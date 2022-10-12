Для большинства из нас характерно, что некоторые отличные идеи для мобильного приложения приходят нам в голову, но в конечном итоге мы игнорируем их из-за времени, денег и энергии, необходимых для написания кода приложения.

Что, если бы существовал способ воплотить вашу идею в жизнь и стать следующим прорывом в индустрии приложений?

Разработчики приложений без кода — идеальное решение в таких ситуациях. Они позволяют создавать и развертывать приложения любого типа и начать оставлять свой след в мире.

Эта статья расскажет вам все, что вам нужно знать об инструментах разработки без кода , так что продолжайте читать!

Что такое конструктор приложений без кода?

Как следует из названия, конструктор приложений без кода — это платформа, с помощью которой разработчики, дизайнеры, креативщики и все, кто заинтересован в создании приложения, могут создать его без какого-либо кодирования и программирования.

Платформы без кода изначально были ограничены членами команды проекта, у которых не было опыта разработки. Однако в настоящее время широкие возможности разработчиков приложений без кода сделали их довольно популярными и среди профессиональных разработчиков.

Удобство и доступность конструкторов приложений без кода позволяют любому создавать функциональные приложения с помощью функций перетаскивания без каких- либо знаний в области программирования. Эти платформы имеют предварительно закодированные элементы для создания широкого спектра кнопок и текстовых полей и добавления других функций, необходимых при разработке приложений.

Со временем разработчики приложений без кода научились справляться даже с самыми сложными требованиями к приложениям и создавать корпоративные приложения. Современные конструкторы приложений с функцией перетаскивания полезны для создания удобных интерфейсов, а также мощных серверных частей для поддержки различных бизнес-процессов.

Как работает разработка без кода?

Разрабатывать мобильные приложения с помощью разработки без кода так же просто, как рисовать дизайн приложения на бумаге. Большинство разработчиков приложений без кода имеют удобные интерфейсы, с помощью которых вы можете разрабатывать различные типы приложений, даже если у вас нет опыта программирования.

Конкретная работа процедур разработки без кода может различаться в зависимости от используемого вами конструктора приложений без кода. Однако базовая работа всех этих инструментов разработки без кода основана на определенных общих принципах. Это:

Идея

Первый шаг — придумать идею приложения , которую вы хотите воплотить в жизнь. Наличие уникальной идеи поможет вам занять свое место на высококонкурентном рынке приложений. Даже если вы не хотите публиковать свое приложение для широкой публики в магазинах приложений, возможно, вы ищете приложение определенного типа для личного использования.

Как только у вас появится идея для мобильного или веб-приложения, вы должны начать планировать этап разработки и то, как вы будете использовать стратегию разработки без кода для достижения своих целей.

Планирование и подготовка данных

Заблаговременный анализ ваших требований имеет решающее значение для обеспечения бесперебойной разработки. Более того, было бы полезно, если бы вы собрали все соответствующие детали и данные, прежде чем приступить к разработке и созданию своего приложения.

Процесс сбора данных включает в себя конкурентный анализ, чтобы выбрать лучший тип пользовательского интерфейса и UX для вашего приложения. Более того, если вы создаете приложение, которое будет выпущено в магазинах приложений , вам обязательно следует проверить своих конкурентов, чтобы убедиться, что ваше приложение имеет лучший дизайн и функциональные возможности.

Дизайн приложения

Разработчики приложений предоставляют различные готовые шаблоны, которые помогут вам начать работу. Однако, если вам нужны полные возможности настройки, вы также можете создать приложение с нуля , используя различные элементы, кнопки и изображения.

Разработка приложений без кода

После того как вы завершили дизайн приложения, вы можете приступить к его разработке, используя функции перетаскивания конструктора приложений без кода. Добавьте различные элементы для реализации необходимых функций, таких как push-уведомления в вашем приложении.

Тестирование и развертывание

Заключительный этап разработки приложения без кода — тестирование и развертывание. Важно тщательно протестировать приложение, чтобы убедиться в отсутствии багов, ошибок или технических сбоев.

Существенным преимуществом использования надежного конструктора приложений без кода для создания мобильных приложений является то, что даже если вы обнаружите некоторые ошибки после развертывания, вы можете быстро исправить их с помощью инструментов визуального редактирования.

Преимущества использования конструктора приложений без кода

Наиболее важное преимущество использования инструментов разработки без кода объясняется в их названии. Любой человек может создавать собственные приложения с помощью конструкторов приложений без кода, не имея навыков или знаний в области кодирования. Даже сложные приложения, такие как Facebook и Airbnb, можно создавать, не используя код. У разработки без кода очень низкий порог входа, а это означает, что любой, кто интересуется разработкой, может использовать такие инструменты и разрабатывать очень успешные приложения, не написав ни единой строки кода.

Ниже приведены основные преимущества использования конструктора приложений без кода, такого как AppMaster:

Быстрое развитие

Традиционные подходы к разработке требуют много времени для создания мобильных приложений. Если вы ищете более быстрый и простой способ разработки приложений для достижения ваших бизнес-целей, вам следует использовать конструкторы приложений без кода.

Этот тип инноваций в области быстрой разработки имеет решающее значение для конкуренции с другими компаниями за счет быстрого создания, развертывания и обновления мобильных приложений.

Минимизируйте стоимость

Наем разработчика приложений или компании-разработчика требует много времени и денег, поскольку традиционные методы разработки мобильных приложений стоят значительных денег. С другой стороны, вы можете положиться на методы разработки без кода, чтобы значительно снизить стоимость .

Некоторые исследования показывают, что подход к разработке без кода может сократить стоимость и время разработки в диапазоне от 50% до 90%. Экономия такого количества времени и денег может стать огромным стимулом для бизнеса, особенно малого.

Лучшее сотрудничество

Совместная работа — неотъемлемая часть разработки приложений. Многие люди ошибочно полагают, что разработчики приложений без кода не предоставляют функций совместной работы. В традиционных процедурах разработки вы должны разделить команды в соответствии с техническими и нетехническими аспектами проекта.

Однако у инструментов разработки без кода таких проблем нет. Любой может использовать их для эффективной разработки и пользоваться расширенными и улучшенными функциями совместной работы.

Современные функции

Нельзя недооценивать важность внедрения современных инструментов и технологий. Современные технологии помогают компаниям внедрять инновации и гибкость. Кроме того, разработчики приложений без кода гарантируют, что приложения можно разрабатывать и внедрять быстро.

Непрерывный рост и инновации инструментов разработки без кода позволяют компаниям из разных отраслей получать преимущества современных технологий в виде мобильных приложений, не прибегая к традиционному длительному процессу кодирования.

Большая прибыль

Не будет ошибкой сказать, что получение большего количества денег является целью любого вида бизнеса. Компании могут обеспечить большую прибыль, предоставляя конструкторы приложений с функцией перетаскивания отдельным лицам и превращая их в гражданских разработчиков.

В конечном счете, создание приложений с максимальной эффективностью, точностью и совместной работой полезно для влияния на индустрию приложений и привлечения большего числа людей.

Усовершенствованные рабочие процессы

Поскольку инструменты разработки без кода предназначены для повышения качества рабочих процессов разработки, понятно, что такие инструменты сокращают время и стоимость разработки. Даже если в компании есть отдельная команда разработчиков, она все равно может использовать инструменты без кода для расширения и улучшения возможностей разработки.

Фактически, исследования показывают, что около 80% организаций, которые полагаются на гражданских разработчиков, могут значительно улучшить свои процедуры разработки, поскольку традиционные разработчики приложений получают больше времени и энергии, чтобы сосредоточиться на других основных видах деятельности.

Некоторые компании также предпочитают использовать конструкторы приложений без кода и с низким кодом, чтобы воспользоваться ограниченными возможностями кодирования. Инструмент разработки с низким кодом также полезен для улучшения рабочего процесса разработки , если у вас есть некоторый опыт кодирования.

Доступность

Доступность, предлагаемая инструментами без кода, невозможна при традиционных подходах к разработке. Организации могут создавать очень сложные корпоративные приложения с помощью инструментов без кода , даже при ограниченных технических знаниях или вообще без них.

Более того, если у кого-то есть отличная идея приложения, он может воплотить ее в жизнь с помощью подхода к разработке без кода. Превращение концепции приложения в настоящее мобильное приложение, веб-приложение или нативное приложение никогда не было настолько проще, но теперь это возможно благодаря доступности инструментов без кода.

Гибкость

Традиционные подходы к разработке очень жесткие из-за правил и ограничений, связанных с различными языками программирования и средами . Иногда даже простые обновления могут занимать много времени и усилий при традиционной разработке программного обеспечения.

С другой стороны, инструменты без кода предоставляют разработчикам максимальную гибкость при создании и обновлении мобильных приложений. Вы можете быстро внедрить и развернуть модификации, чтобы адаптироваться к изменяющимся бизнес-требованиям.

Какие виды приложений может создавать программное обеспечение без кода?

Нет серьезных ограничений, когда речь идет о современных инструментах разработки приложений без кода, таких как AppMaster. Фактически, такие платформы регулярно совершенствуются, чтобы еще больше улучшить их рабочие процедуры.

Вы можете использовать платформы без кода для создания программного обеспечения в различных отраслях и секторах. Некоторые из основных типов приложений, которые вы можете создать с помощью программного обеспечения без кода:

Мобильные приложения без кода

Создание привлекательного, удобного и безопасного мобильного приложения гораздо важнее, чем когда-либо прежде, потому что в настоящее время люди любят решать все свои задачи с помощью мобильных приложений. Самые популярные платформы без кода помогают создавать мобильные приложения, отвечающие различным требованиям клиентов.

Поэтому, если вы хотите создать мобильное приложение, вы можете положиться на платформы разработки без кода, даже если у вас нет технических навыков кодирования . Современные инструменты без кода полезны при создании как собственных, так и гибридных приложений.

Веб-приложения без кода

Веб-приложения очень популярны среди всех типов предприятий и организаций. Было бы неправильно сказать, что почти у каждой компании в настоящее время должно быть веб-приложение, чтобы привлечь больше пользователей.

Одними из самых популярных примеров веб-приложений являются Netflix , Trello, Microsoft Office 365 и Basecamp. Тот факт, что люди, не являющиеся техническими специалистами, теперь могут создавать веб-приложения, не имея опыта программирования, очень полезен для создания широкого спектра целевых страниц и множества других типов веб-приложений.

Корпоративные приложения без кода

Возможность создавать собственные приложения с помощью инструментов без кода — одна из основных причин, по которой подход к разработке без кода стал настолько популярным при создании мобильных приложений и веб-приложений. Создание пользовательских приложений означает, что вы можете положиться на подход к разработке без написания кода для создания мощных корпоративных приложений .

Следовательно, вы можете использовать инструменты разработки без кода для создания корпоративных приложений для вашей организации для различных процедур, таких как управление данными, техническая поддержка, маркетинг и многие другие бизнес-процессы.

Разработка без кода позволяет любому быть творцом

Основное заблуждение относительно подхода к разработке без кода состоит в том, что он предназначен для полной замены процедур кодирования и программирования. Однако важно отметить, что индустрия разработки программного обеспечения достаточно обширна, чтобы поддерживать различные подходы к разработке.

На самом деле, сочетание возможностей без кода, с низким кодом и традиционных подходов к разработке может помочь компании-разработчику программного обеспечения коллективно разрабатывать сложные решения.

Тем не менее, инструменты разработки без кода уравняли правила игры в индустрии разработки мобильных приложений. Конструкторы приложений с помощью перетаскивания полезны для нетехнических людей, которые могут создавать мобильные или веб-приложения по своему выбору, не написав даже ни одной строки кода самостоятельно.

Поэтому нет никаких сомнений в том, что разработка без кода позволяет любому стать создателем приложений, поскольку эти платформы открыли путь для разработки приложений непрограммистам.

Люди, которые используют инструменты разработки без кода для создания мобильных приложений или веб-приложений, называются гражданскими разработчиками. С помощью инструментов без кода эти люди получают возможность создавать и интегрировать программное обеспечение различной сложности, добавляя как общие, так и сложные функции. Лучше всего то, что все это возможно без необходимости писать код.

Инновации в инструментах и алгоритмах искусственного интеллекта ( ИИ ) также сыграли неотъемлемую роль в росте популярности инструментов разработки без кода. ИИ больше не ограничивается крупными технологическими компаниями. Фактически, крупные технологические предприятия также позаботились о том, чтобы инструменты на основе ИИ и соответствующие технологии, такие как инструменты без кода, были гораздо более доступными для людей, чтобы обеспечить больше инноваций.

Сегодня на рынке доступна большая коллекция платформ для разработки без кода. Поэтому все больше и больше людей заинтересованы в том, чтобы стать профессиональными разработчиками и создателями приложений, используя инструменты разработки без кода.

Как AppMaster помогает малому бизнесу добиться успеха в условиях COVID-19?

Пандемия COVID-19, безусловно, ускорила цифровую революцию, поскольку в те беспрецедентные времена все больше организаций были вынуждены внедрять цифровые решения. Это вызвало резкий рост спроса на программистов. Однако спрос на создание программного обеспечения намного превышает текущее предложение традиционных разработчиков мобильных приложений.

Кроме того, малый и средний бизнес не может позволить себе такие деньги и время, которые требуются для традиционных процедур разработки приложений. Поскольку компании становятся все более технически подкованными, им приходится полагаться на доступные и надежные решения для создания мобильных приложений и веб-приложений.

AppMaster, один из лучших разработчиков приложений без кода, помогает всем типам предприятий, в том числе малым, использовать огромную мощь современных технологий и создавать мощные пользовательские приложения, отвечающие их уникальным требованиям.

Мощные инструменты визуального редактирования AppMaster в виде встроенного конструктора приложений, конструктора веб-приложений и конструктора моделей данных — вот некоторые из многих функций, которые сделали AppMaster ведущим именем в индустрии разработки без кода.

AppMaster имеет большое количество зарегистрированных пользователей, включая как частных лиц, так и предприятия. Широкие тарифные планы AppMaster делают его популярным выбором для малого и среднего бизнеса для создания пользовательских приложений и экономии значительной суммы денег.

Многие предприятия все еще восстанавливаются после воздействия пандемии COVID-19 на мировую экономику. Такие предприятия могут использовать функции перетаскивания AppMaster для создания мобильного приложения или веб-приложения в соответствии со своими требованиями, не тратя слишком много денег.

Инструменты разработки без кода, в частности AppMaster, гарантируют, что все типы предприятий и частных лиц могут пользоваться преимуществами мобильного приложения или веб-приложения, не прибегая к дорогостоящим и трудоемким традиционным процедурам разработки.

С AppMaster вы можете быстро разработать приложение и постоянно обновлять его, чтобы повысить узнаваемость бренда и использовать все доступные маркетинговые каналы. Все эти преимущества разработки мобильных приложений без кода в конечном итоге помогут вам укрепить лояльность клиентов и бороться с экономическим кризисом, вызванным пандемией.

Как работает конструктор AppMaster?

AppMaster фокусируется на удобных, эффективных и безопасных процедурах разработки. Проанализируем работу AppMaster с точки зрения важных аспектов:

Создание базы данных PostgreSQL

Процесс разработки приложений без кода с помощью AppMaster начинается с создания реальной базы данных PostgreSQL. Создается по схеме, собранной конструктором БД . На начальном этапе все достаточно просто и понятно. Его структура может меняться при последующих публикациях. Вам нужно сохранить сами данные, чтобы данные были перенесены.

Перейти на язык

Все бизнес-процессы собраны в реальный код на языке Go. В результате полноценное мобильное приложение автоматически пишется так, как если бы оно было написано разработчиками. AppMaster способен писать со скоростью 22 000 строк кода в секунду.

Всякий раз, когда в будущем будут производиться обновления, все будет переписано с нуля для обеспечения безопасности и эффективности. Поэтому мобильные приложения, созданные с помощью AppMaster, всегда актуальны, и в них нет технических проблем. Конечный продукт — мобильные приложения или веб-приложения — никак не зависит от AppMaster. Их можно использовать где угодно на любом сервере.

Документация Swagger

Документация Swagger создается автоматически при создании приложений с помощью AppMaster. Он сразу же доступен онлайн. Тщательная документация позволяет проверить все конечные точки приложения, протестировать их на практике, получить доступ к базе данных и т.д.

Дополнительные возможности

AppMaster имеет несколько дополнительных функций. Вы можете создавать веб-приложения с помощью Vue3. Как правило, панели администратора создаются с помощью Vue3 , но с его помощью можно создать любое приложение. Пользовательский интерфейс, управляемый сервером, можно использовать для обработки серверной части мобильных приложений и веб-приложений. После тщательного тестирования приложения его можно опубликовать в магазинах приложений.

Технологии, на которых работает конструктор приложений AppMaster

Ниже перечислены ключевые технологии, используемые AppMaster:

Мобильные приложения

AppMaster использует уникальную структуру для мобильных приложений с подходом к пользовательскому интерфейсу, управляемому сервером. Пользовательский интерфейс, управляемый сервером, — это подход, который позволяет динамически доставлять логику экрана приложения и даже IP-ключи из сгенерированного бэкэнда в само приложение. Это позволяет быстро менять дизайн экрана мобильных приложений и выполнять практически все действия внутри приложения. Это полезно для создания как гибридных, так и нативных приложений.

iOS

Фреймворк SwiftUI используется для создания нативных приложений для операционной системы iOS. Это самый новый, самый последний, самый мощный фреймворк с декларативным подходом, выпущенный Apple всего пару лет назад.

Он позволяет очень быстро рисовать экраны, добиваться высокой производительности рендеринга интерфейса и менять экраны на лету. Базовым языком программирования, который используется вместе с собственным фреймворком SwiftUI, является Swift — компилируемый, быстрый язык.

Андроид

Jetpack Compose Framework используется для создания нативных приложений для операционной системы Android. Работа Jetpack Compose аналогична структуре SwiftUI. Это полезно для динамического рендеринга экранов в мобильных приложениях. Основным языком программирования, используемым при разработке мобильных приложений, является Kotlin.

Голанг

AppMaster использует Golang для создания серверных приложений, потому что это скомпилированный язык и он очень быстрый. Он очень легко масштабируется и не занимает много оперативной памяти во время работы. Это один из самых современных и мощных языков программирования, существующих на сегодняшний день. Это простой язык, поскольку он не включает сложных концепций объектно-ориентированного программирования. Поэтому генерировать код на Golang — простая задача.

Вью

Фреймворк Vue.js , JavaScript и Typescript используются для создания веб-приложений. Современный фреймворк Vue полезен для создания очень быстрых веб-приложений, совместимых с большинством браузеров. Еще одна причина выбора платформы Vue.js заключается в том, что во многих ситуациях она поддерживает режим SSR (рендеринг на стороне сервера). Таким образом, он позволяет максимально повысить совместимость с поисковыми роботами и значительно повысить качество поисковой оптимизации любого веб-приложения.

Вывод

Индустрия смартфонов — одна из крупнейших отраслей в мире, благодаря чему в магазинах приложений можно найти миллионы мобильных приложений. Использование технологии разработки без кода имеет преимущества для отдельных лиц, малого бизнеса и даже многонациональных корпораций. Это одно из тех технологических достижений, которое коренным образом меняет методы работы многих компаний.

Более быстрая разработка, меньше времени для выхода на рынок и меньшая стоимость — вот причины, по которым люди предпочитают инструменты разработки приложений без кода традиционной разработке программного обеспечения. Это идеальное время для организаций и частных лиц, чтобы начать внедрять процессы разработки без кода, чтобы соответствовать меняющимся цифровым требованиям.

В конечном счете, повышение удовлетворенности клиентов с помощью эффективных и безопасных мобильных приложений поможет вам расширить клиентскую базу. Даже если у вас нет бизнеса, вы можете использовать удобный конструктор приложений без кода, такой как AppMaster, для создания мобильных приложений и веб-приложений с бэкэндом, созданным искусственным интеллектом, для выполнения ваших требований.