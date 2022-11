Ora siamo pronti per iniziare a modificare. Facciamo l'esempio di una tabella con le città. Forse una città ha ricevuto informazioni aggiornate sulla popolazione, la descrizione informativa è cambiata o addirittura il nome. Per fare ciò, dobbiamo creare un pulsante nella tabella che aprirà la finestra modale e creare anche la finestra modale stessa, in cui verrà effettuata la modifica.

Modale per la modifica dei record

In generale, questo processo è molto simile a come è stata eseguita la creazione originale di nuovi record. Anche in questo caso si premeva un pulsante e appariva una finestra modale in cui si compilavano i dati necessari. Ma al momento della creazione tutti i campi di input nella modale erano vuoti; non avevamo bisogno di conoscere l'ID del post che stavamo creando. Tutti i dati sono stati compilati manualmente o assegnati automaticamente. Ora, per la modifica, è necessario aprire un record strettamente definito e ottenere esattamente i suoi dati.





Cominciamo a configurare il pulsante di modifica. Il suo compito sarà quello di scrivere l'ID del post nella variabile globale e aprire una finestra di modifica modale. Creiamo il processo aziendale corrispondente. Si può notare che la variabile globale creata si trova nell'elenco generale dei blocchi con il suo nome univoco.





Successivamente, è necessario configurare la finestra di modifica modale stessa. Visivamente, non differisce in nulla (tranne che per il nome) dalla finestra modale creata in precedenza per aggiungere nuovi record al database. La differenza fondamentale sta nel processo aziendale che deve essere avviato all'apertura della finestra.





Il suo compito è quasi speculare a quello svolto in precedenza per la creazione di un record di una nuova città. È necessario prendere l'ID della città da una variabile globale, ottenere informazioni dal database e distribuirle ai campi di input appropriati.









Modifica del record

Dopodiché, non resta che configurare il pulsante Save creando un processo aziendale simile a quello utilizzato per la creazione di una nuova città. Le uniche differenze sono l'utilizzo di un ID da una variabile globale e il tipo di richiesta PATCH invece di POST.





Ora, facendo clic sul pulsante di modifica, è possibile aprire informazioni dettagliate sul record desiderato dal database, modificare qualsiasi campo e salvare le modifiche.

L'uso di variabili globali ci ha permesso di salvare le informazioni sul record da modificare in quel momento, di registrare il suo ID e di farvi riferimento se necessario. Allo stesso tempo, grazie alle variabili globali, la velocità dell'applicazione aumenta perché altrimenti sarebbe necessario salvare questi dati nel database e fare ulteriori richieste ad esso.