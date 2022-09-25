Uygulama geliştirme kesinlikle heyecan verici ama zorlu bir süreçtir. Bir uygulama geliştirmenin nihai maliyetinin projeden projeye büyük ölçüde değişmesi nedeniyle, bir uygulama geliştirmede çeşitli faktörler söz konusudur.

Kapsamlı bir uygulama geliştirme bütçesi oluşturma sürecinin tamamına aşina olmak önemlidir, çünkü geliştiriciler, özellikle yeni programcılar, bir uygulamayı oluştururken ve başlatırken bütçeyi aşmak yaygındır.

İş hedefleri, uygulama özellikleri, iş akışı ve diğer uygulama kısıtlamaları gibi kritik faktörleri analiz etmeden mükemmel bir bütçe elde etmenin imkansız olduğunu unutmayın. Bununla birlikte, bu makalenin sonunda, bir uygulama geliştirmenin maliyeti ne kadar sorusuna cevap vermek için çok iyi bir konumda olacaksınız. Uygulama geliştirme maliyet tahminleri ve bütçeleme hakkında her şeyi öğrenmek için okumaya devam edin.

Uygulamanın maliyeti nedir?

Bir uygulamanın maliyetinin ne kadar olduğu sorusuna belirli bir cevap yok çünkü sayısız faktöre bağlı. Ortalama uygulama geliştirme maliyeti, uygulamanın karmaşıklığına ve özelliklerine bağlı olarak 15.000 ila 150.000 ABD Doları arasında olabilir.

Uygulama geliştirme bütçesini etkileyen farklı faktörler şunlardır:

Bir uygulamanın özelliklerinin ve ekranlarının sayısı

Uygulama karmaşıklığı

Hataları gidermek için gereken kalite güvencesinin kapsamı

Üçüncü taraf entegrasyonları

Modern güvenlik ve gizlilik protokollerinin uygulanması

Uygulama geliştirme ekibinin boyutu, düzeyi ve deneyimi

Tek bir proje üzerinde çalışan uygulama geliştiricilerinin sayısı

Hedef platform

Uygulamanın işlevselliği ve karmaşıklığının yanı sıra, bir uygulama oluşturma maliyetini birkaç dış faktör de etkiler. Geliştiricilere ve kullanıcı yönetimi ekiplerine çeşitli ülkelerde farklı ödemeler yapılır, çünkü genel uygulama geliştirme maliyeti ülkeden ülkeye değişir. Farklı ülkelerin farklı ödeme kuralları ve uygulama geliştirme fiyatları vardır. Bir uygulamayı yapmak için kullanılan farklı stratejilere dayalı uygulama geliştirme maliyetleri de genel bütçeleme için dikkate alınmalıdır.

Mobil uygulama geliştirme maliyet dökümü

Uygulama geliştirmenin farklı aşamalarına dayalı uygulama geliştirme maliyetleri sayesinde bütçeleme daha kolay hale gelir. Geliştirmenin farklı aşamalarına göre mobil uygulama geliştirme maliyeti dağılımı aşağıdaki gibidir:

Strateji ve planlama aşaması maliyeti

Genel olarak, toplam mobil uygulama geliştirme bütçesinin yaklaşık %10 ila 15'i, objektif bir tanım, rekabet analizi ve net bir MVP konsepti elde etmek için araştırma, planlama ve strateji aşamasına tahsis edilir. Uygun bir plan olmadan bir uygulama geliştirmenin maliyeti çok yüksek olabilir.

Bir mobil uygulama geliştirme projesi planlamanın ilk aşaması için strateji, planlama ve keşif gibi birçok farklı isim olabilir. Hangi adı kullanırsanız kullanın, uygulama fikrinizin uygulanabilir olduğundan ve piyasada talep olduğundan emin olmak için kapsamlı bir pazar ve iş analizi yapmanız gereken ilk aşamadır.

Ayrıntılı bir geliştirme planı oluşturmak, tüm uygulama geliştirme projesinin sorunsuz çalışmasını ve başarılı olmasını sağlamak için önemlidir. Özel bir yazılım geliştirme şirketinin veya başka bir mobil uygulama geliştiricisinin hizmetlerini kullandığınızı varsayalım. Bu durumda, geliştiriciler ve proje yöneticisi uygulama gereksinimlerinizi ve beklentilerinizi tam olarak anlamak isteyeceğinden, bu aşamada birçok soruyu yanıtlamayı bekleyebilirsiniz.

Uygulama tasarımı maliyeti

Uygulama tasarımı, herhangi bir uygulama geliştirme projesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Popüler inanışın aksine, özellikle çekici bir kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi sağlamak için birçok faktörü göz önünde bulundurmanız gerektiğinde, bu çok basit bir süreç değildir.

Tasarımcılar, uygulamanın tel çerçevelerini geliştirmeye başlamadan önce uygulamanın beklenen işlevleri hakkında tam bilgiye sahip olmalıdır. Bu aşama, genel UI ve UX'in tel kafesler ve prototipler yardımıyla tasarlanmasını içerir.

Bir uygulamanın çekiciliği ve kullanıcı dostu olması başarısında kritik bir rol oynadığından, geliştirme sürecine başlamadan önce mükemmel bir tasarımın yapılmasını sağlamak için uygulama tasarlama aşamasında önemli miktarda zaman ve para harcamak önemlidir. Uygulama tasarım aşaması, belirli bir süre veya maliyet gerektirmez. Tipik olarak, genel uygulama geliştirme bütçesinin yaklaşık %10 ila %15'ini de alır.

Uygulama geliştirme maliyeti

Mobil uygulama tasarımı tamamlandıktan sonra geliştirme aşamasına geçilir. Bu, müşterilerin fikirlerinin ilk kez uygulanabilir ürünlere dönüştüğünü görebilecekleri aşamadır. Çoğu deneyimli geliştirici, tasarıma bağlı olarak tahmini bir geliştirme maliyeti verebilir.

Bununla birlikte, uygulama karmaşıklığı ve özelliklerin sayısı gibi diğer faktörler de mobil uygulama geliştirme maliyetini etkiler. Ek işlevler dışında, hemen hemen tüm uygulama türleri için belirli temel işlevler gereklidir. Bu özellikler şunlardır:

Kullanıcı etkileşimini artırmak için SMS, e-posta ve push bildirimleri

Kullanıcı kaydı ve oturum açma

coğrafi konum

Ödeme entegrasyonları

Senkronizasyon yetenekleri

Bu nedenle geliştiriciler, genel uygulama geliştirme maliyetini belirlemek için tüm işlevleri sizinle ayrıntılı olarak tartışır.

Uygulama testi ve dağıtım aşaması

Uygulama oluşturulduktan sonraki adım, uygulamayı kapsamlı bir şekilde test etmek ve uygulamanın gereksinimlere ve beklentilere göre çalıştığından emin olmaktır. Profesyonel QA uzmanlarını işe almak, uygulama test aşamasında mobil uygulama maliyetlerini artırabilecek önemli bir bütçe gerektirir.

Bir uygulamayı test etmek için gereken tam süre, özelliklerine, hedeflerine ve karmaşıklığına bağlıdır. Uygulamanız yüksek bir karmaşıklık düzeyine ve çok sayıda ekrana sahipse, bütçenin büyük bir bölümünü test aşamasına ayırmanız gerekecektir. Günümüzde mobil uygulamalardaki aksaklıkları ve hataları düzeltmek için manuel uygulama testi yeterli değildir, bu nedenle otomatik bir test aracı satın almanız gerekebilir.

Uygulama geliştirme maliyet istatistikleri

Google Play Store, Apple App Store ve Amazon Appstore gibi uygulama mağazalarında bulunan mobil uygulamaların sayısı, aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi katlanarak 6 milyonu aştı :

Uygulama oluşturma endüstrisinin hızla büyüdüğünün açık bir göstergesidir. İstatistikler ayrıca, küresel mobil uygulama endüstrisinin 2020'de 581,9 milyar dolar değerinde olduğunu ve 2024 yılına kadar 1 dolara ulaşmasının beklendiğini gösteriyor.

Mobil uygulama geliştirme bütçesi

Uygulama geliştirme maliyeti, oluşturmak istediğiniz uygulamanın türünden doğrudan etkilendiğinden, mobil uygulama oluşturma konusunda yapılan araştırmaların çoğu, farklı uygulama türlerine göre ortalama maliyeti de gösterir.

Araştırmalar, ABD'de bir uygulama geliştiricisini işe almanın ortalama maliyetinin yılda 105.000 dolar olduğunu gösteriyor. Ayrıca, bir uygulama geliştirmenin ortalama maliyeti:

Uygulama Türü Geliştirme Zamanı Maliyet Basit uygulama 3 ila 6 ay 16.000 ila 32.000 $ Orta karmaşıklıkta uygulama 5 ila 10 ay 32.000 ila 48.000 $ Karmaşık uygulama 12 ila 17 ay 72.000 $+

Uygulama maliyetini ne etkiler?

Bir uygulama geliştirme sürecine başlamadan önce, uygulamanızda ihtiyaç duyacağınız özellikleri ve işlevleri belirlemek için hedef kitlenizi analiz etmek ve kapsamlı bir iş analizi yapmak önemlidir. Genel uygulama geliştirme maliyeti, büyük ölçüde uygulama geliştirmeyi etkileyen çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu faktörleri tek tek tartışalım:

Faktör 1 - Uygulama karmaşıklığı ve özellikleri

Uygulamanın karmaşıklığı ve özellikleri, uygulama geliştirme bütçesini belirlemenin ayrılmaz bir parçasıdır. Uygulamanızın yalnızca üç ila dört özelliği olabilir, ancak bu özellikler oldukça karmaşıksa, toplam uygulama geliştirme maliyetini artıracaktır.

Genel olarak, oturum açma ve abonelik gibi temel özellikler, 20 ila 25 saatlik geliştirme gerektirir. Buna karşılık geliştiriciler, görsel veri analizi ve ödeme sistemi entegrasyonu gibi gelişmiş özellikler için 150 ila 250 saat talep ediyor.

Modern API'lerin ve makine öğrenimi modellerinin entegrasyonu, mobil uygulama maliyetini daha da artırır. Coğrafi konum gibi özelliklerin uygulanmasının kolay ve ucuz olduğunu düşünebilirsiniz, ancak aynı zamanda geleneksel uygulama geliştirme yöntemlerinde çok maliyetlidir.

Daha küçük ve daha basit mobil uygulamalar, daha az geliştirme saati gerektirdiğinden, sınırlı bir bütçeyle kolayca geliştirilebilir. Ancak, küçük bir uygulama oluştururken bile, uygulama mimarisinde ne kadar ölçeklenebilirliğe ihtiyacınız olduğunu belirlemek için gelecek planlarınızı göz önünde bulundurmalısınız. Karmaşık mimarinin, bir uygulama yapmak için daha fazla çaba ve daha yüksek uygulama geliştirme maliyetleri anlamına geldiğini unutmayın.

Karmaşık uygulamalar genellikle gerçek zamanlı sohbet robotları , medya işleme yetenekleri, animasyonlar ve geliştirmek için çok zaman ve para gerektiren bu tür diğer işlevler gibi çok çeşitli işlevleri içerir.

Faktör 2 – Geliştirme öncelikleri

Uygulama geliştirme maliyetlerini kontrol etmek amacıyla tüm geliştirme için net öncelikler belirlemek üzere uygulama gereksinimlerinizi dikkatlice analiz etmelisiniz. Genel olarak, yazılım geliştirme üç ana özelliği içerir: kalite, maliyet ve hız. Bu üç özelliğin hepsini seçemezsiniz ve bunlardan herhangi ikisini seçmeniz gerekir.

Bir uygulama geliştirme şirketinin, geleneksel geliştirme yaklaşımını kullanarak birkaç gün içinde yüksek kaliteli bir uygulama oluşturabileceğini iddia etmesi mümkündür. Ancak, kaliteli bir uygulama oluşturmak için geliştirme prosedürlerine önemli miktarda zaman ve enerji ayrılması gerektiğinden, onlardan en iyi sonuçları üretmelerini bekleyemezsiniz.

Faktör 3 – Uygulama türü

İstediğiniz uygulama türünü belirlemeden bir uygulama geliştirmenin ne kadara mal olacağını belirlemek imkansızdır. Her şey gereksinimlerinize bağlıdır. Yerel bir uygulama veya karma bir uygulama oluşturabilirsiniz.

Yerel uygulama geliştirme

Yerel uygulama geliştirme, iOS uygulaması veya Android uygulaması gibi belirli bir platform için uygulama geliştirmeyi içerir. Bu platformların her ikisi için de yerel mobil uygulamalar oluşturmak istiyorsanız, toplam uygulama geliştirme maliyetini önemli ölçüde artıracak iki ayrı uygulama oluşturmanız gerekecektir.

Genellikle büyük ölçekli şirketler, büyük uygulama geliştirme maliyetlerini karşılayabilecekleri için iOS uygulamalarını ve Android uygulamalarını ayrı ayrı geliştirmeyi tercih ederler. Yerel uygulamalar geliştirmenin en büyük yararı, daha fazla esneklik ve özelleştirme seçenekleri sunmalarıdır.

Hibrit uygulama geliştirme

Adından da anlaşılacağı gibi, hibrit uygulama geliştirme, birden fazla platformda çalışan bir uygulama oluşturabileceğiniz modern bir geliştirme yaklaşımıdır. Hibrit bir uygulama geliştirmenin en büyük faydalarından biri, uygulama geliştirme bütçesini düşürmesidir. Bu tür uygulama geliştirmede Android uygulamaları ve iOS'u ayrı ayrı geliştirmeniz gerekmez, bu nedenle toplam uygulama geliştirme maliyeti daha düşüktür.

Ancak, Android ve iOS uygulamalarının hedef işletim sistemlerinde verimli bir şekilde çalıştığından emin olmak için kapsamlı testler gereklidir. Aksi takdirde, hibrit uygulamaların kalitesi, istikrarsız performans, kötü kullanıcı deneyimi ve diğer bazı teknik sınırlamalardan etkilenebilir. Doğru uygulanırsa, karma uygulama geliştirme, sınırlı bir uygulama geliştirme maliyeti içinde Android ve iOS uygulamaları geliştirmenin yararlı bir yöntemidir.

Faktör 4 – UI/UX Tasarımı

Yazılım geliştirme endüstrisi ağırlıklı olarak uygulama kullanıcılarına samimi ve tatmin edici bir deneyim sağlamaya odaklandığından, kullanıcı arayüzü (UI) ve kullanıcı deneyimi ( UX ) bir uygulamayı yapabilir veya bozabilir. UI ve UX, bir uygulama oluşturmanın maliyetini önemli ölçüde etkiler. İnsanların seçebilecekleri çok sayıda uygulama var. Bu nedenle, bir uygulamanın etkileyici bir UI ve UX'i yoksa, kullanıcıların daha iyi bir seçenek için uygulamadan ayrılma olasılığı yüksektir.

Sonuç olarak, uygulama tasarımına önemli miktarda zaman ve para harcamak önemlidir. Özel uygulama geliştirme hizmetleri, en iyi türdeki düğmelerin, simgelerin ve yazı tiplerinin kullanılmasını sağlamak için UI/UX tasarımını kişiselleştirme konusunda uzmanlaşmıştır. UI/UX tasarımcılarını işe almak pahalı olabilir, bu nedenle bir uygulama oluşturmanın genel maliyetini kesinlikle etkiler.

Faktör 5 – Geliştirme yaklaşımı

Bir uygulama oluşturmak için seçtiğiniz geliştirme yaklaşımının, uygulama geliştirme maliyetleri üzerinde büyük etkisi vardır. Uygulama geliştiricilerinden, UI/UX tasarımcılarından, QA uzmanlarından ve bir proje yöneticisinden oluşan büyük ekipler kiralamanız gerektiğinden, geleneksel geliştirme yöntemleri çok pahalıya mal olur. Sonuç olarak, geleneksel geliştirme yaklaşımlarında bir uygulama oluşturmanın maliyeti oldukça yüksektir.

Ancak, kodsuz ve düşük kodlu geliştirme yaklaşımlarının artan popülaritesi, uygulama geliştirme maliyetlerini önemli ölçüde en aza indirmenize olanak tanır. Bu farklı geliştirme yaklaşımları türleri, bu makalenin ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı olarak tartışılacaktır.

Faktör 6 – Bakım

Birçok kişi yanlış bir şekilde uygulama geliştirme yaşam döngüsünün uygulamanın başlatılmasıyla sona erdiğini varsayar. Ancak, piyasaya sürüldükten sonra bırakacaksanız , bir uygulamayı piyasaya sürmenin bir anlamı yoktur.

Sürekli güncellemeler ve uygulama bakımı, bir uygulamanın uzun vadeli başarısı için kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, uygulama geliştirme bütçenizde uygulama bakım maliyetlerini göz önünde bulundurmalısınız. Sürekli bakım ve güncellemeler yapılmadan uygulamada birçok farklı hata ve sorun ortaya çıkabilir ve hedef kitlenizin ilgisini kaybetmenize neden olabilir.

Bir uygulama geliştirme şirketi seçerken nelere dikkat edilmelidir?

Mükemmel mobil uygulama geliştirme hizmetlerini seçmek, bir uygulama geliştirme şirketinin kalitesini etkileyen birçok farklı faktör ve özelliğin birleşimidir. Kapsamlı gereksinim analizi, en iyi geliştirme şirketini seçmek ve beklenen uygulama geliştirme maliyetiniz dahilinde bir uygulama oluşturmak için hayati önem taşır. Uygulama ve yazılım geliştirme hizmetleri sunan birçok BT şirketi bulacaksınız. Ancak, yalnızca aşağıdaki faktörlere dikkat etmeyi düşünüyorsanız, güvenilir bir ortak seçebilirsiniz:

Gereksinimlerin analizi

Öncelikle, uygulamadan ne beklediğiniz hakkında net bir fikre sahip olduğunuzdan emin olmak için gereksinimlerinize aşina olmalısınız. Bir uygulamayı geliştirmeye ayrılan kaynaklar, uygulamanın karmaşıklığına, özelliklerine ve bir uygulama yapmak için gereken kaynakları etkileyen genel uygulama mimarisine bağlı olduğundan, uygulama geliştirmenin nihai maliyetini de etkileyecektir.

Ayrıca, mobil uygulama geliştirme şirketinin sizin için bir kurumsal uygulama geliştirmesini istediğinizi varsayalım. Bu durumda, uygulamanın şirketinize fayda sağlayacağından emin olmak için bir iş analizi yapmanız gerekecektir. Modern mobil uygulama geliştirme araçları ve teknolojileri hakkında bilginiz varsa, gereksinimlerinizi daraltmanıza da yardımcı olacaktır.

Kapsamlı hizmetler

Mobil uygulama geliştirme, gereksinimleri karşılamak için kullanılan programlama ve kodlama yaklaşımlarından çok daha fazlasıdır. Kapsamlı analiz, pazar araştırması ve bakım da başarılı bir uygulama geliştirmenin ve piyasaya sürmenin önemli parçalarıdır.

Amacınız, bir uygulamanın yaşam döngüsü boyunca nitelikli uzmanlar sağlayabilecek çok yönlü bir yazılım geliştirme şirketi seçmek olmalıdır. Kullanıcı dostu arayüzler oluşturmak için uzman UI/UX tasarımcıları, gereksinimlerinizi gerçeğe dönüştürmek için geliştiriciler ve uygulamanın hatalarını ve hatalarını ortadan kaldırmak için kalite güvencesi (QA) uzmanlarını içerir.

Sürekli uygulama bakımına ve yükseltmelerine ihtiyaç duymanız da mümkündür. Bu nedenle, genel uygulama bakım maliyetlerini göz önünde bulundurmalı ve ilk aşamalarda şirkete güvenilir uygulama bakım hizmetleri sağlayıp sağlayamayacaklarını açıkça sormalısınız.

Geliştiricilerle tartışın

Mükemmel yazılım geliştirme şirketini belirledikten sonra, zaman ayırmalı ve tüm soru ve endişelerinizi proje yönetimi ekibi ve uygulama geliştiricileri ile tartışmalısınız. Onlara farklı mobil uygulamalar geliştirme konusundaki deneyimlerini ve uzmanlıklarını sormaktan ve uygulamanız için sahip olduğunuz vizyonu tartışmaktan çekinmeyin.

Sonuç olarak, bu tür tartışmalar ve konuşmalar, geliştiricilerin beklenen uygulama işlevselliğini anlamalarına ve sorunsuz proje yönetimi yoluyla güvenilir ve verimli bir uygulama geliştirmelerine yardımcı olmada faydalıdır. Bir uygulama oluşturmak için net bir plana sahip olmak, uygulama geliştirme maliyetlerini kontrol etmek için de önemlidir.

Şirketin önceki uygulamasını araştırın

Şirket temsilcilerine veya özel proje yönetimi ekibinize geçmişte geliştirdikleri en iyi mobil uygulamalardan bazılarını sorabilirsiniz. Şirketin portföyünü analiz etmenize ve gereksinimlerinizi karşılayıp karşılayamayacağı konusunda akıllıca bir karar vermenize yardımcı olacaktır.

Uygulamaların özellikleri ve karmaşıklığı, genel uygulama geliştirme bütçesini belirlemenize yardımcı olacağından, uygulamaların genel tasarımını analiz edin. Mobil uygulamaların kullanıcı dostu olup olmadığını ve gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirin.

Güvenlik ve gizlilik politikalarını göz önünde bulundurun

Uygulamanızın işlevselliğini ve genel uygulama mimarisini korumak için, seçtiğiniz yazılım geliştirme şirketinin güvenilir güvenlik ve gizlilik politikalarına sahip olduğundan emin olmalısınız. Bu tür politikaların amacı, uygulama geliştirme sırasında iş analizinden elde edilen verilerin herhangi bir üçüncü tarafa sızdırılmamasını sağlamaktır.

Çoğu kuruluş, maksimum gizliliği sağlamak için geliştiriciler ve proje yönetim ekibiyle gizlilik ve ifşa etmeme anlaşmaları imzalar. Bu prosedürler, hem fikri mülkiyet haklarının hem de kişisel verilerin korunmasının sağlanmasını içerir.

Gizli uygulama geliştirme maliyetleri

Çeşitli uygulama geliştirme şirketlerinden en iyi platformu seçerken göz önünde bulundurulması gereken bir diğer önemli nokta, yazılım geliştirme prosedürleriyle ilişkili gizli uygulama geliştirme maliyetleridir. Bu tür maliyetler, toplam uygulama geliştirme bütçesini önemli ölçüde etkileyebilir.

Bu maliyetlerden bazıları şunlardır:

Fonksiyonel maliyetler

İşlevsel maliyetler, SMS, coğrafi konum, anında iletme bildirimleri ve çeşitli ödeme ağ geçitleri gibi üçüncü taraf entegrasyonlarını kullanmak için ödemeniz gereken ücretlerdir.

İşlevsel maliyetler, SMS, coğrafi konum, anında iletme bildirimleri ve çeşitli ödeme ağ geçitleri gibi üçüncü taraf entegrasyonlarını kullanmak için ödemeniz gereken ücretlerdir. Proje yönetimi maliyetleri

Bir proje yönetim ekibini işe almanın ve sürdürmenin önemli maliyetini göz önünde bulundurduğunuzdan emin olun.

Bir proje yönetim ekibini işe almanın ve sürdürmenin önemli maliyetini göz önünde bulundurduğunuzdan emin olun. Üçüncü taraf entegrasyonları ve altyapı maliyetleri

Bir uygulama yapmak için genellikle üçüncü taraf entegrasyonları gereklidir. Ayrıca genel uygulama geliştirme maliyetini de etkilerler. Bu tür uygulama geliştirme maliyetleri, genel uygulama özellikleri, sunucular ve veritabanı ile ilgilidir. Üçüncü taraf API'leri ve hizmetleri kullanmak, uygulama geliştirme süresini ve maliyetini önemli ölçüde artırabilir.

Bir uygulama yapmak için genellikle üçüncü taraf entegrasyonları gereklidir. Ayrıca genel uygulama geliştirme maliyetini de etkilerler. Bu tür uygulama geliştirme maliyetleri, genel uygulama özellikleri, sunucular ve veritabanı ile ilgilidir. Üçüncü taraf API'leri ve hizmetleri kullanmak, uygulama geliştirme süresini ve maliyetini önemli ölçüde artırabilir. Uygulama başlatma ve pazarlama maliyetleri

Uygulama mağazalarında birçok mobil uygulama mevcuttur, bu nedenle birçok iyi uygulamanın kalabalık arasında kaybolması yaygındır. Uygulama mağazalarında rekabette öne çıkmak için, bir uygulamanın piyasaya sürülmesi ve pazarlanması için önemli miktarda kaynak ayırmak hayati önem taşımaktadır.

Uygulama mağazalarında birçok mobil uygulama mevcuttur, bu nedenle birçok iyi uygulamanın kalabalık arasında kaybolması yaygındır. Uygulama mağazalarında rekabette öne çıkmak için, bir uygulamanın piyasaya sürülmesi ve pazarlanması için önemli miktarda kaynak ayırmak hayati önem taşımaktadır. Uygulama bakım maliyetleri

Tatmin edici bir kullanıcı deneyimi sağlamak ve kullanıcıların uygulamanızı kullanmaya devam etmesini sağlamak için uygulama bakımı ve güncellemeleri önemlidir. İster geliştirme şirketinden uygulama bakım hizmetleri kullanıyor olun, ister dahili bir destek sisteminiz olsun, bu ücretleri göz önünde bulundurmalısınız.

Uygulama geliştirme süreci

Profesyoneller tarafından geliştirilen bir mobil uygulama almak söz konusu olduğunda, aralarından seçim yapabileceğiniz birden fazla seçeneğiniz vardır. İhtiyaçlarınızın mümkün olan en iyi şekilde yerine getirilmesi için en iyi geliştirme yaklaşımını seçmek önemlidir.

Ayrıca, farklı geliştirme yaklaşımlarının kendi artıları ve eksileri vardır. En iyi uygulama geliştirme türünü seçmek, mobil uygulama geliştirme maliyetlerini düşürmede ve bir uygulamayı verimli hale getirmede faydalıdır. Bu nedenle, sınırlı bir mobil uygulama geliştirme bütçesi içinde çalışıyorsanız ve bir uygulama yapmak istiyorsanız, çeşitli uygulama geliştirme yaklaşımlarına aşina olmalı ve size en uygun olanı seçmelisiniz.

Sonuç olarak, hangi takımı veya platformu seçerseniz seçin, birincil odak, uygulama geliştirme maliyetini kontrol ederken ölçeklenebilir ve kullanıcı dostu bir uygulama oluşturmaya olmalıdır. Bu farklı geliştirme seçeneklerini ayrıntılı olarak tartışalım.

Yerel bir yazılım geliştirme şirketi kiralayın

Yerel küçük ve orta ölçekli uygulama geliştirme şirketleri, basit uygulama geliştirme ve orta düzeyde karmaşıklıkla uygulamalar oluşturma yeteneğine sahiptir. Bir yazılım geliştirme şirketi aracılığıyla bir uygulama geliştirmenin tam maliyeti daha yüksektir, çünkü deneyimli bir uygulama geliştirme ekibini işe almak size 150 ila 250 ABD Doları arasında bir maliyete mal olacaktır.

Kesin oran, uygulama geliştiricilerinin uygulama karmaşıklığına ve uzmanlığına bağlıdır. Bu, 400 saat içinde geliştirilebilecek bir uygulama istiyorsanız, uygulama geliştirme bütçenizin 80.000 ila 95.000 ABD Doları arasında olmasını bekleyebilirsiniz.

Artıları

Yerel bir mobil uygulama geliştirme şirketi tutmanın en büyük yararı, herhangi bir sorgusunu yanıtlamak için uygulama geliştirme ekibiyle sürekli iletişim halinde kalabilmenizdir. Uygulama geliştirmeyi sorunsuz ve kolay hale getirmede yararlıdır. Ayrıca profesyonel bir yazılım geliştirme şirketinden kaliteli hizmet almayı bekleyebilirsiniz. Uygulama geliştiricilerle kolayca iletişime geçebildiğiniz için uygulamanızda hızlı bir şekilde değişiklik de yapabilirler.

Eksileri

Ancak, yüksek uygulama geliştirme maliyeti, yerel bir yazılım geliştirme şirketini işe alamamanıza ve başka seçenekler aramanız gerekmesine neden olabilecek önemli bir faktördür. Bu hizmetleri karşılayıp karşılayamayacağınızı belirlemek için kapsamlı bir finansal ve iş analizi yapmalısınız.

Şirket içi bir geliştirme ekibi kiralayın

Uygulama tasarımcıları, geliştiriciler ve KG uzmanlarından oluşan bir şirket içi geliştirme ekibini işe almak, geliştirme gereksinimlerinizi karşılamanın başka bir yararlı yoludur. 24 saat destek, geliştirme ve uygulama bakımı için tam zamanlı bir BT departmanına ihtiyaç duyan şirketler için uygundur. Mobil uygulama geliştirme maliyetlerini ve uygulama bakım maliyetlerini azaltmanıza yardımcı olur.

Şirket içi bir geliştirme ekibine sahip olmak size maksimum şeffaflık ve ekiple mükemmel iletişim sağlayacaktır. Ancak, şirketinizde profesyonel uygulama geliştiricileri işe almanın ve sürdürmenin, yerel bir yazılım geliştirme ajansı kiralamaktan çok daha pahalı olduğunu unutmayın. Tam bir yığın geliştirici yılda yaklaşık 98.000 $ ücret alır, bu nedenle kararı kısa ve uzun vadeli planlarınıza göre vermelisiniz.

Artıları

Şirket içi bir geliştirme ekibine sahip olmanın en önemli faydalarından biri, işinizi veya belirli uygulamanızı bir sonraki seviyeye taşımak için sürekli bir fikir akışı sağlamasıdır. Sürekli iletişim, verimli bir uygulama geliştirme ve başarılı bir şekilde başlatma şansınızı da en üst düzeye çıkarır.

Eksileri

Bununla birlikte, günümüzde birçok şirket, yüksek işe alım maliyeti ve çalışanların uzun süre bakımını yapmaları nedeniyle tam zamanlı bir geliştirme ekibi kiralamakla ilgilenmiyor. Bir geliştirme ekibi tutarsanız, geliştirme için modern dizüstü bilgisayarlar ve sistemler satın almak için de para harcamanız gerekecektir. Profesyonel uygulama geliştiricileri tutamıyorsanız, serbest çalışan bir geliştirici tutmayı düşünebilirsiniz.

Serbest çalışan bir uygulama geliştiricisi işe alın

Serbest çalışan uygulama geliştiricileri işe almak, her tür işletme için oldukça popüler hale geldi. En köklü kuruluşlar bile serbest çalışanlara güveniyor. Örneğin, Google'ın iş gücü , kadrolu çalışanlardan daha fazla serbest çalışandan oluşmaktadır.

Serbest çalışanlar, basit uygulama geliştirmeyi oldukça kolay bir şekilde halledebilir. Ayrıca tüm bir geliştirme ekibini ücretsiz olarak kiralayabilirsiniz.yüksek karmaşıklıkla mobil uygulamaları yönetmek için lancerlar. Bir freelancer kiralamanın maliyeti, kullandığınız platforma bağlıdır. Genellikle, onları saatlik veya sözleşmeli olarak kiralayabilirsiniz.

Serbest çalışan uygulama geliştiricisi ile gereksinimlerinizi tam olarak görüşmeniz ve uygulama geliştirme maliyetini kontrol etmesi için onu sözleşmeli olarak işe almanız önemle tavsiye edilir. Fiverr, Upwork ve PeoplePerHour gibi web siteleri, en iyi serbest çalışanı bulmak için kullanabileceğiniz birçok serbest çalışma platformundan bazılarıdır.

Artıları

Sizin için bir uygulama geliştirmesi için bir serbest çalışan kiralamak, uygulama geliştirmenin en etkili ve en ucuz yollarından biridir. Fiyatları önceden belirleyebilir ve kaliteli bir ürün elde edebilirsiniz. Ayrıca, önceki müşterilerin incelemelerine göz atarak en iyi uygulama geliştiricisini seçebilirsiniz.

Eksileri

Serbest çalışan uygulama geliştiricileriyle ilgili her zaman bir risk vardır. Bazıları, son ürünü olumsuz yönde etkileyen, bir işi aceleyle tamamlama eğilimindedir. Ayrıca, sorularınızı ve gereksinimlerinizi tartışmak için her zaman bir serbest çalışan bulunmayabilir. Bu tür bir iletişim boşluğu, uygulamanın kalitesini etkileyebilir.

Dış kaynak uygulama geliştirme

Dış kaynak uygulama geliştirme, büyük ölçekli uygulamalar oluştururken deneyimli ve profesyonel uygulama geliştiricilerin hizmetlerini almanın yararlı bir yoludur. Bu tür deneyimli geliştirme ekipleri ve proje yönetimi ekipleri, yüksek uygulama karmaşıklığının üstesinden gelebilir, bu nedenle şirket içi uygulama geliştiricileri işe almak yerine uygulama geliştirmek için güvenilir bir seçenektir.

Artıları

Genellikle insanlar, uygulama geliştirme ve tasarımının maliyetinin önemli ölçüde daha ucuz olduğu Çin, Hindistan, Pakistan ve diğer Asya ülkeleri gibi ülkelere uygulama geliştirmeyi dış kaynak sağlamayı tercih ediyor. Bu tür ülkelerde düşük uygulama geliştirme fiyatları sunan şirketler bulabilirsiniz. Böylece mobil uygulama geliştirme maliyetlerini azaltabileceksiniz. Deneyimli geliştirme ekipleri, gereksinimleri ayrıntılı olarak tartıştıktan sonra sizin için yüksek kaliteli bir ürün geliştirecektir.

Eksileri

Başka bir ülkede güvenilir bir uygulama geliştirme şirketi bulmak biraz zor olabilir. Aynı zamanda riskli bir prosedür olabilir çünkü başka bir ülkede bir geliştirme ekibi tuttuğunuzda bağlayıcı yasal anlaşmaların olması pek olası değildir.

Ortak Uygulama geliştirme adımları

Hangi tür geliştirme yaklaşımını seçerseniz seçin, her tür mobil uygulama geliştirme yönteminde yer alan bazı ortak adımlar vardır. Bu ayrılmaz adımlar şunlardır:

Prototip oluşturma

Tıklanabilir bir prototip oluşturmak, bir uygulamanın mükemmel kullanıcı arayüzünü tasarlamanın hızlı ve uygun maliyetli bir yöntemidir. Aslında günümüzde birçok araç ücretsiz olarak bir prototip oluşturmanıza izin veriyor.

Bir prototipin amacı, gelecekteki uygulamanın genel kullanıcı deneyimini kontrol etmektir. Samimi ve tatmin edici bir kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi sağlamak, herhangi bir işletmenin başarısı için kritik öneme sahiptir. Tüm modern uygulamalar etkileşimli olmalı ve gezinmesi kolay özellikler sağlamalıdır. İlk aşamalarda basit bir prototip oluşturmak, uygulamanın genel kullanıcı arayüzünü ve kullanıcı deneyimini planlamanıza yardımcı olur.

Bir prototip oluşturmak ve uygulama fikrini uygulamanın diğer paydaşlarına sergilemek için Adobe XD, Justinmind veya Figma gibi araçları kullanabilirsiniz. Bir prototip oluşturmak zaman alsa bile endişelenmemelisiniz, çünkü iyi tasarlanmış bir prototip tüm geliştirme süreci için bir yol haritası görevi görebilir.

MVP geliştirin

Prototip aracılığıyla toplam uygulama geliştirme bütçesini ve kullanıcı arayüzünü sonlandırdıktan sonraki adım, minimum uygulanabilir ürün (MVP) oluşturmaktır. Fikrinizi ve gereksinimlerinizi test etmek ve uygulanabilir bir çözümün uygulanabileceğini kanıtlamak için tasarlanan uygulamanın ilk sürümüdür.

MVP, tüm uygulama türleri için yazılım kavramını doğrulamak ve uygulamanın genel UI / UX'inde herhangi bir potansiyel değişiklik yapmak ve işlevsellik eklemek veya kaldırmak için önemlidir. İlk sürümlerde çeşitli hatalar ve hatalar olması zorunlu olduğundan, doğrudan gerçek uygulamaya atlama hatasına düşmeyin.

Ek özellikler dahil edin

Bir MVP tipik olarak yalnızca birincil işlevlerle ilgilenir. Bu, kullanıcıların gereksinimlerini karşılamak için gerekli özelliklerin bir MVP'ye eklendiği anlamına gelir. Bir MVP başarıyla oluşturulduktan sonra, anında iletme bildirimleri, coğrafi konum ve uygulamanızla ilgili diğer tüm özellikler gibi ek özellikler üzerinde çalışmaya başlamalısınız.

Bu tür karmaşık özellikler, uygulamanızı rekabette öne çıkarır ve uygulama geliştirme döngüsünün her adımında yenilik getirir. Sonuç olarak, rakiplerinizin önünde kalabilir ve iz bırakabilirsiniz.

Kalite güvencesi

Nihai ürün tüm işlevlerle hazır olduğunda, uygulamayı kapsamlı bir şekilde test etmek ve farklı türde hata ve hatalardan arınmış olduğundan emin olmak KG uzmanlarının sorumluluğundadır. Uygulama karmaşıklığına bağlı olarak, sürekli KG ve uygulama bakım hizmetleri gerekli olabilir. Sürekli destek ve uygulama bakımı, güncellemeler sağlamak, hataları düzeltmek ve zaman zaman uygulamaya yenilikçi özellikler eklemek için kritik öneme sahiptir. Aksi takdirde, kullanıcılar uygulamanıza olan ilgilerini kaybedebilir.

Uygulama geliştirme maliyetinizi nasıl düşürürsünüz?

Özellikle ilk projeniz üzerinde çalışıyorsanız, uygulama gereksinimlerinizi sınırlı bir uygulama geliştirme bütçesi içinde gerçekleştirmek zor olabilir. Bu nedenle, aşağıdaki ipuçlarını izleyerek uygulama maliyetlerini kontrol etmek ve uygulama geliştirme maliyetini mümkün olduğunca azaltmak için bazı önemli ipuçlarına aşina olmak önemlidir:

Düzenli iletişim

Bir uygulama geliştirme maliyetinin bütçenizi aşmadığından emin olmak için mobil uygulama geliştirme ekibiyle aynı sayfada olduğunuzdan emin olun. Ekip üyeleri arasında sorunsuz ve sürekli iletişim, bir uygulama yapmak ve büyük hatalar yapmadan istenen sonuçları elde etmek için en iyi uygulama geliştirme uygulamalarının takip edilmesini sağlayacaktır.

Kapsamlı testler

Test, her tür uygulamanın ayrılmaz bir parçasıdır. Bazı insanlar, QA araçları ve uygulamaları hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadan kendilerini test edebileceklerini varsayma hatasına düşerler. Uzun vadede önemli miktarda para kaybetmenize neden olabilir. Bu nedenle, hata ve hatalardan kaçınmak için ilk etapta KG uzmanlarına güvenmelisiniz.

Erken geri bildirim alın

Hedef kitlenizden en kısa sürede geri bildirim almaya çalışın. Ayrıca MVP'yi bir odak grubuna dağıtabilir ve uygulamanın son sürümünü yayınlamadan önce ilgili değişiklikleri yapmak için geri bildirim alabilirsiniz. Müşteri geri bildirimi, proje yönetimi ekibinin, uygulamayı daha çekici ve işlevsel hale getirmek için uygulamaya hangi özelliklerin eklenmesi veya kaldırılması gerektiğini belirlemesine yardımcı olur.

Esneklik ve ölçeklenebilirlik

Esneklik ve ölçeklenebilirlik, başarılı bir mobil uygulama ve yazılımın çok önemli iki özelliğidir. Projenin kapsamı ve bütçesi dahilinde kalmak önemli olmakla birlikte, uygulamada daha fazla özellik ve iyileştirme için yeterli alan bulunduğundan da emin olmalısınız.

Düzenli olarak birçok uygulama ve BT çözümü sunulur, bu nedenle diğer mobil uygulamalarla rekabet etmek istiyorsanız uygulamanızı yenilemeye devam etmeniz gerekir. Uygulama esnekliği, kullanıcıların değişen gereksinimlerine ve uygulamayı yayınladıktan sonra aldığınız geri bildirimlere göre özellikleri değiştirmek için de önemlidir. Anlaşılacağı gibi, farklı özelliklere dayalı uygulama geliştirme maliyetleri daha fazla esneklikle artmaya devam edecek.

Kodsuz geliştirme yaklaşımı

Yukarıdaki uygulama geliştirme yaklaşımlarının dışında herhangi bir teknik bilgi veya beceriye sahip olmadan uygulama geliştirmenin bir yöntemi daha vardır. Kodsuz geliştirme yaklaşımı, sürükle ve bırak özellikleri ve güçlü görsel düzenleme araçlarıyla uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır. Kodsuz geliştirme yaklaşımı, geliştirme sürecini düzene sokarak birçok iş sorununu çözer ve minimum mobil uygulama geliştirme maliyetlerini içerir.

Kodsuz platformlar, işletmelere kendi mobil uygulamalarını oluşturma konusunda etkileyici bir esneklik sağlar. Sonuç olarak, şirketler artık profesyonel yazılım geliştirme şirketlerine ve çok para isteyen uygulama geliştiricilerine bağımlı olmak zorunda değiller.

Bunun yerine, uygulamaları hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmak için kodsuz platformların kullanıcı dostu görsel düzenleme araçlarını kullanabilirler. Ayrıca, kodsuz platformlar, geliştirici olmayanların da teknik ihtiyaçlarını maksimum hız ve çeviklikle karşılamalarının yolunu açmıştır.

Birçok kodsuz geliştirme platformu mevcuttur, ancak mobil uygulamalar, web uygulamaları ve arka uçlar oluşturmak için kullanılabildiğinden AppMaster'ı en güçlü araç olarak bulacaksınız. İşin iyi yanı, herhangi bir teknik bilginiz veya deneyiminiz olmasa bile, AppMaster'ı kullanarak kullanıcı dostu ve ölçeklenebilir bir uygulama oluşturabilirsiniz. Modern AI algoritmalarının yardımıyla güçlü bir arka uç oluşturulacaktır.

Sonuç olarak, AppMaster'ın kodsuz geliştirme yaklaşımını kullanarak büyük miktarda paradan ve zamandan tasarruf edebilirsiniz. İşletme yöneticilerinin ve bir uygulamanın arkasındaki ekibin geliştirme sürecini hızlı bir şekilde tamamlamasına ve uygulama başlatma ve pazarlamaya daha fazla odaklanmasına olanak tanır.

AppMaster kullanmanın faydaları

AppMaster tarafından sağlanan esneklik ve kullanıcı dostu özelliği, diğer kodsuz platformlarda bulmak zordur. AppMaster'ın yardımıyla herkes uygulama geliştiricisi olabilir. Ayrıca, bir geliştirme ekibini yönetme ve gereksinimleri tekrar tekrar iletme konusunda sorunlarla karşılaşan proje yöneticileri için de yararlıdır.

İşletmeler, başkalarına güvenmek yerine, sürükle ve bırak özelliklerine sahip bir uygulama oluşturmak için AppMaster'ın kodsuz geliştirme yaklaşımını kullanabilir. İşletmelerin hizmetlerinin kalitesini iyileştirmelerine yardımcı olabilir ve çok fazla geliştirme saati ve para tasarrufu sağlayabilir.

Ücretsiz bir uygulama oluşturabilir miyim?

Evet, ücretsiz bir uygulama oluşturmak kesinlikle mümkündür. AppMaster gibi ücretsiz basit uygulamalar oluşturmanıza izin veren birçok farklı ücretsiz uygulama oluşturucu vardır. Ancak, karmaşık uygulamalar oluşturmak istiyorsanız, bu tür uygulama oluşturucuların daha yüksek paketlerini satın almanız gerekecektir.

Ünlü girişimlerin geliştirme maliyeti nedir?

Günlük olarak kullandığımız uzun bir uygulama listesi var ve genellikle bunların değerini ve ilk uygulama geliştirme maliyetini merak ediyoruz. Mobil uygulama geliştirme maliyetinin nasıl çalıştığı ve bir uygulama geliştirmek için doğru bir tahmin için farklı faktörlerin dikkate alınmasının neden önemli olduğu hakkında bir fikir edinebilmeniz için bu örneklere ayrıntılı olarak bakmak önemlidir.

Aşağıda, özelliklerine ve karmaşıklığına göre uygulama geliştirme maliyetlerinin en popüler örneklerinden bazıları verilmiştir.

1. Über

Uber, birçok ülkede faaliyet gösteren en başarılı ve popüler araç çağırma uygulamasıdır. Üç farklı uygulaması vardır. Yolcu ve Uber sürücüsü için iki mobil tüketici uygulaması tasarlanmıştır ve yönetici paneli olarak işlev görecek bir web uygulaması mevcuttur.

Uber gibi bir uygulamanın maliyeti 50.000 ila 65.000 dolar arasında olabilir ve geliştirme süreci yaklaşık 1.200 ila 1.500 saat sürebilir. Uber uygulama geliştirme maliyetlerini ana özelliklerine göre inceleyelim:

Coğrafi Konum - 2.000 $

Başlıca ödeme kanallarıyla ödeme entegrasyonu - 2.500$

Push bildirimleri - 2,500 ila 3,500 dolar

Kullanıcı profili yönetimi - 2.500 ila 3.500 dolar

Yolculuk planlaması - 6.000 $

Kullanıcı verilerini ve sürüş geçmişini depolamak için arka uç - 7.000 ila 8.000 ABD Doları

Kalite güvencesi - 12.000 ila 15.000 ABD Doları

Kütüphane entegrasyonu ve ek özellikler - 15.000 ila 20.000 ABD Doları

Bu nedenle, Uber uygulamasının toplam maliyeti 50.000 ila 65.000 ABD Doları arasındadır.

2. Tinder

Tinder oldukça popüler bir flört uygulamasıdır. Üç turda toplam 50 milyon dolar topladı. Tinder'ın hızlı ve kolay çalışması, onu flört uygulamaları endüstrisinde lider bir isim haline getirdi. Tek yapmanız gereken, bir kişiyi beğenmek veya beğenmemek için sağa veya sola kaydırmak.

Tinder gibi bir uygulama geliştirmenin maliyeti, diğer birçok karmaşık uygulamadan önemli ölçüde daha düşüktür. Aşağıda tahmini bir Tinder uygulama geliştirme maliyeti verilmiştir:

Bir mesaj aldıklarında veya eşleştiğinde uygulama kullanıcılarını bilgilendirmek için push bildirimleri - 3.500 ABD doları

Kullanıcı verilerini depolamak için kullanıcı profili yönetimi - 3.000 ABD doları

Coğrafi Konum - 2.000 $

Sola ve sağa kaydırma işlevleriyle eşleşen özellikler - 3.000 ila 5.000 ABD Doları

Üçüncü taraf entegrasyonu - 2.000 ila 3.000 ABD Doları

UI/UX Tasarımcısı ve QA Ekibi - 10.000 ila 15.000 ABD Doları

Ek özellikler - 4.000 ila 5.000 ABD Doları

Bu nedenle, Tinder gibi bir uygulama geliştirmenin toplam maliyeti 35.000 ila 40.000 ABD Doları aralığındadır.

3. Ikea

Ikea marka tabanlı bir uygulamadır. Müşterilere çok çeşitli kullanışlı özellikler sağlamak için en gelişmiş artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisini kullanır. Kullanıcılar, Ikea kataloğundaki farklı mobilya ürünlerinin 3D modellerini kontrol etmek için AR özelliklerini kullanabilir.

Ikea, katı güvenlik protokollerinin entegrasyonunun yanı sıra birçok modern özellik ve entegrasyon içerdiğinden karmaşık bir uygulamaya sahiptir. Sonuç olarak, Ikea gibi bir uygulama geliştirmenin maliyeti, aşağıdaki özellikleri göz önünde bulundurarak 73.000 ila 85.000 ABD Doları arasındadır:

Çeşitli ürünlerin 3D görselleştirilmesi

Sosyal medya platformları ile entegrasyon

360 derece mobilya modeli

Hızlı ve kolay analitik

Ödeme ve CRM entegrasyonu

4. TikTok

TikTok, esas olarak video paylaşımını içeren popüler bir sosyal medya platformudur. TikTok'un uygulama karmaşıklığı, zamanla daha fazla özellik sunduğu için orta ila yüksektir. Genel olarak, TikTok gibi bir uygulama geliştirmenin maliyeti 65.000 ila 75.000 ABD Doları arasındadır ve geliştirme süresi 1.200 ila 1.500 saat arasındadır.

TikTok'un en belirgin özelliklerinden bazıları gerçek zamanlı sohbet, görüntülü aramalar, kısa videolar, çoklu dil desteği ve dünyanın her yerinden çok sayıda insanla bağlantı kurmadır. Bu nedenle, bu tür işlevleri mükemmel bir şekilde oluşturmak için önemli miktarda zaman ve para gerekir.

5. Airbnb

Airbnb, isteğe bağlı uygulama ve e-ticaret mağazalarının birleşimidir. Yüksek uygulama karmaşıklığına sahip bir platform örneğidir. Airbnb, uygun birimleri kolayca aramanıza ve son dakika rezervasyonları yapmanıza olanak tanıdığı için dünya çapında popüler bir isimdir.

Ayrıca, Airbnb'de en sevdiğiniz evlerin ve yerlerin bir listesini kaydedebilirsiniz. Bir seyahati birlikte planlama, tavsiye sistemi ve daha bir ülkeye gitmeden önce oda rezervasyonu yapmanızı sağlayan gelişmiş rezervasyon özellikleri gibi başka birçok kullanışlı özelliğe sahiptir. Bu nedenle, Airbnb gibi karmaşık bir uygulama oluşturmak istiyorsanız, güvenilir ve verimli sonuçlar elde etmek için 75.000 ila 85.000 ABD Doları arasında bir uygulama bütçeniz olmalıdır.

Bir uygulama oluşturmak ne kadar sürer?

Bir uygulama oluşturmak için gereken belirli bir süre yoktur. Uygulama geliştirme süresi, uygulamanın karmaşıklığına, özelliklerine ve üzerinde çalışan geliştirme ekibinin ölçeğine bağlıdır.

Farklı uygulama türleri için tahmini geliştirme süresi aşağıdaki gibidir:

Ortak işlevlere sahip basit mobil uygulamalar, yaklaşık 400 ila 800 geliştirme saati gerektirir

Ortalama olarak 700 ila 1300 geliştirme saatinde orta karmaşıklıkta bir uygulama geliştirilebilir

Karmaşık özelliklere sahip büyük ölçekli bir uygulama, verimli geliştirme için 1200 saatten fazla zaman alacaktır.

2022'de bir uygulama geliştirmenin maliyeti nedir?

Bu makale boyunca tartışıldığı gibi, birçok faktör uygulama geliştirme maliyetini etkiler. Genel mobil uygulama geliştirme bütçesini değerlendirmek için uygulama karmaşıklığını, bir dizi özelliği, geliştirme ekibinin ölçeğini, uygulama bakımını ve belirli uygulama türlerini göz önünde bulundurmalısınız. Uygulama geliştirmenin tam maliyetini değerlendirmek imkansızdır, ancak aşağıdakiler bir uygulama geliştirmenin yaklaşık maliyetleridir:

Temel işlevlere sahip basit uygulamaların maliyeti 16.000 ila 32.000 ABD Doları arasındadır.

Orta düzeyde karmaşıklığa sahip bir uygulamanın maliyeti 32.000 ila 48.000 ABD Doları arasında olabilir.

Karmaşık özelliklere sahip bir uygulamanın maliyeti muhtemelen 72.000 dolardan fazla

Uygulamayı deneyimli uygulama geliştiricilerine güvenmek yerine kendiniz oluşturmak için AppMaster gibi kod içermeyen güvenilir bir platform kullanarak bu mobil uygulama geliştirme maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilirsiniz.