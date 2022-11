ID in URL gebruiken

Het gebruik van globale variabelen dekt niet alle gevallen - we zullen geen link kunnen geven naar het geselecteerde item. De waarde van een variabele wordt immers alleen opgeslagen in het browsertabblad waar hij is ingesteld. Om dit probleem op te lossen, is het mogelijk de nodige informatie rechtstreeks in de URL te schrijven en de exacte link naar een specifiek element door te geven.

Laten we eens kijken hoe we dit kunnen doen met een specifiek voorbeeld. Laten we het zo maken dat in de tabel met de lijst van landen, dubbelklikken op een willekeurige rij alleen informatie opent over de steden die tot dit land behoren. Zo kunnen we navigatie implementeren met een hiërarchische gegevensstructuur waarbij je kunt navigeren van een ouder element naar zijn kind elementen.

Pagina-instellingen

Allereerst moet u het adres van de pagina met de tabel met steden wijzigen. Open hiervoor de instellingen van het betreffende menu-item en geef de :id variabele in het URL-adres.

Vervolgens moet u de navigatie instellen, die niet alleen naar de opgegeven pagina moet gaan, maar ook de ID-parameter moet toevoegen aan de URL. Hiervoor gaan we terug naar de tabel met de lijst van landen en stellen we acties in op de onRowDoubleClick trigger. Nu zal dubbelklikken op een rij in de tabel navigeren naar de pagina, waarvan het adres de ID van de geselecteerde record zal bevatten.

Bedrijfsproces om ID uit URL te halen

De volgende stap is het verkrijgen van de gegeven ID uit de URL. Deze functie kan nodig zijn in verschillende bedrijfsprocessen, dus de beste oplossing is om er een aparte functie voor te maken. Deze kan worden aangemaakt in het overeenkomstige tabblad van de sectie webtoepassingen. Tegelijkertijd zal het, in tegenstelling tot de bedrijfsprocessen die eerder voor de backend zijn gemaakt, niet op de server worden uitgevoerd, maar direct op het apparaat van de gebruiker die het heeft gestart.

In het bedrijfsproces gebruiken we de volgende blokken:

Get Current Page , om de huidige URL te krijgen.

, om de huidige URL te krijgen. Split string , om de URL in afzonderlijke blokken op te splitsen door "/" als scheidingsteken te kiezen.

, om de URL in afzonderlijke blokken op te splitsen door "/" als scheidingsteken te kiezen. Voor een specifieke pagina zouden we uit de resulterende array onmiddellijk de gewenste String kunnen specificeren aan de hand van zijn index. Maar het bedrijfsproces is universeel en kan worden gebruikt voor een URL met een andere structuur, dus is het beter de logica wat te compliceren. Laten we het aantal String elementen in de array controleren na het splitsen met behulp van het Array size blok.

kunnen specificeren aan de hand van zijn index. Maar het bedrijfsproces is universeel en kan worden gebruikt voor een URL met een andere structuur, dus is het beter de logica wat te compliceren. Laten we het aantal elementen in de array controleren na het splitsen met behulp van het blok. Met behulp van het Subtract blok trekt u 3 af van het resulterende aantal (ons element is het tweede van het einde, en de indexnummering zelf begint bij 0).

blok trekt u 3 af van het resulterende aantal (ons element is het tweede van het einde, en de indexnummering zelf begint bij 0). Geef de berekende waarde als index door aan het Array Element blok om de vereiste String uit de array te halen.

blok om de vereiste uit de array te halen. Maak de uiteindelijke conversie van String to Integer .



En nu hoeven we alleen nog maar de waarde van het aangemaakte bedrijfsproces te gebruiken in GET verzoeken om gegevens in de tabel te krijgen.