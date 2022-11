Usando ID no URL

A utilização de variáveis globais não é capaz de cobrir todos os casos - não poderemos dar um link para a entrada seleccionada. Afinal, o valor de uma variável é armazenado apenas no separador do navegador onde foi definido. Para resolver este problema, é possível escrever a informação necessária directamente no URL e passar o link exacto para um elemento específico.

Vamos ver como fazer isto com um exemplo específico. Vamos fazer com que na tabela com a lista de países, fazendo duplo clique em qualquer linha, se abra informação apenas sobre as cidades que pertencem a este país. Isto permitir-nos-á implementar uma navegação com uma estrutura de dados hierárquica quando se pode navegar de um elemento pai para os seus elementos filhos.

Definições de página

Antes de mais, é necessário alterar o endereço da página com a tabela das cidades. Para o fazer, abrir as definições do item de menu correspondente e especificar o :id variável no endereço URL.

A seguir, é necessário configurar a navegação, que deve não só ir para a página especificada, mas também adicionar o parâmetro ID ao URL. Para tal, voltemos à tabela com a lista de países e estabeleçamos acções na onRowDoubleClick gatilho. Agora, fazendo duplo clique numa linha da tabela, navegará para a página, cujo endereço conterá a identificação do registo seleccionado.

Processo empresarial para obter a identificação do URL

O passo seguinte é obter o ID dado a partir do URL. Esta funcionalidade pode ser necessária numa variedade de processos empresariais, pelo que a melhor solução seria criar uma função separada para a mesma. Pode ser criada no separador correspondente da secção de aplicações web. Ao mesmo tempo, ao contrário dos processos empresariais que foram previamente criados para o backend, não será executado no servidor mas directamente no dispositivo do utilizador que o lançou.

Nos processos de negócio utilizamos os seguintes blocos:

Get Current Page para obter o URL actual.

para obter o URL actual. Split string , para dividir o URL em blocos separados, seleccionando "/" como o delimitador.

, para dividir o URL em blocos separados, seleccionando "/" como o delimitador. Para uma página específica, podemos especificar imediatamente o String desejado da matriz resultante através do seu índice. Mas o processo empresarial é universal e pode ser utilizado para um URL de uma estrutura diferente, pelo que é melhor complicar um pouco a lógica. Vamos verificar o número de elementos String na matriz após a divisão, utilizando o Array size bloco.

desejado da matriz resultante através do seu índice. Mas o processo empresarial é universal e pode ser utilizado para um URL de uma estrutura diferente, pelo que é melhor complicar um pouco a lógica. Vamos verificar o número de elementos na matriz após a divisão, utilizando o bloco. Usando o bloco Subtract bloco, subtrair 3 do montante resultante (o nosso elemento é o segundo do fim, e a própria numeração do índice começa a partir de 0).

bloco, subtrair 3 do montante resultante (o nosso elemento é o segundo do fim, e a própria numeração do índice começa a partir de 0). Passar o valor calculado como um índice para o Array Element bloco para obter o necessário String da matriz.

bloco para obter o necessário da matriz. Fazer a conversão final de String to Integer .



E agora só temos de utilizar o valor do processo de negócio criado em GET pedidos de entrada de dados na tabela.