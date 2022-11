Utilizzo dell'ID nell'URL

L'uso di variabili globali non è in grado di coprire tutti i casi: non sarà possibile fornire un link alla voce selezionata. Dopo tutto, il valore di una variabile è memorizzato solo nella scheda del browser in cui è stato impostato. Per risolvere questo problema, è possibile scrivere le informazioni necessarie direttamente nell'URL e passare il link esatto a un elemento specifico.

Vediamo come fare con un esempio specifico. Facciamo in modo che nella tabella con l'elenco dei Paesi, facendo doppio clic su una riga qualsiasi si aprano le informazioni solo sulle città che appartengono a quel Paese. Questo ci permetterà di implementare la navigazione con una struttura di dati gerarchica, quando è possibile navigare da un elemento genitore ai suoi elementi figli.

Impostazioni della pagina

Prima di tutto, è necessario modificare l'indirizzo della pagina con la tabella delle città. Per farlo, aprire le impostazioni della voce di menu corrispondente e specificare la variabile :id nell'indirizzo URL.

Successivamente, è necessario impostare la navigazione, che non solo deve andare alla pagina specificata, ma deve anche aggiungere il parametro ID all'URL. Per farlo, torniamo alla tabella con l'elenco dei Paesi e impostiamo le azioni sul trigger onRowDoubleClick e impostiamo le azioni sul trigger. Ora, facendo doppio clic su una riga della tabella, si accederà alla pagina il cui indirizzo conterrà l'ID del record selezionato.

Processo aziendale per ottenere l'ID dall'URL

Il passo successivo consiste nell'ottenere l'ID dato dall'URL. Questa funzione può essere necessaria in diversi processi aziendali, quindi la soluzione migliore sarebbe quella di creare una funzione separata. Questa può essere creata nella scheda corrispondente della sezione Applicazioni web. Allo stesso tempo, a differenza dei processi aziendali creati in precedenza per il backend, non verrà eseguita sul server, ma direttamente sul dispositivo dell'utente che l'ha lanciata.

Nel processo aziendale si utilizzano i seguenti blocchi:

Get Current Page , per ottenere l'URL corrente.

, per ottenere l'URL corrente. Split string , per suddividere l'URL in blocchi separati selezionando "/" come delimitatore.

, per suddividere l'URL in blocchi separati selezionando "/" come delimitatore. Per una pagina specifica, si può specificare immediatamente l'indirizzo String dall'array risultante, in base al suo indice. Ma il processo aziendale è universale e può essere utilizzato per un URL con una struttura diversa, quindi è meglio complicare un po' la logica. Verifichiamo il numero di elementi di String nell'array dopo la suddivisione, utilizzando il blocco Array size .

dall'array risultante, in base al suo indice. Ma il processo aziendale è universale e può essere utilizzato per un URL con una struttura diversa, quindi è meglio complicare un po' la logica. Verifichiamo il numero di elementi di nell'array dopo la suddivisione, utilizzando il blocco . Utilizzando il blocco Subtract sottraiamo 3 dal risultato (il nostro elemento è il secondo dalla fine e la numerazione dell'indice parte da 0).

sottraiamo 3 dal risultato (il nostro elemento è il secondo dalla fine e la numerazione dell'indice parte da 0). Passare il valore calcolato come indice al blocco Array Element per ottenere l'elemento String dall'array.

per ottenere l'elemento dall'array. Effettuare la conversione finale di String to Integer .



Ora non resta che utilizzare il valore del processo aziendale creato nelle GET per ottenere i dati nella tabella.