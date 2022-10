Den meisten von uns kommen einige großartige Ideen für eine mobile App in den Sinn, aber am Ende ignorieren wir sie aufgrund der Zeit, des Geldes und der Energie, die zum Programmieren einer App erforderlich sind.

Was wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, Ihre Idee Wirklichkeit werden zu lassen und zum nächsten großen Ding in der App-Branche zu werden?

No-Code- App-Builder sind in solchen Situationen die perfekte Lösung. Sie ermöglichen es Ihnen, jede Art von App zu erstellen und bereitzustellen und sich in der Welt einen Namen zu machen.

In diesem Artikel erfahren Sie alles, was Sie über No-Code-Entwicklungstools wissen müssen, also lesen Sie weiter!

Was ist ein No-Code-App-Builder?

Wie der Name schon sagt, ist ein No-Code-App-Builder eine Plattform, über die Entwickler, Designer, Kreative und alle, die am Erstellen einer App interessiert sind, eine App ohne Codierung und Programmierung erstellen können.

No-Code-Plattformen waren ursprünglich auf Teammitglieder eines Projekts beschränkt, die keine Erfahrung in der Entwicklung hatten. Heutzutage haben die umfangreichen Funktionen von No-Code-App-Buildern sie jedoch auch bei professionellen Entwicklern sehr beliebt gemacht.

Die Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit von No-Code-Anwendungserstellern ermöglicht es jedem, funktionale Apps durch Drag-and-Drop-Funktionen zu erstellen, ohne über Programmierkenntnisse zu verfügen. Diese Plattformen verfügen über vorcodierte Elemente, um eine Vielzahl von Schaltflächen und Textfeldern zu erstellen und andere solche Funktionalitäten hinzuzufügen, die bei der App-Entwicklung benötigt werden.

Im Laufe der Zeit sind No-Code-App-Builder in der Lage geworden, selbst die anspruchsvollsten App-Anforderungen zu erfüllen und Unternehmens-Apps zu erstellen. Moderne Drag-and-Drop-App-Builder sind nützlich, um benutzerfreundliche Schnittstellen zu erstellen, zusammen mit leistungsstarken Backends zur Unterstützung verschiedener Geschäftsprozesse.

Wie funktioniert No-Code-Entwicklung?

Die Entwicklung mobiler Anwendungen durch No-Code-Entwicklung ist so einfach wie das Zeichnen des Designs einer App auf Papier. Die meisten No-Code-App-Builder verfügen über benutzerfreundliche Schnittstellen, über die Sie verschiedene Arten von Apps entwickeln können, auch wenn Sie keine Programmiererfahrung haben.

Die spezifische Funktionsweise von No-Code-Entwicklungsverfahren kann je nach verwendetem No-Code-App-Builder variieren. Die grundlegende Funktionsweise all dieser No-Code-Entwicklungstools folgt jedoch bestimmten allgemeinen Prinzipien. Diese sind:

Idee

Der erste Schritt besteht darin, eine App-Idee zu entwickeln, die Sie in die Realität umsetzen möchten. Mit einer einzigartigen Idee können Sie sich Ihren Platz auf dem hart umkämpften App-Markt sichern. Auch wenn Sie Ihre App nicht in den App Stores der Öffentlichkeit zugänglich machen möchten, ist es möglich, dass Sie nach einer bestimmten Art von App für Ihren persönlichen Gebrauch suchen.

Sobald Sie eine Idee für eine mobile oder webbasierte App haben, sollten Sie mit der Planung der Entwicklungsphase beginnen und wie Sie eine No-Code-Entwicklungsstrategie verwenden, um Ihre Ziele zu erreichen.

Die Analyse Ihrer Anforderungen im Voraus ist entscheidend, um eine reibungslose Entwicklung zu gewährleisten. Darüber hinaus wäre es hilfreich, wenn Sie alle relevanten Details und Daten sammeln, bevor Sie mit dem Entwerfen und Erstellen Ihrer App beginnen.

Der Datenerfassungsprozess umfasst eine Wettbewerbsanalyse, um die beste Art von UI und UX für Ihre App auszuwählen. Wenn Sie eine App entwickeln, die in den App Stores veröffentlicht werden soll, sollten Sie außerdem unbedingt Ihre Mitbewerber überprüfen, um sicherzustellen, dass Ihre App ein besseres Design und bessere Funktionen hat.

App-Design

App-Builder bieten verschiedene vorgefertigte Vorlagen, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Wenn Sie jedoch vollständige Anpassungsoptionen wünschen, können Sie auch eine App von Grund auf neu erstellen, indem Sie verschiedene Elemente, Schaltflächen und Bilder verwenden.

No-Code-App-Entwicklung

Sobald Sie das Design der App fertiggestellt haben, können Sie mit der Entwicklung beginnen, indem Sie die Drag-and-Drop-Funktionen des No-Code-App-Builders verwenden. Fügen Sie verschiedene Elemente hinzu, um die erforderlichen Funktionalitäten wie Push-Benachrichtigungen in Ihrer App zu implementieren.

Testen und Bereitstellen

Die letzte Phase der No-Code-App-Entwicklung ist das Testen und Bereitstellen. Es ist wichtig, die App gründlich zu testen, um sicherzustellen, dass keine Bugs, Fehler oder technischen Störungen vorliegen.

Ein wesentlicher Vorteil der Verwendung eines zuverlässigen No-Code-Anwendungserstellers zum Erstellen mobiler Apps besteht darin, dass Sie selbst dann, wenn Sie nach der Bereitstellung einige Fehler entdecken, diese schnell mit visuellen Bearbeitungstools beheben können.

Vorteile der Verwendung eines No-Code-App-Builders

Der wichtigste Vorteil der Verwendung von No-Code-Entwicklungstools erklärt sich in ihrem Namen. Jede Person kann benutzerdefinierte Apps mit No-Code-App-Buildern erstellen, ohne über Programmierkenntnisse oder Programmierkenntnisse zu verfügen. Sogar komplexe Apps wie Facebook und Airbnb können mit einem No-Code-Entwicklungsansatz erstellt werden. Die No-Code-Entwicklung hat eine sehr niedrige Eintrittsbarriere, was bedeutet, dass jeder, der sich für Entwicklung interessiert, solche Tools verwenden und äußerst erfolgreiche Apps entwickeln kann, ohne eine einzige Codezeile zu schreiben.

Im Folgenden sind die wichtigsten Vorteile der Verwendung eines No-Code-App-Builders wie AppMaster aufgeführt:

Schnelle Entwicklung

Herkömmliche Entwicklungsansätze nehmen viel Zeit in Anspruch, um mobile Apps zu erstellen. Wenn Sie nach einer schnelleren und einfacheren Möglichkeit der App-Entwicklung suchen, um Ihre Geschäftsziele zu erreichen, sollten Sie No-Code-App-Builder verwenden.

Diese Art der schnellen Entwicklungsinnovation ist entscheidend, um mit anderen Unternehmen konkurrieren zu können, indem mobile Apps schnell erstellt, bereitgestellt und aktualisiert werden.

Kosten minimieren

Die Beauftragung eines App-Entwicklers oder eines Entwicklungsunternehmens ist zeitaufwändig und teuer, da herkömmliche Entwicklungstechniken für mobile Apps eine erhebliche Menge Geld kosten. Andererseits können Sie sich auf No-Code-Entwicklungstechniken verlassen, um die Kosten erheblich zu senken .

Einige der Studien zeigen, dass ein No-Code-Entwicklungsansatz die Entwicklungskosten und -zeit um 50 % bis 90 % reduzieren kann. Diese Zeit- und Geldeinsparung kann für Unternehmen, insbesondere für kleine, ein enormer Booster sein.

Bessere Zusammenarbeit

Zusammenarbeit ist ein wesentlicher Bestandteil der App-Entwicklung. Viele Leute gehen fälschlicherweise davon aus, dass No-Code-App-Builder keine Funktionen für die Zusammenarbeit bieten. Bei traditionellen Entwicklungsverfahren müssen Sie die Teams nach technischen und nicht-technischen Aspekten des Projekts aufteilen.

No-Code-Entwicklungstools haben solche Probleme jedoch nicht. Jeder kann sie für eine effiziente Entwicklung verwenden und von größeren und besseren Funktionen für die Zusammenarbeit profitieren.

Moderne Funktionen

Die Bedeutung der Implementierung modernster Tools und Technologien darf nicht unterschätzt werden. Moderne Technologie erleichtert Unternehmen Innovation und Agilität. Darüber hinaus sorgen No-Code-App-Builder dafür, dass Apps schnell entwickelt und implementiert werden können.

Kontinuierliches Wachstum und Innovation der No-Code-Entwicklungstools ermöglichen es Unternehmen in allen Branchen, die Vorteile moderner Technologie in Form einer mobilen App zu nutzen, ohne den traditionellen langwierigen Codierungsprozess durchlaufen zu müssen.

Höhere Gewinne

Es wäre nicht falsch zu sagen, dass es das Ziel jeder Art von Unternehmen ist, mehr Geld zu verdienen. Unternehmen können größere Gewinne erzielen, indem sie Einzelpersonen Drag-and-Drop-App-Builder zur Verfügung stellen und sie zu Bürgerentwicklern machen.

Letztendlich ist das Erstellen von Apps mit maximaler Effizienz, Genauigkeit und Zusammenarbeit nützlich, um die App-Branche zu beeinflussen und mehr Menschen anzuziehen.

Verbesserte Arbeitsabläufe

Da es bei No-Code-Entwicklungstools ausschließlich darum geht, die Qualität der Entwicklungsworkflows zu verbessern, ist es verständlich, dass solche Tools Entwicklungszeit und -kosten reduzieren. Selbst wenn ein Unternehmen über ein separates Entwicklungsteam verfügt, kann es dennoch No-Code-Tools verwenden, um die Entwicklungsfähigkeiten zu erweitern und zu verbessern.

Tatsächlich zeigen Untersuchungen, dass etwa 80 % der Organisationen, die sich auf Citizen Developer verlassen, in der Lage sind, ihre Entwicklungsverfahren erheblich zu verbessern, da die traditionellen App-Entwickler mehr Zeit und Energie erhalten, um sich auf andere Kerngeschäftsaktivitäten zu konzentrieren.

Einige der Unternehmen entscheiden sich auch für die Verwendung von No-Code- und Low-Code-App-Buildern, um von den begrenzten Codierungsfunktionen zu profitieren. Ein Low-Code-Entwicklungstool ist auch nützlich, um den Entwicklungsworkflow zu verbessern, wenn Sie etwas Erfahrung mit der Programmierung haben.

Barrierefreiheit

Die Art der Zugänglichkeit, die No-Code-Tools bieten, ist in traditionellen Entwicklungsansätzen nicht möglich. Organisationen können hochentwickelte Unternehmensanwendungen mit No-Code- Tools erstellen, selbst mit begrenzten oder keinen technischen Kenntnissen.

Außerdem kann jemand, der eine großartige App-Idee hat, diese mit Hilfe eines No-Code-Entwicklungsansatzes in die Realität umsetzen. Die Umwandlung eines App-Konzepts in eine tatsächliche mobile App, Web-App oder native App war noch nie so viel einfacher, aber jetzt ist es dank der Zugänglichkeit der No-Code-Tools möglich.

Flexibilität

Herkömmliche Entwicklungsansätze sind aufgrund der Regeln und Einschränkungen in Bezug auf verschiedene Programmiersprachen und Frameworks sehr starr. Manchmal können selbst einfache Updates in der traditionellen Softwareentwicklung viel Zeit und Mühe kosten.

Andererseits bieten No-Code-Tools Entwicklern maximale Flexibilität beim Erstellen und Aktualisieren mobiler Apps. Sie können die Änderungen schnell implementieren und bereitstellen, um sie an Ihre sich ändernden Geschäftsanforderungen anzupassen.

Welche Arten von Apps können mit No-Code-Software erstellt werden?

Es gibt keine großen Grenzen, wenn es um die Abdeckung moderner No-Code-App-Entwicklungstools wie AppMaster geht. Tatsächlich werden solche Plattformen regelmäßig verbessert, um ihre Arbeitsabläufe noch weiter zu verbessern.

Sie können No-Code-Plattformen zum Erstellen von Software in verschiedenen Branchen und Sektoren verwenden. Einige der wichtigsten Arten von Apps, die Sie mit No-Code-Software erstellen können, sind:

Mobile Apps ohne Code

Der Aufbau einer ansprechenden, benutzerfreundlichen und sicheren mobilen App ist viel wichtiger als je zuvor, da die Menschen heutzutage gerne alle ihre Aufgaben über mobile Apps erledigen. Die beliebtesten No-Code-Plattformen helfen Ihnen bei der Erstellung mobiler Anwendungen, um unterschiedliche Kundenanforderungen zu erfüllen.

Wenn Sie also eine mobile App erstellen möchten, können Sie sich auf No-Code-Entwicklungsplattformen verlassen, auch wenn Sie keine technischen Programmierkenntnisse haben . Moderne No-Code-Tools sind nützlich, um sowohl native Apps als auch Hybrid-Apps zu erstellen.

No-Code-Web-Apps

Web-Apps sind bei allen Arten von Unternehmen und Organisationen sehr beliebt. Es wäre nicht falsch zu sagen, dass fast jede Art von Unternehmen heutzutage eine Web-App haben sollte, um mehr Benutzer anzuziehen.

Einige der beliebtesten Beispiele für Web-Apps sind Netflix , Trello, Microsoft Office 365 und Basecamp. Die Tatsache, dass technisch nicht versierte Personen jetzt Web-Apps ohne Programmiererfahrung erstellen können, ist sehr nützlich für die Erstellung einer breiten Palette von Zielseiten und zahlreicher anderer Arten von Web-Apps.

No-Code-Unternehmens-Apps

Die Möglichkeit, benutzerdefinierte Apps mit No-Code-Tools zu erstellen, ist einer der Hauptgründe, warum der No-Code-Entwicklungsansatz beim Erstellen von mobilen Apps und Web-Apps so beliebt geworden ist. Das Erstellen benutzerdefinierter Apps bedeutet, dass Sie sich auf einen No-Code-Entwicklungsansatz verlassen können, um leistungsstarke Unternehmens-Apps zu erstellen .

Daher können Sie No-Code-Entwicklungstools verwenden, um Unternehmens-Apps für Ihr Unternehmen für verschiedene Verfahren wie Datenverwaltung, technischen Support, Marketing und viele andere Geschäftsprozesse zu erstellen.

Die No-Code-Entwicklung lässt jeden zum Schöpfer werden

Ein großes Missverständnis über den No-Code-Entwicklungsansatz besteht darin, dass er Codierungs- und Programmierverfahren vollständig ersetzen soll. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Softwareentwicklungsbranche ziemlich groß genug ist, um verschiedene Arten von Entwicklungsansätzen zu unterstützen.

Tatsächlich kann die Kombination der Leistungsfähigkeit von No-Code-, Low-Code- und traditionellen Entwicklungsansätzen dem Softwareunternehmen helfen, gemeinsam anspruchsvolle Lösungen zu entwickeln.

Nichtsdestotrotz haben No-Code-Entwicklungstools die Wettbewerbsbedingungen in der Branche der Entwicklung mobiler Apps angeglichen. Drag-and-Drop-App-Builder sind nützlich für technisch nicht versierte Personen, um eine mobile oder Web-App ihrer Wahl zu erstellen, ohne selbst eine einzige Codezeile schreiben zu müssen.

Daher besteht kein Zweifel daran, dass die No-Code-Entwicklung es jedem ermöglicht, ein App-Ersteller zu werden, da diese Plattformen den Weg für Nicht-Programmierer geöffnet haben, Apps zu entwickeln.

Personen, die No-Code-Entwicklungstools verwenden, um mobile Apps oder Web-Apps zu erstellen, werden Citizen Developer genannt. Mithilfe von No-Code-Tools sind diese Personen in der Lage, Software unterschiedlicher Komplexität zu erstellen und zu integrieren, um sowohl allgemeine als auch anspruchsvolle Funktionen hinzuzufügen. Das Beste ist, dass all dies möglich ist, ohne dass Code geschrieben werden muss.

Innovationen bei Tools und Algorithmen für künstliche Intelligenz ( KI ) haben ebenfalls eine wesentliche Rolle bei der steigenden Popularität von No-Code-Entwicklungstools gespielt. KI ist nicht mehr auf große Technologieunternehmen beschränkt. Tatsächlich haben große Technologieunternehmen auch dafür gesorgt, dass KI-basierte Tools und relevante Technologien, wie z. B. No-Code-Tools, für Menschen viel zugänglicher sind, um mehr Innovation zu gewährleisten.

Eine große Sammlung von No-Code-Entwicklungsplattformen ist heute auf dem Markt verfügbar. Daher sind immer mehr Menschen daran interessiert, professionelle Entwickler und App-Ersteller zu werden, die No-Code-Entwicklungstools verwenden.

Wie hilft AppMaster kleinen Unternehmen, durch COVID-19 erfolgreich zu sein?

Die COVID-19-Pandemie hat die digitale Revolution sicherlich beschleunigt, da immer mehr Unternehmen in diesen beispiellosen Zeiten gezwungen waren, digitale Lösungen einzuführen. Dies führte zu einem starken Anstieg der Nachfrage nach Programmierern. Die Nachfrage nach Erstellungssoftware ist jedoch viel größer als das aktuelle Angebot traditioneller Entwickler mobiler Apps.

Darüber hinaus können sich kleine und mittlere Unternehmen den Geld- und Zeitaufwand herkömmlicher App-Entwicklungsverfahren nicht leisten. Da Unternehmen immer technisch versierter werden, müssen sie sich auf erschwingliche und zuverlässige Lösungen verlassen, um mobile Apps und Web-Apps zu erstellen.

AppMaster, einer der besten No-Code-App-Builder, hilft allen Arten von Unternehmen, einschließlich kleinen, die immense Leistungsfähigkeit moderner Technologie zu nutzen und leistungsstarke benutzerdefinierte Apps zu erstellen, um ihre einzigartigen Anforderungen zu erfüllen.

Leistungsstarke visuelle Bearbeitungswerkzeuge von AppMaster in Form eines nativen App-Builders, Web-App-Builders und Datenmodelldesigners sind einige der vielen Funktionen, die AppMaster zu einem führenden Namen in der No-Code-Entwicklungsbranche gemacht haben.

AppMaster hat eine große Anzahl registrierter Benutzer, darunter sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen. Die weitreichenden Preispläne von AppMaster machen es zu einer beliebten Wahl für KMUs, um benutzerdefinierte Apps zu erstellen und eine erhebliche Menge Geld zu sparen.

Viele Unternehmen erholen sich noch immer von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Weltwirtschaft. Solche Unternehmen können die Drag-and-Drop-Funktionen von AppMaster verwenden, um eine mobile App oder Web-App gemäß ihren Anforderungen zu erstellen, ohne zu viel Geld auszugeben.

No-Code-Entwicklungstools, insbesondere AppMaster, stellen sicher, dass alle Arten von Unternehmen und Einzelpersonen die Vorteile einer mobilen App oder Web-App genießen können, ohne teure und zeitaufwändige traditionelle Entwicklungsverfahren durchlaufen zu müssen.

Mit AppMaster können Sie schnell eine App entwickeln und kontinuierlich aktualisieren, um eine bessere Markenbekanntheit aufzubauen und alle verfügbaren Marketingkanäle zu nutzen. All diese Vorteile der No-Code-Entwicklung mobiler Apps werden Ihnen letztendlich dabei helfen, eine stärkere Kundenbindung aufzubauen und die durch die Pandemie verursachte Wirtschaftskrise zu bekämpfen.

Wie funktioniert der AppMaster-Builder?

AppMaster konzentriert sich auf benutzerfreundliche, effiziente und sichere Entwicklungsverfahren. Analysieren wir die Funktionsweise von AppMaster in Bezug auf seine wichtigen Aspekte:

Der No-Code-App-Entwicklungsprozess mit AppMaster beginnt mit der Erstellung einer echten PostgreSQL-Datenbank. Es wird nach dem vom Datenbankdesigner zusammengestellten Schema erstellt. In der Anfangsphase ist alles ganz einfach und leicht verständlich. Seine Struktur kann sich mit weiteren Veröffentlichungen ändern. Sie müssen die Daten selbst speichern, damit die Daten migriert werden.

Sprache gehen

Alle Geschäftsprozesse werden zu echtem Code in der Go-Sprache zusammengesetzt. Als Ergebnis wird eine vollwertige mobile Anwendung automatisch so geschrieben, als ob sie von Entwicklern geschrieben worden wäre. AppMaster kann mit einer Geschwindigkeit von 22.000 Codezeilen pro Sekunde schreiben.

Bei zukünftigen Updates wird alles von Grund auf neu geschrieben, um Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten. Daher sind die mit AppMaster erstellten mobilen Apps immer auf dem neuesten Stand und es gibt keine technischen Probleme. Das Endprodukt – mobile Apps oder Web-Apps – ist in keiner Weise von AppMaster abhängig. Sie können überall auf jedem Server verwendet werden.

Swagger-Dokumentation

Die Swagger-Dokumentation wird automatisch generiert, wenn Sie Apps mit AppMaster erstellen. Es ist ab sofort online verfügbar. Eine gründliche Dokumentation ermöglicht es Ihnen, alle Anwendungsendpunkte zu überprüfen , in der Praxis zu testen, auf die Datenbank zuzugreifen usw.

Zusatzfunktionen

AppMaster hat mehrere zusätzliche Funktionen. Sie können Web-Apps mit Vue3 erstellen. Im Allgemeinen werden Admin-Panels mit Vue3 erstellt, aber es ist möglich, jede Art von App damit zu erstellen. Die servergesteuerte Benutzeroberfläche kann verwendet werden, um das Backend von mobilen Apps und Web-Apps zu verwalten. Sobald die App gründlich getestet wurde, können Sie sie in den App Stores veröffentlichen.

Technologien, auf denen der App-Builder von AppMaster funktioniert

Die folgenden Schlüsseltechnologien werden von AppMaster verwendet:

Mobile Apps

AppMaster verwendet ein einzigartiges Framework für mobile Anwendungen mit einem servergesteuerten UI-Ansatz. Die servergesteuerte Benutzeroberfläche ist ein Ansatz, mit dem Sie Anwendungsbildschirmlogik und sogar IP-Schlüssel dynamisch von einem generierten Backend an die Anwendung selbst liefern können. Auf diese Weise können Sie das Bildschirmdesign mobiler Apps schnell ändern und fast alles innerhalb der Anwendung ausführen. Es ist nützlich, um sowohl hybride als auch native Apps zu erstellen.

iOS

Das SwiftUI-Framework wird verwendet, um native Apps für das iOS-Betriebssystem zu erstellen. Dies ist das neueste, aktuellste und leistungsstärkste Framework mit einem deklarativen Ansatz, das erst vor ein paar Jahren von Apple veröffentlicht wurde.

Es ermöglicht Ihnen, Bildschirme sehr schnell zu zeichnen, ein leistungsstarkes Interface-Rendering zu erzielen und Bildschirme im Handumdrehen zu ändern. Die grundlegende Programmiersprache, die zusammen mit dem SwiftUI-Framework verwendet wird, ist Swift - eine kompilierte, schnelle Sprache.

Android

Jetpack Compose Framework wird verwendet, um native Apps für das Android-Betriebssystem zu erstellen. Die Funktionsweise von Jetpack Compose ähnelt dem SwiftUI-Framework. Es ist nützlich, um Bildschirme in mobilen Apps dynamisch zu rendern. Die primäre Programmiersprache, die bei der Entwicklung mobiler Anwendungen verwendet wird, ist Kotlin.

Golang

AppMaster verwendet Golang, um Backend-Anwendungen zu erstellen, da es sich um eine kompilierte Sprache handelt, die sehr schnell ist. Es lässt sich sehr einfach skalieren und nimmt nicht viel RAM ein, wenn es läuft. Dies ist eine der modernsten und leistungsstärksten Programmiersprachen, die es heute gibt. Es ist eine einfache Sprache, da sie keine komplizierten objektorientierten Programmierkonzepte beinhaltet. Daher ist das Generieren von Code in Golang eine einfache Aufgabe.

Sehen

Vue.js -Framework, JavaScript und Typescript werden verwendet, um Web-Apps zu erstellen. Das moderne Vue-Framework ist hilfreich beim Erstellen sehr schneller Webanwendungen, die mit den meisten Browsern kompatibel sind. Ein weiterer Grund für die Wahl des Vue.js-Frameworks ist, dass es in vielen Situationen den SSR-Modus (serverseitiges Rendering) unterstützt. Daher können Sie die Kompatibilität mit Suchrobotern maximieren und die Qualität der Suchmaschinenoptimierung für jede Webanwendung erheblich verbessern.

Fazit

Die Smartphone-Industrie ist eine der größten Industrien der Welt, weshalb Sie Millionen von mobilen Apps in App Stores finden können. Die Verwendung von No-Code-Entwicklungstechnologie hat Vorteile für Einzelpersonen, kleine Unternehmen und sogar multinationale Unternehmen. Es ist einer dieser technologischen Fortschritte, der die Arbeitsweise vieler Unternehmen revolutioniert.

Schnellere Entwicklung, kürzere Markteinführungszeit und geringere Kosten sind Gründe, warum Menschen No-Code-App-Entwicklungstools gegenüber herkömmlicher Softwareentwicklung bevorzugen. Dies ist der perfekte Zeitpunkt für Organisationen und Einzelpersonen, um mit der Einführung von No-Code-Entwicklungsprozessen zu beginnen, um den sich entwickelnden digitalen Anforderungen gerecht zu werden.

Letztendlich wird Ihnen eine bessere Kundenzufriedenheit durch effiziente und sichere mobile Apps dabei helfen, Ihren Kundenstamm zu erweitern. Auch wenn Sie kein Unternehmen haben, können Sie einen benutzerfreundlichen No-Code-App-Builder wie AppMaster verwenden, um mobile Apps und Web-Apps mit KI-generierten Backends zu erstellen, um Ihre Anforderungen zu erfüllen.