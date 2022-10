Il est courant pour la plupart d'entre nous que de bonnes idées pour une application mobile nous traversent l'esprit, mais nous finissons par les ignorer en raison du temps, de l'argent et de l'énergie nécessaires pour coder une application.

Et s'il y avait un moyen de transformer votre idée en réalité et de devenir la prochaine grande chose dans l'industrie des applications ?

Les constructeurs d'applications sans code sont la solution parfaite dans de telles situations. Ils vous permettent de créer et de déployer tout type d'application et de commencer à faire votre marque dans le monde.

Cet article vous dira tout ce que vous devez savoir sur les outils de développement sans code , alors continuez à lire !

Qu'est-ce qu'un créateur d'application sans code ?

Comme son nom l'indique, un constructeur d'applications sans code est une plate-forme à travers laquelle les développeurs, les concepteurs, les créatifs et toute personne intéressée par la création d'une application peuvent en créer une sans aucun codage ni programmation.

Les plates-formes sans code étaient à l'origine limitées aux membres de l'équipe d'un projet qui n'avaient aucune expérience en développement. De nos jours, cependant, les nombreuses fonctionnalités des créateurs d'applications sans code les ont également rendus très populaires parmi les développeurs professionnels.

La convivialité et l'accessibilité des créateurs d'applications sans code permettent à quiconque de créer des applications fonctionnelles via des fonctionnalités de glisser-déposer sans avoir aucune connaissance en matière de codage. Ces plates-formes ont des éléments précodés pour créer une large gamme de boutons et de zones de texte et ajouter d'autres fonctionnalités nécessaires au développement d'applications.

Au fil du temps, les créateurs d'applications sans code sont devenus capables de gérer même les exigences d'applications les plus sophistiquées et de créer des applications d'entreprise. Les créateurs d' applications modernes par glisser-déposer sont utiles pour créer des interfaces conviviales, ainsi que des backends puissants pour prendre en charge divers processus métier.

Développer des applications mobiles via le développement sans code est aussi simple que de dessiner la conception d'une application sur papier. La plupart des créateurs d'applications sans code ont des interfaces conviviales à travers lesquelles vous pouvez développer différents types d'applications, même si vous n'avez aucune expérience de codage.

Le fonctionnement spécifique des procédures de développement sans code peut varier en fonction du constructeur d'applications sans code que vous utilisez. Cependant, le fonctionnement de base de tous ces outils de développement sans code suit certains principes généraux. Ceux-ci sont:

Idée

La première étape consiste à proposer une idée d'application que vous souhaitez transformer en réalité. Avoir une idée unique vous aidera à vous faire une place sur le marché hautement concurrentiel des applications. Même si vous ne souhaitez pas diffuser votre application au grand public sur les magasins d'applications, il est possible que vous recherchiez un certain type d'application pour votre usage personnel.

Une fois que vous avez une idée d'application mobile ou Web, vous devez commencer à planifier la phase de développement et la manière dont vous utiliserez une stratégie de développement sans code pour atteindre vos objectifs.

Planification et préparation des données

Analyser vos besoins à l'avance est essentiel pour assurer un développement fluide. De plus, il serait utile que vous rassembliez tous les détails et données pertinents avant de commencer à concevoir et à créer votre application.

Le processus de collecte de données comprend une analyse concurrentielle pour choisir le meilleur type d'interface utilisateur et UX pour votre application. De plus, si vous créez une application à publier sur les magasins d'applications , vous devez absolument consulter vos concurrents pour vous assurer que votre application a une meilleure conception et de meilleures fonctionnalités.

Conception d'applications

Les créateurs d'applications fournissent divers modèles prédéfinis pour vous aider à démarrer. Cependant, si vous souhaitez des options de personnalisation complètes, vous pouvez également choisir de créer une application à partir de zéro en utilisant différents éléments, boutons et images.

Développement d'applications sans code

Une fois que vous avez finalisé la conception de l'application, vous pouvez commencer à la développer à l'aide des fonctionnalités de glisser-déposer du générateur d'application sans code. Ajoutez divers éléments pour implémenter les fonctionnalités requises, telles que les notifications push dans votre application.

Test et déploiement

La dernière étape du développement d'applications sans code est le test et le déploiement. Il est important de tester soigneusement l'application pour s'assurer qu'il n'y a pas de bogues, d'erreurs ou de problèmes techniques.

Un avantage important de l'utilisation d'un constructeur d'applications sans code fiable pour créer des applications mobiles est que même si vous détectez des bogues après le déploiement, vous pouvez les corriger rapidement à l'aide d'outils d'édition visuelle.

Avantages de l'utilisation d'un constructeur d'applications sans code

L'avantage le plus important de l'utilisation d'outils de développement sans code est expliqué dans leur nom. Tout individu peut créer des applications personnalisées à l'aide de créateurs d'applications sans code sans avoir de compétences en codage ou de connaissances en codage. Même des applications complexes comme Facebook et Airbnb peuvent être créées en utilisant une approche de développement sans code. Le développement sans code a une très faible barrière à l'entrée, ce qui signifie que toute personne intéressée par le développement peut utiliser ces outils et développer des applications très réussies sans écrire une seule ligne de code.

Voici les principaux avantages de l'utilisation d'un constructeur d'applications sans code comme AppMaster :

Développement rapide

Les approches de développement traditionnelles prennent beaucoup de temps pour créer des applications mobiles. Si vous recherchez un moyen plus rapide et plus simple de développer des applications pour atteindre vos objectifs commerciaux, vous devez utiliser des créateurs d'applications sans code.

Ce type d'innovation de développement rapide est essentiel pour rivaliser avec d'autres entreprises en créant, déployant et mettant à jour rapidement des applications mobiles.

Minimiser les coûts

L'embauche d'un développeur d'applications ou d'une société de développement prend du temps et coûte cher, car les techniques traditionnelles de développement d'applications mobiles coûtent beaucoup d'argent. D'autre part, vous pouvez compter sur des techniques de développement sans code pour réduire considérablement les coûts .

Certaines des études montrent qu'une approche de développement sans code peut réduire le coût et le temps de développement de l'ordre de 50 % à 90 %. Économiser cette quantité de temps et d'argent peut être un énorme stimulant pour les entreprises, en particulier les petites.

Meilleure collaboration

La collaboration fait partie intégrante du développement d'applications. Beaucoup de gens supposent à tort que les créateurs d'applications sans code ne fournissent pas de fonctionnalités de collaboration. Dans les procédures de développement traditionnelles, vous devez diviser les équipes selon les aspects techniques et non techniques du projet.

Cependant, les outils de développement sans code ne présentent pas de tels problèmes. Tout le monde peut les utiliser pour un développement efficace et profiter de fonctionnalités de collaboration plus importantes et de meilleure qualité.

Fonctionnalités modernes

L'importance de la mise en œuvre d'outils et de technologies de pointe ne peut être sous-estimée. La technologie moderne aide les entreprises à apporter innovation et agilité. De plus, les créateurs d'applications sans code garantissent que les applications peuvent être développées et mises en œuvre rapidement.

La croissance continue et l'innovation des outils de développement sans code permettent aux entreprises de tous les secteurs de bénéficier de la technologie moderne sous la forme d'une application mobile sans passer par le long processus traditionnel de codage.

Plus de bénéfices

Il ne serait pas faux de dire que gagner plus d'argent est l'objectif de chaque type d'entreprise. Les entreprises peuvent assurer de plus grands profits en fournissant des créateurs d'applications par glisser-déposer aux particuliers et en les transformant en développeurs citoyens.

En fin de compte, la création d'applications avec une efficacité, une précision et une collaboration maximales est utile pour avoir un impact sur l'industrie des applications et attirer plus de personnes.

Flux de travail améliorés

Étant donné que les outils de développement sans code visent à améliorer la qualité des workflows de développement, il est compréhensible que ces outils réduisent le temps et les coûts de développement. Même si une entreprise dispose d'une équipe de développement distincte, elle peut toujours utiliser des outils sans code pour étendre et améliorer les capacités de développement.

En fait, les recherches indiquent qu'environ 80 % des organisations qui s'appuient sur des développeurs citoyens sont en mesure d'améliorer considérablement leurs procédures de développement, car les développeurs d'applications traditionnels disposent de plus de temps et d'énergie pour se concentrer sur d'autres activités commerciales essentielles.

Certaines entreprises choisissent également d'utiliser des créateurs d'applications sans code et à faible code pour bénéficier de capacités de codage limitées. Un outil de développement low-code est également utile pour améliorer le flux de travail de développement si vous avez une certaine expérience du codage.

Accessibilité

Le type d'accessibilité offert par les outils sans code n'est pas possible dans les approches de développement traditionnelles. Les organisations peuvent créer des applications d'entreprise hautement sophistiquées avec des outils sans code , même avec des connaissances techniques limitées ou inexistantes.

De plus, si quelqu'un a une excellente idée d'application, il peut la concrétiser à l'aide d'une approche de développement sans code. Transformer un concept d'application en une véritable application mobile, une application Web ou une application native n'a jamais été aussi facile, mais c'est désormais possible grâce à l'accessibilité des outils sans code.

Souplesse

Les approches de développement traditionnelles sont très rigides en raison des règles et des restrictions liées aux différents langages de programmation et frameworks . Parfois, même de simples mises à jour peuvent prendre beaucoup de temps et d'efforts dans le développement de logiciels traditionnels.

D'autre part, les outils sans code offrent une flexibilité maximale aux développeurs dans la création et la mise à jour des applications mobiles. Vous pouvez implémenter et déployer les modifications rapidement pour vous adapter à l'évolution des besoins de votre entreprise.

Quels types d'applications un logiciel sans code peut-il créer ?

Il n'y a pas de limite majeure en ce qui concerne la couverture des outils modernes de développement d'applications sans code comme AppMaster. En fait, ces plateformes sont régulièrement améliorées pour améliorer encore plus leurs procédures de travail.

Vous pouvez utiliser des plates-formes sans code pour créer des logiciels dans divers secteurs et industries. Certains des principaux types d'applications que vous pouvez créer avec un logiciel sans code sont :

Applications mobiles sans code

Créer une application mobile attrayante, conviviale et sécurisée est beaucoup plus important que jamais, car les gens aiment aujourd'hui gérer toutes leurs tâches via des applications mobiles. Les plates-formes sans code les plus populaires vous aident à créer des applications mobiles pour répondre aux différentes exigences des clients.

Par conséquent, si vous souhaitez créer une application mobile, vous pouvez compter sur des plates-formes de développement sans code, même si vous n'avez aucune compétence technique en matière de codage . Les outils modernes sans code sont utiles pour créer des applications natives ainsi que des applications hybrides.

Applications Web sans code

Les applications Web sont très populaires parmi tous les types d'entreprises et d'organisations. Il ne serait pas faux de dire que presque tous les types d'entreprises de nos jours devraient avoir une application Web pour attirer plus d'utilisateurs.

Certains des exemples les plus populaires d'applications Web sont Netflix , Trello, Microsoft Office 365 et Basecamp. Le fait que des personnes non techniques puissent désormais créer des applications Web sans aucune expérience de codage est très utile pour créer un large éventail de pages de destination et de nombreux autres types d'applications Web.

Applications d'entreprise sans code

La possibilité de créer des applications personnalisées avec des outils sans code est l'une des principales raisons pour lesquelles l'approche de développement sans code est devenue si populaire dans la création d'applications mobiles et d'applications Web. La création d'applications personnalisées signifie que vous pouvez compter sur une approche de développement sans code pour créer de puissantes applications d'entreprise .

Par conséquent, vous pouvez utiliser des outils de développement sans code pour créer des applications d'entreprise pour votre organisation pour différentes procédures telles que la gestion des données, le support technique, le marketing et de nombreux autres processus métier.

Le développement sans code permet à n'importe qui d'être un créateur

Une idée fausse majeure à propos de l'approche de développement sans code est qu'elle est destinée à remplacer complètement les procédures de codage et de programmation. Cependant, il est important de noter que l'industrie du développement de logiciels est suffisamment vaste pour prendre en charge différents types d'approches de développement.

En fait, la combinaison de la puissance des approches de développement no-code, low-code et traditionnelles peut aider l'éditeur de logiciels à développer collectivement des solutions sophistiquées.

Néanmoins, les outils de développement sans code ont uniformisé les règles du jeu dans l'industrie du développement d'applications mobiles. Les constructeurs d'applications par glisser-déposer sont utiles pour les personnes non techniques qui souhaitent créer une application mobile ou Web de leur choix sans écrire une seule ligne de code eux-mêmes.

Par conséquent, il n'y a aucun doute sur le fait que le développement sans code permet à n'importe qui de devenir créateur d'applications, car ces plates-formes ont ouvert la voie aux non-programmeurs pour développer des applications.

Les personnes qui utilisent des outils de développement sans code pour créer des applications mobiles ou des applications Web sont appelées développeurs citoyens. Avec l'aide d'outils sans code, ces personnes deviennent capables de créer et d'intégrer des logiciels de complexité variable pour ajouter des fonctionnalités à la fois communes et sophistiquées. La meilleure chose est que tout cela est possible sans avoir besoin d'écrire du code.

Les innovations en matière d'outils et d'algorithmes d'intelligence artificielle ( IA ) ont également joué un rôle essentiel dans la popularité croissante des outils de développement sans code. L'IA n'est plus limitée aux grandes entreprises technologiques. En fait, les grandes entreprises technologiques ont également veillé à ce que les outils basés sur l'IA et les technologies pertinentes, telles que les outils sans code, soient beaucoup plus accessibles aux gens pour assurer plus d'innovation.

Une grande collection de plates-formes de développement sans code est disponible sur le marché aujourd'hui. Par conséquent, de plus en plus de personnes souhaitent devenir développeurs professionnels et créateurs d'applications en utilisant des outils de développement sans code.

La pandémie de COVID-19 a certainement accéléré la révolution numérique, car de plus en plus d'organisations ont été obligées d'adopter des solutions numériques en ces temps sans précédent. Cela a provoqué une forte croissance de la demande de programmeurs. Cependant, la demande de développement de logiciels est bien supérieure à l'offre actuelle de développeurs d'applications mobiles traditionnelles.

De plus, les petites et moyennes entreprises ne peuvent pas se permettre le genre d'argent et de temps nécessaires aux procédures traditionnelles de développement d'applications. Alors que les entreprises deviennent de plus en plus férues de technologie, elles doivent s'appuyer sur des solutions abordables et fiables pour créer des applications mobiles et des applications Web.

AppMaster, l'un des meilleurs créateurs d'applications sans code, aide tous les types d'entreprises, y compris les petites, à profiter de l'immense puissance de la technologie moderne et à créer de puissantes applications personnalisées pour répondre à leurs besoins uniques.

Les puissants outils d'édition visuelle d'AppMaster sous la forme d'un constructeur d'applications natives, d'un constructeur d'applications Web et d'un concepteur de modèles de données sont quelques-unes des nombreuses fonctionnalités qui ont fait d'AppMaster un nom de premier plan dans l'industrie du développement sans code.

AppMaster a un grand nombre d'utilisateurs enregistrés qui comprennent des particuliers ainsi que des entreprises. Les plans tarifaires étendus d'AppMaster en font un choix populaire pour les PME pour créer des applications personnalisées et économiser beaucoup d'argent.

De nombreuses entreprises se remettent encore de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'économie mondiale. Ces entreprises peuvent utiliser les fonctionnalités de glisser-déposer d'AppMaster pour créer une application mobile ou une application Web selon leurs besoins sans dépenser trop d'argent.

Les outils de développement sans code, en particulier AppMaster, garantissent que tous les types d'entreprises et de particuliers peuvent profiter des avantages d'une application mobile ou d'une application Web sans passer par des procédures de développement traditionnelles coûteuses et chronophages.

Avec AppMaster, vous pouvez rapidement développer une application et la mettre à jour en permanence pour renforcer la notoriété de la marque et utiliser tous les canaux marketing disponibles. Tous ces avantages du développement d'applications mobiles sans code vous aideront à terme à fidéliser davantage vos clients et à lutter contre la crise économique causée par la pandémie.

AppMaster se concentre sur des procédures de développement conviviales, efficaces et sécurisées. Analysons le fonctionnement d'AppMaster en fonction de ses aspects importants :

Création de la base de données PostgreSQL

Le processus de développement d'applications sans code avec AppMaster commence par la création d'une véritable base de données PostgreSQL. Il est créé selon le schéma assemblé par le concepteur de la base de données. Dans la phase initiale, tout est assez simple et facile à comprendre. Sa structure peut changer avec d'autres publications. Vous devez enregistrer les données elles-mêmes afin que les données soient migrées.

Aller langue

Tous les processus métier sont assemblés en code réel dans le langage Go. En conséquence, une application mobile à part entière est automatiquement écrite comme si elle avait été écrite par des développeurs. AppMaster est capable d'écrire à la vitesse de 22 000 lignes de code par seconde.

Chaque fois que des mises à jour sont effectuées à l'avenir, tout est réécrit à partir de zéro pour garantir la sécurité et l'efficacité. Par conséquent, les applications mobiles créées avec AppMaster sont toujours à jour et il n'y a aucun problème technique. Le produit final - les applications mobiles ou les applications Web - ne dépend en aucune façon d'AppMaster. Ils peuvent être utilisés n'importe où sur n'importe quel serveur.

Documentation fanfaronne

La documentation Swagger est automatiquement générée lorsque vous créez des applications avec AppMaster. Il est immédiatement disponible en ligne. Une documentation complète vous permet de vérifier tous les points de terminaison de l'application, de les tester en pratique, d'accéder à la base de données, etc.

Caractéristiques supplémentaires

AppMaster a plusieurs fonctionnalités supplémentaires. Vous pouvez créer des applications Web avec Vue3. Généralement, les panneaux d'administration sont créés avec Vue3 , mais il est possible de créer n'importe quel type d'application avec. L'interface utilisateur pilotée par le serveur peut être utilisée pour gérer le backend des applications mobiles et des applications Web. Une fois l'application soigneusement testée, vous pouvez la publier sur les magasins d'applications.

Technologies sur lesquelles fonctionne le constructeur d'applications AppMaster

Voici les technologies clés utilisées par AppMaster :

Application mobile

AppMaster utilise un cadre unique pour les applications mobiles avec une approche d'interface utilisateur basée sur le serveur. L'interface utilisateur pilotée par le serveur est une approche qui vous permet de fournir dynamiquement une logique d'écran d'application et même des clés IP à partir d'un backend généré vers l'application elle-même. Cela vous permet de modifier rapidement la conception de l'écran des applications mobiles et d'effectuer presque tout à l'intérieur de l'application. Il est utile pour créer des applications hybrides et natives.

iOS

Le framework SwiftUI est utilisé pour créer des applications natives pour le système d'exploitation iOS. Il s'agit du cadre le plus récent, le plus récent et le plus puissant avec une approche déclarative qui a été publié par Apple il y a quelques années à peine.

Il vous permet de dessiner des écrans très rapidement, d'obtenir un rendu d'interface haute performance et de changer d'écran à la volée. Le langage de programmation de base utilisé avec le sien, avec le framework SwiftUI, est Swift - un langage compilé et rapide.

Android

Jetpack Compose Framework est utilisé pour créer des applications natives pour le système d'exploitation Android. Le fonctionnement de Jetpack Compose est similaire au framework SwiftUI. Il est utile pour rendre dynamiquement les écrans des applications mobiles. Le langage de programmation principal utilisé dans le développement d'applications mobiles est Kotlin.

Golang

AppMaster utilise Golang pour créer des applications backend car il s'agit d'un langage compilé et très rapide. Il évolue très facilement et ne prend pas beaucoup de RAM lorsqu'il est en cours d'exécution. C'est l'un des langages de programmation les plus modernes et les plus puissants qui existent aujourd'hui. C'est un langage simple car il n'implique pas de concepts de programmation orientés objet compliqués. Par conséquent, générer du code dans Golang est une tâche simple.

vue

Le framework Vue.js , JavaScript et Typescript sont utilisés pour créer des applications Web. Le framework Vue moderne est utile pour créer des applications Web très rapides compatibles avec la plupart des navigateurs. Une autre raison de choisir le framework Vue.js est qu'il prend en charge le mode SSR (rendu côté serveur) dans de nombreuses situations. Par conséquent, il vous permet de maximiser la compatibilité avec les robots de recherche et d'améliorer considérablement la qualité de l'optimisation des moteurs de recherche pour toute application Web.

Conclusion

L'industrie des smartphones est l'une des plus grandes industries au monde, grâce à laquelle vous pouvez trouver des millions d'applications mobiles dans les magasins d'applications. L'utilisation de la technologie de développement sans code présente des avantages pour les particuliers, les petites entreprises et même les entreprises multinationales. C'est l'une de ces avancées technologiques qui révolutionne la façon dont de nombreuses entreprises travaillent.

Un développement plus rapide, moins de temps de mise sur le marché et un coût moindre sont les raisons pour lesquelles les gens préfèrent les outils de développement d'applications sans code au développement de logiciels traditionnels. C'est le moment idéal pour les organisations et les particuliers de commencer à adopter des processus de développement sans code pour répondre à l'évolution des exigences numériques.

En fin de compte, une meilleure satisfaction client grâce à des applications mobiles efficaces et sécurisées vous aidera à élargir votre clientèle. Même si vous n'avez pas d'entreprise, vous pouvez utiliser un constructeur d'applications sans code convivial comme AppMaster pour créer des applications mobiles et des applications Web avec des backends générés par l'IA pour répondre à vos besoins.