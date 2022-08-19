Dünya değişiyor ve bu hepimizin deneyimleyebileceği bir şey. Birkaç yıl öncesine kadar telefonlarımızı yalnızca arama yapmak, arkadaşlarımıza mesaj atmak ve internette gezinmek için kullanıyorduk. Bugün onları alışveriş yapmak, mağazaların kasalarında ödeme yapmak, havaalanında check-in yapmak vb. için kullanıyoruz.

Çağa ayak uydurma çabalarında tüm işletmeler inovasyona yöneliyor ve ana tema - inovasyon söz konusu olduğunda - dijital otomasyon. Kodlamanın bu kadar önemli hale geldiği ve bu yeni otomatik dünyada artık gerekli bir beceri olduğu anlamına mı geliyor?

Bu makalede, dijital inovasyonun ne anlama geldiğini, yeni otomatik dünyada ne kadar önemli hale geldiğini ve kodlamanın nasıl gerekli bir beceri haline geldiğini analiz ederek bu soruyu yanıtlıyoruz. Göreceğimiz gibi, kodlamadan daha fazlası, günümüz iş dünyasında önemli hale gelen programlama - yazılım oluşturma yeteneğidir; ve düşük kodlu kodsuz uygulamaların yeniliği nasıl artırabileceği. Birazdan göreceğimiz gibi, kodlamayı öğrenmek tek geçerli yol değil.

Dijital inovasyon nedir?

Dijital inovasyon, işletmelerin iş akışını ve üretkenliğini iyileştirmek için teknolojiyi - yazılım ve donanım çözümlerini - kullanıyor. Otomasyon, dijital inovasyonun büyük bir parçasıdır: Bir iş ekibinin iş akışını iyileştirmenin ana yollarından biri, üretim zinciri içinde mümkün olduğunca çok süreci otomatikleştirmektir. Bununla birlikte otomasyon, müşterinin deneyimini iyileştirme, yeni hizmetler ve ürünler sağlama ve ayrıca yeni ve tamamen dijital iş modelleri yaratma ile de ilgilidir.

Otomasyonun önemi neden artıyor?

Dijital otomasyon, günlük deneyimimizde çok önemli hale geliyor: Özetle, otomasyonun önemli hale gelmesinin ana nedeni budur ve bir girişimci veya profesyonel olarak bu faktörü göz ardı edememenizin nedeni budur. Bununla birlikte, her zaman daha derine inmeyi ve daha ayrıntılı bir analiz sağlamayı severiz: olaylara dikkatlice baktığımızda, otomasyonun sadece önemli değil, aynı zamanda gerekli olduğunu fark ederiz.

Pandemi sırasında, birçokları için dış dünyayla kurabilecekleri tek iletişim Web oldu. Ve bu yalnızca arkadaşlarınızla ve ailenizle iletişim kurmaktan ibaret değildi: Bir kursa gitmeniz, çalışma ekibinizle bağlantı kurmanız, yeni bir çifte ihtiyacınız varsa koşu ayakkabılarına göz atmanız, akşam yemeği sipariş etmeniz veya bakkal ve benzeri. Şimdi kendimize sormalıyız: Pandemiden sonra işler değişti mi?

Öyle görünüyor ki, kullanıcıların işletmelerle ilgili deneyimleri - hemen hemen her sektörde - her zaman çevrimiçi olarak başlar. Yalnızca çevrimiçi olarak başlamakla kalmaz, aynı zamanda çevrimiçi olarak mümkün olduğunca çok yönü ve etkileşimi yönetmeyi de beklerler. Çevrimiçi olarak paket yemek nereden satın alabileceklerini aradıklarında ve tarayıcınıza ulaştıklarında, kesinlikle doğrudan uygulamadan veya web sitesinden sipariş vermenin bir yolunu arayacaklar: restoranı ancak bulamazlarsa arayacaklar. otomatik sipariş verme yöntemi.

Bu sadece bir örnek, ancak tüm müşteri-iş etkileşimlerinde olan budur. İşletmelerin bu dinamiği kabul etmesi ve otomasyon yönünde hareket etmesi gerekiyor.

Otomasyonun işletmeler için herhangi bir avantajı var mı?

Az önce gördüğümüz tüm yönleri nedeniyle, otomasyon sadece önemli değil, aynı zamanda her sektörde işletmelerin hayatta kalması için gereklidir. Ancak bu, işletmelerin ödemesi gereken bir bedel mi, yoksa otomasyon ve yazılım işletmelere avantajlar mı getiriyor?

Kısa cevap, evet, işletmeler programlama ve yazılım sayesinde çağa ayak uydururken, aynı zamanda birçok avantajdan da yararlanabiliyorlar:

otomasyon üretkenliği artırır çünkü birçok görev daha hızlı ve daha iyi gerçekleştirilir;

otomasyon, her gün ilgilenebileceğiniz müşteri sayısını artırır

yazılım müşterileri cezbediyor çünkü izleyiciler - '20'lerin başında - bir web sitesi, bir mobil uygulama veya bir web uygulaması olsun, onu kullanmaya giderek daha fazla alıştı.

Bu ilk iki paragrafla, günümüz dünyasında otomatik yazılımın önemini tartışmak istedik, böylece baştaki sorumuza artık daha bilinçli bir cevap verebiliriz: kodlama günümüzde gerekli bir beceri mi?

Kodlama günümüzde gerekli bir beceri mi?

Dünya dijital inovasyon ve otomasyon yönünde gidiyorsa, kodlamanın iş yerinde giderek daha değerli bir beceri haline gelmesini beklemeliyiz. Bu, önceki düşüncelerimizden çıkarabileceğimiz bir şey, ancak veriler bunu doğruluyor: Amerika Birleşik Devletleri İstatistik Bürosu tarafından sağlanan 2019 tarihli bir rapor, gelecekteki işlerin yarısından fazlasının bilgisayar ve bilgi teknolojisinde olacağını ve yalnızca bilgisayar ve bilgi teknolojisinde olacağını doğruluyor. bilgisayar sektörleri, aynı zamanda bilim, mühendislik, matematik ve daha fazlası.

Ancak, yalnızca bilgisayar teknisyenleri programcı değildir. Ancak bu yeni işlerden, Bureaus Labor of Statistics, %21'inin yazılım geliştiricileri olacağını da söylüyor. Bu sefer 2020'den başka bir rapor alalım. O yıl Forbes'ta yayınlanan bir makale, otomasyonun o kadar önemli hale geldiğini söylüyor ki, gelecekte bir iş sahibi olmak istiyorsanız, bir ürünü kodlamayı veya tasarlamayı öğrenseniz iyi olur.

Tartışmamızdan ve bahsettiğimiz iki rapordan, evet, kodlamanın iş yerinde gerekli bir beceri haline geldiğini söyleyebiliriz. Geliştiricilerin çok daha güvenli iş fırsatları var ve kodlamayı öğrenmek, dünya çapında öğrenciler arasında giderek daha popüler hale geliyor.

Programcılara olan talep aslında o kadar yüksek ki, giderek daha fazla insanın eski işlerini veya kariyerlerini bırakıp daha iyi işler bulmak ve fırsatlarını geliştirmek için kodlama öğrenmeye başlamasını bekleyebilirdik. Ancak bu olmuyor. Kodlamayı öğrenmek ve geleneksel bir programcı olmak hala bir şey değil. İş fırsatları bu kadar çekiciyse neden? Kodlama bu kadar gerekli bir beceriyse neden?

Neden programcı eksikliği var?

Firmaların aradığı programcı sayısından daha az programcı olması, sadece yüksek talepten kaynaklanmıyor. Daha derine bakarsak, iş arayan herkesin programcı olmamasının başka nedenleri de var.

Programlama kursları pahalıdır

Kodlamayı öğrenmek çok pahalı olabilir. Sizi profesyonel bir geliştirici (amatör değil) olmaya hazırlayan programcı kurslarının maliyeti 10.000 ila 20.000 ABD Doları arasında olabilir. Pek çok aile, çocukları için kodlama kursları için para ödeyemez ve yeni bir kariyer arayan birçok öğrenci ve işçi, programlama derslerine çok fazla harcamayı göze alamaz.

Programlama kursları herkese açık değil

Programlama kursları - sıfırdan geliştirici seviyesine kadar kodlama öğrenmenize izin verenler - genellikle her yıl yalnızca belirli sayıda öğrenciyi kabul eder. Bu nedenle, programlama ve kodlama hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız, bu okullara kabul edilmeniz pek olası değildir: bu, yeni bir kariyer arayan insanların bu değişikliği gerçekten yapmasını zorlaştırır.

Kod öğrenme zaman alıcıdır

Programlama kursları genellikle tam zamanlıdır. Bu genellikle öğrenciler için bir sorun değildir, ancak bir işiniz varsa veya bir işletme yönetiyorsanız, programlama derslerinizi takip etmek ve kodlama pratiği yapmak için zaman bulmak çok zor olabilir. Pek çok insanın kodlamayı öğrenmek için eski işini bırakması gerekiyor ve pek çok insan bunu karşılayamaz.

Kodlamayı öğrenmek zor

Kodu öğrenmek ve otomasyon ve otomatikleştirilmiş yazılım oluşturmanıza izin veren bu tür bir kodu öğrenmek kolay değildir. Birçok bilgisayar meraklısı bunu kolay bulabilir, ancak kodlama, programlama ve yazılım oluşturma herkes için değildir.

Başlama isteksizliği

Kodlama zor olduğu için, herkes için olmadığını bildiğimiz için, birçok insan bu kod öğrenme yoluna başlamakta bile isteksizdir. Ayrıca, kariyerlerini değiştirmeyi düşünenler baştan başlamak konusunda isteksiz hissedebilirler: diplomaları, diplomaları ve tanınmaları olabilir ve şimdi gençlerle birlikte sıfırdan başlamak zorundalar.

Şimdiye kadar tartıştıklarımızdan, otomasyon ve kodlamanın işgücü piyasasının bugünü ve geleceği olmasına rağmen, birçok insan için buna erişmek hala imkansız ve diğerleri için çok geç gibi görünebilir.

Ancak - ve bu makalede paylaştığımız en önemli bilgi bu - kodlama ve programlama, her sektörde giderek daha fazla insanın kodlamayı öğrenmeden kodlamaya erişmesine izin verecek - ve zaten izin verecek - bir yönde gelişiyor!

Kodlamayı öğrenmeden becerilere nasıl sahip olunur?

Kodlama dünyası çok dinamiktir: yeni programlama dilleri ve entegrasyon ile gelişmiştir. Bununla birlikte, kodlama dünyasındaki en son güncelleme, kodsuz uygulamalardır. Bu makalenin ikinci bölümünde, kodsuz uygulamaların ne olduğunu, kodsuz uygulamaların nasıl çalıştığını, otomasyonu ve yeni işleri herkes için nasıl erişilebilir kıldığını ve düşük kodlu hayır kullanımını kod öğrenmeye nasıl başlayabileceğinizi keşfedeceğiz. -kod uygulamaları hemen şimdi!

kodsuz nedir

Kodsuz (düşük kodlu), kodlama, programlama ve yazılım geliştirme için oldukça yeni bir yaklaşımdır. Tanımından da anlaşılacağı gibi, kodsuz (düşük kodlu), aslında kodlamayan veya en azından programlama dillerini kullanmayan bir kodlama yöntemidir. Ancak programlama dilleriyle kodlamadan nasıl kod yazabilirsiniz?

Kodsuz (ve düşük kodlu) yalnızca düşük kodlu kodsuz uygulamalarla mümkündür. Bu kodsuz uygulamalar, kullanıcıların uygulamalarını veya yazılımlarını oluşturmak için kullanabilecekleri görsel bir arayüz ve önceden oluşturulmuş yazılım öğeleri sağlayan yazılım ortamları geliştiriyor.

Kodsuz ve düşük kodlu arasındaki fark

Şimdiye kadar bir yanda kodsuz, diğer yanda düşük koddan bahsettik: Kolayca tahmin edebileceğiniz gibi, kodsuz ve düşük kodlu aynı şey değiller, benzer olmalarına ve çoğu zaman içinde mümkün olmalarına rağmen. aynı platform.

Düşük kod, yalnızca biraz kodlama gerektiren bir yaklaşımdır. Geliştirici olan kullanıcı, önceden oluşturulmuş yazılım öğelerini kullanabilir, ancak daha sonra - mükemmel entegrasyon düzeyine ulaşmak ve iyi bir kullanıcı deneyimini garanti etmek için geleneksel kodlamayı kullanmaları gerekir. Bu, düşük kodlu programlama yaklaşımını kullanan geliştiricilerin bazı programlama dillerini bilmeleri gerektiği anlamına gelir.

Düşük kodlu kodsuz uygulamalar gerçek bir devrimdir çünkü kullanıcının (düşük kodlu kodsuz uygulamanın kullanıcısı, yani geliştirici) herhangi bir programlama dili bilmesini gerektirmezler. Düşük kodlu kodsuz uygulamalar o kadar esnek ve eksiksizdir ki, kullanıcıların tek bir kodlama satırı kullanmadan üstün bir kullanıcı deneyimiyle eksiksiz ve işleyen yazılımlar oluşturmasına olanak tanır.

Kodsuz düşük kodlu platformlar

En iyi düşük kodlu kodsuz uygulama veya yazılım platformları, kullanıcının herhangi bir kodlama veya programlama dili kullanmadan uygulamalar oluşturmasına izin veren, ancak arka uç koduna erişim sağlayan platformlardır. Başka bir deyişle, en iyi kodsuz düşük kodlu yazılım platformları, herhangi bir geliştirici arka uç koduna erişmek ve düzenlemek isterse düşük kod haline gelebilen platformlardır. Programcılar ancak bu olanakla tamamen özgür olabilir ve programlama deneyimlerinin sınırı yoktur.

AppMaster, dolaşımdaki en iyi düşük kodlu kodsuz uygulamalardan biri olarak bilinir: kodlama deneyimini kolaylaştıran ve daha sorunsuz hale getiren görsel bir arayüz sağlar ve ayrıca kaydetmek, dışa aktarmak veya düzenlemek için arka uç koduna erişim sağlar. .

AppMaster neden en çok önerilen kodsuz uygulamadır?

AppMaster'ı en çok önerilen kodsuz uygulama yapan şeyi analiz ederek, kendi otomatik süreçlerinizi oluşturmak için kullanabileceğiniz ve bir yazılım olmanıza olanak tanıyan birinci sınıf kodsuz bir uygulamayı nasıl tanıyacağınızı anlamanıza yardımcı olabileceğimizi umuyoruz. programcı.

Arka uç koduna erişim

Bahsettiğimiz gibi, programcının oluşturduğu yazılım üzerinde tam kontrol sağlamak için kodu düzenleme olasılığı önemlidir.

Bahsettiğimiz gibi, programcının oluşturduğu yazılım üzerinde tam kontrol sağlamak için kodu düzenleme olasılığı önemlidir. Entegrasyonlar

Kodsuz uygulama diğer uygulamalar ve platformlarla iyi bir şekilde entegre edildiğinde, işlevsellik ve kodlama deneyimi eklemek daha da kolaylaşır.

Kodsuz uygulama diğer uygulamalar ve platformlarla iyi bir şekilde entegre edildiğinde, işlevsellik ve kodlama deneyimi eklemek daha da kolaylaşır. Kolay başlatma

En iyi kodsuz uygulamalar, az önce oluşturduğunuz uygulamayı mevcut tüm büyük mağazalarda başlatmanıza yardımcı olan araçlar da sağlar, böylece onu ortak çalışanlarınıza veya müşterilerinize kolayca dağıtabilirsiniz.

En iyi kodsuz uygulamalar, az önce oluşturduğunuz uygulamayı mevcut tüm büyük mağazalarda başlatmanıza yardımcı olan araçlar da sağlar, böylece onu ortak çalışanlarınıza veya müşterilerinize kolayca dağıtabilirsiniz. Esneklik

Kodsuz bir uygulama, yazılım programcılarına yalnızca arka uç koduna erişim vererek tam özgürlük sağlamamalıdır. Programlama dillerini kullanmak istemeyen yazılım programcıları bile programlama deneyimlerinde sıfır sınırlamaya sahip olmalıdır.

Yaklaşan işgücü piyasasında kodsuz önem

Kodsuz düşük kod yaklaşımıyla yalnızca teknolojinin demokratikleşmesine değil, aynı zamanda kodlama, programlama ve otomasyonun demokratikleşmesine de yardımcı oluyoruz. Ve bu, kodlamanın işgücü piyasasında temel bir beceri haline geldiği bir dünyada büyük bir fırsat olabilir.

Bu nedenle, kodsuz, düşük kodlu yaklaşım, yalnızca programlama yazılımı dünyasında değil, aynı zamanda işgücü piyasasında da devrim yaratmaktadır. Kodsuz düşük kod ile kodlama deneyimi daha kolay hale gelir ve gerekli beceriler birçok kişi için daha erişilebilir hale gelir.

Ancak bu, öğrenilecek bir beceri olmadığı anlamına gelmez. Kodsuz düşük kod hala bir beceridir, programcı olmak istiyorsanız veya işletmenizdeki süreçleri otomatikleştirmek istiyorsanız gerekli bir beceridir, ancak şu noktaya gelmek çok daha kolaydır:

işletmeniz için süreçleri otomatikleştirebilir, kullanıcı deneyimini iyileştiren yazılımlar oluşturabilir ve bir yazılım geliştiricisi tutmadan müşterileriniz için mobil uygulamalar oluşturabilirsiniz (çünkü programcılara olan talep çok yüksek, hizmetleri oldukça pahalı);

kendiniz bir programcı olun ve programlama ve kodlama hizmetleri satmaya başlayın.

Kodlamayı öğrenmek yerine, daha hızlı ve daha kolay bir süreç olan kodsuz öğreneceksiniz.

Kodsuz uygulamalar geleceğin kapılarını açıyor

Düşük kodsuz uygulamalar, yazılım programlama becerilerini herkes için daha erişilebilir hale getirir. Şimdiye kadar gördüğümüz gibi, yazılım programlama becerileri mevcut ve gelecekteki iş yerlerinde en çok ihtiyaç duyulanlar arasında olduğundan, düşük kodlu kodsuz uygulamalar geleceğin anahtarını açabilir.

Geleneksel yazılım geliştiricilerin cezalandırılacağı anlamına mı geliyor? Hiç de bile! Düşük kodlu, kodsuz uygulamalar, tıpkı yeni başlayanlar için olduğu gibi deneyimli geliştiriciler için de bir kaynaktır. Düşük kodlu kodsuz uygulamalarla geliştiriciler daha hızlı kod yazabilir. Ayrıca, düşük kodlu kodsuz uygulamalar, karmaşık projeler üzerinde daha yüksek kontrol sağlar.

Deneyimli yazılım programcıları için, doğru düşük kodlu kodsuz uygulamaları seçmek daha da önemli hale gelecektir: Düşük kodlu, kodsuz uygulamaların seçtikleri, programlama dillerini kullanabilmeleri için arka uç koduna erişimi garanti etmesi onlar için esastır. programlama yazılımı geliştirme projelerini kişiselleştirmeyi biliyorlar.

Çözüm

Yeni otomatik dünyada, kodlama gerekli bir beceridir. Düşük kodlu, kodsuz uygulamalar, büyük bir soruna en iyi çözümü sunar: kod öğreniminin herkes tarafından erişilebilir olmaması. Kodsuz uygulamalar, mevcut ve gelecekteki işgücü piyasasında yazılım geliştiricilere yönelik artan talebi karşılama olanağı sağlayacaktır.