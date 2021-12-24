Yükselişe geçtiği günümüzde her işletme er ya da geç iş akışı otomasyonuna geçmektedir. İş akışı otomasyonu, aynı anda birkaç iş sorununu çözer:

yavaş çalışma hızı;

küçük satışlar ve ciro;

insan faktörü nedeniyle sık yapılan hatalar;

aşırı yüklenme ve sıkıcı rutin görevlerin yerine getirilmesi nedeniyle çalışanların tükenmişliği;

kalitesiz istatistik toplama ve bunun sonucunda iş hedeflerinin hatalı planlanması.

İş akışı otomasyonu yolunda birkaç yöntem kullanabilirsiniz: sıfırdan eksiksiz bir uygulama geliştirme döngüsü veya kodsuz uygulama geliştirme döngüsünü kısaltma.

Kodsuz geliştirme ile, uygulamanız için sıfırdan kod yazmanız gerekmez. Bu yaklaşımla hazır şablonları kullanarak hızlıca bir iş uygulaması oluşturabilirsiniz. Ayrıca sinir ağlarını kullanarak gerçek zamanlı kaynak kod üretimine sahip platformlar da bulunmaktadır.

Bugün, kodsuz kavramı, yalnızca web ve mobil uygulamalar oluşturma becerisini değil, aynı zamanda robotlar ve botlar oluşturma, çeşitli bulut depolarında otomatik dağıtım, bir veritabanı ve iş mantığı oluşturma ve ayrıca çok sayıda entegrasyonla entegrasyon yeteneğini içerir. en popüler hizmetler ve ödeme sistemleri. Geliştirme süresini ve geliştirme bütçesini on kat azaltır.

İş akışı otomasyon başarınız için adımlar

Bu makale, kodsuz teknolojiler kullanarak işletmenizin başarılı iş akışı otomasyonu yolundaki adımları ortaya koymaya çalıştı. Bugün başlamak için bu kontrol listesini kullanın.

1. İş akışı otomasyonu için bir hedef belirleyin

İş akışınızı otomatikleştirmeden önce amacını belirlemek önemlidir. Kendinize sorular sorun:

İş akışı otomasyonunun çözmesi gereken ana görev nedir?

Hedefime ulaştığımı hangi göstergelerle anlayabilirim?

Şimdi şirketimin tüm iş akışını mı yoksa sadece ayrı bir dizi iş sürecini mi otomatikleştirmem gerekiyor? Hangileri?

Gelecekte veya geçici bir çözümle istikrarlı uzun vadeli otomasyon mu?

Otomasyon için ne kadar bütçe ayırabilirim?

Bir geliştirme ekibi kiralamayı göze alabilir miyim, yoksa yine de maliyetleri düşürmem gerekir mi?

Bu soruları yanıtlamak, otomasyonun uygulanması sırasında ve sonrasında gelecekteki sorunlardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır. Analizi doğru yaparsanız, sapsız bir bavulun olduğu, atılması üzücü ve daha fazla taşınması elverişsiz bir durumla karşılaşmazsınız.

2. İş süreçlerinin bir listesini oluşturun

İş süreçlerini otomatikleştirmenin ana görevi, şirketin her bir belirli bölümünde işin organizasyonudur. Bu nedenle, otomasyona ihtiyaç duyan iş süreçleri listesi ilk etapta. Belki de, istenen hedefe ulaşmak için şirketinizin tüm iş süreçlerinin otomatikleştirilmesi gerekmez, sadece birkaçı veya bir departmanın süreçleri.

Örneğin, kendi dış giyim dikiş işiniz var: bir tasarım departmanı, hammadde tedariki, bir atölye ve terziler ve bir pazarlama departmanı. Ve farkettiniz ki terzileriniz artık siparişlerin hacmiyle başa çıkamıyor ve partinin teslim tarihi değişiyor. Bir anket yürüttünüz ve genişletilmiş bir model yelpazesinde gezinmenin ve yüksek kaliteli yeni modeller üretmeyi hızlı bir şekilde öğrenmenin onlar için zor olduğunu belirlediniz. Böyle bir durumda ne yardımcı olabilir: çalışma programını revize etmek, vardiya süresini ve sayısını değiştirmek, ücretleri revize etmek, yeni çalışanları işe almak?

Çalışma saatleri dışında, işe giderken ve iş akışında daha hazırlıklı olmak için görevlere dalmak için bir uygulama oluşturmak daha iyidir. Her dikiş güncellemesini, örnek oluşturma, yorum içeren bir videoyu gösterebilir, eski ve yeni kalıpları herhangi bir zamanda yükleyebilir, baş ve diğer çalışanlarla doğrudan sohbet de dahil olmak üzere.

Uygulamanızda hangi iş süreçlerine ihtiyacınız olduğunu belirleyin ve bu anlayışla yola devam edebilirsiniz.

3. İş süreci etkileşimlerinin bir haritasını oluşturun

Artık otomasyonla ilgili tüm iş süreçlerinin bir listesine sahip olduğunuza göre, aralarında düzgün bir şekilde bağlantılar kurmak için bunları bloklar şeklinde boş bir sayfaya koyun. Hangi noktalarda kesişirler ve birleşirler? Hangi araçlarla nasıl kenetleniyorlar? Yerleştirme işleminin başarılı olduğunu ve süreçlerin çalışmaya devam ettiğini nasıl kontrol ediyorsunuz? Diyagram şeklinde görsel anlatım, şirketinizin iş süreçlerinin nasıl düzenlendiğini, hangi aşamaların önemli olduğunu ve otomasyon sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.

4. İş süreçlerinizin kontrol listelerini ve KPI'larını netleştirin

Burada çalışanlarınızın kontrol listelerini ve KPI'larını yükseltmeniz, eskiyse gözden geçirmeniz veya eksikse oluşturmanız gerekir. Otomatikleştirmek istediğiniz iş sürecindeki her katılımcı için bu tür soruları yanıtlayın:

İş sürecindeki her bir katılımcı hangi adımları atıyor?

İş sürecindeki her bir katılımcının işlerini gerçekleştirmesi için hangi veriler gereklidir?

Nasıl ilerlediğini hangi kilometre taşları belirler?

Bir katılımcının iş sürecindeki çalışmasının çıktısında nasıl bir sonuç alıyorsunuz?

Varsa düzenleme süreci nasıldır?

Doğru ve anlaşılır kontrol listelerine ve önceden belirlenmiş KPI'lara sahip olmak, herhangi bir yazılım geliştirme projesini hızlandıracaktır.

5. Otomasyon yönetimi için çalışanınızı atayın

Kodsuz oluşturucular, çalışanlarınızın uygulamaları kendilerinin oluşturmasına veya montaj için kodsuz geliştiricilerle iletişim kurmasına ve yalnızca uygulama oluşturma sürecini denetlemesine olanak tanır. Her durumda, otomasyon sürecinden sorumlu bir çalışan seçmeniz gerekecektir. Temel teknik bilgiye sahip ve en önemlisi şirketin tüm iş süreçlerini iyi bilen ve anlayan bir kişi olması elbette daha iyidir.

6. Kodsuz platform seçeneklerini arayın

Her yıl kodsuz teknolojiler gelişiyor ve pazarda kodsuz kurucular ve platformlar için giderek daha fazla teklif var. Ayrıca işlevleri de genişliyor: hem basit bir açılış sayfası hem de dinamik içeriğe sahip tam teşekküllü bir web sitesi toplayabilirsiniz (örneğin, sitemizin arka ucu kodsuz platformumuz üzerine kurulmuştur); Kurye uygulaması, sıfırdan karmaşık bir CRM, vb. ile tamamen senkronize olacak yemek siparişi uygulaması. En iyi kodsuz platformları öğrenin ve iş akışı otomasyon görevinize en uygun olanı seçin. Makale , 2022'deki en iyi kodsuz platformları ve araçları topladı.

7. En iyi çözüm için AppMaster.io ile iletişime geçin

Kodsuz platformumuz hepsi bir arada bir konsepte sahiptir, bu nedenle AppMaster.io çoğu uygulama türünü oluşturmak için en iyi çözümdür. Kodsuz yapıcımızı kullanarak, klasik geliştirme yöntemi kullanılarak yazılan uygulamalarda arka uçla aynı olacak gerçek bir arka uç oluşturabilirsiniz. AppMaster.io, gerektiğinde dışa aktarılabilen insan tarafından okunabilir kod üretir. Karmaşık bir uygulamayı birkaç gün içinde bir araya getirmek için kullanışlı bir iş süreci düzenleyicisi oluşturduk. Montaj, basit sürükle ve bırak yapıcıları kullanır: öğeleri sahneye sürükleyip bırakın ve özelleştirin. Diğer servislerle birçok entegrasyonu uygulamanıza bağlayabilirsiniz. Artık uygulama geliştirmenizi hızlandırmak için platformda 40'tan fazla modül var. Birleştirilmiş uygulamada düzenlemeler gerçek zamanlı olarak yapılır. Düzenlemeleri yaptıktan sonra mobil uygulamayı pazaryerlerinde yeniden yayınlamanıza gerek yok; tüm değişiklikler otomatik olarak yayınlanacaktır. İnanılmaz derecede uygun. Health Care Monitor ve hata raporlama sistemimiz (loglar) uygulamanın nabzını tutar ve anında düzeltmeler yapar. Bu nedenle, AppMaster.io'da herhangi bir karmaşıklıkta bir uygulama, hatta "yeni bir Facebook" oluşturabilirsiniz.

Çözüm

Kodsuz oluşturucular ve kodsuz araçlarla şirketinizin iş akışını ekonomik ve hızlı bir şekilde otomatikleştirebilirsiniz. Önceden, otomasyon sürecinin mümkün olduğunca optimal ve başarılı olması için birkaç adım atmaya değer:

iş akışı otomasyonunun nihai hedefini belirlemek;

şirketinizin iş süreçlerinin bir listesini derlemek;

iş süreçlerinin etkileşiminin bir haritasının oluşturulması;

iş süreçlerinin kontrol listelerinin ve KPI'larının açıklığa kavuşturulması;

otomasyonun denetiminden sorumlu bir kişinin atanması;

kodsuz oluşturucular ve platformlar için seçeneklere aşinalık;

AppMaster.io gibi en işlevsel platformun seçimi.

AppMaster.io'da iş akışınızı bizimle otomatikleştirmeye başlayabilirsiniz. Sürece eşlik edeceğiz ve isteklerinize göre her adımda size yardımcı olacağız. Ayrıca, kodsuz geliştiriciler için harika bir ortaklık programımız var. Daha fazlasını öğrenmek için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

İşin geleceği kodsuz!