İşinizi sınırlı bir bütçeyle başlatmak ve daha iyi satışlar için internete taşımayı mı düşünüyorsunuz? EVET ise, bu kodsuz bir yaklaşımla bir bütçe dahilinde kolayca yapılabilir. Hiçbir kod, geliştirmenin düşünüldüğü yerde para etmez. No-code'un arkasındaki fikir, insan gücünü ve genel proje maliyetini azaltmak ve aynı zamanda üretkenliği artırmaktır. AppMaster gibi platformlar, basit bir sürükle ve bırak yöntemine kolayca ve uygun maliyetli bir şekilde izin veren kodsuz platformlarla yazılım maliyetleri ve uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır. Maliyet, geleneksel bir uygulama oluşturmaya göre çok daha ucuzdur, çünkü tek kişilik bir gösteriye izin verir ve çok zaman almaz. Geleneksel uygulama geliştirmede, geliştiricilerden oluşan bir ekip ve aylarca süren sıkı çalışma söz konusudur; bu nedenle, kodsuz bir uygulama ve yazılım geliştirmenin maliyeti üç kattan fazladır.

No-Code, Startup'ların Yazılım Maliyetlerini Azaltmasına Nasıl Yardımcı Oluyor?

Yazılım geliştirme, iyi işleyen bir uygulama, web sitesi veya özel yazılım oluşturma yöntemidir. Bir kişi için zaman, para ve enerji tüketen bir görev olabilir. Ya size para, enerji ve zaman maliyetini nasıl azaltacağınızı söylersem? Şaşırmış? Eh, bu kodsuz platformlarla mümkündür. Kodsuz yazılım maliyetleri, yazılım geliştirme ve bakım maliyetlerinden düşülür.

Ek olarak, yazılımınızı çok daha hızlı geliştirebilir ve basit çabalar gerektirebilirsiniz. Yeni bir startup iseniz, kod gerektirmeyen yazılımlar kullanarak etkili yazılımlar geliştirebilir ve işinizi verimli bir şekilde yürütebilirsiniz.

Bugünün dünyasında, çevrimiçi bir görünüm olmadan, büyüme şansı daha az. Yine de, çevrimiçi olarak mevcutsa ve bu özel işletme için bir web sitesi veya uygulaması varsa, bu, son kullanıcı tarafından geniş çapta ve kolayca erişilebilir olacaktır. Ancak çoğu işletme bunu yapamıyor çünkü yazılımların uygulama geliştirmesi çok maliyetli ve bütçelerini aşıyor. İşte kodsuz uygulama geliştirmenin rolü geliyor. Bu yalnızca sizin girişiminizse ve daha fazla üretkenlik oluşturmak için daha az paranız varsa, bir mobil uygulama veya web uygulaması aracılığıyla çevrimiçi bir görünüme ihtiyacınız vardır. Yine de bütçenizi aşıyorsa, kodsuz uygulama geliştirmeyi deneyin ve işletmenizi çevrimiçi ortamda etkili bir şekilde öne çıkarın.

Kodsuz Başlangıçlar nedir?

Kodsuz başlatmalar, kod yazma konusunda teknik bilgi gerektirmeyen, herhangi bir kod olmadan oluşturulmuş ürünler veya özel yazılımlardır. Kodsuz platformlar yardımıyla işletmeniz için yazılım maliyetlerinizde ihtiyaç duyduğunuz fonksiyonları sürükleyip bırakarak görsel düzenleyiciyi basitçe yönetebilirsiniz. Yazılımınızı daha hızlı ve daha verimli geliştirmek için kodsuz platformları bilmelisiniz. Teknik kullanıcılar bile, geliştiricilerin hızlı çalışmasına ve enerji tasarrufu yapmasına yardımcı olabileceğinden, yazılımı geliştirmek için kodsuz bir yaklaşım (nerede esneklik) kullanır.

Kim Kodsuz Araçlara İhtiyaç Duyar?

Kodsuz araçlar herkes için çok faydalıdır; Bugün her şeyin ve işletmenin bir uygulaması olduğundan, kodsuz bir yaklaşım harika olurdu. Onları ve faydalarını kullanabilecek insanları bulalım ve onlara biraz ışık tutalım.

Girişimciler : Maliyet etkin bir şekilde kod gerektirmeyen yazılım geliştirme yoluyla mevcut bir işi çevrimiçi bir dünyaya genişletmenin harika bir yolu.

: Maliyet etkin bir şekilde kod gerektirmeyen yazılım geliştirme yoluyla mevcut bir işi çevrimiçi bir dünyaya genişletmenin harika bir yolu. Öğrenciler : Kodsuz araçlar hakkında bilgi edinebilir ve yarı zamanlı bir iş olarak aylık kazanmayı başarabilmeleri için yazılım oluşturabilirler.

: Kodsuz araçlar hakkında bilgi edinebilir ve yarı zamanlı bir iş olarak aylık kazanmayı başarabilmeleri için yazılım oluşturabilirler. İşletmeler : İşletmeler, kod gerektirmeyen yazılım geliştirme için potansiyel müşterilerdir. Kurumsal iş proje yönetimi amacıyla aylık ödeme ile çözümler üretebilirler.

: İşletmeler, kod gerektirmeyen yazılım geliştirme için potansiyel müşterilerdir. Kurumsal iş proje yönetimi amacıyla aylık ödeme ile çözümler üretebilirler. Geliştiriciler : Geliştiriciler bile projeleri daha hızlı ve ucuz bir şekilde yönetmek için kodsuz araçları kullanabilir. Ardışık düzende birkaç projesi olabilir, bu nedenle kodsuz geliştirmeyle uygulamalar oluşturmak için hızlı bir yaklaşım kullanabilirler. AppMaster'a aylık abonelik alabilir ve projelerini oluşturabilirler.

: Geliştiriciler bile projeleri daha hızlı ve ucuz bir şekilde yönetmek için kodsuz araçları kullanabilir. Ardışık düzende birkaç projesi olabilir, bu nedenle kodsuz geliştirmeyle uygulamalar oluşturmak için hızlı bir yaklaşım kullanabilirler. AppMaster'a aylık abonelik alabilir ve projelerini oluşturabilirler. Tasarımcılar : Kodsuz araçlarla oynamayı başarırlar ve bir işletmenin özel yazılım geliştirmesinde uygulayarak yaratıcılıklarını gösterebilirler. En popüler ve yaygın kodsuz platformlar, günümüzde tasarımcılar tarafından kullanılmaktadır.

: Kodsuz araçlarla oynamayı başarırlar ve bir işletmenin özel yazılım geliştirmesinde uygulayarak yaratıcılıklarını gösterebilirler. En popüler ve yaygın kodsuz platformlar, günümüzde tasarımcılar tarafından kullanılmaktadır. Startup'lar : Çok fazla para harcamadan kendi başlarına kod içermeyen araçları kullanarak fikirlerini test edebilir ve yazılım oluşturabilirler ve proje yönetimini verimli bir şekilde yapabilirler. Başlangıçta, aylık bir abonelik başlamak için harika olacaktır. Üstelik, girişimlerin yüksek ücretli geliştiricilere parası yetmediği günümüzde, kodsuz , başlangıçların hayatta kalmasına izin veriyor .

Bir Yazılım Başlangıç için Ne Kadar Paraya İhtiyacınız Var?

Bir iş başlatma yazılımına sahip olmaya karar verdiğinizde, bir yazılım başlatmanın maliyetlerini düşünmelisiniz. Yazılım oluşturma süresi ne kadardır ve size ne kadara mal olacak? Geliştiriciye işletmeniz için yazılım geliştirme maliyetini sorduğunuzda, her proje ve özel yazılım farklı olduğu için "bağlıdır" ifadesini duymalısınız.

Projeniz basitse, bu biraz maliyet, temel araçlar ve süreçler gerektirecektir. Oysa işiniz için karmaşık ve üst düzey yazılımlar oluşturuyorsanız, tamamen işlevsel yazılım oluşturmak için çok paraya, gelişmiş araçlara ve daha fazla zamana ihtiyacınız olacaktır. Yazılım geliştirmek, kodlu özel yazılım oluşturmak ve kodsuz özel yazılım oluşturmak için 2 seçenek vardır. -kod.

Clutch'a göre, kodsuz platformlar 37.913 dolara mal olurken, özel kodlama yazılımı size 171.450 dolara mal oluyor . Kodsuz bir platform seçmek, paradan tasarruf etmenin akıllı bir yoludur. AppMaster.io gibi kodsuz bir platforma gidebilirsiniz; Bunun maliyeti ayda 5$'dan 855$'a kadar başlar.

Başlangıç Maliyetlerini Nasıl Düşük Tutarsınız?

Bir araştırmaya göre, kodsuz bir platformla özel yazılımlar geliştirerek maliyetlerin %80'ine kadar tasarruf edebilirsiniz . No-code'un en büyük yararı, pahalı geliştiriciler, yetenekli programlama dili veya gelişmiş pahalı araçlar gerektirmemesidir. Kodsuz araçlarla geliştirme süreci hızı çok çekici. Kod gerektirmeyen geliştiriciler, işletmeniz için bir proje prototipi veya kavram kanıtını yalnızca birkaç saat içinde oluşturabilir.

Kodsuz Geliştirici Ücreti Daha Az

Kodsuz geliştiriciler kod yazmayı ve onları yönetmeyi bilmiyorlar, ancak görsel bir düzenleyici kullanmak enerjilerini koruyor ve müşterilerden daha az para talep ediyorlar. Ayrıca, kodsuz geliştiricileri işe almak, kodlama yazılımlarından daha kolaydır. Çünkü işletmeniz için bir kodlama yazılımı geliştiricisi tutuyorsanız, projeleriniz ve daha birçok şey için hangi kodlama dilinin iyi olduğunu anlamalısınız.

Kodsuz Araçlar Zamandan Tasarruf Sağlar

İster yeni projeler inşa ediyor olun ister mevcut bir projeye özellikler ekliyor olun, kodsuz araçların en büyük yararı, geliştiricilerin zaman kazanmalarını ve müşterilerin mevcut gereksinimlerine odaklanmalarını sağlamalarıdır. Geliştiriciler, mantığı düşünmek ve kod yazmak yerine projelere ekstra değer katmayı başarıyor.

Düşük Bakım Maliyeti

Yazılımınız bir hata veya bug alırsa, bunu düzeltmek için çok para harcamanıza gerek yoktur çünkü platform bunu kolayca ve düşük maliyetlerle yapabilir. Kodu yeniden yazmanız gerekmez, ancak görsel düzenleyicide değişiklik yapmanız gerekir.

Kısaca

Sonuç olarak, kodsuz ortaya çıkıyor ve aynı zamanda uygulama geliştirmenin geleceği. Kodsuz platformlar, sınırlı fonları ve zamanları olsa bile, istedikleri uygulamaları oluşturmak için profesyonel programcılar ve programcı olmayanlar arasındaki boşluğu doldurdu. Kısacası, gelişmenin bir patlamasıdır. İşletmelerin ve bireylerin uygulamalarını ve yazılımlarını daha hızlı başlatmalarına yardımcı olan para, enerji ve zamandan tasarruf etmelerini sağlar. Buna karşılık, maliyetleri düşürerek ve çevrimiçi görünümü artırarak izleyiciler satış ve üretkenliğe ulaşır.

Herhangi bir arka plan programlama bilginiz ve deneyiminiz olmasa bile kodsuz platformların kullanımı kolaydır. Herhangi bir amaç için kendi kodsuz uygulamanızı oluşturmayı düşünüyorsanız, AppMaster.io'yu kullanarak uygulamanızı ve yazılımınızı kolayca yapabilirsiniz. AppMaster, binlerce yeni girişimin, işletmenin ve bireyin iş yazılımlarını otomatikleştirmesine ve sayısız miktarda para ve zamandan tasarruf etmesine yardımcı oldu. AppMaster ile her tür ve amaç için masaüstü ve mobil uygulamalar kolayca oluşturulabilir. Öyleyse, Kaydolun ve bugün başlayın. Sıkışmışsanız veya yardıma ihtiyacınız varsa, AppMaster'daki uzman ekibimiz 7/24 size yardımcı olmak için burada.