Edycja zapisów

Teraz jesteśmy gotowi do rozpoczęcia edycji. Zróbmy to na przykładzie tabeli z miastami. Być może miasto otrzymało zaktualizowane informacje o liczbie ludności, zmienił się opis informacyjny, a nawet nazwa. W tym celu musimy stworzyć w tabeli przycisk, który otworzy okno modalne, a także stworzyć samo okno modalne, w którym będzie odbywała się edycja.

Modal do edycji rekordów

W zasadzie proces ten jest bardzo podobny do tego, jak pierwotnie odbywało się tworzenie nowych rekordów. Tam również nacisnęliśmy przycisk, a okno modalne pojawiło się, wypełniając niezbędne dane. Ale podczas tworzenia wszystkie pola wejściowe w modalu były puste; nie musieliśmy znać ID tworzonego postu. Wszystkie dane zostały wypełnione ręcznie lub przypisane automatycznie. Teraz, aby edytować, musisz otworzyć ściśle określony rekord i uzyskać dokładnie jego dane.





Zacznijmy od skonfigurowania przycisku edycji. Jego zadaniem będzie zapisanie ID postu do zmiennej globalnej i otwarcie modalnego okna edycji. Utwórzmy odpowiedni proces biznesowy. Można zauważyć, że utworzona zmienna globalna znajduje się na ogólnej liście bloków pod swoją unikalną nazwą.





Następnie należy skonfigurować samo okno edycji modalnej. Wizualnie nie różni się ono niczym (poza nazwą) od utworzonego wcześniej okna modalnego do dodawania nowych rekordów do bazy danych. Kluczowa różnica tkwi w procesie biznesowym, który musi zostać uruchomiony w momencie otwarcia okna.





Jego zadanie jest niemal lustrzanym odbiciem tego, co zostało wykonane wcześniej przy tworzeniu rekordu nowego miasta. Konieczne jest pobranie identyfikatora miasta ze zmiennej globalnej, uzyskanie informacji z bazy danych i rozdysponowanie ich do odpowiednich pól wejściowych.









Poprawianie rekordu

Po tym pozostaje już tylko skonfigurować Save tworząc dla niego proces biznesowy podobny do tego, który służy do tworzenia nowego miasta. Jedyne różnice to użycie identyfikatora ze zmiennej globalnej oraz typu żądania PATCH zamiast POST.





Teraz po kliknięciu na przycisk edycji możemy otworzyć szczegółowe informacje o żądanym rekordzie z bazy danych, zmienić dowolne pole i zapisać zmiany.

Zastosowanie zmiennych globalnych pozwoliło nam zapisać informację o tym, który rekord powinien być w danej chwili edytowany, zapisać jego ID i w razie potrzeby odwołać się do niego. Jednocześnie dzięki zmiennym globalnym wzrasta szybkość działania aplikacji, ponieważ w przeciwnym razie konieczne byłoby zapisywanie tych danych w bazie danych i wykonywanie do niej dodatkowych zapytań.