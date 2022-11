ID in URL verwenden

Die Verwendung globaler Variablen kann nicht alle Fälle abdecken - wir werden nicht in der Lage sein, einen Link zu dem ausgewählten Eintrag anzugeben. Schließlich wird der Wert einer Variablen nur in der Browser-Registerkarte gespeichert, in der sie gesetzt wurde. Um dieses Problem zu lösen, ist es möglich, die erforderlichen Informationen direkt in die URL zu schreiben und den genauen Link zu einem bestimmten Element zu übergeben.

Sehen wir uns das anhand eines konkreten Beispiels an. In der Tabelle mit der Länderliste soll ein Doppelklick auf eine beliebige Zeile nur die Informationen über die Städte öffnen, die zu diesem Land gehören. So können wir eine Navigation mit einer hierarchischen Datenstruktur implementieren, bei der man von einem übergeordneten Element zu seinen untergeordneten Elementen navigieren kann.

Einstellungen der Seite

Zunächst müssen Sie die Adresse der Seite mit der Tabelle der Städte ändern. Öffnen Sie dazu die Einstellungen des entsprechenden Menüpunkts und geben Sie die :id Variable in der URL-Adresse an.

Als Nächstes müssen Sie eine Navigation einrichten, die nicht nur zu der angegebenen Seite führt, sondern auch den ID-Parameter in die URL einfügt. Gehen Sie dazu zurück zur Tabelle mit der Länderliste und richten Sie Aktionen für den onRowDoubleClick Auslöser. Ein Doppelklick auf eine Zeile in der Tabelle führt nun zu der Seite, deren Adresse die ID des ausgewählten Datensatzes enthält.

Geschäftsprozess zur Ermittlung der ID aus der URL

Der nächste Schritt besteht darin, die angegebene ID aus der URL zu ermitteln. Diese Funktion kann in einer Vielzahl von Geschäftsprozessen benötigt werden, so dass die beste Lösung darin besteht, eine separate Funktion dafür zu erstellen. Sie kann auf der entsprechenden Registerkarte des Abschnitts Webanwendungen erstellt werden. Im Gegensatz zu den Geschäftsprozessen, die zuvor für das Backend erstellt wurden, wird sie nicht auf dem Server ausgeführt, sondern direkt auf dem Gerät des Benutzers, der sie gestartet hat.

Im Geschäftsprozess verwenden wir die folgenden Blöcke:

Get Current Page , um die aktuelle URL zu erhalten.

, um die aktuelle URL zu erhalten. Split string , um die URL in einzelne Blöcke aufzuteilen, indem wir "/" als Trennzeichen wählen.

, um die URL in einzelne Blöcke aufzuteilen, indem wir "/" als Trennzeichen wählen. Für eine bestimmte Seite könnten wir sofort die gewünschte String aus dem resultierenden Array durch ihren Index angeben. Aber der Geschäftsprozess ist universell und kann für eine URL mit einer anderen Struktur verwendet werden, also ist es besser, die Logik ein wenig zu verkomplizieren. Überprüfen wir die Anzahl der String Elemente im Array nach der Aufteilung mit dem Array size Blocks.

aus dem resultierenden Array durch ihren Index angeben. Aber der Geschäftsprozess ist universell und kann für eine URL mit einer anderen Struktur verwendet werden, also ist es besser, die Logik ein wenig zu verkomplizieren. Überprüfen wir die Anzahl der Elemente im Array nach der Aufteilung mit dem Blocks. Verwenden Sie den Subtract Blocks subtrahieren Sie 3 von der resultierenden Anzahl (unser Element ist das zweite vom Ende aus, und die Indexnummerierung selbst beginnt bei 0).

Blocks subtrahieren Sie 3 von der resultierenden Anzahl (unser Element ist das zweite vom Ende aus, und die Indexnummerierung selbst beginnt bei 0). Übergeben Sie den berechneten Wert als Index an den Array Element Block, um die erforderliche String aus dem Array zu erhalten.

Block, um die erforderliche aus dem Array zu erhalten. Nehmen Sie die endgültige Konvertierung von String vor. to Integer .



Und jetzt müssen wir nur noch den Wert aus dem erstellten Geschäftsprozess in GET Anfragen verwenden, um Daten in die Tabelle zu bekommen.