ekleyebilir, yayınlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

AppMaster kullanmanın avantajları

AppMaster yeni başlayanlar için idealdir çünkü geliştiricinin programlama dillerinin kullanımında uzman olmasını gerektirmez.

AppMaster ayrıca uzman geliştiriciler için de yararlıdır: bazı işlemleri otomatikleştirebildikleri için (örneğin, her bir kod satırını manuel olarak yazmaktan her zaman daha hızlı olan görsel arabirimi kullanırken kodu otomatik olarak oluşturabilirler) işlerini kolaylaştırmalarına ve hızlandırmalarına yardımcı olur. farklı programlama dilleri ile)

AppMaster kaynak kodunu otomatik olarak oluşturur ve geliştiricinin onu düzenlemesine izin verir. Geliştirme programlama dillerini biliyorsanız arka uç kodunu düzenleyebilirsiniz.

AppMaster ayrıca, mobil uygulamayı veya web uygulamasını ve aşağıdaki güncellemeleri nihayet yayınlamanız gerektiğinde başlatma işlemi sırasında yardımcı olan özellikler de sağlar.

AppMaster kimler için uygundur?

AppMaster, web uygulamaları ve mobil uygulamalar oluşturmak için tasarlanmış kodsuz bir platformdur. İkisinden birini oluşturmanız gerekiyorsa, ister yeni başlayan, ister amatör veya profesyonel bir geliştirici olun, AppMaster ideal seçiminiz olacaktır.

Express.js

Express.js, bir Node.js web uygulaması çerçevesidir. Tıpkı AppMaster gibi, web uygulamaları ve mobil uygulamalar oluşturmaya yöneliktir, ancak bu kodsuz bir platform değildir, bu nedenle geliştirme programlama dillerine aşina değilseniz, seçiminiz yine de AppMaster'a düşmelidir. Bununla birlikte, bilgili geliştiriciler arasında Express.js çok popüler bir arka uç çerçevesidir ve MySpace ve Uber gibi ünlü web uygulamaları oluşturmak için kullanılmıştır.

Express.js kullanmanın avantajları

Geliştiricinin işini kolaylaştırabilecek birçok standart Node.js özelliği mevcuttur;

Express, web sayfaları oluşturmanıza yardımcı olan bazı şablonlar sunar

Hata içeren kodun kesin kısımlarını belirlemek daha kolay olduğundan, Express.js'de hata ayıklama daha kolay hale getirilmiştir;

Express.js çok ölçeklenebilir bir çerçevedir; bahsettiğimiz gibi, ölçeklenebilirlik, projeniz ve ihtiyaçlarınız arttıkça aynı çerçevede kalmanıza olanak tanır;

Express.js çok popüler bir arka uç çerçevesi olduğundan, geliştiriciler birbirlerini desteklemek ve gerektiğinde yardım sağlamak için büyük bir topluluğa güvenebilir;

Express.js ile hem ön uç hem de arka uç web geliştirme için aynı programlama dilini (JavaScript) kullanırsınız.

Express-js kimler için uygundur?

JavaScript'e çok aşinaysanız ancak diğer programlama dillerinde kendinizi güvensiz hissediyorsanız, Express.js sizin için mükemmel bir arka uç çerçevesi olabilir.

şişe

JavaScript tabanlı bir arka uç çerçevesinden Python tabanlı bir arka uç çerçevesine geçelim: bu Flask. Flask, özellikle bir WSGI çerçevesidir: kullanıcının tarayıcısı yerine web sunucusunu çalıştırır. Flask'ta birçok modern web uygulaması çalışır çünkü sorunsuz çalışan çok kişiselleştirilmiş projeler oluşturmalarına olanak tanır.

Flask kullanmanın avantajları

Flask ile size yerleşik bir web geliştirme sunucusu sağlanır: hata ayıklamayı kolaylaştırır ve geliştiricilerin istekte hatalar meydana geldiğinde tarayıcıda Python kodunu uygulamalarına olanak tanır.

Python tabanlı olan FLask, uygulamanızı hızlı bir şekilde geliştirmenizi sağlar. Python, diğer geliştirme programlama dillerinden daha az kodlama gerektirmesiyle bilinir.

Flask ile kolayca web sunucuları kurabilirsiniz.

Hızlı öğrenme eğrisi: Flask, öğrenmesi kolay olduğu için bilinmemektedir; Flask çevresindeki topluluk o kadar büyüktür ki tonlarca belge ve öğretici bulabilirsiniz. Flask geliştiricilerinin kendilerinden birçok belge gelir. Yeni başlayanlar bile hızlı bir şekilde öğrenebilir.

Flask kimler için uygundur?

Python programlama diline aşina olan herhangi bir geliştirici, Flask'ı kolayca kullanabilir. Ayrıca, sunucu tarafı web geliştirmeye odaklanmanız gerekiyorsa, Flask ideal arka uç çerçevesidir.

laravel

Python'dan artık PHP'ye geçebiliriz. PHP tabanlı bir çerçeve arıyorsanız, Laravel ideal seçim olarak bilinir. Açık kaynaklıdır ve bir MVC mimarisini izleyen Symfony tabanlı bir web uygulaması oluşturmak için özel olarak tasarlanmıştır. Arka uç geliştirmeye odaklanmanız gerekiyorsa, uzmanlar bunun ideal arka uç çerçeveniz olduğunu söylüyor.

Laravel kullanmanın avantajları

Laravel birçok güvenlik özelliği sunar. Ayrıca, onları son derece güvenli hale getiren parolalar oluşturmak için bir algoritma (Bcrypt Hashing Algoritması) kullanır.

Şablonlar: Lavarel ile düzenler ve içerik oluşturmak için tonlarca yerleşik şablondan yararlanabilirsiniz.

PHP dışında Laravel, CSS ve JS kodu ile widget'lar sağlar

Karmaşık projeler oluşturmak için ideal

Laravel'in en önemli özelliklerinden biri SwiftMailer kitaplığı ile çalışan basit API'nin varlığıdır.

Laravel kimler için uygundur?

Laravel yeni başlayanlar için hiç uygun değil. Basit veya küçük bir projeyi yönetmeniz gerekiyorsa da çok karmaşıktır. Laravel, yalnızca karmaşık projeler üzerinde çalışması gereken birçok programlama diline ve bunların nasıl entegre edileceğine aşina olan uzman geliştiriciler için uygundur.

raylar üzerinde yakut

Ruby on Rails, Ruby programlama diline dayalı bir web geliştirme çerçevesidir. Aynı zamanda açık kaynaklıdır. Ruby en popüler programlama dili değildir, ancak Ruby on Rails çok popüler bir arka uç çerçevesidir çünkü basitlik, otomatik test ve kitaplıklar sağlayarak geliştiricilere programlama sürecinde yardımcı olur.

Ruby on Rails kullanmanın avantajları

Ruby on Rails, geliştiricilerin yazdığı kod üzerinde otomatik testler gerçekleştirir. Tonlarca zaman kazanmanıza yardımcı olur!

Ruby on Rails ayrıca çok yönlü ve esnektir. Geliştiricilere projeleri üzerinde tam kontrol sağlar: uygulama veritabanının nasıl çalışması gerektiğine karar verebilirler. Ardından çerçeve, kodu otomatik olarak ve geliştiricilerin talimatlarına göre oluşturacaktır. Yine, bu işleri daha kolay ve daha hızlı hale getirmenin bir yoludur.

Ruby on Rails, geliştiricilerin veritabanlarını oluşturmak için ihtiyaç duydukları herhangi bir aracı bulabilecekleri birçok kitaplık sağlar.

Ruby on Rails kimler için uygundur?

Yeni başlayanlar Ruby on Rails'i çok kolay öğrenebilirler. Bu nedenle, bu tür bir web geliştirme çerçevesi, öğrenenler veya yeni başlayanlar için uygun kabul edilir.

Bahar

Spring, Java kullanan bir web geliştirme çerçevesidir. Karmaşık bir web sitesi oluşturma platformu olan Wix gibi birçok popüler ve yüksek işlevli web sitesi oluşturmak için kullanılmıştır.

Yay kullanmanın avantajları

Çok popüler bir programlama dili olan Java'yı temel alan Spring çok popülerdir ve destek için geniş bir topluluğa güvenebilir;

Spring'in performansını artırabilecek birçok kardeş projeyle birlikte geliyor

Bahar, özellikle beraberinde gelen yan projeler sayesinde çok ölçeklenebilir.

Bahar kimler için uygundur?

Java'ya aşina iseniz, Spring web geliştirme çerçevesi sizin için uygun olabilir.

ASP.NET Çekirdeği

ASP.NET, .NET uygulamaları oluşturmak için kullanılan açık kaynaklı bir geliştirme çerçevesidir. C# kodunu kullanır ve önceliğiniz kullanıcılarınız için olumlu bir kullanıcı deneyimi sağlamaksa ideal web çerçevesidir.

ASP.NET çekirdeği kullanmanın avantajları

Son derece uzmanlaşmıştır

En popüler programlama dillerinden biri olan JavaScript'i kullanır.

asp.net çekirdeği kimler için uygundur?

Mobil veya web uygulamaları oluşturmanız ve Windows kullanıcılarınız için sorunsuz bir deneyim sağlamanız gerekiyorsa, üzerinde çalışmak için ideal mimari ASP.NET Code'dur.

Lif

Fiber, Go geliştiricileri için sunucu tarafı geliştirme mimarisidir. Go, bildiğiniz gibi, Google mühendisleri tarafından geliştirilmiş, genel amaçlar için kullanılabilen açık kaynaklı bir programlama dilidir.

Fiber kullanmanın avantajları

Yalın ama güçlü bir çerçeve

Yalın olmak, aynı zamanda oldukça ölçeklenebilir olarak kabul edilir

Üçüncü taraf kütüphanelerle kolayca entegre edilebilir.

Fiber kimler için uygundur?

Genel bir web uygulaması oluşturmanız gerekiyorsa Fiber ile sorunsuz çalışabilirsiniz.

KekPHP

CakePHP, PHP geliştiricileri için Ruby on Rails'e bir alternatif olarak düşünülebilir.

CakePHP kullanmanın avantajları

hem basit, yeni başlayanlar hem de çok karmaşık projeler için uygundur

son derece ölçeklenebilir

Ruby on Rails'in avantajlarını PHP geliştiricilerine getiriyor

hızlı öğrenme eğrisi

CakePHP kimler için uygundur?

PHO programlama diline aşina iseniz, CakePHP herhangi bir düzeyde web uygulamanızı oluşturmak için ideal mimariyi sağlayabilir.

Çözüm

Bu çerçevelerin çoğu, projenizi uygulamak için harika işlevsellik ve özellikler sunan popüler programlama dillerinde yazılmıştır. Doğru sunucu ortamını seçmek, projenizin benzersiz gereksinimlerine bağlıdır ve hangi sunucu çerçevesinin en iyi kullanılacağını belirlemek göreve bağlıdır.

Sonuçta, bir web geliştirme çerçevesinin amacını nasıl anladığımız, yazmanız gereken kod miktarını azaltmaktır. Ve kod yazma miktarını azaltmanın en etkili yolu, kodsuz AppMaster platformuna dikkat etmektir. Sayı satırlarının sıfıra indirilmesi garanti edilir.