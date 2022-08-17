Para kazanmak, uygulama planlama, geliştirme ve bakımının temel ve gerekli bir parçasıdır. Yeni geliştirilmiş bir uygulamanız olsa bile, ondan para kazanabilirsiniz. Uygulamadan para kazanma modeli basit bir kavram değildir. Bir uygulamadan gelir elde etmenin birkaç yolu vardır. Bu kapsamlı uygulamadan para kazanma stratejisi kılavuzunu, yazılımınızdan başarılı bir şekilde para kazanmanıza ve yatırım getirisini artırmanıza yardımcı olmak için oluşturduk. Bu kılavuzun stratejisi, hangi seçeneğin sizin için en iyi olduğuna karar vermenize yardımcı olacak en yaygın mobil uygulama para kazanma stratejisinde size yol gösterecektir.

Uygulamadan Para Kazanma nedir?

Uygulamadan para kazanma, uygulamanızı kelimenin tam anlamıyla bir para kazanma makinesine dönüştürmek anlamına gelir. Uygulama kullanıcılarını ödeme yapan müşterilere dönüştürebilir ve uygulamanızdan iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. "Şimdi Öde" düğmesini tıklayıp gelirin gelmesini beklemek kadar kolay değil. Uygulama kullanıcılarının ihtiyaçlarını anlamanız ve onlara aradıkları her şeyi sağlamanız gerekir, ancak o zaman ödeme yapacaklardır. Uygulamalarınızdan para kazanmanın farklı yöntemleri arasında uygulama içi reklamlar, uygulama içi satın almalar, abonelikler ve bir kerelik ödemeler yer alır.

Bir Mobil Uygulamadan Nasıl Para Kazanırsınız?

Mobil uygulamayı tamamladıktan sonra, uygulamanızdan başarılı bir şekilde para kazanmak ve gelir elde etmek için bir uygulamadan para kazanma stratejisine ihtiyacınız var. İster ücretli ister ücretsiz bir uygulama oluşturmuş olun, şirketinizin karlılığını sağlarken kullanıcılarınızı memnun edecek bir uygulamadan para kazanma stratejisi geliştirmelisiniz. Örneğin haber uygulamaları, abonelik hizmetlerine ve kapılı içeriğe daha uygundur, oysa mobil oyun uygulamaları uygulama içi satın almalardan yararlanır. Bu makale, farklı uygulamadan para kazanma modelleri ve temel terimlerin tanımları dahil olmak üzere, uygulamadan para kazanma hakkında bilmeniz gereken her konuda size rehberlik edecektir.

Bir Mobil Uygulamadan Ne Kadar Para Kazanabilirsiniz?

Amerika Birleşik Devletleri'nde mobil uygulama geliştirme ve pazar payı her geçen gün büyüyor. 2014'ten Ekim 2018'e kadar olan verilere göre , küresel mobil e-ticaretten elde edilen gelir, 184 milyar ABD dolarından 699 milyar ABD dolarına çarpıcı bir şekilde yükseldi. Play Store'daki en iyi 200 uygulama günde yaklaşık 82.500 dolar kazanıyor. Öte yandan, ilk 800 başvurudaki ortalama gelirin yaklaşık 3.500 dolara düşmesiyle bu hızla düşüyor.

Buildfree.com'a göre, iki platform pazar payının %99'unu, Android ise %81,7'sini oluşturuyor. Sonuç olarak, Android geliştiricilerinin %16'sı ve iOS geliştiricilerinin %25'i mobil uygulamalarından aylık 5.000 dolardan fazla kazanıyor. İndirmeler uygulamalar için gelir sağlıyor mu? Ücretsiz uygulamalar indirme başına gelir elde etmez. Ücretli uygulamaların aksine, abonelik tabanlı mobil uygulamalar satın alınan her abonelik için para kazanır. Yazılım Mağazasında veya Google Play'de uygulama fiyatını kontrol etmek, indirme başına ne kadar gelir elde ettiğini hesaplamanıza olanak tanır. Ücretsiz Uygulamalardan para kazanmanın çeşitli değerli yolları arasında reklam reklamları, uygulama içi satın almalar, sponsorluk ve bağlı kuruluş pazarlaması yer alır.

Bir Mobil Uygulamadan Para Kazanma Sizi Zengin Yapabilir mi?

Kim yazılım geliştirmeye para yatırmadan günümüz çağında zengin olmak istemez ki? Günümüzde başarılı bir iş adamı olmak, zamana ayak uydurmak demektir; mobil uygulama geliştirme , işi geliştirmek için önemli bir araçtır. İlk olarak, kullanıcıların ihtiyaçlarını anlamanız, ardından kutunun dışında düşünmeniz ve potansiyel müşterinizi uygulamanızı indirmeye zorlayan fikri bulmanız gerekir. Instagram, TikTok ve Snapchat'e bir örnek alın. Bu uygulamaların kullanımı kolaydır; insanlar birbirinden sadece bir tık uzakta ve harika bir kullanıcı deneyimine sahipler. Ayrıca, yalnızca eğlence değil, bu uygulamalar reklamlarını maksimum hedeflenen kullanıcılara ulaştırarak insanların işlerini ve gelirlerini büyütmelerine yardımcı oluyor. Yani cevap şudur: evet, mobil uygulamadan para kazanma sizi zengin edebilir. Uygulamanızdan para kazanmanın birkaç yolu vardır, ancak dikkatli olun; gereksinimlerinize göre para kazanma stratejinizi seçmelisiniz.

Uygulamalarınızdan Para Kazanmanın Beş Yolu Nelerdir?

Çok sayıda mobil uygulama para kazanma modeli mevcuttur. Beş ana popüler uygulamadan para kazanma stratejisine biraz ışık tutalım. Yazılım büyümesini ve katılımını nasıl etkileyebileceklerini tartışın.

Uygulama içi satın alma işlemleri

Bu model çeşitli biçimler alır:

Üstün bir sistem özelliği.

Seviye veya ödül gibi yeni bir ücretsiz kullanıcı deneyimi.

Bu uygulamadan para kazanma modeli hem ücretsiz hem de ücretli uygulamalar için geçerlidir. Uygulama içi satın alma modellerinden yararlanmanın en iyi örneği mobil oyun uygulamalarıdır. Kullanıcı oyuna bağımlı hale geldiğinde, oyunun elmas, harita, giysi, silah, araç vb. ücretli özelliklerini satın alır. Örneğin PUBG, pandemi döneminde popülerlik kazanan popüler bir oyundur. İnsanlar bu uygulamadan para kazanma modelinden cömertçe kazanabilirler. E-Ticaret mobil uygulamaları, mobil oyun uygulamaları gibi bu strateji ve para kazanma modellerine sahip olabilir. Kullanıcıların satın almaları da bu kategoriye girer.

Uygulama İçi Reklamcılık

En karlı uygulama gelir modeli, uygulama içi reklamcılıktır. Mobil uygulama sahipleri, kullanıcı deneyimini bozmadan uygulamalarından para kazanmak için bu para kazanma modelini kullanır. Uygulama içi reklamcılık stratejisinin uygulanması kolaydır; sadece mobil uygulamalarınızda ticari reklamlar göstermeniz ve reklam ağlarından ödeme almanız yeterlidir. Bu modeli kullanırken, reklamların alakalı olduğundan ve hedef kitlenizi hedeflediğinden emin olun. Uygulama içi reklamlar, aşağıda açıklanan birçok biçimde mevcuttur.

Geçiş reklamları: Bu popüler para kazanma modeli, tüm mobil ekranda reklam görüntüler. Birçok önde gelen yayıncı bu modelden yararlanır ve uygulamalarından para kazanır.

Banner reklamlar: Bu para kazanma stratejisi, kullanıcı deneyimini bozmaz. Bir mobil ekranlı cep telefonunda yalnızca küçük bir alanı kaplar. Bu reklamlar, hedef kitleyi hedefleyecek kadar görünür ve kaliteli olmalıdır.

Uygulama içi video reklamlar: En etkili mobil reklam biçimi. Potansiyel müşterileri uygulamanızı indirmeye veya mesajınızı video reklamınız aracılığıyla iletmeye ikna edebilirsiniz; YouTube, Facebook, Instagram gibi birçok marka ve çok daha fazlası bu stratejiyi kullanır.

Freemium (Ücretsiz ve Premium)

Açıklandığı gibi, Freemium, Ücretsiz ve Premium'un birleşimidir. Uygulama hizmeti sağlayıcıları, kullanıcıya bazı temel ücretsiz özellikler sunar ve bazı gelişmiş özellikler premiumdur. Kullanıcıların uygulama premium özellikleri için ödeme yapması gerekir. Bu para kazanma modeli aracılığıyla gelir elde etmek için uygulama özellikleri, kullanıcıyı ilgilendiren özelliklere sahip olmalıdır. Çoğu kullanıcı, premium özelliklere kolayca yükseltmez; uygulama geliştiricileri, bir ay boyunca ücretsiz bir premium sürüm sunmalıdır. Böylece kullanıcılar, yükseltilmiş sürümlerin genişletilmiş özelliklerini deneyimleyebilir ve premium sürümü kullanmaya devam edebilir.

abonelik

Bu abonelik uygulaması para kazanma modeli, Freemium para kazanma modeline benzer. Uygulama geliştiricileri aylık veya yıllık abonelik ücreti kazanabilir. Netflix, Amazon, Adobe, Apple Music uygulaması ve diğerleri gibi birçok marka bu para kazanma modeli altında çalışıyor. Bu model başarılı olduğu kadar popülerdir; kullanıcı uygulamaya abone olduğunda, kullansa da kullanmasa da ücretlendirilir ve kullanıcı, o süre boyunca kullanmıyorsa aboneliği bir ay veya daha fazla süreyle dondurma esnekliğine sahiptir. Bu para kazanma modeli istikrarlı bir şekilde kazanılır, ancak uzun vadede çalışır ve uygulama sahipleri aylık veya yıllık sürekli gelir elde edebilir.

Ücretli İndirme Uygulaması Modeli

Bu ücretli uygulama modeli, kişinin bir uygulamayı indirmek için ücret ödemesi gerektiğini öne sürüyor. Çoğu insan bir uygulama indirme için ödeme yapmadığından bu biraz zor. Uygulama geliştiricileri, insanların uygulamanızı indirmekten çekinmemeleri için uygun indirme ücretleri aralığını belirlemelidir. Bu model Minecraft, GTA ve diğerleri gibi oyun uygulamalarında çok başarılıdır. Sadece oyunlar değil, diğer birçok faydalı uygulama da ücretlidir ve insanlar bunları ihtiyaçlarına göre indirir. Bu model doğrudan para kazanma stratejisi kapsamındadır.

Reklamsız uygulamalardan nasıl para kazanırım?

Aşağıdaki yöntemlerden birini uygulayarak reklam kullanmadan uygulamalarınızdan para kazanabilirsiniz:

Uygulama içi satın almalar ve ücretsiz iş modeli (Bu, reklam göstermeden mükemmel bir uygulamadan para kazanma stratejisidir.)

Bağlı pazarlama.

Sponsorluk modelleri.

E-ticaret ve yazılım ürünleri.

Abonelik modelleri.

Sonuç olarak

Bir dizi iyi bilinen platform veya araç, uygulamanızdan para kazanmanıza olanak tanır. Yeni başlayan biri olarak, uygulamadan para kazanma modeli seçimi ve seçtiğiniz model üzerinde çalışmak zor olabilir. Ama her şeyden önce, ürününüzden emin olmanız gerekir. Kod geliştirme mobil uygulamaları konusundaki bilginiz hakkında şüpheleriniz varsa ve mobil uygulama geliştirme konusunda herhangi bir yardıma ihtiyacınız varsa, örneğin kodsuz mobil uygulama geliştirme gibi daha kolay başlama yollarını arayabilirsiniz. Doğru platformu seçin ve yakında mobil uygulamanızdan para kazanacaksınız. AppMaster, yolculuğunuza başlamanız için mükemmel bir kodsuz platformdur. Size mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sağlamak için en iyi mobil arka uca sahiptir.