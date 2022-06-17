Kodsuz uygulama oluşturucular, çeviklikleri ve daha hızlı iş çözümleri nedeniyle pandeminin ortasında büyük ilgi gördü. Bu geliştirme çözümleri, geleneksel mobil uygulama geliştirmenin sınırlamalarının üstesinden geldi. Bu nedenle, küçük ve büyük işletme sahipleri, işletmelerinin büyümesi için kod gerektirmeyen uygulama geliştirme platformlarını benimsemenin önemini zorunlu kıldı. Kodsuz uygulama geliştirmenin temelleri ile başlayalım. Bu kodsuz uygulama oluşturucular, kodlama becerileri olmadan bir mobil uygulama oluşturmak için önceden hazırlanmış şablonlar sağlar.

Geriye dönüp baktığımızda, uygulama geliştirme, programlama dilleri hakkında kapsamlı bir bilgi meselesiydi. Kodlama, kapsamlı programlama dilleri bilgisi gerektirir. Ayrıca, ilk seferde kaliteli bir mobil uygulama alamayabilirsiniz. Kodlama beceriniz yoksa bir mobil uygulama oluşturmanın mümkün olup olmadığını merak ediyor olabilirsiniz. Cevap Evet! Hiçbir kod uygulaması oluşturma, fikrinizi gerçeğe dönüştürmeyi mümkün kılmadı. İnternette gezinme becerileriniz varsa, bir uygulama oluşturucu kullanarak bir uygulama oluşturabilirsiniz. İnternette gezinme hakkında bilginiz varsa, geleneksel geliştirmeye alternatif bir seçenek olarak bir uygulama oluşturucu kullanabilirsiniz. Bu nihai kılavuzda, kodsuz bir uygulama oluşturucu, uygulama oluşturma için en iyi uygulama oluşturucu ve bir mobil uygulama oluşturmanın maliyetini kullanarak bir mobil uygulama oluşturma adımlarını tartışacağız. Ayrıntılara daha derine inelim:

Kod uygulama oluşturucusu olmayan bir mobil uygulama oluşturma adımları

Kod uygulaması olmayan bir mobil uygulama oluşturmak, geleneksel uygulama geliştirmeye göre daha kolay ve ucuzdur. Uygulamanızı özelleştirmenize olanak tanıyan önceden programlanmış şablonlara sahip kodsuz araçlar için geniş bir pazar var.





AppMaster, işletme sahiplerinin işlerini dijitalleştirme yoluyla büyütmelerini sağlayan en iyi uygulama üreticisidir. Bu uygulama oluşturucuyu kullanarak, basit bir geliştirme süreciyle bir mobil uygulama oluşturabilirsiniz. Kişisel veya profesyonel ihtiyaçlarınız için bir mobil uygulama oluşturmak için şu yedi kolay adımı izleyin:

1. Adım: Kodsuz bir uygulama oluşturucu seçin

Kodsuz uygulama geliştirme yüksek seviyede olduğundan, daha hızlı ve daha ucuz bir iş çözümü için en iyi kodsuz uygulama oluşturma platformunu seçmenizi öneririz. Dikkat çeken şey, tüm uygulama oluşturucuların kişiselleştirilmiş ihtiyaçlarınızı karşılayacak özelliklere sahip olmamasıdır. Bu nedenle, birden fazla kodsuz uygulama oluşturma platformunu değerlendirirken yeterli zaman ayırın. Aşağıdaki faktörlere göre kodsuz bir uygulama oluşturucu seçebilirsiniz:

1. Uygulama oluşturucunun itibarı

Bugün, işletme sahiplerinin birkaç dakika içinde bir mobil uygulama oluşturmasına yardımcı olan kodsuz uygulama üreticileri için geniş bir pazar var. Ancak, bir uygulama geliştirme platformu seçerken, müşteri incelemeleri ve vaka çalışmaları yoluyla marka itibarını aramak çok önemlidir. Ayrıca, bu uygulamaların nasıl performans gösterdiğini test etmek için bu platformda tasarlanan uygulamaları indirerek bir mobil uygulama oluşturucunun güvenilirliğini kontrol edebilirsiniz. Uygulama çökerse, bu uygulama geliştirme platformundan çıkmanın tam zamanı.

2. Kullanıcı Arayüzü

Kodsuz bir uygulama oluşturucuya abone olmadan önce, sezgisel bir arayüze veya karmaşık bir tasarıma sahip olup olmadığını kontrol etmek için hızlı bir tur atmak için ücretsiz deneme sürümünü kullanın. Kodsuz bir uygulama oluşturucuya yapılan bu hızlı ziyaret, arayüzü rahatça kullanıp kullanmadığınızı kontrol etmenize yardımcı olacaktır. Bazı yazılımlar, özelliklerin öğrenilmesini gerektirir, ancak bazı platformların kullanımı şüphesiz diğerlerinden daha kolaydır. Bu nedenle, uygulama geliştirme için dinamik ve kullanımı kolay uygulama oluşturma platformunu seçin.

3. Maliyet

Farklı uygulama üreticileri, mobil uygulamaları özelleştirmek için birden fazla abonelik planı sunar. Bu nedenle, iş ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayan makul bir fiyatlandırma planı seçin. Örneğin, yeni bir iş kurduysanız, pahalı bir abonelik planı satın almak iyi bir fikir değildir. Ayrıca, geliştirme maliyetini azaltmak için gereksiz özellikleri ortadan kaldırabilirsiniz.

4. Özelleştirme Seçenekleri

Tüm uygulama üreticileri, mobil uygulamanıza eklemek istediğiniz özellikleri sunmayabilir. Bu nedenle, bir mobil uygulama oluşturucu seçerken, işlevlerde herhangi bir sınırlaması olmadığından emin olun. Sınırsız seçeneklerle en iyi uygulama oluşturucuyu seçmek, daha özelleştirilmiş bir ürün oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Bu nedenle, dikkat çeken şey, tüm uygulama üreticilerinin uygulamaya eklemek istediğiniz tüm özellikleri sunmamasıdır. Ancak, temel özelliklere sahip bir uygulama oluşturmak istiyorsanız, bu sizi ilgilendirmez. Ancak gelişmiş özellikler arıyorsanız, kod gerektirmeyen uygulama geliştirme platformunu çok dikkatli değerlendirmelisiniz. AppMaster'ı seçerek, pazarın en etkili ve son derece esnek çözümlerinden biri olduğundan emin olabilirsiniz.

2. Adım: Bir abonelik planı seçin

Uygulama geliştirme için kodsuz bir uygulama oluşturucu seçtikten sonra, ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde uyan bir abonelik planı seçmenin zamanı geldi. Bunun için uygulamanızda olmasını istediğiniz özellikleri ve ne kadara mal olabileceğini planlamak için zaman ayırabilirsiniz. Örneğin, birden fazla uygulama oluşturmak istiyorsanız, maliyetli bir fiyatlandırma planına abone olmanız gerekir. Ayrıca, uygulamanızın akıllı telefonlar veya tabletlerle uyumluluğunu belirtmeniz gerekir. Uygulama uyumluluğu, bir abonelik planına karar vermenize yardımcı olacaktır.

AppMaster tarafından sunulan abonelik planına bir göz atalım:

Keşfedin: 5$/ay



Başlangıç: 165$/ay



İş: $855/ay



Kurumsal: 7/24 hizmet ile fiyat teklifi alın

Topluluk desteğine sahip tek bir mobil uygulama arıyorsanız Keşfet planı uygundur. Birden fazla uygulama arıyorsanız, iş ihtiyaçlarınıza göre Başlangıç veya İş planına geçebilirsiniz. Daha gelişmiş özellikler için fiyat teklifi ve 7/24 hizmet alabilirsiniz. AppMaster yalnızca bir örnektir, ancak diğer uygulama üreticilerinin değerlendirmeniz gereken farklı abonelik planları olabilir. Özel ihtiyaçlarınız konusunda net değilseniz, teknik temsilciden yardım isteyebilirsiniz.





3. Adım: Bir şablon seçin

Kod gerektirmeyen bir uygulama geliştirme platformuna abone olduğunuzda, iş ihtiyaçlarınızı karşılayan bir şablon seçin. Uygulama oluşturma, bir şablon kullanarak yalnızca birkaç tıklama meselesidir. Hiçbir kod uygulaması üreticisi, bireylerin ve işletme sahiplerinin sıfır kodlama becerisine sahip bir mobil uygulama oluşturmasına izin vermez.

Şablonlar, sıfır kodlama becerisiyle uygulama oluşturmada size bir başlangıç noktası sağlar. Tüm şablonların işletme türüne göre özellikleri vardır. Örneğin, bir turizm uygulaması şablonu turistlerin favori destinasyonlarını bulmalarına yardımcı olur, salon uygulaması şablonu salonların müşterilerini rezerve etmesine yardımcı olur ve bir yemek uygulaması şablonu yemek teslimatı için siparişleri alır. Mobil uygulamanıza eklemek istediğiniz özellikleri bulamıyorsanız, bu özellikleri ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sayfaları ve özellikleri ekleyerek bir mobil uygulama oluşturabilirsiniz.

4. Adım: Markalaşma

Bir şablon, uygulama tasarımına doğru yalnızca bir başlangıç adımıdır. Tüm ana tasarım öğeleri şablonlarda önceden yapılmıştır; daha kişiselleştirilmiş bir mobil uygulama için uygulama simgesini, renk düzenini ve düzeni değiştirmeniz gerekir. AppMaster, üzerinde değişiklik yaparken gerçek zamanlı olarak uygulama önizlemesi sağlayan bir WYSIWYG (ne görürseniz onu alırsınız) düzenleyicisine sahiptir. Markalama, uygun bir renk şeması, logo, yazı tipi ve düzen seçerek daha kişiselleştirilmiş bir ürün elde etmenizi sağlayacaktır. Uygulama logosu, insanların uygulamayı Google Play veya Apple App Store'dan indirirken gördüğü bir şeydir. Bu nedenle, kullanıcıların dikkatini çekebilecek ilgi çekici bir logo tasarlamak önemlidir. İşletmenizle rezonansa giren bir logoyu nasıl tasarlayacağınızı merak ediyor olabilirsiniz. Göz alıcı bir logo tasarlamak için Canva gibi herhangi bir çevrimiçi aracı kullanabilirsiniz. Kullanımı kolaydır ve farklı iş türleri için şablonlar sunar.

Adım 5: İçeriği Düzenle

Uygulama logosunu, renk şemasını ve düzenini özelleştirdikten sonraki adım, uygulama içeriğini düzenlemektir. Her şablon, işletmenizin yapısına göre düzenleyebileceğiniz önceden yüklenmiş içeriğe sahiptir. Örneğin, Hakkımızda sayfasında gösterilen içeriği işletmenizle daha alakalı hale getirmek için düzenleyebilirsiniz. Hiçbir kod uygulama oluşturma platformu, mobil uygulamanızı kullanıcılar için daha etkileşimli hale getirmek için yeni sekmeler eklemenize izin vermez.

6. Adım: Özellik Ekle

Artık işletmenizin büyümesi için tüm uygun özellikleri ekleyebilirsiniz. Bu bağlamda, AppMaster daha özelleştirilmiş bir mobil uygulama oluşturmak için kapsamlı özellikler sunan en iyi uygulama oluşturucudur. Uygulamanıza yeni bir özellik eklemek istiyorsanız bir pazarı var. Bir özellik eklemek için Uygulama Bileşenlerinden Ekle düğmesine tıklayın. Ayrıca, Uygulama Bileşenleri menüsünden uygulama özelliklerini düzenleyebilirsiniz.

7. Adım: Uygulamayı yayınlayın

Uygulamanıza tüm özellikleri ve içeriği ekledikten sonra, onu yayınlama zamanı. Kodsuz bir uygulama oluşturucu ile uygulamanız tek bir tıklamayla Apple App Store ve Google'da yayınlanabilir. Uygulamanızın anında yayınlanması için, her kodsuz uygulama oluşturma platformunda bir geliştirici hesabı oluşturmanız gerekir. Bu bağlamda AppMaster, kullanımı kolay bir sihirbazla uygulama yayınlama kullanıcılarını basitleştirir. Uygulamanızı müşterileriniz için uygun hale getirmek için Google App Store'un politikasını izlemeniz gerekir. AppMaster, Google App Store'un standart politikasını karşılamanıza yardımcı olacak uygulamanın teknik belgelerini sağlar.

Uygulama başlatıldıktan sonra, mobil uygulamanızın başarısı büyük ölçüde Google Play Store'dan kaç kullanıcının indirdiğine bağlıdır. Uygulamanız yayınlandıktan sonraki adım, uygulama tanıtımıdır. Uygulama tanıtımı, işletmenize daha fazla değer katan müşteri sayısını artırmaya yardımcı olur. AppMaster'ı kullanarak kendi başınıza bir mobil uygulama oluşturmak için bu yedi adımı takip edebilirsiniz. Bu kodsuz uygulama oluşturma platformu, işletme için güçlü bir dijital varlık oluşturmak için en iyi uygulama oluşturucudur.

Uygulama oluşturma maliyeti

Bir mobil uygulama oluşturmaya gelince, farklı geliştirme seçenekleri mevcuttur. Kişisel veya profesyonel ihtiyaçlarınız için bir mobil uygulama oluşturmak için bir geliştirici, serbest çalışan veya kodsuz bir uygulama oluşturma platformu kullanabilirsiniz. Çevrimiçi bir uygulama oluşturucu seçmek, geliştirme maliyetini azaltabilir. Bunun nedeni, bir uygulama oluşturucunun aylık veya yıllık ücretlendirmesidir. Bir uygulama geliştirme platformunun tam maliyeti, iş veya kişisel ihtiyaçlarınızı karşılayan hedeflenen abonelik planınıza bağlıdır. Bu bağlamda, AppMaster esnek fiyatlandırma planları sunar ve gerektiğinde bir abonelik planını yükseltebilirsiniz. İş hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak herhangi bir abonelik planını seçebilirsiniz. Örneğin, işletmeniz için tek bir uygulama çözümüne ihtiyacınız varsa, Keşfet planı ihtiyacınızı karşılayacaktır. Öte yandan, mobil uygulamanızda gelişmiş özellikler istiyorsanız, iş planını veya kurumsal düzeydeki planı seçebilirsiniz.

Geleneksel uygulama geliştirme, uygulama oluşturma için aşağıdakileri içeren bir ekip gerektirir:

iOS geliştiricisi



Android geliştiricisi



Web geliştiricisi



Proje Müdürü



Uygulama tasarımcısı



Kalite güvence temsilcisi



test kullanıcıları



Bakım ekibi



Bazen, geliştiricileriniz istifa ederse, hastalanırsa veya tatile çıkarsa, iOS ve Android uygulama geliştirmesi için fazladan bir geliştirici kiralamanız gerekebilir. Ancak bir uygulama oluşturucu kullanıyorsanız, bunun için endişelenmenize gerek kalmayacak. Ayrıca, gelişmiş özellikler için bir uygulama oluşturucuya abone olduysanız, kullanıcı kimlik doğrulaması, anında iletme bildirimleri, uygulama güncellemeleri ve daha fazlası için daha fazla ödeme yapmanız gerekmez. Kodsuz uygulama oluşturma platformları, aylık 150 ABD Doları karşılığında bir mobil uygulama oluşturabilir.

Uygulama oluşturma maliyetini etkileyen faktörler

Geliştirme yönteminin yanı sıra, bir mobil uygulamanın fiyatını başka faktörler de etkiler:

Uygulama kategorisi



Geliştirme Yöntemi



Uygulama özellikleri



Mobil uygulama tasarımı



Bakım maliyeti



Uygulama karmaşıklığı



Platform (Android ve iOS)



Bu faktörlerin ayrıntılarını daha derinlemesine inceleyelim:

1. Uygulama Kategorisi

Mobil uygulamalar iş büyümesinde çok önemli bir rol oynuyor ve müzik, eğitim, yaşam tarzı, sağlık ve fitness, seyahat, spor ve sosyal medya gibi farklı uygulama kategorileri var. Uygulama geliştirme maliyeti, büyük ölçüde uygulamanızın kategorisine bağlıdır. Uygulamanızda temel özellikler istiyorsanız, bunları birkaç dolara alabilirsiniz. Örneğin, bir kronometre veya hesap makinesi oluşturmak yalnızca temel işlevsellik gerektirir. Bu mobil uygulamaların geliştirilmesi kolaydır, bu nedenle yüksek geliştirme maliyetleri yoktur. Ancak uygulamalarınıza anında iletme bildirimleri ve uygulama içi satın alma gibi gelişmiş özellikler eklemek isterseniz, mobil uygulama oluşturma maliyetiniz artacaktır. Daha karmaşık özellikler eklemek, uygulama karmaşıklığını artırır ve maliyetin artmasına neden olur. Karmaşık uygulama özellikleri arasında ödemeler, GPS ve uygulama içi satın alma seçenekleri bulunur. Karmaşık özelliklerin yanı sıra, diğer bazı faktörler genel uygulama geliştirme maliyetini etkiler:

Tasarım maliyeti



Arka uç geliştirme (Ancak AppMaster, seçtiğiniz abonelik planınızda bunu sağlar)



Güvenlik protokolleri



Test yapmak



Bakım onarım

Bir oyun uygulaması, sosyal medya uygulaması veya e-ticaret uygulaması oluşturmak istediğinizi varsayalım; bu uygulamalar, temel özelliklere sahip uygulamalardan daha pahalı olacak.





2. Bir geliştirme yöntemi seçin

Kişisel veya iş ihtiyaçlarınızı karşılayan bir uygulama oluşturmak için birçok seçenek mevcuttur. Uygulama geliştirme yöntemi, uygulama fiyatınızı doğrudan etkiler. Bir uygulama oluştururken birden fazla geliştirme seçeneği vardır:

1. Kendiniz bir uygulama oluşturun

Teknik bir geçmişiniz varsa, kendi başınıza bir uygulama oluşturabilirsiniz. Kendi başınıza bir uygulama oluşturmak, en ucuz ve daha ucuz uygulama çözümüdür.

2. Bir Geliştirici İşe Alın

Kodlama beceriniz yoksa, uygulama geliştirme maliyeti önemli ölçüde artacaktır. Uygulama geliştiricisinden veya uygulama geliştiricilerinden oluşan bir ekipten yardım isteyebilirsiniz. Bu, uygulama geliştirme maliyetinize daha fazla katkıda bulunacaktır. Geliştirme maliyeti, geliştiricilerin konumuna bağlıdır.

3. Bir Serbest Çalışan İşe Alın

Kodsuz bir uygulama geliştirme platformu yerine geleneksel bir geliştirmeyi tercih ediyorsanız, çok pahalı olmayan bir serbest çalışan kiralayabilirsiniz. Uygulama geliştirme için 10.000$'lık bir bütçeniz varsa, bir serbest çalışan veya bağımsız bir yüklenici bulabilirsiniz. Bu fiyat aralığında, uygulama geliştirme konusundaki kapsamlı deneyimleri nedeniyle daha fazla ücret aldıklarından bir geliştirici kiralamak uygun bir seçenek değildir.

Ancak serbest çalışanlarla ilgili sorun, birden fazla müşteri için çalışması ve uygulamanızın tüm dikkatlerini çekmemesidir. İşletmenizi anında kısıtlı bir bütçeyle hayata geçirmek istiyorsanız, serbest çalışanları işe almanızı öneririz. Bu nedenle, 1.000 ila 10.000 ABD Doları arasında bir fiyat aralığında bir uygulama oluşturmak istiyorsanız, sınırlı uygulama geliştirme becerisine sahip bir kişiyi işe almayı düşünebilirsiniz. Sonunda, profesyonel bir mobil uygulama edinebilirsiniz, ancak yine de uygulama kalitesiyle ilgili riskler vardır. Bu nedenle, kişisel veya profesyonel ihtiyaçlarınızı uygun fiyata karşılayabilecek bir karar vermeniz gerekiyor.

4. Kodsuz Uygulama Oluşturma Platformu Kullanın

Zamandan ve paradan tasarruf etmek için ihtiyaçlarınızı uygun maliyetli bir şekilde karşılamak için kodsuz bir uygulama oluşturma platformunu kullanmayı düşünebilirsiniz. AppMaster gibi uygulama üreticileri, mobil uygulama oluşturma için geliştirme maliyetini önemli ölçüde azaltır. Bunun nedeni, bu platformların ücretsiz uygulama şablonları sunmasıdır; yalnızca mobil uygulamanızı daha kişisel hale getirmek için özelleştirmeniz gerekir. İş gereksinimlerinize uygun profesyonelce tasarlanmış herhangi bir şablonu deneyebilir ve kodlama beceriniz olmasa bile geliştirmeye başlayabilirsiniz.

AppMaster gibi uygulama üreticileri, uygulamayı özelleştirmek için ihtiyaçlarınıza göre seçebileceğiniz dört abonelik planı sunar. Hiçbir kod uygulaması oluşturma platformu, başlangıçlarını başlatan ve kısıtlı bir bütçeye sahip küçük işletme sahipleri için en iyi seçenek değildir. Ancak bu uygulama üreticileri, büyük işletmeler ve oyun uygulamaları için çalışmayacaktır.

Çözüm

Bugün, kodsuz uygulama oluşturma platformları, uygun fiyatlı iş çözümleri nedeniyle büyük bir popülerlik kazanmıştır. Nihai rehberimizi gözden geçirdikten sonra, bir mobil uygulamanın nasıl oluşturulacağı, en iyi uygulama oluşturucu, uygulama geliştirme maliyeti ve uygulama fiyatını etkileyen faktörler konusunda net olduğunuzu umarız. Kodsuz uygulama oluşturma yoluyla hayal gücünüzü gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. AppMaster, kendi başınıza bir mobil uygulama oluşturmanıza olanak tanıyan sezgisel bir arayüze sahip en iyi uygulama üreticisidir. Bu kodsuz platformun güzelliği, artık bu uygulama geliştirme platformunu kullanmasanız bile size yardımcı olabilecek arka uç kodu ve teknik belgeler sunmasıdır.