Mobil uygulama pazarı büyüyor ve kullanıcılar için rekabet artıyor. İstatistiklere göre, projelerin %20'si hiç kârlı değil. Ne yapalım? Geliştirme aşamasında para kazanma stratejinizi düşünün!

2021'de bir mobil uygulamadan para kazanmanın mevcut yollarından bahsedelim.

Uygulamada reklam yerleşimi

Buradaki asıl mesele, görünürlük ve göze batmama arasındaki dengeyi korumaktır. Başarılı olursanız, yalnızca kar elde etmekle kalmayacak, aynı zamanda sadakati koruyacak ve izleyici katılımını artıracaksınız.

Artıları:

Ücretsiz uygulamalar daha fazla indirilir ve yayınlandıktan hemen sonra bunlardan para kazanabilirsiniz;

Reklamcılığın sizin para kazanma yolunuz olduğunu anlayan kullanıcılar, reklamlardan geri adım atmazlar;

Alakalı reklamlar can sıkıcı olmayacak ve kullanıcı deneyimini iyileştirebilir;

Birçok farklı formatla deneme yapabilirsiniz;

Diğerlerine kıyasla en kolay yol.

Eksileri:

Çoğu niş uygulama için uygun değildir;

Kullanıcı başına düşük gelir;

İzleyiciler#nbsp; müdahaleci reklamlar nedeniyle uygulama;

Birçok kişi reklamlara dikkat etmemeye veya reklamları kapatmaya/atlamaya alışır;

Reklam trafiği engelleyiciler, uygulamalarda reklamları gizleyebilir.

Mobil uygulamalarda reklam türleri

Afiş: statik veya hareketli görüntüler; modası geçmiş ve etkisiz bir klasik;

Ödüllendirme: Bir reklamı görüntülemek/bir bağlantıya/yeniden gönderiye tıklamak için kullanıcıya bonuslar verilir - sanal para birimi veya işlevlere erişim süresi;

Yerel: uygulamanın bir bölümünü taklit eder; görevi dikkat çekmek değil, tam tersine - reklamın ne olduğu anlaşılmadan tıklanması için;

Yerleşik: örneğin, videonun başına eklemek, akıllıca kullanılırsa para kazanmanın etkili bir yoludur;

Etkileşimli (oyun): içinde basit eylemler mevcuttur; zaman geçirmeye yardımcı olur ve reklama olan ilgiyi artırır;

Geçiş reklamı (ara): uygulama içindeki ekranlar veya seviyeler arasındaki geçişlerde görüntülenir; genellikle animasyonlu veya etkileşimli.

Uygulama içi satın alma işlemleri

En yaygın para kazanma türü, mobil oyunlarda ürün satın almaktır. Ancak kullanıcılara bireysel özellikler veya eklentiler satabilirsiniz.

Artıları:

Düşük risk;

Kullanıcılar onlara alıştı.

Eksileri:

Uygulamanın ana işlevine zarar vermemek için entegre edilmesi zordur;

Çok az kullanıcı sürekli satın alma yapar.

Anlaşma yüzdesi

Bu tür para kazanma ile bir pazar yeri oluşturursunuz ve kullanıcılarınızın uygulamada mal veya kiralık iş aramasına izin verirsiniz.

Artıları:

İyi ayarlanmış bir model kendi kendine çalışır;

Başvurunuz ücretsizdir;

Ek niş reklamlar yayınlayabilirsiniz.

Eksileri:

Ücretsiz bir niş bulmak ve onu geliştirmek kolay değil;

Teknik olarak karmaşık bir ödeme ve entegrasyon sistemi;

Ortaklar ve müşterilerle olan tüm etkileşim şemasını önceden düşünmek önemlidir;

Olumsuz yorumlar, gerçek satıcılar ve yükleniciler yönünde değil, sizin yönünüzde olacaktır.

Farklı fiyatlarda farklı versiyonlar

Bir uygulamanın fiyatının kullanıcıya sağlanan işlevlere bağlı olduğu tanıdık bir para kazanma sistemi. Temel sürüm genellikle ücretsiz veya nominal bir fiyata mevcuttur. Buna Deneme sürümleri ve Freemium da dahildir (temel sürüm ücretsiz olarak sağlandığında ve tam sürüm ödeme yapıldıktan sonra sağlandığında).

Artıları:

Uygulamanın avantajlarını değerlendirmenizi sağlar ve sadakati artırır;

Kullanıcılara bir seçenek sunar;

Bu tür uygulamalar, tamamen ücretli olanlardan daha fazla ilgi görüyor;

Farklı müşteri kategorilerine uyum sağlamanıza olanak tanıyan esnek bir yaklaşım.

Eksileri:

Sonuç olarak, genellikle kullanıcıların yalnızca küçük bir yüzdesi ödeme yapar;

Temel / deneme ve ücretli seçenekler arasında doğru dengeyi bulmak zor.

abonelik

Bir öncekine benzer şekilde, yalnızca kullanıcılar gelişmiş işlevler için düzenli olarak ödeme yapar.

Artıları:

Genellikle LTV'yi artıran düzenli ödemeler;

Bir ödül sistemi kullanabilirsiniz (kullanıcı sıralaması, indirimler).

Eksileri:

Sadık ve ödemeye hazır bir izleyici kitlesi toplamak zordur;

İçerik premium olmalı ve düzenli güncellemeler gerekiyor;

Tüm mobil uygulamalar için uygun değildir.

sponsorluk

Uygulamada belirli eylemleri gerçekleştirdikleri için kullanıcılarınıza ödül sağlayan reklamverenlerle aynı fikirdesiniz. Kullanılan ödüllerden elde edilen gelir daha sonra siz ve reklamveren arasında bölünür.

Artıları:

Herhangi bir niş için uygundur;

Yüksek düzeyde kullanıcı katılımı.

Eksileri:

Benzer bir hedef kitleye sahip sponsor bulmak zor olabilir.

Entegre bir yaklaşım ve sıra dışı çözümler

Başvurunuzdan para kazanmak için %100 uygun bir yol bulmanız pek olası değildir. Bunları birleştirin, deneyin ve en önemlisi yaratıcılığınızı açın!

Sınırlı bir sürüm veya tasarım (örneğin, Cadılar Bayramı baskısı veya çizgi roman tarzında) oluşturabilir, kullanıcıların ödeme miktarını kendilerinin belirlemesine izin verebilirsiniz (evet, çok iyi çalışır), gelir düzeylerini ve mesleklerini (örneğin, , bir anket doldurmayı isteyerek) - buna dayanarak, işlevselliğe erişimi genişletmek veya kısıtlamak için.

Tabii ki, testler yapmayı ve hipotezlerinizi belirli verilerle doğrulamayı unutmayın - o zaman maksimum karı elde edersiniz!

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