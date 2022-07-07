Mobil uygulama metriklerinizi analiz etmenin bir yolunu mu arıyorsunuz? EVET ise, doğru yazıdasınız. Akıllı bir girişimci, mobil uygulamalarını başarıyla başlattıktan sonra, iş içgörülerini toplamak için uygulama verilerini kullansa iyi olur.

Mobil uygulama verimliliği izlemeniz için ölçülecek mobil uygulama metrikleri

Birçok işletme kullanıcı talebini karşılamak için yeni mobil uygulamalar başlatırken, bir işletme uygulamanın gerçekten verimli olup olmadığını nasıl anlayabilir? Mobil uygulama metrikleri, işletmelerin mobil uygulamalarının başarısını değerlendirmek için ihtiyaç duyduğu verileri sağlayabilir. Mobil uygulama metrikleri nasıl çalışır? Mobil uygulamanızın başarısını doğru bir şekilde ölçmek için uygulama metriklerini nasıl en üst düzeye çıkarabilirsiniz? İlk olarak, uygulama metriklerini temel olarak anlamamız gerekiyor. Mobil uygulama verimliliğinizi ölçmek için mobil uygulama metriklerine yönelik bir rehber arıyorsanız, aşağıdaki gönderiyi hazırlayın.

Uygulama metrikleri nelerdir?

Uygulama metrikleri, bir uygulamaya yönelik başarı, elde tutma, büyüme veya kullanıcı talebini ölçmek için kullanılan ölçümlerdir. Mobil uygulama metrikleri, etkileşim, dönüşüm ve edinme oranlarıyla ölçülebilir. Uygulama ölçümleri, işletmelere mobil uygulamalarının performansı hakkında değerli bilgiler sağlar. Metrikler, uygulama raporlarında oluşturulan metriklere yanıt verebilecek işletmeler için karar alma süreçlerine de rehberlik eder.

Mobil uygulama verimliliğini ölçmek için mobil uygulama metriklerinin kullanılması, büyük ölçüde analitiklere dayanan veriye dayalı bir yöntemdir. Bu analitik, ölçülebilir istatistiklerden oluşturulur ve iş performansına ilişkin genel verilerin küçük bir bölümünü oluşturur.

Bir mobil uygulamanın başarısını nasıl ölçersiniz?

Bir mobil uygulamanın başarısı, işletmenin Temel Performans Göstergeleri ile ölçülür. Temel performans göstergeleri - KPI, bir işletmenin başarısının tüm metriklerini içerir. Bunlar, mobil uygulamasının verimliliği ve mobil uygulama ile kullanıcı memnuniyetini içerir. Bu parametreleri manuel olarak gözlemleyebilirsiniz, ancak uygulamayı kullanarak yapmak ve hayatınızı kolaylaştırmak daha iyidir. Mobil uygulamanın başarısı aşağıdaki adımlara bakılarak ölçülür:

İş hedeflerini tanımlayın / Temel performans göstergeleri - KPI'lar

İş hedefleri, genel olarak ölçülebilir terimlerle açıkça tanımlanmalıdır. Bu hedeflerin daha sonra şirketin mobil uygulamasının temel performans göstergeleri ile ilgili olarak daraltılması gerekir.

İlgili uygulama metriklerini seçin

Mobil uygulama metrikleri, çok çeşitli verileri toplamak için kullanılabilir. İşletmelerin, mobil uygulamalarının başarısını değerlendirmek için ilgili uygulama metrik verilerinden nelerin oluştuğuna karar vermeleri gerekecektir. Bazı işletmeler, temel uygulama metriği olarak kullanıcı katılımına öncelik verirken, bazıları mobil uygulama indirme sayısına öncelik verir. En alakalı mobil uygulama veri tanımı, işletmeden işletmeye değişir.

Uygulama metriklerini izleyin

Mobil uygulama metriklerini doğru bir şekilde izlemek için, verileri toplamanın ve depolamanın doğru ve verimli bir yolunun olması gerekir. Uygulama metriklerinin takibi uygulama içinde gerçekleşir ve kullanıcıların gerektiğinde kolayca rapor oluşturmasını sağlar. Sıralama filtreleri, mobil uygulamalarda rapor oluşturmak için ilgili veya istenen bilgileri çekmek için kullanılır.

Kontrastı kıyasla

Mobil uygulamanın performansı, mobil uygulama temel performans göstergeleri olan KPI'lar ile ilgili uygulama metrikleriyle karşılaştırılmalıdır. Mobil uygulamanın başarısı, mobil iş uygulaması için önceden tanımlanmış standartlar, hedefler ve hedeflere dayalı olarak ölçülür.

Mobil uygulamalar metrikleri nasıl ölçer?

Mobil uygulamalar, mobil uygulama platformlarındaki metrikleri ölçmek için veri izleme ve uygulama analitiği kullanır. Bu mobil uygulamalardaki analizler, önceden belirlenmiş iş hedefleri ve temel performans göstergeleri (KPI'lar) ile karşılaştırmak için kullanılabilecek ilgili verileri yakalar. Bir mobil uygulamadaki verilerden oluşturulabilecek farklı kullanıcı metrik kategorileri vardır.

Edinme metrikleri

Bu metrikler, uygulama içi satın almalar veya indirmeler yoluyla uygulama kullanıcılarından elde edilen satışların sayısını keşfeder. Bu ölçümler, o kullanıcının gelecekteki satın almalarından ne kadar gelir elde edilebileceğini tahmin etmek için değerli pazarlama bilgileri oluşturur. Ölçümler, kullanıcı başına ortalama geliri, yükleme başına maliyeti ve müşteri yaşam boyu değerini içerir.

Etkileşim metrikleri

Kullanıcıların uygulamayı kullanma, kalma, geri dönme ve uygulamayla etkileşim kurma hızı, etkileşim oranını tahmin edebilir. Bu, işletmelerin kullanıcıların uygulamadan ne kadar memnun olduklarını değerlendirmeleri için değerli bir ölçümdür. Mobil uygulama içinde belirli pazarlama, promosyon veya fiyatlandırma stratejisinin başarısını ölçmek için de kullanılabilir.

Uygulama performansı metrikleri

Bu, bir uygulamanın bir arama sonucu veya kullanıcı sorgusu döndürmesi için geçen süre olan uygulama gecikmesi ile ölçülür. Uygulama kilitlenmeleri, kullanım sırasında beklenmedik şekilde kapanma sayısına göre uygulamanızın performansını değerlendirmenin iyi bir yoludur.

Ek metrik ölçümler

Uygulama dönüşüm metrikleri

Bu metrikler, kullanıcıların bir uygulama içinde önceden ayarlanmış görevleri veya hedefleri tamamlamak için kaç kez geçtiğini değerlendirir. Örneğin, bir e-ticaret uygulaması, ödüllerle teşvik edilen günlük bir kullanıcı check-in'i oluşturabilir. Uygulama dönüşümü metriği, günlük olarak check-in yapan kullanıcı sayısını ölçer ve iyi bir uygulama dönüşümünün iyi bir göstergesidir. Bu metrik, satışlar veya uygulama içi satın alma işlemleri için de geçerlidir. Kullanıcılar, uygulamayı her ziyaret ettiklerinde siparişlerinin ortalama değerine göre değerlendirilebilir. İşletmeler, mobil uygulama kullanıcıları arasındaki satış dönüşüm oranlarını tahmin etmek ve gelecekteki geliri tahmin etmek için bu metriği kullanabilir.

gösteriş metrikleri

Bu metrikler, işletmelerin "övünme haklarına" sahip olmalarını ve işlerini veya uygulamalarını tanıtırken pazarlama materyallerinde harika görünmelerini sağlar! Kendi başlarına fazla içgörü sağlamayan metriklerden oluşur. Ancak bu metrikler, olası satışları gerçek satışlara dönüştürmek için kullanılabilecek çekici pazarlama istatistikleri oluşturur. Özel ölçüler, günlük indirme sayısını veya bir uygulamanın kayıtlı kullanıcı sayısını içerebilir.

Mobil kullanıma sunmanın başarısını ölçmek için kullanılan bazı yaygın metrikler nelerdir?

Yeni bir uygulamanın lansmanının başarısını belirlemek için kullanılan yaygın ölçümler şunlardır:

Toplam mobil uygulama indirme sayısı

Mobil uygulama indirme sayısına göre kullanıcı alımı, işletmeler için değerli bir ölçümdür. Bu işletmeler, kullanıma sunmanın başarısını ölçmek için mobil uygulamalarını indiren bireysel kullanıcı sayısının mobil uygulama metriklerini kullanır. Belirli dönemlerde veya çeşitli pazarlama promosyon kampanyaları sırasında toplam mobil uygulama indirmelerini takip edebilirler.

Bu mobil uygulama metrikleri, işletmelere, uygulamalarının belirli bir dönemde en çok tercih edilip edilmediği konusunda değerli bilgiler verecektir. Bu metrikler günlere bölünebilir ve hatta kullanıcıların uygulamayı günün hangi saatinde indirmeyi tercih ettiğine dair daha fazla bilgi sağlayabilir. İşletmeler, mobil uygulama lansmanı için pazarlama kampanyasının başarısını ölçmek için uygulama ölçümlerini de kullanabilir. Şirketin eylem çağrısına yanıt olarak toplam indirmeleri inceleyebilirler.

Toplam mobil uygulama abonelikleri / Kayıtlar

Bazı kullanıcılar, yalnızca uygulamayı indirmekle kalmayıp aynı zamanda kayıt veya abonelik sürecini tamamlamak için ek bir adım atıyor. Bu kullanıcılar, belirli bir promosyon kampanyasının veya sürdürülebilir satış stratejisinin arkasındaki mesajlaşmanın sonuçlarını test etmek isteyen işletmeler için değerli mobil uygulama ölçümleri sağlar. Çok sayıda kullanıcı uygulamayı indirmek için ek bir adım attıysa, mobil uygulamanın başarılı olduğu anlamına gelebilir. Ancak, mobil uygulama metrikleri, kullanıcıların çoğunluğunun kayıt işlemini tamamlamamayı tercih ettiğini gösterebilir. Öyleyse, bunun nedeni bir promosyon, fiyatlandırma veya bir mobil uygulama UI/UX sorunu olabilir.

Bir uygulamanın performansını nasıl değerlendirirsiniz?

Mobil uygulama kayıp oranı

Bu mobil uygulama metriği, yeni kullanıcıların mobil uygulama platformundan ayrılma oranını tanımlar. Mobil uygulamanın bu terk edilmesi pek çok etkene bağlı olabilir. Ve işletmenin promosyon, satış ve pazarlama stratejisi hakkında önemli bilgiler sağlayabilir. Mobil uygulama metrikleri, çok sayıda kullanıcının mobil uygulamadan hızla ayrıldığını gösteriyorsa, bu bir kullanıcıyı elde tutma sorununa işaret edebilir. Bu, uygulamadaki kullanıcı deneyimiyle ilgili sorunlardan kaynaklanıyor olabilir. Yüksek bir mobil kesinti oranı, uygulamanın arayüzü ve kullanılabilirliği ile ilgili sorunlara da işaret edebilir. Her iki durumda da, uygulama performansını değerlendirmek ve iyileştirmek için mobil uygulama metriklerini kullanmak işletmelere kalmıştır.

Günlük aktif kullanıcı ayarları

Bu metrikler, bir mobil uygulamadaki günlük kullanıcı sayısını doğru bir şekilde ölçer. Sağlanan uygulama metriklerine dayanarak işletmeler, kullanıcıların dikkatini çekip çekmedikleri ve dikkatlerini çekip çekmedikleri konusunda değerli bilgiler elde edecekler. Bu metrikler, kullanıcıların etkileşimini izlediği için bir uygulamanın ne kadar iyi performans gösterdiğinin iyi bir göstergesidir. Ayrıca, mobil uygulamanızı yeterince çekici, eğlenceli veya eğitici bulan kullanıcı sayısı hakkında da fikir verebilir. Yüksek DAU metriğine sahip bir mobil uygulama, kullanıcıların uygulamayı beğendiğini ve kullanmaya devam ettiğini gösterir. Pazarlama ekipleri daha sonra bu değerlendirme alanının başarısını işin diğer alanlarında da çoğaltabilir.

Uygulama kilitleniyor

Uygulamanın çökme sayısı, işletmelere gerçek performansına dayalı değerli mobil uygulama ölçümleri sağlar. Ancak bu ölçüm, işletmelerin mobil uygulamalarındaki hataları veya aksaklıkları hızlı bir şekilde belirlemesine ve düzeltmesine de yardımcı olabilir. Hatalar, gecikmeler, aksaklıklar veya çökmeler gibi uygulamayla ilgili sorunları belirlemek için mobil uygulama metriklerini kullanmak performansını artırabilir. İşletmeler bu mobil uygulama metriklerini kendi avantajlarına kullandıktan sonra, uygulamalarıyla ilgili kullanıcı sorunlarına veya teknik sorunlara kolay ve hızlı bir şekilde yanıt verebilirler.

Yeni bir uygulama özelliğinin başarısını belirlemek için hangi metrikleri kullanırsınız?

Etkileşim metrikleri, uygulama kullanıcıları arasında bir mobil uygulamanın başarısını değerlendirmek için harika bir araçtır.

Tutma oranı

Bu mobil uygulama metriği, kullanıcıların belirli bir süre boyunca bir uygulamayı en az bir kez ne kadar süreyle ziyaret ettiğini ölçer. Daha yüksek elde tutma oranları, çok sayıda kullanıcının aktif olarak etkileşime girdiğini ve mobil uygulamanın özelliklerinden memnun olduğunu gösterir. Bu mobil uygulama metrikleri, işletmelerin yeni uygulama özelliklerinin başarısını ölçmesine ve kullanıcılara hedefli tanıtımları kolaylaştırmasına yardımcı olur.

Ortalama oturum oranı

Bu mobil uygulama metriği, kullanıcıların mobil uygulamayla etkileşim kurmak için harcadıkları ortalama süreyi doğru bir şekilde ölçer. Yeni bir uygulama özelliği hakkında heyecanlı veya hevesli olan kullanıcılar, diğer kullanıcılardan daha yüksek bir elde tutma oranına sahip olacaktır.

yapışkanlık oranı

Bir mobil uygulamaya geri dönen kullanıcı sayısı, yapışkanlık oranlarının iyi bir göstergesidir. Yapışkanlık oranı ne kadar yüksek olursa, yeni bir uygulama özelliğinin o kadar başarılı olduğu yorumlanabilir.

Paylaşma sayısı

Kullanıcıların bir uygulamayı paylaşma sayısı, kullanıcıların yeni bir uygulama özelliğinden memnun olduklarının da önemli bir göstergesidir. Bu metrikler, bir mobil uygulamanın başarısının olumlu bir göstergesidir. Kullanıcılar bir uygulama özelliğinden memnun kaldıklarında, onu sosyal çevrelerinde paylaşmaları daha olasıdır.

Oturum uzunluğu

Bu mobil metrik, kullanıcıların uygulamanızı ziyaret başına harcadıkları süreyi ölçer. Oturum süresi ne kadar uzun olursa, işletmeler için o kadar iyidir. Bu metrik, işletmenin kullanıcının dikkatini çektiğini gösterir. İşletmeler, bu mobil ölçümden elde edilen bilgileri, diğer tanıtım stratejilerini değiştirmek ve kullanıcıların oturum süresini artırmak için uygulama özelliklerinin kullanılabilirliğini optimize etmek için kullanabilir.

Uygulama gecikmesi

Bu, bir uygulamanın API'den bir arama sonucu veya sorgu döndürmesi için geçen süreyi ifade eder. Mobil uygulamalar için gecikme oranlarını mümkün olduğunca düşük tutmak en iyisidir. Gecikme oranları ne kadar uzun olursa, kayıp veya çıkış oranının o kadar büyük olduğu uzun zamandır tespit edilmiştir.

Çözüm

Kesin olmak gerekirse, mobil uygulama metrikleri, mobil uygulamalarınızın verimliliğini ve kullanıcı memnuniyetini izlemek için harika araçlardır. Akıllıca kullanıldıklarında, sahiplerin stratejik kararlar almasına yardımcı olarak iş anlayışı oluşturmanın değerli bir yoludur. Bu kararlar uygulama kullanıcılarını etkiler ve pazarlama, fiyatlandırma, satış ve müşteri hizmetleri stratejilerini bilgilendirir.

Mobil uygulama metrikleri tarafından sağlanan pazarlama bilgileri, faydalı raporlar oluşturmak için kullanılabilir. Şirketler, uygulamalarında analitik özelliklerini akıllıca kullanarak rekabette bir adım önde olabilirler. Ayrıca, kullanıcılarla daha iyi bağlantı kurmak, müşterileri elde tutmak ve çekmek ve olası satışları satışa dönüştürmek için metrikleri kullanabilirler. Mobil uygulama metrikleri, iş kararları vermek için kullanılabilecek en iyi araçlardan biridir ve mobil uygulamalar oluşturmak için en iyi araç, kodsuz platform AppMaster'dır. AppMaster ile, bir geliştirme ekibini dahil etmeden veya kod satırları yazmadan IOS ve Android için yerel bir mobil uygulama geliştirebilirsiniz. Kodsuz geliştirme, klasik geliştirme için aylarca beklemeye ve çok büyük meblağlar ödemeye hazır olmadığınızda harika bir çözümdür. Burada daha fazlasını öğrenin.