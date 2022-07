UX tasarım süreci, bir şirketin hedeflerini ve hedef kitleye en iyi nasıl hizmet verileceğini anlamakla başlar. Bir kullanıcının psikolojisini öğrenerek ve en iyi UX uygulamalarını uygulayarak kullanıcılara iyi ve akılda kalıcı bir deneyim sunmak mümkündür. Bu kaynağı, baştan sona UX tasarım sürecinde size yardımcı olmak için derledik.

UX tasarım sürecinin amacı, kullanıcıların daha iyi bir çevrimiçi deneyime sahip olmalarıdır.

Bir kullanıcı deneyimi tasarımcısının rolü, dijital manzarayı oluşturmak, kullanıcılara onun genişliği boyunca rehberlik etmek ve onlara nasıl hissettiklerini etkileyen bir şey sağlamaktır. İçerik, tasarım, yapı ve gezinme dahil olmak üzere bir web sitesini oluşturan unsurlar, unutulmaz bir deneyim sağlamak için çalışır.

Kullanıcı tasarımın merkezindedir. Birisi ihtiyaç duyduğu bilgiyi çabucak keşfedebildiğinde, amacını tamamlamış demektir ve daha ileri gidemeyebilir.

Ziyaretlerinin amacı neydi?

Hangi bilgileri arıyorlar?

Ve karşılaşabilecekleri sorunlara ne gibi çözümler arıyorlar?

UX, bir kullanıcının düşüncelerine odaklanarak en çok istediklerini ve mümkün olan en hızlı şekilde sunan bir deneyim yaratır.

Gezinme seçenekleri, düğmeler, harekete geçirici mesaj/etkileşim kombinasyonları ve diğer etkileşimler gibi tasarımın bileşenleri, maddeyi tamamlayan içerikle kullanıcıya tasarım boyunca rehberlik eder. Başarılı bir UX için ziyaretçilerin ne istediğini ve neden sitenizde olduklarını bilmelisiniz.

Kullanıcı deneyimiyle ilgili herhangi bir tartışma, kullanıcı arayüzü tasarımının bir tartışmasını içermelidir. Kullanıcı arayüzünün (kullanıcı arayüzü) amacı, kullanılan yazı tipinden düğmelerin görünümüne ve hissine ve diğer etkileşimlere kadar tasarımı ayrıntılı olarak ele almaktır. UI tasarımı daha çok birisinin ürün tasarımına nasıl bağlanacağı ve dahil olacağı ile ilgilenirken, UX tasarımı bu yönlerden uzaklaşır ve insanların onunla nasıl etkileşime gireceğine odaklanır. UX tasarımcıları, müşterilerin bir web sitesinden ne istediğini düşünür ve tasarım sürecinde bu ihtiyaçları karşılayan bir deneyim yaratır.

UX tasarımı: önemli olan

Etkileyici ve başarılı bir tasarım oluşturmak için hangi adımların en önemli olduğunu anlamanız gerekir.

Kullanıcı deneyimi ve marka bilinci oluşturma bağlantılıdır

Marka bilinci oluşturma ve kullanıcı deneyimi arasındaki ilişki simbiyotiktir. Kötü bir kullanıcı deneyimine sahip bir web sitesi, tanınmış şirketlerin itibarına zarar verebilir. Öte yandan, basit ve verimli bir tüketici deneyimi genç bir şirkete yardımcı olabilir. Pazarlamanın iki unsuru olan marka bilinci oluşturma ve kullanıcı deneyimi tamamen algılarla ilgilidir ve bir şirketin gelişmesi için her ikisinin de tutarlı olması gerekir.

Etkileşim dizaynı

UX tasarım sürecinin başlangıcında ve ürün geliştirme süreci boyunca, UX tasarımcıları bir şirketin markasını ve tasarımda nasıl aktarılacağını akıllarında tutmalıdır.

Kullanıcı deneyimi tamamen iş hedeflerine ulaşmakla ilgilidir

Bir şirketin web sitesi, genel stratejisinin bir parçası olmalıdır. Unutulmaz bir marka yaratmak için hem içerik hem de işlevsellik birlikte çalışmalıdır. UX tasarım süreci için bir gerekçe ve bu çalışmanın neden gerekli olduğuna dair bir anlayış olmalıdır. Bir tasarım ekibi ve bir geliştirme ekibi, yalnızca tasarım düşüncesine aşina olmakla kalmamalı, aynı zamanda bir firmanın daha büyük pazarlama hedeflerini de anlamalıdır.

Yeniden tasarım ise neyin işe yaradığına ve iyileştirilmesi gerektiğine bakın. Neyin eksik olduğunu ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi tasarlamanın bu sorunları çözmeye nasıl yardımcı olabileceğini düşünün.

İnsanların bir ürün satın almak, bir hizmete kaydolmak veya daha fazla bilgi istemek gibi web sitenizde ne yapmasını istediğinizi belirleyin. Her şey onların onunla ne yapmasını istediğinle ilgili!

UX, kullanıcıların hayatını kolaylaştırır

Bir arayüz sezgisel, kullanıcı dostu ve mantıklı bir şekilde organize edilmişse, herhangi bir engel olmadan herkes bu arayüzde gezinebilir. Bir UX, karmaşık ve zahmetli olmak yerine, sorunsuz bir akışa izin veren yolları oluşturur.

Bir UX tasarımcısının çeşitli tasarım becerileri, gerçek insanların izleyeceği mimariyi oluşturmalarına olanak tanır. Deneyimin kim, ne ve ne zaman olduğu, kullanılabilirliği değerlendirirken dikkate alınması gereken faktörlerdir. Kullanıcı kimdir, içerik nedir ve görsel tasarımı deneyimlemedeki düzen ve mantık ne zaman olduğudur.

Empati, bir kullanıcının deneyimini yönlendirmelidir

Bir kullanıcı deneyimi tasarımcısı, bir projenin geliştirme sürecine başlamadan önce kendilerini nihai kullanıcının yerine koymalıdır. Tasarımcılar, onlara verimli bir şekilde yardımcı olmak için müşterilerinin sorunları ve acıları hakkında derin bir bilgiye sahip olmalıdır. Tasarımcılar, bir web sitesini bir kullanıcının bakış açısından görebilmeli ve sitede nasıl gezinmeleri gerektiğini tahmin edebilmelidir. Onları kullananlara bir anlam ifade etmek için binlerce parçayı bir araya getirmelidirler.

UX tasarımcıları, bir web sitesindeki tüm sayfaların birlikte nasıl çalıştığına dair sağlam bir kavrayışa sahiptir, ancak her sayfanın insanlara hedeflerine ulaşmada nasıl yardımcı olduğuna dair mikro düzeydeki küçük ayrıntıları asla gözden kaçırmazlar.

Bu yemek abonelik hizmetinin web sitesi, örneğin, sağlıklı bir diyetle ilgilenen insanların yaşam tarzını yansıtıyor. Yiyeceklerinin bir resmi, basit çizgiler ve bol miktarda olumsuz alan, demografiklerini ve neye önem verdiklerini bildiklerini gösteriyor. Bu bileşen, aylık yemek servisine kaydolmayı düşünen insanlar için önemli bir endişe olan mutfağının kalitesini vurgulamaktadır.

Bir kitleyi anlamak, göz atarken yararlı ve zevkli bulacakları bir deneyim geliştirmeyi gerektirir.

Kullanıcı araştırması, kullanıcı deneyimi tasarım sürecinin önemli bir bileşenidir.

Çekmek istediğiniz kitlenin net bir resmini çekmeniz yardımcı olacaktır. Onlar "kullanıcı"dan daha fazlasıdır. Karşılaştıkları zorlukları ve olmak istedikleri yere nasıl varmayı planladıklarını anlamak çok önemlidir. Sadece başkalarının ne istediğini ve ihtiyaç duyduğunu varsayın. İstekleri ve talepleri hakkında acele bilgi edinebiliriz, ancak kullanıcı araştırması yapmak bize onların doğal ilgi ve arzuları hakkında daha bilinçli bir anlayış sağlayacaktır.

Kullanıcı araştırması ve kullanıcı sınıflandırması, daha odaklı bir geliştirme süreci sağlar. Önyargılara güvenmek yerine, gerçek veriler bir web sitesinin nasıl oluşturulduğunu ve hangi özelliklerin eklenmesi gerektiğini belirlemeye yardımcı olur.

Kullanıcı araştırması yaparak belirsizliği ortadan kaldırabilir, insanların sorunları ve beklentileri hakkında bilgi sahibi olabiliriz. İşletmeler ulaşmak istediklerini anlamadıklarında gerçek anlamda empati kurmak imkansızdır.

Düzenli olarak kullanıcı araştırması yapmak çok önemlidir

Kullanıcı araştırması, tasarım sürecinde kritik bir ilk adımdır. Bir ürünün insanların beklentilerine göre oluşturulmasına izin verir ve onların özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir deneyim ile hayal kırıklığını önler.

Test ve araştırma hiç bitmez. Paydaşlardan, tüketici davranışlarından ve rekabetten değişen hedefler bir tasarımın farklı algılanmasına neden olabilir. İki yıl önce etkili olan bir web sitesi artık öyle olmayabilir. Bir tasarımın hala kullanıcıları için uygun olup olmadığını belirlemek için sürekli kullanıcı araştırması gereklidir.

Kullanıcı araştırmasından ne öğrenmek istediğinizi belirleyin

Kullanıcılarınızdan hangi soruları ve bilgileri almak istediğinizi bilmek, kullanıcı araştırmasını en üst düzeye çıkarmak için kritik öneme sahiptir. Diğer herhangi bir süreç gibi, başarı da tanımlanmalıdır. Herhangi bir kısıtlama veya gösterge mevcut değilse, kullanıcı araştırması kontrolden çıkabilir ve bir tür kapsam kayması haline gelebilir.

Gerçek kişilerle röportaj

Kitlenizle aynı ortamda olmaktan daha iyi bir etkileşim yaklaşımı nedir? Kullanıcı görüşmeleri genellikle birkaç kişiyi oturtur ve ekip üyeleri izlerken bir web sitesinde gezinmelerini sağlar. Kullanıcının eylemsizliğini koymak çok önemlidir. İnsanların nasıl etkileşime girdiğini ve gerçek zamanlı geri bildirim aldığını görmek, tasarımınızla ilgili sorunları belirlemenize ve yayınlanmadan önce gerekli değişiklikleri bildirmenize yardımcı olabilir.

Müşteriler ve müşterilerle yapılan görüşmeler, araştırma yaparken ve proje üzerinde haftalarca veya aylarca çalışırken gözden kaçırmış olabileceğiniz unsurlar hakkında fikir verir. Belki navigasyon hayal ettiğiniz kadar basit değildir veya insanlar CTA'ları tanımıyor. Dışarıdan bir bakış açınız olduğunda, tipik kullanıcıların istediğiniz etkinlikleri gerçekleştirmeye çalışırken karşılaşabilecekleri zorlukları görebileceksiniz.

Kullanıcı karakterleri oluşturun

Kişi, kullanıcı araştırmanıza dayanarak tipik bir kullanıcının kim olabileceğine dair kaba bir fikirdir. Vimala tarafından bir seyahat işletmesi için Dribbble'da yaratıldığı gibi, bir persona tipik kullanıcının kim olduğu hakkında zengin bilgiler sağlar. Profillerine bakarak kim olduklarını ve ne tür seyahat ürünleri veya hizmetleriyle ilgilendiklerini keşfedebiliriz.

Bir kişi oluştururken, tüm insanların ortalamasını temsil etmesi amaçlanmamıştır. Hedef kitlenizin bir alt kümesidir. Personas, belirli bir bireyin veya ekibin şirketinizi nasıl algılamasını istediğiniz konusunda tatmin edici bir deneyim tasarlamanıza yardımcı olabilir.

anketler yapın

Anketler ve anketler de kritik bilgileri toplamak için mükemmel bir yaklaşımdır. İnsanların ne aradıkları hakkında belirli sorular sormanıza veya belirli bir tasarım hakkında geri bildirim almanıza ve hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığına ilişkin sorular sormanıza olanak tanır.

Anketler, evet/hayır yanıtları, derecelendirmeler ve birleştirilip analiz edilebilecek diğer net yanıtlar gibi belirli bilgileri toplayabilir. Daha nitel bilgi ve bu metrikleri elde etmek için anketler de kullanılır. Kullanıcılar fikirlerini ve inançlarını ifade etmek için temiz bir tuvale sahip olabilir. Bu uzun biçimli bilgi, daha önce toplanmış olan nicel verilere katkıda bulunur ve bunları aydınlatır.

Bu soruları oluştururken, insanları istediğiniz cevaplara yönlendirmek istemediğinizi unutmayın. Soruları tarafsız, arzu ve önyargılarınızdan uzak tutun. Sizinkinden ziyade kendi ön yargılarıyla yanıt vermelerine izin verin.

Kullanıcı Akışları Oluşturun

Bir web sitesi tasarımcısının planına karar vermeden önce, insanların ne yapmasını istediğinize ve bunu nasıl başarmaları gerektiğine karar vermeniz yardımcı olacaktır. Kullanıcı akışı, bir kişinin web sitenizi ziyaret ederken, bir açılış sayfasından sitenizin diğer bölümlerine kadar geçtiği bir dizi adımdır - bir kullanıcının izlemesini istediğiniz rotaları anlamak, tasarımınızın nasıl organize edilmesi gerektiğini belirlemenize yardımcı olacaktır. tel kafeslerin ve prototiplerin geliştirilmesine yardımcı olacak.

Kullanıcı akışları, birisinin bir ürünü satın alırken ve kontrol ederken nasıl gideceğini veya belirli bir konu hakkında daha fazla bilgiyi nasıl keşfedeceğini göstermek için bir kullanıcı akışı oluşturuyor olsanız da, bu yollar boyunca her adımı gösterir. FlowMapp, Stormboard ve Whimsical gibi çeşitli UX tasarım araçları piyasada bulunmaktadır. Alternatif olarak, bir şeyler geliştirmek için kalem ve kağıt kullanabilirsiniz.

Bilgi mimarisini anlama

Beynimizin düzen ve düzensizlik için bir yakınlığı vardır. Bir kitap, izlediğimiz bir film veya ziyaret ettiğimiz bir web sitesi olsun, konuşulanları anlamamız gerekir. Bilgi mimarisinin amacı, bir web sitesinin bölümlerini, gezinen biri için anlamlı olacak şekilde düzenlemektir.

Bir torba blokla bir benzetme düşünün. Açtığınızda ve bunları döktüğünüzde karışık bir karmaşa ile sonuçlanıyorsunuz. Bunları birleştirerek, kategorilere ayırarak ve istifleyerek anlamlı bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Bilgi mimarisi, materyalinizin size ve son kullanıcınıza mantıksal olarak uygun şekilde sınıflandırılmasını ve yerleştirilmesini içerir.

Etkili bir web sitesi geliştirmeye giden bazı unsurlara bir bakış:

Tanımlayın : Markanızın anlatısını iletmek için hangi içeriğe ihtiyacınız var? Söylemek istediklerinizi hedef kitlenize iletmeniz için gereken her bileşeni belirleyin.

Sınıflandır : Bu, malzemenizi mizanpaja dahil edilmeye hazır olması için kategorize etmeniz ve bölmeniz gereken adımdır.

Harita : Her bir kavramın veya içerik parçasının bir sonrakine nasıl yol açacağını göstererek materyali organize edin ve yapılandırın.

Bilgi mimarisi süreci, içeriğin mantıklı bir hiyerarşide düzenlenmesini içerir. Bu yapı, insanların mantıksal bir sırayla tanıtılan kavramları nasıl tüketeceğini açıklar.

Kart sıralama bunu başarmak için popüler bir yaklaşımdır ve geleneksel olarak kağıt ve kalemle veya Optimal Sort ve UserZoom gibi yazılımlar kullanılarak yapılabilir.

Web Siteleri için Tel Çerçeveler

Tel kafes, içeriğin, resimlerin ve diğer bileşenlerin nereye yerleştirileceğini gösteren çizgiler, ızgaralar ve kutular gibi görsel göstergelerle her sayfanın yapısını gösteren iki boyutlu (2B) bir plandır. Her sayfa için yüksek çözünürlüklü, ayrıntılı veya düşük çözünürlüklü ve minimalist olabilirler. Tel çerçeveler hem tasarımcılar hem de geliştiriciler için değerli bir araçtır. Bir web sitesi oluşturmak için ihtiyaç duyacakları yapıyı sağlayarak bir çerçeve görevi görürler.

Tel çerçevelemenin bir kullanımı iletişim içindir. İşlerinden bağımsız olarak herkes için web sayfalarının nasıl oluşturulacağını gösteren görsel bir yöntemdir.

Maketler ve prototip geliştirme

Bazı insanlar tel kafes, maket ve prototip arasındaki farklardan emin değiller. Hepsinin bir işlevi var.

Tel çerçeve, Adobe Photoshop veya Illustrator'ın ayrıntılı özellikleri yerine bir tasarımdaki her sayfayı ana hatlarıyla belirtir ve düzenler. Yetenekleri değişse de, tipik olarak işlevsel bağlantılar veya estetik geliştirmeler içermezler. Her sayfanın geniş bir açıdan nasıl görüneceğini size göstermek için oradalar.

Tel kafes, maketin bir adım aşağısındadır. Webflow gibi siz tasarlarken kod üreten bir hizmet kullanıyorsanız, bu adımı yapmanız gerekmez. Tamamen işlevsel bir web sitesine sahip olacaksınız. Mockup'lar, tel kafeslerle oluşturulanları alan tasarımların grafik temsilleridir. Gezinme gibi bazı işlevler olabilir, ancak vurgu tasarımın görüntülenmesidir.

Prototipler, bir tasarımın neredeyse eksiksiz temsilleridir. Bilgi mimarisinden navigasyona, etkileşimlere ve önemli görsellere ve içerik bloklarına kadar her şey yapılacak. Her küçük şeye sahip olmak gerekli değildir, ancak bir kullanıcının etkileşim kurmak ve zevk almak isteyeceği her şeye erişilebilir olmalıdır. Bir kullanıcının ürününüzle etkileşime girerken fark etmesini istediğiniz unsurlar dahil edilmiştir. Harekete geçirici mesaj düğmeleri, animasyonlar ve diğer dinamik bileşenler gibi özellikleri ifade eder. Prototipler, canlı yayına geçmeden önce geri bildirim almanıza ve değişiklik yapmanıza olanak tanır. Prototipleme ile düşük kaliteli ve yüksek kaliteli prototipleriniz olabilir. Yüksek kaliteli prototiplerin gerçek dünyada denenmesi ve bir ürünün pratikte nasıl çalıştığını göstermesi amaçlanmıştır. Buna karşılık, düşük kaliteli prototipler, görünümden çok işlevselliğe odaklanır.

Kullanılabilirlik testi

Pratik bir prototipi tamamladıktan sonra kullanılabilirlik testi yapmanın zamanı geldi. Tasarıma aşina olmayan birinin onu ilk kez deneyimlemesine izin vermeyi gerektirir.

Kullanılabilirlik testi sıklıkla yüz yüze veya uzaktan yapılır. Başkalarının tam olarak yerinde olması, insanların web'i kullanırken nasıl hissettiklerini gözlemlemenizi sağlar. Tasarımınız hakkında tarafsız geri bildirim almanızı ve neyin işe yaramadığını belirlemenizi sağlayacaktır.

Görevler, kişilerin tamamlaması için ayrıntılı olarak özetlenmelidir. Bir e-ticaret web sitesi kuruyorsanız, sepete ürün ekleme ve ödeme aşamasına geçme adımlarından geçmelerini sağlayabilirsiniz. Veya ürün veya hizmetiniz hakkında sık sorulan bir soruya yanıt bulmalarını isteyebilirsiniz. Bir kullanıcının materyali keşfetmesinin ne kadar zor veya basit olduğuna bir bakın ve tasarımın pratik olup olmadığı ve yapılması gereken değişiklikler hakkında bir sürü veriye sahip olacaksınız.

Kullanılabilirlik testi tasarım süreci boyunca yapılabilir, ancak erken aşamalarda daha etkilidir. Daha sonra değil, daha tam olarak oluşturulduğunda, değişikliklerin erken yapılması daha kolaydır. İlk aşamalarda yapı, gezinme ve bilgi mimarisindeki değişikliklerle ilgilenmek, her şeyi sonunda yapmaya çalışmaktan daha az zaman alır.

Kullanıcılar, kullanıcı deneyimi tasarımınızın merkezinde olmalıdır

En yeni çevrimiçi tasarım trendlerine ve heveslerine kapılmak çok kolay. En modern ve şık web sitesi tasarımlarına sahip olmaya çalışmaktansa, kullanıcı beklentileriyle teması asla kaybetmeyen bir şey yaratmak daha iyidir. Web sitenizin kullanıcı deneyimi, kullanımının ne kadar kolay olduğuna, ne kadar iyi organize edildiğine ve ne kadar tutarlı göründüğüne göre belirlenir. En önemli çıkarım, kullanıcı deneyiminin empati ile ilgili olmasıdır - kullanıcıların olumlu ve tatmin edici bir deneyim yaşamaları için ihtiyaç duydukları her şeyi almalarını sağlamak.