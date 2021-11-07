Google Play ve Apple App Store, uygulamaları dağıtmak ve tanıtmak için açık ara en büyük iki platformdur. Uygulamayı kendiniz geliştirmeniz, profesyonel geliştiricilerden sipariş vermeniz veya kodsuz araçlar kullanarak oluşturmanız fark etmez, uygulamaları mağazalara yayınlama süreci herkes için aynıdır ve sizin için bazı gereksinimlere uymak önemlidir. Denetimden başarıyla geçmek ve yayınlanmak için başvuru.

Başvurunuzu yayınlamak için herhangi bir sorundan ve olası retlerden kaçınmak için, her mağazaya bir başvuruyu başarıyla yayınlamak için yerine getirilmesi gereken gereksinimlerin bir listesini hazırladık.

Google Oyun mağazası

Google Play, başka birçok alternatif mağaza olmasına rağmen, Android uygulamalarını dağıtmak için ana platform olmaya devam ediyor.

Android kullanıcılarının akıllı telefonlarında ve tabletlerinde uygulamanızı indirip kullanmalarını sağlamak ve yayınlamak için bu adımları izlemeniz ve uygulamanızın gereksinimleri karşıladığından emin olmanız gerekir.

1. Adım: Bir Google Geliştirici Hesabı oluşturun

Bir Google Geliştirici Hesabı oluşturun. Kayıt sırasında bir kereye mahsus 25 ABD doları tutarında bir ücret alınır ve ardından başvuruları mağazada yayınlayabilirsiniz.

2. Adım: Uygulamanızın açıklamasını ekleyin

Uygulamanız için bir başlık ve açıklama girin. Ad benzersiz olmalı ve uygulamanızın özünü yansıtmalıdır. Önerilen metin uzunluğu:

uygulama adı: en fazla 30 karakter;

kısa açıklama: en fazla 80 karakter;

tam açıklama en fazla 4000 karakter.

3. Adım: Pazarlama materyallerini yükleyin

Uygulama simgesini yükleyin: 512x512 piksel, 32-bit PNG formatı, alfa kanallı, izin verilen ağırlık: 1024 KB.

Uygulamanızın 2 ila 8 ekran görüntüsünü yükleyin: 2:1'den fazla olmayan en boy oranıyla 320 pikselden 3840 piksele. Alfa kanalı olmayan JPG veya 24-bit PNG formatı. Doğrudan ekrandan güzel ekran görüntüleri almak için Durum Çubuğunu Temizle'yi kullanın.

Bir özellik grafiği yükleyin: 1024px x 500px, JPEG veya 24-bit PNG (alfa kanalı yok). Bu, Google Play'de yerleşim için gereklidir, kullanıcıların mağazada uygulamanızın sayfasını açtıklarında gördükleri ilk şey budur.

Önemli: Uygulamanız tabletler için mevcutsa, lütfen onlar için ek ekran görüntüleri yükleyin.

İpucu: Google Play kitaplığı farklı uygulamalarla doludur. Her uygulama kategorisinde en az 100 uygulama bulunduğundan rekabet şiddetlidir. Kullanıcıları çekmek için görsellerinizi ve içeriğinizi ilgi çekici hale getirdiğinizden emin olun.

Adım 4: Gizlilik Politikası ve Genel Bilgiler

Bir yaş sınırı belirleyin. Bunu yapmak için Google Play Geliştirici Konsolu'na giriş yapın ve her bir uygulamanız için bir anket doldurun. Atanan kısıtlaması olmayan programlar, kullanıcılar veya ülkeler için engellenebilir.

Hassas kullanıcı ve cihaz verilerini nasıl ele aldığınızı anlatan bir gizlilik politikası ekleyin.

Adım 5: Başvuru dosyanızı yükleyin

Başvuru dosyanızı APK (.apk) veya ABB (.abb) formatında yükleyin. Bu, uygulamanızı bir Android cihazda çalıştırmak için gereklidir. Ağustos 2021'den itibaren Google, bu biçim %15 daha küçük olduğundan ve daha hızlı indirilebildiğinden ABB'ye geçmeye başladı. ABB yakında ana format haline gelecek ve APK'nın yerini tamamen alacaktır.

6. Adım: Denetleme

Şimdi sadece beklemek zorundasın. Uygulamanız denetimden geçerse, birkaç saat ila birkaç gün içinde Google Play Store'da kullanılabilir hale gelir.

Google Play tarafından reddedilme nedenleri

Kısıtlı içerik. Şiddet, zorbalık, taciz, yasa dışı faaliyetler ve çocukları potansiyel olarak tehlikeye atabilecek veya genel kullanıcıları tehdit edebilecek açık nefretle bağlantılı uygunsuz içerik barındırıyorsa uygulamanız onaylanmayacaktır.

Şiddet, zorbalık, taciz, yasa dışı faaliyetler ve çocukları potansiyel olarak tehlikeye atabilecek veya genel kullanıcıları tehdit edebilecek açık nefretle bağlantılı uygunsuz içerik barındırıyorsa uygulamanız onaylanmayacaktır. Çalınan Fikri Mülkiyet. Size ait olmayan herhangi bir markayı referans alırsanız veya kopyalarsanız uygulamanız silinecektir.

Size ait olmayan herhangi bir markayı referans alırsanız veya kopyalarsanız uygulamanız silinecektir. Güvenlik ve gizlilik sorunları. Google, kullanıcı gizliliğini korumayı taahhüt eder. Kullanıcı özel verilerinin aldatıcı, kötü niyetli veya kasıtlı olarak kötüye kullanıldığı tespit edilirse, uygulamanız kesinlikle yasaklanacaktır.

Google, kullanıcı gizliliğini korumayı taahhüt eder. Kullanıcı özel verilerinin aldatıcı, kötü niyetli veya kasıtlı olarak kötüye kullanıldığı tespit edilirse, uygulamanız kesinlikle yasaklanacaktır. Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası (COPPA) derlenmemiştir.

(COPPA) derlenmemiştir. Faturalandırma Yönergelerine uyulmamaktadır. Uygulamanıza para kazanma özelliğini ekledikten sonra, açıklamada tüm ücretleri belirttiğinizden emin olun.

Uygulamanıza para kazanma özelliğini ekledikten sonra, açıklamada tüm ücretleri belirttiğinizden emin olun. Reklamlar, tüm Google politikalarıyla uyumlu değildir .

. Bozuk işlevsellik. Birden çok kilitlenme ve donma içeren düşük kaliteli uygulamalar Play Store'dan yasaklanmıştır.

Apple Uygulama Mağazası

Yayıncılık söz konusu olduğunda, Apple oldukça seçicidir ve uygulamanızı yayınlamayı Google'dan çok daha zor hale getirir. Ancak, uygulamanızı IOS kullanıcıları için kullanılabilir hale getirmek yine de mümkündür.

2021'de App Store'a bir iOS yüklemek böyle görünüyor.

1. Adım: Apple Geliştirici Portalı

Google Play Store'da olduğu gibi, bir Apple Geliştirici Hesabı oluşturmanız ve 100$ kayıt ücretini ödemeniz gerekir. Ancak, orada Dağıtım Sertifikası gibi birkaç ek öğe oluşturmanız ve Uygulama Kimliğinizi yapılandırmanız gerekecektir.

2. Adım: Uygulamanızla ilgili verileri doldurun

Uygulamanız için benzersiz bir başlık ve açıklama oluşturun. Başlık 30 karakteri geçmemelidir. Açıklama ayrıntılı olmalı ve uygulamanın işlevselliğinden bahsetmeli - karakter sayısı 4000'i geçmemelidir.

3. Adım: Pazarlama materyallerini yükleyin

Uygulamanızın Xcode 12 ve iOS 14 SDK ile oluşturulduğundan emin olun.

Uygulama simgelerini yükleyin. Simge, fileto ve şeffaflık içermemelidir. Her cihaz için farklı parametreler vardır:

— iPhone: 180px ×180px veya 120px×120px. PNG veya JPEG'i biçimlendirin;

— iPad Pro: 167 piksel x 167 piksel;

— iPad, iPad mini: 152 piksel x 152 piksel;

— App Store: 1024px x 1024px.

— iPhone: 180px ×180px veya 120px×120px. PNG veya JPEG'i biçimlendirin; — iPad Pro: 167 piksel x 167 piksel; — iPad, iPad mini: 152 piksel x 152 piksel; — App Store: 1024px x 1024px. Ekran çözünürlüğü başına en fazla 5 ekran görüntüsü yükleyin. Ekran görüntüleri şeffaf olmamalıdır.

4. Adım: Pazarlama bilgilerini ekleyin

Uygulamanızı aranabilir hale getirmek için bazı anahtar kelimeler (etiketler) yerleştirin.

Destek ve Pazarlama URL'leri - Kullanıcıların uygulama hakkında pazarlama bilgilerini bulabileceği URL'ler.

Uygulama içi satın alımların fiyatlarını ve açıklamalarını kontrol edin.

Adım 5: Ek Bilgi

Güncellemeler hakkında bilgi (yeni bir sürüm gönderirken).

Sahibinin adını + iletişim bilgilerini ekleyin.

Kategoriyi ve yaş sınırını belirleyin. Bunu yapmak için, belirli parametreleri belirterek bir anket doldurmanız gerekir ve sistem otomatik olarak bir yaş derecelendirmesi atayacaktır.

Adım 6: Test Uçuşu

Uygulamanızın tüm Apple App Store yönergelerine uygun olduğundan emin olmak için uygulamanızı TestFlight beta testi için gönderin. Yayınlanmadan veya reddedilmeden önce uygulamanızı incelemek 24 saatten bir haftaya kadar sürer.

App Store tarafından reddedilme nedenleri

Çoklu hatalar. Herhangi bir hata veya kızarıklık tespit edilirse başvurunuz reddedilecektir. Uygulamanızı önceden test ettiğinizden emin olun.

Herhangi bir hata veya kızarıklık tespit edilirse başvurunuz reddedilecektir. Uygulamanızı önceden test ettiğinizden emin olun. Bitmemiş içerik. Kesinleşmiş içeriğe sahip olmayan bir uygulama, App Store'da kullanılamaz.

Kesinleşmiş içeriğe sahip olmayan bir uygulama, App Store'da kullanılamaz. Kötü kullanıcı arayüzü. Tasarım yönergelerinde belirtilen arabirim gereksinimlerini karşılayamazsanız, Apple'dan bir ret alırsınız.

Tasarım yönergelerinde belirtilen arabirim gereksinimlerini karşılayamazsanız, Apple'dan bir ret alırsınız. Bozuk bağlantılar. Uygulamadaki bağlantılar iyi çalışmıyorsa, reddedilme olasılığını artırabilir.

Uygulamadaki bağlantılar iyi çalışmıyorsa, reddedilme olasılığını artırabilir. Olumsuz açıklamalar. Kullanıcıların uygulamanızın ne yaptığını veya kullanılamayan işlevsellik vaat ettiğini anlamasını zorlaştıran açıklamanızın ve ekran görüntülerinin yanlış olması reddedilecektir.

Kullanıcıların uygulamanızın ne yaptığını veya kullanılamayan işlevsellik vaat ettiğini anlamasını zorlaştıran açıklamanızın ve ekran görüntülerinin yanlış olması reddedilecektir. Geçersiz reklamlar. Uygulamanızın reklamları tüm cihazlarda düzgün şekilde gösterip göstermediğini test edin.

Uygulamanızın reklamları tüm cihazlarda düzgün şekilde gösterip göstermediğini test edin. Uygulamalar çoğaltma. İki benzer başvuru yapıyorsanız, bu reddedilme nedeni olabilir.

İki benzer başvuru yapıyorsanız, bu reddedilme nedeni olabilir. Düşük kalite ve düşük miktarda özellik. Bir uygulama yeterli işlevsellik veya içerik sunmuyorsa veya yalnızca küçük bir niş pazar için geçerliyse, onaylanmayabilir.

Önemli!

31 Ocak 2022'den itibaren, kullanıcıların hesap oluşturabileceği iOS uygulamalarının kullanıcılara hesap silme seçeneği sunması gerekiyor. Yeni kural hakkında daha fazla bilgiyi App Store'dan burada bulabilirsiniz .

Çözüm

Sonunda uygulamanızı kullanıcılara sunmak ve göstermek heyecan verici. Ancak, App Store veya Google Play'e göndermeden önce, tüm talimatları uyguladığınızdan ve uygulamanızın tüm gereksinimlerle uyumlu olduğundan emin olun.

Belgelerde uygulamanızı yayınlama ve test etme hakkında daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca, herhangi bir sorunuz varsa, bu sohbette AppMaster.io geliştiricilerine başvurabilirsiniz.

kullanışlı bağlantılar

Google Oyun:

Apple Uygulama Mağazası: