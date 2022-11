Records bewerken

Nu zijn we klaar om te beginnen met bewerken. Laten we dit doen aan de hand van het voorbeeld van een tabel met steden. Misschien heeft een stad bijgewerkte informatie gekregen over de bevolking, is de informatieve beschrijving veranderd, of zelfs de naam. Hiervoor moeten we een knop in de tabel maken die het modale venster opent en ook het modale venster zelf maken, waarin de bewerking wordt uitgevoerd.

Modaal voor het bewerken van records

In het algemeen lijkt dit proces sterk op de manier waarop de oorspronkelijke creatie van nieuwe records werd uitgevoerd. Ook daar drukten we op een knop, en er verscheen een modaal venster waarin de nodige gegevens werden ingevuld. Maar bij het aanmaken waren alle invoervelden in het modaal leeg; we hoefden het ID van de aan te maken post niet te weten. Alle gegevens werden handmatig ingevuld of automatisch toegewezen. Nu, om te bewerken, moet je een strikt gedefinieerd record openen en precies de gegevens ervan krijgen.





Laten we beginnen met het instellen van de bewerkknop. Zijn taak is het wegschrijven van de post-ID naar de globale variabele en het openen van een modaal bewerkingsvenster. Laten we het bijbehorende bedrijfsproces aanmaken. U ziet dat de aangemaakte globale variabele in de algemene lijst van blokken staat onder zijn unieke naam.





Daarna moet u het modale bewerkingsvenster zelf configureren. Visueel verschilt het in niets (behalve de naam) van het modale venster dat eerder is gemaakt om nieuwe records aan de database toe te voegen. Het belangrijkste verschil ligt in het bedrijfsproces dat moet worden gestart wanneer het venster wordt geopend.





De taak ervan is bijna een spiegelbeeld van wat eerder werd gedaan bij het aanmaken van een record van een nieuwe stad. Het is nodig om de stad-ID uit een globale variabele te halen, informatie uit de database te halen en die over de juiste invoervelden te verdelen.









Record bewerken

Daarna rest alleen nog het configureren van de Save knop te configureren door er een bedrijfsproces voor te creëren dat vergelijkbaar is met het proces dat wordt gebruikt om een nieuwe stad te creëren. De enige verschillen zijn het gebruik van een ID van een globale variabele en het verzoektype PATCH in plaats van POST.





Wanneer u nu op de wijzigingsknop klikt, kunt u gedetailleerde informatie over het gewenste record uit de database openen, elk veld wijzigen en de wijzigingen opslaan.

Door het gebruik van globale variabelen konden we informatie opslaan over welk record op dat moment moet worden bewerkt, zijn ID vastleggen en er zo nodig naar verwijzen. Tegelijkertijd neemt dankzij de globale variabelen de snelheid van de applicatie toe, omdat het anders nodig zou zijn deze gegevens in de database op te slaan en er extra verzoeken naar te doen.