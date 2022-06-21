Tipografi, iletişim kurmak için yazılı kelimeleri, sembolleri ve karakterleri kullanmanın metin stili veya sanatıdır. Bağlanmak için yazma sanatı, basit grafik sembollerden çok çeşitli karakterler ve stiller içeren süslü el yazısına dönüştü. Modern zamanlarda, tipografi sanatı, insanların başkalarıyla çevrimiçi iletişim kurmak için bu dijital metinlere, yazı tiplerine ve karakterlere güvenmesiyle dijital hale geldi. Dijital tipografi, milyonlarca kişinin mobil ve web uygulamalarında bu yazı tiplerini ve karakterleri kullanması ile çevrimiçi olarak en yaygın iletişim aracı haline geldi. Kullanıcılar iletişim kurmak için mobil ve web uygulamalarına ve yazı tiplerine ve metin sistemlerine güvenirler. Günümüzde mobil ve web uygulamalarının popülaritesi nedeniyle, tasarım öğelerinin harika bir kullanıcı deneyimi sağlamasını sağlamak önemlidir.

Note gibi mobil ve web uygulamalarının yaratıcılarının, uygulamaları için bu açıklayıcı adı kullanmasına şaşmamalı. Not almaya yönelik bu mobil uygulama, metin oluşturma sürecini basitleştirir ve Android, iOS ve Web'den erişilebilir. Not, kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağladığı ve kullanışlı metin tabanlı öğelerle yüklendiği için en popüler uygulamalardan biridir. Benzer bir mobil veya web uygulaması oluşturmaya karar verirseniz, kullanıcı deneyimini geliştirmek için en iyi yazı tipleri, metin ve tasarım öğeleri hangileridir? Mobil ve web uygulamalarınızda yazı tipi oluşturmak için hangi basit ipuçlarını ve püf noktalarını kullanabilirsiniz?

Mobil Uygulamalar için En İyi Yazı Tipi Boyutu Nedir?







Metin ve yazı tipleri söz konusu olduğunda, kullanıcı deneyimi onları okuyabilmenin ne kadar kolay olduğuna bağlıdır. Evet, yazı tipi söz konusu olduğunda okunabilirlik çok önemlidir. Kullanıcılar kelimeleri rahatça okuyabilmeli ve metin boyutu okunaklı olmalıdır. Kullanıcılar, gözlerini kısmadan veya zorlamadan cihazlarındaki metni okuyabilmelidir. Bu unsura dikkat eden uygulama tasarımcıları, kişilerin daha rahat bir kullanıcı deneyimi yaşamasını sağlayacaktır.

Yazı tipi boyutu çok büyük veya kalın olmamalıdır, bu nedenle metin kullanıcıya zorba görünmeye başlar. Ancak yazı tipinin rahat okunmasını zorlaştıracak veya imkansız hale getirecek kadar küçük de olmamalıdır. Bu, yazı tipi tasarımında mobil ve web uygulaması tasarımcılarının bu öğeleri oluştururken dengeli olması gerektiği anlamına gelir. Ayrıca, mobil uygulamalar için en iyi yazı tipi boyutunu belirlerken uygulama tasarımcılarının uyması gereken genel kabul görmüş evrensel standartlar da vardır.

Mobil uygulamalarda yazı tipi boyutu için mevcut tasarım standardı minimum 16 pikseldir ve bu durum görme engelli kişiler için sorun yaratabilir. Mobil uygulama tasarımcıları için bu, optimal bir kullanıcı deneyimi sağlamak için metin boyutunun 16 pikselden daha küçük olmamasını gerektirir. Android için mobil uygulamalar minimum 12 piksel yazı tipi boyutunu kullanırken, iOS minimum 11 punto yazı tipi boyutunu kullanır. Bu uygulama tasarım standartları, okunabilirliği sağlar ve mobil uygulamalarda ana gövde metni için en çok önerilen yazı tipi boyutudur. Ayrıca, gövde metni yazı tipi boyutunun başlıklara 90/10 oranında korunması önerilir.

Uygulamam için Nasıl Yazı Tipi Seçerim?



Ulaşılabilirlik



Mobil uygulama yazı tipleri, boyutu ne olursa olsun her tür cihazda okunabilir ve tutarlı olmalıdır. Yazı tipi yazı tipi, ekran başında uzun zaman geçiren kullanıcılar için bile okunması kolay ve rahat olmalıdır. Hangi cihaz kullanılırsa kullanılsın metnin aynı şekilde işlenmesi için yazı tiplerine farklı platformlarda evrensel olarak erişilebilir olmalıdır. Örneğin, Times New Roman yazı tipi, mobil uygulama tasarımcıları tarafından kullanılan en popüler yazı tiplerinden biridir. Ayrıca, tüm platformlarda mobil ve web uygulaması kullanıcıları tarafından en çok tanınan ve erişilebilir olanıdır.

Yazı Tipi Ağırlığı



Belirli bir metnin veya yazı tipinin yazı tipi ağırlığı veya genişliği, iyi bir kullanıcı deneyimi oluşturmada önemlidir. Mobil ve web uygulamalarının yazı tipi ağırlık tercihleri kullanıcıdan kullanıcıya değişir. Bir yazı tipini kalın, kalın bir yazı tipiyle okumayı veya yazmayı tercih ederken, bir diğeri aynı yazı tipinin daha ince sürümünü tercih edebilir. Uygulama tasarımcıları, metni tercih ettikleri yazı tipi ağırlığına göre ayarlamak için uygulama kullanıcılarına kolay seçenekler sağlamalıdır. Bu tasarım özelliği, mobil ve web uygulaması kullanıcılarınızın konfor düzeyini doğrudan etkiler.

okunabilirlik



Metin okunabilirliği, bir yazı tipinin okunabileceği netlik, kolaylık ve rahatlık düzeyini ifade eder. Uygulama tasarımcılarının, yazı tiplerinin kullanıcılar tarafından okunabilir olmasını sağlamak için tasarım öğelerine büyük önem vermeleri gerekir. Okunması zor bir yazı tipi, uygulama kullanıcılarını rahatsız edecek ve söz konusu yazı tipini kullanan herhangi bir içerikle etkileşim kurma olasılıklarını azaltacaktır. Okunabilir yazı tipleri düzgündür, iyi boşluklara sahiptir, okunacak kadar büyük ve yardım almadan görülebilecek kadar nettir. Dekoratif metin tasarım öğeleri ve boşluk hizalaması ölçülü olarak uygulanmalıdır. Bunlar, yazı tipinizi çok süslü gösterebilir ancak metninizi kullanıcılar için okunaksız hale getirebilir.

Diğer Hususlar



Mobil uygulamalar için en iyi yazı tipleri, tüm kullanıcılar için evrensel olan farklı özelliklere sahiptir. Yazı tipi tasarımları kolayca erişilebilir, özelleştirilebilir olmalı ve çok çeşitli uygulama kullanıcıları için deneyimi geliştirmelidir. Yazı tiplerinin tasarımı kapsayıcı olmalı ve normal kullanıcılara ve azalan fiziksel veya bilişsel yeteneklere sahip kullanıcılara yardımcı olmalıdır.

Kullanıcı Özelleştirme



Kullanıcıların yetenekleri değişkenlik gösterdiğinden, mobil ve web uygulamalarında yazı tipi boyutu ve metin tasarımı özelleştirilebilir olmalıdır. Görme bozukluğu olan kullanıcılar, metin boyutunu, rengini, ağırlığını ve yazı tipini ayarlama yeteneğinden yararlanacaktır. Ayrıca, göz yorgunluğunu azaltmak için metin arka planını ve vurgulamayı ayarlayabilmelidirler. Yazı tipi özelleştirme, öğrenme güçlükleri, bilişsel bozukluklar veya görme sorunları olan uygulama kullanıcıları için büyük bir yardımcıdır.

Web için Hangi Yazı Tipi Daha İyi?



Helvetica

Bu yazı tipinin temiz, canlı, klasik tasarımı onu 1957'den beri popüler bir seçim haline getirdi. Çok yönlü, okunaklı ve düşük ışık koşullarında bile görülebilir. Bu yazı tipi, netliği, minimalist estetiği ve çok yönlülüğü nedeniyle tercih edilir.

şerif

Serif yazı tipi, herhangi bir belgeye incelik katan zarif, resmi bir tasarıma sahiptir. Okuması kolay, dekoratif ve resmi öğelerin tam doğru dengesiyle en belirgin web yazı tiplerinden biridir.

kalibre

Bu, web uygulamaları için harika bir seçimdir çünkü yumuşak yuvarlatılmış kenarları rahat bir okuma deneyimi sağlar. Bu özellikleri nedeniyle, uzun ekran süresi gerektiren uzun biçimli web içeriğini okumak için harika bir yazı tipidir. Ancak, web platformlarında Mac kullanıcıları tarafından görülmeyebilir ve benzer bir yazı tipinin yerini alabilir.





Arvo

Arvo yazı tipi, web uygulamalarında ve basılı medyada yaygın olarak kullanılan geometrik tabanlı bir yazı tipi tasarımıdır. Bu çok yönlü yazı tipi, Roman, Roman Kalın, İtalik ve Kalın İtalik olmak üzere 4 yazı tipinin varyasyonlarında mevcuttur.

Bir Web Sitesinde Kaç Farklı Yazı Tipi Kullanmalısınız?



Web uygulaması tasarımındaki genel kural, web sitelerinde en fazla üç farklı yazı tipi veya metin yazı tipi kullanılmasıdır. En fazla 3 yazı tipi çok yönlüdür, okunması rahattır, estetik açıdan hoştur ve kafa karışıklığını azaltır.

Hangi Font Göze Daha Hoş Geliyor?



Helvetica

Helvetica, uygulama UI tasarımı için en popüler yazı tipi olarak yine zirvede! Çok yönlüdür ve web sitelerinde, ekranlarda ve basılı medyada kolayca okunabilir. Yıkıcı olmayan ve tasarım ortamına kolayca uyum sağlayan temiz, nötr bir yazı tipi olarak kabul edilir. Helvetica, uygulama UI tasarımlarını test ederken veya tam gelişmiş bir yazılım uygulamasını başlatırken kullanılabilecek uygulama tasarımcıları için 'güvenli' bir yazı tipidir.

Raleway

Temiz bir serif benzeri hafif metin tasarımı ile basit, zarif yazı tipi. Modern dizayn. Okuması kolay, çok yönlü ve çok temiz. Boşluk ve metin tasarımı, onu her yerdeki uygulama tasarımcıları için bir tercih edilen yazı tipi haline getirir.

Pasifik

Bu eğlenceli fırça darbesi yazı tipi, eğlenceli ve eğlenceli mobil ve web içeriği için kullanılır. Yuvarlatılmış kenarları, gösterişli zarafeti ve yazı tipi ağırlığı, onu gözleri çok memnun ediyor!

latince

Lato yazı tipinin yuvarlak tasarımı, bakması çok hoş, kolay okunabilir ve yarı resmi olduğu kadar eğlenceli olduğu için pazarlama ve baskı içeriği için mükemmeldir. Bu metin, güzelliği ve klasik yapısı nedeniyle mobil ve web uygulamaları için mükemmel bir seçimdir.

Hangi Google Yazı Tipi En İyisidir?



Google Yazı Tipleri, geliştiricilerin uygulama içi kullanıcı arayüzü tasarımlarını dahil edebilecekleri yeni yazı tipleri için zengin bir ilham kaynağı sağlar! İçeriğinize ve metninize farklı bir görünüm kazandırmak için yüzlerce ücretsiz yazı tipinden oluşan kapsamlı bir kitaplığa sahiptir. Google Fonts, proje boyutu ne olursa olsun uygulama tasarımcılarına birçok olanak sunar. İster grafik tasarım yazıları, gövde metni veya başka içerikler oluşturmanız gereksin, bu yazı tipleri işinizi tamamlamak için harikadır.

Oyun Fuarı Teşhir



Bu yazı tipi, metin tasarımlarına klasik bir dokunuş eklemesi gereken uygulama tasarımcıları için harika. Playfair Display, çok yönlü yazı tipi ağırlıklarına ve mükemmel boşluklara sahiptir ve başlık içeriği için mükemmeldir.

Ubuntu

Ubuntu, çevrimiçi olarak en okunabilir yazı tiplerinden biridir ve web uygulamaları ve siteler için en uygun şekilde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Gövde metni olarak kullanım için çok yönlüdür ve başlıklar için de kullanılabilir.

Davranmak

Treat, Pacifico gibi süslü fırça harfleri kullandığından, Google Fonts paketinde biraz yaratıcı bir yazı tipidir. Ayrıca, okumayı kolaylaştıran orta mesafeye sahiptir. Bu dikkat çekici yazı tipi, mobil ve web tabanlı içeriğinize yaratıcı bir dokunuş sağlar.

Montserrat

Bu basit sans-serif Google Font yazı tipi, çok çeşitli içerik için kullanılan klasik bir gövde metni tasarımıdır. Bugüne kadar Monsterrat yazı tipinin 16 varyasyonu olmuştur.

Hindu

Hindu, cesur tasarımı nedeniyle web sayfası gövde tasarımı için ideal yazı tipidir. El yazısı varyasyonunda mevcut olmamasına rağmen, kalın olması gereken içerik için hala popüler bir seçimdir. Bu yazı tipi, olağanüstü özellikleri nedeniyle genellikle başlık metni için kullanılır.

Raleway

Raleway yazı tipi çok yönlüdür ve Google Yazı Tiplerinde en iyi bilinenlerden biridir. Bu yazı tipi, öne çıkması için büyük metin gerektiren tasarımlar ve içerik için idealdir.

Arvo

Bu yazı tipi, web'de maksimum okunabilirlik için mükemmel bir şekilde oluşturulmuştur. Arvo ayrıca basılı medya için mükemmel bir seçimdir. Serif tasarımlı dekor öğeleri, öne çıkması gereken gövde metni için zarif ve çarpıcıdır.

Nisan Fatface

Bu Google Yazı Tipleri tasarımı, okunması kolaydır ve farklı ağırlıklarda mevcuttur. April Fatface yazı tipi, tasarımlarınızın gövde metnine dramatik bir dokunuş vermek için reklam içeriği için kullanılır.

karla

Netliği ve okunabilirliği nedeniyle Karla, projelerine minimalist bir estetik kazandırması gereken tasarımcılar için ideal bir Google Fonts yazı tipidir.

Android'de Hangi Yazı Tipi Kullanılıyor?

Android uygulamalarındaki başarılı tasarım öğeleri arasında arka planlar, semboller ve renkler bulunur. Ancak, genel içerik için göz alıcı yazı tipleri kadar etkili bir yazı tipi yoktur! Bunlar, içeriğinize benzersiz bir şekilde farklı bir görünüm kazandırarak mobil veya web uygulamasının tüm tasarım estetiğini bir araya getirir. Birçok metin özelleştirme seçeneğiyle kullanıcılar, iletişimlerini ve okuma deneyimlerini geliştirmek için favori yazı tiplerini seçebilirler.

robot

Roboto, okunabilirliği ve temiz tasarımı nedeniyle Android için Google uygulaması UI tasarımında tercih edilen yazı tipidir. Aralık hizalaması, yuvarlak eğrileri ve hafif görünümü, bu uygulamayı android uygulamalarında metin içeriği için kullanılacak en çok yönlü uygulamalardan biri olarak öne çıkarıyor. İlginç bir şekilde, bu yazı tipi aslında teknoloji devi Google tarafından geliştirildi!

Açık Sans

Open Sans yazı tipi, okunabilirlik kolaylığı nedeniyle Android uygulamaları için bir başka popüler seçimdir. Akışkanlığı mobil, web ve basılı içeriğe kadar uzanır ve metin tabanlı içeriğin tutarlılığını geliştirdiği için tercih edilen bir yazı tipidir. Android kullanıcıları için gözleri yormayan dengeli bir yazı tipi ağırlığı, boyutu ve boşluk hizalaması vardır.

Android için En İyi Yazı Tipi Oluşturucu Uygulamaları



HiFont

HiFont ile android yazı tipi deneyiminizi sallayın! Bu benzersiz uygulama, en akıllara durgunluk veren Android yazı tipi uygulamalarından biridir ve android kullanıcıları için bir dizi renkli özelleştirme seçeneğiyle birlikte gelir. Android için bu yazı tipi uygulaması, hayvanlara benzemek için özelleştirilebilen çok çeşitli eğlenceli, modern uygulamalara sahiptir! Bu, kullandığımız standart statik metin yazı tiplerine daha ilginç bir alternatif.

yazı tipi

Yazı tipinizi yaratmanın benzersizliğini istiyorsanız, Fonty mükemmel bir araçtır! Metin oluşturma arayüzü ile kullanıcıların kendi el yazılarına dayalı kendi yazı tiplerini oluşturmalarına olanak tanır. Bu uygulama, kullanıcıların bir el çizimi ile kendi yazı tiplerini ve karakterlerini çizmelerine ve oluşturmalarına olanak tanır. Yazı tipi çizimi daha sonra, kullanıcılara el yazısı metinlerine göre benzersiz yazı tipleri sağlamak için uygulama içinde dönüştürülür. Kullanıcılar ayrıca çıkartmalar ve karakterler gibi android uygulamaları için tasarım öğelerini ekleme seçeneğine de sahiptir.

Ayrıca seçebileceğiniz ve android uygulamalarınıza uygulayabileceğiniz çok çeşitli önceden yüklenmiş yazı tiplerine sahiptir. Bununla birlikte, benzersiz çekiciliği, uygulamalarınız için benzersiz yazı tipi yazı tipi stilinizi oluşturmak için el yazınızı kolayca özelleştirebilme yeteneğinde yatmaktadır.

Okunması En Kolay Yazı Tipi Nedir?



Tarihsel olarak "yazı tipi" kelimesi, metin veya basılı karakterler oluşturmak için kullanılan gerçek yazı tipini ifade eder. Yazı tipinin okunabilirliği karakterlerin akıcılığına, ayarların çeşitliliğine, metin tasarımına, boşluk hizalamasına ve diğer öğelere bağlıdır. Esasen, okunması en kolay iki yazı tipi kategorisi vardır: serif ve diğer sans serif.

şerif

Şerif, metin ve karakterlerin süslenmesini tasvir etmek için kullanılan bir tipografi terimidir. Tek tek karakterlerin üst ve alt kısımlarında ortaya çıkarak karşıt bir ayak oluşturur. En okunabilir Serif yazı tipleri Bookman Old Style, Courier, Garamond ve Times New Roman'dır. Serif yazı tipleri, yarı kıvrımlı ve süslemeli, denenmiş ve gerçek geleneksel ve klasik tasarımlara dayanmaktadır.

Sans Serif

Sans serif yazı tipleri 'süslemesiz' anlamına gelir. Sonuç olarak, bu yazı tiplerinin dekor öğeleri veya ek süslemeleri yoktur. Süsleme olmadan düz çizgiler olarak görünürler. Bazıları, kullanıcıların okuma deneyimini geliştirmek için klasik, düzgün ve minimalist tasarımlara sahiptir. En okunabilir Sans serif yazı tipleri Arial, Calibri, Franklin Gothic ve Helvetica'dır. Sans serif yazı tiplerinin okunması daha kolaydır ve onları genç kullanıcılar veya içerik oluşturucular için daha çekici kılan temiz, modern çizgilere sahiptir.

Yazı tiplerinin boyutu ve aralığı, mobil uygulamanızın gövde metninin okunabilirliğini de belirler. Yazı tipi boyutu, yazılı metinde harflerin veya karakterlerin ne kadar büyük veya küçük görüneceğini belirler. Kağıt üzerindeki net, büyük metin, okunması daha rahat olduğu için gözler için en kolay olanıdır. Serif yazı tipi boyutu ve sans serif yazı tipleri ne kadar büyük olursa, içeriği okumak ve anlamak o kadar iyi olur.

Çözüm



Bu basit ipuçlarını ve püf noktalarını takip ederek, uygulama tasarımınızın mobil ve web uygulamalarınızı oluşturmada başarılı olması beklenir. AppMaster, uzman ekibi ile size en iyi çözümü ve yönlendirmeyi sağlar.