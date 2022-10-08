İnsanlar her kuruluşun bir yazılım şirketi olduğunu söylediğinde şaka yapmıyorlar. Kurumsal uygulama geliştirmenin önemi, büyük veya küçük her şirketin bu dijital çağda bir uygulamaya sahip olması beklendiği gerçeğiyle değerlendirilebilir.

İş hedeflerine ulaşmak ve maksimum müşteri memnuniyetini sağlamak için işletmelerin kurumsal uygulamalar geliştirmeye odaklanması gerekiyor. Geleneksel geliştirme yaklaşımı, bir kurumsal uygulama geliştirmek için çok fazla kaynak ve zaman gerektirir.

Bununla birlikte, bireylerin ve işletmelerin herhangi bir kodlama olmadan hızlı ve kolay uygulama geliştirme yoluyla gereksinimlerini karşılamalarını kolaylaştıracak kodsuz araçlar mevcuttur. Birçok kuruluş, kod gerektirmeyen araçların önemini ve potansiyelini hala tam olarak anlamamaktadır. Bu nedenle, bu makale, en iyi kodsuz platformlardan bazılarının yardımıyla kurumsal yazılımı nasıl oluşturabileceğinizi kapsamlı bir şekilde tartışmayı amaçlamaktadır.

Düşük kodlu ve kodsuz platformları anlama

Düşük kodlu ve kodsuz platformların tümü, geliştiricilerin geliştirme sürecini kolaylaştırarak zamandan tasarruf etmelerini sağlar. Profesyonel geliştiriciler ve geliştirme konusunda sıfır teknik bilgiye sahip kişiler, kodsuz bir yazılım olabilir.

Düşük kodlu ve kodsuz platformlar arasında en iyi geliştirme yaklaşımını seçmek için bilmeniz gereken bazı önemli farklılıklar vardır.

Düşük kodlu platformlar sınırlı kodlama gerektirir, ancak yine de geleneksel geliştirmeden çok daha kolay ve hızlıdır.

Kodsuz platformlar, herkesin herhangi bir kodlama becerisi veya deneyimi olmadan kurumsal bir uygulama geliştirmesine izin vermek içindir. Uygulamaları kolayca birleştirmek için güçlü sürükle ve bırak özellikleriyle birlikte gelirler.

Siber güvenlik, tüm işletmelerin ve BT sistemlerinin önemli bir parçası olduğundan, hem düşük kodlu hem de kodsuz platformlar, güvenli ve güvenli uygulamalar oluşturmaya özel önem verir. Bu tür kod platformlarının nihai amacı, maksimum verimlilik ve güvenlik ile birlikte hızlı uygulama geliştirme sağlamaktır.

Kurumsal uygulamaların geleceği neden düşük kodlu ve kodsuz?

Geleneksel geliştirme yaklaşımları uygulama geliştirme sektörüne uzun süredir hakim olduğundan, birçok insan düşük kodlu ve kodsuz araçların muazzam potansiyelinin farkında değil.

Bu kod platformları, çok uluslu işletmelerin yanı sıra küçük işletmelerdeki geliştirme dışı işletme ekiplerinin özerkliğini ve üretkenliğini artırmada ayrılmaz bir rol oynar. Küçük işletme sahipleri artık pahalı uygulama geliştiricilerine güvenmeden kendi başlarına bir uygulama geliştirebilir.

Benzer şekilde, düşük kodlu veya kodsuz platform üzerinden geliştirilen bir kurumsal uygulama yardımıyla işinizi büyük ölçekli bir işletmeye dönüştürebilirsiniz. Düşük kodlu ve kodsuz araçların muazzam yükselişi, düşük kodlu/kodsuz pazarın tahmini ortalama küresel değerinin 2027 yılına kadar yaklaşık 84,8 milyar ABD doları olması gerçeğiyle de değerlendirilebilir.

'Vatandaş Geliştiricilerin Önemi

Düşük kodlu ve kodsuz platformlar, vatandaş geliştiricileri kavramını da popüler hale getirdi. Vatandaş geliştirici, kendileri veya başkaları tarafından tüketilmek üzere uygulamalar oluşturabilen bir kişidir. Daha basit bir deyişle, bir vatandaş geliştirici, bir şirkette belirli bir görev veya rol değildir. Bunun yerine, kurumsal uygulamalar da dahil olmak üzere farklı türde uygulamalar oluşturma yeteneğine ve araçlarına sahip olmak anlamına gelir. Zamanla, kodsuz platformlar, farklı sürükle ve bırak özellikleriyle daha da verimli ve kullanıcı dostu hale geliyor.

Bu, herhangi bir teknik bilgisi olmayan kişilerin bu tür görsel uygulama oluşturucuları kullanabileceği ve vatandaş geliştiricileri olabileceği anlamına gelir. Artan sayıda vatandaş geliştirici, sonunda BT ve iş ekipleri üzerindeki büyük yükü hafifletecek.

Aynı zamanda, profesyonel geliştiriciler, geliştirme yöntemlerini kolaylaştırmak ve gelişmiş bir kurumsal uygulama oluşturmak için mevcut işlevleri genişletmek için düşük kodlu ve kodsuz platformları da kullanabilir.

Kurumsal uygulamalar nelerdir?

Artık düşük kodlu ve kodsuz araçların temellerine aşina olduğunuza göre, kurumsal uygulamaların tam olarak ne olduğunu tartışalım. Büyük ölçekli kuruluşlar, pazarlama, tedarik zinciri ve iş zekası gibi iş akışlarını otomatikleştirmek için kurumsal uygulamaları veya kurumsal yazılım uygulamalarını kullanır. İyi oluşturulmuş bir kurumsal uygulama, genellikle her türlü iş süreciyle ilgilenir.

Bu tür uygulamaların amacı, kurumsal uygulama tarafından gerçekleştirilen güvenilir iş süreçleri aracılığıyla kuruluşu modernize etmek ve iş kullanıcılarını mutlu ve memnun etmektir. Kurumsal uygulamalar, karmaşık bir kurumsal sistemin tamamını oluşturmak için genellikle başka bir sistemle birleşir.

Kurumsal bir uygulamanın özellikleri

Kurumsal bir uygulama oluşturmaya gelince, kesin kurallar yoktur. Genel olarak, büyük ölçekli bir şirketin yüzlerce veya binlerce iş kullanıcısına hizmet vermesi amaçlanan bir uygulama, kurumsal uygulama olarak kabul edilir.

Bu tür uygulamalar, genellikle karmaşık iş süreçlerini düzene sokmak ve üretkenliği artırmak için iş akışı otomasyonu ile ilgilenir. Ayrıca, kurumsal uygulamalar, büyük şirketlerin farklı departmanlarıyla ilgilenmek için entegre bulut veritabanlarına sahiptir. Büyük ölçekli kuruluşlar tamamen sürekli büyüme ve yenilikle ilgili olduğundan, kurumsal uygulamalar değişen gereksinimleri karşılamak için ölçeklenebilir küresel altyapıya sahiptir.

İki ana uygulama türü

Bir şirket yazılım satın aldığında veya kurumsal bir uygulama geliştirdiğinde, vermesi gereken önemli bir karar, hazır bir uygulamaya mı yoksa özel uygulamalar mı oluşturacaklarına karar vermektir. Bu iki ana uygulama türü arasında ayrım yapalım.

Kullanıma hazır uygulamalar

Adından da anlaşılacağı gibi, kullanıma hazır uygulamalar önceden belirlenmiş işlevlerle oluşturulmuştur. Bu tür uygulamalar, geniş bir kullanıcı tabanına hizmet etmek içindir. Eski sistemler aynı zamanda bir tür kullanıma hazır yazılımdır.

Orijinal yazılımın birçok işlevi olabileceğinden, bu uygulamaların işlevleri de büyük ölçüde değişebilir, ancak bir kuruluş sınırlı özelliklerden yararlanabilir. Hazır uygulamaları kullanmanın önemli bir yararı, uygun maliyetli olmaları ve uygulanmasının kolay olmasıdır.

Ancak, bir kuruluşta kullanıma hazır bir çözümü uygulamanın sakıncaları ciddi olabilir. Bu sistemler genellikle güncellemeler ve iş koşullarının değiştirilmesiyle ilgili büyük sınırlamalarla gelir. İş kullanıcılarının iş akışını ciddi şekilde bozabilir ve kuruluşun üretkenliğini ciddi şekilde etkileyebilir.

Özel uygulamalar

Özel uygulamalar, kullanıma hazır uygulamalara ve eski sistemlere popüler ve güvenilir bir alternatiftir. Birçok kuruluş, bir şirketin özel özelliklerini yerine getirerek maksimum verimlilik ve üretkenlik sağlamak için özel uygulamalar oluşturmayı tercih eder. Ayrıca, artık en gelişmiş özel uygulamaları bile oluşturmak ve düşük kodlu uygulama geliştirme araçlarının yardımıyla kurumsal düzeyde güvenlik ve verimlilik elde etmek mümkündür.

İş kullanıcılarının benimsemesi, özel kurumsal uygulamalarla daha kolay ve daha hızlı olma eğilimindedir. Genel olarak, özel kurumsal uygulamalar, bir kuruluşun mevcut iş sistemlerine ve iş akışına göre oluşturulur. Sürükle ve bırak platformları , arayüzü değiştirmeyi ve bir işletmenin özel gereksinimlerine uymayı kolaylaştırır.

Düşük kodlu/kodsuz platformlar kurumsal uygulama geliştirmeyi nasıl engelliyor?

Düşük kodlu ve kodsuz platformlar, kurumsal uygulama geliştirme prosedürlerini kesinlikle birçok farklı şekilde bozmaktadır. Bu kod platformları, pahalı ve zaman alan geleneksel uygulama geliştirme yaklaşımlarına güçlü ve güvenilir alternatifler olarak ortaya çıkmıştır.

Gartner tarafından yapılan bir araştırmaya göre , 2024 yılına kadar geliştirme faaliyetlerinin yaklaşık %65'i düşük kodlu uygulama geliştirme platformları tarafından karşılanacak. Benzer şekilde, büyük kuruluşların, kurumsal uygulamalar geliştirmek ve BT gereksinimlerini karşılamak için 2025 yılına kadar en az dört düşük kodlu ve kodsuz araç kullanması bekleniyor.

Düşük kodlu ve kodsuz platformların geleneksel geliştirme endüstrisini bozmasının başlıca nedeni, vatandaş geliştiricilerin kod yazmayı öğrenmeden uygulamalar oluşturmasına izin vererek yazılım geliştirmeyi demokratikleştirmeye odaklanmalarıdır. Bu nedenle, uygulama geliştiricisi olmakla ilgilenen herkes, düşük kodlu ve kodsuz platformların yardımıyla bunu yapabilir.

SaaS kurumsal uygulama örnekleri

Dünya çapında faaliyet gösteren uzun bir SaaS kurumsal uygulamaları listesi vardır. Araştırmalar, 2022'nin sonunda SaaS endüstrisinin 151 milyar dolarlık devasa bir boyuta ulaşacağını gösteriyor. SaaS ürünleri, kurumsal uygulamaların önemli bir parçasıdır ve piyasaya uzun süre hakim olmaya devam edecektir.

Karşılaşabileceğiniz en popüler SaaS kurumsal uygulama örneklerinden bazıları şunlardır:

Zoom – küresel pandemi sırasında popülaritesi büyük ölçüde artan bir video konferans uygulaması .

– küresel pandemi sırasında popülaritesi büyük ölçüde artan bir video konferans uygulaması . Zendesk – dünya çapında birçok kuruluş tarafından kullanılan bir müşteri hizmetleri yazılımı.

– dünya çapında birçok kuruluş tarafından kullanılan bir müşteri hizmetleri yazılımı. HubSpot – e-posta pazarlama platformları.

– e-posta pazarlama platformları. Zoho, Salesforce ve Oracle CRM – müşteri ilişkileri yönetim sistemleri.

CRM – müşteri ilişkileri yönetim sistemleri. Microsoft Dynamics AX – kurumsal kaynak planlama yazılımı.

Kodsuz platformlar, işletmeleri talebi karşılayacak şekilde donatıyor

Uygulama geliştirme, web uygulaması geliştirme ve dağıtım gibi farklı BT geliştirme prosedürleriyle uğraşmak, büyük ölçekli şirketler için bile bunaltıcı olabilir. Geniş bir geliştirici, tasarımcı ve test ekibi ekibini işe almak zor ve pahalı olabilir.

Bununla birlikte, düşük kodlu/kodsuz platformların kullanılması, uzun ve pahalı geliştirme prosedürlerinden geçmeyi gerektirmez. Sonuç olarak, BT departmanınıza fazla yük bindirmeden bu kod platformlarına güvenebilirsiniz. İşin iyi yanı, kodsuz platformlarla da optimum kurumsal düzeyde güvenlik ve verimlilik elde edebilmenizdir.

Sonuç olarak, kodsuz araçlar geliştirme prosedürlerini hızlandırır ve işletmelerin iş kullanıcılarının taleplerini hızlı ve verimli bir şekilde yerine getirmesine olanak tanır. Vatandaş geliştiricilerin uygulamalar oluşturmak için sürükle ve bırak özelliklerini kullanma yeteneği, daha yüksek performans ve hız elde etmede oldukça faydalıdır. Kodsuz platformların kullanıcı dostu görsel düzenleme araçlarıyla iş akışını otomatikleştirmek, işletmelerin erişimlerini genişletmeleri ve iş süreçlerini düzene koymaları için harika bir fırsattır.

Kodsuz ne tür uygulamalar oluşturulabilir?

Kodsuz uygulama geliştirme söz konusu olduğunda, yüzleşmeniz gereken önemli bir sınırlama yoktur. Tıpkı geleneksel geliştirme yaklaşımlarında olduğu gibi, kodsuz platformlar aracılığıyla istediğiniz tüm özellikleri birleştirmeyi bekleyebilirsiniz.

Birçok kişi kurumsal uygulamaların yönetim sistemleri ve kurumsal kaynak planlama sistemleriyle sınırlı olduğunu varsayıyor. Ancak bu tür sistemler, kodsuz bir platformla oluşturabileceğiniz çok sayıda kurumsal uygulamanın yalnızca küçük bir parçasıdır.

İş kullanıcıları genellikle pazarlama, reklamcılık, müşteri desteği, sosyal medya planlaması , içerik takibi ve finansal analiz ve planlama gibi iş hedeflerini gerçekleştirmek için birçok farklı uygulamaya güvenirler.

Gereksinim ne olursa olsun, geniş kapsamlı sürükle ve bırak özellikleri sayesinde kodsuz verimli bir platformun ihtiyaçlarınızı karşılamasını bekleyebilirsiniz. Uygulamalar oluşturmak için güçlü bir araç seçmek, en iyi sonuçları elde etmek için önemlidir.

Kurumsal uygulama geliştirmede kodsuz rol

Etkili bir kurumsal yönetim sistemine sahip olmak, bir işletmenin başarısı için kritik öneme sahiptir. Şirketler geleneksel geliştirme yaklaşımlarına yatırım yapmaya devam ederse, buna çok fazla zaman ve para harcamaya devam etmek zorunda kalacaklar.

Yine de, kodsuz geliştirme yöntemlerini kullanmak, herhangi bir kodlama becerisi olmadan uygulamalar oluşturmanın akıllı bir yoludur. Kodsuz yazılımlar da büyük bir hızla gelişiyor, bu da mobil uygulamalar ve web uygulamaları oluşturmayı kolaylaştırıyor.

Uygulama oluşturmak için kodsuz araçlar kullanan ve bunları Google Play ve Apple App Store gibi mobil uygulama mağazalarına yükleyen kişiler, kodsuz platformların artan popülaritesine katkıda bulunuyor.

Kodsuz araçların kullanılması, uygulama geliştirme süresini kısalttığından, kurumsal bir uygulamayı pazarlama süresini de önemli ölçüde azaltır. İşletme sahiplerinin ve yöneticilerin diğer temel iş faaliyetlerine odaklanmasını sağlar.

Kuruluşlar ayrıca, geliştirmeyle ilgili zorlukların üstesinden gelmek ve mobil ve web uygulamaları biçiminde özelleştirilmiş çözümler aracılığıyla kullanıcıların benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için kodsuz teknolojiye güvenebilirler.

Kurumsal yazılım geliştirme için en iyi kodsuz araçlar

Artık düşük kodlu/kodsuz geliştirme ve kurumsal uygulama geliştirmede oynadığı role tamamen aşina olduğunuza göre, en iyi kodsuz platformlardan bazılarını tartışalım.

Uygulama Yöneticisi

AppMaster, hem ön uç hem de arka uç ile ilgilendiğinden, piyasadaki açık ara en güçlü kodsuz uygulama geliştirme aracıdır. Golang'da AI algoritmaları tarafından oluşturulan güçlü bir arka uç ile mobil ve web uygulamaları oluşturmak için AppMaster'ı kullanabilirsiniz. Sonuç olarak, AppMaster birçok farklı niş için geniş bir özel uygulama koleksiyonu oluşturma yeteneğine sahiptir.

Ayrıca, AppMaster ile hızlı uygulama geliştirme, iş ekiplerinin ve işletmelerin geliştirme prosedürlerini kolaylaştırmasına olanak tanır. AppMaster'ın güçlü özelliklerini kullanarak, tek bir kod satırı bile yazmadan en gelişmiş mobil uygulamaları bile oluşturabilirsiniz.

AppMaster'ın kullanıcı dostu olması, verimliliği, üst düzey güvenliği ve ölçeklenebilir özellikleri, onu kodsuz bir geliştirme yaklaşımıyla uygulamalar oluşturmak için kullanmak için en iyi araç yapan birçok özellikten bazılarıdır.

AppMaster aşağıdaki fiyatlandırma planlarını sunar:

Başlatmak Başlangıç+ İşletme Girişim

Uygulama Sayfası

AppSheet, Google Workspace'in kod içermeyen popüler bir geliştirme platformudur. Kod yazmak zorunda kalmadan uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır. Kullanışlı özellikleri, bu yazılımla hızlı bir şekilde orijinal uygulamalar yapmanızı sağlar. İş, AppSheet kullanılarak otomatikleştirilebilir ve daha basit hale getirilebilir.

Mobil uygulamalar, Google Workspace'inizdeki herhangi biri tarafından geliştirilebilir ve bakımı yapılabilir. Bu nedenle, iş ekibinizle kurumsal bir uygulama oluştururken veya ekip işbirliği özellikleri istediğinizde kullanabileceğiniz kod gerektirmeyen güvenilir bir geliştirme aracıdır.

AppSheet'in kullanıcı dostu arayüzü, minimum kullanıcı katılımı ve eğitimi ile kurumsal uygulama geliştirme ile ilgilenen tüm kişiler için erişilebilir olmasını sağlar. Ayrıca, AppSheet ile iOS uygulamalarının yanı sıra Android uygulamaları da oluşturabilir ve bunları uygulama mağazalarına yükleyebilirsiniz. Giriş seviyesi planı, her kullanıcı için ayda 5 ABD Doları tutarındadır. Temel plan kişi başına aylık 10 ABD dolarıdır.

Uygula Pasta

Appy Pie, işletmeler ve bireyler için uygulamalar oluşturmak için kullanılan kodsuz bir kurumsal yazılımdır. Şu anda piyasada mevcut olan sürükle ve bırak uygulama oluşturucularıdır. Kullanıcı dostu olmasıyla bilinen bu uygulama geliştiricisi, yalnızca birkaç dakika içinde uygulama oluşturmanıza yardımcı olabilir. Android, iPhone ve PWA uygulamaları oluşturabilirsiniz.

Skuid

Skuid, hem düşük kodlu hem de kodsuz geliştirme için popüler ve verimli bir araçtır. Diğer kod platformlarından oldukça farklıdır, çünkü farklı veri kaynaklarına bağlanmanıza ve herhangi bir kapsamlı kullanıcı katılımı olmadan istediğiniz uygulamaları oluşturmanıza olanak tanır. Sonuç olarak, farklı mobil cihazlar için özel uygulamalar oluşturmak ve gereksinimlerinizi karşılamak için birden fazla veri kaynağına ve iş ekibine güvenebilirsiniz.

Skuid, herhangi bir teknolojik uzmanlık gerektirmeden son derece kolay uygulama oluşturmayı sağlar. Diğer platformların aksine, vurgulanması gereken yönlerden biri, bize yayın sürecinden önce, sırasında ve sonrasında herhangi bir sorumuzu çözmemiz için bize yardımcı olacak kişisel bir akıl hocası sağlayan yönüdür.

Görsel Lansa

Olağanüstü ürünler yaratma ve iş motorunuzu daha hızlı ve verimli çalıştırma sürecini kolaylaştırmak için Visual LANSA düşük kod platformunu kullanın. Geleneksel kodlamayı düşük kodla harmanlamak için aynı IDE'yi kullanır ve paylaşılan kaynaklarla masaüstü ve çevrimiçi uygulamalar oluşturmayı kolaylaştırır.

Uygulamaların daha hızlı geliştirilmesini, dağıtılmasını ve çalıştırılmasını mümkün kılar. BT ve geliştirme arasındaki silolar kaldırılabilir. Tüm projeyi IDE içinde oluşturun ve LANSA'nın köprü özelliklerini kullanarak diğer dille yazılmış uygulamaları hızla geçirin.

Geçici çözümler üzerinde zaman harcamadan Visual LANSA kullanarak servislerle arayüz oluşturabilirsiniz. Bir web uygulaması oluştururken herhangi bir geliştiricinin sıfırdan başlamasına izin verirseniz, ayrı ön uç ve arka uç geliştiricileri aramanıza gerek yoktur.

Şirket çapında üretkenliği, kontrolü ve yeniliği teşvik ederek, işin hemen her yönü üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Ek olarak, Visual LANSA deposu, uygulama geliştirme için gereken öğelere sahiptir. Zamandan tasarruf etmek ve geliştirici üretkenliğini artırmak için modülleri ve bileşenleri kullanmanızı ve devam ettirmenizi sağlar.

kabarcık

Kod yazmak zorunda kalmadan uygulamalar oluşturmak için Bubble'ı kullanmak, uygulama oluşturmanın hızlı bir yöntemidir. Ayrıca, Bubble'ın resmi YouTube dersleri , bu kodsuz uygulama oluşturma platformunu kullanmanın sorunsuz bir öğrenme eğrisine sahip olmasını sağlar.

Sürükle ve bırak arayüzü sayesinde uygulamanın genel düzeni ve tasarımı üzerinde mükemmel bir kontrole sahipsiniz. Ek olarak, bir kullanıcı, her ekranda gezinirken ne olacağını belirlemek için uygulama özelliklerini görsel olarak yapılandırabilir.

Bubble'ın kapsamlı grafik bileşenleri koleksiyonu her şeyi taze tutar. Modern Oauth 2.0 otantik sistemine sahiptir. Ayrıca, işlevselliği daha da özelleştirmek için ücretsiz olarak JavaScript eklentileri de oluşturabilirsiniz. Bubble tarafından oluşturulan uygulamalar mobil uyumludur. Uygulamanızı çevirebileceğiniz 80'den fazla farklı dil mevcuttur.

hava masası

Olağanüstü uygulamalar oluşturmak için Airtable'ın gücünü yaratıcılığınızla birleştirin. Hesap tablolarını kullanmanın kolaylığını harika bir veritabanının gücüyle birleştirdiği için başlayabilirsiniz. Size daha fazla yetenek ve karmaşıklıkla çözümler yaratma yeteneği verir.

Ayrıca çok çeşitli şablonlar elde edersiniz. Bu şablonlar planlama, kataloglama, izleme ve pazarlama gibi farklı amaçlar için kullanılabilir. Kişiselleştirilmiş uyarıları kullanarak ve tekrarlayan işleri otomatikleştirerek işbirliğini hızlandırabilirsiniz.

Verimliliğinizi artırmak için uygulamalarınızı Twitter, Facebook ve Gmail gibi farklı hizmet ve platformlarla entegre edin. Bir proje üzerinde işbirliği yapmak için Airtable ile farklı konumlardan herhangi biriyle çalışabilirsiniz. Yerel uygulamalar , tüm platformlarda değişiklikleri düzenlemek, yorumlamak ve eşitlemek için kullanılabilir.

Çözüm

Düşük kodlu ve kodsuz araçlar, uygulama geliştirme pazarını birçok farklı şekilde değiştiriyor . AppMaster gibi güçlü sürükle ve bırak uygulama geliştiricileri, profesyonel geliştiriciler olarak bu değişikliklerin yolunu açıyor ve vatandaş geliştiriciler, geliştirmeyi hızlandırmada kodsuz platformların önemini anlamaya başladı.

Sonuç olarak, mevcut geliştirme eğilimleri, düşük kodlu ve kodsuz geliştirme yaklaşımlarının mobil uygulama geliştirme endüstrisinde en yaygın geliştirme yaklaşımı olacağını açıkça göstermektedir. Bu nedenle, kurumsal uygulamalar oluşturmak ve sürdürmek için kurumsal uygulama geliştirme platformlarını kullanmaya başlamak için hem bireyler hem de kurumlar için en iyi zamandır.