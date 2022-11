Bearbeitung von Datensätzen

Jetzt können wir mit der Bearbeitung beginnen. Lassen Sie uns dies am Beispiel einer Tabelle mit Städten tun. Vielleicht hat eine Stadt aktualisierte Informationen über die Einwohnerzahl erhalten, die informatorische Beschreibung hat sich geändert, oder sogar der Name. Dazu müssen wir in der Tabelle eine Schaltfläche erstellen, die das modale Fenster öffnet, und auch das modale Fenster selbst erstellen, in dem die Bearbeitung durchgeführt wird.

Im Allgemeinen ist dieser Vorgang sehr ähnlich wie die ursprüngliche Erstellung neuer Datensätze. Auch hier haben wir eine Schaltfläche gedrückt, und es erschien ein modales Fenster, in das wir die erforderlichen Daten eintrugen. Bei der Erstellung waren jedoch alle Eingabefelder im Modal leer; wir brauchten die ID des Beitrags, den wir erstellten, nicht zu kennen. Alle Daten wurden entweder manuell ausgefüllt oder automatisch zugewiesen. Für die Bearbeitung müssen Sie nun einen genau definierten Datensatz öffnen und genau dessen Daten abrufen.





Beginnen wir mit dem Einrichten der Schaltfläche Bearbeiten. Ihre Aufgabe wird es sein, die Post-ID in die globale Variable zu schreiben und ein modales Bearbeitungsfenster zu öffnen. Lassen Sie uns den entsprechenden Geschäftsprozess erstellen. Sie können sehen, dass die erstellte globale Variable in der allgemeinen Liste der Blöcke unter ihrem eindeutigen Namen zu finden ist.





Danach müssen Sie das modale Bearbeitungsfenster selbst konfigurieren. Optisch unterscheidet es sich in nichts (außer dem Namen) von dem modalen Fenster, das zuvor zum Hinzufügen neuer Datensätze zur Datenbank erstellt wurde. Der Hauptunterschied liegt in dem Geschäftsprozess, der beim Öffnen des Fensters gestartet werden muss.





Seine Aufgabe ist fast ein Spiegelbild dessen, was zuvor beim Anlegen eines Datensatzes für eine neue Stadt getan wurde. Es ist notwendig, die Stadt-ID aus einer globalen Variablen zu übernehmen, Informationen aus der Datenbank zu holen und sie an die entsprechenden Eingabefelder zu verteilen.









Danach bleibt nur noch die Konfiguration der Save Schaltfläche zu konfigurieren, indem ein Geschäftsprozess für sie erstellt wird, der dem für die Erstellung einer neuen Stadt ähnelt. Die einzigen Unterschiede sind die Verwendung einer ID aus einer globalen Variablen und der Anforderungstyp PATCH anstelle von POST.





Wenn Sie nun auf die Schaltfläche "Bearbeiten" klicken, können Sie detaillierte Informationen über den gewünschten Datensatz aus der Datenbank aufrufen, ein beliebiges Feld ändern und die Änderungen speichern.

Die Verwendung globaler Variablen ermöglicht es uns, Informationen darüber zu speichern, welcher Datensatz gerade bearbeitet werden soll, seine ID zu erfassen und bei Bedarf darauf zu verweisen. Gleichzeitig erhöht sich dank der globalen Variablen die Geschwindigkeit der Anwendung, da es sonst notwendig wäre, diese Daten in der Datenbank zu speichern und zusätzliche Anfragen an sie zu stellen.