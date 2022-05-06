Her yıl mobil uygulamaların sayısı artıyor. Pandemi, dünya felaketleri ve savaşlar, teknolojilerin gelişimi için bir destek haline geliyor. Bugün tüm hayatımızı cebe indirmeye hazırız: statista.com'a göre 2022'nin ilk çeyreğinde App Store'da 2.110.063 uygulama indirilebilir ve Google Play Market'te 3.298.329 uygulama indirilebilir. Statista Digital Market Outlook , çoğu segmentteki gelirin önümüzdeki birkaç yıl içinde büyüyerek 2025 yılına kadar yaklaşık 613 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

Mobil uygulamanızı oluşturmaya hazır mısınız? Başlamak için bu makaleyi okuyun.

Mobil uygulama türleri

İlk aşamada, iş veya ihtiyaçları için bir mobil uygulama oluşturmaya karar veren şirketler ve bireysel müşteriler, yerel, web veya hibrit uygulama gibi uygulama türü seçimiyle karşı karşıya kalır. Bu makale, bu sorunla başa çıkmanıza ve yerel uygulamalara ve bunların diğerlerinden farklılıklarına odaklanmanıza yardımcı olacaktır.

Yerel uygulamalar

Yerel bir mobil uygulama, belirli bir platform için oluşturulmuş bir uygulamadır. Yerel mobil uygulama, platformun yerel programlama dilinde yazılmıştır: Android için — Kotlin ve Java, Apple iOS için — Objective-C ve Swift. Yerel bir mobil uygulama, belirli bir platformun tüm yerel teknolojilerine ve donanım özelliklerine erişime sahiptir. Yerel mobil uygulamalar, örneğin resmi Google Play Market ve App Store aracılığıyla cihaza indirilmeli ve yüklenmelidir.

Artıları:

cihaz donanımına erişim (coğrafi konum, kamera, mikrofon, ivmeölçer, ışık sensörleri, takvim, push bildirimleri) ve bundan dolayı geniş işlevsellik;

müşterilerden ve kullanıcılardan daha farklı talepleri karşılayabilir;

kullanıcı verileri kolayca toplanabilir ve analiz edilebilir;

genellikle, işletim sistemlerinde kullanılan herhangi bir cihazla daha kararlı ve verimli çalışırlar;

İnternet bağlantısının hızının ve kalitesinin işlevselliğinde herhangi bir sınırlama yoktur - uygulama ağa erişim olmadan çalışabilir;

özel arabirimlere ve karmaşık iş mantığına sahip uygulamalar için daha uygundur.

Eksileri:

pahalı geliştirme;

geliştirme çok zaman alır;

her uygulama mağazasının yerel uygulamaları doğrulaması gerekir;

birkaç platformu kapsar ve diğer işletim sistemleriyle uyumlu değildir;

küçük değişiklikler bile düzenli güncellemeler gerektirir.

Ağ uygulamaları

Kullanıcının cihazındaki bir web tarayıcısı aracılığıyla çalışırlar. Bunlar, gerçek uygulamalara benzeyen ancak kullanıcının cihazında barındırılmayan özelleştirilmiş web siteleridir. Bir telefondan, tabletten, dizüstü bilgisayardan veya masaüstü bilgisayardan (bir web uygulamasının yalnızca mobil cihazlar için olması gerekmez) İnternet'te uygulama altında "biçme" yapan bir sayfa açarsınız. Verileri bulutta veya bir bilgisayarın sabit diskinde depolamaya benzer. Genellikle bir web uygulaması, bir mobil yerel uygulamayı tamamlar ve bunun tersi de geçerlidir. Kaliteli geliştirme ile web uygulamaları neredeyse yerel uygulamalar gibi çalışır. Bu "neredeyse" farkın ne olduğunu anlayalım.

Artıları:

web uygulamaları herhangi bir işletim sistemine sahip bir platformda çalışabilir;

geliştiricilerin uygulamayı mağazalarla onaylamasına gerek yoktur;

CSS, HTML ve JavaScript'in geliştirme döngüsü birçok kez daha hızlı ilerler.

Eksileri:

web uygulamalarının işlevselliğini önemli ölçüde azaltan kullanıcı cihazlarının donanımına erişim yoktur (örneğin, cihazdaki ivmeölçeri kullanan veya kamerayı açan bir web uygulaması yapmak imkansızdır);

kullanım yalnızca İnternet üzerinden mümkündür ve kullanılabilirliğine, hızına ve kararlı çalışmasına bağlıdır;

uygulamalar tek bir yerde kataloglanmaz ve bulunması daha zordur.

Hibrit uygulamalar

Hibrit uygulamalar, yerel ve web uygulamaları arasında bir uzlaşmadır. Yerel uygulamaya yerleştirilirler ve WebView aracılığıyla çalışırlar. Kullanıcının cihazındaki bilgilere erişimleri vardır.

Yerel uygulamalar gibi görünürler ve çalışırlar: Mağazadan indirilebilir ve cihaza yüklenebilirler. Bu tür uygulamaların kullanıcının verilerine erişimi olduğundan, ancak genellikle verilerini doğrudan kullanıcının cihazında depolamadığından, yükleme nominal olabilir.

WebView, web sayfalarını diğer uygulamalarda açan bir sistem bileşenidir. Bir sosyal ağda veya e-posta istemcisinde belirli bir bağlantıyı açtığınızda, tarayıcıya gitmek yerine sosyal ağın veya e-posta istemcisinin arayüzünde başlar. WebView'ın işidir.

Artıları:

kapsamlı işlevsellik ve yüksek derecede özelleştirme;

birden fazla platformla çalışacak bir uygulama oluşturabilirsiniz;

maliyeti azaltmak ve müşteriler için bir MVP veya basit bir bitmiş ürün geliştirme sürecini hızlandırmak;

yerel bir uygulamanın işlevselliği ve performansı ile bir web uygulamasının düşük maliyeti arasındaki orta çözümdür.

Eksileri:

oyunlar gibi hantal görsel çözümlere sahip uygulamalar gibi, çok karmaşık uygulamalar yerel oluşturmak için daha iyidir;

geliştirme, hibrit uygulamanın yerli gibi görünmesi ve hissettirmesi için daha fazla zaman ve çaba gerektirecektir;

mağazalar, yeterince iyi performans göstermeyen uygulamaları reddeder ve kalite standartlarını karşılamak önemlidir.

Platformlar arası uygulamalar

Platformlar arası uygulama geliştirme, uygulamanın birkaç farklı işletim sisteminde (Android, iOS, Windows, Linux vb.) kullanılmasına izin veren bir teknoloji/dil/çerçeve ile geliştirildiği anlamına gelir. Örneğin, React-Native uygulamaları üzerinde çalışabilir Android ve iOS.

Hibrit uygulama geliştirme, bir uygulamanın çoklu diller/teknolojiler kullanılarak geliştirildiği anlamına gelir, ancak bu her zaman çapraz platform olacağı anlamına gelmez. Uygulamalar hibrit olabilir, ancak mutlaka çapraz platform olarak kabul edilmeyecektir.

Bir uygulama, platformlar arası olarak kabul edilebilir, ancak hibrit olması gerekmez. Bir web uygulaması veya hatta yerel olabilir (örneğin, React Native çerçevesi, JavaScript kodunu oluşturmak ve ardından uygulamayı hem Google Play Market'te hem de App Store'da yayınlamak için bir JavaScript çalışma zamanı kullanır).

Benzer şekilde, uygulamalar aynı anda hem hibrit hem de çapraz platform olabilir (örn. React-Native + yerel platform dili).

Bir mobil uygulamanın geliştirilmesindeki yaklaşımlar birleştirilebilir. Örneğin, yerel teknolojilerde performans açısından kritik ekranlar ve çapraz platformlarda ikincil olanlar oluşturun.

Artıları:

platformlar arası geliştirme, aynı anda birkaç farklı platform için yerel mobil uygulamaların geliştirilmesinden çok daha hızlıdır;

bir teoriyi test etmek için bir MVP ile daha hızlı pazara girmesi gereken yeni başlayanlar için harika;

oluşturma hızı nedeniyle örneğin iş konferansları, fuarlar vb. için etkinlik uygulamaları oluşturmak için uygundur;

platformlar arası geliştirme, çeşitli teknolojiler ve ortamlarla çalışmayı gerektirdiği ve aynı zamanda problem çözme becerilerini teşvik ettiği için genellikle geliştiricilerin daha etkili gelişimine katkıda bulunur;

çapraz platform, birden çok platform için az sayıda ekrana sahip basit bir uygulama yazarken kullanışlıdır (platformlar arası için basit bir mobil oyun idealdir).

Eksileri:

iOS ve Android önemli ölçüde farklılık gösterir ve bu, geliştirme zorluklarına ve bitmiş uygulamanın çalışmasında birçok gecikmeye neden olur (daha sık olarak, bunlar arayüz öğeleri ve bunların oluşturulmasıyla ilgilidir, Animasyon FPS'si ve Animasyon RAM göstergeleri 3-5 kat değişebilir);

platformlar arası uygulamalar daha sık çöker ve yavaşlar;

platformlar arası kodu sürdürmek daha zordur - güncelleme sistemleri, daha fazla zaman gerektiren programlama arayüzlerinin sık sık güncellenmesine yol açar;

platformlar arası dünyada küçük bir topluluk vardır ve çoğu zaman sorunları kendi başınıza çözmeniz gerekir. Çok az kişinin bildiği bir sorunla karşılaşma riski yüksektir;

platformlar arası uygulamaların geliştirilmesi, finansal kaynaklarla sınırlı olan bir müşteri ve işletme sahipleri için hayatı önemli ölçüde basitleştirebilir ve paradan tasarruf edebilir ve bir geliştiricinin başını ağrıtabilir;

ancak platformlar arası bir uygulama, MVP'den bitmiş bir ürüne geçerken ve ürünü ölçeklendirirken geliştiricilerin büyük çabalarını ve müşterinin önemli yatırımlarını gerektirebilir;

platformlar arası bir uygulama, kullanıcının cihazının pil ömrünü daha fazla ve hatta bir buçuk kat daha fazla kullanabilir; bu, uygulamanın sık kullanılması durumunda sakıncalıdır.

Bu nedenle, çapraz platform, bir tür mobil uygulamadan çok bir özelliktir. Farklı mobil uygulama türleri hem platformlar arası hem de platformlar arası olmayan olabilir. Pek çok kaynak, bu terimleri ("platformlar arası uygulama" ve "karma uygulama") karıştırmakta ve aralarında bir fark olmasına rağmen eşanlamlı olarak kullanmaktadır.

Projeniz için başvuru türü nasıl seçilir?

Hangisinin hem uygulama müşterisine hem de son kullanıcılarına maksimum faydayı sağlayacağına hızlı bir şekilde karar vermek için mobil uygulamaların türlerini ve özelliklerini anlamak esastır.

Uygulama türünü seçerken aynı anda birkaç faktörü göz önünde bulundurun:

geliştirme bütçesi — küçük bir bütçe sizi bir web uygulamasına yönlendirir, orta bütçe, platformlar arası yeteneklere sahip hibrit uygulamalar için farklı seçeneklere odaklanmanıza izin verir ve yüksek bir bütçe, maksimum hızda yerel bir mobil uygulama oluşturmanıza olanak tanır ve performans; proje ve proje aşamasının hedefleri — yalnızca başlangıç fikrini test etmek ve bir MVP yayınlamak istiyorsanız, yerel bir uygulamanın tüm geliştirme döngüsü için hemen para harcamamalısınız; çapraz platforma ihtiyacınız var mı ve hangi teknolojilerin yardımıyla projenize uygulamanız daha kolay olacak; ürünün hedef kitlesi ve gerçek ihtiyaçları ile olası beklentileri. Kullanıcılar bu uygulamayı sıklıkla kullanacak mı? Grafik ve animasyona mı ihtiyacınız var? Kullanıcı için yüksek bir uygulama hızına mı ihtiyacınız var? Çoklu kullanıcı özelliklerine veya cihaz donanım özelliklerine erişime mi ihtiyacınız var? Uygulamayı kaç ekran alacak? ürün sürüm hızı — yerel bir mobil uygulamanın tam geliştirme döngüsü aylar alabilir; hızlı bir sürüm için hibrit bir uygulama veya bir web uygulaması uygulamanız gerekir; ürünü ölçeklendirme planları — ürününüzü başlangıçta seçilen uygulama türüne (web veya hibrit) göre ölçeklendirmek mümkün mü yoksa gelecekte yerel geliştirmeye geçmeniz gerekecek mi?

Tüm bu cevaplar, projenin başlangıcını yeterince başlatmaya ve doğru yönde ilerlemeye yardımcı olacaktır.

Tüm uygulamaların en iyi özelliklerini korumanın bir yolu var mı?

Kodsuz platform AppMaster.io , bir mobil uygulama geliştirmek için hepsi bir arada konseptini sunar.

Yerel mobil uygulamaların kritik özelliği, belirli bir işletim sistemi için optimize edilmiş olmaları ve cihazların donanım özelliklerini kullanabilmeleridir. Bildiğiniz gibi, bu çok daha fazla geliştirme süresi, para ve geliştirici çabasına yol açar. Bazı geliştiriciler Android için, diğerleri iOS için bir uygulama yapar.

Mevcut kodsuz uygulama oluşturucu pazarında, kodsuz platformlar, yerel kodsuz uygulamalar oluşturmak çok karmaşık bir süreç olduğundan bununla uğraşmaz. Sonuç olarak, kodsuz platformlar, müşterilerine her yerde çalışabilen, web'e yönelen web uygulamaları veya hibrit uygulamalar oluşturma olanağı sunar. Yine de cihazların donanımsal yetenekleri kullanılamadığı için işlevleri sınırlıdır.

AppMaster.io daha gelişmiş bir yaklaşım kullanır:

arka uç ve ön uç uygulamalarının ayrılması, çünkü arka uç için sunucu uygulamaları ve ön uç için kullanıcı uygulamaları ayrı ayrı oluşturulabilir, bu da sırasıyla web uygulamalarına ve mobil uygulamalara ayrılır; platformda oluşturulan mobil uygulama, cihazla ilgili çalışır ve donanımsal yeteneklerini kullanabilir; Başlangıçta iOS ve Android'de neredeyse aynı olacak evrensel bir uygulama oluşturabilirsiniz - buna kendi özelliklerinizi ekleyebilir, örneğin işletim sistemlerinden birinin arayüzünde değişiklikler yapabilirsiniz.

Cihaz donanımına erişim, mobil uygulamalarda inanılmaz işlevsellik sağlar, örneğin:

Işık sensörleriyle etkileşim - uygulama, cihazdan odadaki aydınlatma seviyesi hakkında bilgi alabilir ve bu verilere dayanarak temayı geceden gündüze değiştirebilir;

Cihazın kamerasına erişim — AppMaster.io'da ücretsiz bir modül olarak bulunan QR kod tarayıcı için kullanın;

Cihaz sarsıldığında meydana gelecek bir cihaz üzerinde tetikleme eyleminin amacı;

Uygulama simge durumuna küçültüldüğünde veya hatta cihaz kapatıldığında herhangi bir tetikleyici çalıştırma yeteneği;

Cihazın coğrafi konumu hakkında bilgi edinme ve oluşturulan uygulamada kullanma;

Pil seviyesini kontrol edin ve uygulamayı buna göre ayarlayın.

Kod tabanı zaten oluşturuldu ve kod, uygulamanın gereksinimlerine göre otomatik olarak oluşturuldu. Geliştirici aramaya veya yeni bir dil öğrenmeye gerek yok. Mobil uygulama oluşturucu, farklı platformlar için geliştirmeyi kolaylaştırır ve herhangi bir mobil uygulamanın klasik geliştirmesinden on kat daha az zaman alır. Maliyet, işletim sistemi seçimine bağlı değildir - iOS ve Android için tarife aynıdır ve abonelik fiyatı, yerel bir mobil uygulamanın klasik geliştirme maliyetine kıyasla çok daha düşüktür.

Sunucu odaklı kullanıcı arabirimi, kullanıcı arabirimini değiştirmek için güncellemelere olan bağımlılığı ortadan kaldırır. Bir uygulamayı AppStore veya PlayMarket üzerinde bir kez yayınlamanız yeterli olup, tüm arayüz ve mantık güncellemeleri anında kullanıcılara ulaştırılacaktır. AppMaster.io platformunda değişiklik yapmanız ve tek tıklamayla ön uç ve arka ucu yeniden yayınlamanız gerekir.

Bu, yerel mobil uygulamaların oluşturulmasına kod içermeyen, ancak yerel mobil uygulamaların klasik geliştirmesinin ana dezavantajları olmadan kod içermeyen platform için tamamen yeni bir düzeydir. Sadece avantajlarını kullanabilirsiniz - her şeyi bir kerede alın.

Çözüm

Birkaç tür mobil uygulama vardır. Bir mobil uygulamanın seçimi, müşterinin ihtiyaçlarına ve gelecekteki kullanıcılara bağlıdır. Ayrıca bu seçim, gelecekteki bir proje için her tür mobil uygulamanın dezavantajları ve avantajları dikkate alınarak yapılır.

Tamamen yerel ve tamamen web uygulamasının açıkça tanımlanabileceğini varsayalım. Bu durumda, uygulamanın hibritlik derecesi bir spektrum olarak gösterilebilir - yerele yönelebilir veya web işlevselliğine dayanabilir.

Farklı türden ilk uygulamanızı şu anda AppMaster.io no-code platformunda tek satır kod yazmadan, sadece kullanışlı bir görsel düzenleyici yardımıyla oluşturmayı deneyebilirsiniz.