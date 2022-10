Transformar uma ideia de aplicativo em uma realidade de trabalho é uma tarefa mais complicada do que a maioria das pessoas pode acreditar. No entanto, com a riqueza de recursos de software disponíveis na internet, criar um aplicativo a partir de sua ideia é gerenciável. Você nem precisa necessariamente saber como desenvolver aplicativos móveis para fazer seu aplicativo funcionar. Você pode contratar terceiros ou freelancers, pois existem muitos lugares onde você pode encontrar bons talentos técnicos na internet.

Essa facilidade de criar um aplicativo também facilita o processo para as empresas. Você pode criar uma versão de aplicativo do seu site para dar mais tração. As pessoas são mais propensas a abrir aplicativos em seus telefones, e um aplicativo funcional simplifica isso. Quase 90% do tempo que uma pessoa passa no celular é em algum aplicativo móvel. Você deve considerar várias coisas antes de iniciar seu aplicativo, desde as ideias de aplicativos que você tem até a tecnologia que você usará para criar seu aplicativo. Aqui está tudo o que você deve saber sobre como criar um aplicativo do zero!

Gerar uma ideia de aplicativo

Este é o primeiro passo óbvio ao criar qualquer aplicativo móvel. Você pode criar seu próprio aplicativo móvel com base no golpe de inspiração ou em uma ideia inovadora que o impressionou. Ou você já pode ter um aplicativo da Web ou site em funcionamento e deseja criar uma versão móvel do mesmo. Mas e se você quiser criar um aplicativo, mas estiver com pouca criatividade? Não se preocupe! Nós temos você coberto.

Ideias existentes

Nem mesmo as ideias de aplicativos mais criativas do mundo são 100% inovadoras. Tudo é derivado de muitas outras idéias. Para criar um aplicativo, você pode acessar os aplicativos e sites para dispositivos móveis existentes e pensar em como torná-los melhores. Se você puder criar recursos ou alterações que possam alterar significativamente uma ideia de aplicativo existente, talvez valha a pena explorar.

Remixar

Além de trabalhar para melhorar os aplicativos móveis existentes para criar um aplicativo, você também pode pensar em torcê-los. Ou combinar recursos de aplicativos existentes. Por exemplo, e se houvesse uma versão do Instagram onde você também pudesse jogar com seus amigos? Ou um aplicativo Wordle que permite postar suas pontuações todos os dias? Algumas de suas ideias podem já existir, mas não deixe que isso o impeça. Pense em maneiras de adicionar um recurso completamente novo a uma ideia de aplicativo existente ou como ele pode ser combinado com um aplicativo muito diferente. Você pode ter algumas ideias interessantes de desenvolvimento de aplicativos móveis dessa maneira.

Pense nas suas necessidades

A maioria das soluções criativas vem da necessidade. Pense em sua vida e tente criar um aplicativo que possa facilitar sua vida. Quer acordar cedo? E se você fizer um aplicativo que o acorde um minuto mais cedo todos os dias até que você possa acordar no horário necessário? Ou um aplicativo de calendário que envia notificações uma hora antes de cada evento? As possibilidades são infinitas. Mesmo que existam soluções para seus problemas, não desanime. Você pode adicionar recursos mais inovadores que podem transformar completamente uma ideia existente.

Faça uma pesquisa de mercado competitiva

Agora você tem uma ideia de aplicativo que pode explorar! Antes de começar a criar um aplicativo, e se já existirem vários aplicativos móveis para esse problema específico? É por isso que você precisa de escopo para fora de sua concorrência. Você não precisa se preocupar com essa parte se estiver trabalhando no desenvolvimento de aplicativos móveis para melhorar suas habilidades técnicas. Mas se você planeja lançar seu aplicativo no mercado a qualquer momento, precisa conhecer sua concorrência.

Pode haver um aplicativo que já faça o que sua ideia sugere, mas você pode encontrar uma maneira de transformá-lo em um aplicativo melhor. Afinal, muitos sites de redes sociais populares à primeira vista fazem a mesma coisa (Instagram, Facebook, Twitter e muitos outros).

Da mesma forma, você pode encontrar maneiras de destacar sua ideia de aplicativo. Mas, para isso, você precisa entender o que os construtores de aplicativos de seus concorrentes já trazem para o mercado. Vá para aplicativos como a Google Play Store e a Apple App Store e veja se existem aplicativos móveis semelhantes. Confira e veja o que torna sua ideia diferente.

Em muitos casos, embora um aplicativo afirme resolver um problema específico, seus usuários podem não ficar satisfeitos com os resultados dos criadores de aplicativos. Você pode ver as avaliações que as pessoas deixaram e ver seus problemas com os aplicativos existentes. Ao criar um aplicativo, você pode tentar corrigir esses problemas.

Se você estiver usando um aplicativo móvel para fornecer seu conteúdo ao seu público, não precisará se preocupar com aplicativos móveis semelhantes. O conteúdo que você fornecer será capaz de destacá-lo. Por exemplo, considere se você tem uma linha de roupas ou qualquer coisa que queira vender. Independentemente de seus concorrentes, seus usuários continuarão usando seu aplicativo se você tiver bons produtos.

Nome do aplicativo

O nome do seu aplicativo é um fator chave. É algo que se relaciona muito com a identidade da sua marca. Tente tornar isso o mais cativante e simples possível. Ao criar um aplicativo, o nome do aplicativo também deve indicar a finalidade do aplicativo. Você também pode adicionar determinadas palavras-chave ao seu aplicativo na Google Play Store e na Apple App Store. Eles são muito importantes, pois ajudam seu público-alvo a encontrar seu aplicativo quando o pesquisam. O nome do seu aplicativo ajuda a criar uma identidade para seu aplicativo. Você pode levar seu tempo e criar várias opções e ver qual delas se adapta melhor ao seu aplicativo.

Conjunto de características

O conjunto de recursos do seu aplicativo são as funcionalidades que ele deve satisfazer. Esses são os recursos que você deseja ao criar um aplicativo. É fácil ter muitas ideias e recursos que você precisa se perder acidentalmente no processo de criação do aplicativo. Certifique-se de anotar o que seu aplicativo alcança e trabalhar nos recursos que você deseja que ele tenha com base no mesmo.

Você deve ter uma boa ideia dos principais recursos do seu aplicativo. Eles devem estar trabalhando na funcionalidade principal do seu aplicativo. O próximo conjunto de recursos em que você deve se concentrar são os exclusivos do seu aplicativo e que fazem um aplicativo se destacar. Você pode usá-los ao comercializar seu produto, pois você é o único que oferece esses recursos. Anote os recursos que também melhoram as soluções existentes. Você pode verificar as avaliações de aplicativos existentes e ver se há recursos que os usuários desejam em aplicativos móveis semelhantes. Incorporar isso permite que você atraia um público mais amplo ao criar um aplicativo.

Público-alvo

Você deve saber para quem é o seu aplicativo tão bem quanto conhece os recursos do seu aplicativo. Você pode criar e criar recursos melhores para seu aplicativo se entender o que sua base de usuários precisa. Como a maior parte do marketing que você fará pelo seu aplicativo não será presencial, identificar e segmentar o público certo é muito importante.

No entanto, fazer isso direito requer uma boa pesquisa. Você pode encontrar o público para seu aplicativo com base em pesquisas, estudos de mercado, grupos focais e muito mais. Mergulhe fundo em seu aplicativo e veja quem ele ajudará. Faça uma lista dessas pessoas e segmente-as durante o marketing. Por exemplo, se seu aplicativo fornece conteúdo novo e moderno, ele pode atrair mais um público mais jovem. Assim, você pode analisar dados demográficos, faixas etárias e muito mais para encontrar seu público-alvo ideal ao criar um aplicativo. Toda a internet está disponível para você e, ao usá-la de forma eficaz, você pode encontrar uma grande base de usuários.

Você pode encontrar detalhes sobre quem usa seus serviços usando o Google Analytics. Fazer uso de análise de mídia social também ajuda. As empresas podem ver quem gosta de suas postagens em várias plataformas e ver quem está interessado em seu produto. Quanto mais claro você for sobre seu público-alvo, mais fácil será para você comercializar seu aplicativo corretamente.

Preço/monetização

Uma das coisas que você deve considerar antes de criar um aplicativo é como ele será monetizado. Isso depende do seu orçamento e do seu modelo de receita. Se o seu aplicativo for outra forma de comercializar seu produto ou vender os serviços que você oferece, talvez você não precise de um preço separado para o aplicativo em si. No entanto, se você quiser cobrar de seus usuários uma taxa pelo uso do aplicativo, precisará decidir como fará isso.

Um aplicativo pode ter uma taxa inicial única ou pagamentos mensais ou anuais. Você também pode oferecer aos seus usuários dois planos, um pago e outro gratuito. Dessa forma, você pode atrair um grande público e fornecer aos usuários pagos mais incentivos e recursos. Muitas marcas famosas, como Spotify e YouTube, adotam esse modelo.

Antes de decidir o plano de monetização , você deve pesquisar o que seus usuários podem querer. Muitas pessoas preferem pagar uma quantia para evitar anúncios, enquanto outras desejam serviços mais avançados se estiverem pagando por um aplicativo. Se você optar por uma plataforma suportada por anúncios, também poderá obter dinheiro dos lugares em que anuncia.

seu orçamento

A qualidade ao criar um aplicativo pode depender do orçamento que você aloca. Há vários fatores a serem considerados antes de decidir a quantidade de dinheiro que você coloca em seu aplicativo. Esse valor também pode mudar à medida que seu aplicativo se desenvolve. Você pode perceber apenas mais tarde que certas áreas exigem mais dinheiro do que o estimado inicialmente, por exemplo, durante a manutenção e a implantação.

A quantidade de dinheiro que seu aplicativo precisará depende de coisas como a plataforma móvel que você emprega. Você pode usar uma plataforma de aplicativo nativa, web ou híbrida, e cada uma delas pode ter taxas diferentes de acordo com seu desenvolvedor. À medida que a funcionalidade do seu aplicativo aumenta, sua complexidade também aumenta. Você pode esperar taxas mais altas para aplicações mais complicadas.

Se você optar ou não por uma abordagem de desenvolvimento de aplicativos móveis internos ou uma abordagem de terceirização também pode fazer a diferença. Você deve considerar os recursos e a complexidade do seu aplicativo antes de tomar essa decisão. Além disso, você também terá que levar em consideração os custos necessários para as estratégias de marketing de aplicativos posteriormente.

Editor de aplicativos

Você pode descobrir mais sobre os criadores de aplicativos concorrentes verificando quem publicou seus aplicativos. Se grandes empresas possuem os aplicativos móveis com os quais você está competindo, elas terão mais recursos e dinheiro. Nesse caso, você deve tentar criar um aplicativo com recursos mais exclusivos para destacar um aplicativo. Corporações maiores terão mais poder monetário, portanto, se você estiver indo contra um aplicativo semelhante, suas campanhas de marketing poderão ser mais bem-sucedidas.

Por outro lado, se seus concorrentes são outros indivíduos ou organizações menores, você pode estar no mesmo barco que eles. Ter um ponto de venda exclusivo também ajuda aqui, mas você também pode tornar um aplicativo bem-sucedido aprimorando as soluções existentes. Você pode descobrir mais sobre quem possui um aplicativo acessando sua página de contato ou sobre. Você também pode conferir a empresa de desenvolvimento de aplicativos e o nome da marca em sites de redes sociais para ver sua presença online.

Ultima atualização

A última data de atualização do seu aplicativo informa se os criadores de aplicativos concorrentes que você está enfrentando são recentes ou não. Se o aplicativo foi atualizado apenas alguns anos atrás, talvez não esteja muito ativo hoje. No entanto, se o aplicativo tiver atualizações consistentes, ele estará bem em uso até agora.

Por que atualizar é bom?

A data da última atualização também mostra a importância da manutenção para seu aplicativo. Sem atualizações adequadas, você não pode melhorar os recursos do seu aplicativo. Você também deve anotar o que os usuários do seu aplicativo têm a dizer sobre você. Dessa forma, você pode pegar as sugestões e comentários deles e usá-los para melhorar o aplicativo.

Você pode utilizar as métricas de análise oferecidas pela loja de aplicativos do Google Play e da Apple App Store para acompanhar as avaliações dos usuários e os KPIs do seu aplicativo - indicadores-chave de desempenho. Para criar um aplicativo que envolva seu público, você deve fornecer novas funções e materiais de forma rotineira. A melhor estratégia para reter clientes e evitar a exclusão de aplicativos inativos é atualizar continuamente os serviços e fornecer novos conteúdos, não apenas quando você cria um aplicativo.

Inclua novos lançamentos em seu plano de marketing para que seus clientes estejam cientes deles. Você pode notificá-los por meio de notificações push ou destacar esses recursos adicionais na tela principal, que é a parte mais notável do seu aplicativo.

Embora seja necessário fazer upload de uma nova versão do aplicativo se houver alterações significativas, você pode atualizar seu próprio aplicativo com a frequência que desejar nas lojas de aplicativos. Não há limitações sobre a frequência com que você pode atualizar seu aplicativo. Não hesite em fornecer algo original quando puder. É uma boa ideia atualizar seu aplicativo com novos recursos, patches de segurança e atualizações do sistema operacional três a quatro vezes por ano.

Classificações e comentários

Você pode dizer muito sobre os criadores de aplicativos concorrentes analisando as avaliações deles. Se os usuários de um aplicativo concorrente estão dando classificações mais baixas e reclamando do mesmo em suas avaliações, isso significa que há muito espaço para melhorias. Você deve entender quais problemas eles enfrentam com aplicativos móveis existentes e tentar não repetir os mesmos erros em seu aplicativo ao criar um aplicativo.

Por outro lado, se houver aplicativos concorrentes com boas classificações e críticas, verifique-os e veja como eles funcionam. Veja por que os usuários do aplicativo gostam do aplicativo e se há alguma especificação de design que você também pode seguir. As avaliações e classificações de outros aplicativos móveis semelhantes são como comentários de usuários pelos quais você não precisa pagar. Você pode classificá-los e entender melhor seu público-alvo. Independentemente de as avaliações serem boas ou ruins, você pode encontrar algo para tirar delas que pode ajudá-lo a melhorar seu aplicativo.

Transferências

O número aproximado de downloads que um aplicativo possui é exibido na Play Store e na Apple App Store. Isso fornece uma estimativa de quantas pessoas usam um aplicativo. Ele pode dizer o quão popular é. Se você deseja uma análise mais detalhada do número de pessoas que baixaram um aplicativo, pode usar ferramentas externas de terceiros. Essa é uma boa maneira de ver a popularidade de seus concorrentes.

E se você não tiver concorrência?

Embora isso seja raro, você pode ter tropeçado em uma ideia que ninguém jamais pensou antes. Embora não ter uma grande concorrência facilite algumas de suas tarefas, você pode achar mais difícil identificar seu público-alvo e o que eles precisam, já que a ideia é tão nova. Há uma chance de que outras pessoas também não entendam sua ideia. Pode não ser totalmente viável ou econômico criar um aplicativo como esse.

Tente desconstruir sua ideia para que seja mais fácil de entender. Pense no problema que ele resolve e qual é a solução proposta. Crie aplicativos com um bom argumento para sua ideia e apresente-a para pessoas que você conhece. Se eles puderem mostrar brechas em sua ideia, tente consertá-los.

Escreva os recursos para seu aplicativo

Esta é uma grande parte do processo de criação de aplicativos. Como mencionado acima, você deve ter um conjunto de recursos claro que deseja incorporar ao criar um aplicativo. Aqui você pode pensar em uma versão ideal do seu aplicativo e trabalhar para isso. A funcionalidade que você deseja pode mudar à medida que você continua desenvolvendo. Você pode ter ideias melhores e perceber que alguns recursos não são viáveis. Mas nesta fase, pense no seu público-alvo e adicione todas as funcionalidades que deseja ao seu produto final.

Certifique-se de documentar bem a sua ideia. Isso ajudará você a entender o que sua base de usuários deseja. Também lhe dará um documento concreto para consultar mais tarde. Quanto mais claro você for, melhor poderá explicar seu aplicativo ao desenvolvedor. Defina seu objetivo final e a estratégia geral que você tem para criar o aplicativo. Se você precisar alterar constantemente a funcionalidade básica do aplicativo, estará desperdiçando muito tempo e energia.

Você não precisa decidir sobre os aspectos de design do seu próprio aplicativo agora. Portanto, o número de telas ou páginas que você tem em seu aplicativo ainda não precisa ser decidido. Mas você deve ser claro neste ponto sobre o que todos os usuários do seu aplicativo podem fazer depois de abrir o aplicativo.

Decida sobre os principais recursos para um MVP

Um MVP , ou um produto mínimo viável, é como um protótipo do seu próprio aplicativo ou produto. A teoria por trás disso é que é preferível lançar inicialmente uma versão reduzida, mas ainda funcional, do seu aplicativo para que você possa fazer com que clientes reais o usem. Você poderá melhorar sua compreensão do que as pessoas realmente precisam obtendo feedback de usuários reais de aplicativos no mundo real dessa maneira.

Em seguida, você pode criar um aplicativo com uma atualização para seu software com recursos adicionais com base nessa entrada e pedir críticas aos usuários do aplicativo mais uma vez. Você pode repetir esse ciclo várias vezes até encontrar um produto que corresponda exatamente às necessidades do mercado. Compare isso com investir muito tempo e dinheiro criando um produto apenas para descobrir que ninguém o queria quando foi lançado. Portanto, examine cada elemento que você listou e imagine como ele poderia mudar se fosse mais simples.

Verifique se o aplicativo ainda atende às necessidades do seu público e aborda o problema maior. Provavelmente, os recursos que você lança podem não ser exatamente o que os usuários do seu aplicativo desejam. Seu produto mínimo viável consistirá apenas dos recursos necessários. Recursos secundários podem ser deixados para exploração posterior. O MVP só resolve o problema principal que você está tentando corrigir. Caso contrário, pode não valer a pena o tempo e o dinheiro gastos com isso.

Benefícios de um MVP

Existem vários benefícios de ter um MVP. Como mencionado acima, você pode economizar muito dinheiro e tempo ao criar um aplicativo. Um MVP pode ajudá-lo a entender verdadeiramente o que seu público precisa e ajuda a ajustar seu aplicativo. Também pode ajudá-lo a atrair investidores. Antes de investir seu dinheiro em ideias de negócios, as partes interessadas geralmente desejam ver uma versão física do produto que podem experimentar. Um MVP pode ajudá-lo a conquistar bons investidores.

Você pode mudar a direção em que seu produto está indo depois de lançar um MVP. Diz-lhe o que o mercado precisa. Também pode ajudá-lo a formular uma estratégia básica de monetização . Você pode testar seu modelo de receita inicial no MVP e ver como sua base de usuários reage ao aplicativo de teste. Se eles não estiverem dispostos a pagar pelos serviços que você oferece com uma versão gratuita do aplicativo disponível, por exemplo, você pode se livrar da versão gratuita do aplicativo ou adicionar mais incentivos à versão paga.

Um MVP também permite testar o design inicial do aplicativo e as interfaces de usuário. UI e UX são fundamentais quando se trata de engajamento do usuário. Uma boa interface do usuário pode aumentar a taxa de conversão de uma página da Web em até 200%, e um bom design de UX aumenta a taxa de conversão em até 400%. Você pode testar seus designs com um MVP e ver como seu público reage a eles.

Faça maquetes de design do seu aplicativo

Agora que você sabe qual deve ser a funcionalidade básica do seu próprio aplicativo, vamos começar a projetar o aplicativo. Como mencionado acima, o design do seu aplicativo desempenha um papel muito importante quando você cria um aplicativo. Tanto a interface do usuário quanto a experiência do usuário são importantes.

A aparência e a sensação de um site ou aplicativo são chamadas de Interface do usuário. É a área da tela onde o usuário interage com o site, e um designer de interface do usuário precisa cuidar de como vários componentes são exibidos, os gráficos e a capacidade de resposta do site em vários dispositivos.

O termo User Experience refere-se a como um usuário interage com um produto, serviço ou organização em geral. Um designer de UX tenta garantir que o consumidor possa utilizar facilmente o produto ou serviço e considera como o usuário se sente durante o processo de interação com o serviço. Seu objetivo é proporcionar uma experiência simples, eficiente e agradável para o cliente.

Seu site é um ponto de contato entre seus consumidores e seu serviço. O tráfego que chega à sua página de pesquisas, anúncios ou outras campanhas de marketing pode ser convertido em clientes em potencial. E a primeira coisa que eles verão será o seu site. Se eles não ficarem impressionados com sua página, todo o trabalho feito para trazê-los até lá se tornou inútil. É por isso que ter uma boa UI e UX pode dar ao seu serviço ou produto uma vantagem marcante sobre outros concorrentes. Isso também pode ajudar seu site a ter uma classificação mais alta nos rankings de pesquisa.

Você pode empregar um designer ou usar um designer interno para o design do seu aplicativo. Antes de entregar as coisas aos profissionais, você pode criar um aplicativo simulado para mostrar a eles como você deseja que o aplicativo seja. Usando uma caneta ou lápis, você pode fazer esses modelos de design de aplicativos em papel. Você também pode fazer um protótipo de design de aplicativo em plataformas digitais. Os protótipos digitais são o tipo mais popular de prototipagem porque são realistas o suficiente para testar a maioria dos componentes da interface corretamente. Eles também são muito mais fáceis de fazer do que protótipos HTML. Aplicativos e softwares projetados especialmente para prototipagem podem ser usados para criar aplicativos e protótipos digitais.

Falaremos sobre interfaces de usuário e experiência nas próximas seções. Mas por que essas palavras são importantes ao criar seu design? Você não pode simplesmente criar um design de aplicativo básico que se concentre na funcionalidade? Não! Vamos ver por quê.

Por que UI/UX é importante?

Uma boa UI e UX ajudam um site ou aplicativo de várias maneiras.

Clientes satisfeitos

Clientes satisfeitos que acharam seu site útil falarão a outras pessoas sobre seu produto ou serviço, o que ajuda a aumentar o tráfego para o mesmo. Mesmo que outras empresas ofereçam os mesmos serviços, se o seu for mais fácil de usar, ele se tornará imediatamente mais atraente para sua base de usuários.

Economize tempo e dinheiro

Gastar para garantir uma boa experiência do usuário resulta em menos atualizações e alterações no futuro, economizando dinheiro e tempo.

Potencializa a sua marca

Uma boa UI/UX deixa clientes impressionados, cuja confiança e crença na sua marca aumentam. Isso faz com que eles também usem seus serviços no futuro.

Ranking de SEO aprimorado

Um design de aplicativo bom e eficaz aumenta sua base de usuários e ajuda a impulsionar seu site nas classificações de pesquisa. Isso ajuda a obter um público interessado em seu produto ou serviço. Experiência do usuário e SEO geralmente andam de mãos dadas.

Tela principal

Quanto tempo você acha que leva para alguém decidir se gosta de um aplicativo da web ou não? Uma pessoa comum sai de um site 10 ou 20 segundos depois de encontrá-lo, e a decisão de permanecer ou não no site geralmente é tomada nos primeiros 10 segundos. Se a reação inicial que eles têm a um aplicativo da web ou aplicativo móvel não for positiva, é provável que eles saiam imediatamente.

Este é um dos principais lugares onde a UI/UX entra em jogo. Não só o aplicativo deve ser esteticamente agradável de se ver, mas também deve ser fácil de usar. Garantir que o aplicativo seja carregado em 5 segundos também é um aspecto importante em um mundo onde as pessoas geralmente perdem o interesse pelas coisas em meros segundos.

As telas principais são as principais páginas de aplicativos em seu aplicativo móvel. Imagine-se usando seu aplicativo e trabalhando nas várias páginas que aparecerão. Haverá uma página inicial inicial que será exibida. Se o seu aplicativo permite que os usuários do aplicativo façam login, deve haver páginas de login e perfil. Então você pode pensar em coisas como uma página sobre nós, uma página de contato e muito mais. Se você permitir que seus usuários conversem com o suporte ao cliente, deve haver outra página para o mesmo.

Fonte da imagem - drible/Autor - Nick Zaitsev

Seus clientes terão que alternar entre essas telas principais. A qualquer momento, tente não fazer com que os usuários do seu aplicativo se sintam presos. Isso significa que se eles quiserem voltar para uma página anterior ou quiserem sair da tarefa que estão fazendo no momento, deve haver um botão que permita fazê-lo. As páginas principais precisam ser bonitas e fáceis de manusear. Se a interface do usuário parecer bloqueada e irritante, os usuários do seu aplicativo ficarão frustrados.

Se o usuário quiser mais informações, certifique-se de que ele tenha um botão facilmente visível que possa ser pressionado. Ter em mente que o site ou aplicativo é centrado em como o usuário pode navegar é de extrema importância. Dê uma olhada em aplicativos e sites de sucesso ao nosso redor, e podemos notar que todos eles parecem agradáveis aos nossos olhos, e navegá-los não é desnecessariamente complexo.

Navegação Principal

A navegação refere-se à maneira como um usuário pode alternar entre as páginas principais do seu aplicativo. Você deve considerar o método principal para navegar em seu aplicativo. Seu aplicativo pode ter uma barra de guias na parte inferior da tela. Ou pode empregar um menu lateral deslizante para acessar suas muitas seções.

Dê uma olhada nos aplicativos que você usa diariamente e veja como eles navegam de uma página para outra. Tente entender qual é o mais confortável para você e integre os mesmos métodos em seu aplicativo. A melhor navegação é aquela que vem de forma natural e intuitiva. Existe um problema se você tiver que pensar sobre onde procurar qualquer coisa. Seus usuários devem poder navegar em seu aplicativo sem sequer pensar nisso. Isso significa que tudo o que eles precisam deve estar na tela e fácil de entender. Por exemplo, se você tiver um botão Voltar na tela, seus clientes devem entender facilmente que, se clicarem nele, poderão acessar a página anterior.

A eficácia de um negócio não pode ser perdida com o design, e a combinação certa de usabilidade e informação é algo que os designers tentam alcançar. Isso inclui uma navegação simples e clara que informa ao usuário onde está tudo. O design do aplicativo deve garantir que as partes do aplicativo da Web que os consumidores usam sejam visualmente agradáveis de se ver e fáceis de interagir. Eles também devem garantir que as cores , fontes , imagens, etc., usadas aumentem o máximo de satisfação e conforto do usuário.

Usabilidade

Este é um conceito que se refere a quão simples é usar um serviço ou produto para a finalidade para a qual foi projetado. É um componente da Experiência do Usuário (UX), que examina como um usuário se sentesobre um produto à medida que o utilizam. Podemos projetar nosso software para ser intuitivo para que os usuários possam usá-lo de forma eficaz sem ter que lutar. Estamos nos concentrando em maximizar a usabilidade e manter o aplicativo o mais simples possível neste estágio do processo de criação de aplicativos para dispositivos móveis.

Determinar o que mostrar em cada página e como organizar os componentes da interface do usuário na tela são as principais decisões que você terá que tomar. O processo de construção de um aplicativo amigável envolve muitas etapas diferentes. Por exemplo, imagine tentar clicar em um botão na parte superior da tela enquanto carrega seu celular em uma mão. Seu polegar não pode ir até o fim! Você precisa considerar fatores como esse ao criar sua interface de usuário.

Já falamos muito sobre UI e UX aqui. Como você acha que esses dois vão juntos?

Como UI e UX funcionam juntos?

User Interface e User Experience são nichos complementares. Um aplicativo com interface de usuário incrível, mas com funcionalidade ruim e difícil de usar, pode ser complicado para o cliente. Da mesma forma, um aplicativo da Web que funciona bem, mas cuja interface do usuário torna a coisa toda essencialmente inútil, também não será um sucesso. Não importa quão boa seja a ideia, o produto final precisa ser utilizável pelo seu público-alvo. E eles precisam estar confortáveis ao usá-lo. É por isso que UI e UX são de extrema importância para um aplicativo da web ou aplicativo móvel.

Integração

Isso se refere a receber seus usuários em seu aplicativo. Se você começar a usar aplicativos como o Canva, deve ter notado uma tela pop-up que aparece e informa os vários componentes do aplicativo. Se você é novo em um aplicativo, isso pode ser muito útil para descobrir o que cada página e botão faz.

Fonte da imagem - drible/Autor - Salman Khan

Se seu aplicativo for relativamente simples de usar, você não precisará ter uma sequência de integração elaborada. No entanto, se houver alguns aspectos complicados em seu aplicativo, você deve encontrar uma maneira de informar aos usuários como usá-los.

Além de usar o design para educá-los sobre como usar seu aplicativo, você também pode ter tutoriais em vídeo incorporados em seu aplicativo sobre como fazer as coisas. Você também pode compartilhá-los em suas plataformas de redes sociais para educar sua base de usuários.

Ferramentas para projeto

Existem várias ferramentas que você pode usar para projetar suas interfaces e testar a experiência do usuário. Alguns deles incluem Sketch, Figma, InVision Studio e muito mais. Essas plataformas permitem que você crie aplicativos para seus projetos e algumas permitem recursos de colaboração. Isso significa que você pode trabalhar em um design com várias pessoas. Você pode usar ferramentas como Photoshop, Adobe XD, Axure e muito mais para trabalhar no UX do seu aplicativo.

Qual é a melhor maneira de criar um aplicativo?

Em geral, nenhuma abordagem única para o processo de criação de aplicativos é ideal para todos. Tudo depende de seus requisitos, finanças, tipo de aplicativo, setor e uma série de outras variáveis quando você cria um aplicativo. O desenvolvimento de aplicativos nativos será sua principal escolha se você estiver criando um aplicativo de jogos ou algo semelhante. Você pode criar um aplicativo geral se o estiver criando apenas para uso individual ou como hobby. Mas se você deseja lançar um aplicativo nativo no mercado e monetizá-lo, há outras coisas que você deve considerar. Você pode empregar uma parte externa ou um desenvolvedor de aplicativos. Essas são as práticas mais vistas se você não tiver um desenvolvedor de aplicativos em sua equipe.

Estúdios de desenvolvimento de aplicativos

Embora a contratação de uma agência de desenvolvimento de aplicativos possa parecer a opção ideal para criar um aplicativo de alto nível, você também deve estar preparado para pagar uma taxa alta. É comum pagar entre US$ 50.000 e US$ 100.000 para obter as versões iniciais do aplicativo nativo de um aplicativo das plataformas de aplicativos iOS e Android. Os aplicativos híbridos podem ser um pouco mais rápidos e menos caros do que os aplicativos nativos, mas ainda sobrecarregarão as finanças de uma pequena empresa.

Embora a contratação de uma agência de desenvolvimento de aplicativos possa parecer a opção ideal para criar um aplicativo de alto nível, você também deve estar preparado para pagar uma taxa alta. É comum pagar entre US$ 50.000 e US$ 100.000 para obter as versões iniciais do aplicativo nativo de um aplicativo das plataformas de aplicativos iOS e Android. Os aplicativos híbridos podem ser um pouco mais rápidos e menos caros do que os aplicativos nativos, mas ainda sobrecarregarão as finanças de uma pequena empresa. Freelancer

Em sites como Upwork.com, peopleperhour.com e LinkedIn, você pode encontrar desenvolvedores de aplicativos freelancers. Para programação de aplicativos para iPhone/iPad e Android, procure pessoas com experiência com o SDK do iOS, Objective C, Cocoa e o SDK de aplicativos Java/Android. Um desenvolvedor de aplicativos decente custará cerca de US $ 40 e US $ 80 por hora. Você pode não obter bons resultados se pagar menos do que isso.

iOS ou Android?

Antes de contratar um profissional de desenvolvimento de aplicativos móveis, você precisa pensar para o que está contratando. Você quer um desenvolvedor de aplicativos iOS ou um desenvolvedor de aplicativos Android? Você também precisa decidir se seu aplicativo será um aplicativo nativo, um aplicativo da Web ou um híbrido. No início do processo de pesquisa, você deve escolher a plataforma que empregará para seu aplicativo nativo, pois isso terá um impacto significativo em seu orçamento e cronograma.

Certos recursos podem não ser possíveis como um aplicativo para iPhone para desenvolver aplicativos iOS, por exemplo, enquanto outros podem não funcionar em uma plataforma Android. Você também pode pensar em usar plataformas móveis que não sejam aplicativos iOS e aplicativos Android. No entanto, como o Android e o iOS combinados detêm mais de 99% da participação de mercado para aplicativos móveis, essas são sua maior aposta para acessar uma grande base de usuários. Como não há cruzamento entre as plataformas ou entre aplicativos para iPhone e Android, um aplicativo feito para uma não funcionará na outra e vice-versa. Se você planeja ter um aplicativo para iOS e um aplicativo para Android, precisará de dois aplicativos separados.

Quanto tempo leva para construir um aplicativo?

Várias variáveis afetam quanto tempo leva para criar um aplicativo. Três dos fatores mais importantes para determinar sua programação são o tipo de programa que você está criando, a sofisticação de sua funcionalidade e a abordagem de desenvolvimento do aplicativo. Enquanto alguns aplicativos podem ser criados em questão de meses, outros podem levar anos. A maior parte dos aplicativos móveis normalmente pode ser criada entre 6 a 12 meses.

Recursos complexos de aplicativos móveis exigirão mais tempo enquanto você cria um aplicativo. Todo o processo de criação do aplicativo pode ser concluído em menos de uma semana se você criar um aplicativo simples para uso pessoal, como uma tocha ou planilha. No entanto, faça seu plano de negócios esperando que o processo de desenvolvimento do aplicativo leve alguns anos se você pretende criar um aplicativo que seja o próximo Twitter, Google ou Tinder.

Mesmo quando seu aplicativo estiver pronto, lembre-se de que sua manutenção nunca termina. Você terá que continuar atualizando-o para permanecer na demanda. Essa é uma desvantagem de contratar freelancers, pois eles não cuidarão da manutenção do seu aplicativo mais tarde. Você terá que contratá-los novamente ou empregá-los por muito tempo. Se você contratar uma nova pessoa, pode levar algum tempo para se acostumar com o aplicativo e como ele funciona.

Linguagens de programação para desenvolvimento de aplicativos

Você precisará decidir o idioma e a plataforma em que deseja implantar seu aplicativo antes de contratar um desenvolvedor. Diferentes linguagens de programação e estruturas são usadas para criar um aplicativo com base no tipo de aplicativo que você está criando - nativo, híbrido ou aplicativo da web.

A linguagem de programação Objective-C, que foi desenvolvida como um subconjunto de C com objetos adicionais, é a mais popular usada para construir aplicativos para o sistema operacional de aplicativos iOS. Objective-C é uma linguagem de programação bastante antiga e desafiadora para pessoas que nunca codificaram antes, embora seja funcional e extremamente popular. Swift é uma nova linguagem de programação global que a Apple criou para todas as suas plataformas e gadgets. Swift é uma linguagem de programação mais simples que é tão abrangente quanto Objective-C.

Uma grande variedade de linguagens de programação está atualmente disponível e aceita por aplicativos Android. A linguagem mais popular e conhecida é, sem dúvida, Java. A integração completa com a plataforma de desenvolvimento do Google, o uso do conhecido Eclipse IDE, a sintaxe direta e a extensa estrutura contribuem para a popularidade do Java. Como Kotlin e Java são compatíveis, os projetos Kotlin podem ser simplesmente incorporados e utilizar o código Java. No entanto, Kotlin tem muito menos referências de código e exemplos do que Java. Para pessoas que gostam de trabalhar muito mais de perto com o hardware e que tentam evitar usar os recursos padrão do Google, C++ é uma boa escolha. Você pode criar aplicativos Android geralmente no Android Studio.

Quanto custa fazer um aplicativo?

Um aplicativo pode ser criado por US$ 2.000, US$ 20.000, US$ 200.000 ou até mais de US$ 2 milhões. O preço para desenvolver um aplicativo móvel depende de várias variáveis e do nível de funcionalidade que ele possui. Os fatores que terão o maior impacto no custo são o tipo de aplicativo que você está criando, os recursos que você está incluindo e o processo de desenvolvimento do aplicativo. Em comparação com a codificação simples, as plataformas de criação de aplicativos são mais baratas.

Enquanto um desenvolvedor iniciante pode cobrar US$ 30 por hora, os desenvolvedores de aplicativos profissionais podem cobrar US$ 150 por hora para criar um aplicativo. À medida que você continua aprimorando os recursos, o desempenho e a complexidade do aplicativo, o preço aumentará. Você precisará manter estritamente o seu orçamento. Se você gastar dinheiro sempre que necessário, poderá acabar gastando muitas vezes seu orçamento inicial.

Teste de aplicativos

É uma boa prática testar seu aplicativo com frequência enquanto ele ainda está sendo desenvolvido, não apenas quando estiver concluído. Ao fazer isso, você pode informar seu desenvolvedor sobre as modificações à medida que ele as faz no aplicativo. Isso acabará por economizar tempo, dinheiro e muito aborrecimento.

Você pode instalar o arquivo do seu aplicativo Android em qualquer dispositivo móvel ou computador e avaliá-lo em uma configuração do mundo real. Isso torna o teste bastante fácil e algo que você pode começar a fazer imediatamente. A Apple é um pouco diferente nesse aspecto, como de costume. Se você pretende testar seu aplicativo no iOS, precisará usar uma plataforma como Invision ou TestFlight. Aproveite o tempo para instalar e usar esses programas para evitar problemas mais tarde.

Os desenvolvedores de aplicativos que cortam custos nessa fase geralmente pagam um preço alto por isso. O problema ocorre quando um programa não testado é lançado oficialmente e está infectado com bugs e apresenta várias falhas que poderiam ter sido evitadas. Pode parecer que você está economizando tempo ignorando esse estágio, mas isso não é verdade. Ignorar esta etapa desperdiçará seu tempo mais tarde.

Na maioria das vezes, usuários de aplicativos em potencial ou testadores particulares realizam simulações ou, ocasionalmente, testes operacionais reais durante o teste alfa nas instalações dos desenvolvedores de aplicativos. O lançamento das versões beta do aplicativo para um grupo seleto de usuários, que não são membros da equipe de programação, é conhecido como teste beta. Se você deseja que seu software de criação de aplicativos funcione corretamente, o teste beta é essencial.

Crie o aplicativo com uma ferramenta sem código

Hoje, além do método de desenvolvimento clássico, existe a programação visual que é realizada em plataformas sem código . Esta é uma abordagem de desenvolvimento muito voltada para o futuro que permite lançar seu produto muito mais rápido e muito mais barato. Você não deve pensar que soluções sem código são adequadas apenas para projetos MVP ou algo simples; na verdade, isso não é mais o caso. Existem plataformas bastante poderosas que permitem desenvolver soluções de nível empresarial CRM, sistemas ERP e muito mais. Além disso, existem plataformas especializadas em desenvolvimento de jogos.

No entanto, a criação de aplicativos não exige necessariamente conhecimento de programação. Mesmo sem conhecer nenhum código, qualquer pessoa pode criar um aplicativo. Tudo o que você precisa fazer é identificar a melhor plataforma de desenvolvimento de aplicativos sem código para atender às suas necessidades. Então, tudo o que resta a fazer é aprender a utilizar essa plataforma, adicionar seus recursos e alterar a aparência e a sensação do aplicativo para refletir sua marca.

Antes do desenvolvimento de aplicativos sem código, a criação de aplicativos móveis exigia habilidades de programação. O processo de desenvolvimento de aplicativos para aprender a codificar leva muito tempo e não é nada simples. Além disso, na primeira vez que você usar código para criar aplicativos nativos, os resultados certamente não serão do melhor calibre. Graças à inovação moderna, qualquer pessoa pode agora ter uma ideia de aplicativo e torná-lo realidade sem ter que escrever uma única linha de software. Você pode utilizar um criador de aplicativos como substituto do desenvolvimento convencional de aplicativos para criar aplicativos nativos.

Benefícios das plataformas sem código

Os construtores de aplicativos sem código não são apenas convenientes, mas também têm vários outros benefícios. Uma das principais vantagens de empregar um criador de aplicativos sem código é que você pode criar aplicativos iOS e aplicativos Android simultaneamente usando uma única implantação. Você também pode criar e atualizar o aplicativo por conta própria sem usar uma equipe ou organização de desenvolvimento de aplicativos. Por causa disso, é muito mais barato que o desenvolvimento convencional.

Ao usar um construtor de aplicativos sem código, você pode criar um aplicativo mais rapidamente e reduzir o tempo necessário para que ele alcance os dispositivos móveis Android e iOS atuais. Também é mais simples gerenciar o software depois de lançado. Não haverá cobranças ou taxas imprevistas durante a fase de desenvolvimento do aplicativo.

AppMaster

AppMaster é um construtor de aplicativos sem código que pode ajudá-lo a criar seus aplicativos facilmente. O AppMaster é diferente dos outros, pois gera o código-fonte e é mais do que simplesmente uma plataforma sem código. Em outras palavras, a plataforma imita o criador. Fornecer um trabalho para a plataforma e a equipe de desenvolvimento fornecerá o mesmo resultado, mas o AppMaster fará isso mais rápido, melhor e por menos dinheiro.

Isso é possível pela capacidade da plataforma de produzir automaticamente documentação técnica e criar código-fonte na linguagem Go. Tudo isso permite que o cliente recupere seu código-fonte, se necessário. Você pode criar um aplicativo, aplicativos da Web, aplicativos móveis e back-ends usando esta ferramenta completa.

Envie seu aplicativo para a Apple App Store e Google Play Store

O momento mais esperado de qualquer criador de aplicativos é quando seu aplicativo será lançado nas lojas de aplicativos. Uma vez que o design e o desenvolvimento são feitos, este é o próximo grande passo. Para várias lojas de aplicativos, existem diferentes etapas para iniciar seu aplicativo. Seus clientes de aplicativos podem facilmente ir até lá e instalar seu aplicativo da loja assim que você lançar seu aplicativo Android na Google Play Store e seu aplicativo iOS na Apple App Store ou na loja de aplicativos iOS. A Apple Store ou a loja de aplicativos iOS podem exigir bastante do seu aplicativo, então você pode precisar de ajuda para ser aceito.

A primeira coisa a fazer antes de enviar seu aplicativo para qualquer loja é verificar as regras nas App Stores . Existem várias diretrizes de envio para cada uma das App Stores. Certifique-se de fazer sua pesquisa analisando as instruções para enviar aplicativos ao Google e à Apple para evitar rejeições e atrasos. Há uma variedade de razões pelas quais um aplicativo pode ser recusado.

O próximo passo é escrever uma boa descrição do seu aplicativo. Isso é o que seus usuários criarão inicialmente. Portanto, uma boa descrição peculiar lhes dará uma boa primeira impressão. Uma de suas primeiras oportunidades de persuadir as pessoas de que este é o aplicativo que eles estavam procurando é através da descrição das App Stores. Inclua suas palavras-chave mais pertinentes lá. Esta é uma etapa essencial no processo de otimização da App Store. Você também pode adicionar boas imagens do seu aplicativo para atrair as pessoas. Não ter fotos ou capturas de tela pode dissuadir sua base de usuários de realmente baixar o aplicativo.

Melhore seu aplicativo com feedback do usuário

Um software bem-sucedido requer desenvolvimento contínuo. Você começará a receber feedback assim que os consumidores reais estiverem usando seu aplicativo. Isso pode ser tanto positivo quanto negativo. Como outros usuários provavelmente estão se sentindo da mesma forma, mas não estão dispostos a falar, aceite as críticas que você receber de forma positiva. Lembre-se de que eles estão essencialmente lhe dizendo maneiras pelas quais você pode ser melhor. Mostre aos clientes que você está sempre atualizando o programa com novos recursos, correções de bugs e aprimoramentos. Isso é algo que pode ajudá-lo a ficar à frente dos concorrentes.

Você, sem dúvida, conduziu algum estudo ou consultou vários amigos antes de sua primeira libertação. A maior parte disso, porém, foi determinada por seus próprios instintos. No entanto, depois de fazer sua primeira implantação, você terá usuários reais do aplicativo. O que as pessoas pensam sobre isso? Seus clientes e usuários são quem contam no final do dia. Os clientes gostam de ter suas opiniões procuradas. Os usuários que dedicarem um tempo para dar suas opiniões se preocuparão com o sucesso do seu aplicativo e fornecerão feedback honesto.

Conclusão

Tentamos fornecer uma introdução abrangente à criação de aplicativos. Agora você sabe que este é um processo que não precisa necessariamente de habilidades de codificação. Você pode encontrar uma boa plataforma sem código ou um desenvolvedor para contratar e começar seu próprio aplicativo! Existem várias etapas nesse processo, e não é algo que você possa terminar em poucos dias. Construir um aplicativo comercial de sucesso leva muito tempo e energia. Também pode exigir uma boa soma de dinheiro.

Mas os benefícios de ter um aplicativo certamente fazem todo o esforço que você coloca nele valer a pena. Ele pode aumentar a identidade da sua marca e aumentar sua base de usuários. As pessoas adoram usar aplicativos em vez de abrir sites na web, e ter um bom aplicativo na google play store pode ajudar sua empresa. No entanto, ter um aplicativo de boa qualidade é importante. Portanto, não comprometa seu aplicativo e seu desempenho. Isso pode prejudicar sua imagem e deixar os usuários frustrados. Leve em consideração o que seus usuários têm a dizer e certifique-se de mantê-los como o foco do seu aplicativo.