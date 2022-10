Die Umsetzung einer App-Idee in eine funktionierende Realität ist eine kompliziertere Aufgabe, als die meisten Menschen glauben. Mit der Fülle an Software-Ressourcen, die im Internet verfügbar sind, ist es jedoch überschaubar, aus Ihrer Idee eine App zu erstellen. Sie müssen nicht einmal unbedingt wissen, wie man mobile Apps entwickelt , damit Ihre Anwendung funktioniert. Sie können Dritte oder Freiberufler einstellen, da es im Internet viele Orte gibt, an denen Sie gute technische Talente finden können.

Diese einfache Erstellung einer App erleichtert auch den Prozess für Unternehmen. Sie können eine App-Version Ihrer Website erstellen, um ihr mehr Zugkraft zu verleihen. Es ist wahrscheinlicher, dass Menschen Anwendungen auf ihren Telefonen öffnen, und eine funktionierende App vereinfacht dies. Fast 90 % der Zeit, die eine Person an ihrem Telefon verbringt, verbringt sie mit einer mobilen App. Sie sollten mehrere Dinge berücksichtigen, bevor Sie mit Ihrer App beginnen, von den App-Ideen, die Sie haben, bis hin zur Technologie, die Sie zum Erstellen Ihrer Anwendung verwenden werden. Hier finden Sie alles, was Sie über das Erstellen einer App von Grund auf wissen sollten!

Generieren Sie eine App-Idee

Dies ist der offensichtliche erste Schritt beim Erstellen einer mobilen App. Sie können Ihre eigene mobile App basierend auf dem Einfallsreichtum oder einer innovativen Idee erstellen, die Ihnen aufgefallen ist. Oder Sie haben bereits eine funktionierende Web-App oder Website dabei und möchten eine mobile Version davon erstellen. Aber was ist, wenn Sie eine App erstellen möchten, aber Ihnen die Kreativität ausgeht? Mach dir keine Sorgen! Wir haben Sie abgedeckt.

Bestehende Ideen

Nicht einmal die kreativsten App-Ideen der Welt sind zu 100 % innovativ. Alles ist aus vielen anderen Ideen abgeleitet. Um eine App zu erstellen, können Sie vorhandene mobile Apps und Websites durchgehen und darüber nachdenken, wie Sie sie verbessern können. Wenn Sie Funktionen oder Änderungen entwickeln können, die eine vorhandene App-Idee erheblich verändern können, lohnt es sich möglicherweise, sie zu untersuchen.

Remix weg

Abgesehen davon, dass Sie daran arbeiten, vorhandene mobile Apps zu verbessern, um eine App zu erstellen, können Sie auch daran denken, sie zu verdrehen. Oder kombinieren Sie Funktionen aus bestehenden Apps. Was wäre zum Beispiel, wenn es eine Version von Instagram gäbe, in der Sie auch mit Ihren Freunden Spiele spielen könnten? Oder eine Wordle-App, mit der Sie Ihre Ergebnisse jeden Tag posten können? Einige Ihrer Ideen könnten bereits existieren, aber lassen Sie sich davon nicht aufhalten. Überlegen Sie, wie Sie einer bestehenden App-Idee ein völlig neues Feature hinzufügen können oder wie es in Kombination mit einer ganz anderen App aussehen könnte. Vielleicht kommen Sie auf diese Weise auf einige interessante eigene Ideen für die Entwicklung mobiler Apps.

Denken Sie an Ihre Bedürfnisse

Die meisten kreativen Lösungen kommen aus der Not. Denken Sie an Ihr Leben und versuchen Sie, eine App zu erstellen, die Ihnen das Leben leichter machen kann. Du möchtest früh aufstehen? Was wäre, wenn Sie eine App erstellen, die Sie jeden Tag eine Minute früher weckt, bis Sie zur gewünschten Zeit aufwachen können? Oder eine Kalender-App, die Ihnen eine Stunde vor jedem Termin Benachrichtigungen sendet? Die Möglichkeiten sind endlos. Auch wenn es bereits Lösungen für Ihre Probleme gibt, lassen Sie sich nicht entmutigen. Möglicherweise können Sie weitere innovative Funktionen hinzufügen, die eine vorhandene Idee vollständig umwandeln können.

Führen Sie wettbewerbsorientierte Marktforschung durch

Jetzt haben Sie eine App-Idee, die Sie erkunden können! Was ist, wenn es bereits mehrere mobile Apps für dieses spezielle Problem gibt, bevor Sie mit der Erstellung einer App beginnen? Aus diesem Grund müssen Sie Ihre Konkurrenz ausloten. Sie müssen sich um diesen Teil keine Gedanken machen, wenn Sie an der Entwicklung mobiler Apps arbeiten, um Ihre technischen Fähigkeiten zu verbessern. Wenn Sie jedoch vorhaben, Ihre App irgendwann auf den Markt zu bringen, müssen Sie Ihre Konkurrenz kennen.

Möglicherweise gibt es eine App, die bereits das tut, was Ihre Idee vorschlägt, aber Sie können möglicherweise einen Weg finden, sie vollständig in eine bessere App umzuwandeln. Schließlich tun viele beliebte soziale Netzwerke auf den ersten Blick dasselbe (Instagram, Facebook, Twitter und so viele mehr).

Ebenso können Sie Möglichkeiten finden, Ihre App-Idee hervorzuheben. Dazu müssen Sie jedoch verstehen, was Ihre konkurrierenden App-Entwickler bereits auf den Markt bringen. Gehen Sie zu Apps wie dem Google Play Store und dem Apple App Store und prüfen Sie, ob es ähnliche mobile Apps gibt. Probieren Sie sie aus und sehen Sie, was Ihre Idee anders macht.

Obwohl eine App behauptet, ein bestimmtes Problem zu lösen, sind ihre Benutzer in vielen Fällen mit den Ergebnissen der App-Ersteller möglicherweise nicht zufrieden. Sie können die Bewertungen durchgehen, die Personen hinterlassen haben, und ihre Probleme mit bestehenden Apps sehen. Wenn Sie eine App erstellen, können Sie versuchen, diese Probleme zu beheben.

Wenn Sie eine mobile App verwenden, um Ihrem Publikum Ihre Inhalte bereitzustellen, müssen Sie sich keine Gedanken über ähnliche mobile Apps machen. Der Inhalt, den Sie bereitstellen, wird in der Lage sein, ihn hervorzuheben. Überlegen Sie zum Beispiel, ob Sie eine Modelinie oder etwas haben, das Sie verkaufen möchten. Unabhängig von Ihren Mitbewerbern werden Ihre Nutzer Ihre App weiterhin nutzen, wenn Sie gute Produkte haben.

App Name

Der Name Ihrer App ist ein Schlüsselfaktor. Es ist etwas, das viel mit Ihrer Markenidentität zu tun hat. Versuchen Sie, dies so eingängig und einfach wie möglich zu gestalten. Wenn Sie eine App erstellen, sollte Ihr App-Name auch den Zweck Ihrer App angeben. Sie können Ihrer App auch im Google Play Store und im Apple App Store bestimmte Schlüsselwörter hinzufügen. Diese sind sehr wichtig, da sie Ihrer Zielgruppe helfen, Ihre App zu finden, wenn sie danach suchen. Der Name Ihrer App hilft dabei, eine Identität für Ihre Anwendung zu erstellen. Sie können sich Zeit nehmen und sich mehrere Optionen einfallen lassen und sehen, welche am besten zu Ihrer App passt.

Funktionsumfang

Der Funktionsumfang Ihrer App besteht aus den Funktionalitäten, die sie erfüllen soll. Dies sind die Funktionen, die Sie beim Erstellen einer App wünschen. Es ist leicht, dass viele Ideen und Funktionen, die Sie benötigen, versehentlich im App-Erstellungsprozess verloren gehen. Stellen Sie sicher, dass Sie notieren, was Ihre App leistet, und arbeiten Sie an den Funktionen, die sie basierend darauf haben soll.

Sie sollten eine gute Vorstellung von den Kernfunktionen Ihrer App haben. Diese sollten an der Hauptfunktionalität Ihrer App arbeiten. Die nächsten Funktionen, auf die Sie sich konzentrieren sollten, sind diejenigen, die für Ihre Anwendung einzigartig sind und eine App hervorheben. Sie können diese bei der Vermarktung Ihres Produkts verwenden, da Sie der einzige sind, der diese Funktionen anbietet. Beachten Sie auch die Funktionen, die bestehende Lösungen verbessern. Sie können Bewertungen vorhandener Apps überprüfen und sehen, ob es Funktionen gibt, die Benutzer in ähnlichen mobilen Apps wünschen. Wenn Sie diese integrieren, können Sie beim Erstellen einer App ein breiteres Publikum ansprechen.

Zielgruppe

Sie sollten genauso gut wissen, für wen Ihre App gedacht ist, wie Sie die Funktionen Ihrer App kennen. Sie können bessere Funktionen für Ihre App erstellen und entwickeln, wenn Sie verstehen, was Ihre Benutzerbasis benötigt. Da der Großteil des Marketings für Ihre App nicht von Angesicht zu Angesicht stattfindet, ist es sehr wichtig, die richtige Zielgruppe zu identifizieren und anzusprechen.

Um dies richtig zu machen, bedarf es jedoch einer guten Recherche. Sie können die Zielgruppe für Ihre App anhand von Umfragen, Marktstudien, Fokusgruppen und mehr finden. Tauchen Sie tief in Ihre App ein und sehen Sie, wem sie helfen wird. Erstellen Sie eine Liste solcher Personen und zielen Sie beim Marketing auf sie ab. Wenn Ihre App beispielsweise neue und trendige Inhalte bietet, spricht sie möglicherweise eher ein jüngeres Publikum an. Auf diese Weise können Sie demografische Merkmale, Altersgruppen und mehr betrachten, um Ihre ideale Zielgruppe zu finden, wenn Sie eine App erstellen. Das gesamte Internet steht Ihnen zur Verfügung, und wenn Sie es effektiv nutzen, können Sie eine große Benutzerbasis finden.

Mit Google Analytics finden Sie Details darüber, wer Ihre Dienste nutzt. Auch der Einsatz von Social-Media-Analysen hilft. Unternehmen können auf verschiedenen Plattformen sehen, wem ihre Posts gefallen und wer sich für ihr Produkt interessiert. Je klarer Sie sich über Ihre Zielgruppe im Klaren sind, desto einfacher wird es für Sie, Ihre App richtig zu vermarkten.

Preis/Monetarisierung

Eines der Dinge, die Sie berücksichtigen sollten, bevor Sie eine App erstellen, ist, wie sie monetarisiert werden soll. Dies hängt von Ihrem Budget und Ihrem Erlösmodell ab. Wenn Ihre App eine weitere Möglichkeit für Sie ist, Ihr Produkt zu vermarkten oder die von Ihnen angebotenen Dienstleistungen zu verkaufen, benötigen Sie möglicherweise keinen separaten Preis für die App selbst. Wenn Sie Ihren Benutzern jedoch eine Gebühr für die Nutzung der App berechnen möchten, müssen Sie entscheiden, wie Sie dies anstellen.

Eine App kann eine einmalige Anfangsgebühr oder monatliche oder jährliche Zahlungen haben. Sie können Ihren Benutzern auch zwei Pläne anbieten, einen kostenpflichtigen und einen kostenlosen. Auf diese Weise können Sie ein großes Publikum ansprechen und Ihren zahlenden Benutzern gleichzeitig mehr Anreize und Funktionen bieten. Viele bekannte Marken wie Spotify und YouTube übernehmen ein solches Modell.

Bevor Sie sich für einen Monetarisierungsplan entscheiden, sollten Sie recherchieren, was Ihre Benutzer wünschen könnten. Viele Menschen zahlen lieber eine Summe, um Werbung zu vermeiden, während andere fortgeschrittenere Dienste wünschen, wenn sie für eine App bezahlen. Wenn Sie sich für eine werbefinanzierte Plattform entscheiden, können Sie auch Geld von den Orten erhalten, an denen Sie werben.

Dein Büdget

Die Qualität beim Erstellen einer App kann vom Budget abhängen, das Sie ihr zuweisen. Es gibt mehrere Faktoren zu berücksichtigen, bevor Sie entscheiden, wie viel Geld Sie in Ihre App stecken. Dieser Betrag kann sich auch während der Entwicklung Ihrer App ändern. Möglicherweise stellen Sie erst später fest, dass bestimmte Bereiche mehr Geld erfordern als ursprünglich angenommen, z. B. während der Wartung und Bereitstellung.

Der Geldbetrag, den Ihre App benötigt, hängt beispielsweise davon ab, welche mobile Plattform Sie verwenden. Sie können eine native, Web- oder hybride App-Plattform verwenden, und jede dieser Plattformen kann je nach Entwickler unterschiedliche Tarife haben. Mit zunehmender Funktionalität Ihrer App nimmt auch ihre Komplexität zu. Für kompliziertere Anwendungen können Sie mit höheren Raten rechnen.

Ob Sie sich für einen internen Ansatz zur Entwicklung mobiler Apps oder einen Outsourcing-Ansatz entscheiden, kann ebenfalls einen Unterschied machen. Sie sollten die Funktionen und die Komplexität Ihrer App berücksichtigen, bevor Sie eine solche Entscheidung treffen. Abgesehen davon müssen Sie auch die Kosten berücksichtigen, die für spätere App-Marketing-Strategien erforderlich sind.

App-Herausgeber

Sie können mehr über die App-Builder Ihrer Mitbewerber erfahren, indem Sie nachsehen, wer ihre Apps veröffentlicht hat. Wenn große Unternehmen die mobilen Apps besitzen, mit denen Sie konkurrieren, haben sie mehr Ressourcen und Geld. In einem solchen Fall sollten Sie versuchen, eine App mit einzigartigeren Funktionen zu erstellen, um eine App hervorzuheben. Größere Unternehmen werden mehr finanzielle Macht haben, wenn Sie also gegen eine ähnliche App vorgehen, könnten ihre Marketingkampagnen erfolgreicher sein.

Wenn Ihre Konkurrenten andererseits andere Einzelpersonen oder kleinere Organisationen sind, sitzen Sie möglicherweise im selben Boot wie sie. Ein Alleinstellungsmerkmal hilft auch hier, aber Sie können eine App auch erfolgreich machen, indem Sie bestehende Lösungen verbessern. Sie können mehr darüber erfahren, wem eine App gehört, indem Sie auf deren Kontakt- oder About-Seite gehen. Sie können sich auch die App-Entwicklungsfirma und den Markennamen auf den Websites sozialer Netzwerke ansehen, um ihre Online-Präsenz zu sehen.

Zuletzt aktualisiert

Das Datum der letzten Aktualisierung Ihrer App zeigt an, ob die konkurrierenden App-Entwickler, denen Sie gegenüberstehen, neu sind oder nicht. Wenn die App erst vor ein paar Jahren aktualisiert wurde, ist sie heute möglicherweise nicht mehr sehr aktiv. Wenn die App jedoch konsistent aktualisiert wird, ist sie auch jetzt noch gut im Einsatz.

Das Datum der letzten Aktualisierung zeigt auch, wie wichtig die Wartung Ihrer App ist. Ohne ordnungsgemäße Updates können Sie die Funktionen Ihrer App nicht verbessern. Sie sollten sich auch notieren, was Ihre App-Benutzer über Sie zu sagen haben. Auf diese Weise können Sie ihre Vorschläge und ihr Feedback aufnehmen und damit eine App verbessern.

Sie können die vom Google Play App Store und vom Apple App Store angebotenen Analysemetriken verwenden, um Benutzerbewertungen und die KPIs Ihrer App – Key Performance Indicators – zu verfolgen. Um eine App zu erstellen, die Ihr Publikum anspricht, sollten Sie regelmäßig neue Funktionen und Materialien bereitstellen. Die beste Strategie, um Kunden zu binden und das Löschen inaktiver Apps zu verhindern, besteht darin, Dienste kontinuierlich zu aktualisieren und neue Inhalte bereitzustellen, nicht nur, wenn Sie eine App erstellen.

Nehmen Sie Neuerscheinungen in Ihren Marketingplan auf, damit Ihre Kunden darauf aufmerksam werden. Sie können sie durch Push-Benachrichtigungen benachrichtigen oder diese zusätzlichen Funktionen auf dem Hauptbildschirm hervorheben, der der auffälligste Teil Ihrer Anwendung ist.

Während Sie möglicherweise eine neue Version der Anwendung hochladen müssen, wenn wesentliche Änderungen vorgenommen wurden, können Sie Ihre eigene App beliebig oft in den App Stores aktualisieren. Es gibt keine Beschränkungen, wie oft Sie Ihre Anwendung aktualisieren können. Zögern Sie nicht, etwas Originelles bereitzustellen, wenn Sie können. Es empfiehlt sich, Ihre Anwendung drei- bis viermal im Jahr mit neuen Funktionen, Sicherheitspatches und Betriebssystemaktualisierungen zu aktualisieren.

Bewertungen und Rezensionen

Sie können viel über die App-Baukästen Ihrer Mitbewerber erfahren, indem Sie sich deren Bewertungen ansehen. Wenn die Nutzer einer Konkurrenz-App schlechtere Bewertungen abgeben und sich in ihren Rezensionen darüber beschweren, bedeutet dies, dass es viel Raum für Verbesserungen gibt. Sie sollten verstehen, welche Probleme sie mit bestehenden mobilen Apps haben, und versuchen, dieselben Fehler in Ihrer Anwendung nicht zu wiederholen, wenn Sie eine App erstellen.

Wenn es andererseits Konkurrenz-Apps gibt, die gute Bewertungen und Rezensionen haben, dann schauen Sie sich diese an und sehen Sie, wie sie funktionieren. Sehen Sie, warum App-Benutzer die App mögen und ob es Designvorgaben gibt, die Sie ebenfalls befolgen können. Die Rezensionen und Bewertungen anderer ähnlicher mobiler Apps sind wie Benutzerfeedback, für das Sie nicht bezahlen müssen. Sie können sie sortieren und Ihre Zielgruppe besser verstehen. Unabhängig davon, ob die Bewertungen gut oder schlecht sind, können Sie etwas davon mitnehmen, das Ihnen helfen kann, Ihre App zu verbessern.

Downloads

Die ungefähre Anzahl der Downloads, die eine App hat, wird im Play Store und im Apple App Store angezeigt. Dadurch erhalten Sie eine Schätzung, wie viele Personen eine App verwenden. Es kann Ihnen sagen, wie beliebt es ist. Wenn Sie eine detailliertere Analyse der Anzahl der Personen wünschen, die eine App heruntergeladen haben, können Sie externe Tools von Drittanbietern verwenden. Dies ist eine gute Möglichkeit, um zu sehen, wie beliebt Ihre Konkurrenten sind.

Was ist, wenn Sie keine Konkurrenz haben?

Obwohl dies selten vorkommt, sind Sie vielleicht auf eine Idee gestoßen, an die noch nie jemand gedacht hat. Obwohl es einige Ihrer Aufgaben einfacher macht, keine große Konkurrenz zu haben, fällt es Ihnen möglicherweise schwerer, Ihre Zielgruppe und ihre Bedürfnisse zu identifizieren, da die Idee so neu ist. Es besteht die Möglichkeit, dass auch andere Ihre Idee nicht verstehen. Es ist möglicherweise nicht ganz praktikabel oder kosteneffektiv, eine App wie diese zu erstellen.

Versuchen Sie, Ihre Idee zu dekonstruieren, damit sie leichter zu verstehen ist. Denken Sie an das Problem, das es löst, und an die vorgeschlagene Lösung. Erstelle Apps mit einem guten Pitch für deine Idee und präsentiere sie vor Leuten, die du kennst. Wenn sie Ihnen Schlupflöcher in Ihrer Idee aufzeigen können, versuchen Sie, sie zu beheben.

Schreiben Sie die Funktionen für Ihre App auf

Dies ist ein großer Teil des App-Erstellungsprozesses. Wie oben erwähnt, sollten Sie einen klaren Funktionsumfang haben, den Sie beim Erstellen einer App integrieren möchten. Hier können Sie sich eine ideale Version Ihrer App ausdenken und darauf hinarbeiten. Die gewünschte Funktionalität kann sich im Laufe der Entwicklung ändern. Möglicherweise kommen Sie auf bessere Ideen und stellen fest, dass einige Funktionen nicht realisierbar sind. Aber denken Sie in diesem Stadium an Ihre Zielgruppe und fügen Sie Ihrem Endprodukt alle gewünschten Funktionen hinzu.

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Idee gut dokumentieren. Dies wird Ihnen helfen zu verstehen, was Ihre Benutzerbasis will. Es gibt Ihnen auch ein konkretes Dokument, auf das Sie später zurückgreifen können. Je klarer Sie sind, desto besser können Sie Ihrem Entwickler Ihre App erklären. Definieren Sie Ihr endgültiges Ziel und Ihre Gesamtstrategie zum Erstellen der App. Wenn Sie die Grundfunktionalität der App ständig ändern müssen, verschwenden Sie viel Zeit und Energie.

Sie müssen sich jetzt nicht über die Designaspekte Ihrer eigenen App entscheiden. Die Anzahl der Bildschirme oder Seiten, die Sie in Ihrer App haben, muss also noch nicht festgelegt werden. Aber Sie sollten sich an dieser Stelle darüber im Klaren sein, was alle Ihre App-Benutzer tun können, sobald sie die App öffnen.

Entscheiden Sie sich für die Kernfunktionen eines MVP

Ein MVP oder ein Minimum Viable Product ist wie ein Prototyp Ihrer eigenen App oder Ihres eigenen Produkts. Die Theorie dahinter ist, dass es vorzuziehen ist, zunächst eine verkleinerte, aber immer noch funktionsfähige Version Ihrer App zu veröffentlichen, damit Sie echte Kunden dazu bringen können, sie zu verwenden. Sie können besser verstehen, was Menschen wirklich brauchen, indem Sie auf diese Weise Feedback von tatsächlichen App-Benutzern in der realen Welt erhalten.

Dann können Sie auf Basis dieser Eingaben eine App mit einem Upgrade Ihrer Software mit zusätzlichen Funktionen erstellen und die App-Benutzer erneut um Kritik bitten. Sie können diesen Zyklus immer wieder wiederholen, bis Sie ein Produkt finden, das genau den Marktanforderungen entspricht. Vergleichen Sie dies damit, viel Zeit und Geld in die Entwicklung eines Produkts zu investieren, nur um festzustellen, dass niemand es wollte, als es tatsächlich auf den Markt kam. Untersuchen Sie also jedes Element, das Sie aufgelistet haben, und stellen Sie sich vor, wie es sich ändern würde, wenn es einfacher wäre.

Stellen Sie sicher, dass die App immer noch den Bedürfnissen Ihres Publikums entspricht und das größere Problem anspricht. Höchstwahrscheinlich entsprechen die von Ihnen bereitgestellten Funktionen nicht genau den Wünschen Ihrer App-Benutzer. Ihr Minimum Viable Product besteht nur aus den notwendigen Funktionen. Sekundäre Features können für eine spätere Exploration belassen werden. Das MVP löst nur das Hauptproblem, das Sie zu beheben versuchen. Andernfalls lohnt es sich möglicherweise nicht, Zeit und Geld dafür aufzuwenden.

Vorteile eines MVP

Ein MVP hat mehrere Vorteile. Wie oben erwähnt, können Sie beim Erstellen einer App viel Geld und Zeit sparen. Ein MVP kann Ihnen helfen, wirklich zu verstehen, was Ihr Publikum braucht, und es hilft, Ihre App zu optimieren. Es kann Ihnen auch helfen, Investoren anzuziehen. Bevor sie ihr Geld in Geschäftsideen investieren, möchten Interessenvertreter oft eine physische Version des Produkts sehen, die sie ausprobieren können. Ein MVP kann Ihnen dabei helfen, gute Investoren für sich zu gewinnen.

Sie können die Richtung ändern, in die Ihr Produkt geht, nachdem Sie ein MVP veröffentlicht haben. Es sagt Ihnen, was der Markt braucht. Es kann Ihnen auch dabei helfen, eine grundlegende Monetarisierungsstrategie zu formulieren. Sie können Ihr anfängliches Umsatzmodell auf dem MVP testen und sehen, wie Ihre Benutzerbasis auf die Test-App reagiert. Wenn sie beispielsweise nicht bereit sind, für die von Ihnen angebotenen Dienste mit einer kostenlosen App-Version zu bezahlen, können Sie die kostenlose App-Version loswerden oder der kostenpflichtigen Version weitere Anreize hinzufügen.

Mit einem MVP können Sie auch Ihr erstes App-Design und Ihre Benutzeroberflächen testen. UI und UX sind der Schlüssel, wenn es um die Benutzerinteraktion geht. Eine gute Benutzeroberfläche kann die Konversionsrate einer Webseite um bis zu 200 % steigern, und ein gutes UX-Design erhöht die Konversionsrate um bis zu 400 %. Sie können Ihre Designs mit einem MVP testen und sehen, wie Ihr Publikum darauf reagiert.

Erstellen Sie Designmodelle Ihrer App

Nachdem Sie nun wissen, was die grundlegenden Funktionen Ihrer eigenen App sein sollten, können Sie mit dem Design der App beginnen. Wie oben erwähnt, spielt das Design Ihrer App eine sehr wichtige Rolle, wenn Sie eine App erstellen. Sowohl die Benutzeroberfläche als auch die Benutzererfahrung sind wichtig.

Das Erscheinungsbild einer Website oder Anwendung wird als Benutzeroberfläche bezeichnet. Es ist der Bereich des Bildschirms, in dem der Benutzer mit der Website interagiert, und ein UI-Designer muss sich darum kümmern, wie verschiedene Komponenten angezeigt werden, die Grafiken und die Reaktionsfähigkeit der Website auf verschiedenen Geräten.

Der Begriff Benutzererfahrung bezieht sich darauf, wie ein Benutzer mit einem Produkt, einer Dienstleistung oder einer Organisation im Allgemeinen interagiert. Ein UX-Designer versucht sicherzustellen, dass der Verbraucher das Produkt oder die Dienstleistung problemlos nutzen kann, und berücksichtigt, wie sich der Benutzer während des Prozesses der Interaktion mit der Dienstleistung fühlt. Sein Ziel ist es, dem Kunden ein einfaches, effizientes und angenehmes Erlebnis zu bieten.

Ihre Website ist ein Kontaktpunkt zwischen Ihren Kunden und Ihrem Service. Der Traffic, der durch Suchen, Anzeigen oder andere Marketingkampagnen auf Ihre Seite gelangt, kann in potenzielle Kunden umgewandelt werden. Und das erste, was sie sehen, wird Ihre Website sein. Wenn sie von Ihrer Seite nicht beeindruckt sind, ist die ganze Arbeit, die unternommen wurde, um sie dorthin zu bringen, im Wesentlichen nutzlos. Aus diesem Grund kann eine gute UI und UX Ihrem Service oder Produkt einen deutlichen Vorteil gegenüber anderen Wettbewerbern verschaffen. Es kann auch dazu beitragen, dass Ihre Website in den Suchergebnissen einen höheren Rang einnimmt.

Für die Gestaltung Ihrer App können Sie entweder einen Designer beauftragen oder einen hauseigenen Designer beauftragen. Bevor Sie die Dinge an Fachleute übergeben, können Sie eine Mock-App entwerfen, um ihnen zu zeigen, wie die App aussehen soll. Mit einem Kugelschreiber oder Bleistift können Sie solche App-Design-Mockups auf Papier bringen. Sie können auch einen App-Design-Prototypen auf digitalen Plattformen erstellen. Digitale Prototypen sind die beliebteste Art des Prototypings, da sie realistisch genug sind, um die meisten Schnittstellenkomponenten richtig zu testen. Sie sind auch viel einfacher zu erstellen als HTML-Prototypen. Apps und Software, die speziell für das Prototyping entwickelt wurden, können verwendet werden, um Apps und digitale Prototypen zu erstellen.

Wir werden in den kommenden Abschnitten über Benutzerschnittstellen und Erfahrungen sprechen. Aber warum sind diese Wörter bei der Erstellung Ihres Designs wichtig? Können Sie nicht einfach ein einfaches App-Design erstellen, das sich auf die Funktionalität konzentriert? Nein! Mal sehen warum.

Warum ist UI/UX wichtig?

Eine gute UI und UX helfen einer Website oder einer App auf vielfältige Weise.

Zufriedene Kunden

Zufriedene Kunden, die Ihre Website hilfreich fanden, werden anderen von Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung erzählen, was dazu beiträgt, den Traffic zu erhöhen. Selbst wenn andere Unternehmen dieselben Dienste anbieten, wird Ihr Dienst sofort attraktiver für Ihre Benutzerbasis, wenn er einfacher zu verwenden ist.

Sparen Sie Zeit und Geld

Ausgaben für die Gewährleistung einer guten Benutzererfahrung führen zu weniger Upgrades und Änderungen in der Zukunft, was sowohl Geld als auch Zeit spart.

Stärkt Ihre Marke

Eine gute UI/UX hinterlässt beeindruckte Kunden, deren Vertrauen und Glaube an Ihre Marke steigt. Dies führt dazu, dass sie Ihre Dienste wahrscheinlich auch in Zukunft nutzen werden.

Verbesserte SEO-Rankings

Ein gutes und effektives App-Design vergrößert Ihre Benutzerbasis und trägt dazu bei, Ihre Website in den Suchrankings nach oben zu bringen. Es hilft, ein Publikum für Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung zu interessieren. User Experience und SEO gehen oft Hand in Hand.

Hauptbildschirm

Was denken Sie, wie lange es dauert, bis jemand entscheidet, ob ihm eine Web-App gefällt oder nicht? Eine durchschnittliche Person verlässt eine Website 10 oder 20 Sekunden, nachdem sie sie gefunden hat, und die Entscheidung, ob sie auf der Website bleiben möchte oder nicht, wird normalerweise in den ersten 10 Sekunden getroffen. Wenn die anfängliche Reaktion auf eine Web-App oder mobile App nicht positiv ist, besteht die Möglichkeit, dass sie sofort gehen.

Dies ist einer der wichtigsten Orte, an denen UI/UX ins Spiel kommt. Die App sollte nicht nur optisch ansprechend, sondern auch einfach zu bedienen sein. Dass die App innerhalb von 5 Sekunden lädt, ist auch ein wichtiger Aspekt in einer Welt, in der Menschen oft innerhalb von Sekunden die Lust verlieren.

Die Hauptbildschirme sind die wichtigsten App-Seiten in Ihrer mobilen App. Stellen Sie sich vor, Sie verwenden Ihre App und arbeiten die verschiedenen Seiten aus, die angezeigt werden. Es wird eine anfängliche Homepage geben, die angezeigt wird. Wenn Ihre App es App-Benutzern ermöglicht, sich anzumelden, müssen Anmelde- und Profilseiten vorhanden sein. Dann können Sie an Dinge wie eine „Über uns“-Seite, eine Kontaktseite und mehr denken. Wenn Sie Ihren Benutzern erlauben, mit Ihrem Kundensupport zu chatten, sollte es eine weitere Seite dafür geben.

Bildquelle - Dribbling/Autor - Nick Zaitsev

Ihre Kunden müssen zwischen diesen Hauptbildschirmen wechseln. Versuchen Sie zu keinem Zeitpunkt, Ihren App-Benutzern das Gefühl zu geben, festzustecken. Das bedeutet, wenn sie zu einer vorherigen Seite zurückkehren oder die Aufgabe, die sie gerade erledigen, beenden möchten, sollte es eine Schaltfläche geben, die ihnen dies ermöglicht. Die Hauptseiten müssen gut aussehen und einfach zu manövrieren sein. Wenn sich die Benutzeroberfläche blockiert und nervig anfühlt, werden Ihre App-Benutzer frustriert sein.

Wenn der Benutzer weitere Informationen wünscht, stellen Sie sicher, dass er eine gut sichtbare Schaltfläche hat, die er drücken kann. Es ist von größter Bedeutung, dass sich die Website oder App darauf konzentriert, wie der Benutzer darin navigieren kann. Werfen Sie einen Blick auf erfolgreiche Apps und Websites um uns herum, und wir können feststellen, dass sie alle angenehm für unsere Augen aussehen und die Navigation nicht unnötig komplex ist.

Hauptnavigation

Navigation bezieht sich auf die Art und Weise, wie ein Benutzer zwischen den Hauptseiten Ihrer App wechseln kann. Sie sollten die primäre Methode zum Navigieren in Ihrer App in Betracht ziehen. Ihre App kann im unteren Teil des Bildschirms eine Registerkartenleiste haben. Oder es kann ein seitlich einschiebbares Menü verwenden, um auf seine vielen Abschnitte zuzugreifen.

Werfen Sie einen Blick auf die Apps, die Sie täglich verwenden, und sehen Sie, wie sie von einer Seite zur nächsten navigieren. Versuchen Sie zu verstehen, was für Sie am bequemsten ist, und integrieren Sie dieselben Methoden in Ihre App. Die beste Navigation ist die, die natürlich und intuitiv kommt. Ein Problem besteht, wenn Sie darüber nachdenken müssen, wo Sie nach etwas suchen müssen. Ihre Benutzer sollten in der Lage sein, durch Ihre App zu navigieren, ohne darüber nachzudenken. Das bedeutet, dass alles, was sie brauchen, auf dem Bildschirm und leicht verständlich sein sollte. Wenn Sie beispielsweise einen Zurück-Button auf dem Bildschirm haben, sollten Ihre Kunden leicht verstehen können, dass sie durch Klicken auf diesen zur vorherigen Seite gelangen.

Die Effektivität eines Unternehmens darf nicht mit dem Design verloren gehen, und Designer versuchen, die richtige Mischung aus Benutzerfreundlichkeit und Informationen zu erreichen. Dazu gehört eine einfache und klare Navigation, die dem Benutzer sagt, wo alles ist. Das App-Design sollte sicherstellen, dass die Teile der Web-App, die die Verbraucher verwenden, optisch ansprechend und einfach zu bedienen sind. Sie sollten auch sicherstellen, dass die verwendeten Farben , Schriftarten , Bilder usw. die maximale Benutzerzufriedenheit und den Komfort erhöhen.

Benutzerfreundlichkeit

Dies ist ein Konzept, das sich darauf bezieht, wie einfach es ist, eine Dienstleistung oder ein Produkt für den Zweck zu verwenden, für den es entwickelt wurde. Es ist eine Komponente der User Experience (UX), die untersucht, wie sich ein Benutzer bei der Verwendung eines Produkts fühlt. Wir können unsere Software so gestalten, dass sie intuitiv ist, damit Benutzer sie effektiv nutzen können, ohne sich abmühen zu müssengle. Wir konzentrieren uns in dieser Phase des Entwicklungsprozesses für mobile Apps darauf, die Benutzerfreundlichkeit zu maximieren und die App so benutzerfreundlich wie möglich zu halten.

Die wichtigsten Entscheidungen, die Sie treffen müssen, sind die Festlegung, was auf jeder Seite angezeigt werden soll und wie die Komponenten der Benutzeroberfläche auf dem Bildschirm organisiert werden. Der Prozess der Erstellung einer benutzerfreundlichen Anwendung umfasst viele verschiedene Schritte. Stellen Sie sich beispielsweise vor, Sie versuchen, auf eine Schaltfläche oben auf dem Bildschirm zu klicken, während Sie Ihr Handy in einer Hand halten. Dein Daumen kann nicht ganz nach oben gehen! Solche Faktoren müssen Sie beim Erstellen Ihrer Benutzeroberfläche berücksichtigen.

Wir haben hier viel über UI und UX gesprochen. Wie passen die beiden Ihrer Meinung nach zusammen?

Wie arbeiten UI und UX zusammen?

User Interface und User Experience sind komplementäre Nischen. Eine Anwendung mit erstaunlicher Benutzeroberfläche, aber schlechter Funktionalität und schwieriger Bedienung kann für einen Kunden umständlich sein. Ebenso wird eine Web-App, die gut funktioniert, aber deren UI das Ganze im Wesentlichen unbrauchbar macht, auch kein Erfolg sein. Egal wie gut die Idee ist, das Endprodukt muss für Ihre Zielgruppe nutzbar sein. Und sie müssen sich bei der Verwendung wohlfühlen. Aus diesem Grund sind UI und UX für eine Web-App oder mobile Anwendung von größter Bedeutung.

Onboarding

Dies bezieht sich darauf, Ihre Benutzer in Ihrer App willkommen zu heißen. Wenn Sie anfangen, Anwendungen wie Canva zu verwenden, ist Ihnen vielleicht ein Popup-Fenster aufgefallen, das erscheint und Ihnen die verschiedenen Komponenten der Anwendung mitteilt. Wenn Sie neu in einer App sind, kann dies sehr nützlich sein, um herauszufinden, was jede Seite und Schaltfläche tut.

Bildquelle - dribbeln/Autor - Salman Khan

Wenn Ihre App vergleichsweise einfach zu bedienen ist, brauchen Sie keine aufwändige Onboarding-Sequenz. Wenn Ihre Anwendung jedoch einige komplizierte Aspekte aufweist, sollten Sie einen Weg finden, Ihre Benutzer wissen zu lassen, wie sie diese verwenden.

Abgesehen davon, dass Sie das Design verwenden, um sie über die Verwendung Ihrer App aufzuklären, können Sie auch Video-Tutorials in Ihre Anwendung integrieren, die zeigen, wie man Dinge macht. Sie können diese auch auf Ihren sozialen Netzwerkplattformen teilen, um Ihre Benutzerbasis zu informieren.

Werkzeuge für die Gestaltung

Es gibt mehrere Tools, mit denen Sie Ihre Schnittstellen entwerfen und die Benutzererfahrung testen können. Einige davon sind Sketch, Figma, InVision Studio und mehr. Diese Plattformen ermöglichen es Ihnen, Apps für Ihre Designs zu erstellen, und einige ermöglichen Funktionen für die Zusammenarbeit. Das bedeutet, dass Sie mit mehreren Personen an einem Design arbeiten können. Sie können Tools wie Photoshop, Adobe XD, Axure und mehr verwenden, um an der UX Ihrer App zu arbeiten.

Wie baut man am besten eine App?

Im Allgemeinen ist kein einzelner Ansatz für den App-Erstellungsprozess ideal für alle. Alles hängt von Ihren Anforderungen, Finanzen, der Art der App, der Branche und einer Vielzahl anderer Variablen ab, wenn Sie eine App erstellen. Die native App -Entwicklung ist Ihre erste Wahl, wenn Sie eine Gaming-App oder ähnliches erstellen. Sie können eine allgemeine App erstellen, wenn Sie sie nur für den individuellen Gebrauch oder als Hobby erstellen. Aber wenn Sie eine native App auf den Markt bringen und monetarisieren möchten, gibt es andere Dinge, die Sie beachten sollten. Sie können eine externe Partei oder einen App-Entwickler beauftragen. Dies sind die am häufigsten verwendeten Praktiken, wenn Sie keinen App-Entwickler in Ihrem Team haben.

App-Entwicklungsstudios

Obwohl die Beauftragung einer App-Entwicklungsagentur die ideale Option zu sein scheint, um eine erstklassige App zu erstellen, sollten Sie auch bereit sein, eine hohe Gebühr zu zahlen. Es ist üblich, zwischen 50.000 und 100.000 US-Dollar zu zahlen, um die ersten nativen App-Versionen einer App sowohl von iOS- als auch von Android-App-Plattformen zu erhalten. Hybrid-Apps sind zwar etwas schneller und kostengünstiger als native Apps, belasten aber dennoch die Finanzen eines kleinen Unternehmens.

Auf Websites wie Upwork.com, peopleperhour.com und LinkedIn finden Sie möglicherweise freiberufliche App-Entwickler. Suchen Sie für die Programmierung von iPhone/iPad- und Android-Apps nach Personen mit Erfahrung mit dem iOS SDK, Objective C, Cocoa und Java/Android Apps SDK. Ein anständiger App-Entwickler kostet Sie etwa 40 bis 80 US-Dollar pro Stunde. Wenn Sie weniger bezahlen, erzielen Sie möglicherweise keine guten Ergebnisse.

iOS oder Android?

Bevor Sie einen Experten für die Entwicklung mobiler Apps einstellen, müssen Sie darüber nachdenken, wofür Sie einstellen. Möchten Sie einen iOS-App-Entwickler oder einen Android-App-Entwickler? Sie müssen auch entscheiden, ob Ihre Anwendung eine native App, eine Web-App oder eine Hybridanwendung sein soll. Schon früh im Rechercheprozess sollten Sie die Plattform auswählen, die Sie für Ihre native App verwenden, da dies erhebliche Auswirkungen auf Ihr Budget und Ihren Zeitplan hat.

Bestimmte Funktionen sind beispielsweise als iPhone-App möglicherweise nicht möglich, um iOS-Apps zu entwickeln, während andere möglicherweise nicht auf einer Android-Plattform funktionieren. Sie könnten auch darüber nachdenken, andere mobile Plattformen als iOS-Apps und Android-Apps zu verwenden. Angesichts der Tatsache, dass Android und iOS zusammen über 99 % des Marktanteils für mobile Apps halten, sind diese Ihre beste Wahl, um auf eine große Benutzerbasis zuzugreifen. Da es keine Übergänge zwischen den Plattformen oder zwischen iPhone-Apps und Android-Apps gibt, funktioniert eine App, die für die eine entwickelt wurde, nicht auf der anderen und umgekehrt. Wenn Sie sowohl eine iOS-App als auch eine Android-App haben möchten, benötigen Sie zwei separate Apps.

Wie lange dauert es, eine App zu erstellen?

Zahlreiche Variablen beeinflussen, wie lange es dauert, eine App zu erstellen. Drei der wichtigsten Faktoren bei der Bestimmung Ihres Zeitplans sind die Art des Programms, das Sie erstellen, die Ausgereiftheit seiner Funktionalität und der App-Entwicklungsansatz. Während einige Anwendungen in wenigen Monaten erstellt werden können, kann es bei anderen Jahre dauern. Der Großteil der mobilen Anwendungen kann in der Regel zwischen 6 und 12 Monaten erstellt werden.

Komplexe mobile App-Funktionen erfordern mehr Zeit, während Sie eine App erstellen. Der gesamte App-Erstellungsprozess könnte in weniger als einer Woche abgeschlossen sein, wenn Sie eine unkomplizierte App für den persönlichen Gebrauch erstellen, wie eine Taschenlampe oder eine Tabelle. Machen Sie Ihren Geschäftsplan jedoch so, dass der App-Entwicklungsprozess einige Jahre dauern wird, wenn Sie darauf abzielen, eine App zu erstellen, die das nächste Twitter, Google oder Tinder ist.

Auch wenn Ihre App fertig ist, denken Sie daran, dass die Wartung nie wirklich endet. Sie müssen es ständig aktualisieren, um gefragt zu bleiben. Dies ist ein Nachteil bei der Einstellung von Freiberuflern, da sie sich später nicht um die Pflege Ihrer App kümmern. Sie müssen sie entweder neu einstellen oder sehr lange beschäftigen. Wenn Sie eine neue Person einstellen, kann es einige Zeit dauern, bis sie sich an die App und ihre Funktionsweise gewöhnt hat.

Programmiersprachen für die App-Entwicklung

Sie müssen sich für die Sprache und Plattform entscheiden, auf der Sie Ihre App bereitstellen möchten, bevor Sie einen Entwickler einstellen. Verschiedene Programmiersprachen und Frameworks werden verwendet, um eine App zu erstellen, die auf der Art der App basiert, die Sie erstellen – native, hybride oder Web-App.

Die Programmiersprache Objective-C, die als Teilmenge von C mit zusätzlichen Objekten entwickelt wurde, ist die am häufigsten verwendete, um Anwendungen für das iOS-App-Betriebssystem zu erstellen. Objective-C ist eine ziemlich alte und herausfordernde Programmiersprache für Leute, die noch nie zuvor programmiert haben, obwohl sie funktional und äußerst beliebt ist. Swift ist eine neue globale Programmiersprache, die Apple für alle seine Plattformen und Gadgets entwickelt hat. Swift ist eine einfachere Programmiersprache, die genauso umfassend ist wie Objective-C.

Eine Vielzahl von Programmiersprachen ist derzeit verfügbar und wird von Android-Apps akzeptiert. Die beliebteste und bekannteste Sprache ist ohne Zweifel Java. Die vollständige Integration in die Entwicklungsplattform von Google, die Verwendung der bekannten Eclipse-IDE, die einfache Syntax und das umfangreiche Framework tragen zur Popularität von Java bei. Da Kotlin und Java kompatibel sind, können Kotlin-Projekte einfach eingebunden werden und Java-Code verwenden. Kotlin hat jedoch weit weniger Codereferenzen und Beispiele als Java. Für Personen, die gerne viel enger mit der Hardware arbeiten und versuchen, die Standardfunktionen von Google zu vermeiden, ist C++ eine gute Wahl. Sie können Android-Apps im Allgemeinen auf Android Studio erstellen.

Wie viel kostet es, eine App zu erstellen?

Eine Bewerbung kann für 2.000 $, 20.000 $, 200.000 $ oder sogar mehr als 2 Millionen $ erstellt werden. Der Preis für die Entwicklung einer mobilen App hängt von mehreren Variablen und dem Funktionsumfang ab, den sie hat. Die Faktoren, die sich am stärksten auf die Kosten auswirken, sind die Art der App, die Sie erstellen, die enthaltenen Funktionen und der App-Entwicklungsprozess. Im Vergleich zu einfacher Codierung sind Plattformen zur Erstellung von Apps kostengünstiger.

Während ein unerfahrener Entwickler 30 US-Dollar pro Stunde berechnen kann, berechnen professionelle App-Entwickler möglicherweise 150 US-Dollar pro Stunde, um eine App zu erstellen. Wenn Sie die Funktionen, Leistung und Komplexität der App weiter verbessern, wird der Preis steigen. Sie müssen sich strikt an Ihr Budget halten. Wenn Sie bei Bedarf Geld ausgeben, werden Sie möglicherweise ein Vielfaches Ihres ursprünglichen Budgets ausgeben.

App-Tests

Es empfiehlt sich, Ihre Anwendung häufig zu testen, während sie noch entwickelt wird, und nicht erst, wenn sie fertig ist. Auf diese Weise können Sie Ihren Entwickler über Änderungen informieren, während sie diese an der App vornehmen. Das spart Ihnen letztendlich Zeit, Geld und viel Ärger.

Sie können Ihre Android-App-Datei auf jedem Mobilgerät oder Computer installieren und in einer realen Umgebung testen. Das macht das Testen ganz einfach und Sie können sofort damit beginnen. Apple ist in diesem Aspekt wie üblich ein wenig anders. Wenn Sie beabsichtigen, Ihre Anwendung auf iOS zu testen, müssen Sie eine Plattform wie Invision oder TestFlight verwenden. Nehmen Sie sich die Zeit, diese Programme zu installieren und zu verwenden, um spätere Probleme zu vermeiden.

App-Entwickler, die in dieser Phase Abstriche machen, zahlen häufig einen hohen Preis dafür. Das Problem tritt auf, wenn ein ungetestetes Programm offiziell startet und mit Fehlern infiziert ist und mehrere Abstürze aufweist, die hätten verhindert werden können. Es mag den Anschein haben, als würden Sie Zeit sparen, indem Sie diese Phase umgehen, aber das stimmt nicht. Wenn Sie diesen Schritt überspringen, verschwenden Sie später Ihre Zeit.

In den meisten Fällen führen potenzielle App-Benutzer oder private Tester Simulationen oder gelegentlich tatsächliche Betriebstests während des Alpha-Tests in den Räumlichkeiten der App-Entwickler durch. Die Veröffentlichung der Betaversionen der Anwendung für eine ausgewählte Gruppe von Benutzern, die nicht Mitglieder des Programmierteams sind, wird als Betatest bezeichnet. Wenn Sie möchten, dass Ihre App-Entwicklungssoftware ordnungsgemäß funktioniert, sind Betatests unerlässlich.

Erstellen Sie die App mit einem No-Code-Tool

Heute gibt es neben der klassischen Entwicklungsmethode die visuelle Programmierung , die auf No-Code- Plattformen durchgeführt wird. Dies ist ein sehr zukunftsweisender Entwicklungsansatz, der es Ihnen ermöglicht, Ihr Produkt viel schneller und viel billiger auf den Markt zu bringen. Sie sollten nicht denken, dass No-Code-Lösungen nur für MVP-Projekte oder etwas Einfaches geeignet sind; tatsächlich ist dies nicht mehr der Fall. Es gibt ziemlich leistungsfähige Plattformen, mit denen Sie CRM-, ERP-Systeme und vieles mehr auf Unternehmensebene entwickeln können. Darüber hinaus gibt es Plattformen, die sich auf die Entwicklung von Spielen spezialisiert haben.

Die Erstellung von Apps erfordert jedoch nicht unbedingt Programmierkenntnisse. Auch ohne Code zu kennen, kann jeder eine App erstellen. Alles, was Sie tun müssen, ist die beste No-Code-App-Entwicklungsplattform zu identifizieren, die Ihren Anforderungen entspricht. Dann müssen Sie nur noch lernen, wie Sie diese Plattform nutzen, Ihre Funktionen hinzufügen und das Erscheinungsbild der App ändern, um Ihre Marke widerzuspiegeln.

Vor der No-Code-App-Entwicklung waren für die Erstellung mobiler Apps Programmierkenntnisse erforderlich. Der App-Entwicklungsprozess des Erlernens des Programmierens nimmt viel Zeit in Anspruch und ist überhaupt nicht einfach. Darüber hinaus werden die Ergebnisse, wenn Sie zum ersten Mal Code zum Erstellen nativer Apps verwenden, sicherlich nicht von bester Qualität sein. Dank moderner Innovationen kann jetzt jeder eine Anwendungsidee annehmen und eine App Wirklichkeit werden lassen, ohne eine einzige Zeile Software schreiben zu müssen. Sie können einen App-Ersteller als Ersatz für die herkömmliche App-Entwicklung verwenden, um native Apps zu erstellen.

Vorteile von No-Code-Plattformen

No-Code-App-Builder sind nicht nur praktisch, sondern haben auch mehrere andere Vorteile. Einer der Hauptvorteile der Verwendung eines No-Code-App-Erstellers besteht darin, dass Sie iOS-Apps und Android-Apps gleichzeitig mit einer einzigen Bereitstellung erstellen können. Sie können die App auch selbst erstellen und aktualisieren, ohne ein App-Entwicklungsteam oder eine Organisation zu beauftragen. Aus diesem Grund ist es weitaus kostengünstiger als die herkömmliche Entwicklung.

Durch die Verwendung eines No-Code-App-Builders können Sie eine App schneller erstellen und die Zeit verkürzen, die benötigt wird, um aktuelle Android- und iOS-Mobilgeräte zu erreichen. Es ist auch einfacher, die Software nach dem Start zu verwalten. Während der App-Entwicklungsphase fallen keine unvorhergesehenen Kosten oder Gebühren an.

AppMaster

AppMaster ist ein No-Code-App-Builder , mit dem Sie Ihre Apps einfach erstellen können. AppMaster unterscheidet sich von anderen, da es den Quellcode generiert und mehr als nur eine No-Code-Plattform ist. Mit anderen Worten, die Plattform ahmt den Ersteller nach. Die Bereitstellung eines Jobs für die Plattform und das Entwicklungsteam liefert die gleiche Ausgabe, aber der AppMaster erledigt dies schneller, besser und für weniger Geld.

Möglich wird dies durch die Fähigkeit der Plattform, technische Dokumentationen automatisch zu erstellen und Quellcode in der Go-Sprache zu erstellen. All dies ermöglicht es dem Client, seinen Quellcode bei Bedarf abzurufen. Mit diesem All-in-One-Tool können Sie eine App, Webanwendungen, mobile Anwendungen und Backends erstellen.

Senden Sie Ihre App an den Apple App Store und den Google Play Store

Der am meisten erwartete Moment für jeden App-Entwickler ist der Start seiner App in den App-Stores. Sobald das Design und die Entwicklung abgeschlossen sind, ist dies der nächste große Schritt. Für verschiedene App-Stores gibt es unterschiedliche Schritte zum Starten Ihrer App. Ihre App-Kunden können ganz einfach dorthin gehen und Ihre App aus dem Store installieren, sobald Sie Ihre Android-App im Google Play Store und Ihre iOS-App im Apple App Store oder im iOS App Store veröffentlicht haben. Der Apple Store oder der iOS App Store können sehr anspruchsvoll für Ihre App sein, daher benötigen Sie möglicherweise etwas Hilfe, um akzeptiert zu werden.

Das erste, was Sie tun sollten, bevor Sie Ihre App bei einem Store einreichen, ist, die Regeln in den App Stores zu überprüfen. Für jeden der App Stores gibt es verschiedene Einreichungsrichtlinien. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Recherchen durchführen, indem Sie die Anweisungen zum Einreichen von Apps an Google und Apple lesen, um Ablehnungen und Verzögerungen zu vermeiden. Es gibt verschiedene Gründe, warum ein Antrag abgelehnt werden kann.

Der nächste Schritt besteht darin, eine gute Beschreibung Ihrer App zu schreiben. Dies ist, was Ihre Benutzer anfangs aufziehen werden. Eine gute, skurrile Beschreibung vermittelt ihnen also einen guten ersten Eindruck. Eine Ihrer ersten Gelegenheiten, Menschen davon zu überzeugen, dass dies die Anwendung ist, nach der sie gesucht haben, ist die Beschreibung der App Stores. Fügen Sie dort Ihre relevantesten Schlüsselwörter ein. Dies ist ein wesentlicher Schritt im App Store-Optimierungsprozess. Sie können auch gute Bilder Ihrer App hinzufügen, um Menschen anzulocken. Wenn Sie keine Bilder oder Screenshots haben, kann dies Ihre Benutzerbasis davon abhalten, die App tatsächlich herunterzuladen.

Verbessern Sie Ihre App mit Benutzerfeedback

Erfolgreiche Software braucht ständige Weiterentwicklung. Sie erhalten Feedback, sobald tatsächliche Verbraucher Ihre App verwenden. Dies kann sowohl positiv als auch negativ sein. Da andere Benutzer wahrscheinlich genauso denken, aber nicht bereit sind, sich zu äußern, nehmen Sie die Kritik, die Sie erhalten, positiv auf. Denken Sie daran, dass sie Ihnen im Wesentlichen Wege aufzeigen, wie Sie besser werden können. Zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie das Programm ständig mit neuen Funktionen, Fehlerbehebungen und Verbesserungen aktualisieren. Dies ist etwas, das Ihnen helfen kann, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.

Zweifellos haben Sie vor Ihrer ersten Veröffentlichung einige Studien durchgeführt oder sich mit mehreren Freunden beraten. Der Großteil davon wurde jedoch von Ihren eigenen Instinkten bestimmt. Sobald Sie jedoch Ihre erste Bereitstellung vorgenommen haben, haben Sie tatsächliche Benutzer der App. Was denken die Leute darüber? Am Ende des Tages zählen Ihre Kunden und Benutzer. Kunden genießen es, wenn ihre Meinung eingeholt wird. Die Benutzer, die sich die Zeit nehmen, Ihnen ihre Meinung zu sagen, werden sich um den Erfolg Ihrer App kümmern und Ihnen ehrliches Feedback geben.

Fazit

Wir haben versucht, Ihnen eine umfassende Einführung in das Erstellen von Apps zu geben. Jetzt wissen Sie, dass dies ein Prozess ist, der nicht unbedingt Programmierkenntnisse erfordert. Sie können eine gute No-Code-Plattform oder einen Entwickler zum Mieten finden und mit Ihrer eigenen App beginnen! Es gibt mehrere Schritte in diesem Prozess, und es ist nicht etwas, das Sie in ein paar Tagen abschließen können. Der Aufbau einer erfolgreichen kommerziellen App erfordert viel Zeit und Energie. Es kann auch eine gute Summe Geld erfordern.

Aber die Vorteile, eine App zu haben, lohnen die Mühe, die Sie in sie stecken, auf jeden Fall. Es kann Ihre Markenidentität stärken und Ihre Benutzerbasis vergrößern. Menschen lieben es, Apps zu verwenden, anstatt Websites im Web zu öffnen, und eine gute App im Google Play Store zu haben, kann Ihrem Unternehmen helfen. Es ist jedoch wichtig, eine qualitativ hochwertige App zu haben. Machen Sie also keine Kompromisse bei Ihrer App und ihrer Leistung. Dies kann Ihrem Image schaden und die Benutzer frustrieren. Berücksichtigen Sie, was Ihre Benutzer zu sagen haben, und stellen Sie sicher, dass sie im Mittelpunkt Ihrer App stehen.