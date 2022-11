Przekształcenie pomysłu na aplikację w działającą rzeczywistość jest bardziej skomplikowanym zadaniem niż większość ludzi mogłaby sądzić. Jednak dzięki bogactwu zasobów oprogramowania dostępnych w Internecie, stworzenie aplikacji z Twojego pomysłu jest możliwe do wykonania. Nie musisz nawet koniecznie wiedzieć, jak tworzyć aplikacje mobilne, aby Twoja aplikacja działała. Możesz zatrudnić osoby trzecie lub freelancerów, ponieważ w internecie jest wiele miejsc, w których można znaleźć dobre talenty techniczne.

Ta łatwość tworzenia aplikacji sprawia, że proces ten jest łatwiejszy również dla firm. Możesz stworzyć wersję aplikacji swojej strony internetowej, aby dać jej więcej trakcji. Ludzie są bardziej skłonni do otwierania aplikacji na swoich telefonach, a działająca aplikacja upraszcza to. Prawie 90% czasu, który osoba spędza na swoim telefonie, jest na jakiejś aplikacji mobilnej. Powinieneś rozważyć kilka rzeczy przed rozpoczęciem pracy nad swoją aplikacją, od pomysłów na aplikację, które masz, do technologii, której użyjesz do zbudowania aplikacji. Oto wszystko, co powinieneś wiedzieć o tworzeniu aplikacji od podstaw!

Wygeneruj pomysł na aplikację

Jest to oczywisty pierwszy krok podczas tworzenia jakiejkolwiek aplikacji mobilnej. Możesz zbudować swoją własną aplikację mobilną w oparciu o uderzenie inspiracji lub innowacyjny pomysł, który Cię uderzył. Możesz też mieć już działającą aplikację lub stronę internetową i stworzyć jej mobilną wersję. Ale co jeśli chcesz stworzyć aplikację, ale brakuje Ci kreatywności? Nie martw się! Mamy wszystko pod kontrolą.

Istniejące pomysły

Nawet najbardziej kreatywne pomysły na aplikacje na świecie nie są w 100% innowacyjne. Wszystko wywodzi się z wielu innych pomysłów. Aby stworzyć aplikację, możesz przejrzeć istniejące aplikacje mobilne i strony internetowe i zastanowić się, jak możesz je ulepszyć. Jeśli możesz wymyślić funkcje lub zmiany, które mogą znacząco zmienić istniejący pomysł na aplikację, to może warto go zbadać.

Remiksuj

Oprócz pracy nad ulepszeniem istniejących aplikacji mobilnych w celu stworzenia aplikacji, możesz również pomyśleć o ich przekręceniu. Albo połączyć funkcje z istniejących aplikacji. Na przykład, co by było, gdyby istniała wersja Instagrama, w której można również grać w gry z przyjaciółmi? Albo aplikacja Wordle, która pozwala na codzienne zamieszczanie swoich wyników? Niektóre z Twoich pomysłów mogą już istnieć, ale nie pozwól, aby to Cię powstrzymało. Pomyśl o tym, jak dodać zupełnie nową funkcję do istniejącego pomysłu na aplikację lub jak mogłaby ona wyglądać w połączeniu z zupełnie inną aplikacją. W ten sposób możesz wymyślić kilka ciekawych pomysłów na rozwój aplikacji mobilnych.

Pomyśl o swoich potrzebach

Większość kreatywnych rozwiązań bierze się z konieczności. Pomyśl o swoim życiu i spróbuj stworzyć aplikację, która może ułatwić Ci życie. Chcesz się wcześnie obudzić? A gdyby tak stworzyć aplikację, która codziennie budzi Cię o minutę wcześniej, aż do momentu, gdy będziesz mógł obudzić się o wymaganej godzinie? Lub aplikacja kalendarza, która wysyła ci powiadomienia na godzinę przed każdym wydarzeniem? Możliwości są nieskończone. Nawet jeśli istnieją istniejące rozwiązania Twoich problemów, nie zniechęcaj się. Być może będziesz w stanie dodać więcej innowacyjnych funkcji, które mogą całkowicie przekształcić istniejący pomysł.

Zrób badanie rynku konkurencji

Teraz masz pomysł na aplikację, który możesz zbadać! Zanim zaczniesz tworzyć aplikację, zastanów się, czy nie istnieje już kilka aplikacji mobilnych dla tego konkretnego problemu? Dlatego właśnie musisz zbadać swoją konkurencję. Nie musisz się martwić o tę część, jeśli pracujesz nad rozwojem aplikacji mobilnych, aby poprawić swoje umiejętności techniczne. Ale jeśli planujesz wypuścić swoją aplikację na rynek w dowolnym momencie, to musisz poznać swoją konkurencję.

Może być aplikacja, która już robi to, co sugeruje twój pomysł, ale może być w stanie znaleźć sposób, aby włączyć go do lepszej aplikacji całkowicie. Po tym wszystkim, wiele popularnych serwisów społecznościowych na pierwszy rzut oka zrobić to samo (Instagram, Facebook, Twitter, i tak wiele więcej).

Podobnie możesz znaleźć sposoby na wyróżnienie swojego pomysłu na aplikację. Ale w tym celu musisz zrozumieć, co twoi konkurencyjni konstruktorzy aplikacji już przynoszą na rynek. Przejdź do aplikacji takich jak google play store i apple app store i zobacz, czy istnieją podobne aplikacje mobilne. Sprawdź je i zobacz, co sprawia, że twój pomysł jest inny.

W wielu przypadkach, chociaż aplikacja twierdzi, że rozwiązuje konkretny problem, jego użytkownicy mogą nie być zadowoleni z wyników z budowniczych aplikacji. Możesz przejrzeć recenzje, które ludzie zostawili i zobaczyć ich problemy z istniejącymi aplikacjami. Kiedy tworzysz aplikację, możesz spróbować naprawić te problemy.

Jeśli używasz aplikacji mobilnej, aby zapewnić swoim odbiorcom swoje treści, wtedy nie musisz się martwić o podobne aplikacje mobilne. Treść, którą dostarczysz, będzie mogła się wyróżnić. Na przykład zastanów się, czy masz linię odzieżową lub cokolwiek, co chcesz sprzedać. Niezależnie od konkurencji, Twoi użytkownicy będą nadal korzystać z Twojej aplikacji, jeśli masz dobre produkty.

Nazwa aplikacji

Nazwa Twojej aplikacji jest kluczowym czynnikiem. Jest to coś, co odnosi się bardzo do tożsamości Twojej marki. Postaraj się, aby była ona jak najbardziej chwytliwa i prosta. Kiedy tworzysz aplikację, nazwa Twojej aplikacji powinna również wskazywać na jej cel. Możesz również dodać pewne słowa kluczowe do swojej aplikacji w sklepie google play i apple app store. Są one bardzo ważne, ponieważ pomagają docelowym odbiorcom znaleźć Twoją aplikację, gdy ją wyszukują. Nazwa Twojej aplikacji pomaga stworzyć tożsamość dla Twojej aplikacji. Możesz poświęcić swój czas i wymyślić kilka opcji i zobaczyć, która z nich najlepiej pasuje do Twojej aplikacji.

Zestaw funkcji

Zestaw funkcji Twojej aplikacji to funkcjonalności, które powinna spełniać. Są to cechy, które chcesz, gdy tworzysz aplikację. Łatwo jest mieć wiele pomysłów i funkcji, których potrzebujesz przypadkowo zgubić się w procesie tworzenia aplikacji. Upewnij się, że zanotować, co twoja aplikacja osiąga i pracować na funkcje, które chcesz, aby mieć w oparciu o to samo.

Powinieneś mieć dobry pomysł na podstawowe funkcje swojej aplikacji. Powinny one pracować nad główną funkcjonalnością aplikacji. Kolejny zestaw funkcji, na których powinieneś się skupić to te, które są unikalne dla Twojej aplikacji i sprawiają, że aplikacja się wyróżnia. Możesz je wykorzystać podczas marketingu swojego produktu, ponieważ jesteś jedynym, który oferuje te funkcje. Zwróć uwagę na funkcje, które poprawiają istniejące rozwiązania, jak również. Możesz sprawdzić recenzje istniejących aplikacji i zobaczyć, czy istnieją funkcje, które użytkownicy chcą w podobnych aplikacjach mobilnych. Włączenie ich pozwala na odwołanie się do szerszej grupy odbiorców podczas tworzenia aplikacji.

Docelowa grupa odbiorców

Powinieneś wiedzieć, dla kogo jest Twoja aplikacja, tak samo jak znasz jej cechy. Możesz zbudować i wymyślić lepsze funkcje dla swojej aplikacji, jeśli rozumiesz, co twoja baza użytkowników potrzebuje. Ponieważ większość marketingu, będziesz robić dla swojej aplikacji nie będzie twarzą w twarz, identyfikując i kierując do właściwej grupy odbiorców jest bardzo ważne.

Jednak robienie tego dobrze wymaga dobrych badań. Możesz znaleźć odbiorców swojej aplikacji na podstawie ankiet, badań rynkowych, grup fokusowych i innych. Zanurz się głęboko w swojej aplikacji i zobacz, komu ona pomoże. Zrób listę takich osób i skieruj do nich działania marketingowe. Na przykład, jeśli Twoja aplikacja zapewnia nowe i modne treści, może odwoływać się bardziej do młodszego tłumu. W ten sposób, możesz spojrzeć na demografię, grupy wiekowe i więcej, aby znaleźć idealną publiczność podczas tworzenia aplikacji. Cały internet jest dostępny dla Ciebie, a przez wykorzystanie go skutecznie, można znaleźć dużą bazę użytkowników.

Możesz znaleźć szczegóły dotyczące tego, kto korzysta z Twoich usług za pomocą google analytics. Wykorzystanie analizy mediów społecznościowych również pomaga. Firmy mogą zobaczyć, kto lubi ich posty na różnych platformach i zobaczyć, kto jest zainteresowany ich produktem. Im bardziej jesteś świadomy swojej grupy docelowej, tym łatwiej będzie Ci wprowadzić swoją aplikację na rynek.

Cena/monetyzacja

Jedną z rzeczy, które powinieneś rozważyć przed stworzeniem aplikacji jest to, jak będzie ona monetyzowana. To zależy od Twojego budżetu i modelu przychodów. Jeśli Twoja aplikacja jest kolejnym sposobem na wprowadzenie produktu na rynek lub sprzedaż usług, które oferujesz, możesz nie potrzebować osobnej ceny za samą aplikację. Jeśli jednak chcesz pobierać od użytkowników opłaty za korzystanie z aplikacji, to musisz zdecydować, jak się do tego zabrać.

Aplikacja może mieć jednorazową opłatę początkową lub płatności miesięczne lub roczne. Możesz również zaoferować swoim użytkownikom dwa plany, jeden płatny, a drugi darmowy. W ten sposób możesz odwołać się do dużej grupy odbiorców, jednocześnie zapewniając swoim płatnym użytkownikom więcej zachęt i funkcji. Wiele znanych marek, takich jak Spotify i YouTube, przyjmuje taki model.

Przed podjęciem decyzji o planie monetyzacji, z którym idziesz, powinieneś zbadać, czego mogą chcieć twoi użytkownicy. Wiele osób woli zapłacić pewną kwotę, aby uniknąć reklam, podczas gdy inni chcieliby bardziej zaawansowanych usług, jeśli płacą za aplikację. Jeśli idziesz na platformę wspieraną reklamami, możesz uzyskać pieniądze z miejsc, w których się reklamujesz, jak również.

Twój budżet

Jakość podczas tworzenia aplikacji może zależeć od budżetu, który jej przydzielisz. Istnieje kilka czynników, które należy rozważyć przed podjęciem decyzji o ilości pieniędzy, które można umieścić w swojej aplikacji. Kwota ta może się również zmienić w miarę rozwoju aplikacji. Może się okazać, że pewne obszary wymagają więcej pieniędzy niż początkowo szacowałeś, na przykład podczas konserwacji i wdrażania.

Ilość pieniędzy, których będzie potrzebować Twoja aplikacja zależy od tego, jaką platformę mobilną zastosujesz. Możesz użyć natywnej, internetowej lub hybrydowej platformy aplikacji, a każda z nich może mieć różne stawki w zależności od dewelopera. Wraz ze wzrostem funkcjonalności Twojej aplikacji, wzrasta również jej złożoność. Możesz oczekiwać wyższych stawek dla bardziej skomplikowanych aplikacji.

To, czy pójdziesz na własne podejście do rozwoju aplikacji mobilnej lub podejście outsourcingowe może również zrobić różnicę. Należy rozważyć funkcje i złożoność aplikacji przed podjęciem takiej decyzji. Poza tym, będziesz musiał również wziąć pod uwagę koszty wymagane do strategii marketingowych aplikacji w późniejszym czasie.

Wydawca aplikacji

Możesz dowiedzieć się więcej o konkurencyjnych konstruktorach aplikacji, sprawdzając, kto opublikował ich aplikacje. Jeśli duże firmy są właścicielami aplikacji mobilnych, z którymi konkurujesz, będą miały więcej zasobów i pieniędzy. W takim przypadku powinieneś spróbować stworzyć aplikację z bardziej unikalnymi cechami, aby aplikacja się wyróżniała. Większe korporacje będą miały większą siłę pieniężną, więc jeśli idziesz przeciwko podobnej aplikacji, ich kampanie marketingowe mogą być bardziej skuteczne.

Z drugiej strony, jeśli konkurenci są inne osoby lub mniejsze organizacje, to może być w tej samej łodzi, co oni. Posiadanie unikalny punkt sprzedaży pomaga tutaj, jak również, ale można dokonać aplikacji sukces poprzez poprawę istniejących rozwiązań też. Możesz dowiedzieć się więcej o tym, kto jest właścicielem aplikacji, przechodząc do jego kontaktu lub strony o. Można również sprawdzić firmę rozwoju aplikacji i nazwę marki na portalach społecznościowych, aby zobaczyć ich obecność online.

Ostatnia aktualizacja

Ostatnia data aktualizacji aplikacji mówi, czy konkurencyjne firmy budujące aplikacje, z którymi się spotykasz, są aktualne, czy nie. Jeśli aplikacja została zaktualizowana tylko kilka lat temu, to może nie być bardzo aktywny dzisiaj. Jednakże, jeśli aplikacja ma spójne aktualizacje, to jest dobrze w użyciu nawet teraz.

Dlaczego aktualizacja jest dobra?

Data ostatniej aktualizacji pokazuje również, jak ważna jest konserwacja dla Twojej aplikacji. Bez odpowiednich aktualizacji nie możesz poprawić funkcji swojej aplikacji. Powinieneś również notować, co użytkownicy Twojej aplikacji mają do powiedzenia na Twój temat. W ten sposób możesz wziąć ich sugestie i opinie i wykorzystać je, aby uczynić aplikację lepszą.

Możesz wykorzystać metryki analityczne oferowane przez sklep z aplikacjami Google Play i apple App Store, aby śledzić recenzje użytkowników i KPI Twojej aplikacji - Kluczowe wskaźniki wydajności. Aby zrobić aplikację, która angażuje odbiorców, należy zapewnić nowe funkcje i materiały na bieżąco. Najlepszą strategią zatrzymania klientów i zapobiegania usuwaniu nieaktywnych aplikacji jest ciągłe aktualizowanie usług i dostarczanie nowych treści, a nie tylko wtedy, gdy tworzysz aplikację.

Uwzględnij nowe wydania w swoim planie marketingowym, aby Twoi klienci byli o nich świadomi. Możesz powiadomić ich poprzez powiadomienia push lub wyróżnić te dodatkowe funkcje na ekranie głównym, który jest najbardziej zauważalną częścią Twojej aplikacji.

Chociaż może być konieczne przesłanie nowej wersji aplikacji, jeśli zostały wprowadzone znaczące zmiany, możesz aktualizować własną aplikację tak często, jak chcesz w sklepach z aplikacjami. Nie ma żadnych ograniczeń co do tego, jak często możesz aktualizować swoją aplikację. Nie wahaj się dostarczyć czegoś oryginalnego, kiedy tylko możesz. Dobrym pomysłem jest aktualizowanie aplikacji o nowe funkcje, poprawki bezpieczeństwa i aktualizacje systemu operacyjnego trzy do czterech razy w roku.

Oceny i recenzje

Możesz powiedzieć wiele o konstruktorach aplikacji konkurencji przeglądając ich recenzje. Jeśli użytkownicy aplikacji konkurencji dają jej niższe oceny i narzekają na to samo w swoich recenzjach, oznacza to, że jest wiele możliwości poprawy. Powinieneś zrozumieć, jakie problemy napotykają w istniejących aplikacjach mobilnych i starać się nie powtarzać tych samych błędów w swojej aplikacji podczas tworzenia aplikacji.

Z drugiej strony, jeśli istnieją aplikacje konkurencji, które mają dobre oceny i recenzje, to sprawdź je i zobacz, jak działają. Zobacz, dlaczego użytkownicy aplikacji lubią ją i czy są jakieś specyfikacje projektowe, które możesz również śledzić. Recenzje i oceny, które mają inne podobne aplikacje mobilne, są jak opinie użytkowników, za które nie musisz płacić. Możesz je sortować i zrozumieć swoją grupę docelową bardziej. Niezależnie od tego, czy recenzje są dobre czy złe, możesz znaleźć coś, co pomoże Ci ulepszyć Twoją aplikację.

Pobrania

Przybliżona liczba pobrań aplikacji jest wyświetlana w sklepie Play i App Store. Daje to szacunkową informację o tym, jak wiele osób korzysta z aplikacji. Dzięki temu możesz dowiedzieć się, jak bardzo jest ona popularna. Jeśli chcesz uzyskać bardziej szczegółową analizę liczby osób, które pobrały aplikację, możesz użyć zewnętrznych narzędzi firm trzecich. Jest to dobry sposób, aby zobaczyć, jak popularna jest Twoja konkurencja.

Co jeśli nie masz żadnej konkurencji?

Chociaż jest to rzadkie, być może natknąłeś się na pomysł, o którym nikt wcześniej nie pomyślał. Chociaż brak poważnej konkurencji ułatwia niektóre zadania, może się okazać, że trudniej jest określić docelową grupę odbiorców i to, czego potrzebują, ponieważ pomysł jest tak nowy. Istnieje szansa, że inni mogą nie zrozumieć Twojego pomysłu. Stworzenie takiej aplikacji może okazać się nie do końca opłacalne lub opłacalne.

Spróbuj zdekonstruować swój pomysł tak, aby był łatwiejszy do zrozumienia. Zastanów się, jaki problem rozwiązuje i jakie jest proponowane rozwiązanie. Stwórz aplikacje z dobrym pitch'em dla swojego pomysłu i przedstaw go przed ludźmi, których znasz. Jeśli mogą pokazać Ci luki w Twoim pomyśle, postaraj się je naprawić.

Wypisz funkcje dla swojej aplikacji

Jest to duża część procesu budowania aplikacji. Jak wspomniano powyżej, powinieneś mieć jasny zestaw funkcji, które chcesz zawrzeć podczas tworzenia aplikacji. Tutaj możesz pomyśleć o idealnej wersji swojej aplikacji i pracować w jej kierunku. Funkcjonalność, której oczekujesz, może się zmienić w miarę rozwoju. Możesz mieć lepsze pomysły i zdać sobie sprawę, że niektóre funkcje nie są wykonalne. Jednak na tym etapie pomyśl o swojej docelowej grupie odbiorców i dodaj wszystkie funkcjonalności, które chcesz mieć w swoim finalnym produkcie.

Upewnij się, że dobrze udokumentowałeś swój pomysł. To pomoże ci zrozumieć, czego chce twoja baza użytkowników. Da Ci to również konkretny dokument, do którego będziesz mógł się później odwołać. Im bardziej będziesz klarowny, tym lepiej będziesz mógł wyjaśnić swoją aplikację swojemu deweloperowi. Zdefiniuj swój ostateczny cel i ogólną strategię budowania aplikacji. Jeśli będziesz musiał ciągle zmieniać podstawową funkcjonalność aplikacji, zmarnujesz mnóstwo czasu i energii.

Nie musisz teraz decydować o aspektach projektowych własnej aplikacji. Nie musisz więc jeszcze decydować o liczbie ekranów czy stron, które masz w swojej aplikacji. Ale powinieneś mieć jasność w tym momencie, co wszyscy użytkownicy Twojej aplikacji mogą zrobić po jej otwarciu.

Zdecyduj się na podstawowe funkcje dla MVP

MVP, czyli minimum viable product, jest jak prototyp własnej aplikacji lub produktu. Teoria stojąca za tym rozwiązaniem jest taka, że lepiej jest wypuścić na początku zmniejszoną, ale wciąż funkcjonalną wersję swojej aplikacji, aby móc zachęcić prawdziwych klientów do korzystania z niej. Będziesz w stanie poprawić swój chwyt tego, co ludzie naprawdę potrzebują poprzez uzyskanie informacji zwrotnej od rzeczywistych użytkowników aplikacji w świecie rzeczywistym w ten sposób.

Następnie możesz stworzyć aplikację z aktualizacją oprogramowania z dodatkowymi funkcjami opartymi na tych danych i poprosić użytkowników aplikacji o krytykę po raz kolejny. Możesz powtarzać ten cykl wielokrotnie, aż znajdziesz produkt, który dokładnie odpowiada potrzebom rynku. Porównaj to z inwestowaniem dużej ilości czasu i pieniędzy w tworzenie produktu tylko po to, aby odkryć, że nikt nie chciał go, kiedy został faktycznie uruchomiony. Zbadaj więc każdy element, który wymieniłeś i wyobraź sobie, jak mógłby się on zmienić, gdyby był prostszy.

Upewnij się, że aplikacja nadal służy potrzebom swoich odbiorców i adresuje większy problem. Najprawdopodobniej funkcje, które wyłożysz, mogą nie być dokładnie tym, czego chcą użytkownicy Twojej aplikacji. Twój minimalny wykonalny produkt będzie składał się tylko z niezbędnych funkcji. Funkcje drugorzędne można zostawić do późniejszej eksploracji. MVP rozwiązuje tylko główny problem, który próbujesz naprawić. W przeciwnym razie, może nie być warte czasu i pieniędzy na niego wydanych.

Korzyści z MVP

Istnieje kilka korzyści z posiadania MVP. Jak wspomniano powyżej, może to zaoszczędzić wiele pieniędzy i czasu podczas tworzenia aplikacji. MVP może pomóc ci naprawdę zrozumieć, czego potrzebują twoi odbiorcy, i pomaga dopracować twoją aplikację. Może również pomóc ci przyciągnąć inwestorów. Przed zainwestowaniem swoich pieniędzy w pomysły biznesowe, interesariusze często chcieliby zobaczyć fizyczną wersję produktu, którą mogą wypróbować. MVP może pomóc Ci zdobyć dobrych inwestorów.

Możesz zmienić kierunek, w którym zmierza Twój produkt po wydaniu MVP. Mówi on o tym, czego potrzebuje rynek. Może również pomóc Ci sformułować podstawową strategię monetyzacji. Możesz przetestować swój początkowy model przychodów na MVP i zobaczyć jak Twoja baza użytkowników reaguje na aplikację testową. Jeśli nie są skłonni płacić za usługi, które oferujesz z dostępną darmową wersją aplikacji, na przykład, możesz pozbyć się darmowej wersji aplikacji lub dodać więcej zachęt do wersji płatnej.

MVP pozwala również przetestować wstępny projekt aplikacji i interfejsy użytkownika. UI i UX są kluczowe, jeśli chodzi o zaangażowanie użytkowników. Dobry UI może zwiększyć współczynnik konwersji strony internetowej nawet o 200%, a dobry projekt UX zwiększa współczynnik konwersji nawet o 400%. Możesz przetestować swoje projekty za pomocą MVP i zobaczyć, jak reaguje na nie Twoja publiczność.

Zrób makietę swojej aplikacji

Teraz, gdy wiesz już jaka powinna być podstawowa funkcjonalność Twojej własnej aplikacji przejdźmy do jej projektowania. Jak wspomniano powyżej, projekt Twojej aplikacji odgrywa bardzo ważną rolę podczas tworzenia aplikacji. Liczy się zarówno interfejs użytkownika, jak i doświadczenie użytkownika.

Wygląd i odczucia strony internetowej lub aplikacji są określane jako jej interfejs użytkownika. Jest to obszar ekranu, na którym użytkownik wchodzi w interakcję z witryną, a projektant UI musi zadbać o sposób wyświetlania różnych elementów, grafikę i responsywność witryny na różnych urządzeniach.

Termin User Experience odnosi się do tego, jak użytkownik wchodzi w interakcję z produktem, usługą lub organizacją w ogóle. Projektant UX stara się zapewnić, że konsument może łatwo wykorzystać produkt lub usługę i rozważa, jak użytkownik czuje się podczas procesu angażowania się w usługę. Jego celem jest zapewnienie prostego, skutecznego i przyjemnego doświadczenia dla klienta.

Twoja strona internetowa jest punktem styku pomiędzy Twoimi konsumentami a Twoją usługą. Ruch przychodzący na Twoją stronę z wyszukiwań, reklam lub innych kampanii marketingowych może zostać przekształcony w potencjalnych klientów. A pierwszą rzeczą, którą zobaczą, będzie Twoja strona internetowa. Jeśli nie są pod wrażeniem swojej strony, cała praca wykonana w celu doprowadzenia ich tam została w zasadzie pozbawiona sensu. Dlatego właśnie posiadanie dobrego UI i UX może dać Twojej usłudze lub produktowi wyraźną przewagę nad innymi konkurentami. Może to pomóc Twojej witrynie w wyższej pozycji w rankingach wyszukiwania, jak również.

Możesz zatrudnić projektanta lub użyć projektanta wewnętrznego do zaprojektowania swojej aplikacji. Przed przekazaniem rzeczy do profesjonalistów, można zaprojektować mock app, aby pokazać im, co chcesz, aby aplikacja wyglądać. Za pomocą pióra lub ołówka, można zrobić takie makiety projektowania aplikacji na papierze. Możesz także wykonać prototyp projektu aplikacji na platformach cyfrowych. Prototypy cyfrowe są najpopularniejszym rodzajem prototypowania, ponieważ są wystarczająco realistyczne, aby prawidłowo przetestować większość elementów interfejsu. Są też o wiele łatwiejsze do wykonania niż prototypy HTML. Do tworzenia aplikacji i prototypów cyfrowych można wykorzystać aplikacje i oprogramowanie zaprojektowane specjalnie do prototypowania.

O interfejsach użytkownika i doświadczeniu będziemy mówić w najbliższych rozdziałach. Ale dlaczego te słowa są ważne podczas tworzenia projektu? Czy nie możesz po prostu stworzyć podstawowego projektu aplikacji, który skupia się na funkcjonalności? Nie!!! Zobaczmy dlaczego.

Dlaczego UI/UX jest ważny?

Dobre UI i UX pomagają stronie internetowej lub aplikacji na wiele sposobów.

Zadowoleni klienci

Szczęśliwi klienci, którzy uznali Twoją stronę za pomocną, powiedzą innym o Twoim produkcie lub usłudze, co pomaga zwiększyć ruch na tej samej. Nawet jeśli inne firmy oferują te same usługi, jeśli Twoja jest łatwiejsza w użyciu, natychmiast stanie się bardziej atrakcyjna dla Twojej bazy użytkowników.

Oszczędzaj czas i pieniądze

Wydatek na zapewnienie dobrego User Experience skutkuje mniejszą ilością aktualizacji i zmian w przyszłości, oszczędzając zarówno pieniądze, jak i czas.

Wzmocnienie marki

Dobre UI/UX pozostawia klientów pod wrażeniem, których zaufanie i wiara w Twoją markę wzrasta. To powoduje, że są oni skłonni do korzystania z Twoich usług również w przyszłości.

Poprawia rankingi SEO

Dobry i skuteczny projekt aplikacji zwiększa bazę użytkowników i pomaga napędzić witrynę w górę w rankingach wyszukiwania. To pomaga uzyskać publiczność zainteresowaną Twoim produktem lub usługą. User Experience i SEO często idą w parze.

Główny ekran

Jak myślisz, ile czasu zajmuje komuś podjęcie decyzji, czy lubi aplikację internetową, czy nie? Przeciętna osoba opuszcza stronę internetową 10 lub 20 sekund po jej znalezieniu, a decyzja o tym, czy pozostać na stronie, jest zwykle podejmowana w ciągu pierwszych 10 sekund. Jeśli początkowa reakcja, jaką mają na aplikację internetową lub mobilną nie jest pozytywna, są szanse, że opuszczą ją natychmiast.

To jedno z kluczowych miejsc, gdzie UI/UX wchodzi w grę. Aplikacja powinna być nie tylko estetyczna, ale również łatwa w obsłudze. Zapewnienie, że aplikacja ładuje się w ciągu 5 sekund jest również ważnym aspektem w świecie, w którym ludzie często tracą zainteresowanie rzeczami w ciągu zaledwie kilku sekund.

Ekrany główne to główne strony aplikacji w Twojej aplikacji mobilnej. Wyobraź sobie, że używasz swojej aplikacji i pracujesz nad różnymi stronami, które wyskoczą. Będzie początkowa strona główna, która zostanie wyświetlona. Jeśli Twoja aplikacja pozwala użytkownikom aplikacji zalogować się, muszą być strony logowania i profilu. Następnie możesz pomyśleć o takich rzeczach jak strona o nas, strona kontaktowa i więcej. Jeśli pozwalasz swoim użytkownikom na czat z obsługą klienta, powinna być kolejna strona dla tego samego.

Image Source - dribbble/Autor - Nick Zaitsev

Twoi klienci będą musieli przełączać się między tymi głównymi ekranami. W każdym momencie postaraj się, aby użytkownicy Twojej aplikacji nie czuli się zatrzymani. Oznacza to, że jeśli chcą wrócić do poprzedniej strony lub chcą zrezygnować z zadania, które aktualnie wykonują, powinien być przycisk, który im to umożliwi. Główne strony muszą być dobrze wyglądające i łatwe do manewrowania. Jeśli Ui sprawia wrażenie blokowego i denerwującego, użytkownicy Twojej aplikacji będą sfrustrowani.

Jeśli użytkownik chce uzyskać więcej informacji, upewnij się, że ma łatwo widoczny przycisk, który może nacisnąć. Pamiętając, że strona lub aplikacja jest skupiona wokół tego, jak użytkownik może ją nawigować, jest niezwykle ważne. Spójrz na udane aplikacje i strony internetowe wokół nas, a zauważymy, że wszystkie wyglądają przyjemnie dla naszych oczu, a nawigacja po nich nie jest niepotrzebnie skomplikowana.

Główna nawigacja

Nawigacja odnosi się do sposobu, w jaki użytkownik może przełączać się pomiędzy głównymi stronami Twojej aplikacji. Powinieneś zastanowić się nad podstawową metodą nawigacji w Twojej aplikacji. Twoja aplikacja może mieć pasek zakładek w dolnej części ekranu. Lub może zatrudniać wysuwane menu boczne, aby uzyskać dostęp do jego wielu sekcji.

Przyjrzyj się aplikacjom, z których korzystasz na co dzień i zobacz, jak nawigują z jednej strony na drugą. Spróbuj zrozumieć, co jest dla Ciebie najwygodniejsze i zintegruj te same metody w swojej aplikacji. Najlepsza nawigacja to ta, która przychodzi naturalnie i intuicyjnie. Problem istnieje, jeśli użytkownik musi się zastanawiać, gdzie czego szukać. Twoi użytkownicy powinni być w stanie nawigować po Twojej aplikacji, nawet o tym nie myśląc. Oznacza to, że wszystko, czego potrzebują, powinno być na ekranie i łatwe do zrozumienia. Na przykład, jeśli masz przycisk wstecz na ekranie, twoi klienci powinni być w stanie łatwo zrozumieć, że jeśli go klikną, mogą dotrzeć do poprzedniej strony.

Skuteczność firmy nie może zostać utracona wraz z projektem, a właściwa mieszanka użyteczności i informacji jest czymś, co projektanci starają się osiągnąć. Obejmuje to prostą i przejrzystą nawigację, która mówi użytkownikowi, gdzie wszystko jest. Projekt aplikacji powinien upewnić się, że części aplikacji internetowej, z których korzystają konsumenci, są wizualnie przyjemne dla oka i łatwe w interakcji. Powinni również zapewnić, że kolory, czcionki, obrazy itp, używane zwiększają maksymalną satysfakcję i komfort użytkownika.

Usability

Jest to pojęcie, które odnosi się do tego, jak łatwo jest korzystać z usługi lub produktu w celu, dla którego został zaprojektowany. Jest to składnik User Experience (UX), który bada, jak użytkownik czuje się z produktem w trakcie jego użytkowania. Możemy zaprojektować nasze oprogramowanie tak, aby było intuicyjne, dzięki czemu użytkownicy mogą z niego korzystać efektywnie bez konieczności zmagania się z problemami. Na tym etapie procesu tworzenia aplikacji mobilnej skupiamy się na maksymalizacji użyteczności i utrzymaniu jak najprostszej obsługi.

Ustalenie, co pokazać na każdej stronie i jak zorganizować elementy interfejsu użytkownika na ekranie to kluczowe decyzje, które będziesz musiał podjąć. Proces budowania aplikacji przyjaznej użytkownikowi obejmuje wiele różnych kroków. Na przykład, wyobraź sobie, że próbujesz kliknąć przycisk na górze ekranu, trzymając telefon komórkowy w jednej ręce. Twój kciuk nie jest w stanie przejść całej drogi do góry! Musisz wziąć pod uwagę czynniki takie jak te podczas tworzenia interfejsu użytkownika.

Mówiliśmy tutaj dużo o UI i UX. Jak myślisz, jak te dwa elementy łączą się ze sobą?

Jak UI i UX działają razem?

User Interface i User Experience to uzupełniające się nisze. Aplikacja z niesamowitym UI, ale złą funkcjonalnością i trudna w obsłudze może być uciążliwa dla klienta. Podobnie aplikacja internetowa, która dobrze funkcjonuje, ale której UI sprawia, że całość jest w zasadzie bezużyteczna, również nie odniesie sukcesu. Bez względu na to, jak dobry jest pomysł, produkt końcowy musi być użyteczny dla docelowych odbiorców. I muszą czuć się komfortowo podczas korzystania z niego. Dlatego właśnie UI i UX mają ogromne znaczenie dla aplikacji internetowej lub mobilnej.

Onboarding

Odnosi się to do powitania użytkowników w Twojej aplikacji. Jeśli zaczynasz korzystać z aplikacji takich jak Canva, być może zauważyłeś wyskakujący ekran, który pojawia się i informuje Cię o różnych komponentach aplikacji. Jeśli jesteś nowy w aplikacji, może to być bardzo przydatne w zorientowaniu się, co robi każda strona i przycisk.

Źródło obrazu - dribbble/Autor - Salman Khan

Jeśli Twoja aplikacja jest stosunkowo prosta w użyciu, nie musisz mieć rozbudowanej sekwencji onboardingowej. Jeśli jednak istnieją pewne skomplikowane aspekty aplikacji, powinieneś znaleźć sposób, aby dać użytkownikom znać, jak z nich korzystać.

Oprócz wykorzystania projektu do edukowania ich o tym, jak korzystać z aplikacji, możesz również mieć samouczki wideo wbudowane w aplikację, jak robić różne rzeczy. Możesz również udostępnić je na swoich platformach społecznościowych, aby edukować swoją bazę użytkowników.

Narzędzia do projektowania

Istnieje kilka narzędzi, których możesz użyć do projektowania interfejsów i testowania doświadczeń użytkownika. Niektóre z nich to Sketch, Figma, InVision Studio i inne. Platformy te pozwalają na tworzenie aplikacji dla swoich projektów, a niektóre umożliwiają funkcje współpracy. Oznacza to, że możesz pracować nad projektem z wieloma osobami. Do pracy nad UX aplikacji możesz wykorzystać takie narzędzia jak Photoshop, Adobe XD, Axure i inne.

Jaki jest najlepszy sposób na zbudowanie aplikacji?

Ogólnie rzecz biorąc, żadne pojedyncze podejście do procesu budowania aplikacji nie jest idealne dla wszystkich. Wszystko zależy od Twoich wymagań, finansów, rodzaju aplikacji, sektora i wielu innych zmiennych podczas tworzenia aplikacji. Natywny rozwój aplikacji będzie Twoim najlepszym wyborem, jeśli tworzysz aplikację do gier lub coś podobnego. Możesz stworzyć aplikację, która jest ogólna, jeśli tworzysz ją tylko do użytku indywidualnego lub jako hobby. Ale jeśli chcesz wydać natywną aplikację na rynek i spieniężyć ją, są inne rzeczy, które powinieneś rozważyć. Możesz zatrudnić stronę zewnętrzną lub dewelopera aplikacji. Oto najbardziej widziane praktyki, jeśli nie masz dewelopera aplikacji w swoim zespole.

Studia rozwoju aplikacji

Chociaż wynajęcie agencji rozwoju aplikacji może wydawać się idealną opcją dla uzyskania najwyższej klasy aplikacji stworzonej, powinieneś być przygotowany na wysoką opłatę, jak również. Typowe jest płacenie od 50 000 do 100 000 dolarów, aby uzyskać początkowe natywne wersje aplikacji z obu platform aplikacji iOS i Android. Aplikacje hybrydowe mogą być nieco szybsze i mniej kosztowne niż aplikacje natywne, ale nadal będą obciążać finanse małej firmy.

Chociaż wynajęcie agencji rozwoju aplikacji może wydawać się idealną opcją dla uzyskania najwyższej klasy aplikacji stworzonej, powinieneś być przygotowany na wysoką opłatę, jak również. Typowe jest płacenie od 50 000 do 100 000 dolarów, aby uzyskać początkowe natywne wersje aplikacji z obu platform aplikacji iOS i Android. Aplikacje hybrydowe mogą być nieco szybsze i mniej kosztowne niż aplikacje natywne, ale nadal będą obciążać finanse małej firmy.

Na stronach internetowych takich jak Upwork.com, peopleperhour.com, i LinkedIn, można znaleźć freelance deweloperów aplikacji. Dla iPhone / iPad i Android programowania aplikacji, szukać osób z doświadczeniem z iOS SDK, Objective C, Cocoa, i Java / Android aplikacji SDK. Przyzwoity programista aplikacji będzie cię kosztował około 40 i 80 dolarów za godzinę. Możesz nie uzyskać dobrych wyników, jeśli zapłacisz mniej niż to.

iOS czy Android?

Przed zatrudnieniem profesjonalisty od tworzenia aplikacji mobilnych, musisz zastanowić się, po co zatrudniasz. Czy chcesz mieć programistę aplikacji na iOS czy programistę aplikacji na Androida? Musisz również zdecydować, czy Twoja aplikacja będzie aplikacją natywną, webową czy hybrydową. Wcześnie w procesie badawczym, należy wybrać platformę, którą będziesz zatrudniać do natywnej aplikacji, ponieważ będzie to miało znaczący wpływ na budżet i harmonogram.

Niektóre funkcje mogą nie być możliwe jako iPhone app do tworzenia aplikacji iOS, na przykład, podczas gdy inne mogą nie działać na platformie Android. Możesz również pomyśleć o użyciu platform mobilnych innych niż aplikacje iOS i aplikacje Android. Jednak biorąc pod uwagę Android i iOS łącznie posiadają ponad 99% udziału w rynku aplikacji mobilnych, są to Twoje największe zakłady na dostęp do dużej bazy użytkowników. Ponieważ nie ma crossover między platformami lub między iPhone aplikacje i android te, aplikacja wykonana dla jednego nie będzie działać na innych i odwrotnie. Jeśli planujesz mieć zarówno iOS app i android app, trzeba będzie dwa oddzielne aplikacje.

Jak długo to trwa, aby zbudować aplikację?

Liczne zmienne wpływają na to, jak długo trwa tworzenie aplikacji. Trzy z najważniejszych czynników określających harmonogram to rodzaj programu, który tworzysz, zaawansowanie jego funkcjonalności oraz podejście do tworzenia aplikacji. Podczas gdy niektóre aplikacje mogą być stworzone w ciągu kilku miesięcy, inne mogą zająć lata. Większość aplikacji mobilnych może być zazwyczaj tworzona w okresie od 6 do 12 miesięcy.

Złożone funkcje aplikacji mobilnych będą wymagały więcej czasu podczas tworzenia aplikacji. Cały proces budowania aplikacji może być zakończony w mniej niż tydzień, jeśli stworzyłeś prostą aplikację do użytku osobistego, jak latarka lub arkusz kalkulacyjny. Jednak zrobić swój biznes plan oczekując proces rozwoju aplikacji do podjęcia kilku lat, jeśli masz na celu stworzenie aplikacji, która jest następny Twitter, Google, lub Tinder.

Nawet gdy Twoja aplikacja jest już gotowa, pamiętaj, że jej utrzymanie nigdy tak naprawdę się nie kończy. Będziesz musiał ciągle aktualizować ją, aby utrzymać popyt. Jest to jedna z wad zatrudniania freelancerów, ponieważ nie będą one obsługiwać utrzymanie swojej aplikacji później. Będziesz musiał albo zatrudnić ich ponownie, albo zatrudnić ich na bardzo długi czas. Jeśli zatrudnisz nową osobę, może to zająć trochę czasu, aby przyzwyczaić się do aplikacji i jak to działa.

Języki programowania dla rozwoju aplikacji

Będziesz musiał zdecydować, w jakim języku i na jakiej platformie chcesz wdrożyć swoją aplikację przed zatrudnieniem dewelopera. Różne języki programowania i frameworki są używane do tworzenia aplikacji w zależności od rodzaju tworzonej aplikacji - natywnej, hybrydowej lub webowej.

Język programowania Objective-C, który został opracowany jako podzbiór języka C z dodatkowymi obiektami, jest najpopularniejszym językiem używanym do tworzenia aplikacji dla systemu operacyjnego iOS app. Objective-C to dość stary i wymagający język programowania dla osób, które nigdy wcześniej nie kodowały, choć jest funkcjonalny i niezwykle popularny. Swift to nowy, globalny język programowania, który Apple stworzył dla wszystkich swoich platform i gadżetów. Swift jest prostszym językiem programowania, który jest tak samo wszechstronny jak Objective-C.

Szeroki wybór języków programowania jest obecnie dostępny i akceptowany przez aplikacje Android. Najbardziej popularnym i znanym językiem jest bez wątpienia Java. Pełna integracja z platformą programistyczną Google, wykorzystanie znanego Eclipse IDE, prosta składnia i rozbudowane ramy przyczyniają się do popularności Javy. Ponieważ Kotlin i Java są kompatybilne, projekty Kotlin mogą być po prostu włączone i wykorzystywać kod Java. Jednak Kotlin ma znacznie mniej odniesień do kodu i przykładów niż Java. Dla osób, które lubią pracować znacznie bliżej ze sprzętem i które starają się unikać korzystania z domyślnych funkcji Google, C ++ jest dobrym wyborem. Aplikacje na Androida można tworzyć ogólnie na android studio.

Ile kosztuje stworzenie aplikacji?

Aplikację można stworzyć za 2 tysiące dolarów, 20 tysięcy dolarów, 200 tysięcy dolarów, a nawet ponad 2 miliony dolarów. Cena stworzenia aplikacji mobilnej zależy od kilku zmiennych oraz od poziomu funkcjonalności, jaką posiada. Czynniki, które będą miały największy wpływ na koszt to rodzaj aplikacji, którą tworzysz, funkcje, które uwzględniasz oraz proces tworzenia aplikacji. W porównaniu z prostym kodowaniem, platformy do budowania aplikacji są mniej kosztowne.

Podczas gdy początkujący deweloper może pobierać 30 dolarów za godzinę, profesjonalni deweloperzy aplikacji może rachunek 150 dolarów za godzinę, aby zrobić aplikację. Jak nadal zwiększać możliwości aplikacji, wydajność i złożoność, cena będzie rosnąć. Będziesz musiał trzymać się ściśle swojego budżetu. Jeśli wydasz pieniądze w każdej chwili, może się okazać, że wydasz wielokrotnie więcej niż wynosił Twój początkowy budżet.

Testowanie aplikacji

Dobrą praktyką jest częste testowanie aplikacji w trakcie jej tworzenia, a nie dopiero po jej ukończeniu. W ten sposób możesz poinformować swojego dewelopera o modyfikacjach, które wprowadzają do aplikacji. To w końcu zaoszczędzić czas, pieniądze i wiele kłopotów.

Możesz zainstalować swój plik aplikacji Android na dowolnym urządzeniu mobilnym lub komputerze i ocenić go w świecie rzeczywistym. To sprawia, że testowanie jest dość łatwe i coś, co możesz zacząć robić od razu. Apple jest nieco inny w tym aspekcie, jak zwykle. Jeśli zamierzasz przetestować swoją aplikację na iOS, będziesz musiał użyć platformy takiej jak Invision lub TestFlight. Poświęć czas na zainstalowanie i korzystanie z tych programów, aby uniknąć problemów później.

Twórcy aplikacji, którzy idą na skróty na tym etapie, często płacą za to wysoką cenę. Problem pojawia się, gdy nieprzetestowany program oficjalnie uruchamia się i jest zainfekowany błędami i ma wiele awarii, którym można było zapobiec. Może się wydawać, że oszczędzasz czas omijając ten etap, ale to nieprawda. Pominięcie tego kroku spowoduje, że stracisz czas później.

Najczęściej potencjalni użytkownicy aplikacji lub prywatni testerzy przeprowadzają symulację lub, sporadycznie, rzeczywiste testy operacyjne podczas testów alfa w siedzibie twórców aplikacji. Wypuszczenie wersji beta aplikacji do wybranej grupy użytkowników, którzy nie są członkami zespołu programistów, jest znane jako beta testy. Jeśli chcesz, aby twoje oprogramowanie do budowania aplikacji działało poprawnie, testy beta są niezbędne.

Zbuduj aplikację za pomocą narzędzia no-code

Dziś oprócz klasycznej metody deweloperskiej istnieje programowanie wizualne, które odbywa się przy użyciu platform no-code. Jest to bardzo przyszłościowe podejście do rozwoju, które pozwala na wprowadzenie produktu na rynek znacznie szybciej i znacznie taniej. Nie powinieneś myśleć, że rozwiązania no-code nadają się tylko do projektów MVP lub czegoś prostego, w rzeczywistości tak już nie jest. Istnieją dość potężne platformy, które pozwalają rozwijać rozwiązania na poziomie przedsiębiorstwa CRM, systemy ERP i wiele innych. Co więcej, istnieją platformy specjalizujące się w tworzeniu gier.

Tworzenie aplikacji nie musi jednak wymagać znajomości programowania. Nawet bez znajomości jakiegokolwiek kodu, każdy może stworzyć aplikację. Wszystko, co musisz zrobić, to zidentyfikować najlepszą platformę rozwoju aplikacji no-code, która spełni Twoje wymagania. Następnie wystarczy dowiedzieć się, jak wykorzystać tę platformę, dodać swoje funkcje i zmienić wygląd aplikacji, aby odzwierciedlić swoją markę.

Przed rozwojem aplikacji bez kodu, tworzenie aplikacji mobilnych wymagało umiejętności programowania. Proces tworzenia aplikacji polegający na nauce kodowania zajmuje dużo czasu i wcale nie jest prosty. Dodatkowo, przy pierwszym użyciu kodu do tworzenia aplikacji natywnych, rezultaty z pewnością nie będą najlepszego kalibru. Dzięki nowoczesnym innowacjom, każdy może teraz wziąć pomysł na aplikację i uczynić ją rzeczywistością bez konieczności pisania jednej linii oprogramowania. Możesz wykorzystać kreator aplikacji jako substytut konwencjonalnego rozwoju aplikacji, aby stworzyć natywne aplikacje.

Korzyści płynące z platform bezkodowych

Nie tylko są one wygodne, ale mają również kilka innych korzyści. Jedną z głównych zalet zatrudniania twórcy aplikacji bez kodu jest to, że możesz tworzyć aplikacje iOS i aplikacje Android jednocześnie przy użyciu jednego wdrożenia. Możesz również tworzyć i aktualizować aplikację samodzielnie, bez korzystania z zespołu rozwoju aplikacji lub organizacji. Ze względu na to samo, to jest f znacznie mniej kosztowne niż konwencjonalny rozwój.

Korzystając z no-code app builder, możesz stworzyć aplikację szybciej i skrócić czas potrzebny na dotarcie do aktualnych urządzeń mobilnych Android i iOS. Prostsze jest również zarządzanie oprogramowaniem po jego uruchomieniu. Nie będzie żadnych nieprzewidzianych opłat lub opłat podczas fazy rozwoju aplikacji.

AppMaster

AppMaster to no-code app builder, który może pomóc Ci w łatwym tworzeniu aplikacji. AppMaster różni się od innych, ponieważ generuje kod źródłowy i jest czymś więcej niż tylko platformą bez kodu. Innymi słowy, platforma naśladuje twórcę. Dostarczenie pracy do platformy i zespołu programistów zapewni to samo wyjście, ale AppMaster zrobi to szybciej, lepiej i za mniejsze pieniądze.

Jest to możliwe dzięki zdolności platformy do automatycznego tworzenia dokumentacji technicznej i tworzenia kodu źródłowego w języku Go. Wszystko to pozwala klientowi w razie potrzeby odzyskać swój kod źródłowy. Możesz zrobić aplikację, aplikacje internetowe, aplikacje mobilne i backendy za pomocą tego narzędzia all-in-one.

Zgłoś swoją aplikację do Apple App Store i Google Play Store

Najbardziej wyczekiwanym momentem przez każdego twórcę aplikacji jest pojawienie się jej w sklepach z aplikacjami. Po projektowaniu i rozwoju są wykonane, to jest następny duży krok. Dla różnych sklepów z aplikacjami, istnieją różne kroki, aby uruchomić swoją aplikację. Twoi klienci aplikacji mogą łatwo iść tam i zainstalować aplikację ze sklepu po wydaniu aplikacji android w Google Play Store i iOS na Apple App Store lub iOS app store. Apple Store lub iOS app store może być dość wymagający z aplikacji, więc może trzeba trochę pomocy, aby być akceptowane.

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić przed złożeniem aplikacji do dowolnego sklepu jest sprawdzenie zasad dotyczących App Stores. Istnieją różne wytyczne składania dla każdego z App Stores. Upewnij się, że robisz swoje badania, przeglądając instrukcje dotyczące przesyłania aplikacji do Google i Apple, aby zapobiec odrzuceniu i opóźnieniom. Istnieje wiele powodów, dla których aplikacja może zostać odrzucona.

Następnym krokiem jest napisanie dobrego opisu swojej aplikacji. To jest to, co twoi użytkownicy będą początkowo tylkodla nich. Więc dobry opis quirky da im dobre pierwsze wrażenie. Jedną z pierwszych okazji do przekonania ludzi, że to jest aplikacja, której szukali, jest opis w App Stores. Zamieść tam swoje najbardziej trafne słowa kluczowe. Jest to niezbędny krok w procesie optymalizacji App Store. Możesz również dodać dobre obrazy swojej aplikacji, aby skusić ludzi. Brak zdjęć lub zrzutów ekranu może zniechęcić użytkowników do pobrania aplikacji.

Ulepszaj swoją aplikację dzięki opiniom użytkowników

Skuteczne oprogramowanie wymaga ciągłego rozwoju. Zaczniesz otrzymywać informacje zwrotne, gdy tylko rzeczywisti konsumenci zaczną korzystać z Twojej aplikacji. Mogą one być zarówno pozytywne, jak i negatywne. Ponieważ inni użytkownicy prawdopodobnie czują to samo, ale nie chcą się wypowiadać, przyjmij krytykę, którą otrzymujesz pozytywnie. Pamiętaj, że w gruncie rzeczy mówią ci, w jaki sposób możesz być lepszy. Pokaż klientom, że zawsze aktualizujesz program o nowe funkcje, poprawki błędów i ulepszenia. Jest to coś, co może pomóc Ci wyprzedzić konkurencję.

Niewątpliwie przed swoim pierwszym wydaniem przeprowadziłeś jakieś badania lub skonsultowałeś się z kilkoma znajomymi. W większości jednak decydował o tym Twój własny instynkt. Jednak gdy już dokonasz pierwszego wdrożenia, będziesz miał rzeczywistych użytkowników aplikacji. Co ludzie o niej myślą? Twoi klienci i użytkownicy są tymi, którzy liczą się na koniec dnia. Klienci cieszą się, że ich opinie są poszukiwane. Użytkownicy, którzy poświęcą czas, aby powiedzieć Ci swoje opinie, będą dbać o sukces Twojej aplikacji i zapewnią Ci szczere informacje zwrotne.

Podsumowanie

Staraliśmy się dać Ci kompleksowe wprowadzenie do budowania aplikacji. Teraz już wiesz, że jest to proces, który niekoniecznie wymaga umiejętności kodowania. Możesz znaleźć dobrą platformę no-code lub dewelopera do wynajęcia i rozpocząć pracę nad własną aplikacją! Istnieje kilka kroków w tym procesie i nie jest to coś, co można zakończyć w ciągu kilku dni. Budowanie udanej aplikacji komercyjnej zajmuje dużo czasu i energii. Może również wymagać dobrej sumy pieniędzy, jak również.

Ale korzyści z posiadania aplikacji na pewno sprawiają, że cały wysiłek wkładany w to warto. To może zwiększyć tożsamość marki i zwiększyć bazę użytkowników. Ludzie uwielbiają używać aplikacji zamiast otwierać strony w internecie, a posiadanie dobrej aplikacji w sklepie google play może pomóc Twojej firmie. Jednak posiadanie dobrej jakości aplikacji jest ważne. Więc nie kompromituj się na swojej aplikacji i jej wydajności. Może to zaszkodzić Twojemu wizerunkowi i pozostawić użytkowników sfrustrowanych. Weź pod uwagę rzeczy, które Twoi użytkownicy mają do powiedzenia i upewnij się, że trzymasz je jako centrum swojej aplikacji.