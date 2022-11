Dla większości z nas, niektóre wspaniałe pomysły na aplikacje mobilne przechodzą przez nasze umysły, ale kończymy ignorując je ze względu na czas, pieniądze i energię wymaganą do kodowania aplikacji.

A gdyby istniał sposób, aby przekształcić swój pomysł w rzeczywistość i stać się kolejną wielką rzeczą w branży aplikacji?

No-code app builders są idealnym rozwiązaniem w takich sytuacjach. Pozwalają one na stworzenie i wdrożenie dowolnego typu aplikacji i rozpoczęcie tworzenia swojego śladu w świecie.

Ten artykuł powie Ci wszystko, co musisz wiedzieć o narzędziach deweloperskich no-code, więc czytaj dalej!

Co to jest no-code app builder?

Jak sama nazwa wskazuje, no-code app builder to platforma, dzięki której deweloperzy, projektanci, kreatywni i wszyscy zainteresowani budową aplikacji mogą ją stworzyć bez żadnego kodowania i programowania.

Platformy no-code były początkowo ograniczone do członków zespołu projektu, którzy nie mieli żadnego doświadczenia w rozwoju. Obecnie jednak, dzięki szerokiej gamie funkcji, platformy no-code app builders stały się popularne również wśród profesjonalnych deweloperów.

Łatwość obsługi i dostępność no-code application builders pozwala każdemu na tworzenie funkcjonalnych aplikacji poprzez funkcje drag-and-drop bez posiadania jakiejkolwiek wiedzy na temat kodowania. Te platformy mają wstępnie zakodowane elementy do tworzenia szerokiej gamy przycisków i pól tekstowych oraz dodawania innych takich funkcjonalności, które są potrzebne w rozwoju aplikacji.

Z biegiem czasu, no-code app builders stały się zdolne do obsługi nawet najbardziej wyrafinowanych wymagań aplikacji i budowania aplikacji dla przedsiębiorstw. Nowoczesne programy do tworzenia aplikacji metodą " przeciągnij i upuść " są przydatne w tworzeniu przyjaznych dla użytkownika interfejsów, wraz z potężnym zapleczem wspierającym różne procesy biznesowe.

Jak działa rozwój bez kodu?

Tworzenie aplikacji mobilnych za pomocą no-code development jest tak proste jak narysowanie projektu aplikacji na papierze. Większość twórców aplikacji bez kodu posiada przyjazne dla użytkownika interfejsy, dzięki którym możesz tworzyć różne rodzaje aplikacji, nawet jeśli nie masz żadnego doświadczenia w kodowaniu.

Specyficzne działanie procedur rozwoju bez kodu może się różnić w zależności od używanego konstruktora aplikacji bez kodu. Jednak podstawowe działanie wszystkich tych narzędzi do rozwoju no-code jest zgodne z pewnymi ogólnymi zasadami. Są to:

Pomysł

Pierwszym krokiem jest wymyślenie pomysłu na aplikację, którą chcesz zamienić w rzeczywistość. Posiadanie unikalnego pomysłu pomoże Ci zrobić swoje miejsce na bardzo konkurencyjnym rynku aplikacji. Nawet jeśli nie chcesz wydać swoją aplikację do ogółu społeczeństwa w sklepach z aplikacjami, możliwe jest, że możesz szukać pewnego rodzaju aplikacji do użytku osobistego.

Kiedy już masz pomysł na aplikację mobilną lub internetową, powinieneś zacząć planować fazę rozwoju i to, jak będziesz używać strategii rozwoju bez kodu, aby osiągnąć swoje cele.

Planowanie i przygotowanie danych

Wcześniejsze przeanalizowanie swoich wymagań jest kluczowe dla zapewnienia płynnego rozwoju. Ponadto, pomocne będzie zebranie wszystkich istotnych szczegółów i danych przed rozpoczęciem projektowania i budowania aplikacji.

Proces zbierania danych obejmuje analizę konkurencji, aby wybrać najlepszy typ UI i UX dla swojej aplikacji. Ponadto, jeśli budujesz aplikację, która ma być wydana w sklepach z aplikacjami, powinieneś zdecydowanie sprawdzić swoich konkurentów, aby upewnić się, że Twoja aplikacja ma lepszy projekt i funkcjonalności.

Projektowanie aplikacji

Twórcy aplikacji zapewniają różne gotowe szablony, aby pomóc Ci zacząć. Jeśli jednak zależy Ci na pełnej personalizacji, możesz również zdecydować się na zbudowanie aplikacji od podstaw, używając różnych elementów, przycisków i obrazów.

Tworzenie aplikacji bez kodu

Po sfinalizowaniu projektu aplikacji, możesz rozpocząć jej rozwój za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść" w No-code App Builder. Dodaj różne elementy, aby wdrożyć wymagane funkcjonalności, takie jak powiadomienia push w swojej aplikacji.

Testowanie i wdrażanie

Ostatnim etapem tworzenia aplikacji bez kodu jest testowanie i wdrażanie. Ważne jest, aby dokładnie przetestować aplikację, aby upewnić się, że nie ma żadnych błędów, pomyłek lub usterek technicznych.

Istotną zaletą korzystania z niezawodnego kreatora aplikacji bez kodu do tworzenia aplikacji mobilnych jest to, że nawet jeśli wykryjesz jakieś błędy po wdrożeniu, możesz je szybko naprawić za pomocą narzędzi do edycji wizualnej.

Korzyści płynące z używania narzędzi do tworzenia aplikacji bez kodu

Najważniejsza korzyść z używania narzędzi do tworzenia aplikacji bez kodu jest wyjaśniona w ich nazwie. Każda osoba może tworzyć niestandardowe aplikacje za pomocą no-code app builders bez posiadania jakichkolwiek umiejętności lub wiedzy na temat kodowania. Nawet złożone aplikacje, takie jak Facebook i Airbnb, mogą być budowane przy użyciu podejścia do rozwoju bez kodu. Rozwój bez kodu ma bardzo niską barierę wejścia, co oznacza, że każdy zainteresowany rozwojem może korzystać z takich narzędzi i rozwijać bardzo udane aplikacje bez pisania jednej linii kodu.

Poniżej przedstawiamy kluczowe korzyści płynące z używania narzędzi do tworzenia aplikacji bez kodu, takich jak AppMaster:

Szybki rozwój

Tradycyjne podejście do rozwoju zajmuje dużo czasu, aby stworzyć aplikacje mobilne. Jeśli szukasz szybszej i łatwiejszej drogi rozwoju aplikacji, aby osiągnąć swoje cele biznesowe, powinieneś użyć no-code app builders.

Ten rodzaj innowacji szybkiego rozwoju jest krytyczny, aby konkurować z innymi firmami poprzez szybkie budowanie, wdrażanie i aktualizowanie aplikacji mobilnych.

Minimalizuj koszty

Zatrudnienie dewelopera aplikacji lub firmy deweloperskiej jest czasochłonne, jak również kosztowne, ponieważ tradycyjne techniki tworzenia aplikacji mobilnych kosztują znaczną ilość pieniędzy. Z drugiej strony, możesz polegać na technikach rozwoju bez kodu, aby znacznie zmniejszyć koszty.

Niektóre z badań pokazują, że podejście do rozwoju bez kodu może zmniejszyć koszty rozwoju i czas w zakresie od 50% do 90%. Oszczędność takiej ilości czasu i pieniędzy może być ogromnym wzmocnieniem dla firm, szczególnie tych małych.

Lepsza współpraca

Współpraca jest integralną częścią rozwoju aplikacji. Wiele osób błędnie zakłada, że no-code app builders nie zapewniają funkcji współpracy. W tradycyjnych procedurach rozwoju, musisz podzielić zespoły według technicznych i nietechnicznych aspektów projektu.

Jednak narzędzia deweloperskie no-code nie mają takich problemów. Każdy może ich używać do efektywnego rozwoju i cieszyć się większymi i lepszymi funkcjami współpracy.

Nowoczesne funkcje

Znaczenie wdrożenia najnowocześniejszych narzędzi i technologii nie może być niedocenione. Nowoczesne technologie ułatwiają firmom wprowadzanie innowacji i zwinności. Ponadto, no-code app builders zapewniają, że aplikacje mogą być tworzone i wdrażane szybko.

Ciągły rozwój i innowacyjność narzędzi do tworzenia aplikacji bez kodu pozwala firmom z różnych branż czerpać korzyści z nowoczesnej technologii w postaci aplikacji mobilnej bez przechodzenia przez tradycyjny długi proces kodowania.

Większe zyski

Nie będzie błędem stwierdzenie, że zarabianie większej ilości pieniędzy jest celem każdego rodzaju biznesu. Firmy mogą zapewnić większe zyski, dostarczając konstruktorów aplikacji typu drag-and-drop osobom fizycznym i przekształcając je w deweloperów obywatelskich.

Ostatecznie, budowanie aplikacji z maksymalną wydajnością, dokładnością i współpracą jest przydatne w oddziaływaniu na branżę aplikacji i przyciąganiu większej liczby osób.

Ulepszony przepływ pracy

Ponieważ narzędzia do rozwoju no-code polegają na zwiększeniu jakości przepływu pracy deweloperskiej, zrozumiałe jest, że takie narzędzia skracają czas i koszty rozwoju. Nawet jeśli firma ma oddzielny zespół programistów, może nadal korzystać z narzędzi no-code, aby rozszerzyć i poprawić możliwości rozwoju.

W rzeczywistości badania wskazują, że około 80% organizacji, które polegają na deweloperach obywatelskich, są w stanie znacznie poprawić swoje procedury rozwoju, ponieważ tradycyjni twórcy aplikacji otrzymują więcej czasu i energii, aby skupić się na innych podstawowych działaniach biznesowych.

Niektóre z firm decydują się również na korzystanie z no-code i low-code app builders, aby skorzystać z ograniczonych możliwości kodowania. Narzędzie do tworzenia aplikacji o niskim kodzie jest również przydatne do poprawy przepływu pracy rozwoj owej, jeśli masz pewne doświadczenie w kodowaniu.

Dostępność

Dostępność oferowana przez narzędzia typu no-code nie jest możliwa w przypadku tradycyjnego podejścia do rozwoju. Organizacje mogą tworzyć wysoce zaawansowane aplikacje dla przedsiębiorstw za pomocą narzędzi no-code, nawet przy ograniczonej lub zerowej wiedzy technicznej.

Co więcej, jeśli ktoś ma świetny pomysł na aplikację, może przekształcić go w rzeczywistość z pomocą podejścia no-code development. Przekształcenie koncepcji aplikacji w rzeczywistą aplikację mobilną, internetową lub natywną nigdy nie było tak proste, ale teraz jest możliwe dzięki dostępności narzędzi no-code.

Elastyczność

Tradycyjne podejście do rozwoju jest bardzo sztywne ze względu na zasady i ograniczenia związane z różnymi językami programowania i frameworkami. Czasami nawet proste aktualizacje mogą zająć dużo czasu i wysiłku w tradycyjnym rozwoju oprogramowania.

Z drugiej strony, narzędzia no-code zapewniają maksymalną elastyczność programistom w tworzeniu i aktualizowaniu aplikacji mobilnych. Możesz szybko wdrożyć i wdrożyć modyfikacje, aby dostosować się do zmieniających się wymagań biznesowych.

Jakie rodzaje aplikacji może zbudować oprogramowanie no-code?

Nie ma większego ograniczenia, jeśli chodzi o zasięg nowoczesnych narzędzi do tworzenia aplikacji bez kodu, takich jak AppMaster. W rzeczywistości takie platformy są regularnie ulepszane, aby jeszcze bardziej ulepszyć ich procedury robocze.

Możesz użyć platform bez kodu do budowania oprogramowania w różnych branżach i sektorach. Niektóre z głównych typów aplikacji, które można tworzyć za pomocą oprogramowania bez kodu to:

Aplikacje mobilne no-code

Tworzenie atrakcyjnych, przyjaznych dla użytkownika i bezpiecznych aplikacji mobilnych jest o wiele ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ ludzie uwielbiają obsługiwać wszystkie swoje zadania za pomocą aplikacji mobilnych. Większość popularnych platform no-code pomaga tworzyć aplikacje mobilne, aby spełnić różne wymagania klientów.

Dlatego, jeśli chcesz zbudować aplikację mobilną, możesz polegać na platformach rozwojowych no-code, nawet jeśli nie masz żadnych technicznych umiejętności kodowania. Nowoczesne narzędzia no-code są przydatne w tworzeniu aplikacji natywnych, jak również aplikacji hybrydowych.

Aplikacje internetowe bez kodu

Aplikacje internetowe są bardzo popularne wśród wszystkich rodzajów firm i organizacji. Nie byłoby błędem stwierdzenie, że prawie każdy rodzaj firmy w dzisiejszych czasach powinien mieć aplikację internetową, aby przyciągnąć więcej użytkowników.

Niektóre z najbardziej popularnych przykładów aplikacji internetowych to Netflix, Trello, Microsoft Office 365 i Basecamp. Fakt, że osoby nietechniczne mogą teraz budować aplikacje internetowe bez posiadania jakiegokolwiek doświadczenia w kodowaniu, jest bardzo przydatny do tworzenia szerokiej gamy stron docelowych i wielu innych typów aplikacji internetowych.

Aplikacje dla przedsiębiorstw bez kodu

Możliwość budowania niestandardowych aplikacji za pomocą narzędzi no-code jest jednym z głównych powodów, dla których podejście do rozwoju no-code stało się tak popularne w budowaniu aplikacji mobilnych i aplikacji internetowych. Budowanie niestandardowych aplikacji oznacza, że możesz polegać na podejściu do rozwoju bez kodu, aby stworzyć potężne aplikacje dla przedsiębiorstw.

W związku z tym, możesz użyć narzędzi programistycznych no-code do budowania aplikacji korporacyjnych dla Twojej organizacji dla różnych procedur, takich jak zarządzanie danymi, wsparcie techniczne, marketing i wiele innych procesów biznesowych.

Rozwój bez kodu pozwala każdemu być twórcą

Głównym błędnym przekonaniem dotyczącym podejścia do rozwoju bez kodu jest to, że ma on całkowicie zastąpić kodowanie i procedury programowania. Należy jednak zauważyć, że branża rozwoju oprogramowania jest dość rozległa, aby wspierać różne rodzaje podejść do rozwoju.

W rzeczywistości połączenie mocy no-code , low-code i tradycyjnych podejść do rozwoju może pomóc firmie programistycznej wspólnie opracować wyrafinowane rozwiązania.

Niemniej jednak, narzędzia do tworzenia bez kodu wyrównały szanse w branży tworzenia aplikacji mobilnych. Drag-and-drop app builders są przydatne dla osób nietechnicznych, aby stworzyć aplikację mobilną lub internetową ich wyboru bez pisania nawet jednej linii kodu siebie.

Dlatego nie ma wątpliwości co do tego, że rozwój bez kodu pozwala każdemu stać się twórcą aplikacji, ponieważ te platformy otworzyły drogę dla nie-programistów do tworzenia aplikacji.

Ludzie, którzy używają narzędzi do tworzenia bez kodu, aby budować aplikacje mobilne lub aplikacje internetowe, są nazywani deweloperami obywatelskimi. Z pomocą narzędzi no-code, osoby te stają się zdolne do budowania i integrowania oprogramowania o różnej złożoności, aby dodać zarówno wspólne, jak i zaawansowane funkcje. Najlepsze jest to, że wszystko to jest możliwe bez konieczności pisania kodu.

Innowacje w zakresie narzędzi i algorytmów sztucznej inteligencji(AI) odegrały integralną rolę w rosnącej popularności narzędzi do tworzenia oprogramowania bez kodu. AI nie jest już ograniczona do dużych firm technologicznych. W rzeczywistości duże przedsiębiorstwa technologiczne również upewniły się, że narzędzia oparte na AI i odpowiednie technologie, takie jak narzędzia bez kodu, są znacznie bardziej dostępne dla ludzi, aby zapewnić więcej innowacji.

Duża kolekcja platform rozwojowych no-code jest dziś dostępna na rynku. Dlatego coraz więcej osób jest zainteresowanych staniem się profesjonalnymi programistami i twórcami aplikacji za pomocą narzędzi do rozwoju no-code.

Jak AppMaster pomaga małym firmom odnieść sukces dzięki COVID-19?

Pandemia COVID-19 z pewnością przyspieszyła cyfrową rewolucję, ponieważ więcej organizacji zostało zmuszonych do przyjęcia rozwiązań cyfrowych w tych bezprecedensowych czasach. Spowodowało to gwałtowny wzrost zapotrzebowania na programistów. Jednak zapotrzebowanie na tworzenie oprogramowania jest znacznie większe niż obecna podaż tradycyjnych programistów aplikacji mobilnych.

Ponadto, małe i średnie firmy nie mogą sobie pozwolić na rodzaj pieniędzy i czasu zaangażowanego w tradycyjne procedury rozwoju aplikacji. Ponieważ firmy stają się coraz bardziej zaawansowane technologicznie, muszą polegać na przystępnych i niezawodnych rozwiązaniach do budowania aplikacji mobilnych i aplikacji internetowych.

AppMaster, jedna z najlepszych firm tworzących aplikacje bez kodu, pomaga wszystkim rodzajom firm, w tym małym, wykorzystać ogromną moc nowoczesnej technologii i stworzyć potężne aplikacje na zamówienie, aby spełnić ich unikalne wymagania.

Potężne narzędzia do edycji wizualnej AppMaster w postaci natywnego konstruktora aplikacji, konstruktora aplikacji internetowych i projektanta modelu danych to niektóre z wielu funkcji, które uczyniły AppMaster wiodącą nazwą w branży rozwoju bez kodu.

AppMaster ma dużą liczbę zarejestrowanych użytkowników, którzy obejmują zarówno osoby prywatne, jak i firmy. Szerokie plany cenowe AppMaster sprawiają, że jest to popularny wybór dla małych i średnich przedsiębiorstw, aby zbudować niestandardowe aplikacje i zaoszczędzić znaczną ilość pieniędzy.

Wiele firm wciąż odzyskuje siły po wpływie pandemii COVID-19 na światową gospodarkę. Takie firmy mogą korzystać z funkcji "przeciągnij i upuść" AppMaster, aby stworzyć aplikację mobilną lub aplikację internetową zgodnie z ich wymaganiami, nie wydając zbyt wiele pieniędzy.

Narzędzia do tworzenia bez kodu, a konkretnie AppMaster, zapewniają wszystkim rodzajom firm i osób prywatnych korzyści z posiadania aplikacji mobilnej lub aplikacji internetowej bez przechodzenia przez drogie i czasochłonne tradycyjne procedury rozwoju.

Dzięki AppMaster możesz szybko stworzyć aplikację i stale ją aktualizować, aby zbudować lepszą świadomość marki i wykorzystać wszystkie dostępne kanały marketingowe. Wszystkie te korzyści płynące z tworzenia aplikacji mobilnych bez kodu ostatecznie pomogą Ci w budowaniu silniejszej lojalności klientów i zwalczaniu kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią.

Jak działa AppMaster builder?

AppMaster skupia się na przyjaznych dla użytkownika, wydajnych i bezpiecznych procedurach rozwoju. Przeanalizujmy działanie AppMaster pod kątem jego ważnych aspektów:

Tworzenie bazy danych PostgreSQL

Proces tworzenia aplikacji bez kodu z AppMaster rozpoczyna się od utworzenia prawdziwej bazy danych PostgreSQL. Jest ona tworzona zgodnie ze schematem zmontowanym przez projektanta bazy danych. W początkowej fazie wszystko jest dość proste i łatwe do zrozumienia. Jej struktura może się zmieniać wraz z kolejnymi publikacjami. Samo zapisanie danych jest konieczne, więc dane są migrowane.

Język Go

Wszystkie procesy biznesowe są montowane w prawdziwy kod w języku Go. W rezultacie pełnoprawna aplikacja mobilna jest automatycznie pisana tak, jakby była pisana przez programistów. AppMaster jest w stanie pisać z prędkością 22,000 linii kodu na sekundę.

Ilekroć w przyszłości zostaną wprowadzone aktualizacje, wszystko jest przepisywane od nowa, aby zapewnić bezpieczeństwo i wydajność. Dlatego aplikacje mobilne wykonane za pomocą AppMaster są zawsze aktualne i nie ma żadnych problemów technicznych. Produkt końcowy - aplikacje mobilne lub aplikacje internetowe - nie są w żaden sposób zależne od AppMaster. Mogą być używane w dowolnym miejscu na dowolnym serwerze.

Dokumentacja Swagger

Dokumentacja Swagger jest automatycznie generowana podczas tworzenia aplikacji z AppMaster. Jest ona natychmiast dostępna online. Dokładna dokumentacja pozwala sprawdzić wszystkie punkty końcowe aplikacji, przetestować je w praktyce, uzyskać dostęp do bazy danych itp.

Dodatkowe funkcje

AppMaster ma kilka dodatkowych funkcji. Możesz tworzyć aplikacje internetowe za pomocą Vue3. Ogólnie rzecz biorąc, panele administracyjne są tworzone z Vue3, ale możliwe jest stworzenie dowolnego rodzaju aplikacji za jego pomocą. Server Driven UI może być używany do obsługi backendu aplikacji mobilnych i aplikacji internetowych. Gdy aplikacja jest już dokładnie przetestowana, można ją opublikować w sklepach z aplikacjami.

Technologie, na których działa AppMaster app builder

Poniżej przedstawiamy kluczowe technologie wykorzystywane przez AppMaster:

Aplikacje mobilne

AppMaster wykorzystuje unikalny framework dla aplikacji mobilnych z podejściem Server-Driven UI. Server-driven UI to podejście, które pozwala dynamicznie dostarczać logikę ekranu aplikacji, a nawet klucze IP z wygenerowanego backendu do samej aplikacji. Dzięki temu można szybko zmienić wygląd ekranu aplikacji mobilnych i wykonać prawie wszystko wewnątrz aplikacji. Jest przydatny do budowania zarówno aplikacji hybrydowych, jak i natywnych.

iOS

Framework SwiftUI służy do tworzenia natywnych aplikacji dla systemu operacyjnego iOS. Jest to najnowszy, najpotężniejszy framework o deklaratywnym podejściu, który został wydany przez Apple zaledwie kilka lat temu.

Pozwala on na bardzo szybkie rysowanie ekranów, osiągnięcie wysokiej wydajności renderowania interfejsu oraz zmianę ekranów w locie. Podstawowym językiem programowania, który jest używany wraz z własnym, wraz z frameworkiem SwiftUI, jest Swift - skompilowany, szybki język.

Android

Jetpack Compose Framework służy do budowania natywnych aplikacji dla systemu operacyjnego Android. Działanie Jetpack Compose jest podobne do frameworka SwiftUI. Jest on przydatny w dynamicznym renderowaniu ekranów w aplikacjach mobilnych. Podstawowym językiem programowania wykorzystywanym w tworzeniu aplikacji mobilnych jest Kotlin.

Golang

AppMaster używa Golang do tworzenia aplikacji backendowych, ponieważ jest to język skompilowany i jest bardzo szybki. Skaluje się bardzo łatwo i nie zajmuje dużo pamięci RAM, gdy jest uruchomiony. Jest to jeden z najbardziej nowoczesnych i potężnych języków programowania, które istnieją dzisiaj. Jest to prosty język, ponieważ nie obejmuje skomplikowanych koncepcji programowania obiektowego. Dlatego generowanie kodu w Golangu jest prostym zadaniem.

Vue

FrameworkVue.js, JavaScript i Typescript są wykorzystywane do tworzenia aplikacji internetowych. Nowoczesny framework Vue jest pomocny w tworzeniu bardzo szybkich aplikacji internetowych, które są kompatybilne z większością przeglądarek. Kolejnym powodem, dla którego warto wybrać framework Vue.js jest fakt, że w wielu sytuacjach wspiera on tryb SSR (server-side rendering). W związku z tym pozwala zmaksymalizować kompatybilność z robotami wyszukiwania i znacznie poprawić jakość optymalizacji pod kątem wyszukiwarek dla dowolnej aplikacji internetowej.

Podsumowanie

Branża smartfonów jest jedną z największych branż na świecie, dzięki czemu w sklepach z aplikacjami można znaleźć miliony aplikacji mobilnych. Korzystanie z technologii no-code development niesie ze sobą korzyści dla osób prywatnych, małych firm, a nawet międzynarodowych przedsiębiorstw. Jest to jeden z tych postępów technologicznych, który rewolucjonizuje sposób pracy wielu firm.

Szybszy rozwój, krótszy czas wprowadzania na rynek i mniejsze koszty to powody, dla których ludzie wolą narzędzia do tworzenia aplikacji no-code niż tradycyjne tworzenie oprogramowania. Jest to doskonały czas dla organizacji i osób prywatnych, aby rozpocząć przyjmowanie procesów rozwoju bez kodu, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom cyfrowym.

W końcu lepsze zadowolenie klientów dzięki wydajnym i bezpiecznym aplikacjom mobilnym ułatwi Ci poszerzenie bazy klientów. Nawet jeśli nie masz firmy, możesz użyć przyjaznego dla użytkownika kreatora aplikacji bez kodu, takiego jak AppMaster, aby stworzyć aplikacje mobilne i internetowe z generowanym przez AI backendem, aby spełnić swoje wymagania.