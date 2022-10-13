将应用程序创意变为现实是一项比大多数人想象的更复杂的任务。但是，借助 Internet 上可用的大量软件资源，根据您的想法创建应用程序是可以管理的。您甚至不必一定知道如何开发移动应用程序以使您的应用程序正常工作。您可以聘请第三方或自由职业者，因为有很多地方可以在互联网上找到优秀的技术人才。

这种创建应用程序的简便性也使企业的流程更容易。您可以创建网站的应用程序版本，以使其更具吸引力。人们更有可能在手机上打开应用程序，而工作应用程序可以简化这一点。一个人在手机上花费的时间几乎有 90% 是在某个移动应用程序上。在开始您的应用程序之前，您应该考虑几件事，从您拥有的应用程序创意到您将用于构建应用程序的技术。这是您应该了解的有关从头开始创建应用程序的所有信息！

生成应用创意

这是创建任何移动应用程序时显而易见的第一步。您可以根据灵感或让您印象深刻的创新想法构建自己的移动应用程序。或者，您可能已经有一个可以工作的网络应用程序或网站，并且您想制作一个相同的移动版本。但是，如果您想创建一个应用程序，但您的创造力不足怎么办？不用担心！我们为您服务。

现有的想法

即使是世界上最具创意的应用程序创意也不是 100% 创新的。一切都源于许多其他的想法。要创建应用程序，您可以浏览现有的移动应用程序和网站，并思考如何使它们变得更好。如果您可以提出可以显着改变现有应用程序创意的功能或更改，那么它可能值得探索。

混音

除了致力于改进现有的移动应用程序以创建应用程序之外，您还可以考虑将它们扭曲。或结合现有应用程序的功能。例如，如果有一个 Instagram 版本，您还可以和朋友一起玩游戏怎么办？还是一款让您每天发布分数的 Wordle 应用程序？你的一些想法可能已经存在，但不要让它阻止你。想一想将全新功能添加到现有应用程序创意的方法，或者将其与非常不同的应用程序结合起来会是什么样子。通过这种方式，您可能会想出一些有趣的自己的移动应用程序开发想法。

想想你的需求

大多数创造性的解决方案都来自必要性。想想你的生活，并尝试创建一个可以让你的生活更轻松的应用程序。想早起吗？如果你制作一个应用程序，每天提前一分钟叫醒你，直到你可以在你需要的时间醒来，那会怎样？或者是一个日历应用程序，可以在每次活动前一小时向您发送通知？可能性是无止境。即使您的问题已有解决方案，也不要气馁。您也许可以添加更多可以彻底改变现有想法的创新功能。

做有竞争力的市场调查

现在您有了一个可以探索的应用创意！在您开始创建应用程序之前，如果已经存在多个移动应用程序来解决这个特定问题怎么办？这就是为什么你需要确定你的竞争范围。如果您正在从事移动应用程序开发以提高您的技术技能，则无需担心这部分。但是，如果您计划在任何时候将您的应用程序推向市场，那么您需要了解您的竞争对手。

可能有一个应用程序已经按照您的想法执行，但您可能能够找到一种方法将其完全转换为更好的应用程序。毕竟，许多流行的社交网站乍一看都在做同样的事情（Instagram、Facebook、Twitter 等等）。

同样，您可以找到使您的应用创意脱颖而出的方法。但为此，您需要了解您的竞争对手应用程序构建者已经为市场带来了什么。访问 google play store 和 apple app store 等应用程序，看看是否存在类似的移动应用程序。看看它们，看看是什么让你的想法与众不同。

在许多情况下，尽管应用程序声称可以解决特定问题，但其用户可能对应用程序构建器的结果并不满意。您可以浏览人们留下的评论并查看他们对现有应用程序的问题。当您创建应用程序时，您可以尝试纠正这些问题。

如果您使用移动应用程序为您的受众提供您的内容，那么您无需担心类似的移动应用程序。您提供的内容将使其脱颖而出。例如，考虑您是否有服装系列或任何您想出售的东西。无论您的竞争对手如何，如果您有好的产品，您的用户将继续使用您的应用程序。

应用名称

您的应用程序的名称是一个关键因素。这与您的品牌形象息息相关。尽量让这变得简单易懂。创建应用程序时，您的应用程序名称还应表明您的应用程序的用途。您还可以在 google play store 和 apple app store 上为您的应用添加某些关键字。这些非常重要，因为它们可以帮助您的目标受众在搜索时找到您的应用。您的应用程序名称有助于为您的应用程序创建身份。你可以慢慢来，想出几个选项，看看哪一个最适合你的应用程序。

功能集

您的应用程序的功能集是它应该满足的功能。这些是您在创建应用程序时需要的功能。在应用程序制作过程中，很容易有许多您需要的想法和功能意外丢失。确保你记下你的应用程序实现了什么，并在此基础上开发你希望它具有的功能。

您应该对应用程序的核心功能有一个很好的了解。这些应该适用于您的应用程序的主要功能。您应该关注的下一组功能是您的应用程序独有的功能，并使应用程序脱颖而出。您可以在营销产品时使用这些功能，因为您是唯一提供这些功能的人。记下改进现有解决方案的功能。您可以查看对现有应用程序的评论，看看是否有用户想要的类似移动应用程序的功能。结合这些可以让您在创建应用程序时吸引更广泛的受众。

目标听众

你应该知道你的应用程序是为谁服务的，就像你知道你的应用程序的功能一样。如果您了解您的用户群的需求，您可以为您的应用程序构建并提供更好的功能。由于大多数营销活动不会是面对面的，因此识别和定位正确的受众非常重要。

但是，要做到这一点需要很好的研究。您可以根据调查、市场研究、焦点小组等为您的应用找到受众。深入了解您的应用程序，看看它会对谁有所帮助。列出这些人的名单，并在营销时瞄准他们。例如，如果您的应用提供了新潮的内容，它可能会更吸引年轻群体。像这样，您可以在创建应用程序时查看人口统计数据、年龄组等以找到理想的受众。您可以使用整个互联网，通过有效利用它，您可以找到庞大的用户群。

您可以使用谷歌分析找到有关谁使用您的服务的详细信息。利用社交媒体分析也有帮助。公司可以在各种平台上查看谁喜欢他们的帖子，并查看谁对他们的产品感兴趣。您对目标受众越清楚，就越容易正确地推销您的应用程序。

价格/货币化

在创建应用程序之前，您应该考虑的一件事是如何将其货币化。这取决于您的预算和收入模式。如果您的应用程序是您营销产品或销售您提供的服务的另一种方式，您可能不需要为应用程序本身单独定价。但是，如果您确实想向用户收取使用该应用程序的费用，那么您需要决定如何进行。

应用程序可以有一次性初始费用或每月或每年付款。您还可以为您的用户提供两种计划，一种是付费的，另一种是免费的。通过这种方式，您可以吸引大量受众，同时为付费用户提供更多奖励和功能。许多知名品牌，如 Spotify 和 YouTube，都采用了这样的模式。

在决定要采用的获利计划之前，您应该研究用户可能想要什么。许多人更愿意支付一笔费用来避免广告，而另一些人则想要更高级的服务，如果他们为应用程序付费。如果您要使用广告支持的平台，您也可以从您做广告的地方获得资金。

您的预算

创建应用程序的质量取决于您分配的预算。在决定投入应用程序的金额之前，需要考虑几个因素。这个数量也可以随着您的应用程序的发展而改变。您可能稍后才意识到某些领域需要的资金比您最初估计的要多，例如，在维护和部署期间。

您的应用所需的资金数额取决于您使用的移动平台等因素。您可以使用本机、Web 或混合应用程序平台，根据您的开发人员，每种平台都可以有不同的费率。随着应用程序功能的增加，其复杂性也会增加。对于更复杂的应用程序，您可以期待更高的费率。

无论您是采用内部移动应用程序开发方法还是外包方法，都会产生影响。在做出此类决定之前，您应该考虑应用程序的功能和复杂性。除此之外，您还必须考虑稍后应用营销策略所需的成本。

应用发布者

您可以通过查看谁发布了他们的应用程序来了解有关您的竞争对手应用程序构建者的更多信息。如果大公司拥有你正在与之竞争的移动应用程序，他们将拥有更多的资源和金钱。在这种情况下，您应该尝试创建具有更多独特功能的应用程序，以使应用程序脱颖而出。较大的公司将拥有更多的货币权力，因此如果您反对类似的应用程序，他们的营销活动可能会更成功。

另一方面，如果您的竞争对手是其他个人或较小的组织，那么您可能与他们处于同一条船上。拥有独特的卖点在这里也有帮助，但是您也可以通过改进现有解决方案来使应用程序成功。您可以通过转到其联系人或关于页面来了解有关谁拥有应用程序的更多信息。您还可以在社交网站上查看应用程序开发公司和品牌名称，了解他们的在线形象。

最近更新时间

您的应用程序的最后更新日期表明您面临的竞争对手应用程序构建器是否是最近的。如果该应用程序仅在几年前更新，那么它今天可能不是很活跃。但是，如果该应用程序具有一致的更新，那么即使现在它也可以很好地使用。

为什么更新好？

最后更新日期还显示了维护对您的应用程序的重要性。如果没有适当的更新，您将无法改进应用程序的功能。您还应该记下您的应用用户对您的评价。通过这种方式，您可以获取他们的建议和反馈，并使用它来改进应用程序。

您可以利用 Google Play 应用商店和苹果应用商店提供的分析指标来跟踪用户评论和您的应用的 KPI - 关键绩效指标。要制作吸引观众的应用程序，您应该定期提供新功能和材料。留住客户和防止删除非活动应用的最佳策略是不断更新服务并提供新内容，而不仅仅是在您创建应用时。

在您的营销计划中包含新版本，以便您的客户了解它们。您可以通过推送通知通知他们或在主屏幕上突出显示这些附加功能，这是您的应用程序中最引人注目的部分。

如果进行了重大更改，您可能需要上传新版本的应用程序，但您可以随时在应用商店中升级您自己的应用程序。更新应用程序的频率没有限制。不要犹豫，尽可能提供原创的东西。每年使用新功能、安全补丁和操作系统更新三到四次来更新您的应用程序是个好主意。

评分和评论

通过查看他们的评论，您可以了解很多关于您的竞争对手应用程序构建者的信息。如果竞争对手应用程序的用户给它较低的评分并在他们的评论中抱怨相同，那么这意味着有很大的改进空间。您应该了解他们在现有移动应用程序中面临的问题，并在创建应用程序时尽量不要在您的应用程序中重复相同的错误。

另一方面，如果有竞争对手的应用程序具有良好的评级和评论，那么检查它们并了解它们是如何工作的。了解应用程序用户为何喜欢该应用程序，以及是否有任何您也可以遵循的设计规范。其他类似移动应用程序的评论和评分就像您无需付费的用户反馈一样。您可以对它们进行分类并更多地了解您的目标受众。无论评论是好是坏，您都可以从中找到一些可以帮助您改进应用程序的东西。

下载

应用程序的大致下载次数显示在 Play 商店和 Apple 应用商店中。这可以让您估计有多少人使用应用程序。它可以告诉你它有多受欢迎。如果您想更详细地分析下载应用程序的人数，您可以使用外部第三方工具。这是了解竞争对手受欢迎程度的好方法。

如果没有竞争对手怎么办？

虽然这种情况很少见，但您可能偶然发现了一个以前没有人想到的想法。尽管没有重大竞争会使您的一些任务变得更容易，但您可能会发现很难确定您的目标受众以及他们需要什么，因为这个想法太新了。其他人也有可能不理解您的想法。创建这样的应用程序可能并不完全可行或具有成本效益。

试着解构你的想法，让它更容易理解。想想它解决的问题以及建议的解决方案是什么。为您的想法创建具有良好宣传效果的应用程序，并将其展示在您认识的人面前。如果他们可以向您展示您的想法中的漏洞，请尝试修复它们。

写出你的应用的功能

这是应用程序构建过程的重要组成部分。如上所述，在创建应用程序时，您应该有一个明确的要合并的功能集。在这里，您可以想出您的应用程序的理想版本并朝着它努力。随着您继续开发，您想要的功能可能会发生变化。您可能会得到更好的想法并意识到某些功能是不可行的。但在这个阶段，想想你的目标受众，并将你想要的所有功能添加到最终产品中。

确保你很好地记录你的想法。这将帮助您了解您的用户群想要什么。它还将为您提供一个具体的文档，供您稍后参考。你越清楚，你就能更好地向你的开发者解释你的应用程序。定义您的最终目标和构建应用程序的总体策略。如果您必须不断更改应用程序的基本功能，您将浪费大量时间和精力。

您现在不需要决定自己应用程序的设计方面。因此，您的应用程序中的屏幕或页面数量尚未确定。但是此时您应该清楚所有应用程序用户在打开应用程序后可以做什么。

确定 MVP 的核心功能

MVP或最小可行产品就像您自己的应用程序或产品的原型。其背后的理论是，最好先发布一个缩小但仍可使用的应用程序版本，以便让真正的客户使用它。通过以这种方式从现实世界中的实际应用用户那里获得反馈，您将能够更好地了解人们真正需要什么。

然后，您可以根据该输入创建一个应用程序升级到您的软件并具有附加功能，并再次要求应用程序用户提出批评。您可以一次又一次地重复这个循环，直到找到完全符合市场需求的产品。将其与投入大量时间和金钱来创建产品相比，却发现在实际推出时没有人想要它。所以检查你列出的每一个元素，想象一下如果它更简单会发生什么变化。

确保该应用程序仍能满足您的受众的需求并解决更大的问题。最有可能的是，您推出的功能可能并不是您的应用用户想要的。您的最小可行产品将仅包含必要的功能。次要特征可以留待以后探索。 MVP 仅解决您尝试解决的主要问题。否则，花在上面的时间和金钱可能不值得。

MVP的好处

拥有 MVP 有几个好处。如上所述，它可以在您创建应用程序时为您节省大量金钱和时间。 MVP 可以帮助您真正了解受众的需求，并有助于微调您的应用程序。它还可以帮助您吸引投资者。在将资金投资于商业创意之前，利益相关者通常希望看到他们可以试用的产品实物版本。 MVP 可以帮助你赢得优秀的投资者。

在发布 MVP 后，您可以改变产品的发展方向。它告诉你市场需要什么。它还可以帮助您制定基本的货币化策略。您可以在 MVP 上测试您的初始收入模型，并查看您的用户群对测试应用程序的反应。例如，如果他们不愿意为您提供的免费应用程序版本的服务付费，您可以摆脱免费应用程序版本或为付费版本添加更多奖励。

MVP 还可以让您测试您的初始应用程序设计和用户界面。 UI 和UX是用户参与度的关键。一个好的 UI 可以将一个网页的转化率提高 200%，一个好的 UX 设计可以提高 400% 的转化率。您可以使用 MVP 测试您的设计，并查看您的受众对它们的反应如何。

为您的应用制作设计模型

现在您知道了自己的应用程序的基本功能应该是什么，让我们开始设计应用程序。如上所述，当您创建应用程序时，应用程序的设计起着非常重要的作用。用户界面和用户体验都很重要。

网站或应用程序的外观和感觉称为其用户界面。它是用户与网站交互的屏幕区域，UI 设计师需要注意各种组件的显示方式、图形以及网站在各种设备上的响应能力。

用户体验一词是指用户如何与产品、服务或组织进行一般交互。用户体验设计师试图确保消费者可以轻松地使用产品或服务，并考虑用户在参与服务的过程中的感受。其目标是为客户提供简单、高效和愉快的体验。

您的网站是您的消费者和您的服务之间的联系点。来自搜索、广告或其他营销活动的页面流量可以转化为潜在客户。他们首先看到的是您的网站。如果您的页面没有给他们留下深刻印象，那么将他们带到那里的所有工作基本上都变得毫无用处。这就是为什么拥有良好的 UI 和 UX 可以使您的服务或产品比其他竞争对手具有明显优势。它也可以帮助您的网站在搜索排名中排名更高。

您可以聘请设计师或使用内部设计师来设计您的应用程序。在将东西交给专业人士之前，您可以设计一个模拟应用程序，向他们展示您希望应用程序的外观。使用钢笔或铅笔，您可以在纸上制作此类应用程序设计模型。您还可以在数字平台上制作应用程序设计原型。数字原型是最流行的原型设计，因为它们足够逼真，可以正确测试大多数界面组件。它们也比 HTML 原型更容易制作。专为原型设计而设计的应用程序和软件可用于创建应用程序和数字原型。

我们将在接下来的部分中讨论用户界面和体验。但是为什么这些词在创建您的设计时很重要？你不能只做一个专注于功能的基本应用程序设计吗？不！让我们看看为什么。

为什么 UI/UX 很重要？

一个好的 UI 和 UX 可以通过多种方式帮助网站或应用程序。

满意的客户

发现您的网站有用的快乐客户会将您的产品或服务告诉其他人，这有助于增加相同的流量。即使其他公司提供相同的服务，如果您的服务更易于使用，它将立即对您的用户群更具吸引力。

节省时间和现金

花费在确保良好的用户体验上会减少未来的升级和更改，从而节省金钱和时间。

提升您的品牌

一个好的 UI/UX 会给客户留下深刻的印象，他们对你的品牌的信任和信心会增加。这导致他们将来也可能使用您的服务。

提高 SEO 排名

一个好的和有效的应用程序设计可以增加你的用户群，并有助于推动你的网站在搜索排名中上升。它有助于让受众对您的产品或服务感兴趣。用户体验和搜索引擎优化经常齐头并进。

主屏幕

你认为人们需要多长时间才能决定他们是否喜欢网络应用程序？一个普通人在找到一个网站后 10 或 20 秒就离开了，而是否留在该网站的决定通常是在前 10 秒内做出的。如果他们对网络应用程序或移动应用程序的最初反应不是积极的，那么他们很可能会立即离开。

这是 UI/UX 发挥作用的关键场所之一。该应用程序不仅应该美观，而且还应该易于使用。在人们经常在几秒钟内对事物失去兴趣的世界中，确保应用程序在 5 秒内加载也是一个重要方面。

主屏幕是您的移动应用程序中的主要应用程序页面。想象一下您自己使用您的应用程序并计算将弹出的各种页面。将显示一个初始主页。如果您的应用允许应用用户登录，则必须有登录和个人资料页面。然后，您可以考虑诸如关于我们页面、联系页面等的内容。如果您允许您的用户与您的客户支持聊天，那么应该有另一个相同的页面。

图片来源 - dribbble/Autor - Nick Zaitsev

您的客户将不得不在这些主屏幕之间切换。在任何时候，尽量不要让您的应用用户感到卡住。这意味着如果他们想要返回上一页或想要退出他们当前正在执行的任务，应该有一个按钮允许他们这样做。主要页面需要好看，并且易于操作。如果用户界面感觉阻塞和烦人，您的应用用户会感到沮丧。

如果用户想要更多信息，请确保他们有一个易于看到且可以按下的按钮。请记住，网站或应用程序以用户如何导航为中心，这一点至关重要。看看我们周围成功的应用程序和网站，我们会注意到它们看起来都令人赏心悦目，并且导航它们并不是不必要的复杂。

主导航

导航是指用户可以在应用程序的主要页面之间切换的方式。您应该考虑在您的应用程序中导航的主要方法。您的应用程序可以在屏幕底部有一个标签栏。或者它可以使用滑入式侧面菜单来访问其许多部分。

看看你每天使用的应用程序，看看它们是如何从一个页面导航到下一个页面的。尝试了解哪种方法最适合您，并将相同的方法集成到您的应用程序中。最好的导航是自然而直观的。如果您必须考虑在哪里寻找任何东西，就会出现问题。您的用户应该能够不假思索地浏览您的应用程序。这意味着他们需要的一切都应该在屏幕上并且易于理解。例如，如果您在屏幕上有一个后退按钮，您的客户应该能够很容易地理解，如果他们点击这个按钮，他们就可以到达上一页。

企业的有效性不会因设计而丢失，而可用性和信息的正确组合是设计师试图实现的目标。这包括简单而清晰的导航，告诉用户一切都在哪里。应用程序设计应确保消费者使用的网络应用程序部分在视觉上令人愉悦，并且易于交互。他们还应确保所使用的颜色、 字体、图像等能够最大程度地提高用户满意度和舒适度。

可用性

这是一个概念，指将服务或产品用于其设计目的的简单程度。它是用户体验 (UX) 的一个组成部分，它检查用户在使用产品时对产品的感受。我们可以设计我们的软件是直观的，以便用户可以我们e 无需挣扎即可有效。在移动应用程序构建过程的这个阶段，我们专注于最大限度地提高可用性并保持应用程序尽可能简单易用。

确定在每个页面上显示什么以及如何在屏幕上组织用户界面组件是您必须做出的关键决定。构建用户友好型应用程序的过程涉及许多不同的步骤。例如，想象一下试图在一只手拿着手机的同时点击屏幕顶部的按钮。你的拇指不能一直向上！在创建用户界面时，您需要考虑此类因素。

我们在这里讨论了很多关于 UI 和 UX 的内容。你觉得这两者如何搭配？

UI 和 UX 如何协同工作？

用户界面和用户体验是互补的利基市场。具有令人惊叹的 UI 但功能不佳且难以使用的应用程序对于客户来说可能很麻烦。同样，一个运行良好但其 UI 使整个事物基本上无用的 Web 应用程序也不会成功。无论这个想法有多好，最终产品都需要被您的目标受众使用。他们需要在使用它时感到舒适。这就是为什么 UI 和 UX 对 Web 应用程序或移动应用程序至关重要的原因。

入职

这是指欢迎您的用户使用您的应用程序。如果您开始使用 Canva 之类的应用程序，您可能已经注意到会出现一个弹出屏幕，告诉您应用程序的各个组件。如果您是一个应用程序的新手，这对于弄清楚每个页面和按钮的作用非常有用。

图片来源 - dribbble/Autor - Salman Khan

如果您的应用程序使用起来相对简单，则您不需要详细的入门顺序。但是，如果您的应用程序有一些复杂的方面，您应该找到一种方法让您的用户知道如何使用它们。

除了使用设计来教育他们如何使用您的应用程序之外，您还可以将视频教程嵌入到您的应用程序中，以了解如何做事。您还可以在社交网络平台上分享这些内容，以教育您的用户群。

设计工具

您可以使用多种工具来设计界面并测试用户体验。其中一些包括 Sketch、Figma、InVision Studio 等。这些平台允许您为您的设计创建应用程序，其中一些允许协作功能。这意味着您可以与多人一起进行设计。您可以使用 Photoshop、Adobe XD、Axure 等工具来处理应用程序的用户体验。

构建应用程序的最佳方式是什么？

一般来说，没有一种单一的应用程序构建过程方法适合所有人。制作应用程序时，一切都取决于您的需求、财务状况、应用程序类型、行业以及许多其他变量。如果您正在创建游戏应用程序或类似的东西， 原生应用程序开发将是您的首选。如果您只是为个人使用或作为爱好而创建它，您可以创建一个通用的应用程序。但是，如果您想将原生应用程序发布到市场并从中获利，您还应该考虑其他一些事情。您可以聘请外部人员或应用程序开发人员。如果您的团队中没有应用程序开发人员，这些是最常见的做法。

应用开发工作室

尽管聘请应用程序开发机构似乎是创建一流应用程序的理想选择，但您也应该准备好支付高额费用。通常需要支付 50,000 到 100,000 美元才能从 iOS 和 Android 应用程序平台获取应用程序的初始原生应用程序版本。混合应用程序可能比原生应用程序更快、更便宜，但它们仍然会给小企业的财务带来压力。

尽管聘请应用程序开发机构似乎是创建一流应用程序的理想选择，但您也应该准备好支付高额费用。通常需要支付 50,000 到 100,000 美元才能从 iOS 和 Android 应用程序平台获取应用程序的初始原生应用程序版本。混合应用程序可能比原生应用程序更快、更便宜，但它们仍然会给小企业的财务带来压力。 自由职业者

在 Upwork.com、peopleperhour.com 和 LinkedIn 等网站上，您可能会找到自由应用程序开发人员。对于 iPhone/iPad 和 Android 应用程序编程，寻找具有 iOS SDK、Objective C、Cocoa 和 Java/Android 应用程序 SDK 经验的人。一个体面的应用程序开发人员每小时将花费您大约 40 美元和 80 美元。如果您支付的费用低于此金额，您可能不会获得好的结果。

iOS还是安卓？

在聘请移动应用程序开发专业人员之前，您需要考虑您的招聘目的。您想要 iOS 应用程序开发人员还是 Android 应用程序开发人员？您还需要决定您的应用程序是原生应用程序、Web 应用程序还是混合应用程序。在研究过程的早期，您应该为您的原生应用程序选择要使用的平台，因为它会对您的预算和时间表产生重大影响。

例如，某些功能可能无法作为 iPhone 应用程序开发 iOS 应用程序，而其他功能可能无法在 Android 平台上运行。您可能还会考虑使用 iOS 应用程序和 Android 应用程序以外的移动平台。然而，鉴于 Android 和 iOS 加起来占据了移动应用程序 99% 以上的市场份额，这些是您访问大量用户群的最佳选择。因为平台之间或 iPhone 应用程序和 Android 应用程序之间没有交叉，所以为一个应用程序制作的应用程序将无法在另一个应用程序上运行，反之亦然。如果您计划同时拥有一个 iOS 应用程序和一个 android 应用程序，您将需要两个单独的应用程序。

构建一个应用程序需要多长时间？

许多变量会影响创建应用程序所需的时间。确定您的日程安排的三个最重要因素是您正在创建的程序类型、其功能的复杂性以及应用程序开发方法。虽然某些应用程序可以在几个月内创建，但其他应用程序可能需要数年时间。大部分移动应用程序通常可以在 6 到 12 个月之间创建。

制作应用程序时，复杂的移动应用程序功能将需要更多时间。如果您创建了一个供个人使用的简单应用程序，例如手电筒或电子表格，则整个应用程序构建过程可能会在不到一周的时间内完成。但是，如果您的目标是创建一个成为下一个 Twitter、Google 或 Tinder 的应用程序，则制定您的业务计划，预计应用程序开发过程需要几年时间。

即使您的应用程序完成，请记住它的维护永远不会真正结束。您将不得不不断更新它以保持需求。这是雇用自由职业者的一个缺点，因为他们以后不会处理您的应用程序的维护。您将不得不再次雇用他们或雇用他们很长时间。如果您雇用一个新人，他们可能需要一些时间来习惯该应用程序及其工作方式。

应用程序开发的编程语言

在雇用开发人员之前，您需要确定要部署应用程序的语言和平台。不同的编程语言和框架用于根据您正在创建的应用程序类型（本机、混合或 Web 应用程序）制作应用程序。

编程语言 Objective-C 是作为带有附加对象的 C 的子集开发的，是用于为 iOS 应用程序操作系统构建应用程序的最流行的语言。对于从未编写过代码的人来说，Objective-C 是一种相当古老且具有挑战性的编程语言，尽管它功能强大且非常流行。 Swift是 Apple 为其所有平台和小工具创建的一种新的全球编程语言。 Swift 是一种更简单的编程语言，与 Objective-C 一样全面。

目前有多种编程语言可供 Android 应用程序使用和接受。毫无疑问，最流行和最知名的语言是 Java。与 Google 开发平台的完全集成、著名的 Eclipse IDE 的使用、简单的语法以及广泛的框架都促成了 Java 的流行。因为 Kotlin 和 Java 是兼容的，所以 Kotlin 项目可以简单地合并和利用 Java 代码。然而，Kotlin 的代码参考和示例远少于 Java。对于喜欢更紧密地使用硬件并试图避免使用 Google 的默认功能的人来说，C++ 是一个不错的选择。您通常可以在 android studio 上创建 Android 应用程序。

制作一个应用程序需要多少钱？

可以以 2,000 美元、20,000 美元、200,000 美元甚至超过 200 万美元的价格创建一个应用程序。 开发移动应用程序的价格取决于几个变量及其功能级别。对成本影响最大的因素是您正在制作的应用程序类型、您包含的功能以及应用程序开发过程。与简单的编码相比，应用程序构建平台的成本更低。

新手开发者可能每小时收费 30 美元，而专业的应用程序开发者可能会每小时收取 150 美元来制作应用程序。随着您继续增强应用程序的功能、性能和复杂性，价格将会上涨。您需要严格遵守预算。如果您在需要时花钱，您可能会发现自己花费了最初预算的许多倍。

应用测试

在开发过程中经常测试您的应用程序是一种很好的做法，而不仅仅是在它完成时。通过这样做，您可以在开发人员对应用程序进行修改时告诉他们有关修改的信息。这最终将为您节省时间、金钱和很多麻烦。

您可以在任何移动设备或计算机上安装您的 Android 应用程序文件，并在真实环境中对其进行评估。这使测试变得非常容易，您可以立即开始做一些事情。和往常一样，苹果在这方面略有不同。如果您打算在 iOS 上测试您的应用程序，则需要使用 Invision 或 TestFlight 等平台。花时间安装和使用这些程序，以避免以后出现问题。

在这个阶段偷工减料的应用程序开发人员经常为此付出高昂的代价。当未经测试的程序正式启动并感染了错误并且有多次本可以防止的崩溃时，就会出现此问题。绕过这个阶段可能看起来像是在节省时间，但事实并非如此。跳过这一步会浪费你以后的时间。

大多数情况下，潜在的应用程序用户或私人测试人员会在应用程序开发人员的场所进行 Alpha 测试期间进行模拟或偶尔进行实际操作测试。将应用程序的 beta 版本发布给选定的一组用户，这些用户不是编程团队的成员，这被称为 beta 测试。如果您希望您的应用程序构建软件正常工作，那么 Beta 测试是必不可少的。

使用无代码工具构建应用程序

今天，除了经典的开发方法外，还有使用无代码平台进行的可视化编程。这是一种非常具有前瞻性的开发方法，可以让您更快、更便宜地推出产品。你不应该认为无代码解决方案只适用于 MVP 项目或简单的东西；事实上，情况已不再如此。有相当强大的平台可让您开发企业级解决方案 CRM、ERP 系统等等。此外，还有专门从事游戏开发的平台。

然而，应用程序的创建并不一定需要编程知识。即使不知道任何代码，任何人都可以创建应用程序。您所要做的就是确定满足您要求的最佳无代码应用程序开发平台。然后剩下要做的就是学习如何利用该平台，添加您的功能，并更改应用程序的外观和感觉以反映您的品牌。

在无代码应用程序开发之前，创建移动应用程序需要编程技能。学习编码的应用程序开发过程需要大量时间，而且一点也不简单。此外，第一次使用代码创建原生应用程序时，结果肯定不会是最好的。由于现代创新，现在任何人都可以采用应用程序创意并将应用程序变为现实，而无需编写一行软件。您可以利用应用程序创建者代替传统的应用程序开发来创建本机应用程序。

无代码平台的好处

无代码应用程序构建器不仅方便，而且还有其他一些好处。使用无代码应用程序制造商的主要优势之一是您可以使用单个部署同时创建 iOS 应用程序和 Android 应用程序。您还可以自己创建和更新应用程序，而无需使用应用程序开发团队或组织。正因为如此，它比传统开发要便宜得多。

通过使用无代码应用程序构建器，您可以更快地创建应用程序并减少应用程序到达当前 Android 和 iOS 移动设备所需的时间。软件启动后管理起来也更简单。在应用程序开发阶段不会产生不可预见的费用或费用。

应用大师

AppMaster 是一个无代码应用程序构建器，可以帮助您轻松创建应用程序。 AppMaster 不同于其他的，因为它生成源代码，并且不仅仅是一个无代码平台。换言之，平台模仿创作者。为平台和开发团队提供工作将提供相同的输出，但 AppMaster 会更快、更好、更省钱。

这得益于该平台自动生成技术文档和使用 Go 语言创建源代码的能力。所有这些都允许客户在需要时检索他的源代码。您可以使用这个多合一工具制作应用程序、Web 应用程序、移动应用程序和后端。

将您的应用提交到 Apple App Store 和 Google Play Store

任何应用程序开发者最热切期待的时刻是他们的应用程序将在应用程序商店推出。一旦设计和开发完成，这是下一个重要步骤。对于各种应用商店，启动您的应用有不同的步骤。一旦您在 Google Play Store 上发布了您的 android 应用程序并在 Apple App Store 或 iOS 应用程序商店上发布了您的 iOS 应用程序，您的应用程序客户就可以轻松地从商店安装您的应用程序。 Apple Store 或 iOS 应用商店可能对您的应用要求很高，因此您可能需要一些帮助才能被接受。

在将您的应用程序提交到任何商店之前要做的第一件事是查看App Stores 上的规则。每个 App Store 都有不同的提交指南。确保通过查看向 Google 和 Apple 提交应用程序的说明进行研究，以防止被拒绝和延迟。申请被拒绝的原因有很多。

下一步是为你的应用写一个好的描述。这就是您的用户最初将支持的内容。因此，一个好的古怪描述会给他们一个良好的第一印象。说服人们这是他们正在搜索的应用程序的第一个机会之一是通过 App Store 的描述。在那里包括您最相关的关键字。这是应用商店优化过程中必不可少的一步。您还可以添加应用的精美图片来吸引人们。没有任何图片或屏幕截图可能会阻止您的用户群实际下载该应用程序。

根据用户反馈改进您的应用

成功的软件需要持续的开发。一旦实际消费者使用您的应用程序，您就会开始收到反馈。这既可以是积极的，也可以是消极的。由于其他用户可能也有同样的感受，但不愿意说出来，因此请积极接受批评。请记住，它们本质上是在告诉您可以变得更好的方法。向客户表明您一直在使用新功能、错误修复和增强功能更新程序。这可以帮助您领先于竞争对手。

毫无疑问，在您首次发布之前，您进行了一些研究或咨询了几个朋友。但是，其中大部分是由您自己的直觉决定的。但是，一旦您进行了第一次部署，您将拥有该应用程序的实际用户。人们对此有何看法？您的客户和用户在一天结束时才是最重要的。客户喜欢征求他们的意见。花时间告诉您意见的用户会关心您的应用程序的成功并为您提供诚实的反馈。

结论

我们试图为您提供有关构建应用程序的全面介绍。现在您知道这是一个不一定需要编码技能的过程。您可以找到一个好的无代码平台或聘请开发人员并开始开发您自己的应用程序！这个过程有几个步骤，不是几天就能完成的。构建一个成功的商业应用程序需要大量的时间和精力。它也可能需要一大笔钱。

但是拥有一个应用程序的好处肯定会让你付出的所有努力都值得。它可以提升您的品牌形象并增加您的用户群。人们喜欢使用应用程序而不是在网络上打开网站，并且在 google play 商店中拥有一个好的应用程序可以帮助您的公司。但是，拥有优质的应用程序很重要。因此，不要在您的应用程序及其性能上妥协。这可能会损害您的形象并使用户感到沮丧。考虑用户必须说的话，并确保将它们作为应用程序的焦点。