De meesten van ons denken wel eens aan een geweldig idee voor een mobiele app, maar laten het uiteindelijk links liggen vanwege de tijd, het geld en de energie die nodig zijn om een app te coderen.

Wat als er een manier was om uw idee om te zetten in realiteit en het volgende grote ding in de app-industrie te worden?

No-code app builders zijn de perfecte oplossing in dergelijke situaties. Hiermee kun je elk type app maken en implementeren en je stempel drukken op de wereld.

Dit artikel vertelt je alles wat je moet weten over no-code ontwikkeltools, dus blijf lezen!

Wat is een no-code app builder?

Zoals de naam al doet vermoeden, is een no-code app builder een platform waarmee ontwikkelaars, ontwerpers, creatieven en iedereen die geïnteresseerd is in het bouwen van een app er een kan maken zonder codering en programmering.

No-code platforms waren oorspronkelijk beperkt tot teamleden van een project die geen ervaring hadden met ontwikkeling. Tegenwoordig hebben de uitgebreide functies van no-code app builders ze echter ook populair gemaakt onder professionele ontwikkelaars.

Dankzij de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van no-code applicatiebouwers kan iedereen functionele apps maken via drag-and-drop functies zonder kennis van codering. Deze platforms hebben voorgecodeerde elementen om een breed scala aan knoppen en tekstvakken te maken en andere dergelijke functionaliteiten toe te voegen die nodig zijn bij app-ontwikkeling.

In de loop der tijd zijn no-code app builders in staat geworden om zelfs de meest geavanceerde app eisen te verwerken en enterprise apps te bouwen. Moderne drag-and-drop app builders zijn handig in het creëren van gebruiksvriendelijke interfaces, samen met krachtige backends om verschillende bedrijfsprocessen te ondersteunen.

Hoe werkt no-code ontwikkeling?

Het ontwikkelen van mobiele applicaties via no-code ontwikkeling is net zo eenvoudig als het tekenen van het ontwerp van een app op papier. De meeste no-code app-bouwers hebben gebruiksvriendelijke interfaces waarmee u verschillende soorten apps kunt ontwikkelen, zelfs als u geen codervaring hebt.

De specifieke werking van no-code ontwikkelingsprocedures kan variëren op basis van de no-code app builder die u gebruikt. De basiswerking van al deze no-code ontwikkelingstools volgt echter bepaalde algemene principes. Deze zijn:

Idee

De eerste stap is het bedenken van een app-idee dat u wilt realiseren. Met een uniek idee kun je een plaats veroveren op de zeer concurrerende app-markt. Zelfs als u uw app niet wilt vrijgeven aan het grote publiek in app stores, is het mogelijk dat u op zoek bent naar een bepaald type app voor persoonlijk gebruik.

Zodra je een idee hebt voor een mobiele of webgebaseerde app, moet je beginnen met het plannen van de ontwikkelingsfase en hoe je een no-code ontwikkelingsstrategie gaat gebruiken om je doelen te bereiken.

Planning en gegevensvoorbereiding

Het vooraf analyseren van uw eisen is essentieel voor een soepele ontwikkeling. Bovendien zou het helpen als u alle relevante details en gegevens verzamelt voordat u begint met het ontwerpen en bouwen van uw app.

Het verzamelen van gegevens omvat concurrentieanalyse om het beste type UI en UX voor uw app te kiezen. Bovendien, als je een app bouwt die in de app stores moet worden uitgebracht, moet je zeker je concurrenten controleren om ervoor te zorgen dat je app een beter ontwerp en betere functionaliteiten heeft.

App ontwerp

App-bouwers bieden verschillende kant-en-klare sjablonen om je op weg te helpen. Maar als je de app volledig wilt aanpassen, kun je er ook voor kiezen een app vanaf nul op te bouwen met verschillende elementen, knoppen en afbeeldingen.

No-code app ontwikkeling

Als het ontwerp van de app klaar is, kun je beginnen met ontwikkelen met de drag-and-drop functies van de no-code app builder. Voeg verschillende elementen toe om de gewenste functionaliteiten, zoals pushmeldingen, in uw app te implementeren.

Testen en uitrollen

De laatste fase van no-code app ontwikkeling is het testen en uitrollen. Het is belangrijk om de app grondig te testen om ervoor te zorgen dat er geen bugs, fouten of technische storingen zijn.

Een belangrijk voordeel van het gebruik van een betrouwbare no-code applicatiebouwer om mobiele apps te maken, is dat zelfs als u na de uitrol enkele bugs ontdekt, u deze snel kunt verhelpen met behulp van visuele bewerkingstools.

Voordelen van het gebruik van een no-code app builder

Het belangrijkste voordeel van het gebruik van no-code ontwikkelingstools wordt uitgelegd in hun naam. Elk individu kan aangepaste apps maken met behulp van no-code app builders zonder enige coderingsvaardigheden of coderingskennis te hebben. Zelfs complexe apps zoals Facebook en Airbnb kunnen worden gebouwd met behulp van een no-code ontwikkelingsaanpak. No-code ontwikkeling heeft een zeer lage toetredingsdrempel, wat betekent dat iedereen die geïnteresseerd is in ontwikkeling dergelijke tools kan gebruiken en zeer succesvolle apps kan ontwikkelen zonder een enkele regel code te schrijven.

Hieronder volgen de belangrijkste voordelen van het gebruik van een no-code app bouwer zoals AppMaster:

Snelle ontwikkeling

Traditionele ontwikkelingsbenaderingen kosten veel tijd om mobiele apps te maken. Als u op zoek bent naar een snellere en eenvoudigere manier van app-ontwikkeling om uw zakelijke doelen te bereiken, moet u no-code app-bouwers gebruiken.

Dit type snelle ontwikkelingsinnovatie is cruciaal om te kunnen concurreren met andere bedrijven door snel mobiele apps te bouwen, in te zetten en bij te werken.

Kosten minimaliseren

Het inhuren van een app ontwikkelaar, of een ontwikkelingsbedrijf is zowel tijdrovend als duur omdat traditionele mobiele app ontwikkelingstechnieken een aanzienlijke hoeveelheid geld kosten. Aan de andere kant kunt u vertrouwen op no-code ontwikkelingstechnieken om de kosten aanzienlijk te verlagen.

Sommige studies tonen aan dat een no-code ontwikkelingsaanpak de ontwikkelingskosten en -tijd met 50% tot 90% kan verminderen. Het besparen van deze hoeveelheid tijd en geld kan een enorme stimulans zijn voor bedrijven, vooral voor kleine bedrijven.

Betere samenwerking

Samenwerking is een integraal onderdeel van app-ontwikkeling. Veel mensen nemen ten onrechte aan dat no-code app-bouwers geen samenwerkingsmogelijkheden bieden. In traditionele ontwikkelingsprocedures moet je de teams verdelen volgens de technische en niet-technische aspecten van het project.

No-code ontwikkeltools hebben dergelijke problemen echter niet. Iedereen kan ze gebruiken voor efficiënte ontwikkeling en genieten van grotere en betere samenwerkingsfuncties.

Moderne functies

Het belang van de implementatie van moderne tools en technologieën kan niet worden onderschat. Moderne technologie vergemakkelijkt bedrijven in het brengen van innovatie en wendbaarheid. Bovendien zorgen no-code app-bouwers ervoor dat apps snel kunnen worden ontwikkeld en geïmplementeerd.

Dankzij de voortdurende groei en innovatie van de no-code ontwikkeltools kunnen bedrijven in alle sectoren profiteren van moderne technologie in de vorm van een mobiele app zonder het traditionele langdurige proces van coderen te doorlopen.

Meer winst

Het zou niet verkeerd zijn om te zeggen dat meer geld verdienen het doel is van elk type bedrijf. Bedrijven kunnen zorgen voor meer winst door drag-and-drop app builders aan te bieden aan individuen en hen te veranderen in burger-ontwikkelaars.

Uiteindelijk is het bouwen van apps met maximale efficiëntie, nauwkeurigheid en samenwerking nuttig om de apps-industrie te beïnvloeden en meer mensen aan te trekken.

Verbeterde workflows

Aangezien het bij no-code ontwikkeltools gaat om het verbeteren van de kwaliteit van de ontwikkelingsworkflows, is het begrijpelijk dat dergelijke tools de ontwikkelingstijd en -kosten terugdringen. Zelfs als een bedrijf een apart ontwikkelingsteam heeft, kan het no-code tools gebruiken om de ontwikkelingsmogelijkheden uit te breiden en te verbeteren.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat ongeveer 80% van de organisaties die vertrouwen op burgerontwikkelaars hun ontwikkelingsprocedures aanzienlijk kunnen verbeteren, omdat de traditionele app-ontwikkelaars meer tijd en energie krijgen om zich op andere kernactiviteiten van het bedrijf te richten.

Sommige bedrijven kiezen er ook voor om no-code en low-code app-bouwers te gebruiken om te profiteren van beperkte coderingsmogelijkheden. Een low-code ontwikkeltool is ook nuttig om de ontwikkelingsworkflow te verbeteren als u enige ervaring hebt met coderen.

Toegankelijkheid

Het soort toegankelijkheid dat wordt geboden door no-code tools is niet mogelijk bij traditionele ontwikkelingsbenaderingen. Organisaties kunnen zeer geavanceerde enterprise apps maken met no-code tools, zelfs met beperkte of geen technische kennis.

Bovendien, als iemand een geweldig app-idee heeft, kan hij het omzetten in realiteit met behulp van een no-code ontwikkelingsaanpak. Een app-concept omzetten in een echte mobiele app, webapp of native app was nog nooit zo eenvoudig, maar is nu mogelijk dankzij de toegankelijkheid van de no-code tools.

Flexibiliteit

Traditionele ontwikkelingsbenaderingen zijn zeer rigide door de regels en beperkingen met betrekking tot verschillende programmeertalen en frameworks. Soms kosten zelfs eenvoudige updates veel tijd en moeite bij traditionele softwareontwikkeling.

Aan de andere kant bieden no-code tools maximale flexibiliteit aan ontwikkelaars bij het maken en updaten van mobiele apps. U kunt de wijzigingen snel doorvoeren en implementeren om ze aan te passen aan uw veranderende bedrijfsbehoeften.

Welke soorten apps kan no-code software bouwen?

Er is geen grote limiet als het gaat om het bereik van moderne no-code app-ontwikkeltools zoals AppMaster. In feite worden dergelijke platforms regelmatig verbeterd om hun werkprocedures nog verder te verbeteren.

U kunt no-code platforms gebruiken voor het bouwen van software in verschillende industrieën en sectoren. Enkele van de belangrijkste soorten apps die u kunt maken met no-code software zijn:

No-code mobiele apps

Het bouwen van een aantrekkelijke, gebruiksvriendelijke en veilige mobiele app is veel belangrijker dan ooit tevoren, omdat mensen tegenwoordig graag al hun taken via mobiele apps afhandelen. De meeste populaire no-code platforms helpen u om mobiele applicaties te maken die voldoen aan de verschillende eisen van de klant.

Daarom kunt u, als u een mobiele app wilt bouwen, vertrouwen op no-code ontwikkelingsplatforms, zelfs als u geen technische coderingsvaardigheden hebt. Moderne no-code tools zijn nuttig bij het maken van zowel native apps als hybride apps.

No-code webapps

Webapps zijn zeer populair onder alle soorten bedrijven en organisaties. Het zou niet verkeerd zijn om te zeggen dat bijna elk type bedrijf tegenwoordig een webapp zou moeten hebben om meer gebruikers aan te trekken.

Enkele van de populairste voorbeelden van webapps zijn Netflix, Trello, Microsoft Office 365 en Basecamp. Het feit dat niet-technische personen nu webapps kunnen bouwen zonder enige codeerervaring te hebben, is zeer nuttig voor het maken van een breed scala aan landingspagina's, en tal van andere soorten webapps.

No-code bedrijfsapps

De mogelijkheid om apps op maat te bouwen met no-code tools is een van de belangrijkste redenen waarom de no-code ontwikkelingsaanpak zo populair is geworden bij het bouwen van mobiele apps en webapps. Het bouwen van apps op maat betekent dat u kunt vertrouwen op een no-code ontwikkelingsaanpak om krachtige enterprise apps te maken.

U kunt dus no-code ontwikkelingstools gebruiken om enterprise apps te bouwen voor uw organisatie voor verschillende procedures zoals gegevensbeheer, technische ondersteuning, marketing en vele andere bedrijfsprocessen.

No-code ontwikkeling laat iedereen een maker zijn

Een grote misvatting over de no-code ontwikkeling aanpak is dat het bedoeld is om coderen en programmeren procedures volledig te vervangen. Het is echter belangrijk op te merken dat de softwareontwikkelingsindustrie zeer uitgebreid is om verschillende soorten ontwikkelingsbenaderingen te ondersteunen.

In feite kan het combineren van de kracht van no-code, low-code en traditionele ontwikkelingsbenaderingen het softwarebedrijf helpen om gezamenlijk geavanceerde oplossingen te ontwikkelen.

Niettemin hebben no-code ontwikkeltools het speelveld in de mobiele app-ontwikkelingsindustrie gelijkgetrokken. Drag-and-drop app builders zijn handig voor niet-technische personen om een mobiele of web app naar keuze te maken zonder zelf ook maar één regel code te schrijven.

Er bestaat dus geen twijfel over het feit dat no-code ontwikkeling iedereen in staat stelt een app-maker te worden, aangezien deze platforms de weg hebben vrijgemaakt voor niet-programmeurs om apps te ontwikkelen.

Mensen die no-code ontwikkeltools gebruiken om mobiele apps of webapps te bouwen, worden burgerontwikkelaars genoemd. Met behulp van no-code tools worden deze mensen in staat om software van uiteenlopende complexiteit te bouwen en te integreren om zowel gewone als geavanceerde functies toe te voegen. Het mooiste is dat dit allemaal mogelijk is zonder dat je code hoeft te schrijven.

Innovaties op het gebied van kunstmatige intelligentie(AI) en algoritmen hebben ook een integrale rol gespeeld in de stijgende populariteit van no-code ontwikkeltools. AI is niet langer beperkt tot grootschalige techbedrijven. In feite hebben grote techbedrijven er ook voor gezorgd dat op AI gebaseerde tools en relevante technologieën, zoals no-code tools, veel toegankelijker zijn voor mensen om te zorgen voor meer innovatie.

Op de markt is tegenwoordig een grote verzameling no-code ontwikkelingsplatforms beschikbaar. Daarom zijn steeds meer mensen geïnteresseerd om professionele ontwikkelaars en app-makers te worden met behulp van no-code ontwikkelingstools.

Hoe helpt AppMaster kleine bedrijven te slagen via COVID-19?

De COVID-19 pandemie versnelde zeker de digitale revolutie omdat meer organisaties in deze ongekende tijden gedwongen werden digitale oplossingen toe te passen. Het veroorzaakte een sterke groei van de vraag naar programmeurs. De vraag naar het bouwen van software is echter veel groter dan het huidige aanbod van traditionele mobiele app-ontwikkelaars.

Bovendien kunnen kleine en middelgrote bedrijven zich niet het geld en de tijd veroorloven die gemoeid zijn met traditionele app-ontwikkelingsprocedures. Nu bedrijven steeds technischer worden, moeten ze vertrouwen op betaalbare en betrouwbare oplossingen om mobiele apps en webapps te bouwen.

AppMaster, een van de beste no-code app-bouwers, helpt alle soorten bedrijven, ook kleine, om de immense kracht van moderne technologie te omarmen en krachtige apps op maat te maken om aan hun unieke eisen te voldoen.

Krachtige visuele bewerkingstools van AppMaster in de vorm van een native app builder, web app builder en data model designer zijn enkele van de vele functies die AppMaster tot een toonaangevende naam in de no-code ontwikkelingsindustrie hebben gemaakt.

AppMaster heeft een groot aantal geregistreerde gebruikers, waaronder zowel particulieren als bedrijven. De uitgebreide prijsplannen van AppMaster maken het een populaire keuze voor KMO's om apps op maat te bouwen en een aanzienlijk bedrag te besparen.

Veel bedrijven zijn nog aan het herstellen van de impact van de COVID-19 pandemie op de wereldeconomie. Zulke bedrijven kunnen de drag-and-drop functies van AppMaster gebruiken om een mobiele app of webapp naar wens te maken zonder al te veel geld uit te geven.

No-code ontwikkeltools, in het bijzonder AppMaster, zorgen ervoor dat alle soorten bedrijven en particulieren kunnen genieten van de voordelen van een mobiele app of webapp zonder dure en tijdrovende traditionele ontwikkelingsprocedures te doorlopen.

Met AppMaster kunt u snel een app ontwikkelen en deze voortdurend bijwerken om meer naamsbekendheid op te bouwen en alle beschikbare marketingkanalen te benutten. Al deze voordelen van no-code mobiele app-ontwikkeling zullen u uiteindelijk helpen bij het opbouwen van een sterkere klantenbinding en het bestrijden van de economische crisis als gevolg van de pandemie.

Hoe werkt AppMaster builder?

AppMaster richt zich op gebruiksvriendelijke, efficiënte en veilige ontwikkelingsprocedures. Laten we de werking van AppMaster analyseren in termen van zijn belangrijke aspecten:

Creatie van PostgreSQL database

Het no-code app ontwikkelingsproces met AppMaster begint met de creatie van een echte PostgreSQL database. Deze wordt aangemaakt volgens het schema dat door de database ontwerper is samengesteld. In het beginstadium is alles vrij eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen. De structuur kan veranderen bij verdere publicaties. U moet de gegevens zelf opslaan, zodat de gegevens worden gemigreerd.

Go-taal

Alle bedrijfsprocessen worden in echte code gemonteerd in de taal Go. Hierdoor wordt automatisch een volwaardige mobiele applicatie geschreven alsof deze door ontwikkelaars is geschreven. AppMaster kan schrijven met een snelheid van 22.000 regels code per seconde.

Bij toekomstige updates wordt alles vanaf nul herschreven om veiligheid en efficiëntie te garanderen. Daarom zijn de met AppMaster gemaakte mobiele apps altijd up-to-date en zijn er geen technische problemen. Het eindproduct - mobiele apps of webapps - is op geen enkele manier afhankelijk van AppMaster. Ze kunnen overal op elke server worden gebruikt.

Swagger-documentatie

Swagger-documentatie wordt automatisch gegenereerd wanneer u apps maakt met AppMaster. Deze is direct online beschikbaar. Dankzij de grondige documentatie kunt u alle endpoints van de applicatie controleren, in de praktijk testen, de database raadplegen, enz.

Extra functies

AppMaster heeft verschillende extra functies. U kunt webapps maken met Vue3. Over het algemeen worden admin panels gemaakt met Vue3, maar het is mogelijk om elk soort app ermee te maken. Server Driven UI kan worden gebruikt voor de backend van mobiele apps en webapps. Zodra de app grondig is getest, kunt u deze publiceren op app stores.

Technologieën waarop AppMaster app builder werkt

Hieronder volgen de belangrijkste technologieën die AppMaster gebruikt:

Mobiele apps

AppMaster gebruikt een uniek framework voor mobiele applicaties met een Server-Driven UI-aanpak. Server-driven UI is een benadering waarmee u dynamisch schermlogica en zelfs IP-sleutels van een gegenereerde backend kunt leveren aan de applicatie zelf. Hierdoor kunt u het schermontwerp van mobiele apps snel veranderen en bijna alles binnen de applicatie uitvoeren. Het is nuttig voor het bouwen van zowel hybride als native apps.

iOS

SwiftUI framework wordt gebruikt om native apps te maken voor het iOS besturingssysteem. Dit is het nieuwste, meest recente, krachtigste framework met een declaratieve aanpak dat nog maar een paar jaar geleden door Apple is uitgebracht.

Het maakt het mogelijk om zeer snel schermen te tekenen, interface rendering met hoge prestaties te bereiken, en schermen on the fly te veranderen. De basis programmeertaal die samen met het SwiftUI framework wordt gebruikt is Swift - een gecompileerde, snelle taal.

Android

Jetpack Compose Framework wordt gebruikt om native apps te bouwen voor het Android besturingssysteem. De werking van Jetpack Compose is vergelijkbaar met die van het SwiftUI framework. Het is nuttig bij het dynamisch renderen van schermen in mobiele apps. De primaire programmeertaal die wordt gebruikt bij de ontwikkeling van mobiele applicaties is Kotlin.

Golang

AppMaster gebruikt Golang om backend applicaties te maken omdat het een gecompileerde taal is en erg snel. Het schaalt heel gemakkelijk en neemt niet veel RAM in beslag als het draait. Dit is een van de meest moderne en krachtige programmeertalen van dit moment. Het is een eenvoudige taal omdat er geen ingewikkelde objectgeoriënteerde programmeerconcepten aan te pas komen. Daarom is het genereren van code in Golang een eenvoudige taak.

Vue

Vue.js framework, JavaScript en Typescript worden gebruikt om webapps te maken. Het moderne Vue-framework helpt bij het maken van zeer snelle webapplicaties die compatibel zijn met de meeste browsers. Een andere reden om voor het Vue.js framework te kiezen is dat het in veel situaties SSR (server-side rendering) modus ondersteunt. Daardoor kunt u de compatibiliteit met zoekrobots maximaliseren en de kwaliteit van zoekmachineoptimalisatie voor elke webapp aanzienlijk verbeteren.

Conclusie

De smartphone-industrie is een van de grootste industrieën ter wereld, waardoor er miljoenen mobiele apps in app stores te vinden zijn. Het gebruik van no-code ontwikkelingstechnologie heeft voordelen voor particulieren, kleine bedrijven en zelfs multinationale ondernemingen. Het is een van die technologische ontwikkelingen die de manier waarop veel bedrijven werken radicaal verandert.

Snellere ontwikkeling, minder tijd tot de markt, en lagere kosten zijn redenen waarom mensen no-code app ontwikkeling tools verkiezen boven traditionele software ontwikkeling. Dit is het perfecte moment voor zowel organisaties als individuen om no-code ontwikkelingsprocessen in te voeren om aan de veranderende digitale eisen te voldoen.

Uiteindelijk zal een betere klanttevredenheid door efficiënte en veilige mobiele apps u helpen uw klantenbestand uit te breiden. Zelfs als u geen bedrijf hebt, kunt u een gebruiksvriendelijke no-code app-bouwer zoals AppMaster gebruiken om mobiele apps en webapps te maken met AI-gegenereerde backends om aan uw eisen te voldoen.