Son yıllarda, mobil uygulamalar, iş büyümesine katkılarından dolayı büyük bir popülerlik kazanmıştır. Uygulama geliştirme zorlukları buluyor musunuz? Cevabınız evet ise doğru yerdesiniz! Kodlama hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız, bir uygulama oluşturmanın kritik olmadığına inanıyoruz. Kodlama olmadan uygulama geliştirmeyi merak ediyor olabilirsiniz. Mümkün mü? Cevap Evet! Bu makale, ücretsiz uygulama oluşturucuyu, özellikleriyle birlikte ilk on uygulama oluşturucuyu, kodlama olmadan uygulama geliştirmenin maliyetini ve bir uygulama oluşturmanın en kolay yöntemini tartışacaktır. Ayrıntılara daha derine inelim:

Uygulama oluşturucular nasıl çalışır?

Tüm kodsuz uygulama oluşturucular aynı şekilde çalışmaz, ancak çoğu uygulama oluşturmak için benzer adımları izler:

Adım 1: Fikrinizi alın.

Bir uygulama oluşturucunun hizmetlerini almadan önce uygulamanız hakkında net bir fikir edinmek önemlidir. Bu uygulamadan beklentileriniz nelerdir? Hedef kitleniz nedir? Net bir uygulama fikri edinmek için zaman harcamak, gerekli tüm özelliklere sahip kapsamlı bir uygulama oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

2. Adım: Bir şablon seçin

Bir uygulama fikri edindikten sonra, işletmenizin ihtiyaçlarına uygun bir uygulama şablonu seçmeye hazırsınız. Örneğin, bir restoran işletiyorsanız, müşterileriniz için göz kamaştırıcı bir uygulama oluşturmak için bir yemek şablonu seçmelisiniz.

3. Adım: Özelleştirme

Uygulama şablonunu seçtikten sonra, daha kişiselleştirilmiş bir ürün için düzen, renk şeması, rand logonuz ve metin ekleyebilirsiniz.

4. Adım: Uygulamayı test edin

Uygulamanızı piyasaya sürmeden önce, onu test etmek ve kullanıcılardan geri bildirim almak için harika bir yol. Test etme, kullanıcı deneyimini daha akılda kalıcı hale getirmek için gerekli değişiklikleri yapmanıza olanak tanır.

5. Adım: Uygulamayı yayınlayın

Uygulamada gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra, uygulamayı Google Play Store veya Apple App Store'da yayınlamanın tam zamanı.

Ücretsiz Uygulama Oluşturucu

Bir mobil uygulama oluşturmak artık pahalı ve karmaşık bir süreç değil. Kod yazmayı bilmiyorsanız iş çözümleri sunan kodsuz teknoloji sayesinde. Sürükle ve bırak seçenekleriyle bir uygulama oluşturmak için herhangi bir ücretsiz uygulama oluşturucu olup olmadığını merak ediyor olabilirsiniz. Senin için iyi haber evet! Bu ücretsiz uygulama oluşturucunun ayrıntılı özellikleriyle başlayalım:

AppsGeyser-Ücretsiz bir uygulama oluşturucu

Son yıllarda uygulama geliştiriciler, uygulamayı işletmeler, öğrenciler ve bireyler için erişilebilir hale getirerek uygulama geliştirmede devrim yarattı. AppsGeyser, kodlama becerileri gerektirmeden birkaç dakika içinde bir uygulama oluşturmanıza olanak tanıyan ücretsiz bir uygulama oluşturucudur. Bu ücretsiz sürükle ve bırak uygulama oluşturucu, işletme sahiplerinin ve öğrencilerin birkaç tıklamayla Android uygulaması oluşturma hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olur. Formu ilgili içerikle doldurduktan sonra sıfırdan yerel bir Android uygulaması oluşturmak için ücretsiz uygulama şablonları sunar. İş veya kişisel amaçlar için 30 ücretsiz uygulama şablonu sağlar.





AppsGeyser'in Özellikleri

1. Hızlı Uygulama Oluşturma

Birkaç basit tıklamayla Android uygulamalarının oluşturulmasına izin verir. AppsGeyser, 10 dakikada bir mobil uygulama oluşturmaya izin veren hızlı bir platformdur. Geliştirme için yalnızca uygulama formlarını ilgili içerikle doldurmanız gerekir.

2. Kullanımı Ücretsiz

AppsGeyser'ı kullanırken, mobil uygulamaların oluşturulması, indirilmesi ve yayınlanması için ödeme yapmanız gerekmez. Uygulama oluşturma özelliklerini kullanmanın hiçbir maliyeti yoktur. Üstelik herhangi bir abonelik ücreti ödemeden APK dosyalarını indirmenize olanak tanır.

3. Çeşitli Şablonlar

Bu ücretsiz mobil uygulama oluşturucu, kişisel, eğitim veya iş ihtiyaçlarınızı karşılamak için seçebileceğiniz 30 uygulama şablonu sunar. Ücretsiz uygulama şablonları, YouTube, TikTok, messenger, tarayıcı, görüntülü sohbet ve çok daha fazlası gibi sosyal medya sitelerini içerir.

4. Uygulamadan Para Kazanma

Bu ücretsiz uygulama oluşturucu, bir mobil uygulamadan para kazanmak için adım adım bir kılavuz sağlar. Böylece, banner reklamcılık veya uygulama içi satın alma işlemleriyle Android uygulamanızdan para kazanabilirsiniz.

5. Sosyal Medya Entegrasyonu

AppsGeyser'ı kullanarak daha fazla abone edinmek için mobil uygulamanızı Facebook, YouTube, Twitter ve blog gibi sosyal sitelerle bağlayabilirsiniz.

Ücretsiz bir Android uygulaması nasıl oluşturulur?

Ücretsiz bir Android uygulaması oluşturmak için şu üç adımı izleyin:

Adım 1: Bir Şablon Seçin

İlk olarak, ihtiyaçlarınızı mükemmel şekilde karşılayan ücretsiz uygulama şablonları seçmeniz gerekir. Bu ücretsiz şablonlar arasında web sitesi, tarayıcı, YouTube, TikTok, haberci, görüntülü sohbet, oyun veya başka herhangi bir uygulama bulunur. AppsGeyser'ı Kullanmak; Tüm ücretsiz uygulama şablonlarına "Şimdi Oluştur" sayfasından erişebilirsiniz.

2. Adım: İçerik Ekle

Mobil uygulamanızı özelleştirmek için uygulama logosu, adı, metni ve bağlantıları gibi içeriği yükleyin. O kadarda zor değil. İçerik Yüklemenin tamamlanması neredeyse 10 dakika sürmez.

3. Adım: Uygulamayı yayınlayın

Tebrikler! Bu aşamada ücretsiz bir Android uygulaması oluşturdunuz. APK dosyasını indirmenin ve uygulamanızı Google Play Store'da yayınlamanın tam zamanı.

En İyi Uygulama Oluşturucular

AppsGeyser dışında, diğer mobil uygulama geliştiricileri için büyük bir pazar var. Kullanıcı dostu mobil uygulamaların uygulama geliştirmesinde kanıtlanmış bir sicile sahip lider uygulama geliştirme platformlarını ortaya çıkarıyoruz. Daha derine inelim:

1. BuildFire

BuildFire, en güvenilir uygulama geliştiriciler pazarında lider platformdur. Bu güvenilir uygulama geliştirme platformunu kullanarak müşterilerinize erişim sağlamak için uygulamanızı yayınlayabilirsiniz. Son yıllarda BuildFire, sezgisel arayüzü, hızlı uygulama geliştirme ve çoklu özelleştirme seçenekleriyle büyük bir popülerlik kazandı.





Artıları

Hızlı Uygulama Geliştirme



Sezgisel arayüz



özelleştirme

Eksileri

Karmaşık işlevler nedeniyle, insanlar kullanımına aşina olmakta zorlanıyorlar.

2. Pastayı Uygula

Appy Pie, yeni başlayanların iş veya kişisel hedeflerine ulaşmak için uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan popüler bir uygulama oluşturucudur. Kullanıcıların platformla ücretsiz olarak etkileşim kurmasını sağlar. Kullanıcılar geliştirme sürecini anladıktan sonra, gereksinimlerini karşılayan herhangi bir abonelik planını seçebilirler. Üç aylık abonelik planı sunar:

Temel Plan, 36 $/uygulama



Altın Plan, 72 $/uygulama



Platin, 120$/uygulama Planı







Ek olarak, bu uygulama oluşturucu, öğreticiler aracılığıyla kullanıcıların uygulama içi oluşturma sürecine yardımcı olur. Ayrıca, uygulama oluşturma sırasında karşılaşabileceğiniz sorunları çözmek için canlı sohbet seçeneğine erişebilirsiniz. Appy Pie ile işletmeniz için bir mobil uygulama oluşturmak için şu üç basit adımı izleyin:

1. Adım: İşletme, eğitim vb. gibi uygulama kategorinizi seçin.

2. Adım: Özelleştirilmiş tasarımlar ve uygulama sayfaları ekleyerek uygulamanızı özelleştirin

3. Adım: Uygulamanızı yayınlayın

Artıları

Kullanımı kolay



Canlı sohbet



Eğitim Kılavuzu



Uygulama geliştirme sürecini keşfetmek için ücretsiz deneme

Eksileri

Appy Pie, aynı düzende uygulama şablonları sunar.

3. İyi Berber

GoodBarber, Android ve iOS için en güvenilir uygulama oluşturucudur. Bu kodsuz platform, işletmelerin güvenilir mobil uygulamalarla potansiyellerini açığa çıkarmalarına yardımcı oldu. Bu uygulama oluşturucu, uygulama oluşturmaya yönelik sezgisel ve şık bir arayüze sahiptir. Bu uygulama oluşturucu aracılığıyla uygulama oluşturma, kodlama beceriniz olmasa bile kusursuz bir deneyimdir. Bu platforma kayıt olduktan hemen sonra uygulamanızı oluşturmaya başlayabilirsiniz. Bu platform, diğer uygulama oluşturucular arasında öne çıkmasını sağlayan farklı özellikler sunar.





Artıları

Modüler Şablonlar



Sosyal Medya Entegrasyonu



Sohbet



coğrafi sınır



Uygulama İçi Satın Alma

Bu uygulama oluşturucunun düzeni o kadar iyi yapılandırılmıştır ki, tüm seçenekler arasında kolayca gezinebilirsiniz. Bu kodsuz uygulama oluşturucu, Android ve iOS uygulamaları için aylık bir abonelik planı sunar. Gereksinimlerinizi mükemmel şekilde karşılayan abonelik planını seçebilirsiniz.

Eksileri:

Bu uygulama oluşturucu, Shopify, Amazon ve diğer sosyal medya siteleri gibi üçüncü taraf mağazalarla entegrasyon için bir e-ticaret seçeneği sağlamaz.

4. Mobinküp

Mobincube, kullanıcıların sıfır kodlama bilgisi ile uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan ücretsiz bir uygulama oluşturma platformudur. Çoğu ücretsiz uygulama oluşturucu kaliteli uygulamalar sunmaz, ancak Mobincube değer katan lider uygulama oluşturucudur. Bu uygulama oluşturucu, kullanıcıların işten eğitime, evden oyunlara ve çok daha fazlasına kadar çeşitli uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Bu uygulama oluşturucuyu kullanarak yalnızca bir uygulama oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda ücretsiz olarak başlatabilirsiniz.

Ücretsiz uygulama oluşturmanın yanı sıra aşağıdaki aylık abonelik planlarını sunar:

Küçük Plan: 2,99$/ay



Orta Plan: 9,99 $/ay



Büyük Plan: 19,99$/ay



XL Planı: 49,99$/ay



XXL Planı: 99,99$/ay



İş veya kişisel hedeflerinizi karşılayan herhangi bir abonelik planını seçebilirsiniz.





Artıları:

Ücretsiz Uygulama oluşturucu



Sezgisel arayüz



Sosyal Medya entegrasyonu



Ücretsiz uygulama şablonları



Reklam desteği



Push bildirimleri



Sekiz dili destekler

Eksileri:

Mobincube sofistike bir ürün sunmuyor. Ayrıca bu platform üzerinden oluşturulan APK dosyaları Google Play'e göre optimize edilmemektedir.

5. Ses

Shoutem, işletme sahiplerinin fikirlerini gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı olan bir çevrimiçi uygulama oluşturucudur. Bu uygulama oluşturucunun odak noktası tasarımdır, bu nedenle bu platformun tüm ücretsiz şablonları şık uygulama tasarımlarına sahiptir. Bu nedenle, görsel olarak çekici bir uygulama arıyorsanız, Shoutem uygulama oluşturucu en iyi seçenektir. Bu uygulama şablonları ücretsizdir ve kolayca özelleştirilebilir. Ücretsiz uygulama şablonlarını kullanarak temaları, düzenleri, renkleri ve metni değiştirebilirsiniz. Böylece uygulamanız daha alakalı görünecek ve kullanışlı özelliklerle dolu olacak.





Artıları:

Ücretsiz uygulama şablonları



Uygulamalardan para kazanma



Push bildirimleri



Reklamlar



Uygulama içi satın alma



topluluk oluştur

Eksileri:

Küçük veya orta ölçekli bir işletmeniz varsa, abonelik planını uygulamalar için maliyetli bulacaksınız.

6. Swiftik

Swiftic, büyük ve küçük işletmelerin dijital bir dünyada operasyonlarını değiştirmelerine yardımcı olan çevrimiçi uygulama oluşturucudur. Bir uygulama oluşturucunun güvenilirliğini, bu platform kullanılarak oluşturulan uygulama sayısına göre kontrol edebilirsiniz. Swiftic, büyük ve küçük işletmeleri hedefleyerek akıllı bir seçim yaptı. Swiftic, kullanıcılarına editörlerinde rehberli bir tur atmalarına olanak tanır ve yeni başlayanlara platformlarını kullanarak nasıl uygulama oluşturulacağını öğrenmek için ekran yardımı sağlar. Bu uygulama geliştirme platformu, yeni başlayanların bile iş ihtiyaçları için bir uygulama oluşturmak için kullanabileceği sezgisel bir arayüze sahiptir.





Artıları:

Sezgisel arayüz



Sosyal Medya Entegrasyonu



Para iade garantisi



öğreticiler



Ücretsiz uygulama şablonları

Eksileri:

Swiftic'in birçok kullanışlı özelliği vardır ancak ekip yönetimi ve reklam desteği gibi gelişmiş seçeneklerden yoksundur.

7. Uygulama Enstitüsü

AppInstitute, küçük işletme sahiplerinin hizmetlerini sürükle ve bırak işlevleriyle çevrimiçi olarak ortaya çıkarmasına olanak tanıyan ücretsiz bir uygulama oluşturucudur. Bu kodsuz uygulama oluşturucu, işletmelerin bir geliştirme ekibi tutmadan uygulama oluşturmasına yardımcı olan sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Ayrıca, bu uygulama geliştirme platformu, 20 işletme türü için ücretsiz uygulama şablonları sunar. AppInstitute ile bir uygulama oluşturmak için üç basit adımı izlemeniz gerekir:

İş ihtiyaçlarınızı karşılayan ücretsiz bir şablon seçin.



İş simgenizi, metninizi, düzeninizi ve renk düzeninizi ekleyin.



Uygulamayı yayınlayın.

Bu kodsuz platform, uygulama gereksinimlerinize göre seçebileceğiniz üç aylık abonelik planı da sunar:

AppBuilder: 42 $/ay

AppBuilder Pro: 66 $/ay

AppBuilder Pro Plus: 84 $/ay

Bayi: 340$/ay





Artıları:

Uygulama oluşturucuyu sürükleyip bırakın



Push bildirimleri



Sosyal medya entegrasyonu



Sadakat programları



30 günlük ücretsiz deneme

Eksileri:

Bu ücretsiz uygulama oluşturucu, uygulamaları en yeni cihazların uyumluluğuna göre güncellemez.

Ayrıca, müşteri desteği korkunç.



8. Uygulama Yöneticisi

AppMaster, işletmelerin küçük bir işletmeden kurumsal bir düzeye büyümesine yardımcı olan kodsuz bir uygulama oluşturucudur. Bu uygulama oluşturucu, kaynak kodunu oluşturduğu için kodsuz bir platformdan daha fazlasıdır. Böylece kullanıcılar, geleneksel geliştirme durumunda olduğu gibi kaynak kodunu dışa aktarma yeteneğine sahip tam teşekküllü bir yerel uygulamaya sahip oluyorlar - yalnızca bir büyüklük sırası daha hızlı, daha ucuz ve bakımı daha kolay. Böylece, AppMaster, geleneksel geliştirme ve kod gerektirmemenin avantajlarını birleştirir. Platform, onunla tanışma sürecini önemli ölçüde hızlandıran ayrıntılı teknik belgelere sahiptir.





AppMaster, aylık ödemelerle dört esnek abonelik planı sunar:

Keşfedin: 5$/ay

Başlangıç: 165$/ay

İş: $855/ay

Kurumsal: Fiyat teklifi alın

Artıları

AI tarafından oluşturulan arka uç



Kaynak kodu mevcut



Görsel düzenleme araçları



Daha hızlı uygulama yayınlama



Ücretsiz deneme sunun



Sınırsız ölçeklenebilirlik



Kodla yazılmış uygulamalarla aynı hız



Web, ios ve android çözümlerinin eşzamanlı oluşturulması.



Özel çözümler oluşturmada büyük esneklik



Eksileri

AppMaster, gelişmiş uygulama şablonlarından yoksundur.

9. Görünür

Appery, sürükle ve bırak işlevleriyle uygulama geliştirme sunan çok amaçlı, kodsuz bir uygulama oluşturucudur. Bu bulut tabanlı uygulama oluşturucu, iOS, Android ve hatta Windows Phone için uygulama geliştirmeyi destekler. Bu platform bulut tabanlı olduğu için kullanıcıların indirmesine veya yüklemesine gerek yoktur. Böylece hızlı bir şekilde uygulama oluşturmaya başlayabilirsiniz. Uygulama geliştirildikten sonra, gerçek zamanlı olarak müşteriler ve işletme sahipleriyle paylaşabilirsiniz. Bu kodsuz platform, kullanıcı arayüzünü tasarlamak için sürükle ve bırak seçeneklerini kullanır, böylece yeni başlayanlar bile kullanabilir. Ayrıca, bu platform acemilere temel bir uygulama oluşturmalarına yardımcı olacak öğreticiler ve yönergeler sunar. Bu uygulama oluşturucuyu kullanarak, beş kolay adımı izleyerek bir uygulama oluşturabilirsiniz:

Bir şablon seçin



Sürükle ve bırak özellikleriyle kullanıcı arayüzü tasarlayın



Veritabanını bağlayın



Uygulamayı önizleyin



Uygulamayı dağıtın







Ücretsiz deneme dışında, bu uygulama oluşturucu aşağıdaki dört aylık abonelik planını sunar:

Başlangıç: 25$/aylık



Profesyonel: 70$/aylık



Takım: 135$/aylık



Nihai: 500$/aylık

Artıları

Sürükle ve bırak uygulama oluşturma



Bulut tabanlı



Mobil arka uç

Eksileri

Uygulamanızda ayrıntılı değişiklikler yapmak istiyorsanız, Appery temel kodlama becerileri gerektirir.

10. MobApp Oluşturucu

MobAppCreator, işletmelerin yerleşik sürükle ve bırak özelliklerini kullanarak yerel mobil uygulamalar oluşturmasına yardımcı olan çevrimiçi bir uygulama oluşturucudur. MobAppCreator, modülleri kullanarak uygulamalar oluşturur. Bu yaklaşım, işletme sahiplerinin uygulamalarını daha sağlam hale getirmek için çeşitli özellikleri entegre etmelerine olanak tanır.

Ücretsiz deneme dışında, bu uygulama oluşturucunun dört abonelik planı vardır:

Başlangıç: 24,17$/ay



Temel:40,83$/ay



Profesyonel:49,17$/ay



Gelişmiş: 82.50$/ay

Dikkat çeken nokta, MobAppCreator'ın bu fiyatları yıllık olarak almasıdır.





Artıları:

Sürükle ve bırak uygulama geliştirme



Sezgisel arayüz



Daha hızlı uygulama oluşturma



Markanın başarısı için pazarlama aracı



Ücretsiz deneme



Eksileri:

MobAppCreator'ın abonelik planları, küçük işletme sahipleri için maliyetlidir.

11. Kabarcık

İlk on uygulama oluşturucuyu inceledikten sonra, uygulama geliştirmeyi daha sorunsuz hale getirmek için en kolay uygulama oluşturucuyu merak ediyor olabilirsiniz. Kabarcık-Kodsuz uygulamalar oluşturmak için daha kolay sürükle ve bırak çözümü. Eksiler arasında, mobil uygulamaları barındırdığı için platforma bağlısınız, bu nedenle kendi barındırma için bir web sunucusuna ulaşmanın bir yolu yoktur.

Ücretsiz deneme dışında Bubble, herkesin birkaç dakika içinde bir uygulama oluşturmasına olanak tanıyan üç abonelik planı sunar.

Kişisel Plan: 25$/ay



Profesyonel Plan: 115 $/ay

Üretim Planı: 475$/ay



Dikkat çeken şey, kullanıcıların bu abonelik planları için yıllık olarak ödeme yapmasıdır.





Artıları:

Sezgisel ve mobil uyumlu arayüz



Kullanıcı trafiğinde sınır yok



Giriş için bir şifre gerektir



Gelişmiş performans için E-posta, SEO ve analitiği entegre edin



Kullanıcı deneyimini daha etkileşimli hale getirmek için göz kamaştırıcı arayüz

Eksileri:

Balon yalnızca web uygulamaları oluşturmanıza izin verir. Yerel mobil ürünler oluşturmak için bir üçüncü taraf hizmeti kullanmanız gerekir.

Uygulama geliştirme maliyeti

Farklı uygulama oluşturucuların özelliklerini, fiyatlarını, artılarını ve eksilerini inceledikten sonra, bir mobil uygulama oluşturmanın ne kadara mal olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Yani cevap, bir mobil uygulama oluşturmak için sabit bir fiyat olmadığıdır. Maliyetin belirli işlevlere bağlı olduğu bir araba veya cep telefonu satın almaya benzer. Mobil geliştirmede de durum aynıdır. Bir mobil uygulamanın maliyeti, işletmenize veya kişisel hedeflerinize göre farklı unsurlara bağlıdır. Aşağıdaki faktörler, iş uygulamanızın geliştirme maliyetini tahmin etmenize yardımcı olabilir:

1. Uygulama Türü

Uygulama türü, bir mobil uygulamanın geliştirme maliyetini tahmin etmeye yardımcı olur. Mobil uygulamanızda temel özellikleri istiyorsanız, birkaç dolar ödedikten sonra bunları alabilirsiniz. Bu temel işlevsellik uygulamaları bir hesap makinesi veya kronometre içerebilir. Bu uygulamaları oluşturmak gerçekten kolaydır çünkü çalışmaları için temel programlara ihtiyaç duyarlar.

Öte yandan, birden fazla özelliğe sahip bir uygulama oluşturmak istiyorsanız, geliştirme maliyeti artacaktır. Bu nedenle, uygulama karmaşıklığı genel proje maliyetini doğrudan etkiler. Bu nedenle, ödeme eklemek, gerçek zamanlı GPS kullanmak veya anlık bildirimler eklemek istiyorsanız, uygulama oluşturma maliyetli olacaktır. Bir müzik uygulaması, haber uygulaması veya sağlık ve fitness uygulaması oluşturmak isteyip istemediğinizi mobil uygulamanızın kategorisini belirlemelisiniz. Dikkat çeken nokta, anında iletme bildirimleri, GPS veya ödeme yöntemleri gibi gelişmiş özellikler eklerseniz 10.000 ABD Doları tutarındaki uygulamanızın maliyetleri 50.000 ABD Dolarına çıkarabileceğidir.

2. Geliştirme Süreci

Makul bir mobil uygulama geliştirmek için geliştirme sürecini anlamak gerekir. Geliştirme sürecini anlamak, uygulama maliyeti, hedef pazar, uygulama güncellemeleri ve daha fazlasını planlamadan önce gelir. Kodlama beceriniz yoksa geliştirme maliyeti artacaktır. Bunun nedeni, bir geliştirici veya geliştirici ekibi tutacak veya bir mobil uygulama oluşturmak için çevrimiçi uygulama oluşturuculardan yardım alacak olmanızdır. Geleneksel uygulama geliştirmeyi seçer ve daha fazla geliştiriciyi dahil ederseniz, uygulamanız o kadar maliyetli olur. Bir geliştiricinin ücretlerini merak ediyor olabilirsiniz. Yine, sabit bir fiyat yoktur. Ancak konum, mobil uygulama geliştiricinizin ücretlerini belirleyebilen bir faktördür.

3. Uygulamanızı kim geliştiriyor?

Bir mobil uygulama geliştiricisi tutmaya karar verirken göz önünde bulundurabileceğiniz çeşitli seçenekler vardır. Şunları düşünebilirsiniz:

Uygulama oluşturucuları sürükleyip bırakın



Serbest çalışanlar



Uygulama geliştirme şirketi

Fiyat her durumda değişir. Bütçe gereksinimlerinize uygun geliştirme çözümünü seçebilirsiniz.

Sürükle ve Bırak uygulama oluşturucuları

Bir geliştirici kiralamak yerine, iş ihtiyaçlarınızı uygun maliyetli bir şekilde karşılamak için AppMaster gibi bir sürükle ve bırak uygulaması oluşturucuyu düşünebilirsiniz. Uygulama oluşturucular, önemli ölçüde daha ucuz mobil uygulamalar sağlar. Bunun nedeni, bir uygulama oluşturmak için uygulama şablonları sunmalarıdır. En iyi uygulama oluşturucuyu seçtikten sonra, bir şablon seçebilir ve teknik bilgi olmadan geliştirmeye başlayabilirsiniz.

Uygulama oluşturma platformları, kısıtlı bütçelerle çalışan girişimcilere veya küçük işletme sahiplerine iş çözümleri sunar. Ancak, büyük girişimler veya büyük işletmeler üst düzey özel geliştirmeye ihtiyaç duyar. Neyse ki, AppMaster platformu geliştirici dostudur. Bu nedenle, bir mobil uygulama oluşturmak için çeşitli seçenekler mevcuttur. Bir uygulama geliştirme platformu kullanarak bir geliştirici kiralayabilir veya geliştirme maliyetini azaltabilirsiniz.

Geliştirme maliyetini azaltmak için ipuçları

Uygulama maliyetini azaltmak için ihtiyacınız olan en önemli şey, fikrinizi basitleştirmektir. Yalnızca gerekli özellikleri ekleyin ve pahalı özelliklerden kaçının.



Ayrıca, daha karmaşık bir konseptin yalnızca bir bileşenini çalıştırın.



Bu ipuçlarını izledikten sonra, 10.000 ABD Dolarından daha düşük bir fiyata sezgisel bir mobil uygulama oluşturabilirsiniz.

Son düşünceler

Birkaç yıl önce kodsuz uygulama oluşturmak mümkün değildi. Bugün, sürükle ve bırak uygulama oluşturucuları, küçük işletmelerin veya öğrencilerin iş veya kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için bir mobil uygulama oluşturmasına yardımcı olmak için yüksek seviyede. En iyi on uygulama oluşturma platformu, özellikleri, fiyatları ve yeni başlayanlar için uygun en kolay uygulama oluşturucu hakkında bilgi sahibi olduğunuzu umuyoruz. Bu geliştirme çözümleri, acemilerin kodlama becerilerine sahip olmasalar bile sezgisel bir mobil uygulama oluşturmasına olanak tanır.

Bu sürükle ve bırak uygulama oluşturucuları, geleneksel geliştirmeden daha hızlı ve daha ucuz geliştirme çözümleri sunar. Her şeyden önce, bazı uygulama oluşturucular, uygulama oluşturma için ücretsiz uygulama şablonları sağlar. Tüm uygulama geliştirme platformları arasında, girişimcilerin küçük işletmelerden kurumsal düzeye geçmelerine yardımcı olan AppMaster'ı denemenizi öneririz. Bu kodsuz uygulama oluşturmayla ilgili göze çarpan şey, kullanıcılara kaynak kodu, teknik belgeler ve daha ucuz bir uygulama geliştirme çözümü sunmasıdır. Mobil uygulama geliştirme maliyeti, geliştiricilere, geliştirme sürecine ve uygulama hedeflerinize bağlıdır. İş ihtiyaçlarınızı karşılayan herhangi bir geliştirme çözümünü daha hızlı ve daha ucuza deneyebilirsiniz.