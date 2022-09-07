Kesinlikle fark ettiğiniz gibi, video içerik akış platformları çevrimiçi olarak giderek daha popüler hale geliyor. Ayrıca para kazandıran platformlardan bahsetmişken, video içerik akışı uygulamaları bu on yılın en büyük para kazanma fırsatı gibi görünüyor.

Birçok programcı bunu fark etti, ancak bir video içerik akışı uygulaması oluşturmak için çok karmaşık olduğunu, rekabetin çok yüksek olduğunu ve yarattıkları Netflix klon uygulamaları ile asla gerçek para kazanmayı başaramayacaklarını düşünüyorlar.

Rekabetin çok yüksek olduğu doğru, ancak her zaman ürününüzün ihtiyaç duyduğu kitleyi bulabileceğiniz bir niş bulabilirsiniz (ve tam tersi). Netflix klonu oluşturmaya başlama sürecinin karmaşıklığına gelince, aslında bu tür devasa projelerin sizin gibi geliştiricilere ulaşmasını sağlayabilecek yeni bir kodlama ve programlama sınırı var! Kodsuz. Bu makalede, herhangi bir kod yazmanıza gerek kalmadan kodsuz araçlar kullanarak Netflix klonunuzu oluşturma konusunda size rehberlik edeceğiz! İmkansız görünüyorsa, olmadığını bilin ve okumaya devam edin!

Netflix klonu nedir?

Netflix klonunun nasıl oluşturulacağını tartışmadan önce, Netflix klonunun ne olduğunu açıklığa kavuşturalım. Dünyanın en büyük film içeriği akış platformlarından biri olan Netflix'e aşina iseniz, bunu anlamak daha kolaydır. Netflix klonu, tıpkı Netflix'in yaptığı gibi, kullanıcılara istedikleri zaman izleyebilecekleri bir film (veya dizi) veritabanı sağlayan bir web uygulamasıdır. Tıpkı Netflix'in yaptığı gibi, Netflix klonları aylık bir ücret gerektirebilir: bu şekilde, ayda birkaç dolar ile kullanıcılar geniş bir film arşivine erişebilir ve Netflix klon web uygulamanızdan para kazanmış olursunuz.

Netflix klonlanabilir mi?

Bu yazıda Netflix klonlarından bahsediyoruz (ve internette bu terimle karşılaştığınızda da aynısı oluyor) tıpkı Netflix gibi çalışan platformlardan bahsediyoruz. Elbette hiç kimse yasal olarak Netflix'i hackleyemez, Netflix klon platformuna erişim sağlayamaz ve bunun için para alamaz: burada bahsettiğimiz şey bu değil.

Bu yazıda ve Netflix klonlarından bahsettiğimizde, video içeriklerini ve filmleri yasal olarak kullanıcıların hizmetine sunabileceğiniz ve yasal olarak para kazanabileceğiniz yasal platformlardan bahsediyoruz. Peki, bir Netflix klonu oluşturabilir misiniz? Bir video akışı uygulaması oluşturup bundan para kazanabilir miyiz? Evet, yasal olarak %100 bir Netflix klonu oluşturabiliriz. Şimdi nasıl olduğunu öğrenmenin zamanı geldi.

kodsuz nedir?

Netflix klonunun nasıl oluşturulacağına ilişkin adım adım kılavuzumuza geçmeden önce paylaşmamız gereken bir ön bilgi daha var. Kod kullanmadan bir Netflix klonu oluşturmaktan bahsetmiştik ama bu nasıl mümkün olabilir?

Hiçbir kod çözüm değildir. Kodsuz, giderek daha fazla insanın Netflix klonu da dahil olmak üzere kendi web ve mobil uygulamalarını oluşturmaya başlamasını mümkün kılan yeni bir kodlama yaklaşımıdır. Kodsuz, tam olarak hayal ettiğiniz şey anlamına gelir: Kod yazmadan ve programlama dili kullanmadan, ancak kodsuz bir araç tarafından sağlanan görsel bir arabirim kullanarak Netflix klonu kadar karmaşık bir platform oluşturma olasılığı.

Kodsuz araçlar, görsel bir arabirim sağlamanın yanı sıra, geliştiricinin istenen sonuçları elde etmek için bir araya getirebileceği önceden oluşturulmuş öğeler sağlar. Kolayca tahmin edebileceğiniz gibi, kodsuz platformlarla programlama giderek daha fazla insan tarafından kullanılabilir hale geliyor ve yeni uygulama geliştirme maliyetleri giderek düşüyor. Keşfetmek üzereyken, Netflix klonu kadar karmaşık bir platform oluşturmaya başladığınızda bu yönler son derece önemli hale gelir.

Orada birden fazla kodsuz araç var ve aralarındaki seçim düşündüğünüzden daha önemli. Seçtiğiniz kodsuz programın kalitesi, oluşturduğunuz Netflix klonunun kalitesini etkiler. Kodsuz uygulamanızdan istediğiniz şey, oluşturduğunuz şey üzerinde size tam kontrol sağlayabilmesidir; Kodsuz bir aracın yaratıcılığınızı sınırlaması değil, geliştirmesi gerektiğini daima unutmayın!

Kodsuz bir araç, yaratıcı süreciniz üzerinde tam kontrol ve özgürlük sağlıyorsa bunu anlamanızı sağlayan nedir? Kaynak koduna erişim!

Bugün piyasada en çok önerilen kodsuz uygulamalardan biri AppMaster'dır ve en güçlü yönlerinden biri de budur. Arka uç kodunu otomatik olarak oluştururken, ona erişimi de garanti eder. Netflix klonunuzu oluştururken veya başka bir proje üzerinde çalışırken bunu kodsuz bir uygulamada aramanız gerekir.

Netflix klonunuzu kodlamadan nasıl oluşturacağınıza dair adım adım kılavuz

Kodsuz aracınızı alın

Az önce tartıştığımız gibi, kodlama olmadan bir Netflix klon uygulaması oluşturmak istiyorsanız, kodsuz bir araca ihtiyacınız vardır. Hadi çalışalım. Bu bölümde, sizi Netflix klonunuzu oluşturmaya götürecek her adımı analiz edeceğiz.

Kullanıcı arayüzünü şekillendirin

Kullanıcı, Netflix klon platformunuzda bulunan içeriğe nasıl göz atacak? En ünlü içeriğe sahip bir ana sayfa ve kullanıcı belirli içeriğe tıkladığında görünecek dinamik bir sayfa önizlemesi olacak. Ayrıca, sizin ve ekibinizin Netflix klon platformlarına içerik yüklemek için kullanacağı bir yönetici portalına da ihtiyacınız olacak.

Bu nedenle, ana sayfa, önizleme sayfası ve portal, Netflix klonunuzun ilk rax taslağını oluşturan üç unsurdur ve oradan inşa edeceksiniz.

Veri tabanı

Netflix'i düşünüyorsanız, bunu bir film veritabanı olarak düşünebilirsiniz. Her biri ada, açıklamaya, türe ve daha fazlasına göre kategorilere ayrılmıştır. Bu nedenle, elbette, bir Netflix klonu oluşturuyorsanız, bir içerik veritabanına ihtiyacınız var.

AppMaster gibi kod gerektirmeyen araçlarda bir veritabanı oluşturmak kolaydır: önceden oluşturulmuş veritabanı şablonlarını kullanabilir ve ardından veri türlerini listeleyerek ve gerekli alanları ekleyerek oluşturmaya başlayabilirsiniz. Örneğin, İçerik ve Veri Türünüzü ayarlayabilir ve ardından aşağıdaki alanları ekleyebilirsiniz:

Film veya TV programı

Film veya şov başlığı

Film veya Gösteri Açıklaması

Küçük resim

Tür

Kategori

içerik dosyası

Başka bir veritabanınız da olsaydı yardımcı olurdu. Netflix'e geri dönersek, bir tarafta mevcut içeriklerden oluşan bir veritabanımız var; diğer yandan, bir kullanıcı veritabanımız var. Yani, ihtiyacınız olan ikinci veritabanı, kullanıcılardır.

Veri türü olarak bir kullanıcı ayarlayın ve ardından - en azından - aşağıdaki alanları ekleyin

Kullanıcı adı

E-posta

Abonelik türü

İçerik yükle sayfası

Artık Netflix klonunuzun özünü oluşturmaya başlamanın zamanı geldi: içeriğin kendisi. İhtiyacınız olan veritabanlarını kurduktan sonra, içerik yüklemeye başlamanız gerekir. Ancak çok önemli bir ön pasaj var.

İçerik yüklemeye başlamadan önce, Netflix klon platformunda yayınlanacak içeriği yüklemek ve yönetmek için arka uç portalı (kullanıcıların asla göremeyeceği bir şey) oluşturmak istiyorsunuz. Bu içerik yönetimi portalı ile Netflix Klonunuzu güçlendirecek iş akışını yaratırsınız.

Netflix klonunun Yöneticileri, yalnızca arka uç portalı üzerinden içerik yükleyememelidir. Yine de, onu yönetebilmeleri gerekir, yani içeriği film ve içerik kitaplığındaki ilgili alanlara göre yapılandırmalarına olanak tanıyan bir arka uç aracı olmalıdır. Kodsuz aracınızla oluşturmak istediğiniz şey, veritabanınızda ayarladığınız tüm alanları doldurabileceğiniz ve kitaplığa içerik ekleyebileceğiniz bir "İçerik yükle" sayfasıdır.

içerik ekranı

Artık ihtiyacınız olan tüm yönetim "araçlarını" oluşturdunuz, ancak kullanıcılarınızın içeriğe göz atabilmesi gerekiyor. Bir içerik görüntüleme dinamik sayfası oluşturmanız gerekir. Her şeyden önce, dinamik ne anlama geliyor? Netflix klon platformunuzda, mevcut içeriğin her biri için bir önizleme sayfanız (veya açıklama sayfanız) olacaktır.

Bu, yüklediğiniz her içerik için manuel olarak bir açıklama sayfası oluşturmanız gerektiği anlamına gelmez. Aksine, atıfta bulunulan içeriğe göre otomatik olarak özelleştirilen bir içerik açıklama sayfası oluşturmanız gerekir. Bu anlamda içerik görüntüleme sayfası dinamiktir çünkü bazı parametrelere göre (bu durumda atıfta bulunulan filme veya içeriğe göre) değiştirilmiş bir tür şablon oluşturursunuz.

Bunu oluşturmak karmaşık görünebilir, ancak kodsuz bir araçla, görev daha kolaydır: dinamik sayfalar oluşturmak için tasarlanmış belirli özelliği kullanabilir, dinamik öğelerin neler olduğunu ayarlayabilir, bu öğeleri veritabanı alanınıza bağlayabilirsiniz ve tamamlamak.

Bu pasajın arkasındaki mantık şudur: Netflix klonunuza, örneğin, Görüntü Önizleme alanında, "Görüntü Önizleme" adlı veritabanı alanının içeriğini göstermesi gerektiğini söylüyorsunuz. Yazılım, her içerik için veritabanını kontrol edecek ve her filmle ilişkili IMage Önizlemeyi gösterecektir.

Dinamik sayfalara sahip olmak yerine statik sayfalarla çalıştıysanız, her film için bir içerik açıklama sayfası oluşturmanız ve statik sayfanın her alanında hangi verilerin gösterileceğini belirtmeniz gerekir.

İçerik arama

Ön uçta ayrıca bir içerik arama sayfasına da ihtiyacınız var. Kullanıcıların belirli içeriği aramak için kullanacağıdır. Ancak bu durumda, belirli bir arama sayfasından çok, kullanıcılarınızın içeriği başlığa göre aramasına olanak tanıyan bir arama çubuğu oluşturmak istersiniz.

Görsel kodlama aracınızla , bir arama çubuğu ekleyip ayarlayarak arama aracınızı oluşturmaya başlayabilirsiniz. Birçok alan sağlamaya gerek yoktur; başlık genellikle sayılır. Kodsuz araç, arama çubuğunuzu özelleştirmek için bazı seçenekler sunar; en önemlisi "arama alanı" olarak adlandırılandır. Burada bir "başlık" ayarlamak istiyorsunuz. Kod, kullanıcı tarafından yazılan içeriği, veritabanınızdaki başlık alanıyla karşılaştıracak ve sonuçları sağlayacaktır.

Ek özellikler

Bu noktada Netflix Klonunuz zaten çalışıyor:

Kullanılabilir içerikten oluşan bir veritabanınız var.

İçerik yüklemeye ve yönetmeye devam etmek için arka uç aracınız var.

Ayrıca, kullanıcıların içerikte gezinme, içerik açıklamasını görselleştirme ve içeriği yayınlama anlamına gelen Netflix klonunu kullanmasına olanak tanıyan ön uç araçlarına da sahipsiniz.

Ancak, az önce oluşturduğunuz Netflix içeriğini başka bir düzeye taşımak istiyorsanız ekleyebileceğiniz daha fazla özellik var.

Kaydedilmiş bir liste

Netflix, video içeriği akış platformunun mükemmel bir örneğidir ve bu yüzden onu örnek almaya devam ediyoruz. Netflix'te hepimizin kullandığı özelliklerden biri, Kayıtlı İçerik listesidir: İzlemek istediğiniz bir içeriğe rastlarsanız, ancak daha sonra, gerçekten gittiğimizde kolayca bulabilmemiz için onu listemize kaydederiz. izlemek için.

Aynı özelliği daha kullanılabilir hale getirmek için Netflix klonunuza da ekleyebilirsiniz. Bu özelliği uygulamanın en iyi yolu, kullanıcı Listeme ekle düğmesine bastığında tetiklenen bir iş akışı eklemektir. İş akışları, bir tetikleyiciden kaynaklanan bir dizi eylemdir. Bu durumda tetikleyici, Listeme ekle düğmesinin tıklanmasıdır ve iş akışı şu şekildedir: mevcut içerik, kullanıcıların izleme listesine eklenir.

içerik oynatma

Netflix klon uygulamanızı oluşturmaya başladığınızda uygulamanız gereken tüm temel hususları inceledik, ancak en önemlisi, içerik oynatma özelliğini en sonunda bıraktık. Netflix klonunuzun elbette bir video içerik oynatıcısına ihtiyacı olacaktır.

Bazı kodsuz araçlar, uygulama oluşturma sürecinizde eklentileri kullanmanıza izin verir. Eklentiler, projenizde kullanabileceğiniz üçüncü taraf yazılım parçalarıdır. Mevcut eklentilere göz atarsanız, kesinlikle işinize yarayacak video oynatıcıyı bulacaksınız. Dışarıdan gelen bu eklentilere rağmen (harici bir geliştirici tarafından programlanabilir ve sağlanabilirler). Üçüncü taraf bir eklenti kullanmayı ne zaman seçmelisiniz? Yerel video oynatıcının sahip olmayabileceği belirli bir özelliği (veya özellikleri) aradığınızda.

Netflix klonu oluşturmaya başlamanın maliyeti nedir?

Kılavuzumuzda, Netflix klonunuzu yönetilebilir parçalara oluşturmaya başlamanın karmaşık görevini parçalara ayırdık. Bu, birdenbire bir Netflix klonu oluşturmaya başlamanın kolay olduğu anlamına gelmez. Hala karmaşık bir projedir, kodsuz bir araç kullanmanız gerçeğiyle kolaylaştırılmıştır, ancak yine de karmaşıktır. Karmaşıklık her zaman bir hizmetin fiyatını etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Peki, bir Netflix klonu oluşturmaya başlamanın maliyeti nedir?

Gerçek şu ki, kodsuz bir platform kullanmazsanız ve onu kullanmayan bir geliştiriciyi işe alırsanız, süreç o kadar uzun ve pahalı olur ki, hizmet son derece pahalı olur (bir düzine bin dolar). Ancak kod içermeyen araçları kullanmanın birçok avantajından biri de şudur: programlama maliyetlerini azaltmak. İster Netflix klonumuzu oluşturmaya başlayın, ister bunu yapması için AppMaster gibi kodsuz bir platform kullanan birini işe alın, her iki durumda da maliyetler son derece azalacaktır ve bu, Netflix klonunuzu kodsuz oluşturmaya başlamanız için bir neden daha!