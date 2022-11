È comune a molti di noi che alcune grandi idee per un'applicazione mobile ci passino per la testa, ma finiscano per essere ignorate a causa del tempo, del denaro e dell'energia necessari per codificare un'applicazione.

E se ci fosse un modo per trasformare la vostra idea in realtà e diventare la prossima grande novità nel settore delle app?

I costruttori di appno-code sono la soluzione perfetta in queste situazioni. Vi permettono di creare e distribuire qualsiasi tipo di app e di iniziare a lasciare il segno nel mondo.

Questo articolo vi dirà tutto quello che c'è da sapere sugli strumenti di sviluppo no-code, quindi continuate a leggere!

Che cos'è un app builder no-code?

Come suggerisce il nome, un app builder no-code è una piattaforma attraverso la quale sviluppatori, designer, creativi e chiunque sia interessato a creare un'app può crearne una senza alcuna codifica e programmazione.

Inizialmente le piattaforme no-code erano limitate ai membri del team di un progetto che non avevano alcuna esperienza di sviluppo. Al giorno d'oggi, tuttavia, le ampie funzionalità dei costruttori di app no-code li hanno resi molto popolari anche tra gli sviluppatori professionisti.

La facilità d'uso e l'accessibilità dei costruttori di applicazioni no-code consentono a chiunque di creare applicazioni funzionali attraverso le funzioni drag-and-drop senza avere alcuna conoscenza di codifica. Queste piattaforme dispongono di elementi precodificati per creare un'ampia gamma di pulsanti e caselle di testo e aggiungere altre funzionalità necessarie per lo sviluppo di applicazioni.

Nel corso del tempo, i costruttori di app no-code sono diventati in grado di gestire anche i requisiti più sofisticati e di realizzare app aziendali. I moderni app builder drag-and-drop sono utili per creare interfacce facili da usare, insieme a potenti backend per supportare vari processi aziendali.

Come funziona lo sviluppo no-code?

Sviluppare applicazioni mobili attraverso lo sviluppo no-code è facile come disegnare il progetto di un'applicazione su carta. La maggior parte dei costruttori di applicazioni no-code dispone di interfacce facili da usare attraverso le quali è possibile sviluppare diversi tipi di applicazioni, anche se non si ha alcuna esperienza di codifica.

Il funzionamento specifico delle procedure di sviluppo no-code può variare in base al costruttore di app no-code utilizzato. Tuttavia, il funzionamento di base di tutti questi strumenti di sviluppo no-code segue alcuni principi generali. Questi sono:

Idea

Il primo passo consiste nell'avere un'idea di app che si vuole trasformare in realtà. Avere un'idea unica vi aiuterà a farvi strada nel mercato altamente competitivo delle app. Anche se non volete rilasciare la vostra applicazione al grande pubblico sugli app store, è possibile che stiate cercando un certo tipo di applicazione per uso personale.

Una volta che avete un'idea per un'applicazione mobile o basata sul web, dovreste iniziare a pianificare la fase di sviluppo e come utilizzare una strategia di sviluppo no-code per raggiungere i vostri obiettivi.

Pianificazione e preparazione dei dati

Analizzare i requisiti in anticipo è fondamentale per garantire uno sviluppo senza intoppi. Inoltre, sarebbe utile raccogliere tutti i dettagli e i dati rilevanti prima di iniziare a progettare e costruire la vostra applicazione.

Il processo di raccolta dei dati include l'analisi della concorrenza per scegliere il miglior tipo di UI e UX per la vostra applicazione. Inoltre, se state costruendo un'app da rilasciare sugli app store, dovreste assolutamente controllare i vostri concorrenti per assicurarvi che la vostra app abbia un design e delle funzionalità migliori.

Design dell'app

I costruttori di app forniscono vari modelli già pronti per aiutarvi a iniziare. Tuttavia, se si desidera una personalizzazione completa, si può anche scegliere di costruire un'app da zero utilizzando diversi elementi, pulsanti e immagini.

Sviluppo dell'app senza codice

Una volta finalizzato il design dell'app, si può iniziare a svilupparla utilizzando le funzioni drag-and-drop del costruttore di app no-code. Aggiungete vari elementi per implementare le funzionalità richieste, come le notifiche push nella vostra app.

Test e distribuzione

La fase finale dello sviluppo di un'app no-code è il test e la distribuzione. È importante testare a fondo l'applicazione per assicurarsi che non ci siano bug, errori o problemi tecnici.

Un vantaggio significativo dell'utilizzo di un costruttore di applicazioni no-code affidabile per creare applicazioni mobili è che, anche se si rilevano alcuni bug dopo la distribuzione, è possibile risolverli rapidamente utilizzando strumenti di editing visivo.

Vantaggi dell'utilizzo di un costruttore di applicazioni no-code

Il vantaggio più importante dell'utilizzo di strumenti di sviluppo no-code è spiegato nel loro nome. Chiunque può creare applicazioni personalizzate utilizzando i costruttori di app no-code senza avere alcuna competenza o conoscenza di codifica. Anche applicazioni complesse come Facebook e Airbnb possono essere realizzate con un approccio di sviluppo no-code. Lo sviluppo no-code ha una barriera d'ingresso molto bassa, il che significa che chiunque sia interessato allo sviluppo può utilizzare questi strumenti e sviluppare applicazioni di grande successo senza scrivere una sola riga di codice.

I vantaggi principali dell'utilizzo di un costruttore di app no-code come AppMaster sono i seguenti:

Sviluppo rapido

Gli approcci di sviluppo tradizionali richiedono molto tempo per creare applicazioni mobili. Se siete alla ricerca di un modo più rapido e semplice di sviluppare le app per raggiungere i vostri obiettivi aziendali, dovreste utilizzare i costruttori di app no-code.

Questo tipo di innovazione di sviluppo rapido è fondamentale per competere con le altre aziende costruendo, distribuendo e aggiornando rapidamente le app mobili.

Ridurre al minimo i costi

Assumere uno sviluppatore di app o una società di sviluppo richiede tempo e denaro, perché le tecniche tradizionali di sviluppo di app per dispositivi mobili hanno un costo significativo. D'altro canto, è possibile affidarsi alle tecniche di sviluppo no-code per ridurre significativamente i costi.

Alcuni studi dimostrano che un approccio di sviluppo no-code può ridurre i costi e i tempi di sviluppo del 50%-90%. Risparmiare questa quantità di tempo e denaro può essere un enorme vantaggio per le aziende, soprattutto per quelle di piccole dimensioni.

Migliore collaborazione

La collaborazione è parte integrante dello sviluppo di un'applicazione. Molti pensano erroneamente che i costruttori di app no-code non offrano funzioni di collaborazione. Nelle procedure di sviluppo tradizionali, è necessario dividere i team in base agli aspetti tecnici e non tecnici del progetto.

Tuttavia, gli strumenti di sviluppo no-code non presentano questi problemi. Chiunque può utilizzarli per uno sviluppo efficiente e godere di maggiori e migliori funzionalità di collaborazione.

Caratteristiche moderne

L'importanza di implementare strumenti e tecnologie all'avanguardia non può essere sottovalutata. La tecnologia moderna facilita le aziende nell'apportare innovazione e agilità. Inoltre, i costruttori di app no-code assicurano che le app possano essere sviluppate e implementate rapidamente.

La continua crescita e l'innovazione degli strumenti di sviluppo no-code consentono alle aziende di tutti i settori di ottenere i vantaggi della tecnologia moderna sotto forma di app per dispositivi mobili, senza passare attraverso il tradizionale e lungo processo di codifica.

Maggiori profitti

Non sarebbe sbagliato dire che guadagnare di più è l'obiettivo di ogni tipo di azienda. Le aziende possono assicurarsi maggiori profitti fornendo app builders drag-and-drop ai singoli individui e trasformandoli in sviluppatori cittadini.

In definitiva, la creazione di app con la massima efficienza, precisione e collaborazione è utile per avere un impatto sul settore delle app e attirare più persone.

Flussi di lavoro migliorati

Poiché gli strumenti di sviluppo no-code mirano a migliorare la qualità dei flussi di lavoro di sviluppo, è comprensibile che tali strumenti riducano i tempi e i costi di sviluppo. Anche se un'azienda dispone di un team di sviluppo separato, può comunque utilizzare gli strumenti no-code per espandere e migliorare le capacità di sviluppo.

Le ricerche indicano infatti che circa l'80% delle organizzazioni che si affidano ai citizen developer sono in grado di migliorare significativamente le loro procedure di sviluppo, in quanto gli sviluppatori di app tradizionali hanno più tempo ed energie per concentrarsi su altre attività aziendali principali.

Alcune aziende scelgono anche di utilizzare app builder no-code e low-code per beneficiare di capacità di codifica limitate. Uno strumento di sviluppo low-code è utile anche per migliorare il flusso di lavoro di sviluppo se si ha una certa esperienza di codifica.

Accessibilità

Il tipo di accessibilità offerto dagli strumenti no-code non è possibile con gli approcci di sviluppo tradizionali. Le organizzazioni possono creare applicazioni aziendali altamente sofisticate con gli strumenti no-code, anche con conoscenze tecniche limitate o nulle.

Inoltre, se qualcuno ha una grande idea di app, può trasformarla in realtà con l'aiuto di un approccio di sviluppo no-code. Trasformare un'idea di app in un'effettiva applicazione mobile, web o nativa non è mai stato così facile, ma ora è possibile grazie all'accessibilità degli strumenti no-code.

Flessibilità

Gli approcci di sviluppo tradizionali sono molto rigidi a causa delle regole e delle restrizioni legate ai diversi linguaggi di programmazione e framework. A volte, anche semplici aggiornamenti possono richiedere molto tempo e sforzi nello sviluppo software tradizionale.

Gli strumenti no-code, invece, offrono agli sviluppatori la massima flessibilità nella creazione e nell'aggiornamento delle applicazioni mobili. È possibile implementare e distribuire rapidamente le modifiche per adattarsi all'evoluzione dei requisiti aziendali.

Quali tipi di applicazioni può creare il software no-code?

Non ci sono grossi limiti quando si parla di copertura dei moderni strumenti di sviluppo di applicazioni no-code come AppMaster. In effetti, queste piattaforme vengono migliorate regolarmente per migliorare ancora di più le loro procedure di lavoro.

È possibile utilizzare le piattaforme no-code per creare software in diversi settori e industrie. Alcuni dei principali tipi di applicazioni che si possono creare con il software no-code sono:

Applicazioni mobili no-code

Costruire un'app mobile accattivante, facile da usare e sicura è molto più importante che mai, perché oggi le persone amano gestire tutte le loro attività attraverso le app mobili. Le piattaforme no-code più diffuse consentono di creare applicazioni mobili per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.

Pertanto, se volete creare un'applicazione mobile, potete affidarvi alle piattaforme di sviluppo no-code anche se non avete competenze tecniche di codifica. I moderni strumenti no-code sono utili per creare applicazioni native e ibride.

Applicazioni web no-code

Le applicazioni web sono molto popolari tra tutti i tipi di aziende e organizzazioni. Non sarebbe sbagliato dire che quasi ogni tipo di azienda al giorno d'oggi dovrebbe avere un'applicazione web per attirare più utenti.

Alcuni degli esempi più popolari di web app sono Netflix, Trello, Microsoft Office 365 e Basecamp. Il fatto che i non addetti ai lavori possano costruire app web senza avere alcuna esperienza di codifica è molto utile per creare un'ampia gamma di landing page e numerosi altri tipi di app web.

App aziendali senza codice

La possibilità di creare app personalizzate con strumenti no-code è uno dei motivi principali per cui l'approccio allo sviluppo no-code è diventato così popolare nella creazione di app mobili e web app. Costruire app personalizzate significa poter contare su un approccio di sviluppo no-code per creare potenti app aziendali.

È quindi possibile utilizzare gli strumenti di sviluppo no-code per creare applicazioni aziendali per la propria organizzazione per diverse procedure come la gestione dei dati, il supporto tecnico, il marketing e molti altri processi aziendali.

Lo sviluppo no-code permette a chiunque di essere un creatore

Un'idea sbagliata sull'approccio allo sviluppo no-code è che sia destinato a sostituire completamente le procedure di codifica e programmazione. Tuttavia, è importante notare che l'industria dello sviluppo software è abbastanza vasta da supportare diversi tipi di approcci di sviluppo.

Infatti, combinare la potenza degli approcci di sviluppo no-code, low-code e tradizionale può aiutare l'azienda di software a sviluppare soluzioni sofisticate.

Tuttavia, gli strumenti di sviluppo no-code hanno livellato il campo di gioco nel settore dello sviluppo di applicazioni mobili. I costruttori di app drag-and-drop sono utili ai non addetti ai lavori per creare un'applicazione mobile o web di loro scelta senza scrivere nemmeno una riga di codice.

Pertanto, non c'è dubbio che lo sviluppo no-code consenta a chiunque di diventare un creatore di app, poiché queste piattaforme hanno aperto la strada ai non programmatori per lo sviluppo di applicazioni.

Le persone che utilizzano strumenti di sviluppo no-code per creare applicazioni mobili o web sono chiamate citizen developer. Con l'aiuto degli strumenti no-code, queste persone diventano capaci di costruire e integrare software di varia complessità per aggiungere funzionalità comuni e sofisticate. La cosa migliore è che tutto questo è possibile senza dover scrivere codice.

Anche le innovazioni negli strumenti e negli algoritmi di intelligenza artificiale(AI) hanno svolto un ruolo fondamentale nella crescente popolarità degli strumenti di sviluppo no-code. L'intelligenza artificiale non è più limitata alle grandi aziende tecnologiche. Infatti, anche le grandi aziende tecnologiche si sono assicurate che gli strumenti basati sull'IA e le tecnologie pertinenti, come gli strumenti no-code, siano molto più accessibili alle persone per garantire una maggiore innovazione.

Oggi sul mercato è disponibile una vasta gamma di piattaforme di sviluppo no-code. Pertanto, sempre più persone sono interessate a diventare sviluppatori professionisti e creatori di app utilizzando strumenti di sviluppo no-code.

In che modo AppMaster aiuta le piccole imprese ad avere successo grazie a COVID-19?

La pandemia del COVID-19 ha sicuramente accelerato la rivoluzione digitale, in quanto un numero sempre maggiore di organizzazioni è stato costretto ad adottare soluzioni digitali in quei tempi senza precedenti. Ha causato una forte crescita della domanda di programmatori. Tuttavia, la domanda di creazione di software è di gran lunga superiore all'attuale offerta di sviluppatori di app mobili tradizionali.

Inoltre, le piccole e medie imprese non possono permettersi il dispendio di tempo e denaro necessario per le procedure tradizionali di sviluppo delle app. Poiché le aziende diventano sempre più esperte di tecnologia, devono affidarsi a soluzioni economiche e affidabili per la creazione di applicazioni mobili e web app.

AppMaster, uno dei migliori costruttori di applicazioni no-code, sta aiutando tutti i tipi di aziende, anche quelle piccole, ad abbracciare l'immensa potenza della tecnologia moderna e a creare potenti applicazioni personalizzate per soddisfare le loro esigenze specifiche.

I potenti strumenti di editing visivo di AppMaster, sotto forma di costruttore di app native, costruttore di web app e designer di modelli di dati, sono alcune delle numerose caratteristiche che hanno reso AppMaster un nome leader nel settore dello sviluppo no-code.

AppMaster ha un gran numero di utenti registrati, sia privati che aziende. L'ampia gamma di piani tariffari di AppMaster lo rende una scelta popolare per le PMI, che possono costruire applicazioni personalizzate risparmiando una quantità significativa di denaro.

Molte aziende si stanno ancora riprendendo dall'impatto della pandemia COVID-19 sull'economia globale. Queste aziende possono utilizzare le funzioni drag-and-drop di AppMaster per creare un'applicazione mobile o un'applicazione web in base alle loro esigenze senza spendere troppo.

Gli strumenti di sviluppo no-code, in particolare AppMaster, assicurano che tutti i tipi di aziende e individui possano godere dei benefici di un'applicazione mobile o di un'applicazione web senza dover ricorrere alle costose e lunghe procedure di sviluppo tradizionali.

Con AppMaster è possibile sviluppare rapidamente un'applicazione e aggiornarla continuamente per migliorare la notorietà del marchio e utilizzare tutti i canali di marketing disponibili. Tutti questi vantaggi dello sviluppo di applicazioni mobili no-code vi aiuteranno a fidelizzare maggiormente i clienti e a combattere la crisi economica causata dalla pandemia.

Come funziona il costruttore AppMaster?

AppMaster si concentra su procedure di sviluppo facili da usare, efficienti e sicure. Analizziamo il funzionamento di AppMaster in termini di aspetti importanti:

Creazione del database PostgreSQL

Il processo di sviluppo di applicazioni senza codice con AppMaster inizia con la creazione di un vero database PostgreSQL. Questo viene creato secondo lo schema assemblato dal progettista del database. Nella fase iniziale, tutto è abbastanza semplice e facile da capire. La sua struttura può cambiare con le successive pubblicazioni. È necessario salvare i dati stessi per poterli migrare.

Linguaggio Go

Tutti i processi aziendali sono assemblati in codice reale nel linguaggio Go. Di conseguenza, un'applicazione mobile completa viene scritta automaticamente come se fosse scritta da sviluppatori. AppMaster è in grado di scrivere alla velocità di 22.000 righe di codice al secondo.

In caso di aggiornamenti futuri, tutto viene riscritto da zero per garantire sicurezza ed efficienza. Pertanto, le applicazioni mobili realizzate con AppMaster sono sempre aggiornate e non presentano problemi tecnici. Il prodotto finale - applicazioni mobili o web app - non dipende in alcun modo da AppMaster. Possono essere utilizzati ovunque e su qualsiasi server.

Documentazione Swagger

La documentazione Swagger viene generata automaticamente quando si creano applicazioni con AppMaster. È immediatamente disponibile online. Una documentazione accurata consente di controllare tutti gli endpoint dell'applicazione, di testarli nella pratica, di accedere al database, ecc.

Caratteristiche aggiuntive

AppMaster dispone di diverse funzionalità aggiuntive. È possibile creare applicazioni web con Vue3. In genere, i pannelli di amministrazione vengono creati con Vue3, ma è possibile creare qualsiasi tipo di applicazione con esso. La Server Driven UI può essere utilizzata per gestire il backend di applicazioni mobili e web. Una volta che l'applicazione è stata testata a fondo, è possibile pubblicarla sugli app store.

Tecnologie su cui lavora AppMaster app builder

Di seguito sono elencate le tecnologie chiave utilizzate da AppMaster:

Applicazioni mobili

AppMaster utilizza un framework unico per le applicazioni mobili con un approccio Server-Driven UI. L'interfaccia utente guidata dal server è un approccio che consente di fornire dinamicamente la logica della schermata dell'applicazione e persino le chiavi IP da un backend generato all'applicazione stessa. Ciò consente di modificare rapidamente il design delle schermate delle applicazioni mobili e di eseguire quasi tutto all'interno dell'applicazione. È utile per la creazione di applicazioni ibride e native.

iOS

Il framework SwiftUI viene utilizzato per creare app native per il sistema operativo iOS. È il framework più recente e potente con un approccio dichiarativo, rilasciato da Apple solo un paio di anni fa.

Consente di disegnare le schermate molto rapidamente, di ottenere un rendering dell'interfaccia ad alte prestazioni e di cambiare schermata al volo. Il linguaggio di programmazione di base che viene utilizzato, insieme al framework SwiftUI, è Swift, un linguaggio compilato e veloce.

Android

Jetpack Compose Framework è utilizzato per costruire applicazioni native per il sistema operativo Android. Il funzionamento di Jetpack Compose è simile a quello del framework SwiftUI. È utile per il rendering dinamico delle schermate nelle applicazioni mobili. Il principale linguaggio di programmazione utilizzato nello sviluppo di applicazioni mobili è Kotlin.

Golang

AppMaster utilizza Golang per creare applicazioni di backend perché è un linguaggio compilato ed è molto veloce. È scalabile molto facilmente e non occupa molta RAM quando è in esecuzione. È uno dei linguaggi di programmazione più moderni e potenti che esistano oggi. È un linguaggio semplice, in quanto non prevede complicati concetti di programmazione orientata agli oggetti. Pertanto, generare codice in Golang è un compito semplice.

Vue

Il frameworkVue.js, JavaScript e Typescript sono utilizzati per creare applicazioni web. Il moderno framework Vue è utile per creare applicazioni web molto veloci e compatibili con la maggior parte dei browser. Un altro motivo per scegliere il framework Vue.js è che supporta la modalità SSR (rendering lato server) in molte situazioni. Pertanto, consente di massimizzare la compatibilità con i robot di ricerca e di migliorare significativamente la qualità dell'ottimizzazione per i motori di ricerca di qualsiasi applicazione web.

Conclusione

L'industria degli smartphone è una delle più grandi industrie del mondo, grazie alla quale è possibile trovare milioni di applicazioni mobili negli app store. L'utilizzo della tecnologia di sviluppo no-code offre vantaggi per i singoli, le piccole imprese e persino le multinazionali. È uno dei progressi tecnologici che sta rivoluzionando il modo di lavorare di molte aziende.

Uno sviluppo più rapido, tempi di commercializzazione più brevi e costi inferiori sono i motivi per cui le persone preferiscono gli strumenti di sviluppo di app no-code allo sviluppo di software tradizionale. Questo è il momento ideale per le organizzazioni e per i singoli per iniziare ad adottare processi di sviluppo no-code per soddisfare i requisiti digitali in continua evoluzione.

In definitiva, una migliore soddisfazione dei clienti attraverso applicazioni mobili efficienti e sicure vi faciliterà nell'espandere la vostra base di clienti. Anche se non avete un'azienda, potete usare un app builder no-code facile da usare come AppMaster per creare applicazioni mobili e web app con backend generati dall'intelligenza artificiale per soddisfare le vostre esigenze.