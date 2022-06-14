VPL, görsel programlama anlamına gelir; simgeler, düğmeler ve semboller gibi grafik bileşenleri kodlama şeklinde kullanan bir dil türüdür. Bu programlama dili, bilgisayar tarafından oluşturulan kodlama konseptinin görsel olarak gösterilmesini sağlar. Bu tür bir programlama dili, teknik bilgisi olmayan kullanıcıların, yeni başlayanların çoğunun anlayabileceği şekilde çizelgeleri ve süreçleri açıklamalarına yardımcı olur. Görsel programlama dili ayrıca kullanıcıların basitçe bir sürükle ve bırak arayüzü kullanmasına izin verir ve düşük kodlu platformlarda en verimli şekilde çalışır.

Yazılım geliştirmede görsel bir programlama dili kullanmanın faydaları vardır. Görsel programlama, kodlama uzmanı olmayan kullanıcılar için yeni başlayanlar için uygun bir çözümdür. Görüntülerin ve blokların basit görsel düzeni, ortalama bir kullanıcının anlamasını, tasarlamasını ve açıklamasını kolaylaştırır. Bu nedenle, insanlar, ayırt edilemeyen kod satırlarını görüntülemek yerine, bu görsel programlama diliyle karmaşık kavramları mantıksal olarak kavrayabilir ve açıklayabilir. Göreceli basitliği nedeniyle görsel programlama, kullanıcıları kodlama ve programlamayla tanıştırmanın kusursuz bir yoludur.

Bununla birlikte, dilin sadeliğine rağmen, grafik açısından zengin olduğu için hantal olabilir. Bu programlama dilinin boyutu daha büyüktür ve bu nedenle bilgisayarda daha fazla yer kaplar, bu da sürücüde gereken bellek miktarı nedeniyle işlevlerin daha da yavaşlamasına neden olabilir. Görsel programlama dilleri - VPL'ler, kullandıkları anlamlı işlevler aralığında çok sınırlıdır. Bu, daha karmaşık işlemlerin yürütülmesini zorlaştırır ve sonuç olarak, bu tür bir dil, programlama dünyasındaki teknoloji devleri tarafından nadiren kullanılır.

(VPL) Görsel Programlama Dili - Tam Bir Kılavuz

Bu kılavuz, boyutu, görünümü ve gelişimi dahil olmak üzere aşağıdaki dört basit adımda görsel programlama dili – VPL hakkında bilmeniz gereken her şeyi önerir:

Metin ve Görsel

Normal programlama dilleri metin tabanlıdır, görsel programlama dilleri ise grafik tabanlıdır ve simgelerden ve sembollerden oluşur. Görsel bir programlama platformunun grafik bileşenleri, metin tabanlı programlama dillerinden farklı olarak düzeninde bir akış şeması şemasına benzer. Bu düzen nedeniyle, görsel programlama dilleri - Scratch gibi VPL, Java veya Kotlin gibi orijinal programlama dili karşılıklarından daha okunabilirdir.

Büyük Boy

Görsel programlama platformları, grafik tabanlı oldukları için daha hacimli ve daha ağırdır, normal programlama dilleri ise çoğunlukla metin tabanlı oldukları için daha temiz, daha akıcı bir işlevselliğe sahiptir. Sonuç olarak, normal programlar bir bilgisayarda bu düşük kodlu veya kodsuz görsel programlama dillerinden daha az bellek kaplar.

Basit ve Kolay

Scratch gibi bir görsel programlama aracının basit ve kolay, düşük kodlu arayüzü, yeni başlayan ve teknik olmayan bir kullanıcının onu normal bir programlama dilinden daha kolay anlamasını sağlar. Görsel programlama yazılımı, teknik bilgiler olmadan kodlamanın temellerini öğrenmek ve uygulamak isteyen acemiler için mükemmel bir grafiksel araçtır.

Hızlı ve Esnek Geliştirme

Görsel programlama dilleri – VPL, seçenekler konusunda daha esnektir ve hızlı ve kolay bir şekilde geliştirilip tamamlandıkları için normal program dillerinden daha hızlı geliştirme geri dönüş süresi sağlar. Grafiksel, düşük kodlu programlama bileşenleri, bir fare tıklamasıyla kolayca hareket ettirilir ve bu nedenle, mantıksal bir sıra oluşturmak için uygun şekilde yeniden boyutlandırılabilir veya yeniden düzenlenebilir.

Görsel Programlama Dilinin Dezavantajları

VPL'nin şaşırtıcı ve talep görmesine rağmen, normal ve geleneksel programlama diline göre VPL - Görsel Programlama Dilinin bazı dezavantajları vardır. İlk 3 şu şekilde:

Sınırlı Platform Ölçeklenebilirliği

Görsel programlama yazılımı, daha büyük ölçekli, daha karmaşık programlama projeleri için işlevleriyle sınırlıdır. İlkel platformları ve grafik bileşenleri, geliştirme sürecinde daha büyük sistemlere ölçeklenmeyi zorlaştırır. Bu daha büyük yazılım sistemleri, daha karmaşık işlevleri için metin tabanlı bir programın gelişmiş işlevselliğine ihtiyaç duyabilir.

Standart Zihinsel Modelleme

Görsel programlama sırasında kullanılan grafiksel bileşenler evrensel olarak standart değildir. Bu nedenle, Music'te arka planı olan bir kullanıcı için mantıksal bir sıra oluşturmak için kullanılan simgeler ve grafikler, Math'da arka planı olan bir kullanıcıdan farklı görünebilir. Görsel programlama platformları için evrensel olarak üzerinde anlaşmaya varılmış bir grafik bileşen setinin olmaması, geliştiriciler arasında bilgi tabanının sorunsuz aktarılabilirliğini sınırlayan bir sorundur.

Sıkıcı ve Hacimli

Grafik bileşenlerin sayısı, karmaşık programlama işlevlerini yürüten geliştiriciler için manipüle edilemeyecek kadar büyük, sıkıcı ve hacimli hale gelebilir. Görsel programlama yazılımı için büyük diyagramlar ve akış şeması sembolleri çizmek için gereken zaman ve enerji, normal bir programlama aracından kısa metin satırlarıyla basitleştirilebilirdi.

Görsel Programlama Dilinin Avantajları

VPL – Görsel Programlama Dilinin avantajları, normal ve geleneksel programlama diline kıyasla çok büyük ve kaçınılmazdır. İlk 3 şu şekilde:

Daha Az Maliyetli

Video Programlama Dili yazılımı, iş kullanıcılarına kodsuz, düşük kodlu bir grafik yazılım geliştirme çözümü sunar. Bu işletmeler, mobil uygulamalar oluşturarak ölçeği büyütmek isteyebilir, ancak tüm bir yazılım geliştirici ekibini işe almak için yeterli sermayeye sahip olmayabilir. VPL'lerle kodsuz, düşük kodlu bir yazılım aracı geliştirmek, basit ancak kompakt yazılım çözümlerine ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli işletmeler için mükemmel bir seçimdir.

Erişilebilir Bilgi Bankası

Görsel programlama yazılımının basitliği ve kolay geliştirilmesi, 'uzman' yazılım geliştiricilerine olan güveni azaltır. Bu düşük kodlu, kodsuz programlama dili platformu, basit bir sürükle ve bırak arayüzü ile çoğu 'vatandaş geliştirici için öğrenmesi nispeten kolay ve kullanıcı dostudur.

Daha Hızlı Yazılım Geliştirme

Görsel programlama dilleri, düşük kodlu ve kodsuz platformlarında uygulamaların hızlı ve hızlı bir şekilde oluşturulmasına izin verir. Bu, talebe ayak uydurmak ve rekabette daha üst sıralarda yer almak için hız ve esnekliğe ihtiyaç duyan işletmeler için faydalıdır.

Öğrenme eğrisi

Vatandaş geliştiriciler kodsuz, düşük kodlu görsel programlama dilleriyle tanıştırıldığında, metin tabanlı programlama yazılımına geçmeleri daha kolay olur. Bu basitlik nedeniyle, görsel programlama dilleri genellikle genç öğrencilere yazılım geliştirme dünyasını tanıtmak için kullanılır. Kelimenin tam anlamıyla çocuk oyuncağı!

Görsel Programlama Dilinin Kullanımları

eğitici

Öğrenme sürecine yardımcı olan ve rehberlik eden Video Programlama Dili yazılımı, öğrencilerin çeşitli alanlarda simülasyon, eğitim ve öğretimi için kullanışlıdır.

Görsel programlama yazılımının basit grafik bileşenleri, öğrencilerin kavramları ve prosedürleri görselleştirmelerine ve kavramalarına yardımcı olur. Düşük kodlu video programlama dili platformu ve arayüzü o kadar kolay kavranabilir ki, anaokulu kadar genç öğrenciler bu uygulamalardan kodlamanın temellerini öğrenebildiler.

Görsel-İşitsel İçerik

Video programlama dilleri, kusursuz ve basit arayüzleri multimedya platformları için uygulama geliştirmeyi çok daha kolay hale getirdiğinden, içerik oluşturucular için bir cankurtarandır. Uygulamalar, akış platformlarını, müzik indiricilerini, video oyunlarını ve yazılım geliştirme sırasında VPL grafik bileşenleri gerektiren diğer uygulamaları içerir.

Görsel Uygulama Modelleme

İş uygulaması geliştirmede, Video Programlama Dili, mantıksal kavramları ve akış şeması süreçlerini göstermede araçsal olan bir programlama yazılımıdır. Örneğin, video programlama dilleri, yazılım tasarım prototiplerinin özelliklerini simüle etmek için görsel uygulama modellemede yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu, Görsel Uygulama Modelleme olarak bilinen birçok kuruluş tarafından kullanılan bir yazılım geliştirme sürecidir.

Organizasyon Aracı

Diğer gerçek dünyadaki Video Programlama Dili uygulamaları, veri yönetimi, iş süreçleri ve analitiği içerir. Görsel programlama dili, işletmelerin sezgisel arayüzlerinin kullanımı ve otomatik süreçlerin kolay tasviri ile ölçeklenmelerine yardımcı olur. İşletmenin veri açısından zengin değerli raporlar ve analitikler toplamasına, oluşturmasına ve oluşturmasına izin verirken, yüksek teknoloji programcılarına olan ihtiyacın yerini alır. VPL yazılım arabiriminin sezgisel işlevleri, daha büyük platformlarda ve diğer işbirliğine dayalı teknolojilerde 'geri yükleme' yapmasını sağlar.

Çözüm

Birçok programcı için basit Görsel Programlama Dilleri, modern yazılım geliştirmenin merkezinde yer alır. Ancak bu, gerçek dünyadaki uygulamalarının hafife alınması gerektiği anlamına gelmez. Bu uygulamalar, öğrenme kolaylığı, basit grafik bileşenleri ve daha büyük teknoloji platformlarıyla arayüz oluşturma yeteneğini içerir. Birçok işletme ve kuruluş için rekabetçi bir ekonomik ortamda ölçeklendirmek için gereken tam araçtır.

Aynı zamanda uygun maliyetlidir ve günümüzde birçok işletmenin zorlukla karşılayabildiği büyük bir işgücü ihtiyacını en aza indirir. Ek olarak, yazılım platformu yönetime şirketlerinin teknolojik gelişimine daha pratik bir yaklaşım getirme fırsatı verir.

Nihayetinde, herkes kendileri için en iyi çözümün ne olduğuna karar vermelidir. Bununla birlikte, kapsamlı bir kodsuz, düşük kodlu video programlama dilleri paketimiz var - VPL platformları. Bununla ilgili yardıma ihtiyacınız varsa, yetenekli ekibimiz daha fazla tartışmak için sizinle istişare için bir toplantı planlamaktan mutluluk duyacaktır ve ihtiyaçlarınıza ve cebinize göre size tavsiyede bulunabilir.

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