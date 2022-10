Transformer une idée d'application en une réalité opérationnelle est une tâche plus compliquée que la plupart des gens ne le croient. Cependant, avec la richesse des ressources logicielles disponibles sur Internet, créer une application à partir de votre idée est gérable. Vous n'avez même pas besoin de savoir nécessairement comment développer des applications mobiles pour que votre application fonctionne. Vous pouvez engager des tiers ou des indépendants car il existe de nombreux endroits où vous pouvez trouver de bons talents techniques sur Internet.

Cette facilité de création d'une application facilite également le processus pour les entreprises. Vous pouvez créer une version d'application de votre site Web pour lui donner plus de traction. Les gens sont plus susceptibles d'ouvrir des applications sur leurs téléphones, et une application fonctionnelle simplifie cela. Près de 90 % du temps qu'une personne passe sur son téléphone l'est sur une application mobile. Vous devez tenir compte de plusieurs éléments avant de commencer votre application, des idées d'application que vous avez à la technologie que vous utiliserez pour créer votre application. Voici tout ce que vous devez savoir sur la création d'une application à partir de zéro !

Générer une idée d'application

C'est la première étape évidente lors de la création d'une application mobile. Vous pouvez créer votre propre application mobile en fonction du coup d'inspiration ou d'une idée innovante qui vous a frappé. Ou vous avez peut-être déjà une application Web ou un site Web fonctionnel avec vous, et vous souhaitez en créer une version mobile. Mais que se passe-t-il si vous souhaitez créer une application, mais que vous manquez de créativité ? Ne vous inquiétez pas! Nous avons ce qu'il vous faut.

Idées existantes

Même les idées d'applications les plus créatives au monde ne sont pas à 100 % innovantes. Tout est dérivé de beaucoup d'autres idées. Pour créer une application, vous pouvez parcourir les applications mobiles et les sites Web existants et réfléchir à la manière dont vous pouvez les améliorer. Si vous pouvez proposer des fonctionnalités ou des modifications susceptibles de modifier considérablement une idée d'application existante, cela peut valoir la peine d'être exploré.

Remixer

En plus de travailler sur l'amélioration des applications mobiles existantes pour créer une application, vous pouvez également penser à les tordre. Ou combiner des fonctionnalités d'applications existantes. Par exemple, et s'il existait une version d'Instagram où vous pourriez également jouer à des jeux avec vos amis ? Ou une application Wordle qui vous permet de publier vos scores tous les jours ? Certaines de vos idées existent peut-être déjà, mais ne vous laissez pas arrêter. Pensez à des façons d'ajouter une toute nouvelle fonctionnalité à une idée d'application existante ou à quoi elle pourrait ressembler combinée avec une application très différente. De cette façon, vous pourriez proposer des idées intéressantes de développement d'applications mobiles.

Pensez à vos besoins

La plupart des solutions créatives viennent de la nécessité. Pensez à votre vie et essayez de créer une application qui peut vous faciliter la vie. Vous voulez vous lever tôt ? Et si vous créiez une application qui vous réveille une minute plus tôt chaque jour jusqu'à ce que vous puissiez vous réveiller à l'heure souhaitée ? Ou une application de calendrier qui vous envoie des notifications une heure avant chaque événement ? Les possibilités sont infinies. Même s'il existe des solutions existantes à vos problèmes, ne vous découragez pas. Vous pourrez peut-être ajouter des fonctionnalités plus innovantes qui peuvent complètement transformer une idée existante.

Faire des études de marché concurrentiel

Vous avez maintenant une idée d'application que vous pouvez explorer ! Avant de commencer à créer une application, que se passe-t-il si plusieurs applications mobiles existent déjà pour ce problème particulier ? C'est pourquoi vous devez définir votre concurrence. Vous n'avez pas à vous soucier de cette partie si vous travaillez sur le développement d'applications mobiles pour améliorer vos compétences techniques. Mais si vous envisagez de lancer votre application sur le marché à tout moment, vous devez connaître vos concurrents.

Il se peut qu'une application fasse déjà ce que votre idée suggère, mais vous pourrez peut-être trouver un moyen de la transformer complètement en une meilleure application. Après tout, de nombreux sites de réseaux sociaux populaires font à première vue la même chose (Instagram, Facebook, Twitter et bien d'autres).

De même, vous pouvez trouver des moyens de faire ressortir votre idée d'application. Mais pour cela, vous devez comprendre ce que les créateurs d'applications de vos concurrents apportent déjà sur le marché. Accédez à des applications telles que Google Play Store et Apple App Store et voyez s'il existe des applications mobiles similaires. Découvrez-les et voyez ce qui rend votre idée différente.

Dans de nombreux cas, bien qu'une application prétende résoudre un problème particulier, ses utilisateurs peuvent ne pas être satisfaits des résultats des créateurs d'applications. Vous pouvez parcourir les avis que les gens ont laissés et voir leurs problèmes avec les applications existantes. Lorsque vous créez une application, vous pouvez essayer de corriger ces problèmes.

Si vous utilisez une application mobile pour fournir votre contenu à votre public, vous n'avez pas à vous soucier des applications mobiles similaires. Le contenu que vous fournirez pourra le faire ressortir. Par exemple, considérez si vous avez une ligne de vêtements ou tout ce que vous souhaitez vendre. Quels que soient vos concurrents, vos utilisateurs continueront à utiliser votre application si vous avez de bons produits.

Nom de l'application

Le nom de votre application est un facteur clé. C'est quelque chose qui a beaucoup à voir avec l'identité de votre marque. Essayez de rendre cela aussi accrocheur et simple que possible. Lorsque vous créez une application, le nom de votre application doit également indiquer l'objectif de votre application. Vous pouvez également ajouter certains mots clés à votre application sur Google Play Store et Apple App Store. Celles-ci sont très importantes car elles aident votre public cible à trouver votre application lorsqu'il la recherche. Le nom de votre application permet de créer une identité pour votre application. Vous pouvez prendre votre temps et proposer plusieurs options et voir celle qui correspond le mieux à votre application.

Jeu de fonctionnalités

L'ensemble de fonctionnalités de votre application correspond aux fonctionnalités qu'elle doit satisfaire. Ce sont les fonctionnalités que vous souhaitez lorsque vous créez une application. Il est facile d'avoir de nombreuses idées et fonctionnalités dont vous avez besoin de se perdre accidentellement dans le processus de création d'applications. Assurez-vous de noter ce que votre application réalise et de travailler sur les fonctionnalités que vous souhaitez qu'elle ait en fonction de celles-ci.

Vous devriez avoir une bonne idée des principales fonctionnalités de votre application. Ceux-ci devraient fonctionner sur la fonctionnalité principale de votre application. Le prochain ensemble de fonctionnalités sur lesquelles vous devez vous concentrer est celui qui est unique à votre application et qui permet à une application de se démarquer. Vous pouvez les utiliser lors de la commercialisation de votre produit, car vous êtes le seul à proposer ces fonctionnalités. Notez également les fonctionnalités qui améliorent les solutions existantes. Vous pouvez consulter les avis sur les applications existantes et voir s'il existe des fonctionnalités que les utilisateurs souhaitent dans des applications mobiles similaires. Leur intégration vous permet d'attirer un public plus large lors de la création d'une application.

Public cible

Vous devez savoir à qui s'adresse votre application aussi bien que vous connaissez les fonctionnalités de votre application. Vous pouvez créer et proposer de meilleures fonctionnalités pour votre application si vous comprenez les besoins de votre base d'utilisateurs. Étant donné que la majeure partie du marketing que vous ferez pour votre application ne se fera pas en face à face, il est très important d'identifier et de cibler le bon public.

Cependant, faire ce droit nécessite une bonne recherche. Vous pouvez trouver l'audience de votre application en fonction d'enquêtes, d'études de marché, de groupes de discussion, etc. Plongez dans votre application et voyez qui elle aidera. Faites une liste de ces personnes et ciblez-les lors de la commercialisation. Par exemple, si votre application fournit du contenu nouveau et tendance, elle pourrait plaire davantage à un public plus jeune. Ainsi, vous pouvez consulter les données démographiques, les tranches d'âge et bien plus encore pour trouver votre public idéal lorsque vous créez une application. L'intégralité d'Internet est à votre disposition et, en l'utilisant efficacement, vous pouvez trouver une large base d'utilisateurs.

Vous pouvez trouver des détails sur qui utilise vos services en utilisant Google Analytics. L'utilisation de l'analyse des médias sociaux aide également. Les entreprises peuvent voir qui aime leurs publications sur diverses plateformes et voir qui est intéressé par leur produit. Plus vous êtes clair sur votre public cible, plus il vous sera facile de commercialiser correctement votre application.

Prix/monétisation

L'une des choses que vous devez considérer avant de créer une application est la façon dont elle sera monétisée. Cela dépend de votre budget et de votre modèle de revenus. Si votre application est un autre moyen pour vous de commercialiser votre produit ou de vendre les services que vous proposez, vous n'aurez peut-être pas besoin d'un prix distinct pour l'application elle-même. Cependant, si vous souhaitez facturer des frais à vos utilisateurs pour l'utilisation de l'application, vous devez décider comment vous allez procéder.

Une application peut avoir des frais initiaux uniques ou des paiements mensuels ou annuels. Vous pouvez également proposer à vos utilisateurs deux forfaits, l'un payant et l'autre gratuit. De cette façon, vous pouvez attirer un large public tout en offrant à vos utilisateurs payants plus d'incitations et de fonctionnalités. De nombreuses marques célèbres, comme Spotify et YouTube, adoptent un tel modèle.

Avant de décider du plan de monétisation que vous allez utiliser, vous devez rechercher ce que vos utilisateurs pourraient souhaiter. Beaucoup de gens préfèrent payer une somme pour éviter les publicités, tandis que d'autres voudraient des services plus avancés s'ils paient pour une application. Si vous optez pour une plate-forme financée par la publicité, vous pouvez également obtenir de l'argent des endroits où vous faites de la publicité.

Ton budget

La qualité lorsque vous créez une application peut dépendre du budget que vous lui allouez. Il y a plusieurs facteurs à considérer avant de décider du montant d'argent que vous mettez dans votre application. Ce montant peut également changer au fur et à mesure que votre application se développe. Vous ne réaliserez peut-être que plus tard que certains domaines nécessitent plus d'argent que ce que vous aviez initialement estimé, par exemple, lors de la maintenance et du déploiement.

Le montant d'argent dont votre application aura besoin dépend de choses comme la plate-forme mobile que vous utilisez. Vous pouvez utiliser une plate-forme d'application native, Web ou hybride, et chacune d'entre elles peut avoir des tarifs différents selon votre développeur. À mesure que la fonctionnalité de votre application augmente, sa complexité augmente également. Vous pouvez vous attendre à des tarifs plus élevés pour les applications plus complexes.

Que vous optiez ou non pour une approche de développement d'applications mobiles en interne ou une approche d'externalisation peut également faire la différence. Vous devez tenir compte des fonctionnalités et de la complexité de votre application avant de prendre une telle décision. En dehors de cela, vous devrez également prendre en compte les coûts requis pour les stratégies de marketing d'applications ultérieurement.

Éditeur d'applications

Vous pouvez en savoir plus sur les créateurs d'applications de vos concurrents en vérifiant qui a publié leurs applications. Si les grandes entreprises possèdent les applications mobiles avec lesquelles vous êtes en concurrence, elles disposeront de plus de ressources et d'argent. Dans un tel cas, vous devriez essayer de créer une application avec des fonctionnalités plus uniques pour faire ressortir une application. Les grandes entreprises auront plus de pouvoir monétaire, donc si vous vous opposez à une application similaire, leurs campagnes marketing pourraient avoir plus de succès.

D'un autre côté, si vos concurrents sont d'autres individus ou de plus petites organisations, vous pourriez être dans le même bateau qu'eux. Avoir un argument de vente unique est également utile ici, mais vous pouvez également faire en sorte qu'une application réussisse en améliorant les solutions existantes. Vous pouvez en savoir plus sur le propriétaire d'une application en accédant à sa page de contact ou à propos. Vous pouvez également consulter la société de développement d'applications et le nom de la marque sur les sites de réseaux sociaux pour voir leur présence en ligne.

Dernière mise à jour

La date de la dernière mise à jour de votre application indique si les constructeurs d'applications concurrents auxquels vous faites face sont récents ou non. Si l'application n'a été mise à jour qu'il y a quelques années, elle n'est peut-être pas très active aujourd'hui. Cependant, si l'application a des mises à jour cohérentes, elle est bien utilisée même maintenant.

Pourquoi la mise à jour est-elle bonne ?

La date de la dernière mise à jour indique également l'importance de la maintenance pour votre application. Sans mises à jour appropriées, vous ne pouvez pas améliorer les fonctionnalités de votre application. Vous devez également noter ce que les utilisateurs de votre application disent de vous. De cette façon, vous pouvez prendre leurs suggestions et leurs commentaires et les utiliser pour améliorer une application.

Vous pouvez utiliser les mesures d'analyse proposées par l'App Store de Google Play et l'App Store d'Apple pour suivre les avis des utilisateurs et les KPI de votre application - Indicateurs de performance clés. Pour créer une application qui engage votre public, vous devez fournir régulièrement de nouvelles fonctions et de nouveaux contenus. La meilleure stratégie pour fidéliser les clients et empêcher la suppression des applications inactives consiste à mettre à jour en permanence les services et à fournir de nouveaux contenus, et pas seulement lorsque vous créez une application.

Incluez les nouvelles versions dans votre plan marketing afin que vos clients en soient informés. Vous pouvez les notifier via des notifications push ou mettre en évidence ces fonctionnalités supplémentaires sur l'écran principal, qui est la partie la plus visible de votre application.

Même si vous devrez peut-être télécharger une nouvelle version de l'application si des modifications importantes ont été apportées, vous pouvez mettre à jour votre propre application aussi souvent que vous le souhaitez dans les magasins d'applications. Il n'y a aucune limitation quant à la fréquence à laquelle vous pouvez mettre à jour votre application. N'hésitez pas à fournir quelque chose d'original quand vous le pouvez. C'est une bonne idée de mettre à jour votre application avec de nouvelles fonctionnalités, des correctifs de sécurité et des mises à jour du système d'exploitation trois à quatre fois par an.

Notes et avis

Vous pouvez en dire beaucoup sur les créateurs d'applications de vos concurrents en parcourant leurs avis. Si les utilisateurs d'une application concurrente lui attribuent des notes inférieures et se plaignent de la même chose dans leurs avis, cela signifie qu'il y a beaucoup de possibilités d'amélioration. Vous devez comprendre les problèmes auxquels ils sont confrontés avec les applications mobiles existantes et essayer de ne pas répéter les mêmes erreurs dans votre application lorsque vous créez une application.

D'autre part, s'il existe des applications concurrentes qui ont de bonnes notes et critiques, consultez-les et voyez comment elles fonctionnent. Découvrez pourquoi les utilisateurs de l'application aiment l'application et s'il existe des spécifications de conception que vous pouvez également suivre. Les critiques et les évaluations d'autres applications mobiles similaires sont comme des commentaires d'utilisateurs que vous n'avez pas à payer. Vous pouvez les trier et mieux comprendre votre public cible. Que les critiques soient bonnes ou mauvaises, vous pouvez en retirer quelque chose qui peut vous aider à améliorer votre application.

Téléchargements

Le nombre approximatif de téléchargements d'une application est affiché sur le Play Store et l'Apple App Store. Cela vous donne une estimation du nombre de personnes qui utilisent une application. Il peut vous dire à quel point il est populaire. Si vous souhaitez une analyse plus détaillée du nombre de personnes ayant téléchargé une application, vous pouvez utiliser des outils tiers externes. C'est un bon moyen de voir à quel point vos concurrents sont populaires.

Que faire si vous n'avez pas de concurrence?

Bien que cela soit rare, vous êtes peut-être tombé sur une idée à laquelle personne n'avait jamais pensé auparavant. Bien que l'absence de concurrence majeure facilite certaines de vos tâches, vous pourriez avoir plus de mal à identifier votre public cible et ce dont il a besoin, car l'idée est si nouvelle. Il est possible que d'autres personnes ne comprennent pas non plus votre idée. Il n'est peut-être pas entièrement viable ou rentable de créer une application comme celle-ci.

Essayez de déconstruire votre idée afin qu'elle soit plus facile à comprendre. Pensez au problème qu'il résout et à la solution proposée. Créez des applications avec un bon argumentaire pour votre idée et présentez-la devant des personnes que vous connaissez. S'ils peuvent vous montrer des failles dans votre idée, essayez de les corriger.

Écrivez les fonctionnalités de votre application

C'est une grande partie du processus de création d'applications. Comme mentionné ci-dessus, vous devez disposer d'un ensemble de fonctionnalités clair que vous souhaitez intégrer lorsque vous créez une application. Ici, vous pouvez penser à une version idéale de votre application et y travailler. La fonctionnalité souhaitée peut changer au fur et à mesure que vous continuez à développer. Vous pourriez avoir de meilleures idées et réaliser que certaines fonctionnalités ne sont pas réalisables. Mais à ce stade, pensez à votre public cible et ajoutez toutes les fonctionnalités que vous souhaitez à votre produit final.

Assurez-vous de bien documenter votre idée. Cela vous aidera à comprendre ce que veut votre base d'utilisateurs. Cela vous donnera également un document concret auquel vous référer plus tard. Plus vous êtes clair, mieux vous pouvez expliquer votre application à votre développeur. Définissez votre objectif final et la stratégie globale que vous avez pour créer l'application. Si vous devez constamment modifier les fonctionnalités de base de l'application, vous perdrez beaucoup de temps et d'énergie.

Vous n'avez pas besoin de décider des aspects de conception de votre propre application maintenant. Ainsi, le nombre d'écrans ou de pages que vous avez dans votre application n'a pas encore besoin d'être décidé. Mais vous devez être clair à ce stade sur ce que tous les utilisateurs de votre application peuvent faire une fois qu'ils ont ouvert l'application.

Décidez des fonctionnalités de base pour un MVP

Un MVP , ou un produit minimum viable, est comme un prototype de votre propre application ou produit. La théorie sous-jacente est qu'il est préférable de publier initialement une version réduite mais toujours fonctionnelle de votre application afin que vous puissiez amener de vrais clients à l'utiliser. Vous serez en mesure d'améliorer votre compréhension de ce dont les gens ont réellement besoin en obtenant ainsi les commentaires des utilisateurs réels de l'application dans le monde réel.

Ensuite, vous pouvez créer une application avec une mise à niveau de votre logiciel avec des fonctionnalités supplémentaires basées sur cette entrée et demander à nouveau aux utilisateurs de l'application de critiquer. Vous pouvez répéter ce cycle encore et encore jusqu'à ce que vous trouviez un produit qui correspond exactement aux besoins du marché. Comparez cela au fait d'investir beaucoup de temps et d'argent dans la création d'un produit pour découvrir que personne n'en voulait lorsqu'il a été lancé. Examinez donc chaque élément que vous avez énuméré et imaginez comment cela pourrait changer s'il était plus simple.

Assurez-vous que l'application répond toujours aux besoins de votre public et résout le problème plus large. Très probablement, les fonctionnalités que vous proposez ne correspondent peut-être pas exactement à ce que les utilisateurs de votre application souhaitent. Votre produit minimum viable ne comprendra que les fonctionnalités nécessaires. Les caractéristiques secondaires peuvent être laissées pour une exploration ultérieure. Le MVP ne résout que le problème principal que vous essayez de résoudre. Sinon, cela ne vaut peut-être pas le temps et l'argent dépensés pour cela.

Avantages d'un MVP

Avoir un MVP présente plusieurs avantages. Comme mentionné ci-dessus, cela peut vous faire économiser beaucoup d'argent et de temps lorsque vous créez une application. Un MVP peut vous aider à vraiment comprendre les besoins de votre public et à affiner votre application. Cela peut également vous aider à attirer des investisseurs. Avant d'investir leur argent dans des idées commerciales, les parties prenantes souhaitent souvent voir une version physique du produit qu'elles peuvent essayer. Un MVP peut vous aider à attirer de bons investisseurs.

Vous pouvez changer la direction dans laquelle votre produit va après avoir publié un MVP. Il vous indique ce dont le marché a besoin. Il peut également vous aider à formuler une stratégie de monétisation de base . Vous pouvez tester votre modèle de revenus initial sur le MVP et voir comment votre base d'utilisateurs réagit à l'application de test. S'ils ne sont pas disposés à payer pour les services que vous proposez avec une version gratuite de l'application disponible, par exemple, vous pouvez vous débarrasser de la version gratuite de l'application ou ajouter plus d'incitations à la version payante.

Un MVP vous permet également de tester la conception initiale de votre application et les interfaces utilisateur. L'interface utilisateur et l' expérience utilisateur sont essentielles en ce qui concerne l'engagement des utilisateurs. Une bonne interface utilisateur peut augmenter le taux de conversion d'une page Web jusqu'à 200 %, et une bonne conception UX augmente le taux de conversion jusqu'à 400 %. Vous pouvez tester vos conceptions avec un MVP et voir comment votre public y réagit.

Créez des maquettes de conception de votre application

Maintenant que vous savez quelles devraient être les fonctionnalités de base de votre propre application, passons à la conception de l'application. Comme mentionné ci-dessus, la conception de votre application joue un rôle très important lorsque vous créez une application. L'interface utilisateur ainsi que l' expérience utilisateur sont importantes.

L'apparence et la convivialité d'un site Web ou d'une application sont appelées son interface utilisateur. C'est la zone de l'écran où l'utilisateur interagit avec le site Web, et un concepteur d'interface utilisateur doit s'occuper de l'affichage des différents composants, des graphiques et de la réactivité du site sur divers appareils.

Le terme expérience utilisateur fait référence à la façon dont un utilisateur interagit avec un produit, un service ou une organisation en général. Un concepteur UX essaie de s'assurer que le consommateur peut facilement utiliser le produit ou le service et considère comment l'utilisateur se sent pendant le processus d'engagement avec le service. Son objectif est de fournir une expérience simple, efficace et agréable pour le client.

Votre site Web est un point de contact entre vos consommateurs et votre service. Le trafic provenant de recherches, d'annonces ou d'autres campagnes marketing sur votre page peut être converti en clients potentiels. Et la première chose qu'ils verront sera votre site Web. S'ils ne sont pas impressionnés par votre page, tout le travail effectué pour les y amener a été rendu inutile. C'est pourquoi avoir une bonne UI et UX peut donner à votre service ou produit un avantage marqué sur les autres concurrents. Cela peut également aider votre site Web à se classer plus haut dans les classements de recherche.

Vous pouvez soit employer un designer, soit faire appel à un designer interne pour la conception de votre application. Avant de remettre les choses aux professionnels, vous pouvez concevoir une application fictive pour leur montrer à quoi vous voulez que l'application ressemble. À l'aide d'un stylo ou d'un crayon, vous pouvez créer de telles maquettes de conception d'applications sur papier. Vous pouvez également créer un prototype de conception d'application sur des plateformes numériques. Les prototypes numériques sont le type de prototypage le plus populaire car ils sont suffisamment réalistes pour tester correctement la plupart des composants d'interface. Ils sont également beaucoup plus faciles à réaliser que les prototypes HTML. Les applications et logiciels spécialement conçus pour le prototypage peuvent être utilisés pour créer des applications et des prototypes numériques.

Nous parlerons des interfaces utilisateur et de l'expérience dans les sections à venir. Mais pourquoi ces mots sont-ils importants lors de la création de votre design ? Ne pouvez-vous pas simplement créer une conception d'application de base qui se concentre sur la fonctionnalité ? Non! Voyons pourquoi.

Pourquoi l'interface utilisateur/UX est-elle importante ?

Une bonne interface utilisateur et une bonne expérience utilisateur aident un site Web ou une application de plusieurs manières.

Clients satisfaits

Les clients satisfaits qui ont trouvé votre site utile parleront de votre produit ou service aux autres, ce qui contribuera à augmenter le trafic vers le même. Même si d'autres entreprises proposent les mêmes services, si la vôtre est plus facile à utiliser, elle deviendra immédiatement plus attrayante pour votre base d'utilisateurs.

Économisez du temps et de l'argent

Dépenser pour assurer une bonne expérience utilisateur entraîne moins de mises à niveau et de modifications à l'avenir, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent.

Améliore votre marque

Une bonne UI/UX laisse des clients impressionnés dont la confiance et la croyance en votre marque augmentent. Cela les rend susceptibles d'utiliser vos services à l'avenir également.

Amélioration des classements SEO

Une conception d'application bonne et efficace augmente votre base d'utilisateurs et contribue à propulser votre site dans les classements de recherche. Cela aide à intéresser un public à votre produit ou service. L'expérience utilisateur et le référencement vont souvent de pair.

Écran principal

Selon vous, combien de temps faut-il à quelqu'un pour décider s'il aime ou non une application Web ? Une personne moyenne quitte un site Web 10 ou 20 secondes après l'avoir trouvé, et la décision de rester ou non sur le site est généralement prise dans les 10 premières secondes. Si la réaction initiale qu'ils ont face à une application Web ou une application mobile n'est pas positive, il y a de fortes chances qu'ils partent immédiatement.

C'est l'un des endroits clés où l'UI/UX entre en jeu. Non seulement l'application doit être esthétique, mais elle doit également être facile à utiliser. S'assurer que l'application se charge en 5 secondes est également un aspect important dans un monde où les gens perdent souvent tout intérêt pour les choses en quelques secondes.

Les écrans principaux sont les principales pages d'application de votre application mobile. Imaginez-vous en train d'utiliser votre application et de travailler sur les différentes pages qui apparaîtront. Il y aura une page d'accueil initiale qui sera affichée. Si votre application permet aux utilisateurs de l'application de se connecter, il doit y avoir des pages de connexion et de profil. Ensuite, vous pouvez penser à des choses comme une page à propos de nous, une page de contact, et plus encore. Si vous autorisez vos utilisateurs à discuter avec votre service client, il devrait y avoir une autre page pour la même chose.

Source de l'image - dribbble/Auteur - Nick Zaitsev

Vos clients devront basculer entre ces écrans principaux. À tout moment, essayez de ne pas faire en sorte que les utilisateurs de votre application se sentent bloqués. Cela signifie que s'ils veulent revenir à une page précédente ou s'ils veulent quitter la tâche qu'ils sont en train de faire, il devrait y avoir un bouton qui leur permet de le faire. Les pages principales doivent être belles et faciles à manœuvrer. Si l'interface utilisateur semble bloquée et ennuyeuse, les utilisateurs de votre application seront frustrés.

Si l'utilisateur souhaite plus d'informations, assurez-vous qu'il dispose d'un bouton facilement visible sur lequel il peut appuyer. Garder à l'esprit que le site Web ou l'application est centré sur la façon dont l'utilisateur peut y naviguer est de la plus haute importance. Jetez un coup d'œil aux applications et aux sites Web à succès autour de nous, et nous pouvons remarquer qu'ils ont tous l'air agréables à nos yeux, et que leur navigation n'est pas inutilement complexe.

Navigation principale

La navigation fait référence à la façon dont un utilisateur peut basculer entre les pages principales de votre application. Vous devez considérer la principale méthode de navigation dans votre application. Votre application peut avoir une barre d'onglets dans la partie inférieure de l'écran. Ou il peut utiliser un menu latéral coulissant pour accéder à ses nombreuses sections.

Jetez un œil aux applications que vous utilisez quotidiennement et voyez comment elles naviguent d'une page à l'autre. Essayez de comprendre laquelle est la plus confortable pour vous et intégrez les mêmes méthodes dans votre application. La meilleure navigation est celle qui vient naturellement et intuitivement. Un problème existe si vous devez penser à où chercher quoi que ce soit. Vos utilisateurs doivent pouvoir naviguer dans votre application sans même y penser. Cela signifie que tout ce dont ils ont besoin doit être affiché à l'écran et facile à comprendre. Par exemple, si vous avez un bouton de retour à l'écran, vos clients doivent pouvoir facilement comprendre que s'ils cliquent dessus, ils peuvent accéder à la page précédente.

L'efficacité d'une entreprise ne peut pas être perdue avec la conception, et le bon mélange de convivialité et d'informations est quelque chose que les concepteurs essaient d'atteindre. Cela inclut une navigation simple et claire qui indique à l'utilisateur où tout se trouve. La conception de l'application doit garantir que les parties de l'application Web utilisées par les consommateurs sont visuellement agréables à regarder et avec lesquelles il est facile d'interagir. Ils doivent également s'assurer que les couleurs , les polices , les images, etc. utilisées augmentent au maximum la satisfaction et le confort de l'utilisateur.

Convivialité

Il s'agit d'un concept qui fait référence à la simplicité d'utilisation d'un service ou d'un produit aux fins pour lesquelles il a été conçu. C'est un composant de User Experience (UX), qui examine ce qu'un utilisateur ressent à propos d'un produit lorsqu'il l'utilise. Nous pouvons concevoir notre logiciel pour qu'il soit intuitif afin que les utilisateurs puissent l'utiliser efficacement sans avoir à lutter. Nous nous concentrons sur la maximisation de la convivialité et sur la simplicité d'utilisation de l'application à ce stade du processus de création d'applications mobiles.

Déterminer ce qu'il faut afficher sur chaque page et comment organiser les composants de l'interface utilisateur à l'écran sont les principales décisions que vous devrez prendre. Le processus de construction d'une application conviviale implique de nombreuses étapes différentes. Par exemple, visualisez-vous en train d'essayer de cliquer sur un bouton en haut de l'écran tout en tenant votre mobile dans une main. Votre pouce ne peut pas remonter jusqu'au bout ! Vous devez tenir compte de tels facteurs lors de la création de votre interface utilisateur.

Nous avons beaucoup parlé d'UI et d'UX ici. Comment pensez-vous que ces deux vont ensemble?

L'interface utilisateur et l'expérience utilisateur sont des niches complémentaires. Une application avec une interface utilisateur étonnante mais de mauvaises fonctionnalités et difficile à utiliser peut être fastidieuse pour un client. De même, une application Web qui fonctionne bien mais dont l'interface utilisateur rend le tout essentiellement inutile ne sera pas non plus un succès. Quelle que soit la qualité de l'idée, le produit final doit être utilisable par votre public cible. Et ils doivent être à l'aise lorsqu'ils l'utilisent. C'est pourquoi l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur sont de la plus haute importance pour une application Web ou une application mobile.

Intégration

Cela fait référence à l'accueil de vos utilisateurs dans votre application. Si vous commencez à utiliser des applications comme Canva, vous avez peut-être remarqué un écran contextuel qui apparaît et vous indique les différents composants de l'application. Si vous êtes nouveau dans une application, cela peut être très utile pour déterminer ce que fait chaque page et chaque bouton.

Source de l'image - dribbble/Auteur - Salman Khan

Si votre application est relativement simple à utiliser, vous n'avez pas besoin d'avoir une séquence d'intégration élaborée. Cependant, s'il y a des aspects compliqués dans votre application, vous devriez trouver un moyen de faire savoir à vos utilisateurs comment les utiliser.

Outre l'utilisation de la conception pour les informer sur l'utilisation de votre application, vous pouvez également intégrer des didacticiels vidéo dans votre application sur la façon de faire les choses. Vous pouvez également les partager sur vos plateformes de réseaux sociaux pour éduquer votre base d'utilisateurs.

Outils de conception

Il existe plusieurs outils que vous pouvez utiliser pour concevoir vos interfaces et tester l'expérience utilisateur. Certains d'entre eux incluent Sketch, Figma, InVision Studio, etc. Ces plates-formes vous permettent de créer des applications pour vos conceptions, et certaines permettent des fonctionnalités de collaboration. Cela signifie que vous pouvez travailler sur un design avec plusieurs personnes. Vous pouvez utiliser des outils tels que Photoshop, Adobe XD, Axure, etc., pour travailler sur l'UX de votre application.

Quelle est la meilleure façon de créer une application ?

En général, aucune approche unique du processus de création d'applications n'est idéale pour tous. Tout dépend de vos besoins, de vos finances, du type d'application, du secteur et d'une foule d'autres variables lorsque vous créez une application. Le développement d'applications natives sera votre premier choix si vous créez une application de jeu ou quelque chose de similaire. Vous pouvez créer une application générale si vous la créez uniquement pour un usage individuel ou comme passe-temps. Mais si vous souhaitez lancer une application native sur le marché et la monétiser, vous devez prendre en compte d'autres éléments. Vous pouvez faire appel à une tierce partie ou à un développeur d'applications. Ce sont les pratiques les plus courantes si vous n'avez pas de développeur d'application dans votre équipe.

Studios de développement d'applications

Bien que l'embauche d'une agence de développement d'applications puisse sembler être l'option idéale pour créer une application de premier ordre, vous devez également être prêt à payer des frais élevés. Il est courant de payer entre 50 000 $ et 100 000 $ pour obtenir les versions d'application natives initiales d'une application à partir des plates-formes d'applications iOS et Android. Les applications hybrides peuvent être un peu plus rapides et moins chères que les applications natives, mais elles pèseront toujours sur les finances d'une petite entreprise.

Bien que l'embauche d'une agence de développement d'applications puisse sembler être l'option idéale pour créer une application de premier ordre, vous devez également être prêt à payer des frais élevés. Il est courant de payer entre 50 000 $ et 100 000 $ pour obtenir les versions d'application natives initiales d'une application à partir des plates-formes d'applications iOS et Android. Les applications hybrides peuvent être un peu plus rapides et moins chères que les applications natives, mais elles pèseront toujours sur les finances d'une petite entreprise. Indépendant

Sur des sites Web comme Upwork.com, peopleperhour.com et LinkedIn, vous pouvez trouver des développeurs d'applications indépendants. Pour la programmation d'applications iPhone/iPad et Android, recherchez des personnes ayant de l'expérience avec le SDK iOS, Objective C, Cocoa et les applications SDK Java/Android. Un développeur d'applications décent vous coûtera environ 40 $ et 80 $ de l'heure. Vous pourriez ne pas obtenir de bons résultats si vous payez moins que cela.

iOS ou Androïd ?

Avant d'embaucher un professionnel du développement d'applications mobiles, vous devez réfléchir à la raison pour laquelle vous embauchez. Voulez-vous un développeur d'applications iOS ou un développeur d'applications Android ? Vous devez également décider si votre application sera une application native, une application Web ou hybride. Dès le début du processus de recherche, vous devez choisir la plate-forme que vous utiliserez pour votre application native, car elle aura un impact significatif sur votre budget et votre calendrier.

Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être possibles en tant qu'application iPhone pour développer des applications iOS, par exemple, tandis que d'autres peuvent ne pas fonctionner sur une plate-forme Android. Vous pouvez également envisager d'utiliser des plates-formes mobiles autres que les applications iOS et les applications Android. Cependant, étant donné qu'Android et iOS combinés détiennent plus de 99 % de la part de marché des applications mobiles, il s'agit de votre meilleur pari pour accéder à une large base d'utilisateurs. Parce qu'il n'y a pas de croisement entre les plates-formes ou entre les applications iPhone et Android, une application conçue pour l'une ne fonctionnera pas sur l'autre et vice versa. Si vous prévoyez d'avoir à la fois une application iOS et une application Android, vous aurez besoin de deux applications distinctes.

Combien de temps faut-il pour créer une application ?

De nombreuses variables affectent le temps nécessaire à la création d'une application. Trois des facteurs les plus importants pour déterminer votre emploi du temps sont le type de programme que vous créez, la sophistication de ses fonctionnalités et l'approche de développement de l'application. Alors que certaines applications peuvent être créées en quelques mois, d'autres peuvent prendre des années. La majeure partie des applications mobiles peut généralement être créée entre 6 et 12 mois.

Les fonctionnalités complexes des applications mobiles nécessiteront plus de temps pendant que vous créez une application. L'ensemble du processus de création d'applications pourrait être terminé en moins d'une semaine si vous créiez une application simple pour un usage personnel, comme une torche ou une feuille de calcul. Cependant, préparez votre plan d'affaires en vous attendant à ce que le processus de développement d'applications prenne quelques années si vous souhaitez créer une application qui soit le prochain Twitter, Google ou Tinder.

Même une fois votre application terminée, rappelez-vous que sa maintenance ne se termine jamais vraiment. Vous devrez continuer à le mettre à jour pour rester en demande. C'est l'un des inconvénients de l'embauche de pigistes, car ils ne s'occuperont pas de la maintenance de votre application plus tard. Vous devrez soit les embaucher à nouveau, soit les employer pendant très longtemps. Si vous embauchez une nouvelle personne, il lui faudra peut-être un certain temps pour s'habituer à l'application et à son fonctionnement.

Langages de programmation pour le développement d'applications

Vous devrez décider de la langue et de la plate-forme sur lesquelles vous souhaitez déployer votre application avant d'embaucher un développeur. Différents langages de programmation et frameworks sont utilisés pour créer une application basée sur le type d'application que vous créez - application native, hybride ou Web.

Le langage de programmation Objective-C, qui a été développé comme un sous-ensemble de C avec des objets supplémentaires, est le plus populaire utilisé pour créer des applications pour le système d'exploitation iOS. Objective-C est un langage de programmation assez ancien et stimulant pour les personnes qui n'ont jamais codé auparavant, bien qu'il soit fonctionnel et extrêmement populaire. Swift est un nouveau langage de programmation global qu'Apple a créé pour toutes ses plates-formes et gadgets. Swift est un langage de programmation plus simple et tout aussi complet qu'Objective-C.

Une grande variété de langages de programmation sont actuellement disponibles et acceptés par les applications Android. Le langage le plus populaire et le plus connu est sans aucun doute Java. L'intégration complète avec la plate-forme de développement de Google, l'utilisation du célèbre IDE Eclipse, la syntaxe simple et le cadre étendu contribuent tous à la popularité de Java. Parce que Kotlin et Java sont compatibles, les projets Kotlin peuvent simplement être incorporés et utiliser du code Java. Cependant, Kotlin a beaucoup moins de références de code et d'exemples que Java. Pour les personnes qui aiment travailler beaucoup plus étroitement avec le matériel et qui essaient d'éviter d'utiliser les fonctionnalités par défaut de Google, C++ est un bon choix. Vous pouvez créer des applications Android généralement sur Android Studio.

Combien coûte la création d'une application ?

Une application peut être créée pour 2 000 $, 20 000 $, 200 000 $ ou même plus de 2 millions de dollars. Le prix pour développer une application mobile dépend de plusieurs variables et du niveau de fonctionnalité dont elle dispose. Les facteurs qui auront le plus grand impact sur le coût sont le type d'application que vous créez, les fonctionnalités que vous incluez et le processus de développement de l'application. Par rapport au codage simple, les plates-formes de création d'applications sont moins chères.

Alors qu'un développeur novice peut facturer 30 $ de l'heure, les développeurs d'applications professionnels peuvent facturer 150 $ de l'heure pour créer une application. Au fur et à mesure que vous améliorez les capacités, les performances et la complexité de l'application, le prix augmentera. Vous devrez vous en tenir strictement à votre budget. Si vous dépensez de l'argent chaque fois que nécessaire, vous pourriez vous retrouver à dépenser plusieurs fois votre budget initial.

Test d'application

Il est recommandé de tester fréquemment votre application pendant qu'elle est encore en cours de développement, et pas seulement lorsqu'elle est terminée. En faisant cela, vous pouvez informer votre développeur des modifications qu'il apporte à l'application. Cela vous fera finalement économiser du temps, de l'argent et beaucoup d'aggravation.

Vous pouvez installer votre fichier d'application Android sur n'importe quel appareil mobile ou ordinateur et l'évaluer dans un environnement réel. Cela rend les tests assez faciles et quelque chose que vous pouvez commencer à faire tout de suite. Apple est un peu différent dans cet aspect, comme d'habitude. Si vous avez l'intention de tester votre application sur iOS, vous devrez utiliser une plate-forme comme Invision ou TestFlight. Prenez le temps d'installer et d'utiliser ces programmes pour éviter des problèmes plus tard.

Les développeurs d'applications qui rognent sur cette phase en paient souvent le prix fort. Le problème se produit lorsqu'un programme non testé se lance officiellement et est infecté par des bogues et présente plusieurs plantages qui auraient pu être évités. Il peut sembler que vous gagnez du temps en contournant cette étape, mais ce n'est pas vrai. Sauter cette étape vous fera perdre du temps plus tard.

Le plus souvent, les utilisateurs potentiels de l'application ou les testeurs privés effectuent une simulation ou, occasionnellement, des tests opérationnels réels lors des tests alpha dans les locaux des développeurs de l'application. La publication des versions bêta de l'application à un groupe sélectionné d'utilisateurs, qui ne sont pas membres de l'équipe de programmation, est connue sous le nom de test bêta. Si vous voulez que votre logiciel de création d'applications fonctionne correctement, les tests bêta sont essentiels.

Créez l'application avec un outil sans code

Aujourd'hui, en plus de la méthode de développement classique, il existe une programmation visuelle réalisée à l'aide de plateformes sans code . Il s'agit d'une approche de développement très tournée vers l'avenir qui vous permet de lancer votre produit beaucoup plus rapidement et à moindre coût. Vous ne devez pas penser que les solutions sans code ne conviennent qu'aux projets MVP ou à quelque chose de simple ; en fait, ce n'est plus le cas. Il existe des plates-formes assez puissantes qui vous permettent de développer des solutions d'entreprise CRM, des systèmes ERP et bien plus encore. De plus, il existe des plateformes spécialisées dans le développement de jeux.

Cependant, la création d'applications ne nécessite pas nécessairement des connaissances en programmation. Même sans connaître aucun code, n'importe qui peut créer une application. Tout ce que vous avez à faire est d'identifier la meilleure plateforme de développement d'applications sans code pour répondre à vos besoins. Ensuite, tout ce qui reste à faire est d'apprendre à utiliser cette plate-forme, à ajouter vos fonctionnalités et à modifier l'apparence et la convivialité de l'application pour refléter votre marque.

Avant le développement d'applications sans code, la création d'applications mobiles nécessitait des compétences en programmation. Le processus de développement d'applications pour apprendre à coder prend beaucoup de temps et n'est pas du tout simple. De plus, la première fois que vous utilisez du code pour créer des applications natives, les résultats ne seront certainement pas du meilleur calibre. Grâce à l'innovation moderne, n'importe qui peut désormais prendre une idée d'application et en faire une réalité sans avoir à écrire une seule ligne de logiciel. Vous pouvez utiliser un créateur d'applications comme substitut au développement d'applications conventionnelles pour créer des applications natives.

Avantages des plateformes sans code

Non seulement les créateurs d'applications sans code sont pratiques, mais ils présentent également plusieurs autres avantages. L'un des principaux avantages de l'utilisation d'un créateur d'applications sans code est que vous pouvez créer simultanément des applications iOS et des applications Android à l'aide d'un seul déploiement. Vous pouvez également créer et mettre à jour l'application vous-même sans faire appel à une équipe ou une organisation de développement d'applications. Pour la même raison, il est beaucoup moins cher que le développement conventionnel.

En utilisant un constructeur d'applications sans code, vous pouvez créer une application plus rapidement et réduire le temps nécessaire pour qu'elle atteigne les appareils mobiles Android et iOS actuels. Il est également plus simple de gérer le logiciel une fois lancé. Il n'y aura pas de frais ou de frais imprévus pendant la phase de développement de l'application.

AppMaster

AppMaster est un constructeur d'applications sans code qui peut vous aider à créer facilement vos applications. AppMaster est différent des autres car il génère le code source et est plus qu'une simple plate-forme sans code. En d'autres termes, la plateforme imite le créateur. Fournir un travail à la plate-forme et à l'équipe de développement fournira le même résultat, mais l'AppMaster le fera plus rapidement, mieux et pour moins d'argent.

Cela est rendu possible par la capacité de la plateforme à produire automatiquement de la documentation technique et à créer du code source en langage Go. Tout cela permet au client de récupérer son code source si besoin. Vous pouvez créer une application, des applications Web, des applications mobiles et des backends à l'aide de cet outil tout-en-un.

Soumettez votre application à l'App Store d'Apple et au Google Play Store

Le moment le plus attendu de tout créateur d'application est le moment où son application sera lancée dans les magasins d'applications. Une fois la conception et le développement terminés, c'est la prochaine grande étape. Pour divers magasins d'applications, il existe différentes étapes pour lancer votre application. Les clients de votre application peuvent facilement s'y rendre et installer votre application depuis le magasin une fois que vous avez publié votre application Android sur le Google Play Store et votre application iOS sur l'App Store d'Apple ou l'App Store iOS. L'Apple Store ou l'App Store d'iOS peuvent être très exigeants avec votre application, vous aurez donc peut-être besoin d'aide pour être accepté.

La première chose à faire avant de soumettre votre application à n'importe quel magasin est de vérifier les règles sur les App Stores . Il existe différentes directives de soumission pour chacun des App Stores. Assurez-vous de faire vos recherches en consultant les instructions pour soumettre des applications à Google et Apple afin d'éviter les rejets et les retards. Il existe diverses raisons pour lesquelles une candidature peut être refusée.

L'étape suivante consiste à rédiger une bonne description de votre application. C'est ce que vos utilisateurs élèveront initialement. Ainsi, une bonne description originale leur donnera une bonne première impression. L'une de vos premières opportunités de persuader les gens qu'il s'agit de l'application qu'ils recherchaient est la description des App Stores. Incluez-y vos mots-clés les plus pertinents. Il s'agit d'une étape essentielle du processus d'optimisation de l'App Store. Vous pouvez également ajouter de bonnes images de votre application pour attirer les gens. Ne pas avoir de photos ou de captures d'écran peut dissuader votre base d'utilisateurs de télécharger l'application.

Un logiciel réussi nécessite un développement continu. Vous commencerez à recevoir des commentaires une fois que les consommateurs réels utiliseront votre application. Cela peut être à la fois positif et négatif. Étant donné que d'autres utilisateurs ressentent probablement la même chose mais ne sont pas disposés à s'exprimer, prenez les critiques que vous recevez de manière positive. Rappelez-vous qu'ils vous disent essentiellement comment vous pouvez être meilleur. Montrez aux clients que vous mettez constamment à jour le programme avec de nouvelles fonctionnalités, des corrections de bogues et des améliorations. C'est quelque chose qui peut vous aider à devancer vos concurrents.

Vous avez sans doute mené une étude ou consulté plusieurs amis avant votre première sortie. La majorité de cela, cependant, a été déterminée par vos propres instincts. Cependant, une fois que vous avez effectué votre premier déploiement, vous aurez des utilisateurs réels de l'application. Qu'est-ce que les gens en pensent ? Ce sont vos clients et utilisateurs qui comptent en fin de compte. Les clients aiment qu'on leur demande leur avis. Les utilisateurs qui prennent le temps de donner leur avis se soucieront du succès de votre application et vous fourniront des commentaires honnêtes.

Conclusion

Nous avons essayé de vous donner une introduction complète à la création d'applications. Vous savez maintenant qu'il s'agit d'un processus qui ne nécessite pas nécessairement de compétences en codage. Vous pouvez trouver une bonne plateforme sans code ou un développeur à louer et vous lancer sur votre propre application ! Il y a plusieurs étapes dans ce processus, et ce n'est pas quelque chose que vous pouvez terminer en quelques jours. Construire une application commerciale réussie prend beaucoup de temps et d'énergie. Cela peut également nécessiter une bonne somme d'argent.

Mais les avantages d'avoir une application font certainement que tous les efforts que vous y consacrez en valent la peine. Cela peut renforcer l'identité de votre marque et augmenter votre base d'utilisateurs. Les gens aiment utiliser des applications plutôt que d'ouvrir des sites sur le Web, et avoir une bonne application sur Google Play Store peut aider votre entreprise. Cependant, avoir une application de bonne qualité est important. Ne faites donc aucun compromis sur votre application et ses performances. Cela peut nuire à votre image et frustrer les utilisateurs. Tenez compte des choses que vos utilisateurs ont à dire et assurez-vous de les garder au centre de votre application.