Convertir una idea de aplicación en una realidad funcional es una tarea más complicada de lo que la mayoría de la gente cree. Sin embargo, con la gran cantidad de recursos de software disponibles en Internet, es manejable crear una aplicación a partir de su idea. Ni siquiera necesita necesariamente saber cómo desarrollar aplicaciones móviles para que su aplicación funcione. Puede contratar a terceros o autónomos, ya que hay muchos lugares donde puede encontrar buenos talentos técnicos en Internet.

Esta facilidad para crear una aplicación también facilita el proceso para las empresas. Puede crear una versión de aplicación de su sitio web para darle más tracción. Es más probable que las personas abran aplicaciones en sus teléfonos, y una aplicación que funcione simplifica esto. Casi el 90% del tiempo que una persona pasa en su teléfono está en alguna aplicación móvil. Debe considerar varias cosas antes de comenzar con su aplicación, desde las ideas de aplicaciones que tiene hasta la tecnología que usará para crear su aplicación. ¡Aquí está todo lo que debe saber sobre cómo crear una aplicación desde cero!

Generar una idea de aplicación

Este es el primer paso obvio al crear cualquier aplicación móvil. Puedes crear tu propia aplicación móvil en función del golpe de inspiración o de una idea innovadora que te haya llamado la atención. O es posible que ya tenga una aplicación web o un sitio web en funcionamiento y desee crear una versión móvil de la misma. Pero, ¿qué sucede si desea crear una aplicación, pero se está quedando sin creatividad? ¡No te preocupes! Te tenemos cubierto.

Ideas existentes

Ni siquiera las ideas de aplicaciones más creativas del mundo son 100 % innovadoras. Todo se deriva de muchas otras ideas. Para crear una aplicación, puede revisar las aplicaciones móviles y los sitios web existentes y pensar en cómo puede mejorarlos. Si puede encontrar características o cambios que puedan cambiar significativamente una idea de aplicación existente, entonces podría valer la pena explorar.

Remezcla lejos

Además de trabajar para mejorar las aplicaciones móviles existentes para crear una aplicación, también puedes pensar en cambiarlas. O combinar funciones de aplicaciones existentes. Por ejemplo, ¿y si existiera una versión de Instagram en la que también pudieras jugar con tus amigos? ¿O una aplicación de Wordle que te permite publicar tus puntajes todos los días? Es posible que algunas de sus ideas ya existan, pero no deje que eso lo detenga. Piense en formas de agregar una función completamente nueva a una idea de aplicación existente o cómo podría ser combinada con una aplicación muy diferente. De esta manera, se le pueden ocurrir algunas ideas interesantes para el desarrollo de aplicaciones móviles propias.

Piensa en tus necesidades

La mayoría de las soluciones creativas surgen de la necesidad. Piense en su vida e intente crear una aplicación que pueda facilitarle la vida. ¿Quieres despertarte temprano? ¿Qué sucede si crea una aplicación que lo despierte un minuto antes todos los días hasta que pueda despertarse a la hora requerida? ¿O una aplicación de calendario que te envía notificaciones una hora antes de cada evento? Las posibilidades son infinitas. Incluso si existen soluciones existentes para sus problemas, no se desanime. Es posible que pueda agregar características más innovadoras que pueden transformar por completo una idea existente.

Hacer estudios de mercado de la competencia

¡Ahora tienes una idea de aplicación que puedes explorar! Antes de comenzar a crear una aplicación, ¿qué sucede si ya existen varias aplicaciones móviles para este problema en particular? Esta es la razón por la que necesita analizar a su competencia. No necesita preocuparse por esta parte si está trabajando en el desarrollo de aplicaciones móviles para mejorar sus habilidades técnicas. Pero si planea lanzar su aplicación al mercado en algún momento, entonces necesita conocer a su competencia.

Puede haber una aplicación que ya haga lo que sugiere su idea, pero es posible que pueda encontrar una manera de cambiarla por una aplicación mejor por completo. Después de todo, muchos sitios de redes sociales populares a primera vista hacen lo mismo (Instagram, Facebook, Twitter y muchos más).

Del mismo modo, puede encontrar formas de hacer que su idea de aplicación se destaque. Pero para esto, debe comprender lo que los creadores de aplicaciones de su competencia ya aportan al mercado. Vaya a aplicaciones como Google Play Store y Apple App Store y vea si existen aplicaciones móviles similares. Échales un vistazo y descubre qué hace que tu idea sea diferente.

En muchos casos, aunque una aplicación afirme resolver un problema en particular, es posible que sus usuarios no estén satisfechos con los resultados de los creadores de la aplicación. Puede revisar las reseñas que la gente ha dejado y ver sus problemas con las aplicaciones existentes. Cuando crea una aplicación, puede intentar corregir estos problemas.

Si está utilizando una aplicación móvil para proporcionar su contenido a su audiencia, entonces no necesita preocuparse por aplicaciones móviles similares. El contenido que proporcione será capaz de hacer que se destaque. Por ejemplo, considera si tienes una línea de ropa o algo que quieras vender. Independientemente de sus competidores, sus usuarios seguirán usando su aplicación si tiene buenos productos.

Nombre de la aplicación

El nombre de tu aplicación es un factor clave. Es algo que se relaciona mucho con la identidad de tu marca. Trate de hacer esto tan pegadizo y simple como sea posible. Cuando crea una aplicación, el nombre de su aplicación también debe indicar el propósito de su aplicación. También puede agregar ciertas palabras clave a su aplicación en Google Play Store y Apple App Store. Estos son muy importantes ya que ayudan a su público objetivo a encontrar su aplicación cuando la buscan. El nombre de su aplicación ayuda a crear una identidad para su aplicación. Puede tomarse su tiempo y pensar en varias opciones y ver cuál se adapta mejor a su aplicación.

Conjunto de características

El conjunto de características de su aplicación son las funcionalidades que debe satisfacer. Estas son las características que desea cuando crea una aplicación. Es fácil tener muchas ideas y funciones que necesita perderse accidentalmente en el proceso de creación de la aplicación. Asegúrese de anotar lo que logra su aplicación y trabaje en las funciones que desea que tenga en función de lo mismo.

Debe tener una buena idea de las características principales de su aplicación. Estos deberían estar trabajando en la funcionalidad principal de su aplicación. El siguiente conjunto de características en las que debe concentrarse son las que son exclusivas de su aplicación y hacen que una aplicación se destaque. Puede usarlos mientras comercializa su producto, ya que es el único que ofrece estas funciones. Tome nota de las características que también mejoran las soluciones existentes. Puede consultar las reseñas de las aplicaciones existentes y ver si hay funciones que los usuarios desean en aplicaciones móviles similares. La incorporación de estos le permite atraer a un público más amplio al crear una aplicación.

Público objetivo

Debe saber para quién es su aplicación tan bien como conoce las características de su aplicación. Puede crear y crear mejores funciones para su aplicación si comprende lo que necesita su base de usuarios. Dado que la mayor parte del marketing que hará para su aplicación no será cara a cara, es muy importante identificar y dirigirse a la audiencia adecuada.

Sin embargo, hacer esto bien requiere una buena investigación. Puede encontrar la audiencia de su aplicación en función de encuestas, estudios de mercado, grupos focales y más. Sumérjase profundamente en su aplicación y vea a quién ayudará. Haga una lista de esas personas y diríjase a ellas durante la comercialización. Por ejemplo, si su aplicación ofrece contenido nuevo y de moda, podría atraer más a un público más joven. De esta manera, puede observar datos demográficos, grupos de edad y más para encontrar su audiencia ideal cuando crea una aplicación. Todo Internet está disponible para usted y, al utilizarlo de manera efectiva, puede encontrar una gran base de usuarios.

Puede encontrar detalles sobre quién usa sus servicios utilizando Google Analytics. Hacer uso del análisis de las redes sociales también ayuda. Las empresas pueden ver a quién le gustan sus publicaciones en varias plataformas y ver quién está interesado en su producto. Cuanto más claro sea su público objetivo, más fácil le resultará comercializar correctamente su aplicación.

Precio/monetización

Una de las cosas que debe considerar antes de crear una aplicación es cómo se va a monetizar. Esto depende de su presupuesto y su modelo de ingresos. Si su aplicación es otra forma de comercializar su producto o vender los servicios que ofrece, es posible que no necesite un precio separado para la aplicación en sí. Sin embargo, si desea cobrar a sus usuarios una tarifa por usar la aplicación, entonces debe decidir cómo lo hará.

Una aplicación puede tener una tarifa inicial única o pagos mensuales o anuales. También puedes ofrecer a tus usuarios dos planes, uno de pago y otro gratuito. De esta manera, puede atraer a una gran audiencia mientras brinda a sus usuarios pagos más incentivos y funciones. Muchas marcas famosas, como Spotify y YouTube, adoptan este modelo.

Antes de decidir el plan de monetización con el que se va, debe investigar qué podrían querer sus usuarios. Muchas personas prefieren pagar una suma para evitar los anuncios, mientras que otras querrían servicios más avanzados si pagan por una aplicación. Si opta por una plataforma con publicidad, también puede obtener dinero de los lugares que anuncia.

su presupuesto

La calidad a la hora de crear una aplicación puede depender del presupuesto que le des. Hay varios factores a considerar antes de decidir la cantidad de dinero que pones en tu aplicación. Esta cantidad también puede cambiar a medida que se desarrolla su aplicación. Es posible que solo más tarde se dé cuenta de que ciertas áreas requieren más dinero de lo que había estimado inicialmente, por ejemplo, durante el mantenimiento y la implementación.

La cantidad de dinero que necesitará su aplicación depende de cosas como la plataforma móvil que emplee. Puede usar una plataforma de aplicaciones nativa, web o híbrida, y cada una de estas puede tener diferentes tarifas según su desarrollador. A medida que aumenta la funcionalidad de su aplicación, también aumenta su complejidad. Puede esperar tarifas más altas para aplicaciones más complicadas.

Ya sea que elija o no un enfoque de desarrollo de aplicaciones móviles interno o un enfoque de subcontratación también puede marcar la diferencia. Debe considerar las características y la complejidad de su aplicación antes de tomar tal decisión. Aparte de esto, también deberá tener en cuenta los costos necesarios para las estrategias de marketing de aplicaciones más adelante.

editor de aplicaciones

Puede obtener más información sobre los creadores de aplicaciones de la competencia consultando quién publicó sus aplicaciones. Si las grandes empresas son propietarias de las aplicaciones móviles con las que compite, tendrán más recursos y dinero. En tal caso, debe intentar crear una aplicación con características más exclusivas para que se destaque. Las corporaciones más grandes tendrán más poder monetario, por lo que si va en contra de una aplicación similar, sus campañas de marketing podrían tener más éxito.

Por otro lado, si sus competidores son otras personas u organizaciones más pequeñas, es posible que esté en el mismo barco que ellos. Tener un punto de venta único también ayuda aquí, pero también puede hacer que una aplicación tenga éxito mejorando las soluciones existentes. Puede obtener más información sobre quién es el propietario de una aplicación yendo a su página de contacto o de información. También puede consultar la empresa de desarrollo de aplicaciones y el nombre de la marca en los sitios de redes sociales para ver su presencia en línea.

Última actualización

La última fecha de actualización de su aplicación indica si los creadores de aplicaciones de la competencia a los que se enfrenta son recientes o no. Si la aplicación solo se actualizó hace un par de años, es posible que no esté muy activa hoy. Sin embargo, si la aplicación tiene actualizaciones consistentes, entonces está bien en uso incluso ahora.

¿Por qué es bueno actualizar?

La fecha de la última actualización también muestra la importancia del mantenimiento de su aplicación. Sin las actualizaciones adecuadas, no puede mejorar las características de su aplicación. También debe tomar nota de lo que los usuarios de su aplicación tienen que decir sobre usted. De esta manera, puede tomar sus sugerencias y comentarios y usarlos para mejorar una aplicación.

Puede utilizar las métricas de análisis que ofrece la tienda de aplicaciones de Google Play y la tienda de aplicaciones de Apple para realizar un seguimiento de las reseñas de los usuarios y los KPI de su aplicación: indicadores clave de rendimiento. Para hacer una aplicación que atraiga a su audiencia, debe proporcionar nuevas funciones y material de forma rutinaria. La mejor estrategia para retener clientes y evitar la eliminación de aplicaciones inactivas es actualizar continuamente los servicios y proporcionar contenido nuevo, no solo cuando crea una aplicación.

Incluye nuevos lanzamientos en tu plan de marketing para que tus clientes los conozcan. Puede notificarles a través de notificaciones automáticas o resaltar estas características adicionales en la pantalla principal, que es la parte más notable de su aplicación.

Si bien es posible que deba cargar una nueva versión de la aplicación si se han realizado cambios significativos, puede actualizar su propia aplicación con la frecuencia que desee en las tiendas de aplicaciones. No hay limitaciones sobre la frecuencia con la que puede actualizar su aplicación. No dude en proporcionar algo original cuando pueda. Es una buena idea actualizar su aplicación con nuevas funciones, parches de seguridad y actualizaciones del sistema operativo tres o cuatro veces al año.

Puntajes y reseñas

Puede saber mucho acerca de los creadores de aplicaciones de su competencia revisando sus reseñas. Si los usuarios de una aplicación de la competencia le otorgan calificaciones más bajas y se quejan de lo mismo en sus reseñas, significa que hay mucho margen de mejora. Debe comprender qué problemas enfrentan con las aplicaciones móviles existentes y tratar de no repetir los mismos errores en su aplicación cuando crea una aplicación.

Por otro lado, si hay aplicaciones de la competencia que tienen buenas calificaciones y reseñas, revíselas y vea cómo funcionan. Vea por qué a los usuarios de la aplicación les gusta la aplicación y si hay alguna especificación de diseño que también pueda seguir. Las reseñas y calificaciones que tienen otras aplicaciones móviles similares son como comentarios de los usuarios por los que no tiene que pagar. Puede clasificarlos y comprender mejor a su público objetivo. Ya sea que las reseñas sean buenas o malas, puedes encontrar algo que sacar de ellas que te ayude a mejorar tu aplicación.

Descargas

El número aproximado de descargas que tiene una aplicación se muestra en Play Store y Apple App Store. Esto le da una estimación de cuántas personas usan una aplicación. Puede decirle qué tan popular es. Si desea un análisis más detallado de la cantidad de personas que han descargado una aplicación, puede utilizar herramientas externas de terceros. Esta es una buena manera de ver qué tan populares son sus competidores.

¿Qué pasa si no tienes competencia?

Aunque esto es raro, es posible que te hayas topado con una idea que nadie había pensado antes. Aunque no tener competencia importante facilita algunas de sus tareas, es posible que le resulte más difícil identificar a su público objetivo y lo que necesita, ya que la idea es muy nueva. Existe la posibilidad de que otros no entiendan tu idea también. Puede que no sea del todo viable o rentable crear una aplicación como esta.

Trate de deconstruir su idea para que sea más fácil de entender. Piensa en el problema que resuelve y cuál es la solución propuesta. Crea aplicaciones con un buen argumento para tu idea y preséntalas frente a las personas que conoces. Si pueden mostrarle lagunas en su idea, intente solucionarlas.

Escriba las características de su aplicación

Esta es una gran parte del proceso de creación de aplicaciones. Como se mencionó anteriormente, debe tener un conjunto claro de funciones que desea incorporar cuando crea una aplicación. Aquí puede pensar en una versión ideal de su aplicación y trabajar para lograrla. La funcionalidad que desea puede cambiar a medida que continúa desarrollando. Puede obtener mejores ideas y darse cuenta de que algunas características no son factibles. Pero en esta etapa, piense en su público objetivo y agregue toda la funcionalidad que desee a su producto final.

Asegúrate de documentar bien tu idea. Esto le ayudará a entender lo que quiere su base de usuarios. También le dará un documento concreto para consultar más tarde. Cuanto más claro sea, mejor podrá explicar su aplicación a su desarrollador. Defina su objetivo final y la estrategia general que tiene para construir la aplicación. Si tiene que cambiar la funcionalidad básica de la aplicación constantemente, estará desperdiciando mucho tiempo y energía.

No necesita decidir sobre los aspectos de diseño de su propia aplicación ahora. Por lo tanto, aún no es necesario decidir la cantidad de pantallas o páginas que tiene en su aplicación. Pero debe tener claro en este punto qué pueden hacer todos los usuarios de su aplicación una vez que abren la aplicación.

Decidir sobre las funciones principales para un MVP

Un MVP , o producto mínimo viable, es como un prototipo de tu propia aplicación o producto. La teoría detrás de esto es que es preferible lanzar inicialmente una versión reducida pero aún funcional de su aplicación para que pueda lograr que los clientes reales la usen. Podrá mejorar su comprensión de lo que la gente realmente necesita al obtener comentarios de los usuarios reales de la aplicación en el mundo real de esta manera.

Luego, puede crear una aplicación con una actualización de su software con características adicionales basadas en esa entrada y pedir críticas a los usuarios de la aplicación una vez más. Puede repetir este ciclo una y otra vez hasta que encuentre un producto que coincida exactamente con las necesidades del mercado. Compare esto con invertir mucho tiempo y dinero en crear un producto solo para descubrir que nadie lo quería cuando realmente se lanzó. Así que examine cada elemento que enumeró e imagine cómo podría cambiar si fuera más simple.

Asegúrese de que la aplicación aún satisfaga las necesidades de su audiencia y aborde el problema más amplio. Lo más probable es que las funciones que ofrece no sean exactamente lo que quieren los usuarios de su aplicación. Tu producto mínimo viable consistirá únicamente en las características necesarias. Las características secundarias se pueden dejar para una exploración posterior. El MVP solo resuelve el problema principal que está tratando de solucionar. De lo contrario, podría no valer la pena el tiempo y el dinero gastado en ello.

Beneficios de un MVP

Hay varios beneficios de tener un MVP. Como se mencionó anteriormente, puede ahorrarle mucho dinero y tiempo cuando crea una aplicación. Un MVP puede ayudarlo a comprender realmente lo que necesita su audiencia y ayuda a ajustar su aplicación. También puede ayudarte a atraer inversores. Antes de invertir su dinero en ideas de negocios, las partes interesadas a menudo querrían ver una versión física del producto que puedan probar. Un MVP puede ayudarlo a ganarse a buenos inversores.

Puede cambiar la dirección en la que va su producto después de lanzar un MVP. Te dice lo que necesita el mercado. También puede ayudarlo a formular una estrategia básica de monetización . Puede probar su modelo de ingresos inicial en el MVP y ver cómo reacciona su base de usuarios a la aplicación de prueba. Si no están dispuestos a pagar por los servicios que ofreces con una versión de aplicación gratuita disponible, por ejemplo, puedes deshacerte de la versión de aplicación gratuita o añadir más incentivos a la versión de pago.

Un MVP también le permite probar el diseño inicial de la aplicación y las interfaces de usuario. La interfaz de usuario y la experiencia de usuario son clave cuando se trata de la participación del usuario. Una buena UI puede aumentar la tasa de conversión de una página web hasta en un 200 %, y un buen diseño de UX aumenta la tasa de conversión hasta en un 400 %. Puede probar sus diseños con un MVP y ver cómo reacciona su audiencia ante ellos.

Haz maquetas de diseño de tu aplicación

Ahora que sabe cuál debería ser la funcionalidad básica de su propia aplicación, comencemos a diseñar la aplicación. Como se mencionó anteriormente, el diseño de su aplicación juega un papel muy importante cuando crea una aplicación. Tanto la interfaz de usuario como la experiencia del usuario son importantes.

La apariencia y la sensación de un sitio web o una aplicación se conocen como su interfaz de usuario. Es el área de la pantalla donde el usuario interactúa con el sitio web, y un diseñador de UI debe cuidar cómo se muestran varios componentes, los gráficos y la capacidad de respuesta del sitio en varios dispositivos.

El término experiencia de usuario se refiere a cómo un usuario interactúa con un producto, servicio u organización en general. Un diseñador de UX intenta asegurarse de que el consumidor pueda utilizar fácilmente el producto o servicio y considera cómo se siente el usuario durante el proceso de interacción con el servicio. Su objetivo es brindar una experiencia simple, eficiente y placentera para el cliente.

Su sitio web es un punto de contacto entre sus consumidores y su servicio. El tráfico que llega a su página desde búsquedas, anuncios u otras campañas de marketing se puede convertir en clientes potenciales. Y lo primero que verán será tu sitio web. Si no están impresionados por su página, todo el trabajo realizado para llevarlos allí se ha vuelto esencialmente inútil. Es por eso que tener una buena UI y UX puede darle a su servicio o producto una marcada ventaja sobre otros competidores. También puede ayudar a que su sitio web se ubique más alto en las clasificaciones de búsqueda.

Puede contratar a un diseñador o utilizar un diseñador interno para el diseño de su aplicación. Antes de entregar las cosas a los profesionales, puede diseñar una aplicación simulada para mostrarles cómo desea que se vea la aplicación. Con un bolígrafo o un lápiz, puede hacer maquetas de diseño de aplicaciones en papel. También puedes realizar un prototipo de diseño de app en plataformas digitales. Los prototipos digitales son el tipo de creación de prototipos más popular porque son lo suficientemente realistas como para probar correctamente la mayoría de los componentes de la interfaz. También son mucho más fáciles de hacer que los prototipos HTML. Las aplicaciones y el software diseñados especialmente para la creación de prototipos se pueden utilizar para crear aplicaciones y prototipos digitales.

Hablaremos sobre las interfaces de usuario y la experiencia en las próximas secciones. Pero, ¿por qué son importantes estas palabras al crear su diseño? ¿No puedes simplemente hacer un diseño de aplicación básico que se centre en la funcionalidad? ¡No! Veamos por qué.

¿Por qué es importante la UI/UX?

Una buena UI y UX ayudan a un sitio web o una aplicación de múltiples maneras.

Clientes satisfechos

Los clientes felices que encontraron útil su sitio les contarán a otros sobre su producto o servicio, lo que ayuda a aumentar el tráfico al mismo. Incluso si otras empresas ofrecen los mismos servicios, si el suyo es más fácil de usar, se volverá inmediatamente más atractivo para su base de usuarios.

Ahorre tiempo y efectivo

El gasto en garantizar una buena experiencia de usuario da como resultado menos actualizaciones y cambios en el futuro, lo que ahorra dinero y tiempo.

Potencia tu marca

Una buena UI/UX deja impresionados a los clientes cuya confianza y creencia en su marca aumenta. Esto hace que sea probable que también utilicen sus servicios en el futuro.

Clasificación SEO mejorada

Un diseño de aplicación bueno y efectivo aumenta su base de usuarios y ayuda a impulsar su sitio en las clasificaciones de búsqueda. Ayuda a que la audiencia se interese en tu producto o servicio. La experiencia del usuario y el SEO a menudo van de la mano.

Pantalla principal

¿Cuánto tiempo crees que le toma a alguien decidir si le gusta una aplicación web o no? Una persona promedio abandona un sitio web 10 o 20 segundos después de encontrarlo, y la decisión de permanecer o no en el sitio generalmente se toma en los primeros 10 segundos. Si la reacción inicial que tienen a una aplicación web o aplicación móvil no es positiva, es probable que se vayan de inmediato.

Este es uno de los lugares clave donde UI/UX entra en juego. La aplicación no solo debe ser estéticamente agradable a la vista, sino que también debe ser fácil de usar. Asegurarse de que la aplicación se cargue en 5 segundos también es un aspecto importante en un mundo en el que las personas a menudo pierden interés en las cosas en cuestión de segundos.

Las pantallas principales son las principales páginas de aplicaciones en su aplicación móvil. Imagínese usando su aplicación y trabajando en las distintas páginas que aparecerán. Habrá una página de inicio inicial que se mostrará. Si su aplicación permite que los usuarios de la aplicación inicien sesión, debe haber páginas de inicio de sesión y de perfil. Luego puede pensar en cosas como una página acerca de nosotros, una página de contacto y más. Si permite que sus usuarios chateen con su atención al cliente, debería haber otra página para lo mismo.

Fuente de la imagen - Dribbble/Autor - Nick Zaitsev

Sus clientes tendrán que cambiar entre estas pantallas principales. En cualquier momento, trate de no hacer que los usuarios de su aplicación se sientan atascados. Esto significa que si quieren volver a una página anterior o quieren salir de la tarea que están haciendo actualmente, debe haber un botón que les permita hacerlo. Las páginas principales deben ser atractivas y fáciles de manejar. Si la interfaz de usuario se siente bloqueada y molesta, los usuarios de su aplicación se frustrarán.

Si el usuario desea más información, asegúrese de que tenga un botón fácilmente visible que pueda presionar. Tener en cuenta que el sitio web o la aplicación se centra en cómo el usuario puede navegar es de suma importancia. Eche un vistazo a las aplicaciones y sitios web exitosos que nos rodean, y podemos notar que todos se ven agradables a nuestros ojos, y navegar por ellos no es innecesariamente complejo.

Navegación Principal

La navegación se refiere a la forma en que un usuario puede cambiar entre las páginas principales de su aplicación. Debe considerar el método principal para navegar dentro de su aplicación. Su aplicación puede tener una barra de pestañas en la parte inferior de la pantalla. O puede emplear un menú lateral deslizable para acceder a sus muchas secciones.

Eche un vistazo a las aplicaciones que usa a diario y vea cómo navegan de una página a la siguiente. Intente comprender cuál es el más cómodo para usted e integre los mismos métodos en su aplicación. La mejor navegación es la que surge de forma natural e intuitiva. Existe un problema si tienes que pensar dónde buscar cualquier cosa. Sus usuarios deberían poder navegar por su aplicación sin siquiera pensar en ello. Esto significa que todo lo que necesitan debe estar en la pantalla y ser fácil de entender. Por ejemplo, si tiene un botón Atrás en la pantalla, sus clientes deberían poder entender fácilmente que si hacen clic en él, pueden acceder a la página anterior.

La efectividad de una empresa no se puede perder con el diseño, y la combinación correcta de usabilidad e información es algo que los diseñadores intentan lograr. Esto incluye una navegación simple y clara que le dice al usuario dónde está todo. El diseño de la aplicación debe asegurarse de que las partes de la aplicación web que utilizan los consumidores sean agradables a la vista y fáciles de interactuar. También deben asegurarse de que los colores , fuentes , imágenes, etc., utilizados aumenten al máximo la satisfacción y comodidad del usuario.

usabilidad

Este es un concepto que hace referencia a lo sencillo que es utilizar un servicio o producto para el fin para el que fue diseñado. Es un componente de la experiencia del usuario (UX), que examina cómo se siente un usuario acerca de un producto a medida queúsalo Podemos diseñar nuestro software para que sea intuitivo, de modo que los usuarios puedan usarlo de manera efectiva sin tener que esforzarse. Nos estamos concentrando en maximizar la usabilidad y mantener la aplicación lo más simple posible en esta etapa del proceso de creación de aplicaciones móviles.

Determinar qué mostrar en cada página y cómo organizar los componentes de la interfaz de usuario en la pantalla son las decisiones clave que tendrá que tomar. El proceso de creación de una aplicación fácil de usar implica muchos pasos diferentes. Por ejemplo, visualice tratando de hacer clic en un botón en la parte superior de la pantalla mientras lleva su teléfono móvil en una mano. ¡Tu pulgar no puede subir completamente! Debe considerar factores como este al crear su interfaz de usuario.

Hemos hablado mucho sobre UI y UX aquí. ¿Cómo crees que estos dos van juntos?

¿Cómo funcionan juntas la UI y la UX?

La interfaz de usuario y la experiencia del usuario son nichos complementarios. Una aplicación con una interfaz de usuario sorprendente pero con una funcionalidad deficiente y que es difícil de usar puede resultar engorrosa para un cliente. Del mismo modo, una aplicación web que funciona bien pero cuya interfaz de usuario hace que todo sea esencialmente inútil tampoco será un éxito. No importa cuán buena sea la idea, el producto final debe ser utilizable por su público objetivo. Y necesitan estar cómodos mientras lo usan. Es por eso que UI y UX son de suma importancia para una aplicación web o una aplicación móvil.

Inducción

Esto se refiere a dar la bienvenida a sus usuarios a su aplicación. Si comienza a usar aplicaciones como Canva, es posible que haya notado que aparece una pantalla emergente que le indica los diversos componentes de la aplicación. Si es nuevo en una aplicación, esto puede ser muy útil para descubrir qué hace cada página y botón.

Fuente de la imagen - Dribbble/Autor - Salman Khan

Si su aplicación es comparativamente fácil de usar, no necesita tener una secuencia de incorporación elaborada. Sin embargo, si hay algunos aspectos complicados en su aplicación, debe encontrar una manera de que sus usuarios sepan cómo usarlos.

Además de usar el diseño para educarlos sobre cómo usar su aplicación, también puede tener tutoriales en video integrados en su aplicación sobre cómo hacer las cosas. También puede compartirlos en sus plataformas de redes sociales para educar a su base de usuarios.

Herramientas para el diseño

Hay varias herramientas que puede usar para diseñar sus interfaces y probar la experiencia del usuario. Algunos de estos incluyen Sketch, Figma, InVision Studio y más. Estas plataformas le permiten crear aplicaciones para sus diseños y algunas permiten funciones de colaboración. Esto significa que puede trabajar en un diseño con varias personas. Puede usar herramientas como Photoshop, Adobe XD, Axure y más para trabajar en la UX de su aplicación.

¿Cuál es la mejor manera de crear una aplicación?

En general, ningún enfoque único para el proceso de creación de aplicaciones es ideal para todos. Todo depende de sus requisitos, finanzas, el tipo de aplicación, el sector y muchas otras variables cuando crea una aplicación. El desarrollo de aplicaciones nativas será su mejor opción si está creando una aplicación de juegos o algo similar. Puede crear una aplicación que sea general si solo la crea para uso individual o como pasatiempo. Pero si desea lanzar una aplicación nativa al mercado y monetizarla, hay otras cosas que debe considerar. Puede contratar a un tercero externo o a un desarrollador de aplicaciones. Estas son las prácticas más vistas si no tienes un desarrollador de aplicaciones en tu equipo.

estudios de desarrollo de aplicaciones

Aunque contratar una agencia de desarrollo de aplicaciones puede parecer la opción ideal para crear una aplicación de primer nivel, también debe estar preparado para pagar una tarifa alta. Es típico pagar entre $ 50,000 y $ 100,000 para obtener las versiones nativas iniciales de una aplicación de las plataformas de aplicaciones iOS y Android. Las aplicaciones híbridas pueden ser un poco más rápidas y menos costosas que las aplicaciones nativas, pero aun así ejercerán presión sobre las finanzas de una pequeña empresa.

Aunque contratar una agencia de desarrollo de aplicaciones puede parecer la opción ideal para crear una aplicación de primer nivel, también debe estar preparado para pagar una tarifa alta. Es típico pagar entre $ 50,000 y $ 100,000 para obtener las versiones nativas iniciales de una aplicación de las plataformas de aplicaciones iOS y Android. Las aplicaciones híbridas pueden ser un poco más rápidas y menos costosas que las aplicaciones nativas, pero aun así ejercerán presión sobre las finanzas de una pequeña empresa. autónomo

En sitios web como Upwork.com, peopleperhour.com y LinkedIn, puede encontrar desarrolladores de aplicaciones independientes. Para la programación de aplicaciones para iPhone/iPad y Android, busque personas con experiencia en iOS SDK, Objective C, Cocoa y Java/Android apps SDK. Un desarrollador de aplicaciones decente le costará alrededor de $ 40 y $ 80 por hora. Es posible que no obtenga buenos resultados si paga menos que eso.

iOS o Android?

Antes de contratar a un profesional de desarrollo de aplicaciones móviles, debe pensar para qué lo está contratando. ¿Quieres un desarrollador de aplicaciones para iOS o un desarrollador de aplicaciones para Android? También debe decidir si su aplicación será una aplicación nativa, una aplicación web o una híbrida. Al principio del proceso de investigación, debe elegir la plataforma que empleará para su aplicación nativa porque tendrá un impacto significativo en su presupuesto y cronograma.

Ciertas funciones pueden no ser posibles como una aplicación de iPhone para desarrollar aplicaciones de iOS, por ejemplo, mientras que otras pueden no funcionar en una plataforma de Android. También puede pensar en usar plataformas móviles que no sean aplicaciones de iOS y aplicaciones de Android. Sin embargo, dado que Android e iOS combinados tienen más del 99 % de la cuota de mercado de las aplicaciones móviles, estas son su mejor apuesta para acceder a una gran base de usuarios. Debido a que no hay cruce entre las plataformas o entre las aplicaciones de iPhone y las de Android, una aplicación hecha para una no funcionará en la otra y viceversa. Si planea tener una aplicación para iOS y una aplicación para Android, necesitará dos aplicaciones separadas.

¿Cuánto tiempo lleva construir una aplicación?

Numerosas variables afectan el tiempo que lleva crear una aplicación. Tres de los factores más importantes para determinar su cronograma son el tipo de programa que está creando, la sofisticación de su funcionalidad y el enfoque de desarrollo de la aplicación. Mientras que algunas aplicaciones se pueden crear en cuestión de meses, otras pueden tardar años. La mayor parte de las aplicaciones móviles normalmente se pueden crear entre 6 y 12 meses.

Las características complejas de las aplicaciones móviles requerirán más tiempo mientras crea una aplicación. Todo el proceso de creación de la aplicación podría finalizar en menos de una semana si crea una aplicación sencilla para uso personal, como una linterna o una hoja de cálculo. Sin embargo, haga su plan de negocios esperando que el proceso de desarrollo de la aplicación tome algunos años si su objetivo es crear una aplicación que sea el próximo Twitter, Google o Tinder.

Incluso una vez que haya terminado su aplicación, recuerde que su mantenimiento nunca termina realmente. Tendrá que seguir actualizándolo para mantener la demanda. Este es un inconveniente de contratar trabajadores independientes, ya que no se encargarán del mantenimiento de su aplicación más adelante. Tendrá que volver a contratarlos o emplearlos durante mucho tiempo. Si contrata a una persona nueva, es posible que le tome algún tiempo acostumbrarse a la aplicación y a cómo funciona.

Lenguajes de programación para el desarrollo de aplicaciones.

Deberá decidir el idioma y la plataforma en la que desea implementar su aplicación antes de contratar a un desarrollador. Se utilizan diferentes marcos y lenguajes de programación para crear una aplicación basada en el tipo de aplicación que está creando: aplicación nativa, híbrida o web.

El lenguaje de programación Objective-C, que se desarrolló como un subconjunto de C con objetos adicionales, es el más popular utilizado para crear aplicaciones para el sistema operativo de aplicaciones iOS. Objective-C es un lenguaje de programación bastante antiguo y desafiante para personas que nunca antes han codificado, aunque es funcional y extremadamente popular. Swift es un nuevo lenguaje de programación global que Apple ha creado para todas sus plataformas y dispositivos. Swift es un lenguaje de programación más simple que es tan completo como Objective-C.

Actualmente hay una amplia variedad de lenguajes de programación disponibles y aceptados por las aplicaciones de Android. El lenguaje más popular y conocido es, sin duda, Java. La integración completa con la plataforma de desarrollo de Google, el uso del conocido Eclipse IDE, la sintaxis directa y el amplio marco contribuyen a la popularidad de Java. Debido a que Kotlin y Java son compatibles, los proyectos de Kotlin pueden incorporarse fácilmente y utilizar código Java. Sin embargo, Kotlin tiene muchas menos referencias de código y ejemplos que Java. Para las personas a las que les gusta trabajar mucho más de cerca con el hardware y que intentan evitar el uso de las funciones predeterminadas de Google, C++ es una buena opción. Puede crear aplicaciones de Android generalmente en el estudio de Android.

¿Cuánto cuesta hacer una aplicación?

Se puede crear una solicitud por $2000, $20 000, $200 000 o incluso más de $2 millones. El precio para desarrollar una aplicación móvil depende de varias variables y del nivel de funcionalidad que tenga. Los factores que tendrán el mayor impacto en el costo son el tipo de aplicación que está creando, las funciones que está incluyendo y el proceso de desarrollo de la aplicación. En comparación con la codificación simple, las plataformas de creación de aplicaciones son menos costosas.

Mientras que un desarrollador novato puede cobrar $30 por hora, los desarrolladores de aplicaciones profesionales pueden facturar $150 por hora para crear una aplicación. A medida que continúe mejorando las capacidades, el rendimiento y la complejidad de la aplicación, el precio aumentará. Deberá ceñirse estrictamente a su presupuesto. Si gasta dinero cuando lo necesita, es posible que gaste muchas veces su presupuesto inicial.

Prueba de aplicaciones

Es una buena práctica probar su aplicación con frecuencia mientras aún se está desarrollando, no solo cuando esté terminada. Al hacer esto, puede informar a su desarrollador sobre las modificaciones a medida que las realizan en la aplicación. En última instancia, esto le ahorrará tiempo, dinero y muchas molestias.

Puede instalar su archivo de aplicación de Android en cualquier dispositivo móvil o computadora y evaluarlo en un entorno real. Esto hace que las pruebas sean bastante fáciles y algo que puede comenzar a hacer de inmediato. Apple es un poco diferente en este aspecto, como siempre. Si tiene la intención de probar su aplicación en iOS, deberá usar una plataforma como Invision o TestFlight. Tómese el tiempo para instalar y utilizar estos programas para evitar problemas más adelante.

Los desarrolladores de aplicaciones que toman atajos en esta fase con frecuencia pagan un alto precio por ello. El problema ocurre cuando un programa no probado se inicia oficialmente y está infectado con errores y tiene múltiples bloqueos que podrían haberse evitado. Puede parecer que está ahorrando tiempo al pasar por alto esta etapa, pero esto no es cierto. Omitir este paso le hará perder el tiempo más adelante.

La mayoría de las veces, los posibles usuarios de la aplicación o los evaluadores privados realizan simulaciones o, en ocasiones, pruebas operativas reales durante las pruebas alfa en las instalaciones de los desarrolladores de la aplicación. El lanzamiento de las versiones beta de la aplicación a un grupo selecto de usuarios, que no son miembros del equipo de programación, se conoce como prueba beta. Si desea que su software de creación de aplicaciones funcione correctamente, las pruebas beta son esenciales.

Cree la aplicación con una herramienta sin código

Hoy, además del método de desarrollo clásico, existe la programación visual que se realiza mediante plataformas sin código . Este es un enfoque de desarrollo con mucha visión de futuro que le permite lanzar su producto mucho más rápido y mucho más barato. No debe pensar que las soluciones sin código solo son adecuadas para proyectos MVP o algo simple; de hecho, este ya no es el caso. Existen plataformas bastante potentes que te permiten desarrollar soluciones de nivel empresarial CRM, sistemas ERP y mucho más. Además, existen plataformas especializadas en el desarrollo de juegos.

Sin embargo, la creación de aplicaciones no requiere necesariamente conocimientos de programación. Incluso sin conocer ningún código, cualquiera puede crear una aplicación. Todo lo que tiene que hacer es identificar la mejor plataforma de desarrollo de aplicaciones sin código para cumplir con sus requisitos. Luego, todo lo que queda por hacer es aprender a utilizar esa plataforma, agregar sus funciones y modificar la apariencia y la sensación de la aplicación para reflejar su marca.

Antes del desarrollo de aplicaciones sin código, la creación de aplicaciones móviles requería habilidades de programación. El proceso de desarrollo de aplicaciones para aprender a codificar lleva mucho tiempo y no es nada simple. Además, la primera vez que use código para crear aplicaciones nativas, los resultados ciertamente no serán del mejor calibre. Gracias a la innovación moderna, ahora cualquiera puede tomar una idea de aplicación y hacerla realidad sin tener que escribir una sola línea de software. Puede utilizar un creador de aplicaciones como sustituto del desarrollo de aplicaciones convencional para crear aplicaciones nativas.

Beneficios de las plataformas sin código

Los creadores de aplicaciones sin código no solo son convenientes, sino que también tienen otros beneficios. Una de las principales ventajas de emplear un creador de aplicaciones sin código es que puede crear aplicaciones para iOS y aplicaciones para Android al mismo tiempo mediante una sola implementación. También puede crear y actualizar la aplicación usted mismo sin utilizar un equipo u organización de desarrollo de aplicaciones. Por lo mismo, es mucho menos costoso que el desarrollo convencional.

Al utilizar un creador de aplicaciones sin código, puede crear una aplicación más rápidamente y reducir el tiempo que tarda en llegar a los dispositivos móviles Android e iOS actuales. También es más sencillo administrar el software una vez que se ha lanzado. No habrá cargos ni tarifas imprevistos durante la fase de desarrollo de la aplicación.

Maestro de aplicaciones

AppMaster es un creador de aplicaciones sin código que puede ayudarlo a crear sus aplicaciones fácilmente. AppMaster es diferente de los demás, ya que genera el código fuente y es más que una simple plataforma sin código. En otras palabras, la plataforma imita al creador. Proporcionar un trabajo a la plataforma y al equipo de desarrollo proporcionará el mismo resultado, pero AppMaster lo hará más rápido, mejor y por menos dinero.

Esto es posible gracias a la capacidad de la plataforma para producir automáticamente documentación técnica y crear código fuente en el lenguaje Go. Todo esto permite al cliente recuperar su código fuente si es necesario. Puede crear una aplicación, aplicaciones web, aplicaciones móviles y backends con esta herramienta todo en uno.

Envíe su aplicación a Apple App Store y Google Play Store

El momento más esperado por cualquier desarrollador de aplicaciones es cuando su aplicación se lanzará en las tiendas de aplicaciones. Una vez que se realiza el diseño y el desarrollo, este es el siguiente gran paso. Para varias tiendas de aplicaciones, hay diferentes pasos para iniciar su aplicación. Los clientes de su aplicación pueden ir fácilmente allí e instalar su aplicación desde la tienda una vez que haya lanzado su aplicación de Android en Google Play Store y su aplicación de iOS en Apple App Store o en la tienda de aplicaciones de iOS. Apple Store o la tienda de aplicaciones de iOS pueden ser bastante exigentes con su aplicación, por lo que es posible que necesite ayuda para ser aceptado.

Lo primero que debe hacer antes de enviar su aplicación a cualquier tienda es verificar las reglas en las tiendas de aplicaciones . Hay varias pautas de presentación para cada una de las tiendas de aplicaciones. Asegúrese de hacer su investigación revisando las instrucciones para enviar aplicaciones a Google y Apple para evitar rechazos y demoras. Hay una variedad de razones por las que una solicitud puede ser rechazada.

El siguiente paso es escribir una buena descripción de tu aplicación. Esto es lo que sus usuarios criarán inicialmente. Así que una buena descripción extravagante les dará una buena primera impresión. Una de sus primeras oportunidades para persuadir a las personas de que esta es la aplicación que estaban buscando es a través de la descripción de las tiendas de aplicaciones. Incluya sus palabras clave más pertinentes allí. Este es un paso esencial en el proceso de optimización de la tienda de aplicaciones. También puede agregar buenas imágenes de su aplicación para atraer a las personas. No tener imágenes o capturas de pantalla puede disuadir a su base de usuarios de descargar la aplicación.

Mejora tu aplicación con los comentarios de los usuarios

El software exitoso requiere un desarrollo continuo. Comenzará a recibir comentarios una vez que los consumidores reales estén usando su aplicación. Esto puede ser tanto positivo como negativo. Dado que otros usuarios probablemente se sientan de la misma manera pero no estén dispuestos a hablar, tome las críticas que recibe de manera positiva. Recuerde que esencialmente le están diciendo formas en las que puede ser mejor. Muestre a los clientes que siempre está actualizando el programa con nuevas funciones, correcciones de errores y mejoras. Esto es algo que puede ayudarte a adelantarte a la competencia.

Sin duda realizó algún estudio o consultó con varios amigos antes de su primer lanzamiento. Sin embargo, la mayor parte de esto fue determinado por sus propios instintos. Sin embargo, una vez que haya realizado su primera implementación, tendrá usuarios reales de la aplicación. ¿Qué piensa la gente al respecto? Tus clientes y usuarios son los que cuentan al final del día. Los clientes disfrutan de que se busquen sus opiniones. Los usuarios que se toman el tiempo de expresar sus opiniones se preocuparán por el éxito de su aplicación y le brindarán comentarios honestos.

Conclusión

Hemos tratado de brindarle una introducción completa a la creación de aplicaciones. Ahora sabe que este es un proceso que no necesariamente necesita habilidades de codificación. ¡Puede encontrar una buena plataforma sin código o un desarrollador para contratar y comenzar con su propia aplicación! Hay varios pasos en este proceso, y no es algo que puedas terminar en unos pocos días. Crear una aplicación comercial exitosa requiere mucho tiempo y energía. También puede requerir una buena suma de dinero.

Pero los beneficios de tener una aplicación ciertamente hacen que valga la pena todo el esfuerzo que pones en ella. Puede impulsar su identidad de marca y aumentar su base de usuarios. A la gente le encanta usar aplicaciones en lugar de abrir sitios en la web, y tener una buena aplicación en Google Play Store puede ayudar a su empresa. Sin embargo, tener una aplicación de buena calidad es importante. Así que no comprometa su aplicación y su rendimiento. Esto puede dañar su imagen y dejar a los usuarios frustrados. Tenga en cuenta las cosas que sus usuarios tienen que decir y asegúrese de mantenerlas como el centro de atención de su aplicación.