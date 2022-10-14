من الشائع بالنسبة لمعظمنا أن بعض الأفكار الرائعة لتطبيق جوّال تخطر في أذهاننا ، لكننا في نهاية المطاف نتجاهلها بسبب الوقت والمال والطاقة اللازمة لتشفير التطبيق.

ماذا لو كانت هناك طريقة لتحويل فكرتك إلى حقيقة وتصبح الشيء الكبير التالي في صناعة التطبيقات؟

يعد منشئو التطبيقات بدون تعليمات برمجية الحل الأمثل في مثل هذه المواقف. إنها تسمح لك بإنشاء ونشر أي نوع من التطبيقات والبدء في صنع بصمتك في العالم.

ستخبرك هذه المقالة بكل ما تحتاج لمعرفته حول أدوات التطوير بدون تعليمات برمجية ، لذا استمر في القراءة!

ما هو منشئ التطبيق بدون كود؟

كما يوحي الاسم ، فإن منشئ التطبيقات بدون رمز هو نظام أساسي يمكن من خلاله للمطورين والمصممين والمبدعين وأي شخص مهتم ببناء تطبيق إنشاء تطبيق بدون أي ترميز وبرمجة.

اقتصرت الأنظمة الأساسية بدون رمز في الأصل على أعضاء فريق المشروع الذين لم يكن لديهم أي خبرة في التطوير. في الوقت الحاضر ، ومع ذلك ، فإن الميزات الواسعة لمنشئي التطبيقات بدون تعليمات برمجية جعلتهم يتمتعون بشعبية كبيرة بين المطورين المحترفين أيضًا.

تسمح سهولة الاستخدام وسهولة الوصول لمنشئي التطبيقات بدون رمز لأي شخص بإنشاء تطبيقات وظيفية من خلال ميزات السحب والإفلات دون أن يكون لديه أي معرفة بالشفرة. تحتوي هذه الأنظمة الأساسية على عناصر مشفرة مسبقًا لإنشاء مجموعة واسعة من الأزرار ومربعات النص وإضافة وظائف أخرى مطلوبة في تطوير التطبيق.

بمرور الوقت ، أصبح منشئو التطبيقات الخالية من التعليمات البرمجية قادرين على التعامل مع أكثر متطلبات التطبيقات تعقيدًا وبناء تطبيقات المؤسسة. تُعد أدوات إنشاء تطبيقات السحب والإفلات الحديثة مفيدة في إنشاء واجهات سهلة الاستخدام ، جنبًا إلى جنب مع الخلفيات القوية لدعم العمليات التجارية المختلفة.

كيف يعمل تطوير no-code؟

يعد تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة من خلال التطوير بدون رمز أمرًا سهلاً مثل رسم تصميم التطبيق على الورق. يمتلك معظم منشئي التطبيقات بدون رمز واجهات سهلة الاستخدام يمكنك من خلالها تطوير أنواع مختلفة من التطبيقات ، حتى لو لم يكن لديك أي خبرة في البرمجة.

يمكن أن يختلف العمل المحدد لإجراءات التطوير بدون كود على أساس منشئ التطبيق بدون كود الذي تستخدمه. ومع ذلك ، فإن العمل الأساسي لجميع أدوات التطوير التي لا تحتوي على كود يتبع مبادئ عامة معينة. هؤلاء هم:

فكرة

تتمثل الخطوة الأولى في ابتكار فكرة تطبيق تريد تحويلها إلى حقيقة. سيساعدك امتلاك فكرة فريدة على جعل مكانك في سوق التطبيقات شديد التنافسية. حتى إذا كنت لا ترغب في إصدار تطبيقك للجمهور في متاجر التطبيقات ، فمن المحتمل أنك قد تبحث عن نوع معين من التطبيقات لاستخدامك الشخصي.

بمجرد أن يكون لديك فكرة عن تطبيق للجوال أو على شبكة الإنترنت ، يجب أن تبدأ في التخطيط لمرحلة التطوير وكيف ستستخدم استراتيجية تطوير بدون كود لتحقيق أهدافك.

التخطيط وإعداد البيانات

يعد تحليل متطلباتك مقدمًا أمرًا بالغ الأهمية لضمان التطوير السلس. علاوة على ذلك ، قد يساعدك إذا جمعت كل التفاصيل والبيانات ذات الصلة قبل أن تبدأ في تصميم وبناء تطبيقك.

تتضمن عملية جمع البيانات تحليلًا تنافسيًا لاختيار أفضل نوع من واجهة المستخدم وتجربة المستخدم لتطبيقك. علاوة على ذلك ، إذا كنت تقوم بإنشاء تطبيق ليتم إصداره في متاجر التطبيقات ، فيجب عليك بالتأكيد التحقق من منافسيك للتأكد من أن التطبيق الخاص بك لديه تصميم ووظائف أفضل.

تصميم التطبيق

يوفر منشئو التطبيقات العديد من القوالب المعدة مسبقًا لمساعدتك على البدء. ومع ذلك ، إذا كنت تريد خيارات تخصيص كاملة ، فيمكنك أيضًا اختيار إنشاء تطبيق من البداية باستخدام عناصر وأزرار وصور مختلفة.

تطوير التطبيق بدون كود

بمجرد الانتهاء من تصميم التطبيق ، يمكنك البدء في تطويره باستخدام ميزات السحب والإفلات لمنشئ التطبيق بدون رمز. أضف عناصر مختلفة لتنفيذ الوظائف المطلوبة ، مثل دفع الإشعارات في تطبيقك.

الاختبار والنشر

المرحلة الأخيرة من تطوير التطبيق بدون كود هي الاختبار والنشر. من المهم اختبار التطبيق بدقة للتأكد من عدم وجود أخطاء أو أخطاء أو ثغرات فنية.

من الفوائد المهمة لاستخدام منشئ تطبيقات موثوق به لا يحتوي على تعليمات برمجية لإنشاء تطبيقات للجوال أنه حتى إذا اكتشفت بعض الأخطاء بعد النشر ، يمكنك إصلاحها بسرعة باستخدام أدوات التحرير المرئية.

فوائد استخدام أداة إنشاء التطبيقات بدون رمز

يتم شرح أهم فائدة لاستخدام أدوات التطوير بدون تعليمات برمجية باسمها. يمكن لأي فرد إنشاء تطبيقات مخصصة باستخدام أدوات إنشاء التطبيقات بدون تعليمات برمجية دون امتلاك أي مهارات في الترميز أو معرفة بالترميز. حتى التطبيقات المعقدة مثل Facebook و Airbnb يمكن بناؤها باستخدام نهج تطوير بدون كود. تطوير عدم وجود رمز لديه عائق منخفض للغاية للدخول ، مما يعني أن أي شخص مهتم بالتطوير يمكنه استخدام هذه الأدوات وتطوير تطبيقات ناجحة للغاية دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

فيما يلي الفوائد الرئيسية لاستخدام منشئ تطبيقات بدون كود مثل AppMaster:

تطور سريع

تستغرق أساليب التطوير التقليدية الكثير من الوقت لإنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة. إذا كنت تبحث عن طريقة أسرع وأسهل لتطوير التطبيقات لتحقيق أهداف عملك ، فيجب عليك استخدام أدوات إنشاء التطبيقات بدون تعليمات برمجية.

يعد هذا النوع من ابتكارات التطوير السريع أمرًا بالغ الأهمية للتنافس مع الشركات الأخرى من خلال إنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة ونشرها وتحديثها بسرعة.

تقليل التكلفة

إن التعاقد مع مطور تطبيقات أو شركة تطوير يستغرق وقتًا طويلاً ومكلفًا لأن تقنيات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة التقليدية تكلف مبلغًا كبيرًا من المال. من ناحية أخرى ، يمكنك الاعتماد على تقنيات التطوير بدون كود لتقليل التكلفة بشكل كبير.

تظهر بعض الدراسات أن نهج التطوير بدون رمز يمكن أن يقلل من تكلفة التطوير والوقت في حدود 50٪ إلى 90٪. يمكن أن يكون توفير هذا القدر من الوقت والمال دافعًا كبيرًا للشركات ، وخاصة الصغيرة منها.

تعاون أفضل

التعاون هو جزء لا يتجزأ من تطوير التطبيق. يفترض الكثير من الناس خطأً أن منشئي التطبيقات التي لا تحتوي على كود لا يوفرون ميزات تعاون. في إجراءات التطوير التقليدية ، عليك تقسيم الفرق وفقًا للجوانب الفنية وغير الفنية للمشروع.

ومع ذلك ، لا تحتوي أدوات التطوير بدون رمز على مثل هذه المشكلات. يمكن لأي شخص استخدامها للتطوير الفعال والتمتع بميزات تعاون أكبر وأفضل.

الميزات الحديثة

لا يمكن التقليل من أهمية تنفيذ أحدث الأدوات والتقنيات. تسهل التكنولوجيا الحديثة على الشركات تحقيق الابتكار وخفة الحركة. علاوة على ذلك ، يتأكد منشئو التطبيقات بدون تعليمات برمجية من إمكانية تطوير التطبيقات وتنفيذها بسرعة.

يتيح النمو المستمر والابتكار لأدوات التطوير بدون رمز للشركات عبر الصناعات الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في شكل تطبيق جوال دون المرور بعملية الترميز التقليدية الطويلة.

أرباح أكبر

لن يكون من الخطأ القول إن كسب المزيد من المال هو هدف كل نوع من الأعمال. يمكن للشركات ضمان أرباح أكبر من خلال توفير أدوات إنشاء تطبيقات السحب والإفلات للأفراد وتحويلهم إلى مطورين مواطنين.

في النهاية ، يعد إنشاء تطبيقات بأقصى قدر من الكفاءة والدقة والتعاون مفيدًا في التأثير على صناعة التطبيقات وجذب المزيد من الأشخاص.

سير العمل المحسن

نظرًا لأن أدوات التطوير بدون رمز تدور حول تحسين جودة سير عمل التطوير ، فمن المفهوم أن هذه الأدوات تقلل من وقت التطوير وتكلفته. حتى إذا كان لدى الشركة فريق تطوير منفصل ، فلا يزال بإمكانها استخدام أدوات بدون تعليمات برمجية لتوسيع قدرات التطوير وتحسينها.

في الواقع ، تشير الأبحاث إلى أن حوالي 80٪ من المؤسسات التي تعتمد على المطورين المواطنين قادرة على تحسين إجراءات التطوير بشكل كبير حيث يحصل مطورو التطبيقات التقليديون على مزيد من الوقت والطاقة للتركيز على أنشطة الأعمال الأساسية الأخرى.

تختار بعض الشركات أيضًا استخدام أدوات إنشاء التطبيقات بدون رمز ومنشئي التطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية للاستفادة من إمكانات التشفير المحدودة. تعد أداة التطوير منخفضة التعليمات البرمجية مفيدة أيضًا في تحسين سير عمل التطوير إذا كان لديك بعض الخبرة في الترميز.

إمكانية الوصول

نوع الوصول الذي توفره أدوات عدم وجود رمز غير ممكن في مناهج التنمية التقليدية. يمكن للمؤسسات إنشاء تطبيقات مؤسسية شديدة التعقيد باستخدام أدوات بدون تعليمات برمجية ، حتى مع وجود معرفة تقنية محدودة أو معدومة.

علاوة على ذلك ، إذا كان لدى شخص ما فكرة رائعة عن التطبيق ، فيمكنه تحويلها إلى واقع بمساعدة نهج التطوير بدون كود. لم يكن تحويل مفهوم التطبيق إلى تطبيق جوال فعلي أو تطبيق ويب أو تطبيق أصلي أسهل من أي وقت مضى ، ولكنه أصبح ممكنًا الآن نظرًا لإمكانية الوصول إلى أدوات عدم وجود رمز.

المرونة

تعتبر مناهج التطوير التقليدية صارمة للغاية بسبب القواعد والقيود المتعلقة بلغات وأطر البرمجة المختلفة. في بعض الأحيان ، قد تستغرق التحديثات البسيطة الكثير من الوقت والجهد في تطوير البرامج التقليدية.

من ناحية أخرى ، توفر أدوات عدم وجود رمز أقصى قدر من المرونة للمطورين في إنشاء وتحديث تطبيقات الأجهزة المحمولة. يمكنك تنفيذ ونشر التعديلات بسرعة للتكيف مع متطلبات عملك المتطورة.

ما هي أنواع التطبيقات التي لا يمكن لبرامج برمجية بناءها؟

لا يوجد حد رئيسي عندما يتعلق الأمر بتغطية أدوات تطوير التطبيقات الحديثة الخالية من التعليمات البرمجية مثل AppMaster. في الواقع ، يتم تحسين هذه المنصات بشكل منتظم لتعزيز إجراءات عملها بشكل أكبر.

يمكنك استخدام الأنظمة الأساسية بدون تعليمات برمجية لإنشاء برامج عبر مختلف الصناعات والقطاعات. بعض الأنواع الرئيسية للتطبيقات التي يمكنك إنشاؤها باستخدام برامج بدون رمز هي:

تطبيقات الجوال بدون كود

يعد إنشاء تطبيق جوال جذاب وسهل الاستخدام وآمن أكثر أهمية من أي وقت مضى لأن الناس في الوقت الحاضر يحبون التعامل مع جميع مهامهم من خلال تطبيقات الأجهزة المحمولة. تساعدك الأنظمة الأساسية الأكثر شيوعًا بدون رمز على إنشاء تطبيقات للهاتف المحمول لتلبية متطلبات العملاء المتنوعة.

لذلك ، إذا كنت ترغب في إنشاء تطبيق جوال ، فيمكنك الاعتماد على منصات تطوير لا تحتوي على تعليمات برمجية حتى لو لم يكن لديك أي مهارات تقنية في الترميز . تعد الأدوات الحديثة بدون تعليمات برمجية مفيدة في إنشاء تطبيقات أصلية بالإضافة إلى تطبيقات مختلطة.

تطبيقات الويب بدون كود

تحظى تطبيقات الويب بشعبية كبيرة بين جميع أنواع الشركات والمؤسسات. لن يكون من الخطأ القول إن كل نوع من الشركات في الوقت الحاضر يجب أن يكون لديه تطبيق ويب لجذب المزيد من المستخدمين.

بعض الأمثلة الأكثر شيوعًا لتطبيقات الويب هي Netflix و Trello و Microsoft Office 365 و Basecamp. حقيقة أن الأفراد غير التقنيين يمكنهم الآن إنشاء تطبيقات الويب دون الحاجة إلى أي خبرة في الترميز يعد أمرًا مفيدًا للغاية لإنشاء مجموعة واسعة من الصفحات المقصودة والعديد من أنواع تطبيقات الويب الأخرى.

تطبيقات المؤسسات بدون كود

تعد القدرة على إنشاء تطبيقات مخصصة باستخدام أدوات بدون تعليمات برمجية أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت نهج تطوير عدم وجود رمز شائعًا جدًا في بناء تطبيقات الأجهزة المحمولة وتطبيقات الويب. يعني إنشاء تطبيقات مخصصة أنه يمكنك الاعتماد على نهج تطوير بدون رمز لإنشاء تطبيقات مؤسسية قوية.

ومن ثم ، يمكنك استخدام أدوات تطوير بدون كود لإنشاء تطبيقات مؤسسية لمؤسستك لإجراءات مختلفة مثل إدارة البيانات ، والدعم الفني ، والتسويق ، والعديد من العمليات التجارية الأخرى.

يتيح التطوير بدون رمز لأي شخص أن يكون منشئًا

من المفاهيم الخاطئة الرئيسية حول نهج تطوير عدم وجود رمز أنه يهدف إلى استبدال إجراءات الترميز والبرمجة بالكامل. ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن صناعة تطوير البرمجيات واسعة بما يكفي لدعم أنواع مختلفة من مناهج التطوير.

في الواقع ، يمكن أن يساعد الجمع بين قوة مناهج التطوير التقليدية ، وعدم وجود رمز ، والتعليمات البرمجية المنخفضة ، شركة البرمجيات بشكل جماعي على تطوير حلول معقدة.

ومع ذلك ، فإن أدوات التطوير بدون كود قد ساهمت في تكافؤ الفرص في صناعة تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. تُعد أدوات إنشاء تطبيقات السحب والإفلات مفيدة للأفراد غير التقنيين لإنشاء تطبيق جوال أو ويب من اختيارهم دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية بأنفسهم.

لذلك ، ليس هناك شك في حقيقة أن التطوير بدون رمز يسمح لأي شخص بأن يصبح منشئ تطبيقات ، حيث فتحت هذه المنصات الطريق لغير المبرمجين لتطوير التطبيقات.

يُطلق على الأشخاص الذين يستخدمون أدوات التطوير بدون تعليمات برمجية لإنشاء تطبيقات جوال أو تطبيقات ويب مطورين مواطنين. بمساعدة أدوات عدم وجود رمز ، يصبح هؤلاء الأفراد قادرين على بناء ودمج برامج ذات تعقيد متفاوت لإضافة ميزات مشتركة ومتطورة. أفضل شيء هو أن كل ذلك ممكن دون الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية.

لعبت الابتكارات في أدوات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي ( AI ) دورًا أساسيًا في زيادة شعبية أدوات تطوير بدون كود أيضًا. لم يعد الذكاء الاصطناعي مقصورًا على شركات التكنولوجيا الكبيرة. في الواقع ، حرصت شركات التكنولوجيا الكبرى أيضًا على أن الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي والتقنيات ذات الصلة ، مثل أدوات عدم وجود رمز ، يمكن الوصول إليها بشكل أكبر بكثير لضمان المزيد من الابتكار.

تتوفر مجموعة كبيرة من منصات التطوير بدون كود في السوق اليوم. لذلك ، أصبح المزيد والمزيد من الأشخاص مهتمين بأن يصبحوا مطورين محترفين ومنشئي تطبيقات باستخدام أدوات تطوير بدون تعليمات برمجية.

كيف يساعد AppMaster الشركات الصغيرة على النجاح من خلال COVID-19؟

من المؤكد أن جائحة COVID-19 عجل بالثورة الرقمية حيث اضطرت المزيد من المنظمات لاعتماد الحلول الرقمية خلال تلك الأوقات غير المسبوقة. تسبب في نمو حاد في الطلب على المبرمجين. ومع ذلك ، فإن الطلب على برامج البناء أكبر بكثير من العرض الحالي لمطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة التقليديين.

علاوة على ذلك ، لا تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تحمل هذا النوع من المال والوقت اللذين تنطوي عليهما إجراءات تطوير التطبيقات التقليدية. نظرًا لأن الشركات تستمر في أن تصبح أكثر ذكاءً من الناحية التقنية ، يتعين عليها الاعتماد على حلول ميسورة التكلفة وموثوقة لإنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة وتطبيقات الويب.

يساعد AppMaster ، أحد أفضل منشئي التطبيقات الخالية من التعليمات البرمجية ، جميع أنواع الشركات ، بما في ذلك الشركات الصغيرة ، على احتضان القوة الهائلة للتكنولوجيا الحديثة وإنشاء تطبيقات مخصصة قوية لتلبية متطلباتهم الفريدة.

تعد أدوات التحرير المرئية القوية لـ AppMaster في شكل منشئ تطبيق أصلي ومنشئ تطبيقات الويب ومصمم نماذج البيانات بعضًا من العديد من الميزات التي جعلت AppMaster اسمًا رائدًا في صناعة التطوير بدون كود.

يحتوي AppMaster على عدد كبير من المستخدمين المسجلين ، بما في ذلك الأفراد والشركات. تجعل خطط التسعير واسعة النطاق الخاصة بـ AppMaster خيارًا شائعًا للشركات الصغيرة والمتوسطة لإنشاء تطبيقات مخصصة وتوفير قدر كبير من المال.

لا تزال العديد من الشركات تتعافى من تأثير جائحة COVID-19 على الاقتصاد العالمي. يمكن لمثل هذه الشركات استخدام ميزات السحب والإفلات في AppMaster لإنشاء تطبيق جوال أو تطبيق ويب وفقًا لمتطلباتهم دون إنفاق الكثير من المال.

تضمن أدوات التطوير بدون كود ، وتحديداً AppMaster ، أن جميع أنواع الشركات والأفراد يمكنهم الاستمتاع بفوائد امتلاك تطبيق جوال أو تطبيق ويب دون المرور بإجراءات تطوير تقليدية باهظة الثمن وتستغرق وقتًا طويلاً.

باستخدام AppMaster ، يمكنك تطوير تطبيق بسرعة وتحديثه باستمرار لبناء وعي أفضل بالعلامة التجارية والاستفادة من جميع قنوات التسويق المتاحة. ستساعدك كل هذه الفوائد من تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة بدون رمز في النهاية في بناء ولاء أقوى للعملاء ومحاربة الأزمة الاقتصادية التي يسببها الوباء.

كيف يعمل AppMaster Builder؟

يركز AppMaster على إجراءات التطوير سهلة الاستخدام والفعالة والآمنة. دعنا نحلل عمل AppMaster من حيث جوانبه المهمة:

إنشاء قاعدة بيانات PostgreSQL

تبدأ عملية تطوير التطبيق بدون رمز باستخدام AppMaster بإنشاء قاعدة بيانات PostgreSQL حقيقية. يتم إنشاؤه وفقًا للمخطط الذي تم تجميعه بواسطة مصمم قاعدة البيانات . في المرحلة الأولية ، كل شيء بسيط للغاية وسهل الفهم. يمكن أن يتغير هيكلها مع مزيد من المنشورات. تحتاج إلى حفظ البيانات نفسها حتى يتم ترحيل البيانات.

اذهب اللغة

يتم تجميع جميع العمليات التجارية في كود حقيقي بلغة Go. نتيجة لذلك ، تتم كتابة تطبيق الهاتف المحمول الكامل تلقائيًا كما لو أنه كتب بواسطة المطورين. AppMaster قادر على الكتابة بسرعة 22000 سطر من التعليمات البرمجية في الثانية.

كلما تم إجراء تحديثات في المستقبل ، تتم إعادة كتابة كل شيء من البداية لضمان الأمان والكفاءة. لذلك ، فإن تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster دائمًا ما تكون محدثة ، ولا توجد مشكلات فنية. المنتج النهائي - تطبيقات الهاتف المحمول أو تطبيقات الويب - لا يعتمد على AppMaster بأي شكل من الأشكال. يمكن استخدامها في أي مكان على أي خادم.

وثائق Swagger

يتم إنشاء وثائق Swagger تلقائيًا عند إنشاء تطبيقات باستخدام AppMaster. إنه متاح على الإنترنت على الفور. يسمح لك التوثيق الشامل بالتحقق من جميع نقاط نهاية التطبيق واختبارها عمليًا والوصول إلى قاعدة البيانات وما إلى ذلك.

ميزات إضافية

يحتوي AppMaster على العديد من الميزات الإضافية. يمكنك إنشاء تطبيقات الويب باستخدام Vue3. بشكل عام ، يتم إنشاء لوحات الإدارة باستخدام Vue3 ، ولكن من الممكن إنشاء أي نوع من التطبيقات باستخدامه. يمكن استخدام واجهة المستخدم التي يحركها الخادم للتعامل مع الواجهة الخلفية لتطبيقات الأجهزة المحمولة وتطبيقات الويب. بمجرد اختبار التطبيق بدقة ، يمكنك نشره في متاجر التطبيقات.

التقنيات التي يعمل عليها منشئ التطبيقات AppMaster

فيما يلي التقنيات الرئيسية التي يستخدمها AppMaster:

تطبيقات الموبايل

يستخدم AppMaster إطار عمل فريدًا لتطبيقات الأجهزة المحمولة مع نهج واجهة مستخدم يحركها الخادم. واجهة المستخدم التي يحركها الخادم هي طريقة تتيح لك تقديم منطق شاشة التطبيق ديناميكيًا وحتى مفاتيح IP من الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها إلى التطبيق نفسه. يتيح لك ذلك تغيير تصميم الشاشة لتطبيقات الأجهزة المحمولة بسرعة وتنفيذ كل شيء تقريبًا داخل التطبيق. إنه مفيد لبناء تطبيقات مختلطة وأصلية.

iOS

يستخدم إطار عمل SwiftUI لإنشاء تطبيقات أصلية لنظام التشغيل iOS. هذا هو أحدث وأحدث وأقوى إطار عمل مع نهج تصريحي تم إصداره بواسطة Apple قبل عامين فقط.

يسمح لك برسم الشاشات بسرعة كبيرة ، وتحقيق أداء عالي للواجهة ، وتغيير الشاشات أثناء التنقل. لغة البرمجة الأساسية المستخدمة مع إطار عمل SwiftUI هي لغة Swift - لغة مجمعة وسريعة.

ذكري المظهر

يستخدم Jetpack Compose Framework لإنشاء تطبيقات أصلية لنظام التشغيل Android. يشبه عمل Jetpack Compose إطار عمل SwiftUI. إنه مفيد في عرض الشاشات ديناميكيًا في تطبيقات الأجهزة المحمولة. لغة البرمجة الأساسية المستخدمة في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول هي Kotlin.

جولانج

يستخدم AppMaster Golang لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية لأنها لغة مجمعة وسريعة جدًا. إنه يتوسع بسهولة شديدة ولا يستهلك الكثير من ذاكرة الوصول العشوائي عند تشغيله. هذه واحدة من أكثر لغات البرمجة حداثة وقوة الموجودة اليوم. إنها لغة بسيطة لأنها لا تتضمن مفاهيم البرمجة الشيئية المعقدة. لذلك ، يعد إنشاء الكود في Golang مهمة بسيطة.

Vue

يتم استخدام إطار عمل Vue.js و JavaScript و Typescript لإنشاء تطبيقات الويب. يُعد إطار عمل Modern Vue مفيدًا في إنشاء تطبيقات ويب سريعة جدًا متوافقة مع معظم المتصفحات. سبب آخر لاختيار إطار عمل Vue.js هو أنه يدعم وضع SSR (العرض من جانب الخادم) في العديد من المواقف. لذلك ، فهو يسمح لك بزيادة التوافق مع روبوتات البحث وتحسين جودة تحسين محرك البحث لأي تطبيق ويب بشكل ملحوظ.

استنتاج

تعد صناعة الهواتف الذكية واحدة من أكبر الصناعات في العالم ، حيث يمكنك العثور على ملايين تطبيقات الأجهزة المحمولة في متاجر التطبيقات. إن استخدام تقنية تطوير بدون كود له فوائد للأفراد والشركات الصغيرة وحتى الشركات متعددة الجنسيات. إنه أحد تلك التطورات التكنولوجية التي تحدث ثورة في طريقة عمل العديد من الشركات.

التطوير السريع ، ووقت أقل للتسويق ، وتكلفة أقل هي الأسباب التي تجعل الناس يفضلون أدوات تطوير التطبيقات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية على تطوير البرامج التقليدية. هذا هو الوقت المثالي للمؤسسات والأفراد للبدء في تبني عمليات تطوير بدون كود لتلبية المتطلبات الرقمية المتطورة.

في نهاية المطاف ، سيسهل عليك رضا العملاء بشكل أفضل من خلال تطبيقات الهاتف المحمول الفعالة والآمنة في توسيع قاعدة عملائك. حتى إذا لم يكن لديك نشاط تجاري ، يمكنك استخدام منشئ تطبيقات سهل الاستخدام لا يحتوي على كود مثل AppMaster لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول وتطبيقات الويب باستخدام الخلفيات التي تم إنشاؤها بواسطة AI لتلبية متطلباتك.