Tasarımınıza en uygun renk kombinasyonunu seçmek, onu hayata geçirmenin en önemli adımlarından biridir. İster çarpıcı bir manzara, ister romantik bir gün batımı veya renklerle dolup taşan canlı bir görüntü ile ilgili hisleri iletmeye çalışın, mesajınızı eve götürmek için uygun renkleri bir araya getirmek için yetenekli bir göz gerekir.

Mükemmel renk kombinasyonu arayışınızda size biraz zaman ve enerji kazandırmak için herhangi bir projenizde kullanmakta özgür olduğunuz çarpıcı renk kombinasyonlarının bir listesini derledik. Bu ton şemaları hemen hemen her tür tasarımda kullanılabilir.

Renk Çarkı ve Renk Kombinasyonları

Çeşitli renklerin birbiriyle nasıl etkileştiğini anlamak, güzel renk kombinasyonları yaratmanın en önemli adımıdır. Renk çarkı ve ton uyumlarında (nelerin işe yaradığını, nelerin yaramadığını ve renk tonlarının nasıl iletişim kurduğunu) öğrenebildiğinizi varsayalım. Bu durumda renkleri daha etkin bir şekilde harmanlayabilecek, daha güçlü bir marka oluşturabilecek, tasarımcılarınız ve yazıcılarınızla daha akıllı iletişim kurabileceksiniz.





Kırmızı, sarı ve mavi olmak üzere üç temel renk tonu vardır. Ana renkler birleştirildiğinde ortaya çıkan yeşil, turuncu ve mor olmak üzere üç ikincil ton da vardır. Son olarak, altı üçüncül renk tonu vardır. Çarkın ortasına bir çizgi çizecek olsaydınız, sıcak tonlar (kırmızılar, turuncular ve sarılar gibi) ile soğuk renkler (maviler, yeşiller, morlar) arasında ayrım yapabilirdiniz.

Soğuk tonları düşündüğümüzde, genellikle sessizliği, dinginliği ve dinginliği düşünürüz. Sıcak tonlar ise canlılık, parlaklık ve aktivite ile bağlantılıdır. Her tonun kendi sıcaklığı olduğunu fark ettiğinizde, onları kullanmanın iletmek istediğiniz bilgiyi nasıl etkileyebileceğini anlamaya başlayabilirsiniz.

Genellikle renk kombinasyonu olarak bilinen bir ton şeması, tonların iyi bir şekilde birleştirilmesinden kaynaklanır. Renk çarkında birbirini tamamlayan tonlar birbirine zıt olanlardır. İki renk arasındaki güçlü kontrast nedeniyle, bunları birlikte kullanmak öne çıkan sanat eserleri yaratabilir, ancak bunları çok sık birleştirmek sıkıcı olabilir.

Renk çarkında benzer tonlar birbirine yakın gruplandırılmıştır. Bir renk tonu baskın olacak, diğeri destek sağlayacak ve üçüncüsü, benzer bir renk tonu şeması geliştirirken vurgu görevi görecek. Bir üçlü oluşturan tonlar, renk çarkı üzerinde eşit olarak dağılır ve son derece canlı ve aktif olma eğilimi gösterir. Görsel alanda karşıtlık ve uyum üretirler, her bir bileşene dikkat çekerken aynı zamanda bütüne dikkat çekerler. Renk çarkını kullanarak çeşitli ilginç renk şemaları oluşturabilirsiniz. Belirli bir etkinlik için uygun renk kombinasyonunu bulmak son derece önemlidir.

En İyi 25 Çekici Renk Kombinasyonu

Tasarım söz konusu olduğunda, bir tasarımcının elindeki en güçlü ve çok yönlü araç renk tonudur. Aşağıdaki 25 renk seçeneği, siz bir sonraki tasarımınız üzerinde çalışırken göz önünde bulundurulmak üzere sağlanmıştır.

Tasarım ekibimiz tarafından sizin için özel olarak geliştirilen göz alıcı renk kombinasyonları.

1. Şeftali ve Kraliyet Mavisi

Listemizdeki ilk giriş için şu anda popüler olan bir renk kombinasyonu ile gideceğiz: Şeftali ve kraliyet mavisi. Bu iki ton üçlü bir kombinasyon oluşturur; kraliyet mavisi, şeftali renginin eğlence duygusuyla iyi dengelenen bir cesurluk izlenimi verir. Bu renk kombinasyonu, logoların oluşturulması için harika bir şekilde çalışır veya web sitelerinin tasarımında veya şablonunda vurgu tonları olarak kullanılır.

2. Siyah ve Sarı

Siyah ve sarı kombinasyonu, en sık kullanılan renk ton şemalarından biridir. Bu iki ton arasındaki güçlü kontrast, birlikte iyi çalışan güzel bir renk kombinasyonu oluşturur. Bu kombinasyon, markalı bir ürün için bir görsel veya etiket oluşturulmasında iyi bir şekilde kullanılabilir.

3. Pembe ve Mavi

Pembe ve mavi renk kombinasyonu birleştiğinde hoş bir uyum duygusu yaratır. Pembe ve mavinin mavinin daha ciddi alt tonları ile yan yana gelmesi, ton şemasında bir ikilik duygusu yaratır. Pembe, daha yumuşak, pastel, bahar benzeri bir görünüme sahip olma eğilimindedir.

4. Sarı ve Kırmızı

Sarı ve kırmızı renk kombinasyonu listede bir sonraki sırada yer alıyor ve hem cesur hem de canlı bir kombinasyon. Birbiriyle tezat oluşturan bu tonlar, neşenin ruhunu mükemmel bir şekilde yakalıyor. Bu eski ketçap ve hardal kombinasyonunu çağdaş ve pastel bir makyaj vermek için, iki çeşninin tonlarını kırmızıdan mercana değiştirmeyi deneyin.

5. Kirli Beyaz ve Kiraz Kırmızısı

Kirli beyaz ve kiraz kırmızısının renk kombinasyonu veya renk kombinasyonu gerçekten zamansız bir klasik. Bu renk kombinasyonu harika bir ikili kaliteye sahiptir ve hem basılı hem de dijital formatlarda iyi çalışır.

6. Elektrik Mavisi ve Kireç Yeşili

Elektrik mavisi ve limon yeşili tonlarının canlılık ve canlılık yaydığı söylenir. Bu iki canlı renk birlikte kullanıldığında, özellikle logoların oluşturulmasında ve moda endüstrisinde iyi performans gösterir.

7. Beyaz ve Bebek Mavisi

Beyaz ve bebek mavisi, ikili nitelikleriyle dikkat çeken başka bir zamansız renk kombinasyonudur. Bu sakin kombinasyon bir rahatlık ve güvenilirlik duygusu taşır ve parlak ve güneşli bir sabahta gökyüzüne bakma hissini çağrıştırır. Sağlık sektörü, kreş ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar, marka renkleri için beyaz ve bebek renk kombinasyonunu kullanmaktan fayda sağlayacaktır.

8. Sıcak Pembe ve Camgöbeği

Bu, trend olan görüntü tonu kombinasyonudur. Camgöbeği, eşleşmesi zor bir mavi renktir, ancak sıcak pembe ve camgöbeği renk şeması birlikte iyi görünür. Bu, geleneksel bebek pembesi ve bebek mavisinin, ciklet pop ile siberpunk distopyasını birleştiren modern bir yorumu. Bu canlı, çarpıcı renkler, daha eğlenceli markalara karşı mükemmel bir enerji yayıyor.

9. Yanmış Portakal ve Şeftali

Yanmış portakal ve Şeftali benzer bir renk kombinasyonu oluşturur. Bu iki tonlu kombinasyonun özelliği muhtemelen uyumlarıdır, bu da onları yaşam tarzı, festival veya ev içi işler için mükemmel kılar.

10. Mavi ve Sakız Pembesi

Ardından gök mavisi ve sakız pembesi. Sakız pembesi ve bebe mavisi gençlik zevkini yansıtır. Bu renk kombinasyonu, ebeveyn şirketleri, kreş logoları ve çocuk kıyafetleri, eşyaları ve oyuncakları için iyi çalışır.

11. Hardal, Adaçayı, Orman

Bu, başka bir trend olan resim renk kombinasyonudur. Hardal, adaçayı ve orman yeşili, pamuk şeker renkleriyle tezat oluşturuyor. Bu üç renk, toprak tonlu bir palet oluşturur. Bu tonlar, doğal şirketlerin logoları, web siteleri, ürünleri ve ambalajları için harikadır.

12. Fuşya ve Neon Yeşili

Bu renk kombinasyonu trend oluyor. Fuşya ve neon yeşili başka bir yüksek enerjili renk tonu karışımıdır. Fuşya ve neon yeşili, canlı bir his yaratarak onları moda veya avangart için harika kılar.

13. Portakal, Şeftali, Muhallebi

Bu renk kombinasyonları trend oluyor. Portakal, Şeftali ve muhallebi turuncu bir gradyan trend görüntüsü oluşturur. Bu kombinasyon, eğlenceli ve havadar bir atmosfer isteyen güzellik veya moda firmaları için idealdir.

14. Ahududu ve Mavi

Ahududu ve mavi, aşırı gürültülü olmadan bir siberpunk, gelecek havası yaratır. Bu sessiz siberpunk distopya, yaşam tarzı markaları, logolar, ürün geliştirme, trend olan imaj ve paketleme için mükemmeldir.

15. Kiraz Kırmızısı ve Sakız

Kiraz kırmızısı ve sakız pembesi, kiraz kırmızısı ve kirli beyazla karşılaştırılabilir. Bu kombinasyon, ürün, trend görseller veya marka tasarımı için mükemmel, çarpıcı bir yüksek kontrast sunar.

16. Mercan, Baharatlı Elma, Şeftali

Mercan, baharatlı elma ve Şeftali sıcak renklerdir ve trend olan görüntü amaçları için en iyisidir. Bu karışım, sıcak tonlu iç tasarım, grafikler ve çizimler için mükemmeldir. Sıcak, kadınsı bir hava verirler.

17. Tereyağı, Nane, Açık Mor

Bu üç pastel ton, esnek ve sıcak bir görünüm sağlamak için birlikte çalışır. Tereyağı, nane ve açık mor, hem tek başına hem de toplu olarak baharı temsil eder. Ürünlerin tasarımı, ambalajlar, trend görseller ve logolar bu renk paletinden en çok yararlanır.

18. Orman ve Yosun Yeşili

Orman ve yosun yeşili, STK'lar, kooperatifler ve girişimciler için tek renkli bir renk şeması oluşturur. Bu tonlar doğal ve temellidir, doğayla olan bağımızı ifade eder.

19. Yeşil ve Beyaz

Ada yeşili ve beyazı, orman ve yosun yeşili ile aynı doğal ve sakinleştirici hissi uyandırır, ancak daha çağdaş bir dokunuşla. Daha doğal, minimalist veya bütünsel şirketler için uygun arka planlar oluştururlar.

20. Bej, Siyah Kahverengi, Tan

Bej, siyah-kahverengi ve ten rengi kahve, bira ve gıda şirketleri için retro bir Viktorya havası yaratır. Siyah-kahve şiddeti ifade ederken, bej ve ten rengi sıcaklık ve birliktelik sağlar.

21. Sarı ve Yemyeşil Yeşil

Sarı ve yeşil renkler birbirine çok yakışıyor. Bir fidanlık gibi doğaya değer veren kuruluşlar için bu renk kombinasyonu, marka bilinci oluşturma, paketleme ve trend olan görseller veya logo tasarımı için iyi sonuç verir.

22. Scarlet, Light zeytin, açık Teal

Bu geleneksel renk paleti, yeşil ve cezbedici ateşli kırmızıyı birleştirir. Bu tonlar, olgun ve abartısız farklı görüntü tasarımları için harika, büyüleyici, esrarengiz bir etki sağlar.

23. Kraliyet Mavisi ve Soluk Sarı

Kraliyet mavisi ve soluk sarı, profesyonel ve birlikte davetkar görünüyor. Koyu mavi ve pastel sarı, istikrarı, güvenliği ve güvenilirliği ifade ederek bankacılık, fintech ve sigortacılık için idealdir.

24. Mavi, Bordo, İndigo

Bir başka fütüristik karşılaştırılabilir renk kombinasyonu mavi, kestane rengi ve çivit mavisidir. Bordo ile bu mavi tonlar, mavi tonunun sakinliğine ve güvenilirliğine bir dokunuş katıyor. Bu renk paleti, BT ürünleri, resimler ve markalar için çalışır.

25. Mavi ve Lacivert

Açık mavi ve koyu mavinin renk kombinasyonu hafif görünebilir, ancak değiller. Bu monoton karışım, sigortacılık veya bankacılık için mükemmel olan profesyonelliği ve güveni teşvik eder.

Farklı Renk Kodları

Kırmızı, yeşil ve mavi, HTML'de onaltılık üçlü #RRGGBB ile temsil edilir. Örneğin, kırmızı renk kodu, HTML renk kodlarının görüntülendiği anlamına gelen #FF0000'dır. Bu renk kodları, bir web sayfasının arka planının, metninin ve tablolarının tonunu değiştirmenize olanak tanır. Her gün gördüğümüz renkler, bir bilgisayarın anlayabileceği ve gösterebileceği şekilde renk kodları kullanılarak temsil edilebilir. En yaygın kullanılanları, üç bit, altı basamaklı onaltılık tam sayılar olan Hex renk kodlarıdır. Hex kodundaki her bayt veya karakter çifti, bir renk tonunun ne kadar yoğun kırmızı, yeşil veya mavi olduğunu temsil eder.

Bir rengin en düşük yoğunluğu onaltılık sayı 00 ile temsil edilirken, onaltılık değer FF maksimum yoğunluğu temsil eder. Örneğin, beyaz renk tonu, temel renklerin üçünün eşit miktarlarda birleştirilmesiyle elde edilir ve ona Onaltılık renk kodu #FFFFFF verilir. Tonun tam tersi siyahtır, bu da bir ekran görüntüsünde tüm renklerin olmamasıdır. Siyah, #000000 Hex renk koduna sahiptir ve her ton, mümkün olan en düşük yoğunlukta gösterilir. Renk kodları her renk için farklıdır.

Bir ton seçicinin yardımıyla ideal rengi seçebilir ve hoş ton uyumları, tonlar, tonlar ve tonlar hakkında bilgi edinebilirsiniz. HTML, CSS ve SCSS için stiller üretmek için Hex renk kodları, RGB değerleri ve HSL değerleri de girebilirsiniz. Düz tasarım renkleri, Google'ın Malzeme tasarım stili ve geleneksel web uyumlu renk tonu sistemi için altıgen renk kodları.

Çözüm

Web siteniz veya uygulamanız için en iyi renk kombinasyonları kişisel tercihinize göre belirlenir. Size sadece güvenebileceğiniz modern trendler sunduk. Bildiğiniz gibi, bir ürün için iyi bir renk kombinasyonu seçmek, modaya uygun bir tasarıma sahip başarılı bir ürünü piyasaya sürmenin yolunun sadece küçük bir parçası. Bu yolun henüz başındaysanız, no-code gibi bir geliştirme türüne dikkat etmenizi öneririz.

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