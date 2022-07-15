Uygulamanız İçin Doğru Mobil Uygulama Veritabanını Nasıl Seçersiniz?

Bildiğiniz gibi, arka uç veritabanı hizmetinizi seçmek, mobil uygulama geliştirme sürecinizde çok önemli bir adımdır. Bazen seçim çok zor görünebilir çünkü birçok seçenek vardır.

Kodsuz uygulama nedir?



Her şeyden önce, kodsuz bir uygulamanın ne olduğunu açıklayalım. Kodsuz, geliştiricinin her bir kod satırını yazmasını gerektirmeyen bir geliştirme sürecidir. Aslında, geliştiriciler herhangi bir kod yazmadan eksiksiz ve işlevsel mobil uygulamalar oluşturabilir! Kodun orada olmadığı anlamına gelmez; bu yalnızca otomatik olarak oluşturulduğu anlamına gelir ve kullandığınız kodsuz uygulama oluşturma aracı buna izin veriyorsa, dışa aktarabilirsiniz!

Bu, kodsuz oluşturma platformları sayesinde mümkündür: az önce tanımladığımız amaç için özel olarak tasarlanmış yazılım araçları, geliştiricilerin kod yazmak zorunda kalmadan mobil uygulamalar veya web uygulamaları oluşturmasına olanak tanır. Bu tür araçların en iyi bilinen ve önerilen örneklerinden biri AppMaster'dır: mobil veya web uygulamaları oluşturabileceğiniz kodsuz bir uygulama oluşturma platformudur.

AppMaster, uygulama geliştirme sürecini çok daha kolay hale getirdi: potansiyel olarak, kodlama deneyimi olmayan yeni başlayanlar bile onunla çalışmaya başlayabilir ve kendi uygulamalarını oluşturabilir; bununla birlikte, AppMaster uzman geliştiriciler için de son derece yararlıdır: geliştirme sürecini çok daha hızlı, daha kolay ve daha az zaman alıcı hale getirir. Arka uç koduna erişmeniz gerektiğinde, bu koda kolayca erişebilir, dışa aktarabilir, değiştirebilir, başka bir platformda kullanabilir vb.

Kodsuz uygulamanız için neden bir arka uç veritabanı hizmetine ihtiyacınız var?



Bir mobil uygulama oluşturma nedeniniz ne olursa olsun (kişisel kullanım için, müşterileriniz için, işletme yönetiminiz için) bir uygulama geliştirirken verilere erişmeniz gerekir. Verilerinizi çeşitli yerlerde saklayabilirsiniz, ancak önemli olan bir arka uç veritabanı hizmetine ve ona erişmeye ihtiyacınız olmasıdır.

Arka uç veritabanı nedir?



Bildiğiniz gibi, yazılım sistemleri iki taraftan oluşur: ön uç ve arka uç. Ön taraf, kullanıcıların gördüğü şeydir; arka uç, tüm verilerin depolandığı, erişildiği ve alındığı yerdir. Arka uç, daha basit bir deyişle, perde arkasında olan her şeydir. Arka uç veritabanı, tüm verilerinizin depolandığı yerdir. Veritabanındaki veriler daha sonra web sitesinin, uygulamanın veya platformun çalışmasına izin vermek için alınabilir (güncellenmesi veya silinmesi dışında). Veritabanlarının yanı sıra, arka uç da sunuculardan ve API'den (Gelişmiş Programlama Arayüzü) yapılır.

verilerin önemi



Bir arka uç veritabanına ihtiyaç duymanızın nedeni, herhangi bir yazılım platformunun (ister bir web sitesi ister kodsuz bir uygulama olsun) verilerle desteklenmesidir. Bir uygulamanın kalitesi ve performansı, verileri hızlı ve verimli bir şekilde toplama ve bunlara erişme yeteneğine bağlıdır.

Örnek arka uç veritabanı hizmetini seçmenin önemi



Artık bir arka uç veritabanının ne olduğunu ve herhangi bir yazılımın doğru çalışmasını sağlamanın ne kadar önemli olduğunu bildiğinize göre, doğru arka uç veritabanı hizmetini seçmenin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz. Öncelikle arka uç veritabanı hizmetinden ne demek istediğimizi anlayalım.

Arka uç veritabanı hizmetleri, verileri harici uygulamalar aracılığıyla depolamanıza ve yönetmenize olanak tanıyan tekliflerdir. Çoğu geliştirici bu tür veritabanı hizmetlerini kullanır çünkü bu çözüm alternatiften çok daha uygundur: oluşturma ve yükleme. Özel bir sunucu yapılandırıyor ve bakımını yapıyorsunuz.

Harici bir arka uç veritabanı hizmetinin avantajlarını düşünmek için biraz zaman ayıralım:

arka uç veritabanı servis sistemleri ile verilere her yerden erişilebilir hale gelir

hem çevrimiçi hem de çevrimdışı veri erişiminiz var

mobil veritabanı hizmetinin bakımı daha kolaydır, genellikle geliştiriciden minimum çaba gerektirir (zor işi arka uç veritabanı servis sağlayıcısı yapar)

veritabanı sistemi senkronize olduğundan, aynı anda birden fazla kullanıcının verilere erişmesine yardımcı olur

arka uç veritabanı hizmetleriyle, verileri birden fazla cihaz (dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler ve daha fazlası) arasında senkronize etmek de daha kolaydır.

Her zaman olduğu gibi, harici bir hizmete güvendiğinizde, onların tam olarak ihtiyacınız olanı sunduklarından ve güvenilir olduklarından emin olmak istersiniz. Bu bölüm, arka uç veritabanı hizmetlerinde nasıl arama yapacağınızı ve sizin için en uygun olanı nasıl bulacağınızı anlamanıza yardımcı olacaktır.

Mobil uygulama veritabanlarının türleri



Arka uç veritabanı hizmetleri söz konusu olduğunda, emrinizde olan alternatiflere bir göz atalım.

Veri depoları



Veri ambarı sistemleri, analitik faaliyetlerini desteklemek için tasarlanmıştır: tonlarca geçmiş verinin depolandığı devasa sanal yerlerdir. Veriler farklı kaynaklardan elde edilir: mobil uygulamalar, günlük dosyaları, formlar ve daha fazlası.

Depo veritabanlarının birincil amacı, tonlarca veri toplamak ve ardından sorgular yapmak ve bu verileri analiz etmektir. İşletmeler bunları genellikle topladıkları verilerden içgörüler elde etmek ve bu içgörülere dayanarak kararlar almak, stratejiler tasarlamak, yatırım yapmak vb. için kullanır.

Ne zaman bir veri ambarı seçmelisiniz?



Kodsuz mobil uygulamanızın birincil amacının daha sonra analiz edebileceğiniz verileri toplamak olması mantıklıdır.

Dağıtılmış depo



Adından da anlaşılacağı gibi, dağıtılmış veri ambarları, fiziksel olarak paylaşılan kaynaklar olmadan coğrafi olarak uzak konumlarda bulunur. Kullanıcılarınız farklı ülkelere yayılmışsa bu ideal çözümdür.

Bildiğiniz gibi, performans söz konusu olduğunda, kullanıcı ile verilerin bulunduğu sunucu arasındaki fiziksel mesafe önemlidir. Birkaç düzine kilometre fark yaratmaz. Yine de, kullanıcılarınız Doğu Avrupa'da ve sunucularınız Kuzey Amerika'da olduğunda (Avrupa'da bulunan sunucuları olan rakibiniz daha verimli bir hizmet ve daha hızlı ve daha performanslı bir mobil uygulama sağlayabildiği için bile) bir sorun haline gelebilir.

Dağıtılmış bir veri ambarını ne zaman seçmelisiniz?



Mobil uygulama kullanıcılarınız farklı ülkelere yayılmışsa, dağıtılmış bir veri ambarı seçmelisiniz. Bu şekilde, coğrafi olarak nerede olurlarsa olsunlar, her kullanıcının aynı yüksek kaliteli mobil uygulama kullanım deneyimine sahip olmasını sağlayabilirsiniz.

operasyonel veritabanı



Operasyonel bir veritabanı, mobil uygulama kullanıcılarınızın verileri gerçek zamanlı olarak düzenlemesine veya kaldırmasına olanak tanır. Bir mobil uygulama yüksek düzeyde etkileşimli olduğunda, sürekli olarak veri alabilen ve kullanıcının gereksinimlerine göre düzenleyebilen veya silebilen bir arka uç veritabanına sahip olması gerekir. Şimdiye kadar gördüğümüz diğer veritabanı seçenekleri, yüksek etkileşimli bir mobil uygulama için uygun olmaz çünkü veri alımı çok yavaş olur ve sonuç olarak mobil uygulama kullanıcıları yavaş ve verimsiz olur.

Operasyonel bir arka uç veritabanı hizmetini ne zaman seçmelisiniz?



Kullanıcıların seçenekleri, verileri, bilgileri ve daha fazlasını yönetebileceği bir platform olarak kabul edilebilecek bir mobil uygulama geliştiriyorsanız, operasyonel bir veritabanı seçmelisiniz. Bir miktar etkileşime ve özelleştirmeye izin veren bir mobil uygulama, operasyonel bir arka uç veritabanı hizmet sistemine sahip olmalıdır.

İlişkisel veritabanı



Karmaşık mobil uygulama projelerine uygun başka bir seçenek daha var ve bu ilişkisel bir veritabanı . Verileri, paylaşılan veri noktaları aracılığıyla birbiriyle ilişkili tablolar halinde düzenlerler. Bu özellik, kullanıcıların tek bir sorgu ile birden fazla veri tablosuna erişmesini sağlar.

İlişkisel bir veritabanını ne zaman seçmelisiniz?



İlişkisel veritabanlarının ana avantajlarından biri, fazlalığı ortadan kaldırmalarıdır. Mobil uygulama projeniz özellikle karmaşıksa ve büyük miktarda veriyi yönetmesi gerekiyorsa, ilişkisel bir veritabanı tercih etmek isteyebilirsiniz.

E-tablo nedir ve bir e-tabloya ihtiyacınız var mı?



Özellikle yeni başlayanlar için veritabanları ve elektronik tablolar aynı veya birbirinin yerine geçebilir gibi görünebilir. Her ikisi de aynı amaca hizmet eder: veritabanları ve elektronik tablolar, verileri depolamanıza, oluşturmanıza, okumanıza, güncellemenize veya silmenize izin verir, ancak biraz daha derine bakarsak önemli farklılıklar gösterebilirler. Kodsuz mobil uygulama geliştirme projeniz için bir arka uç veritabanı hizmetine mi yoksa elektronik tabloya mı ihtiyacınız olduğunu seçmek için bu tür farklılıkların farkında olmalısınız.

Elektronik tablo nedir?



Elektronik tabloların anlaşılması ve uygulanması veritabanlarından daha kolaydır, ancak bazı sınırlamaları olabilir. Adından da anlaşılacağı gibi, elektronik tablolar bir satır ve sütun biçimini kullanan temel araçlardır. En basit örnekler Google E-Tablolar veya Excel'dir: Bu platformlarla oluşturulan elektronik tablolar, çok basit bir şekilde veri girişine ve verilerin işlenmesine izin verir, ancak bunlar mobil uygulamanızın performansını kısıtlıyor mu? Bir elektronik tablo kullanmanın avantajlarını ve dezavantajlarını inceleyelim.

E-tablo kullanmanın avantajları

Veritabanı yerine elektronik tablo kullanmanın en büyük yararı, çok basit olmaları ve mobil uygulamanızla entegre olmalarıdır. Sonuçta, bir elektronik tablo kullanmak, bir form doldurmak kadar kolaydır.

E-tablolar ayrıca kod veri yönetim sistemleri değildir ve öğrenciler ve yeni başlayanlar için en iyi seçeneklerden biridir.

Elektronik tablo kullanmanın dezavantajları



Elbette, elektronik tabloların birçok sınırlaması vardır. Çok fazla veriyi yönetmeye başlar başlamaz elektronik tablolar artık uygun olmayacaktır. Elektronik tablolar yalnızca sınırlı miktarda veri tutabilir veya veri alma ve düzenleme süreci çok uzun ve verimsiz hale gelecektir. Ancak uzmanlar, gerçek mobil uygulama geliştirme sürecine geçmeden önce temel fikirlerini yakalamak veya basit prototipler oluşturmak için elektronik tabloları kullanmaya devam edebilir.

Elektronik tablolar söz konusu olduğunda ana sınırlama, karmaşık işlevleri işleyememeleridir. Geliştirdiğiniz mobil uygulama son derece basitse, yine de elektronik tabloları kullanabilirsiniz, ancak mobil uygulamanız sizden başka biri için tasarlanmışsa, bir veritabanı sistemine ihtiyacınız olacaktır.

İhtiyaçlarınıza en uygun olanı nasıl seçersiniz



Veri yapısı



Veri yapısı, mobil uygulama gereksinimlerine bağlıdır. Farklı mobil uygulamalar, farklı veri yapısı türleri gerektirir ve elbette tasarladığınız veri yapısı, veritabanı sistemi ve arka uç veritabanı hizmeti seçiminizi belirler.

veri boyutu



Veri boyutu, depolama gereksinimlerine bağlıdır. Geliştirdiğiniz kodsuz mobil uygulama çok basitse, belki de yalnızca kişisel kullanım için ihtiyacınız varsa, o zaman veritabanı olmadan da yapabilir ve daha basit bir elektronik tablo seçebilirsiniz. Ancak büyük miktarda veriye sahip olduğunuzda, bunları depolama kapasitesine ve hızlı ve verimli bir şekilde alıp düzenlemeye yönelik performans yeteneklerine sahip bir arka uç veritabanı hizmeti seçmeniz gerekir.

Veri güvenliği



Veri güvenliği önemli bir temadır. Harici bir arka uç veritabanı hizmetine güvenmenin ana avantajlarından biri, güvenliği birinci kişi olarak ele almak zorunda olmamanızdır. Hizmet sağlayıcı genellikle veri güvenliğinden sorumludur ve güvenlik, tekliflerinin bir parçasıdır.

Kullanıcınız için veri güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak da önemlidir: mobil uygulamanızı kullandıklarında verilerini size emanet ederler; bazen kredi kartı numaraları veya sağlık bilgileri gibi kişisel ve mantıklı verilerdir. Kullanıcılarınıza sağladıkları verilerin güvenli olacağını ve herhangi bir saldırgan tarafından erişilmeyeceğini garanti etmeniz yardımcı olacaktır. Bunu yalnızca güvenilir bir arka uç veritabanı hizmeti kiralayarak yapabilirsiniz. Biraz daha fazla harcamanız gerekiyorsa ancak daha güvenli bir sunucu almanız gerekiyorsa, güvenlik söz konusu olduğunda daha yüksek fiyat her zaman buna değer.

Veri modeli esnekliği



Arka uç veritabanı hizmetinizi seçtiğinizde, biraz esneklik sağladığından emin olun. Kodsuz mobil uygulama projeniz için tek bir standart model tam olarak ihtiyacınız olan şey olmayacaktır, bu nedenle bazı ayarlamalar için yeriniz olduğundan emin olmak istersiniz.

gerekli destek



Bir arka uç veritabanı hizmetinde, fiyat müşteri destek hizmetine dahil edilebilir veya edilemez. Bu tür hizmetleri (veritabanı hizmetleri, web barındırma veya diğerleri) satın aldığınızda destek her zaman önemlidir. Ancak ihtiyacınız olan destek miktarı uzmanlığınıza bağlıdır. Yeni başlayan biriyseniz, veritabanı yapılandırmanızın her adımında size rehberlik edecek birine ihtiyacınız olabilir: bu durumda, bu hizmeti sunan bir veritabanı sağlayıcısı edindiğinizden emin olun. Standart görevleri kendi başınıza yönetebildiğiniz için yalnızca aşırı durumlarda desteğe ihtiyacınız varsa, destekten biraz tasarruf edebilirsiniz.

Mobil uygulama ölçeklenebilirliği



Küçük bir başlangıç yaptığınızı ancak kodsuz mobil uygulamanızı büyütmeyi planladığınızı varsayalım. Bu durumda, böyle bir ölçeklenebilirliğe izin veren bir arka uç veritabanı hizmeti seçmelisiniz, böylece zamanı geldiğinde sağlayıcınızı değiştirmenize gerek kalmaz, ancak halihazırda kullandığınızı ölçeklendirebilirsiniz.

Cihaz sayısı



Kullanıcıların farklı cihazlarda kullanabilecekleri kodsuz bir mobil uygulama geliştirdiğinizi varsayalım. Bu durumda, seçtiğiniz veritabanının, cihazlar arasında oluşabilecek çakışmaları çözecek bir özelliğe sahip olduğundan emin olmak istersiniz.

Bugünlerde çoğu mobil uygulama birden fazla cihazda senkronize edilebiliyor (birçok kullanıcı aynı uygulamaları hem akıllı telefonlarında hem de tabletlerinde kullanıyor). Bu nedenle, bu dikkate alınması gereken önemli bir özellik haline gelir.

Mobil kod veritabanlarının olmadığı örnekler



Bölge Veritabanı

Realm DB, bahsettiğimiz gibi, karmaşık kodsuz mobil uygulama projeleri için bile uygun olan açık kaynaklı bir ilişkisel veritabanıdır.

MongoDB

Bu, mobil uygulama projeleri için tasarlanmış başka bir açık kaynaklı veritabanıdır. Yüksek düzeyde ölçeklenebilir ve ilişkisel modele dayalı bir NoSQL veritabanı programıdır. İlişkisel veritabanlarının çok ölçeklenebilir olduğunu ve karmaşık projeler için uygun olduğunu gördük. Küçük bir başlangıç yapıyor olsanız, ancak uygulamanızı büyütmeyi planlıyor olsanız bile, basit bir elektronik tabloya kıyasla yapılandırmak biraz fazla zaman alsa bile, önerimiz ilişkisel bir veritabanıyla başlamanızdır. Bu, gelecekte işinizi kolaylaştırmanızı sağlar.

Çözüm



Bu makalede, bir veritabanının ne olduğunu ve kodsuz mobil uygulama projeniz için neden önemli olduğunu öğrendiniz. En uygun veri tabanını seçmek, bir mobil uygulama geliştirmeye başladığınızda vermeniz gereken ilk önemli karardır. Bu makaleyle, karar verme sürecinizi basitleştirdiğimizi umuyoruz.